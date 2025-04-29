Hur AI-verktyg för personalhantering ökar produktiviteten

Ledande befattningshavare förväntar sig att 70 % av arbetstagarna år 2028 kommer att använda AI som hjälp vid dagliga affärsbeslut, arbetsflöden och till och med övergripande planering.

Och de flesta av oss lever efter denna sanning varje dag.

Men de äldre verktygen för personalhantering och manuella schemaläggningssystem, som har tagit oss hit, börjar visa sin ålder. De kan inte hålla jämna steg med kundernas förändrade behov och missar de tidiga varningssignalerna på utbrändhet hos medarbetarna. De flesta är helt enkelt inte byggda för den takt vi rör oss i idag.

Om du arbetar inom personalhanteringsbranschen och vill ligga steget före är du på rätt plats.

Fortsätt läsa för att se hur moderna AI-verktyg för personalhantering hjälper till att bygga högpresterande team och hur du också kan uppnå detta.

Vad är AI-baserad personalhantering?

AI-baserad personalhantering använder artificiell intelligens, maskininlärning och prediktiv analys för att optimera alla delar av personalhanteringen, från schemaläggning och arbetsfördelning till utbildning, prestationsuppföljning och medarbetarsupport.

Så här ser det ut i praktiken:

Förutse hur många medarbetare som behövs baserat på affärstrender och realtidsdata

Automatisera schemaläggningen utifrån medarbetarnas tillgänglighet och verksamhetens behov

Spåra medarbetarnas prestanda och produktivitet med hjälp av datainsikter

Erbjuder personlig utbildning och utveckling baserat på kompetensbrister

Automatisera repetitiva HR-uppgifter som tidrapportering, lönehantering och ledighetshantering

Vilka utmaningar löser AI-baserad personalhantering?

AI-verktyg för personalhantering är utvecklade för att lösa de tuffa, vardagliga utmaningar som kostar företag tid, pengar och teamets moral.

Här är några utmaningar som det löser:

Överbemanning och underbemanning: Som HR-chef vill du inte hamna i situationer med underbemanning, överbemanning eller schemakonflikter. Du kan använda AI-algoritmer för att dynamiskt anpassa personalutbudet till verksamhetens behov i realtid.

Manuell schemaläggning: För teamchefer och företagsledare genererar AI automatiskt scheman baserat på medarbetarnas tillgänglighet, kompetens, arbetsrättsliga regler och verksamhetens behov. Eftersom AI automatiserar repetitiva uppgifter får du mer tid över till strategisk personalplanering.

Risker relaterade till efterlevnad: Från övertidsregler till viloperioder – AI-verktyg flaggar potentiella överträdelser av arbetslagstiftningen innan de inträffar. Detta eliminerar behovet av ständiga manuella kontroller och hjälper dina team att följa regionala och branschspecifika regler.

Sista minuten-frånvaro: När en teammedlem sjukanmäler sig kan du använda AI-driven personalhantering för att föreslå den bästa ersättaren baserat på tillgänglighet, tidigare prestationer och aktuell arbetsbelastning.

Brist på realtidsinsyn i verksamheten: Som chef vet du hur svårt det är att arbeta med föråldrad information, vilket leder till långsamma reaktioner. Med AI-drivna dashboards får du realtidsinsikter om personalstyrka, skiftprestanda, efterfrågetoppar etc.

Dataöverbelastning utan användbara insikter: AI-verktyg för personalhantering genererar stora mängder data. Dessutom hämtar de data från löne-, tidrapporterings-, prestations- och HR-system. Men det är upp till ledningen att tolka dessa insikter. AI omvandlar personalinformationen till användbara insikter.

Hur AI förändrar personalhanteringen

1. Prediktiv närvaroplanering

En av de mest förbisedda orsakerna till ineffektivitet i personalstyrkan är oplanerad frånvaro. AI tacklar detta genom att övergå från reaktiv planering till prediktiva närvaromodeller.

Dessa system använder maskininlärningsalgoritmer, särskilt tidsserieprognoser och klassificeringsmodeller, för att identifiera närvaromönster. De tar hänsyn till historiska närvarodata, teamspecifika trender, helgdagar, tidigare beteenden hos enskilda anställda och till och med externa variabler som väderdata eller offentliga evenemang.

Här markerar AI-algoritmer perioder då frånvaron sannolikt kommer att öka eller specifika teammedlemmar som kan riskera att ta ledigt utan förvarning.

📍 Exempel: Tänk dig ett rikstäckande logistikföretag med över 1 000 lagerarbetare. De skulle märka en ovanlig ökning av frånvaron under regionala festivaler i specifika områden. Företaget använde AI-personliga assistenter som tränats på historiska data, såsom närvaroregistreringar, lokala kalendrar och arbetsscheman. Eftersom frånvaron flaggades i god tid hade verksamhetscheferna tillräckligt med tid för att omfördela arbetspass, erbjuda incitament eller öka antalet tillgängliga medarbetare. Denna typ av prognoser är särskilt viktig för verksamheter och arbetsintensiva branscher där synligheten redan är begränsad och manuell planering ofta försenas på grund av externa faktorer.

Och medan företagsteam börjar utforska prediktiv AI i isolerade schemaläggningsverktyg, kommer den verkliga kraften när den integreras i det bredare system där arbetet utförs.

ClickUps arbetsbelastningsvy gör det möjligt för teamledare att visualisera individuell kapacitet, ledighet och arbetsfördelning över tidszoner och team.

Visualisera teammedlemmarnas uppgifter och kapacitet med färgkodade staplar med hjälp av ClickUp Workload View.

Kombinera det med ClickUp Brain så kan du förstå varför kapaciteten är nere, vilka mönster som framträder och vilka kommande veckor som kan vara i riskzonen. Genom att använda AI inom HR kan dina team också agera snabbare eftersom Brain sammanfattar arbetet, föreslår nästa steg och svarar på projektspecifika frågor.

Använd ClickUp Brain och få omedelbar insikt om statusen för olika uppgifter.

2. Smartare rekrytering och talangförvärv

Rekrytering har alltid varit en av de mest resurskrävande processerna för företag. Traditionella metoder, såsom manuell granskning av CV, flera intervjuer och subjektiva utvärderingar, är tidskrävande och påverkas ofta av omedvetna fördomar.

AI på arbetsplatsen förändrar detta genom att automatisera tidiga urvalsprocesser och tillhandahålla datadrivna insikter om kandidaterna.

📍 Exempel: Unilever förnyade sin rekrytering av unga talanger med hjälp av ett AI-drivet system som ersatte manuell gallring av CV med spelifierade kognitiva bedömningar och automatiserade videointervjuer. Kandidaterna spelade neurovetenskapligt baserade spel som mätte egenskaper som risktolerans och problemlösningsförmåga. Därefter spelade de in korta videosvar som AI analyserade med avseende på tonfall, ordval och till och med mikrouttryck. Denna digitala transformationsprocess minskade rekryteringstiden med 75 % samtidigt som kvaliteten bibehölls och mångfalden förbättrades, eftersom AI eliminerade många traditionella fördomar som smyger sig in i mänskliga utvärderingar.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar kostnaderna för växling och kontextbyte med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en dubbelt så hög produktivitet med ClickUp!

När det gäller att organisera rekryteringsprocesser, hantera kandidatinformation och fatta smartare beslut om talanger är ClickUp Brain och ClickUp Knowledge Management dina kraftfulla allierade.

ClickUp Brains generativa AI kan automatiskt sammanfatta kandidatprofiler, tidigare intervjuer och anteckningar till en tydlig, sökbar kunskapsbas. Istället för att HR-team manuellt går igenom intervjufeedback kan ClickUp Brain plocka ut gemensamma teman, styrkor och risker från alla intervjuares anteckningar och presentera en sammanfattande översikt.

Få omfattande svar om kandidaters styrkor, farhågor och färdigheter med hjälp av ClickUp Brain, den ultimata arbets-AI:n.

⚡️Bonusmall: Vill du hantera dina anställdas arbetsbelastning på ett bättre sätt? Hämta denna färdiga mall för arbetsbelastningshantering: Få en gratis mall

AI-kunskapshanteringen i ClickUp säkerställer att alla samtal med kandidater, granskningar av CV och anställningsbeslut dokumenteras korrekt, kopplas till jobbroller och är lätta att återkomma till senare.

Centralisera information och hantera teamets kunskap effektivt med ClickUps AI-kunskapshanteringsfunktioner.

3. Personlig utveckling och utbildning för medarbetare

I de flesta organisationer är utbildningsprogrammen standardiserade, reaktiva och ofta kopplade från realtidsprestanda. AI, å andra sidan, anpassar utvecklingsvägar för varje individ, baserat på deras mål, aktuella kompetensluckor och till och med hur de lär sig bäst.

Exempel: Accenture har implementerat AI-drivna lösningar för att förbättra personalutvecklingen. Dessa verktyg analyserar olika datapunkter, inklusive projektbidrag, certifieringar, feedback från chefer och samarbetsmönster, för att skapa omfattande kompetensprofiler för anställda.

För att kombinera medarbetarnas utveckling och produktivitet hjälper ClickUp Brain till att extrahera och sammanfatta kompetensutveckling, prestationsanteckningar och feedback i en personlig inlärningspanel.

Börja med att fråga ”Vilka kompetensluckor har [namn på personen] visat i de två senaste projektretrospektiven?” Brain analyserar dokument, uppgifter och 1:1-anteckningar för att ge dig ett sammanfattande svar. Du kan sedan använda denna information för att vägleda och motivera dina anställda.

Fråga ClickUp Brain om medarbetarnas prestationer och få detaljerad information på några sekunder.

För att göra erbjudandet ännu mer lockande:

Skapa anpassade utvecklingsspår som ClickUp-uppgifter kopplade till Docs, med inbäddade läromedel, deadlines och feedbackkontroller.

Använd AI-drivna dokument för att lagra lärandejournaler eller reflektionsloggar som uppdateras dynamiskt när nya uppgifter eller milstolpar slutförs.

Skapa en kunskapsbank i ClickUp med utvalda, rollspecifika resurser, organiserade efter kompetenskluster.

4. Prediktiv personalplanering

Det sista du vill som teamledare är att inse att du har för lite personal när projektets deadline närmar sig. Du kan använda AI för att upptäcka dessa luckor i god tid. AI-verktyg tittar på ditt teams nuvarande kapacitet, rekryteringstider, projektomfattning och till och med tidigare tecken på utbrändhet för att förutsäga vilka roller du behöver och när.

📍 Exempel: Anta att du är verksamhetschef på ett hälsoteknikföretag som lanserar en ny diagnostikplattform i fem delstater. Din AI-modell upptäcker att du, baserat på lanseringshastigheten och volymen supportärenden, sannolikt kommer att stå inför en brist på klinisk personal i New York i juli. Samtidigt flaggar den underutnyttjade supportmedarbetare i Chicago. Den insikten gör att du kan öppna tjänster tidigare eller omplacera personal i ett tidigt skede.

Använd ClickUp Brain för att omedelbart sammanfatta projektets tidsplaner, rekryteringsbehov och resursbrist genom att skanna uppgifter, dokument och uppdateringar. Du kan fråga: ”Var har vi personalbrist med tanke på kommande lanseringar?” och få svaret, med länkar till stödjande data.

Använd ClickUp Brain för att upptäcka resursflaskhalsar genom att granska uppgifter, dokument och uppdateringar i ditt arbetsområde.

Dessutom kan du organisera alla antaganden om personalstyrkan, anställningsplaner och data om teamets arbetsbelastning i ClickUp Docs, med korslänkar till uppgifter. Ännu bättre är att använda ClickUp Views för att se vilka avdelningar som närmar sig överkapacitet eller där kompetens utnyttjas för lite.

5. Automatisera rutinmässiga HR-uppgifter

Som HR-team lägger du förmodligen mer tid än du skulle vilja på repetitiva uppgifter – att godkänna ledighetsansökningar, tilldela checklistor för nyanställda, svara på oändliga frågor om policyer och uppdatera organisationsscheman. Visst, allt detta är nödvändigt. Men det tar tid från det du egentligen borde lägga tid på: att bygga en starkare personalstrategi och driva på företagets tillväxt.

📍 Exempel: Låt oss säga att du skalar upp ett SaaS-startup med 100 anställda. Varje gång en nyanställd börjar, skickar någon från HR manuellt ett introduktionspaket, konfigurerar deras IT-begäranden, uppdaterar ett välkomstdokument för teamet och registrerar deras papper i HR-systemet. Tänk dig nu att AI hanterar allt detta. Så fort en nyanställningsuppgift skapas, utlöses en arbetsflödeshanteringsprocess som tilldelar checklistor, genererar ett introduktionsschema och meddelar relevanta team.

För att dra nytta av automatisering av arbetsflöden behöver din personalavdelning en central hjärna och ett organiserat kunskapssystem.

Först och främst. Använd AI-kunskapshantering via ClickUp Brain för att skapa introduktionsscheman, sammanfatta policyuppdateringar eller svara på interna HR-frågor i realtid. Anta att en teammedlem skriver: ”Vad är vår policy för föräldraledighet?” och ClickUp Brain hämtar relevant information från dina HR-dokument på några sekunder.

Skapa sammanfattningar, projektuppdateringar eller kommentarer med ClickUp Brain.

Utöver detta kan du även:

Automatisera repetitiva arbetsflöden som godkännande av ledighet, dokumentöverlämningar och statusuppdateringar med ClickUp Automations

Ställ in automatiseringar som utlöses av formulär och som omedelbart skapar introduktionsuppgifter när någon fyller i ett anställningsformulär.

6. Förbättra medarbetarnas engagemang och upplevelse

Om du fortfarande förlitar dig på en årlig undersökning för att mäta engagemanget ligger du redan efter. Med AI kan du upptäcka bristande engagemang när det uppstår, anpassa stödet innan frustrationen växer sig stark och skapa feedbackloopar i realtid som visar dina medarbetare att de blir hörda varje månad eller kvartal.

📍 Exempel: Qualtrics använder AI-driven sentimentanalys för att kontinuerligt övervaka medarbetarnas feedback, inte bara efter större händelser. Deras system analyserar enkätsvar, mötesanteckningar och till och med öppna kommentarer för att upptäcka tidiga tecken på missnöje, stress eller bristande engagemang. Om AI upptäcker att medarbetarna i en viss avdelning visar en minskad tillfredsställelse med ledningens kommunikation kan cheferna snabbt ingripa med town hall-möten, möten över flera nivåer eller anonyma feedbackforum.

För att denna typ av realtidsfeedback ska fungera i praktiken måste du gå längre än enkäter. Du behöver AI som lyssnar automatiskt, och det är där ClickUp AI Notetaker blir en game changer.

ClickUp AI Notetaker spelar automatiskt in, transkriberar och sammanfattar interna möten, 1:1-samtal och teamcheckar. Om till exempel flera veckovisa stand-ups visar återkommande frustration över projektets tidsplaner, fångar AI Notetaker upp dessa problem och lyfter fram dem för ledningen att granska.

Få automatiska mötesreferat eller sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

Sammanfattningar från AI Notetaker kan lagras i ClickUp Docs, vilket omvandlar feedback till strukturerad, sökbar kunskap som är perfekt för kvartalsvisa engagemangsgranskningar eller omedelbara handlingsplaner.

7. Prestationshantering i realtid

Det gamla sättet att hantera prestationer – ett utvärderingsmöte i slutet av året – håller snabbt på att bli irrelevant. Idag behöver teamen kontinuerlig feedback, snabba kurskorrigeringar och verklig insyn i hur de ligger till i förhållande till målen.

AI för arbetsflödeshantering ger nu insikter i prestanda i realtid, vilket hjälper dina chefer att föra meningsfulla samtal under hela året.

📍 Exempel: Adobe är känt för att ha slopat de årliga prestationsutvärderingarna och ersatt dem med en löpande process som kallas ”Check-Ins”. Cheferna för regelbundna samtal om mål, utveckling och feedback – med stöd av AI-drivna verktyg som flaggar när medarbetarna kan behöva mer stöd eller erkännande. De observerade högre medarbetarnöjdhet och lägre personalomsättning efter att ha implementerat denna förändring.

För att kunna integrera prestationshantering i realtid i den dagliga verksamheten behöver du översikt över uppgifter, mål, feedback och prioriteringar. Det är där ClickUp Dashboards och ClickUp Brain gör stor skillnad.

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp för att visualisera projektets prestanda och spåra teamets arbetsbelastning.

Med hjälp av dashboards kan chefer se liveuppdateringar om slutförda uppgifter, måluppfyllelse, projektstatus och individuella arbetsbelastningar, allt i en och samma vy. Du kan till exempel skapa en dashboard som visar varje teammedlems veckovisa uppgiftsslutförandegrad, försenade uppgifter och delmål. Med ett ögonkast ser du vem som behöver hjälp eller erkännande.

Under tiden sammanfattar ClickUp Brain automatiskt prestationsanteckningar från veckovisa stand-ups, sprintgranskningar och enskilda samtal till viktiga insikter. Istället för att gräva igenom dokument eller uppgifter får du en smart översikt som är redo för din nästa check-in.

Långt bortom det:

Chefer kan integrera KPI:er i realtid, OKR-framsteg och projektplaner direkt i instrumentpanelen, vilket gör varje prestationssamtal datadrivet och åtgärdsbart.

Dessutom erbjuder programvaran för automatisering av uppgifter triggers för att skicka påminnelser eller uppmaningar baserat på prestationstrender. Om ett mål till exempel ligger 20 % under målet får cheferna en automatisk varning så att de kan ingripa i tid.

8. AI-driven kunskapsbevarande och kunskapsöverföring

När anställda slutar eller byter team tar de ofta med sig år av insikter, processer och kunskap, vilket leder till stora luckor som bromsar nya anställda. Detta påverkar också produktiviteten negativt. Traditionella överlämningar eller ad hoc-dokumentation missar ofta viktig kontext.

📍 Exempel: Tänk dig att du är verksamhetschef på ett växande fintech-företag. Din chefsanalytiker, som känner till alla finesser i ditt rapporteringssystem, säger upp sig med två veckors varsel. I all hast överlämnar hon en grundläggande checklista, men bakgrunden till vissa arbetsflöden, dolda risker och kundspecifika nyanser går förlorade. Föreställ dig nu om AI-agenter för produktivitet hela tiden tyst hade samlat in hennes bästa metoder, sammanfattat mötesanteckningar, dokumenterat projektretrospektiv och länkat beslutshistorik. När hon slutar går hennes kunskap inte förlorad. Den är organiserad, sökbar och redo att tas över av nästa anställd utan att något går förlorat.

Att samla in och överföra institutionell kunskap borde aldrig ha varit kaotiskt. Lös det med ClickUp Knowledge Management för att automatiskt hålla uppdateringar om projekt, retrospektiv och viktiga diskussioner om uppgifter i rena, organiserade kunskapsdokument.

Anta att en chef frågar: ”Vilka var de största utmaningarna vid vår senaste kundlansering?” Då hämtar ClickUp Brain en färdig sammanfattning från olika uppgifter, mötesanteckningar och sprintgranskningar.

Ställ frågor om ditt arbete och få omedelbara uppdateringar med ClickUp Brain.

Med ett ögonkast kan du till och med:

Lagra teamspecifika guider, vanliga frågor och överlämningsanteckningar i ClickUp Docs, så att viktig kunskap blir sökbar och kopplas till relevanta projekt.

Lagra teamspecifika dokument och skapa en kunskapsbank med ClickUp Brain.

Använd ClickUp Brain för att proaktivt föreslå luckor i dokumentationen, till exempel genom att markera projekt som avslutats utan en slutlig sammanfattning.

Skapa en dynamisk kunskapsbank där gruppens kunskap växer över tid, organiserad efter taggar som team, ämne eller projektfas.

De bästa alternativen för AI-baserad personalhanteringsprogramvara

1. Snart

via Soon

Med Soons AI Shift Plan Generator beskriver du vad ditt team behöver, till exempel viloperioder, roller, antal, tidpunkter och platser. Och med ett klick skapar den en komplett veckoplan för dig.

Att välja rätt teammedlemmar blir också enklare med Smart People Picker. Det matchar personer till arbetspass baserat på tillgänglighet, kompetens och preferenser. Och med Soon Pulse som samlar in daglig feedback från ditt team får du en tydlig bild av dina anställdas prestationer.

Viktiga funktioner

Anpassa reglerna för personalplanering efter din organisations specifika behov och säkerställ efterlevnad och effektivitet.

Förutse personalbehovet med precision med hjälp av 15-minuters-, tim- eller dagsintervall.

Anslut historiska data via API, direkta databasanslutningar eller CSV-uppladdningar för noggranna prognoser.

2. Quinyx

via Quinyx

Quinyx hjälper dig att anpassa medarbetarnas arbetspass efter den faktiska efterfrågan, samtidigt som scheman följer arbetslagstiftningen och interna regler. Du kan använda detta verktyg för att övervaka försäljningen i realtid. När det sker förändringar hjälper det dig att justera bemanningsnivån.

Genom att kombinera data som kundtrafik, transaktioner, intäkter och till och med väder förutsäger Quinyx hur många personer du behöver på varje plats.

Viktiga funktioner

Spåra anställdas in- och utstämplingar, raster och ledighetsansökningar direkt via Quinyx mobilapp, så att alla närvaroregistreringar är korrekta och centraliserade.

Använd arbetsflödesanalyser för att visualisera trender, jämföra prestanda och spåra viktiga mätvärden över olika enheter och platser.

Simulera bemanningsscenarier, prognostisera arbetskraftskostnader och planera framtida rekryterings- eller utbildningsbehov.

3. Scheduly. ai

Scheduly.ai är ett personalhanteringsverktyg som använder avancerad analys och stora språkmodeller för att prognostisera personalbehovet. Det använder faktorer från verkligheten, såsom butikstrafikens toppar, säsongsbetonade kampanjer och produktlanseringar. Med AI-driven schemaläggning och fördefinierade mallar kan du skapa vaktlistor snabbare som automatiskt tilldelar rätt personer baserat på efterfrågeprognoser.

Du får också tillgång till anpassningsbara dashboards i realtid som visar personalnivåer, skiftbefattningar, arbetskraftskostnader och KPI:er för personalhantering på ett och samma ställe.

Viktiga funktioner

Ge ditt team flexibiliteten att hantera sina scheman självständigt genom Scheduly. ai:s mobila självbetjäningsverktyg.

Håll dig inom lagens ramar genom att automatiskt anpassa scheman efter arbetsrättslagar, fackliga regler och företagspolicyer och undvik juridiska problem.

Hantera medarbetarkonton på olika nivåer med rollbaserade kontroller för att säkerställa datasäkerhet och skräddarsydd åtkomst.

4. Japfu. ai

Japfu.ai är ett AI-drivet personalhanteringsverktyg som hjälper dig att automatisera repetitiva HR-uppgifter. Med den AI-drivna tidrapporten kan ditt team logga sina arbetstimmar medan systemet automatiskt kontrollerar om det finns fel och påskyndar godkännanden.

Japfu. ai automatiserar även lönehanteringen och hanterar löner, avdrag och ersättningar för alla dina projekt med AI-granskad noggrannhet. Dessutom automatiserar Japfu. ai rolltilldelningar och uppgiftsöverlämningar under onboarding, rollbyten och offboarding för personalförändringar.

Viktiga funktioner

Svara på HR-frågor och automatisera uppgifter som dokumentuppföljning, påminnelser om tidrapporter och uppdateringar om nyanställningar med Japfu. ai:s AI-assistent, Mivi.

Kontrollera enkelt anställdas behörighet under onboarding med Japfu. ai:s direkta integration med USCIS E-Verify-systemet.

Hantera alla personalrelaterade dokument, från kontrakt till introduktions- och avgångsformulär, i ett centraliserat, lättillgängligt system för bättre spårbarhet och efterlevnad.

Förbättra din personalhantering med ClickUp

Att hantera en växande, distribuerad personalstyrka behöver inte innebära oändliga manuella uppgifter, reaktiv planering eller splittrade arbetsuppgifter.

Med AI-drivna verktyg för personalhantering kan du effektivisera verksamheten, förutsäga personalbehov, öka medarbetarnas engagemang och möjliggöra smartare och snabbare beslut på alla nivåer.

ClickUp gör denna omställning enklare. Med kraftfulla verktyg som Workload View, Dashboards, Knowledge Management, Brain och Automations ger ClickUp insyn och struktur i hur ditt team arbetar.

Är du redo att automatisera, optimera och frigöra hela potentialen hos din personal med AI? Registrera dig gratis på ClickUp idag.