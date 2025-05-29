Topp 10 alternativ till Windsurf för AI-driven kodning 2025

Om du är utvecklare, teknikchef eller CTO har du förmodligen stött på Windsurf (tidigare Codeium) – en AI-baserad IDE som lovar att hantera allt från att skriva till att distribuera kod.

Det kändes som framtiden för en stund: smart autofullständning, kontextuella förslag och förhandsgranskning i redigeraren.

Men bristerna blir snabbt uppenbara:

Realtidsförslag från AI hänger efter när hastigheten är viktig

Dålig integration med uppgiftshantering eller dokumentation bromsar samarbetet.

Överdriven AI förändrar mer än den borde och skapar fler problem än den löser.

För enskilda utvecklare är det frustrerande. För team är det störande. För ledare är det riskabelt.

Därför är frågan inte längre ”Vilken är den bästa allt-i-ett-IDE:n?”, utan ”Vilken stack passar egentligen vårt arbetssätt?”.

Varför välja alternativ till Windsurf?

Windsurf är en AI-driven kodredigerare som är utformad för att öka utvecklarnas produktivitet genom att integrera intelligenta funktioner direkt i kodningsmiljön. Den förstår din kod, föreslår intelligenta kompletteringar och låter dig omstrukturera eller generera kod med enkla kommandon.

Trots alla innovativa funktioner kanske du fortfarande letar efter andra AI-kodningsverktyg som kan förenkla din vardag som mjukvaruutvecklare.

Lokala utvecklingsmiljöer: Det går inte att konfigurera containrar, köra bakgrundstjänster eller integrera med inbyggda systemverktyg som i desktopbaserade miljöer.

Begränsat antal språk stöds: Fungerar bäst med JavaScript, TypeScript och Python, men har svårt med mindre vanliga språk, vilket leder till dålig kontext och felaktiga kompletteringar.

Avancerade Git-arbetsflöden: Stöder inte avancerade funktioner som detaljerade historikvyer, komplexa sammanslagningar eller rebase-flöden som behövs för stora team.

Styrning på företagsnivå: Inkluderar inte lokal distribution, revisionsspår eller detaljerade åtkomstkontroller som krävs i reglerade miljöer.

Begränsat stöd för plugins eller tillägg: Tillåter inte anpassade linters, testverktyg eller integrering av utvecklingsverktyg, vilket begränsar flexibiliteten i arbetsflödet.

Minimal support för backend-tunga arbetsflöden: Saknar robust hantering av serverlogik, databasmigreringar eller infrastrukturkod.

Ingen finjusterad AI-kontroll: Saknar alternativ för att välja modeller, justera kreativitet eller träna AI:n på projektspecifika stilar.

Integrationsbrister: Begränsad kompatibilitet med verktyg för uppgiftshantering och dokumentationsplattformar hindrar smidig samverkan.

Windsurf passar för moderna, molnbaserade arbetsflöden. Om din konfiguration är mer komplex, specialiserad eller omfattas av strängare efterlevnadskrav kan du dock behöva ledande AI-modeller.

Windsurf-alternativ i korthet

För att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för dina komplexa projekt har vi här en jämförelse mellan Windsurf och dess ledande alternativ baserat på viktiga funktioner och priser:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-samarbete och projektledningTeamstorlek: Perfekt för team som behöver skärminspelning och arbetsflödesintegration AI-driven uppgiftshantering, skärminspelning med ClickUp Clips, dokumentation av kodblock, samarbete i realtid Helt gratis; anpassningsmöjligheter för företag Cursor AI-driven kodning med VS Code-kännedom Teamstorlek: Perfekt för enskilda utvecklare och små team som behöver kontextmedveten AI AI-chattintegration, fullständig kodbaskontext, lokal kodsökning, agentläge Helt gratis; från 20 $/användare/månad TabNine Säker offline-AI-kodning för reglerade branscher Teamstorlek: Perfekt för medelstora till stora företagsteam som kräver datasäkerhet Lokal AI-inferens, lokal distribution, säker autofullständning Gratis tillgängligt; från 9 $/användare/månad GitHub Copilot Kontextmedveten AI-kodningsassistent Teamstorlek: Perfekt för frilansare och företagsteam som behöver smarta kodförslag Stöd för flera modeller, kontextmedvetna kodförslag, sammanfattningar av pull-förfrågningar Gratis tillgängligt; från 10 USD/användare/månad Codium (Qodo) AI-förbättrade pull-förfrågningar och kodstyrning Teamstorlek: Perfekt för medelstora till stora team med fokus på kodkvalitet Anpassad kodindexering, automatisering av pull-förfrågningar, efterlevnadskontroller med Jira Gratis nivå; från 38 $/användare/månad IntelliCode Intelligenta kodkompletteringar inom Microsofts ekosystem Teamstorlek: Perfekt för utvecklingsgrupper inom företag som använder Microsoft-verktyg Kompletta rader, upptäckt av upprepade redigeringar, Visual Studio-integration Ingen gratisplan; från 45 USD/användare/månad Replit Snabb prototyputveckling och solo-utveckling i molnet Teamstorlek: Perfekt för solo-utvecklare och nystartade företag som behöver snabb installation Instant IDE, inbyggd distribution, AI-agent för kodgenerering, realtidssamarbete Gratis tillgängligt; från 25 $/månad Cody Intelligent kodsökning och AI-parprogrammering Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team som arbetar med stora kodbaser Anpassade assistenter, kodmedvetna chattbottar, filnivåkontext, promptmanager Ingen gratisplan; från 29 $/användare/månad Amazon CodeWhisperer AI-kodning med AWS-integration Teamstorlek: Perfekt för medelstora till stora team som använder AWS-tjänster Förslag i realtid, optimering av AWS-tjänster, säker kodning med riskvarningar Gratis tillgängligt; betalt från 19 $/månad Visual Studio Code Flexibel IDE med många plugin-programTeamstorlek: Idealisk för backend- och fullstack-team som behöver djupgående språkstöd IntelliSense, terminalintegration, felsökning, Git-tillägg Gratis tillgängligt; Pro-versionen kostar från 45 USD/användare/månad.

De bästa alternativen till Windsurf att använda

Låt oss titta närmare på de bästa alternativen till Windsurf. 🔍

1. ClickUp (Bäst för att organisera utvecklingssprintar, uppgifter och dokument på ett och samma ställe)

Om Windsurf känns för begränsat för din utvecklingsstack är ClickUp den perfekta appen för arbete, kodning, planering och samarbete – i stor skala. Den samlar hela ditt utvecklingsflöde på ett ställe. Med denna plattform kan du organisera sprintar, hantera kodningsuppgifter och skriva dokumentation för kod utan att behöva jonglera med flera olika verktyg.

🧠 Effektivisera din utvecklingsprocess med ClickUp Brain

Det börjar med ClickUp Brain, en rollmedveten AI-assistent som är utvecklad för att stödja varje steg i din utvecklingsprocess. Till skillnad från generiska kodgeneratorer fungerar denna AI inom mjukvaruutveckling i din faktiska arbetsmiljö, så den känner till dina uppgifter, deadlines, dokument och backlog.

När du skriver ett buggrapport eller specifikationer utifrån en konversation kan ClickUp Brain omvandla en chattråd eller kommentar till ett strukturerat dokument. Det är inte bara en kodgenerator – det erbjuder AI-assistans som är kontextmedveten och djupt integrerad i dina utvecklingsuppgifter, vilket hjälper dig att arbeta snabbare med färre manuella steg. Försöker du förtydliga en vag funktionsförfrågan? Den kan generera deluppgifter, skriva acceptanskriterier och uppskatta arbetsinsatsen baserat på din sprintstruktur – allt inom din uppgift.

Du kan också använda Brain under kodgenerering för att dokumentera API:er, generera exempel på kodsnuttar, skriva testfall eller sammanfatta tekniska diskussioner i delbara uppdateringar.

Använd naturliga språkprompter och generera färdiga kodsnuttar med ClickUp Brain.

⚡Tidsbesparande: Behöver du skapa kodsnuttar utan att behöva hoppa mellan olika verktyg? ClickUp Brains kodsnuttgenerator gör det enkelt. Ange bara vilket språk du använder, vad koden ska göra och eventuella ytterligare detaljer. Den genererar snabbt en färdig kodsnutt som passar dina behov, direkt i din uppgift eller ditt dokument. Prova denna prompt: ”Skapa en Python-funktion som validerar e-postadresser med hjälp av regex, inklusive inbyggda kommentarer som förklarar varje steg. ” ClickUp Brain genererar ett rent, kommenterat kodavsnitt som du kan integrera direkt i dina kodningsuppgifter eller din dokumentation.

📝 Skapa smart dokumentation med ClickUp Docs

När du har effektiviserat kodningen med Brain kan du strukturera dokumentationen med ClickUp Docs . Skapa, redigera och samarbeta på dokument med syntaxmarkerade kodblock för över 30 språk. Använd kommandot /co eller välj kodblockverktyget och välj ditt språk.

Skapa, redigera och samarbeta kring kodningsdokumentation med ClickUp Docs.

💡Proffstips: Använd backticks (`) för inline-kod. Perfekt för korta kommandon eller referenser.

Du kan också spara dokument som mallar för att återanvända dem i funktionsspecifikationer, API-referenser eller felrapporter. Och eftersom Docs stöder inbäddning av uppgifter, bilder och liveinnehåll förblir ditt utvecklingsflöde helt sammankopplat.

ClickUp Docs stöder också samarbetsredigering, så att utvecklare kan kommentera funktionsspecifikationer, uppdatera kodsnuttar eller granska beslut utan att byta flik.

⚡ Tidsbesparande: Använd /figma för att bädda in livefiler och @@ för att länka uppgifter eller epics för kontextrik dokumentation.

🧰 Samla allt med ClickUp för mjukvaruteam

Sedan knyter ClickUp för mjukvaruteam ihop allt – sprintar, backlog, buggar och releaser – med hjälp av över 15 vyer som Lista, Kanban, Tidslinje eller Gantt. Automatisera sprintcykler med anpassade arbetsflöden.

Från sprintplanering och backlog-hantering till buggspårning och releaser – ClickUp ger dig verktygen du behöver för att arbeta snabbt och hålla dig uppdaterad.

Hantera dina arbetsflöden för mjukvaruutveckling och uppnå deadlines med ClickUp för mjukvaruteam.

Uppgifter kan prioriteras med AI-drivna anpassade fält, buggar kan registreras direkt via anpassade formulär och tekniska arbetsbelastningar kan hanteras över integrerade tavlor utan att byta verktyg. Med inbyggda integrationer för GitHub, GitLab och Bitbucket samt enkel Jira-migrering får du en projektledningsmiljö för mjukvaruutveckling som kan skalas efter ditt teams behov.

🧩 Kom igång snabbare med ClickUps mall för mjukvaruutveckling.

Om du är osäker på var du ska börja eller vill ha ett snabbare sätt att få din installation rätt, är ClickUp Software Development Template en utmärkt utgångspunkt. Den är förkonfigurerad med allt du behöver för att hantera din utvecklingscykel – färdiga uppgiftsstatusar, mappar för sprints, backlogs, buggspårning och till och med anpassade vyer skräddarsydda för agila arbetsflöden.

Få en gratis mall Hantera hela din mjukvaruutvecklingscykel med ClickUp Software Development Template.

Med denna kostnadsfria mall för mjukvaruutveckling kan du tilldela story points, använda mallar för återkommande uppgifter som funktionsspecifikationer eller QA-checklistor och övervaka framstegen i realtid utan att behöva bygga upp din arbetsyta från grunden.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform med sömlös integration mellan verktyg och team, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI hanterar resten.

ClickUps bästa funktioner

Håll koddiskussionerna organiserade: Kommunicera med dina teammedlemmar utan att lämna plattformen och samla feedback på pull-förfrågningar, blockerare och utvecklingsuppdateringar med hjälp av Kommunicera med dina teammedlemmar utan att lämna plattformen och samla feedback på pull-förfrågningar, blockerare och utvecklingsuppdateringar med hjälp av ClickUp Chat.

Kartlägg tekniska planer visuellt: Skissa upp arkitektur eller sprintflödesdiagram med hjälp av Skissa upp arkitektur eller sprintflödesdiagram med hjälp av ClickUp Whiteboards och konvertera dem till länkade utvecklingsuppgifter.

Automatisera rutinåtgärder: Trigga uppdateringar av uppgiftsstatus med Trigga uppdateringar av uppgiftsstatus med ClickUp Automations eller tilldela utvecklare automatiskt baserat på commit- eller PR-aktivitet.

Spåra utvecklingsarbetet noggrant: Logga timmar som spenderats på kodning, felsökning eller testning direkt i ditt arbetsflöde med : Logga timmar som spenderats på kodning, felsökning eller testning direkt i ditt arbetsflöde med ClickUp Time Tracking.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp erbjuder mycket direkt ur lådan, vilket kan kännas överväldigande i början om du är ny på plattformen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Reddit säger:

Vi har använt Clickup i minst fyra år, och det är ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi valde Clickup. Det var det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem, och kundtjänsten har varit till stor hjälp.

Vi har använt Clickup i minst fyra år, och det är ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi valde Clickup. Det var det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem, och kundtjänsten har varit till stor hjälp.

2. Cursor (bäst för AI-driven kodning med VS Code-kännedom och fullständig kodbaskontext)

via Cursor

Cursor är en AI-driven kodredigerare som bygger på Visual Studio Code och är utformad för att hjälpa enskilda utvecklare att arbeta mer effektivt. Med Agent Mode kan du be AI:n att göra ändringar i flera filer eller automatisera rutinmässiga redigeringar samtidigt som du behåller kontrollen över processen. Cursor ger AI-förslag i realtid medan du skriver. Tryck bara på Tab för att acceptera eller fortsätt skriva för att förfina resultatet.

AI Chat Integration låter dig interagera med AI baserat på din aktuella kontext, ända ner till fil- och markörpositionen. Du kan ställa frågor, begära förbättringar eller få förklaringar utan att byta fönster eller tappa bort var du befinner dig.

Du kan också göra sökningar i hela din kodbas. Istället för att manuellt söka efter funktioner eller beroenden kan du ställa direkta frågor som "Var definieras den här metoden?" eller "Vilka filer använder den här komponenten?" och få tydliga, kodmedvetna svar.

Cursors bästa funktioner

Lägg in skärmdumpar eller UI-design i redigeraren så att AI kan använda dem som visuellt sammanhang för att bygga eller felsöka gränssnittselement.

Importera README-filer, inbyggda kommentarer eller andra dokument under AI-chattar för att säkerställa att kodförslagen följer ditt projekts struktur och standarder.

Skriv @ för att snabbt infoga filer, funktioner eller variabler från din kodbas i prompten.

Begränsningar för markören

Saknar precision – kan ibland justera mer av din kod än avsett.

Saknar robusta funktioner för samarbete eller projektledning.

Priser för Cursor

Hobby : Gratis

Pro : 20 $/månad

Företag: 40 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Cursor

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cursor?

En recension på G2 säger:

Det här är verkligen en av de appar som kan förändra spelplanen. Som nybörjare inom kodning förändrade den min syn på vad jag kan åstadkomma. Det verkar som magi, men det är inte riktigt magi ännu. Du måste strukturera ditt projekt och ge bra instruktioner.

Det här är verkligen en av de appar som kan förändra spelplanen. Som nybörjare inom kodning förändrade den min syn på vad jag kan åstadkomma. Det verkar som magi, men det är inte riktigt magi ännu. Du måste strukturera ditt projekt och ge bra instruktioner.

3. Tabnine (Bäst för säker, offline AI-kodning i reglerade branscher)

via Tabnine

Den AI-drivna kodassistenten TabNine är byggd på GPT-2 och TabNines egna finjusterade varianter. Om du arbetar inom finans, hälso- och sjukvård, offentlig sektor eller någon annan reglerad sektor kan du köra hela modellen lokalt och därmed behålla kontrollen över känslig data.

Du kan också träna Tabnine på din interna kodbas, så att den lär sig dina mönster utan att exponera dem. TabNine anpassar sig efter din föredragna kodningsstil och levererar förslag som speglar mönstren i dina egna projekt, vilket minskar behovet av manuell rensning.

Det stöder offline-AI-inferens och noll datalagring och ger administratören fullständig kontroll över hur och var modellen körs, oavsett om det är på utvecklarnas datorer eller säkra servrar. Med förslag med låg latens på flera språk och kodförlängningar är TabNine lämpligt för branscher med höga säkerhetskrav.

Tabnines bästa funktioner

Välj mellan lokala, virtuella privata moln (VPC) eller säkra SaaS-distributionsalternativ för att matcha din organisations efterlevnadskrav.

Kontrollera automatiskt om genererad kod matchar offentligt tillgängliga arkiv för att minska risken för att olicensierad eller kopierad kod införs.

Integrera TabNine med populära redigeringsprogram som VS Code-tillägg, IntelliJ, PyCharm osv.

Begränsningar för Tabnine

Problem med moderna JavaScript UI-ramverk som Vue.js, som ofta föreslår felaktiga mönster eller saknar ramverksspecifik kontext.

Begränsade samarbetsfunktioner och ingen kontextuell chatt

Tabnine-priser

Dev Preview: Gratis för kvalificerade användare

Dev : 9 $/månad

Enterprise: 39 $/användare/månad (med 1 års bindningstid)

Tabnine-betyg och recensioner

G2: 4/5 (40+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om TabNine?

En recension på G2 säger:

Jag är verkligen imponerad av hur bra det ger den förväntade koden. Ibland överraskar det mig, särskilt under DSA-övningar, när det identifierar problemet, inklusive tids- och utrymmeskomplexitetsgränserna, och ger kod därefter.

Jag är verkligen imponerad av hur bra det ger den förväntade koden. Ibland överraskar det mig, särskilt under DSA-övningar, när det identifierar problemet, inklusive tids- och utrymmeskomplexitetsgränserna, och ger kod därefter.

4. GitHub Copilot (Bäst för snabb, AI-assisterad kodning i populära IDE:er)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, utvecklat av GitHub i samarbete med OpenAI, är en AI-kodningsassistent som är utformad för att hjälpa dig att skriva kod snabbare och med mindre friktion. GitHub Copilots täta AI-integration med Visual Studio Code gör att det känns som en naturlig förlängning av din utvecklingsmiljö.

Det drivs av avancerade AI-modeller, inklusive OpenAI:s Codex (en version av GPT-3 som är specialanpassad för programmering). Nu kan användare på företagsnivå få tillgång till olika modeller som GPT-4. 1, Claude och Gemini.

Copilot fungerar direkt i din editor och erbjuder kontextmedvetna kodförslag i realtid medan du skriver. Det kan översätta kommentarer i naturligt språk till fungerande kod, så att du kan gå från idé till implementering utan att bryta flödet.

Copilot hjälper dig också att hantera din kod. Det genererar sammanfattningar av pull-förfrågningar, markerar viktiga ändringar och erbjuder en samarbetsyta där du kan validera förslag och förfina bidrag.

GitHub Copilots bästa funktioner

Uppdatera åtkomsten i takt med att ditt team växer genom att lägga till nya användare och tilldela precisa behörigheter.

Samarbeta med GitHub Copilot genom att lämna kommentarer, förfina förslag eller hoppa in och redigera direkt i din IDE med GitHub Copilot Chat (Pro-versionen).

Förhandsgranska effekterna av ändringar i hela projektet på din kodbas för att undvika regressioner.

Begränsningar för GitHub Copilot

Ibland fastnar det i att upprepa samma kod eller misslyckas med att känna igen när du är redo att gå från kommentarer till faktisk kod.

Begränsad kontextmedvetenhet i långa filer, såvida det inte är på företagsnivå.

Priser för GitHub Copilot

För privatpersoner

Gratis

Pro : 10 $/månad

Pro+: 39 $/månad

För företag

Företag : 19 $/användare/månad

Enterprise: 39 $/användare/månad

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitHub Copilot?

En recension på Capterra säger:

Det faktum att Copilot kan förutsäga vad du är på väg att skriva är en fantastisk funktion. Jag älskar det. Eftersom jag också har arbetat som Laravel-utvecklare kan jag bekräfta att Copilot gör ditt programmeringsliv enklare och snabbare. Det är faktiskt intelligent och ger mig korrekta kodrader på några sekunder.

Det faktum att Copilot kan förutsäga vad du är på väg att skriva är en fantastisk funktion. Jag älskar det. Eftersom jag också har arbetat som Laravel-utvecklare kan jag bekräfta att Copilot gör ditt programmeringsliv enklare och snabbare. Det är faktiskt intelligent och ger mig korrekta kodrader på några sekunder.

5. Codium (Bäst för AI-förbättrade pull-förfrågningar och kodstyrning i företagsarbetsflöden)

via Codium

Qodo (tidigare Codium), som bygger på egna LLM-modeller, erbjuder en djupt anpassningsbar AI-utvecklingsmiljö. Den kontextrika kodassistansen som möjliggörs av lokal och fjärrindexering ger AI:n en omfattande överblick över dina repositorier. Det är en AI-driven plattform för kodintegritet som hjälper utvecklare genom hela mjukvaruutvecklingscykeln.

Jämfört med Windsurf, som erbjuder stark kontextuell kodförståelse och lätta granskningsfunktioner, prioriterar Qodo kodkvalitet och styrning under hela livscykeln. CodiumAI utmärker sig också i hanteringen av komplexa kodbaser, där automatiserad testgenerering och kontextindexering kan minska granskningstiden drastiskt.

Qodos bästa funktioner

Skapa bästa praxis genom att sampla din kodbas för att identifiera konsekventa kodningsmönster och hjälpa ditt team att anpassa sig till gemensamma standarder.

Begränsa AI-förslagen till endast de mest kritiska problemen, som buggar eller felaktig logik, för att minska störningarna under högprioriterade granskningar.

Upptäck automatiskt Jira-referenser, hämta ticketdetaljer och bilagor.

Begränsningar för Codium

Saknar permanent chattlogg – konversationer överförs inte mellan sessioner i IntelliJ.

Meddelandekvoter gäller för gratisabonnemang och lägre abonnemangsnivåer.

Priser för Codium

Utvecklare: 0 $/250 meddelanden och verktygsanvändning per månad

Teams: 38 $/användare/månad, 5000 meddelanden

Företag: Anpassad prissättning

Codium-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Codium?

En recension på G2 säger:

Jag använder Qodo nästan dagligen som en viktig del av min kodningsrutin. Dess tillförlitlighet och konsekventa värde gör det oumbärligt i min IDE.

Jag använder Qodo nästan dagligen som en viktig del av min kodningsrutin. Dess tillförlitlighet och konsekventa värde gör det oumbärligt i min IDE.

6. IntelliCode (Bäst för intelligenta kodkompletteringar inom Microsofts ekosystem)

via IntelliCode

Om du vill bli en bättre programmerare i Microsofts ekosystem är Visual Studio IntelliCode utformat för att hjälpa dig att arbeta snabbare samtidigt som din kod förblir ren och konsekvent. Det är integrerat direkt i Visual Studio och Visual Studio Code och erbjuder intelligenta, kontextmedvetna förslag baserade på den kod du skriver, ditt projekts struktur och ditt teams mönster.

Det formaterar och omstrukturerar automatiskt koden så att den överensstämmer med bästa praxis, så att ditt resultat förblir rent utan ständiga manuella korrigeringar. När du arbetar med API:er förutsäger det de argument du sannolikt kommer att använda, så att du slipper leta igenom dokumentationen.

IntelliCodes bästa funktioner

Använd autokomplettering av hela rader som föreslår kompletta rader baserat på ditt aktuella sammanhang.

Tillämpa liknande kodändringar automatiskt i hela projektet när IntelliCode känner igen återkommande redigeringsmönster.

Se verkliga exempel på hur API:er används i offentliga arkiv för att implementera okända funktioner på rätt sätt.

Begränsningar för IntelliCode

Erbjuder begränsad anpassning – det finns ingen möjlighet att justera AI-beteendet, välja modeller eller skräddarsy förslag efter din kodbas eller ditt teams standarder.

Primärt optimerad för Windows och företagsanvändning; högt pris.

Priser för IntelliCode

*IntelliCode är gratis, men ingår i det större Visual Studio-ekosystemet, som erbjuder olika prenumerationsplaner:

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 USD/användare/månad

Visual Studio Professional 2022: 45 USD/användare/månad

IntelliCode-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IntelliCode?

En recension på Reddit säger:

Intellicode lär sig av dig medan du arbetar. Det kan därför förstärka dåliga vanor och är egentligen bara ett tidsbesparande verktyg.

Intellicode lär sig av dig medan du arbetar. Det kan därför förstärka dåliga vanor och är egentligen bara ett tidsbesparande verktyg.

7. Replit (Bäst för snabb prototyputveckling och solo-utveckling i molnet)

via Replit

Replit är en webbläsarbaserad plattform för mjukvaruutveckling som låter dig skriva, köra och distribuera kod från ett enda arbetsområde. Den kombinerar en omedelbar IDE, inbyggd hosting, databaser och en AI-driven kodningsassistent (Replit AI) för att hjälpa dig att snabbt gå från idé till distribution.

Du kan samarbeta i realtid, använda mallar för att starta projekt på över 50 språk och till och med bygga fullstack-applikationer utan att någonsin lämna din webbläsare.

För indiehackare och solo-utvecklare erbjuder Replit ett allt-i-ett-verktyg för att validera idéer och leverera produkter snabbt. Dess AI-drivna funktioner hjälper dig att fixa buggar, generera kod eller snabbt skapa nya funktioner. Replits AI-agent använder maskininlärning för att förfina sina kodförslag och förbättra noggrannheten över tid.

Replits bästa funktioner

Starta fullstack-appar med vanlig engelska. Replit Agent genererar automatiskt koden, installerar beroenden och konfigurerar miljön på några minuter.

Hantera API-nycklar och autentiseringsuppgifter som krypterade miljövariabler för att dölja dem från din kod och versionshantering.

Ordna rutor, flikar och förhandsgranskningsfönster sida vid sida för att anpassa dem efter ditt arbetsflöde och förbättra koncentrationen när du kodar.

Replits begränsningar

Vissa användare tycker att AI-agenten är för passiv, med begränsad insyn i vad den gör och varför.

Inte lika funktionsrikt som stationära IDE:er för stora projekt.

Replit-priser

Starter : Gratis

Replit Core: 25 $/månad

Teams : 40 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Replit-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Replit?

En recension på G2 säger:

Jag har använt det nya verktyget Replit Agent i flera månader och det är otroligt vad jag kan bygga som icke-programmerare. Jag har byggt alla möjliga appar för både affärs- och privat bruk. Om du hade sagt till mig för ett eller två år sedan att jag kunde bygga dessa verktyg utan programmeringskunskaper hade jag sagt att du var galen.

Jag har använt det nya verktyget Replit Agent i flera månader och det är otroligt vad jag kan bygga som icke-programmerare. Jag har byggt alla möjliga appar för både affärs- och privat bruk. Om du hade sagt till mig för ett eller två år sedan att jag kunde bygga dessa verktyg utan programmeringskunskaper hade jag sagt att du var galen.

8. Cody (Bäst för intelligent kodsökning och AI-parprogrammering i stora repos)

via Cody

Cody är en AI-driven kodningsassistent utvecklad av Sourcegraph som hjälper dig att skriva, förstå och omstrukturera din kod. Med Cody kan du skapa och hantera flera chatbot-assistenter, var och en anpassad till ett specifikt användningsfall – till exempel en marknadsföringsassistent, en onboarding-bot eller ett internt verktyg.

Med Sourcegraph Cody kan företag koppla samman interna dokument och till och med använda sina egna modeller för skräddarsydda AI-resultat baserade på privata arkiv.

Med Sourcegraph Cody kan företag koppla samman interna dokument och till och med använda sina egna modeller för skräddarsydda AI-resultat baserade på privata arkiv.

Cody bästa funktioner

Få omedelbara svar på affärsfrågor. Cody läser och förstår din interna kunskap för att leverera tydliga, expertnivå-svar på några sekunder.

Ladda upp valfri data för att bygga upp din kunskapsbas, så kan Cody söka och svara på ett intelligent sätt.

Skydda dina data med avancerat skydd som AWS-klassad kryptering och SOC II-kompatibla vektordatabaser.

Cody-begränsningar

Överlappar ibland IDE-förslag, vilket gör att autofullständningen känns rörig.

Användargränssnittet och onboarding är mindre intuitiva än hos vissa konkurrenter.

Cody-priser

Gratis

Pro: 9 $/användare/månad

Enterprise Starter: 19 $/användare/månad

Enterprise: 59 $/användare/månad

Cody-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cody?

En recension på G2 säger:

Eftersom det använder de senaste LLM:erna från Open AI och Google är svaren på kodgranskningen mycket hjälpsamma och detaljerade.

Eftersom det använder de senaste LLM:erna från Open AI och Google är svaren på kodgranskningen mycket hjälpsamma och detaljerade.

9. Amazon Code Whisperer (Bäst för AI-kodning i AWS-miljöer med inbyggda säkerhetskontroller)

via Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer, som nu heter Amazon Q Developer, är en AI-kodningsassistent som utvecklats av AWS för att påskynda mjukvaruutvecklingen och förbättra kodkvaliteten. Den integreras sömlöst i IDE:er som Visual Studio Code, JetBrains och AWS Cloud9 och erbjuder kodförslag i realtid medan du skriver. CodeWhisperer är tränad på miljarder rader kod, inklusive öppen källkodsrepositorier och Amazons interna kod, och erbjuder omfattande språkstöd som Python, Java och JavaScript.

Amazon CodeWhisperers bästa funktioner

Få kodförslag som är optimerade för AWS-tjänster som Lambda, S3 och DynamoDB.

Anpassa CodeWhisperers rekommendationer så att de inkluderar din organisations privata API:er och bibliotek och överensstämmer med dina specifika kodningsstandarder och rutiner.

Bevara dataintegriteten med alternativ för att välja bort telemetri och innehållsdelning.

Begränsningar för Amazon CodeWhisperer

Kan ge inkonsekventa eller irrelevanta förslag vid upprepade inmatningar eller uppföljningar.

Begränsat stöd för molnplattformar som inte är AWS.

Priser för Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD/månad/användare

Betyg och recensioner av Amazon CodeWhisperer

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon CodeWhisperer?

En recension på G2 säger:

Det bästa med Amazon CodeWhisperer är dess förmåga att ge förslag i realtid under kodningen. Det är också lätt att använda och implementera, och genom att använda det regelbundet [sic] förbättras kodningsfärdigheterna avsevärt. Den hjälp som tillhandahålls spelar också en avgörande roll för att förbättra effektiviteten i min kod och logikbyggande.

Det bästa med Amazon CodeWhisperer är dess förmåga att ge förslag i realtid under kodningen. Det är också lätt att använda och implementera, och genom att använda det regelbundet [sic] förbättras kodningsfärdigheterna avsevärt. Den hjälp som tillhandahålls spelar också en avgörande roll för att förbättra effektiviteten i min kod och logikbyggande.

10. Visual Studio Code (Bäst för flexibel lokal utveckling med många plugins och bred språkstöd)

via Visual Studio Code

Visual Studio Code är en lättviktig kodredigerare som passar in i ditt backend- eller fullstack-utvecklingsflöde. Som backend- eller fullstack-utvecklare kan du använda IntelliSense för att få smarta kompletteringar baserade på ditt projekts typer och importer. Dessutom gör den inbyggda felsökaren det enkelt att gå igenom logiken på serversidan.

VS Code stöder även integrerade terminaler, REST-klienter och Docker-verktyg, så att du kan köra skript, nå slutpunkter och containerisera dina appar utan att byta fönster. Om du arbetar med Git är versionskontrollpanelen inbyggd och enkel att använda. Och när du distribuerar till molnmiljöer eller kodar på fjärrservrar hjälper funktioner som Remote SSH och Dev Containers dig att upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde.

De bästa funktionerna i Visual Studio Code

Kör skript, nå slutpunkter och containerisera dina appar med VS Codes stöd för integrerade terminaler och REST-klienter.

Inbyggd och lättanvänd versionskontrollpanel för GitHub-användare.

Upprätthåll ett konsekvent arbetsflöde när du distribuerar till molnmiljöer eller kodar på fjärrservrar med Remote SSH och Dev Containers.

Begränsningar i Visual Studio Code

Det saknar revisionsspår och detaljerad åtkomstkontroll.

Inga inbyggda AI-funktioner – måste förlita sig på tillägg

Priser för Visual Studio Code

Gratis

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Visual Code Studio?

En recension på G2 säger:

Vscode erbjuder ett av de bästa gränssnitten för att skriva kod, från olika teman till marknadsplatsen där jag kan få fler verktyg som hjälper mig att bli mer produktiv i mitt arbete. En annan fördel är att det stöder flera programmeringsspråk och med hjälp av verktyg på marknadsplatsen blir upplevelsen tio gånger bättre.

Vscode erbjuder ett av de bästa gränssnitten för att skriva kod, från olika teman till marknadsplatsen där jag kan få fler verktyg som hjälper mig att bli mer produktiv i mitt arbete. En annan fördel är att det stöder flera programmeringsspråk och med hjälp av verktyg på marknadsplatsen blir upplevelsen tio gånger bättre.

Effektivisera hela ditt utvecklingsflöde med det bästa alternativet till Windsurf: ClickUp

Windsurf och många av dess alternativ erbjuder smarta AI-kodningsfunktioner. Verktyg som Cursor, Copilot och TabNine hjälper dig att skriva kod snabbare, men de hjälper dig inte att hantera dina sprintar, strukturera din dokumentation eller koppla samman ditt arbete under hela utvecklingscykeln.

ClickUp är ett attraktivt alternativ eftersom det samlar allt du behöver i ett enda arbetsutrymme. Med ClickUp Brain får du ett verktyg som förstår dina uppgifter, din backlog och din dokumentation.

Det kan bryta ner vaga funktionsförfrågningar, generera rena kodsnuttar, dokumentera API:er och till och med hjälpa till att uppskatta utvecklingsarbetet i ditt arbetsflöde. Från ClickUp Docs till Whiteboards och inbyggda Git-integrationer förblir varje del av din process sammankopplad, tydlig och anpassningsbar.

