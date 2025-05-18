Jotform vs. Microsoft Forms: Vilken formulärskapare passar dig bäst?

Onlineformulär är inte längre bara digitala dokument – de är praktiska verktyg för att samla in feedback, genomföra undersökningar och hantera interna förfrågningar. Jotform och Microsoft Forms är två populära plattformar för att skapa sådana formulär.

Båda låter dig skapa onlineformulär, samla in svar och analysera data. Men sättet de gör det på – och vad de erbjuder utöver det – skiljer dem åt.

Idag ska vi jämföra dessa två formulärskapare så att du med säkerhet kan välja den bästa plattformen för dina behov och smidigt genomföra din formulärskapandeprocess.

Vad är Jotform?

via Jotform

Jotform är ett verktyg för att skapa, anpassa och dela onlineformulär. Det kan användas för undersökningar, registreringar och betalningsinsamling.

Det är ett formulärverktyg utan kodning, vilket innebär att du inte behöver kunna koda för att skapa formulär med Jotform. Dra och släpp bara de nödvändiga fälten så är ditt formulär klart!

Dessutom erbjuder Jotform olika avancerade funktioner, såsom villkorslogik, formuläröversättning, vitmärkning, automatiserade arbetsflöden och datarapportering, som hjälper användarna att skapa och hantera formulärdata på ett effektivt sätt.

Jotform är perfekt för dig som behöver skapa formulär snabbt, utan kodning eller krångel.

Jotforms funktioner

Jotform är föregångaren inom kodfri formulärskapande och låter dig inte bara skapa enkäter och frågeformulär. Det är noggrant utformat för att hjälpa privatpersoner och företag att samla in, spåra och analysera data för att effektivisera arbetsflöden.

Här är några av dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Användarvänlighet

Jotform, den första formulärskaparen av typen WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get), skapades för att göra formulärskapandet snabbare och smartare med sitt nybörjarvänliga drag-and-drop-gränssnitt.

Verktyget är enkelt att använda och ingen kodning krävs på någon nivå för att skapa ett formulär. Du kan lägga till fält, anpassa layouter och förhandsgranska formuläret – allt med några få klick! Den överskådliga instrumentpanelen hjälper dig att enkelt navigera på plattformen och komma åt dess funktioner. Även mobilversionen av verktyget har ett rent och intuitivt gränssnitt.

Funktion nr 2: Skapande och hantering av formulär

Jotform erbjuder olika funktioner utöver grundläggande formulärskapande. Dessa inkluderar formuläröversättning, konvertering, white labeling och mer. Du kan också ställa in godkännandeprocesser, tilldela formulär till teammedlemmar och aktivera autosvar.

Med villkorlig logik kan du skapa intuitiva formulär som skickar e-postmeddelanden till specifika användare och genererar anpassade tackmeddelanden. Du kan också visa eller dölja fält baserat på användarens inmatning.

En annan unik funktion är QR-kodformulär. Den låter användare komma åt dina formulär genom att skanna en QR-kod på sin mobila enhet. Dessutom kan du skapa offlineformulär för mobila enheter, vilket är en stor fördel.

Funktion nr 3: Säkerhet

Visste du att 29 % av alla människor undviker att fylla i onlineformulär på grund av oro för datasäkerheten? Jotform har dock högklassiga datasäkerhetsåtgärder och certifieringar för att hantera detta problem.

Plattformen uppger att den uppfyller viktiga dataskyddsstandarder och regler, såsom PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA och HIPAA. Dessutom är alla formulär skyddade med 256-bitars SSL-kryptering för att garantera ett extra säkerhetslager.

Funktion nr 4: Mallar

Jotform erbjuder över 10 000 färdiga mallar för att skapa formulär. De är helt anpassningsbara. Du kan alltså lägga till/ta bort widgets, ändra formulärens färger, scheman och bakgrunder och till och med bädda in tredjepartsintegrationer efter eget val.

Funktion nr 5: Integrationer

Jotform integreras med över 100 appar och program från tredje part, så att du kan skapa formulär och samtidigt hantera de data som samlas in. Detta inkluderar:

Betalningsgateways (PayPal, Stripe, etc. )

CRM-system (HubSpot, Zoho, etc. )

Verktyg för e-postmarknadsföring (Mailchimp, ActiveCampaign, etc. )

Projektledningsprogram (Asana, Trello osv.) och mycket mer

Jotforms priser

Starter: Gratis för alltid

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Gold: 129 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

💡 Proffstips: Använd åtgärdsspecifika uppmaningar som ”Boka min plats”, ”Få den kostnadsfria guiden” eller ”Starta min kostnadsfria provperiod”. Dessa ger användarna en anledning att klicka och förstärker värdet. ✅

Vad är Microsoft Forms?

via Microsoft Forms

Microsoft Forms är en del av Microsoft Suite och är ett molnbaserat formulärverktyg som gör det möjligt för individer och organisationer att skapa feedbackformulär, frågesporter, omröstningar etc. för datainsamling.

Verktyget har en kodfri design och ett rent, minimalistiskt användargränssnitt. Oavsett om du vill skapa medarbetarundersökningar eller inbäddade formulär kan du enkelt göra det utan teknisk expertis.

Med Microsoft Forms kan du också importera formulärdata, förifyllda formulär och infoga formulär i verktyg som PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote och andra Microsoft-produkter. Detta gör det idealiskt för lärare, HR-personal, evenemangsarrangörer och företagsteam.

Microsoft Forms-funktioner

Microsoft Forms är ett självklart val för snabb och enkel datainsamling. Det är utformat för att vara enkelt. Det gör det möjligt för användare att enkelt skapa och dela enkäter, omröstningar och frågesporter, vilket gör den dagliga insamlingen av feedback snabb, smidig och organiserad inom Microsofts ekosystem.

Här är några av dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Användarvänlighet

Microsoft Forms är lätt att använda och navigera, särskilt för dem som är bekanta med andra Microsoft-produkter.

Plattformen har ett rent, användarvänligt gränssnitt och erbjuder olika verktyg för att designa formulär från grunden. Liksom Jotform är den också byggd på en kodfri arkitektur, så du behöver inga programmeringskunskaper för att använda den. Den saknar dock en dedikerad dra-och-släpp-byggare.

Funktion nr 2: Skapande och hantering av formulär

Microsoft Forms erbjuder grundläggande funktioner för formulärskapande, såsom formulärförgrening, temaanpassning etc. Dess funktioner för formulärhantering och -administration är dock exceptionella.

Med Microsoft Forms kan användare till exempel spåra formulärsvar i realtid, skapa automatiska diagram och sammanfattningar, samarbeta och dela formulär med kollegor och mycket mer.

Dessutom erbjuder den flerspråkigt stöd. Du kan alltså skapa frågesporter, omröstningar osv. på flera språk, såsom engelska, spanska, franska, tyska och så vidare. Du kan också visualisera formulärdata med omedelbara, kraftfulla analysverktyg.

Funktion nr 3: Säkerhet

Liksom andra produkter i Microsoft 365 Suite erbjuder Microsoft Forms säkerhet på företagsnivå till sina användare. Det uppfyller viktiga datastandarder och regler, såsom GDPR, HIPAA och FERPA, och krypterar alla data som delas via ett formulär.

Dessutom är det endast administratörer som har åtkomst till formuläret, dess aktivitet och data – ingen obehörig tredje part har åtkomst.

Funktion nr 4: Mallar

Microsoft Forms har ett bibliotek med fördesignade mallar som underlättar formulärskapandet för nybörjare. Detta inkluderar mallar för omröstningar, frågesporter, kundfeedbackformulär, undersökningar, enkäter och evenemangsregistreringar.

Varje mall är ren, professionellt utformad och anpassningsbar. Du kan ändra frågetyper (flervalsfrågor, text, betygsättning etc.), teman, förgreningslogik och mycket mer.

Funktion nr 5: Integrationer

Microsoft Forms är ett utmärkt verktyg, särskilt om du redan använder andra Microsoft-appar. Det integreras sömlöst med Excel, Teams, SharePoint och OneDrive.

Du kan till exempel exportera formulärsvar direkt till Excel för djupare analys eller enkelt dela dem i Teams-chattar och -kanaler för att hålla teamet informerat. Det fungerar utmärkt med Power Automate, vilket gör det praktiskt för interna arbetsflöden och rapportering.

Priser för Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/månad per användare

🧠 Kul fakta: Formulär samlar inte bara in data, de hjälper också till att fånga upp och konvertera leads. Den genomsnittliga konverteringsgraden för formulär i alla branscher är 2–3 %. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: Jämförelse av funktioner

Både Jotform och Microsoft Forms är robusta verktyg för formulärskapande med olika användbara funktioner. Men vilket ska du välja?

Låt oss jämföra funktionerna i de båda verktygen för att se vilken plattform som vinner: Microsoft Forms eller Jotform. Innan vi går in på en djupgående jämförelse, här är en snabb jämförelsetabell mellan Jotform och Microsoft Forms.

Funktion Jotform Microsoft Forms Användarvänlighet Dra-och-släpp-byggare, nybörjarvänlig Ingen dra-och-släpp-funktion; mindre intuitivt för nybörjare Formulärskapande och hantering Avancerad villkorslogik för komplexa formulär Grundläggande förgreningslogik för enkla formulär Säkerhet Uppfyller datastandarder, säker Säkerhet i företagsklass med Azure AD-integration Mallar Över 10 000 anpassningsbara mallar i olika kategorier Begränsat utbud av mallar Integrationer Omfattande integrationer med tredjepartsprodukter (CRM, betalningar, PM-verktyg etc.) Begränsat till Microsofts ekosystem (Excel, Teams osv.) Prissättning Gratisplan (upp till 5 formulär); betalda planer från 39 $/månad Gratis för Microsoft-användare; premiumabonnemang från 6 $/månad (årlig fakturering)

Funktion nr 1: Användarvänlighet

Jotform och Microsoft Forms är formulärskapare utan kod med intuitiva gränssnitt och enkel navigering. Den största skillnaden ligger dock i deras tillvägagångssätt för formulärskapande.

Medan Jotform låter användare skapa formulär med ett dra-och-släpp-redigeringsprogram, saknar Microsoft Forms denna funktion. Detta kan göra inlärningskurvan längre för vissa användare, särskilt de som inte har någon erfarenhet av att skapa formulär.

🏆 Vinnare: Jotforms dra-och-släpp-byggare gör det till ett mer användarvänligt verktyg för nybörjare.

Funktion nr 2: Skapande och hantering av formulär

Jotform har flera funktioner för att skapa formulär. Viktigast av allt är att det erbjuder avancerad villkorslogik, som gör att du kan visa specifika frågor baserat på tidigare svar, vilket gör formulären mer praktiska.

Microsoft Forms har också en liknande funktion som kallas ”form branching”. Även om den är användbar för enkla logikflöden är Jotform det bättre alternativet för komplexa, flerskiktade villkor.

🏆 Vinnare: Jotform utmärker sig som det bättre alternativet tack vare sitt stora utbud av avancerade formulärfunktioner.

Funktion nr 3: Säkerhet

Både Jotform och Microsoft Forms erbjuder robust plattformssäkerhet. De uppfyller viktiga datastandarder och regleringar och följer säkra metoder för datainsamling för att säkerställa maximal integritet.

Microsoft Forms säkerhet på företagsnivå är dock oöverträffad – en guldstandard inom teknikbranschen. Den sömlösa integrationen med Azure AD stärker ytterligare dess dataintegritet och åtkomstkontroll.

🏆 Vinnare: Microsoft Forms är säkrare än Jotform tack vare sina säkerhetsåtgärder på företagsnivå och Azure-integration.

📮 ClickUp Insight: 22 % av våra respondenter är fortfarande skeptiska när det gäller att använda AI på jobbet. Hälften oroar sig för sin dataintegritet, medan den andra hälften inte är säker på att de kan lita på vad AI säger. ClickUp hanterar båda dessa problem med robusta säkerhetsåtgärder och genom att generera detaljerade länkar till uppgifter och källor för varje svar. Det innebär att även de mest försiktiga teamen kan börja njuta av produktivitetsökningen utan att behöva oroa sig för om deras information är skyddad eller om de får tillförlitliga resultat.

Funktion nr 4: Mallar

Jotforms mallbibliotek är omfattande och mångsidigt, med över 10 000 alternativ för alla användningsområden – personligt, utbildningsmässigt, företagsmässigt osv. Detta gör det lämpligt för de flesta användare med liten eller ingen erfarenhet av formulärskapande.

Microsoft Forms erbjuder också färdiga formulärmallar, men utbudet är begränsat, vilket gör det idealiskt endast för dem som snabbt vill skapa grundläggande formulär.

🏆 Vinnare: Jotform är det bättre valet tack vare sitt breda utbud av anpassningsbara mallar.

Funktion nr 5: Integrationer

Jotform erbjuder olika tredjepartsintegrationer med viktiga produktivitetsverktyg, projektledningsprogram, CRM, betalningsgateways och andra tjänster. Dessa integrationer hjälper dig att skapa och hantera formulär i olika arbetsflöden.

Alternativt integreras Microsoft Forms endast med Microsoft Office-verktyg som Excel, PowerPoint och Teams. Detta begränsar plattformens mångsidighet och lämplighet.

🏆 Vinnare: Jotform är den klara vinnaren och erbjuder mer mångsidiga plug-ins från tredje part.

Jotform vs. Microsoft Forms: Prissättning

Vid första anblicken kan Jotform verka vara ett mer lönsamt alternativ än Microsoft Forms – och det är lätt att förstå varför. Jotform erbjuder alla sina användare ett gratisabonnemang med en månatlig gräns på 5 formulär.

Om du överskrider denna gräns måste du dock betala hela 39 dollar per månad (för 25 formulär), vilket ökar ytterligare till 49 dollar per månad (för 50 formulär) och 129 dollar per månad (för 100 formulär). Det är här det plötsligt börjar bli dyrt.

Å andra sidan är Microsoft Forms helt gratis för alla Microsoft-kontoinnehavare, vilket gör det till ett bättre alternativ till Jotform. Även om du behöver tillgång till premiumfunktioner börjar de betalda abonnemangen på bara 7,20 dollar per månad för en användare. Om du betalar årsvis sjunker priset ytterligare till 6 dollar per månad per användare.

🏆 Vinnare: Microsoft Forms vinner eftersom det är en mer kostnadseffektiv lösning för formulärskapande än Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms på Reddit

Vi har sökt igenom Reddit för att ta reda på vad folk tycker om Jotform och Microsoft Forms. När vi bläddrade igenom massor av kommentarer kom följande fram:

Många användare uppskattar Jotforms användarvänlighet. De anser dock inte att det är rätt verktyg för att skapa komplexa formulär:

Jotform är mycket enkelt, vilket kan vara bra om det är ett litet företag med enkla behov. Men om du är ett stort företag och behöver skapa arbetsflöden eller integrationer kan det vara svårt eller omöjligt med Jotform.

Jotform är mycket enkelt, vilket kan vara bra om det är ett litet företag med enkla behov. Men om du är ett stort företag och behöver skapa arbetsflöden eller integrationer kan det vara svårt eller omöjligt med Jotform.

När det gäller Microsoft Forms verkade de flesta användare inte ha en positiv upplevelse. De anser att det finns bättre alternativ för att skapa formulär:

Mycket lovande, men det finns bättre verktyg för att samla in data från externa källor. MS Forms verktygsset och anpassningsbarhet är usel.

Mycket lovande, men det finns bättre verktyg för att samla in data från externa källor. MS Forms verktygsset och anpassningsbarhet är undermålig.

🔍 Visste du att? Över 25 % av användarna avbryter ifyllandet av ett formulär om det är för långt eller förvirrande. Det är därför smarta formulärskapare erbjuder villkorslogik – de visar bara det som behövs och håller formuläret kort och koncist. 😎

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Jotform och Microsoft Forms

Jotform och Microsoft Forms har bara ett syfte – att skapa onlineformulär. Men om du behöver ett verktyg som gör att du kan göra mer, prova ClickUp.

ClickUp är en app för allt som rör arbetet. Med den kan du skapa och hantera formulär, visualisera data och enkelt effektivisera leadgenerering, kundonboarding, medarbetarfeedback, kundregistreringar och andra tidskrävande uppgifter.

Här är vad den här användaren har att säga:

Formulär och godkännandeprocesser är mycket enkla att implementera och underlättar hanteringen av förfrågningar mellan avdelningar, vilket sparar tid.

Formulär och godkännandeprocesser är mycket enkla att implementera och underlättar hanteringen av förfrågningar mellan avdelningar, vilket sparar tid.

Låt oss nu diskutera några av dess avancerade funktioner mer ingående.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Forms

Använd ClickUp Forms för att skapa högkvalitativa onlineformulär utan kodning

Gå vidare från debatten om Jotform kontra Microsoft Forms – kolla in ClickUp Forms!

ClickUp Forms är en AI-driven formulärskapare som låter dig skapa anpassade formulär utan komplex kodning. Till skillnad från andra plattformar är alla dina formulär centraliserade i ClickUp, så du behöver aldrig oroa dig för att förlora data. Det innebär att du kan:

Lägg till fält, ändra layouter och anpassa bakgrunder – allt utan att skriva en enda rad kod.

Lagra alla formulärdata på en central plats för enkel åtkomst och hantering

Skapa intelligenta undersökningar, frågeformulär och feedbackformulär med inbyggd villkorslogik som ställer rätt frågor till rätt användare.

Dessutom är verktygets intuitiva användargränssnitt en stor fördel. Med tydlig navigering och nybörjarvänlig design är ClickUp Forms lätt att använda, så även om du aldrig har skapat ett formulär av professionell kvalitet kan du lita på att Forms håller det hemligt.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Automations

Automatisera repetitiva formuläråtgärder för att få snabbare resultat med ClickUp Automations

Formulärsvar? Mottagna! Nu är det dags att identifiera åtgärder utifrån insamlade data, skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar och visualisera deras framsteg.

Låter det för komplicerat? Låt ClickUp Automations sköta allt!

Med över 100 fördefinierade automatiseringar låter ClickUp Automations dig eliminera repetitiva uppgifter för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Du kan alltså använda det för att:

Tilldela automatiskt uppgifter till rätt teammedlem baserat på formulärsvar

Utlös statusändringar eller förfallodatum

Skicka aviseringar eller e-postmeddelanden när ett formulär fylls i

Lägg till taggar, prioriteringar eller anpassade fält direkt

Det är inte allt – ClickUp integreras också med flera verktyg och plattformar, vilket ger dig den mest smidiga formulärdatahanteringen någonsin!

➡️ Läs mer: Utnyttja användarfeedback vid prioritering av projekt

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-instrumentpaneler

Använd ClickUp Dashboards för att få en heltäckande översikt över dina formulärsvar på ett och samma ställe

Att spåra formulärsvar kan vara tidskrävande och felbenäget... om du inte har ClickUp Dashboards.

Med ClickUp Dashboards kan du enkelt spåra flera formulärsvar och visualisera viktiga datapunkter i realtid, allt inom en och samma plattform. Från list- till tavelvy kan du välja mellan en rad mångsidiga alternativ för datavisualisering för att:

Visa och hantera formulärdata med lätthet

Spåra insikter i realtid utan att byta verktyg

Anpassa din vy efter ditt arbetsflöde

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Brain

Att skapa formulär behöver inte vara repetitivt eller överväldigande, särskilt inte med ClickUp Brain vid din sida.

ClickUps AI-assistent hjälper dig att:

Utarbeta tydliga och relevanta formulärfrågor

Sammanfatta stora mängder svar direkt

Föreslå nästa steg baserat på de data du samlar in

Oavsett om du skapar en feedbackenkät eller bearbetar onboarding-information, effektiviserar ClickUp Brain hela upplevelsen och gör dina formulär smartare och effektivare utan manuellt arbete.

Effektivisera hela upplevelsen och gör formulär smartare och effektivare med ClickUp Brain

ClickUps fördel nr 5: ClickUp-mallar

Få en gratis mall Skapa professionella anpassade formulär på nolltid med ClickUp-formulärmallen

Både Jotform och Microsoft Forms erbjuder färdiga formulärmallar för nybörjare. Men ClickUp Form Template höjer ribban ytterligare ett snäpp!

Säg adjö till röriga data! Denna mall håller allt korrekt och konsekvent genom att ge alla samma lättanvända format. Tack vare praktiska fördefinierade fält och alternativ kan du slippa gissa.

Det bästa av allt? Det är utformat för att följa branschregler och bästa praxis – utan extra ansträngning.

Här är varför du kommer att älska det:

Skapa formulär med anpassade fält

Redigera fält enkelt och lägg till dina kriterier

Samla in användarsvar från flera plattformar

Organisera inlämningar för snabb granskning

Skapa de bästa onlineformulären med ClickUp!

Att välja rätt formulärskapare kan göra stor skillnad för hur effektivt du samlar in, hanterar och agerar på information.

Jotform och Microsoft Forms är två populära val. Jotform utmärker sig genom sina kraftfulla funktioner och användarvänlighet, vilket gör det idealiskt för dem som vill skapa formulär med flexibilitet och utan kodning.

Å andra sidan är Microsoft Forms ett utmärkt val om säkerhet och budget är dina högsta prioriteringar, särskilt inom Microsofts ekosystem.

Men om du vill ha mer än grundläggande datainsamling, titta bortom Jotform eller Microsoft Forms och överväg ClickUp. Det integreras sömlöst med uppgifter, arbetsflöden och teamsamarbete, vilket hjälper dig att samla in information och omvandla den till handling – allt inom ett enda arbetsområde. Utforska ClickUp idag och förvandla ditt arbetsflöde – registrera dig för en gratis provperiod!