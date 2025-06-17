De 8 bästa alternativen till Wanderlog för reseplanering och resplanhantering

Att planera en resa ska vara spännande, inte utmattande.

Men om du någonsin har kämpat med en klumpig reseplanerare, tappat bort bokningar eller spenderat timmar på att organisera din resplan, vet du alltför väl hur frustrerande det kan vara.

Wanderlog är en populär reseplaneringsapp, men den passar kanske inte alla. Vissa användare tycker kanske att den saknar viktiga funktioner, känns överväldigande eller inte passar deras planeringsstil.

Om du letar efter något annorlunda har vi vad du behöver. Från verktyg för gemensam planering till flexibla resplanmallar som de som erbjuds av ClickUp – här är de åtta bästa alternativen till Wanderlog som gör reseplaneringen smidigare, mer organiserad och betydligt mindre stressig.

Varför välja alternativ till Wanderlog?

Wanderlog är en pålitlig reseplanerare med funktioner för att skapa resplaner, spåra utgifter och samarbeta i team. Du kan bläddra i guider, lägga till stopp och skapa delade resplaner.

Men den är inte perfekt. Beräkningarna av restiden är ofta felaktiga, vilket gör det svårt att planera realistiskt. Gränssnittet kan kännas komplicerat att navigera, särskilt när man planerar flerdagarsresor. Dessutom finns det inget inbyggt sätt att hantera packlistor eller uppgifter inför resan.

Så, vad ska du leta efter istället?

Beräknad restid: Se till att din dagliga planering är realistisk genom att ta hänsyn till förseningar, mellanlandningar och transporttider i verkligheten.

Intuitivt gränssnitt: Planera enkelt rutter och gör justeringar utan att behöva kämpa med ett komplicerat layout.

Utgiftshantering: Håll koll på gruppens utgifter med funktioner som automatisk delning av räkningar, valutaomräkning och delade budgetar.

Flexibla prisalternativ: Oavsett om du reser ensam eller organiserar en gruppresa kan du hitta ett paket som passar dina behov utan onödiga kostnader.

Listor och uppgifter: Håll ordning genom att hantera allt på ett ställe, från packlistor och visumansökningar till hotellincheckningar och aktivitetsbokningar.

Om dessa funktioner är viktiga för dig är det dags att hitta ett bättre verktyg för reseplanering!

🛫 Innan du planerar, planera din ledighet! Innan du dyker in i de bästa verktygen för reseplanering, se till att din ledighet är ordnad. Kolla in vår lista med gratis mallar för ledighetsansökan.

8 alternativ till Wanderlog i korthet

Oavsett om du letar efter bättre kontroll över resplanen, personliga rekommendationer, starkare samarbetsfunktioner eller mer flexibilitet i din planering, erbjuder dessa alternativ till Wanderlog solida alternativ.

Här är en snabb översikt innan vi går in på detaljerna:

Verktyg för reseplanering Utmärkande funktion Bäst för Priser* ClickUp – Omfattande uppgiftshantering och anpassningsbara mallar för reseplanering Den detaljorienterade resplaneraren Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. RoadTrippers – Personliga förslag på vackra stopp längs resvägen Äventyraren på roadtrip Betalda abonnemang från 35,99 $/år. TripIt – Spårar flyg och bokningar med uppdateringar i realtid Den frekventa resenären Gratis plan tillgänglig/ Betald plan för 49 $/år Sygic Travel – Offlinekartor och kuraterat reseinnehåll Den visuella planeraren Gratis plan tillgänglig/ Betalda planer från 2,75 $/månad TripHobo – Samarbetsbaserad resplanering för flera användare och smart ruttoptimering Gruppresenären Gratis plan tillgänglig/anpassade priser Google Maps – Trafikinformation i realtid och anpassad kartnavigering Den minimalistiska planeraren Gratis TripAdvisor – AI-driven resplaneringsverktyg baserat på miljontals recensioner Den recensionsdrivna planeraren Gratis Polarsteps – GPS-baserad resedagbok och automatisk ruttuppföljning Berättaren och resedokumentären Gratis plan tillgänglig/ Betalda planer från 39,55 $/månad

💼✈️ Rolig fakta: Termen ”bleisure” (en blandning av affärer och fritid) dök upp för första gången i början av 2000-talet, men idén har funnits i årtionden. Tänk på diplomater och affärsmän som förvandlar sina affärsresor till äventyr! Vill du bemästra konsten att kombinera affärsresor med avkoppling och rekreation? Kolla in Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play för experttips!

De 8 bästa alternativen till Wanderlog

Alla resenärer planerar inte på samma sätt. Vissa älskar färgkodade scheman, medan andra bara behöver en nål på en karta.

Istället för en tråkig lista matchar vi varje reseplanerare med en specifik resestil.

Oavsett om du är en planerare som älskar kalkylblad, en äventyrare som gillar bilresor eller en spontan upptäcktsresande finns det en app som passar hur du reser. Här är vår lista 👇

1. ClickUp (bäst för den detaljorienterade resplaneraren)

Planera din perfekta resa, dra och släpp planer och samarbeta i realtid med ClickUp Whiteboards.

Om planeringen av en resa känns lika spännande som resan själv är ClickUp din drömkompanjon för reseplanering. Den är skapad för dem som älskar att planera varje detalj, från flygtider till restaurangbokningar, sightseeingprogram och till och med packningslistor.

Med ClickUp Tasks kan du dela upp din resplan dag för dag, timme för timme, och tilldela deadlines till varje uppgift. Skapa uppgiftslistor för flygbokningar, hotellbokningar, aktiviteter och packning, och ange förfallodatum så att du aldrig missar en deadline.

Du kan till och med lägga till prioritetsnivåer så att du vet vad som är icke-förhandlingsbart (som att köpa biljetten till Eiffeltornet i förväg) och vad som är flexibelt. Så här kan du ställa in din första uppgift 👇

Behöver du ett ställe för att brainstorma rutter eller platser du måste besöka? Med ClickUp Whiteboards kan du visuellt kartlägga idéer, dra och släppa platser och samarbeta i realtid med vänner eller familj.

Och om du vill ha en fullständig översikt över dina resplaner hjälper ClickUps kalendervy dig att se hela resan på ett ögonblick.

Förvandla dina resplaner till en visuell färdplan med ClickUps kalendervy.

ClickUp Docs ger dig dessutom ett utrymme där du kan skriva ner anteckningar, restips eller reservplaner. Du får en inbyggd hubb för all viktig reseinformation (flygbekräftelser, visumkrav, packlistor och mer).

Om jag var du skulle jag länka tillbaka till ClickUp Tasks så att allt förblir sammankopplat – för vad är det för vits med en perfekt planerad resa om du glömmer att faktiskt göra planeringen? 😉

För att göra det ännu enklare erbjuder ClickUp en rad olika resplanmallar som underlättar reseplaneringen. En av de mest populära bland resenärer är ClickUps resplanerarmall. En färdig mall där du kan spåra destinationer, hotellbokningar, flyginformation och aktiviteter på ett och samma ställe.

Få gratis mall Använd ClickUps mall för resplanerare för att planera en problemfri resa.

Denna mall erbjuder anpassade statusar för att spåra resans framskridande, anpassade fält för att lagra viktiga detaljer som kontaktpersoner i nödfall och resans olika etapper, samt över 15 anpassade vyer som lista, Gantt, arbetsbelastning och kalender för att hantera planer visuellt.

Med projektledningsfunktioner som tidsspårning, beroendevarningar och inbyggd e-postintegration har det aldrig varit enklare att organisera dina resor.

ClickUp erbjuder också en mall för semesterplanering för privata resor med packlistor och flexibla dagsplaner, samt en mall för affärsresor för att hantera möten, flyg och scheman på ett mer strukturerat sätt.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in påminnelser för alla resedetaljer: Missa aldrig en flygcheck-in, hotellbokning eller sista minuten-packning med Missa aldrig en flygcheck-in, hotellbokning eller sista minuten-packning med ClickUp Reminders.

Dela planer utan att tappa kontrollen: Använd Använd gästbehörigheter för att låta vänner och familj se eller föreslå ändringar i din resplan samtidigt som du behåller kontrollen över versionerna.

Planera smartare med AI-drivna förslag: Använd Använd ClickUp Brain för att skapa resplaner, föreslå resmål och skapa packlistor – skriv bara in en prompt och låt AI sköta detaljerna!

Be ClickUp Brain att generera idéer, skriva en resplan, hitta de bästa platserna och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension av Cap terra:

Sammantaget är min erfarenhet av ClickUp mycket bra. Att arbeta med team blir mycket enklare med hjälp av ClickUp. Det gör att jag kan skapa uppgifter, sätta deadlines och följa upp. Det bästa är att det hjälper oss att kommunicera bättre med teammedlemmarna.

📖 Läs mer: De bästa verktygen för fjärrsamarbete för virtuella team

📮 ClickUp Insight: 12 % av arbetstagarna säger att helt distansarbete är idealiskt, medan 48 % föredrar hybridlösningar. För att samarbetet ska fungera i distans- eller hybridmiljöer behöver du dock rätt verktyg. ClickUp är en app för allt som rör arbetet och eliminerar silos. Håll dina uppgifter, dokument, chattar och projekt centraliserade och sökbara inom ett enda arbetsutrymme, så att teamen kan hålla sig samordnade – oavsett var de arbetar!💫 Verkliga resultat: STANLEY Security såg en 80-procentig ökning av teamets tillfredsställelse tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

2. Roadtrippers (Bäst för äventyrare som gillar bilresor)

via Roadtrippers

Om din drömsemester innefattar natursköna bilresor, udda sevärdheter längs vägen och spontana stopp, är Roadtrippers något för dig. Appen hjälper dig att hitta dolda pärlor, från udda sevärdheter längs vägen till nationalparker, utsiktsplatser, restauranger och boenden.

Oavsett om du är en spontan resenär eller en digital nomad hjälper detta verktyg dig att skapa en resplan där du kan jämföra rutter, markera platser som du måste besöka, uppskatta bränslekostnader och använda filter för att hitta de bästa platserna längs vägen.

Roadtrippers bästa funktioner

Bränsleberäknare : Beräkna dina bränslekostnader baserat på din fordonstyp och aktuella bensinpriser vid bensinstationer längs din specifika rutt.

Interaktiva reseguider : Bläddra bland temabaserade reseguider med kartlagda rutter, föreslagna stopp och riktiga resenärers recensioner för systematisk resplanering.

Anteckningar för resesamarbete: Dela redigerbara resplaner med resekompisar som har ett Roadtrippers-konto och använd den inbyggda anteckningsfunktionen för att hålla alla uppdaterade.

Roadtrippers begränsningar

Användarna måste navigera till varje waypoint individuellt istället för att navigera hela resplanen på en gång.

Priser för Roadtrippers

Grundläggande : 35,99 $/år

Pro : 49,99 $/år

Premium: 59,99 $/år

Roadtrippers betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🌍 Resa och arbeta? Varför inte! Har du någonsin undrat hur människor lyckas utforska världen samtidigt som de håller koll på sina jobb? Kolla in vår guide om hur man arbetar på distans och reser för tips om hur du får ut det mesta av båda! 💼

3. TripIt (bäst för den som flyger ofta)

via TripIt

Hoppar du mellan flygplatser? TripIt förenklar kaoset genom att samla alla dina flyg-, hotell- och hyrbilsbokningar på ett ställe.

Anslut bara ditt e-postkonto eller vidarebefordra bekräftelsemejl till plans@tripit.com, så samlar TripIt alla dina bokningsuppgifter i en enda tidslinje. Du kan till och med lägga till anteckningar och ladda upp resedokument som PDF-filer eller foton.

Verktyget ger också förslag på kaféer, restauranger och barer i närheten baserat på var du bor. När din resplan är klar kan du synkronisera den med din Google Kalender för enklare planering och offlineåtkomst.

TripIts bästa funktioner

Flygvarningar i realtid : Skapa varningar för flygförseningar, inställda flyg eller gateändringar så att du kan ligga steget före när resan störs.

Säkerhetsbetyg för grannskap : Utvärdera säkerheten i grannskap genom att få betyg i olika kategorier, såsom fysisk skada, kvinnors säkerhet, hälsa och medicinska frågor, politiska friheter, stöld och HBTQ-säkerhet.

Koldioxidavtryck: Kontrollera miljöpåverkan av dina resplaner för att göra hållbara reseval.

Begränsningar med TripIt

Dokumentformaten är snävt fokuserade, vilket resulterar i ett oanvändbart system.

Priser för TripIt

TripIt : Gratis

TripIt Pro: 49 $/år

TripIt-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (42 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om TripIt?

Här är en recension från G2:

”Du vidarebefordrar bara resplaner och e-postmeddelanden som du får om resan, så organiserar TripIt allt åt dig. Allt är överskådligt och kan enkelt visas, redigeras eller raderas. Möjligheten att dela resplanen är också mycket användbar.”

4. Sygic Travel (för den visuella planeraren)

via Tripomatic

Sygic Travel (nu Tripomatic) är en webbaserad reseplanerare som låter dig skapa resplaner direkt på interaktiva kartor. Den hjälper dig att skapa resplaner med många sevärdheter genom att låta dig lägga till attraktioner, landmärken, restauranger och andra intressen i en dag-för-dag-resplan.

Varje stopp visas visuellt, vilket gör det enklare att planera rutter som är geografiskt rimliga.

När din resa är planerad kan du ladda ner anpassade kartor och resplaner för offlineåtkomst. Denna funktion gör den idealisk för internationella arbetsresor eller områden med begränsad internetåtkomst.

Sygic Travels bästa funktioner

Tripomatic resekartor-app : Lyfter fram populära platser som museer, restauranger, butiker och dolda pärlor som tipsats av reseredaktörer och andra resenärer.

360°-videor : 360-gradersvideor av populära attraktioner som hjälper dig att utforska dina alternativ och bestämma vart du vill åka.

Integrerade resetjänster: Se boendealternativ, biluthyrning och lokala turer i din resplan med direktlänkar till Booking.com och GetYourGuide.

Begränsningar för Sygic Travel

Erbjuder inte detaljerade kontroller, såsom möjligheten att lägga till tidsmarkörer på din lista över saker att göra.

Priser för Sygic Travel

Gratis

Betald plan: 2,75 $/månad

Betyg och recensioner för Sygic Travel

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📅 Planera som ett proffs: Vill du hålla ordning utan att tömma plånboken? Kolla in de bästa gratisapparna för digital planering och hitta det perfekta verktyget för att effektivisera din schemaläggning!

5. TripHobo (Bäst för gruppresenärer)

via Triphobo

Planerar du en resa med vänner eller familj? TripHobo gör gruppresor smidiga genom att låta alla bidra till en gemensam resplan. Du börjar med att välja en destination, sedan kan flera användare tillsammans lägga till sevärdheter, transport, boende och till och med måltidsraster, allt planerat efter dag och tid.

De inbyggda hotellbokningsfunktionerna förenklar bokningshanteringen ytterligare. Oavsett om du planerar en weekendresa eller ett äventyr i flera städer håller den här appen alla på samma sida.

TripHobos bästa funktioner

Samarbetsbaserad resplanering: Bidra till och redigera en delad resplan i realtid.

Smart ruttoptimering : Justera automatiskt din resplan för att minimera restiden mellan stopp och maximera sightseeingeffektiviteten.

Intuitiva budgeteringsfunktioner: Ställ in dagliga eller resebudgetar och spåra beräknade kostnader för transport, aktiviteter och boende.

Begränsningar för TripHobo

Vissa användare tyckte att gränssnittet var komplicerat och visade för många popup-fönster på skärmen.

Priser för TripHobo

Gratis

Anpassade priser

TripHobo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om TripHobo?

Här är en recension från TrustPilot:

”Jag tycker att det här är en mycket användbar plattform där jag kan skriva ner mina tankar och den kategoriserar dem utifrån datum, plats, budget, aktiviteter osv.”

📖 Läs mer: Bästa programvaran för resor och utgifter

6. Google Maps (bäst för den minimalistiska planeraren)

via Google Maps

Om du vill ha ett enkelt verktyg som hjälper dig att markera platser är Google Maps allt du behöver. Det används över hela världen för både daglig navigering och reseplanering.

Användare kan spara platser i anpassade listor (t.ex. "Platser att besöka i Paris"), skapa rutter med flera stopp, kontrollera trafiken i realtid, visa alternativ för kollektivtrafik, utforska områden med Street View och ladda ner kartor för offlineanvändning. Den är utmärkt när det gäller "var" och "hur man kommer dit".

Du kan spara platser i anpassade listor, märka viktiga platser, dela kartor med andra och till och med ladda ner offlinekartor för att hålla dig på rätt spår i områden med begränsad internetåtkomst.

Google Maps bästa funktioner

Inomhuskartor : Navigera i stora offentliga utrymmen som flygplatser, museer och köpcentra med detaljerade inomhuskartor.

Local Guides-programmet : Gå med i en community av användare som bidrar med recensioner, foton och information för att förbättra kartdata och tjäna poäng och märken för sina bidrag.

Flerskiktad kartvy: Växla mellan upp till 10 olika skikt, inklusive trafik, satellitvy, terräng, cykelvägar, kollektivtrafik och luftkvalitet, för att planera dina resvägar med mer kontext och flexibilitet.

Begränsningar i Google Maps

Google Maps fungerar utmärkt i städer och utvecklade länder, men det finns vissa problem i utvecklingsländer.

Priser för Google Maps

Gratis

Betyg och recensioner på Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Maps?

Här är en recension från G2:

”Det jag gillar mest med Google Cloud är dess skalbarhet, tillförlitlighet, avancerade funktioner och integration med andra Google-tjänster. Det erbjuder kraftfulla verktyg för dataanalys, maskininlärning och datortjänster.”

🤔 Visste du att? Google Maps erbjuder användarna en ny AI-funktion som använder sin Gemini-modell för att analysera dina reserelaterade skärmdumpar, till exempel hotellbokningar eller sparade platser, och extrahera användbara detaljer som hjälper dig att organisera din resa snabbare.

🤖 ✈️ Låt AI sköta planeringen! Varför stressa över resplaner när smarta reseassistenter kan göra det åt dig? Kolla in De bästa AI-reseplaneringsassistenterna för semesterplanering och låt tekniken planera ditt nästa äventyr.

7. TripAdvisor (Bäst för den recensionsdrivna resenären)

via Tripadvisor

Vill du vara säker på att varje måltid, hotell och utflykt är värt pengarna? TripAdvisor är ett bra ställe att kolla recensioner och betyg innan du fattar beslut om din resa.

En utmärkande funktion är "Trips", som låter användare spara, organisera och dela sina resplaner.

Oavsett om du planerar ensam eller med en grupp kan du samarbeta i realtid och låta vänner eller familj bidra till resplanen.

För dig som föredrar förplanerade alternativ erbjuder Tripadvisor reseguider och exempel på resplaner som har sammanställts av communityn och redaktionen.

TripAdvisors bästa funktioner

AI-resplaneringsverktyg : Skapa en personlig resplan för varje dag med hjälp av generativ AI som tränats på miljontals användarrecensioner, betyg och bokningsdata.

Karta över sparade platser : Se omedelbart alla dina sparade hotell, restauranger och sevärdheter markerade på en karta för att planera rutter och undvika att åka samma väg tillbaka.

Direktbokningsintegration: Boka hotell, turer och upplevelser direkt via plattformen genom dess resepartners utan att lämna appen.

TripAdvisors begränsningar

Användare rapporterar ofta fel såsom felaktiga datum, dubbla bokningar och andra bokningsfel.

Priser för TripAdvisor

Gratis

Betyg och recensioner på TripAdvisor

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: De bästa lokala upplevelserna dyker sällan upp på ”Topp 10”-listorna. Bläddra bland platsspecifika subreddits eller Facebook-grupper för att hitta tips från lokalbefolkningen som du inte hittar på Tripadvisor.

8. Polarsteps (Bäst för berättare och resedokumentärer)

via Polarsteps

Polarsteps hjälper dig att förvandla dina resor till ett vackert digitalt album. Appen använder GPS för att automatiskt spåra din resa och skapa en fantastisk visuell berättelse (även utan nätverk).

Du kan lägga till foton, anteckningar och andra detaljer vid varje stopp för att dokumentera dina upplevelser. När resan är slut kan du omvandla dina digitala resedagböcker till fysiska reseböcker.

Dessa anpassningsbara böcker innehåller kartor, foton och anteckningar från resan och fungerar som konkreta minnen.

Polarsteps funktioner

Taggning av foton och anteckningar : Bifoga bilder och skriv beskrivningar för varje stopp för att skapa en detaljerad digital resedagbok.

Interaktiv resetidslinje : Se din resehistorik med kartlagda rutter, datum och platsbaserade uppdateringar i ett scrollbart format.

Automatisk ruttföljning: Använder GPS för att logga din resväg i realtid utan att behöva internetåtkomst.

Polarsteps begränsningar

De senaste ändringarna sparas inte alltid, så du måste ständigt kontrollera för att hålla dig uppdaterad.

Polarsteps prissättning

Gratis

Premium : 39,55 $/månad

Lay-flat premium: 52,73 $/månad

Polarsteps betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📩 Borta från kontoret, men gör det roligt! På väg på ett äventyr? Gör din autosvar lika spännande! Kolla in Exempel på professionella frånvaromeddelanden för idéer som sträcker sig från kvicka till arbetsanpassade. 🌴

Börja planera dina resor med ClickUp

Varje Wanderlog-alternativ i denna blogg hjälper dig att effektivisera din reseupplevelse på sitt sätt, oavsett om det gäller att kartlägga rutter, hantera bokningar eller organisera stopp.

Men om du vill ha full kontroll över planeringen erbjuder ClickUp en annan typ av flexibilitet. Från brainstorming till att tilldela uppgifter och spåra varje detalj – här finns allt under ett tak.

Du kan skapa resplaner, ställa in påminnelser, samarbeta med din resegrupp och anpassa allt efter din planeringsstil.

Registrera dig gratis nu och planera ditt nästa äventyr med ClickUp. 🗺️