De 11 bästa AI-agenterna för möten: automatisera anteckningar, transkriptioner och schemaläggning

Mötena är inte problemet. Det är vad som händer efteråt. Uteblivna åtgärder, glömda slutsatser och timmar som spenderas på att skriva uppföljningar eller gräva igenom inspelningar.

Faktum är att team förlorar över 60 % av sin tid på att försöka minnas sammanhanget och bestämma nästa steg. Det är där AI-mötesagenter kommer in. Dessa verktyg ansluter sig till dina samtal, tar anteckningar, sammanfattar viktiga punkter och spårar åtgärdspunkter – så att du kan hålla fokus under mötet.

Jag har testat de bästa. Här är de bästa AI-agenterna för möten som automatiskt förvandlar konversationer till tydlighet.

Vad ska du leta efter i AI-agenter för möten?

Alla AI-mötesagenter är inte lika. Vissa är briljanta antecknare, medan andra är schemaläggningsgenier. De bästa? De gör allt utan att mötena känns som ett robotliknande kaos.

Här är vad du ska tänka på när du väljer AI-agenter för möten:

Exakta transkriptioner : Om AI inte kan skilja mellan ”action item” och ”accident” är det ett problem.

Smart sammanfattning : Ingen har tid att gå igenom : Ingen har tid att gå igenom mötesprotokoll ord för ord – AI bör lyfta fram viktiga insikter, beslut och åtgärdspunkter.

Enkel integration : Oavsett om du använder Zoom, Google Meet, Slack eller Microsoft Teams bör din AI-assistent integreras smidigt.

Schemaläggningshjälp : De bästa verktygen tar inte bara : De bästa verktygen tar inte bara AI-drivna mötesanteckningar – de hjälper dig att boka, omboka och organisera möten.

Säkerhet och integritet: Känsliga diskussioner förblir privata – se efter om det finns end-to-end-kryptering och starka datapolicyer.

Utnyttja dessa funktioner, så kommer din AI-agent inte bara att spara tid – den kommer äntligen att göra virtuella möten användbara. Låt oss nu ta en titt på de bästa verktygen för att få jobbet gjort!

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

De bästa AI-agenterna för möten i korthet

Verktyg Bästa funktion Primärt användningsfall Priser ClickUp AI-driven möteshantering, samlade anteckningar och uppgifter, anpassningsbara instrumentpaneler Globala team och hybridarbetsplatser behöver omedelbar uppgiftsgenerering Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Otter AI Transkription i realtid, smarta sammanfattningar, asynkron samverkan Ensamstående yrkesverksamma och team som behöver snabba sammanfattningar och åtgärdsspårning Gratis; betalda abonnemang från 16,99 $/månad. Fireflies AI Sökbara transkriptioner, CRM-integrationer, röstkommandon Team som behöver sökbara möten, CRM-loggning och talaranalys Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad Avoma Intäktsprognoser, smarta sammanfattningar, affärsinsikter Säljteam som optimerar prestanda och spårar intäktsrisker 29 $/månad för Meeting Assistant; 69 $/månad för Revenue Intelligence tl;dv Automatiska uppdateringar av CRM-verktyg, live-taggning, flerspråkig transkription Sälj- och globala team som behöver CRM-synkronisering och delning av möteshöjdpunkter Gratis; betalda abonnemang från 29 $/månad MeetGeek Automatiserade e-postsammanfattningar, uppgiftsskapande, CRM-integrationer Team som vill ha detaljerad information direkt efter mötet Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad Sembly AI Exporterbara transkriptioner med tidsstämplar, smarta mötesanteckningar Team som behöver strukturerade transkriptioner med tidsstämplar för dokumentation Gratis; betalda abonnemang från 15 $/månad Fathom AI Flerspråkiga höjdpunkter och sammanfattningar i realtid Fjärrbaserade och icke-tekniska team som söker enkelhet Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad Supernormal Transkription på över 60 språk, automatisk synkronisering med CRM-system Studenter och lärare behöver AI-driven handledning och studiehjälp Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad Jamworks AI-flashkort, inspelning av föreläsningar, anteckningar i realtid Team i bullriga miljöer behöver tydligare och renare samtal 18,99 $/månad för studenter Krisp AI Brusreducering, tydlig röst, AI-driven transkription Team i bullriga miljöer som behöver tydligare och renare samtal Gratis; betalda abonnemang från 16 $/månad

De 11 bästa AI-agenterna för möten

👀 Visste du att? 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation, vilket sprider viktig information över olika kanaler och begränsar effektivt samarbete.

Rätt AI-mötesagent förändrar detta och förvandlar möten till handling istället för tidskrävande sysslor. Här är mina 11 favoriter som hjälper mig att ta mig igenom en fullspäckad dag med möten!

1. ClickUp (Bäst för AI-mötes-superapp – möteshantering, åtgärdspunkter och automatisering av arbetsflöden)

Först ut är ClickUp – appen som klarar allt på jobbet. Från att hantera projekt och följa upp mål till att hålla koll på ett fullspäckat möteschema hjälper ClickUp dig att hålla allt organiserat, sammankopplat och i rörelse framåt.

AI-agenter för smidiga uppföljningar av möten och åtgärdspunkter

ClickUp AI-agenter är proaktiva digitala assistenter som är utformade för att automatisera "vad som händer härnäst" efter varje möte.

Det som skiljer AI-agenter från andra är deras förmåga att vidta konkreta åtgärder, inte bara analysera eller sammanfatta, utan också utföra.

Få mer gjort med ClickUps AI-agenter

Med detta kan du:

Automatisera utförandet: Skapa och tilldela åtgärdspunkter direkt från mötesanteckningar eller sammanfattningar – ingen manuell inmatning krävs.

Handsfree uppföljning: AI-agenter skickar påminnelser, spårar framsteg och håller alla ansvariga.

Automatisera återkommande arbetsflöden: För regelbundna möten kan AI-agenter ställa in återkommande dagordningar, tilldela förberedelser och se till att alla är redo när mötet börjar.

Bästa användningsfall: Skapa och tilldela åtgärdspunkter direkt

Skicka automatiska påminnelser och uppföljningar

Spåra slutförda uppgifter från möten

Automatisera återkommande mötesförberedelser och uppföljningar

AI-agenter handlar om utförande och ansvar – att automatisera rutinmässiga uppföljningar och uppgiftskapande, samtidigt som användarna behåller kontrollen.

Låt ClickUp AI Notetaker hantera kaoset under mötena.

ClickUp AI Notetaker är ditt mötes tysta MVP, som fokuserar på att fånga upp och organisera allt som diskuteras.

Den ansluter sig till dina Zoom- eller Google Meet-samtal, spelar in konversationen, transkriberar allt i realtid och levererar polerade sammanfattningar – automatiskt.

Låt ClickUp AI Notetaker automatisera dina anteckningar, sammanfattningar och schemaläggning.

Realtidstranskription av dina samtal

AI-genererade sammanfattningar med beslut, slutsatser och nästa steg

Handlingsbara insikter som förvandlas till ClickUp-uppgifter med ett enda klick.

Sökbara register för att när som helst kunna återvända till tidigare möten

Du kan vara närvarande och engagerad – AI Notetaker sköter dokumentationen.

💡 Proffstips: Aktivera ClickUps kalenderintegrationer för att automatiskt synkronisera dina möten och starta AI Notetaker när samtalen börjar.

ClickUp Brain: Kontextmedveten insikt och innehållsgenerering

ClickUp Brain är din inbyggda AI-assistent som omvandlar konversationer och innehåll till tydliga, användbara insikter i ditt arbetsområde. Med den kan du:

Smart innehållsgenerering: Skapa direkt utkast till dagordningar , sammanfattningar, e-postmeddelanden och projektuppdateringar som är anpassade efter ditt arbetsflöde.

Insiktsutvinning: Sammanfatta mötesanteckningar , dokument och kommentartrådar direkt.

Kontextuella rekommendationer: Föreslå nästa steg, deadlines och automatiseringar baserat på din aktivitet i arbetsytan.

Skapa detaljerade mötesagendor direkt med ClickUp Brain.

Bästa användningsområden: Skapa mötesagendor baserade på mål eller tidigare möten.

Sammanfatta anteckningar, dokument och trådar

Skapa utkast till uppföljningar och projektuppdateringar

Få omedelbara, AI-drivna svar på arbetsplatsen

ClickUp Brain handlar om kontextmedveten intelligens – som hjälper dig att förbereda, sammanfatta och planera smartare möten.

Brain Max: Den ultimata AI-superappen för möten

För team som är redo att konsolidera sin AI-stack är Brain Max uppgraderingen som förvandlar ClickUp till en riktig AI-superapp.

Användningsfall för Brain Max

Så här hjälper Brain Max dig att förbättra dina möten:

Talk-to-Speech för möten: Diktatera mötesanteckningar, åtgärdspunkter eller uppföljningar med rösten – perfekt för att fånga upp tankar mitt i diskussionen eller när du har händerna fulla.

AI-driven mötesautomatisering: Omvandla automatiskt mötesreferat till genomförbara uppgifter, tilldela dem och schemalägg påminnelser – ingen manuell inmatning krävs.

Centraliserad AI-kunskap: Sök igenom alla dina mötesanteckningar, dokument och uppgifter med AI-drivna sökningar, så att du aldrig tappar bort beslut eller nästa steg.

Avancerade integrationer: Anslut smidigt till Zoom, Google Meet och din kalender för att aktivera AI Notetaker, synkronisera dagordningar och automatisera schemaläggning.

Eliminera AI-spridning: Ersätt en lapptäcke av separata AI-verktyg, anteckningsverktyg och produktivitetsabonnemang med en säker, enhetlig plattform.

Bästa användningsfall: Diktatera anteckningar och åtgärdspunkter med rösten

Automatisera hela mötesflödet

Sök direkt efter alla mötesbeslut eller uppgifter

Samla alla AI-mötesverktyg på en och samma plattform.

Den verkliga gamechangern? Brain Max begränsar AI-spridningen. Du får allt på ett ställe istället för att betala för flera separata appar. Team som använder Brain Max har rapporterat upp till 88 % kostnadsbesparingar genom att konsolidera sin produktivitetsstack i ClickUp.

Kort sagt, ClickUp Brain tillhandahåller intelligent, kontextmedveten AI för varje möte. Brain Max förvandlar ClickUp till ditt allt-i-ett AI-kommandocenter, som effektiviserar möten, automatiserar uppföljningar och eliminerar kaoset (och kostnaden) med AI-spridning.

💡 Proffstips: Använd Brain Max talk-to-speech-funktion för att fånga upp åtgärdspunkter och feedback i realtid – låt sedan AI-agenterna omvandla dem till uppgifter och påminnelser så att ingenting glöms bort.

Håll fokuserade, handlingsinriktade möten med ClickUp Meetings

Utöver AI låter ClickUp Meetings dig schemalägga, spåra och automatisera uppföljningar, så att åtgärder inte glöms bort.

Skapa dagordningar med rich text-redigering för att markera viktiga punkter och håll ordning med ClickUp Meetings.

Med detta kan du använda:

Tilldelade kommentarer för att delegera uppgifter och säkerställa ansvarsskyldighet

Checklistor för att hålla koll på allt du planerar att diskutera och markera punkter efterhand.

Återkommande uppgifter för att automatiskt generera dagordningar för återkommande möten

Slash-kommandon för snabba, effektiva åtgärder utan onödiga klick.

💡 Proffstips: Integrera ClickUp med Zoom, Google Kalender och andra verktyg för att schemalägga, delta i och spåra möten – utan att behöva hoppa mellan olika appar.

Har du svårt att hålla dina mötesanteckningar snygga, användbara och läsbara senare? Dessa ClickUp-mallar tar bort kaoset från dokumentationen:

Meeting Expectations för att strukturera dina möten effektivt. ClickUp Meeting Notes Template hjälper dig att organisera anteckningar med sidor och undersidor och använder AI för att generera sammanfattningar. Den innehåller avsnitt somför att strukturera dina möten effektivt.

ClickUp Meeting Minutes Template är ditt självklara val för att dokumentera allt i ett möte i ett strukturerat, lättöverskådligt format. Den innehåller avsnitt för viktiga detaljer som mötesledare, deltagare, dagordning, diskussionspunkter, kommittéuppdateringar och åtgärdspunkter, vilket gör det enkelt att följa upp beslut och uppföljningar.

ClickUps bästa funktioner

Lagra mötesanteckningar, dagordningar och åtgärdspunkter i ClickUp Docs med inbyggda sammanfattningar och uppgiftskapande.

Omvandla diskussioner till uppgifter med tilldelade kommentarer för att säkerställa att uppföljningar sker.

Spåra dagordningar och diskussionspunkter i realtid med checklistor.

Spela in asynkrona möten med ClickUp Clips och använd AI för att transkribera videor som referens.

Skapa automatiskt dagordningar för återkommande interna möten

Integrera med Zoom och Google Kalender för enkel schemaläggning och deltagande.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av tidsbesparande funktioner kan ta lite tid att vänja sig vid för nya användare.

Mobilappen täcker de viktigaste funktionerna, men saknar den fullständiga funktionaliteten hos desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En recension på TrustRadius säger:

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

2. Otter AI (bäst för att skapa sammanfattningar av möten)

via Otter AI

Nu kan du undvika hektiskt antecknande och missade åtgärder. Otter.ai, en av de bästa AI-mötesassistenterna, transkriberar möten i realtid, genererar omedelbara sammanfattningar och tilldelar till och med uppgifter för att hjälpa dig att hålla dig engagerad medan den hanterar viktiga punkter och åtgärder.

Till skillnad från vanliga transkriptionsverktyg går Otter. ai ett steg längre med OtterPilot, som automatiskt ansluter sig till Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att ta anteckningar åt dig. En viktig styrka är dess förmåga att sammanfatta långa möten på en timme till snabba, lättsmälta sammanfattningar på 30 sekunder.

Otters smarta automatiseringsfunktioner är användbara för både enskilda yrkesverksamma och stora team. Den identifierar automatiskt viktiga ögonblick, talare och sammanhang och skapar detaljerade mötesanteckningar utan manuell taggning. Du kan markera transkriptionsavsnitt i samma arbetsyta, bifoga bilder och generera uppföljningsinformation.

Otter AI:s funktioner för samarbete i realtid gör det särskilt effektivt för teammöten. Teammedlemmar kan kommentera, tagga varandra och tilldela uppföljningar medan mötet fortfarande pågår – utan att behöva vänta på att mötet ska ta slut. AI-kanalerna stöder asynkrona uppdateringar och omvandlar transkriptioner till delad teamkunskap som utvecklas över tid.

AI-funktion: OtterPilot använder AI för att automatiskt delta i möten, spela in och transkribera konversationer i realtid, generera sammanfattningar och uppgifter samt tillhandahålla en chattassistent som svarar på frågor och skapar innehåll.

Otter AI:s bästa funktioner

Transkribera, sammanfatta och registrera åtgärdspunkter automatiskt med en AI-driven mötesassistent.

Använd Otter AI Chat för att ställa frågor eller skapa e-postmeddelanden, statusuppdateringar och andra insikter.

Samarbeta även utanför live-möten med hjälp av AI-kanaler som kombinerar diskussioner i realtid med asynkrona uppdateringar.

Integrera med Slack, Salesforce, HubSpot och mer för att automatisera arbetsflöden och hålla projekten på rätt spår.

Markera transkriptionsavsnitt manuellt eller med AI för att skapa omedelbara uppföljningar.

Bifoga bilder, presentationsbilder eller dokument till mötesögonblick för extra kontext.

Otter AI:s begränsningar

Kan ha svårt med icke-amerikanska eller icke-brittiska accenter i automatiserade transkriptioner.

Gratisplanen tillåter endast tre ljud-/videoimport per konto.

Begränsade formateringsalternativ för exporterade transkriptioner jämfört med andra verktyg

Priser för Otter AI

Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter AI-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter AI?

En G2-recension säger:

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefonen, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefonen, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

🧠 Kul fakta: Otter.ai fick sitt namn efter ett av de smartaste och mest sociala djuren – uttrar! Dessa kloka varelser är inte bara smarta – de använder verktyg, kommer ihåg saker i åratal och leker till och med för skojs skull. Och de är också väldigt mjuka – de håller varandra i handen bara för att vara nära varandra.

3. Fireflies AI (Bäst för AI-drivna mötesutskrifter och anteckningar)

via Fireflies AI

Vill du automatisera dina mötesanteckningar, transkriptioner och sammanfattningar? Fireflies AI ser till att inga detaljer missas.

Genom att bjuda in Fireflies AI Notetaker till dina samtal kan du transkribera och sammanfatta möten i Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och mer. AI-sökfunktionen hittar omedelbart viktiga ämnen, åtgärdspunkter eller väsentliga detaljer.

Fireflies utmärker sig genom sin djupgående mötesanalys och sökbara kunskapsbas. Varje möte blir en sökbar tillgång med nyckelordstaggning, sentimentanalys och uppdelning av talartid. Du kan också skapa anpassade spellistor med inspelade samtal efter ämne, till exempel invändningar eller önskemål om funktioner.

Plattformen möjliggör även integration med CRM-verktyg som Salesforce och HubSpot, vilket hjälper sälj-, support- och rekryteringsteam att automatiskt logga konversationer och åtgärdspunkter. Med röstkommandofunktionen kan du styra boten med fraser som "anteckna" eller "markera detta" – perfekt för handsfree-spårning under samtal som kräver hög koncentration.

AI-funktion: Fireflies AI använder naturlig språkbehandling och maskininlärning för att transkribera möten i realtid, identifiera stämningar, extrahera åtgärdspunkter och aktivera röstaktiverade kommandon för handsfree-anteckningar under möten.

Fireflies AI:s bästa funktioner

Spåra samtalstid, stämning och viktiga mätvärden för att coacha teammedlemmarna mer effektivt.

Samarbeta med kommentarer, bokmärken och ljudklipp för enkel delning inom teamet.

Logga samtalsanteckningar, aktiviteter och inspelningar i ditt CRM-system för framtida referens.

Dela anteckningar till Slack, Notion, Asana och mer för smidig integrering i arbetsflödet.

Sök i transkriptioner efter nyckelord, talare eller ämne för snabb informationshämtning.

Skapa anpassade spellistor från mötesutdrag för utbildning, coaching eller teamöverlämningar.

Begränsningar för Fireflies AI

Verktyget är inte tillgängligt för mobila enheter.

Stöder endast ett transkriptionsspråk per möte.

Tidsstämplar i transkriptioner kan ibland förskjutas vid långa samtal med flera deltagare.

Priser för Fireflies AI

Gratis

Pro : 18 $/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Enterprise: 39 $/månad per plats

Fireflies AI-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 610 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Fireflies AI

En recension på Capterra säger:

Jag valde Fireflies eftersom det kan skapa protokoll för både fysiska möten och videomöten.

Jag valde Fireflies eftersom det kan skapa protokoll för både fysiska möten och videomöten.

Läs också: De bästa AI-transkriptionsverktygen att prova

4. Avoma (Bäst för intäktsprognoser med AI-drivna varningar)

via Avoma

Avoma är en allt-i-ett-AI-plattform som automatiserar allt från anteckningar till schemaläggning, coaching och intäktsprognoser. Den verkliga magin uppstår med funktionerna Conversation Intelligence och Revenue Intelligence. Dessa funktioner analyserar möten för att avslöja viktiga insikter, spåra trender och stödja bättre beslutsfattande.

Avoma förbättrar säljteamets prestanda genom att automatisera samtalsbedömning, erbjuda personlig coaching och skicka riskvarningar i realtid. Detta leder till bättre vinstprocent och kvotuppfyllelse, vilket gör ditt team mer effektivt och produktivt.

Utöver försäljning hjälper Avoma kundframgångs- och produktteam att analysera feedback, coacha supportrepresentanter och identifiera friktionspunkter vid onboarding. Plattformen stöder flerspråkig transkription, gemensamt antecknande och AI-driven uppspelning av möten, så att teamen kan återuppleva viktiga ögonblick utan att behöva se om hela samtalen.

AI Scheduler matchar automatiskt deltagarna med tillgängliga tidsluckor, medan Smart Summaries delar upp varje samtal i dagordningar, slutsatser och invändningar, redo att skickas till CRM-system, Slack eller e-post.

AI-funktioner: Avoma använder AI för att transkribera, sammanfatta och analysera möten, prognostisera intäktstrender, utvärdera samtalskvalitet och generera coachningsinsikter för sälj- och supportteam.

Avomas bästa funktioner

Spara mer än fyra timmar per vecka genom att automatisera anteckningar, uppföljningsmejl och CRM-uppdateringar.

Schemalägg möten och vidarebefordra leads enkelt med en AI-driven schemaläggare och lead-router.

Skapa mötesprotokoll med konversationsintelligens för att öka vinstfrekvensen och påskynda onboarding.

Förbättra intäktsprognoser och affärsframgångar med AI-drivna varningar, vinst-förlustanalyser och försäljningsuppföljning.

Synkronisera anteckningar, åtgärdspunkter och mötesreferat direkt till Salesforce, HubSpot och andra CRM-system.

Dela upp möten i kapitel – automatiskt grupperade efter ämne eller invändning – så att säljarna kan gå igenom dem snabbare.

Använd coachningspaneler för att jämföra säljarnas prestationer och ge personlig feedback i stor skala.

Avomas begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Avancerade funktioner för intäktsanalys kräver dyrare nivåer.

Sammanfattningar kan behöva granskas manuellt när talare pratar i munnen på varandra eller ljudkvaliteten är dålig.

Avoma-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Startup: 29 $/månad per användare

Organisation: 39 $/månad per användare

Företag: 39 $ faktureras årligen

+Tillägg:

Conversation Intelligence : 35 $/månad per användare

Revenue Intelligence : 35 $/månad per användare

Lead Router: 25 $/månad per användare

Avoma kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 330 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Avoma

En G2-recension säger:

De automatiska transkriptionsfunktionerna är mycket exakta, vilket sparar tid och säkerställer att inget går förlorat i konversationen. Möjligheten att skilja mellan olika talare och sammanfattningen av mötesanteckningarna som tillhandahålls i slutet gör det enkelt att följa diskussionerna och referera till viktiga punkter senare.

De automatiska transkriptionsfunktionerna är mycket exakta, vilket sparar tid och säkerställer att inget går förlorat i konversationen. Möjligheten att skilja mellan olika talare och sammanfattningen av mötesanteckningarna som tillhandahålls i slutet gör det enkelt att följa diskussionerna och referera till viktiga punkter senare.

🧠 Kul fakta: Ordet ”minute” i ”meeting minutes” (mötesanteckningar) syftar inte på tid – det kommer från latinets minuta scriptura, som betyder ”liten skrift”. Så ja, dina mötesanteckningar var alltid tänkta att vara korta och koncisa.

tl;dv (too long; didn’t view) är en AI-mötesassistent som spelar in, transkriberar, sammanfattar och – viktigast av allt – integrerar mötesresultat med andra arbetsflödesverktyg. Den synkroniseras enkelt med Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. Den spelar automatiskt in samtal och levererar koncisa, AI-genererade sammanfattningar och höjdpunkter.

Den uppdaterar också ditt CRM efter varje samtal – fyller automatiskt i viktiga detaljer och överför uppgifter till CRM-system som Salesforce och HubSpot eller verktyg som Jira, Slack, Asana och ClickUp. Med mötespåminnelser för specifika ämnen eller kundsamtal kan du fokusera mer på att finslipa dina säljfärdigheter.

tl;dv utmärker sig genom att låta dig tagga ögonblick live och omedelbart generera delbara klipp med AI-genererade titlar och sammanfattningar. Dessa klipp kan bäddas in i dokument, delas via Slack eller sparas under kundkonton för snabbare överlämningar mellan team.

Det inkluderar sökning baserad på nyckelord, tidsstämplade höjdpunkter och en smart inkorg som markerar möten som behöver granskas av dig. Med flerspråkig transkription och talaretiketter fungerar tl;dv bra för snabbrörliga globala team.

AI-funktion: tl;dv använder AI för att transkribera möten, sammanfatta viktiga punkter, upptäcka talarens signaler och automatiskt utlösa uppdateringar av uppgifter i CRM- och projektverktyg.

tl;dv bästa funktioner

Använd anpassningsbara mallar för mötesanteckningar med stöd för över 30 språk.

Uppdatera ditt CRM automatiskt med mötesinformation och överför rutinuppgifter till andra verktyg.

Skapa klipp, märk viktiga ögonblick och dela dem utan att störa teamchatten.

Använd automatiska påminnelser för att lyfta fram viktiga möten eller ämnen och få rapporter direkt i din inkorg.

Live-tagga tidsstämplar under möten och skapa omedelbara höjdpunkter med AI-genererade sammanfattningar.

Sök i alla transkriptioner med hjälp av filter för talare, nyckelord eller ämne för snabbare kontextåtervinning.

tl;dv-begränsningar

Tl;dv-boten kan inte delta i möten med gratisabonnemanget.

Mobilversionen är mindre intuitiv än datorversionen, vilket gör det svårt att spela in möten när du är på språng.

Mötesuppspelningar kan ibland uppvisa tekniska problem eller fördröjningar.

Det kan ta längre tid att generera klipp för långa möten med dålig ljudkvalitet.

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro : 29 $/månad per användare

Företag : 65 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 330 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om tl;dv

En G2-recension säger:

TLDV har gjort stor skillnad i hur jag hanterar möten. De automatiska transkriptionerna och sammanfattningarna sparar mig massor av tid, särskilt när jag behöver återkomma till specifika punkter eller dela anteckningar med mitt team. Jag uppskattar också möjligheten att markera viktiga ögonblick och snabbt navigera genom långa inspelningar. Gränssnittet är överskådligt och lättanvänt, och det integreras väl med mina befintliga verktyg.

TLDV har gjort stor skillnad i hur jag hanterar möten. De automatiska transkriptionerna och sammanfattningarna sparar mig massor av tid, särskilt när jag behöver återkomma till specifika punkter eller dela anteckningar med mitt team. Jag uppskattar också möjligheten att markera viktiga ögonblick och snabbt navigera genom långa inspelningar. Gränssnittet är överskådligt och lättanvänt, och det integreras väl med mina befintliga verktyg.

👀 Visste du att? Microsoft har upptäckt att mötestiden har tredubblats mellan 2020 och 2022 tack vare distansarbete – inte konstigt att kalendrarna är kaotiska! Med rätt verktyg kan du rensa upp i röran, hålla mötena produktiva och behålla ditt förstånd.

via MeetGeek

MeetGeek är en annan utmärkt AI-mötesassistent som är värd att överväga. Den erbjuder kraftfulla verktyg som automatiskt ansluter sig till kalendermöten och genererar inspelningar, transkriptioner och mötesanteckningar.

MeetGeeks utmärkande funktion är dess förmåga att upptäcka och kategorisera ämnen – märka fakta, beslut och frågor – och automatiskt skicka detaljerade sammanfattningar och insikter via e-post till relevanta verktyg eller intressenter efter mötet.

MeetGeek stöder också automatiserade mötesflöden, som att skicka personliga uppföljningsmejl, uppdatera CRM-poster och skapa uppgifter i projektverktyg. Det möjliggör också mejl med sammanfattningar i företagets varumärke med anpassningsbara format och länkar, som kan skickas automatiskt till deltagare eller teamkanaler.

Med delade arbetsytor och sökbara arkiv är MeetGeek en central mötesplats. Smart taggning och tidslinjenavigering gör att team snabbt kan få tillgång till beslut eller risker, medan integrationer med verktyg som Notion, Asana och HubSpot gör det enkelt att agera på insikter.

AI-funktion: MeetGeek använder AI för att identifiera ämnen, märka beslut, extrahera höjdpunkter och skicka automatiska sammanfattningar, uppföljningar och uppgifter till externa verktyg baserat på mötets sammanhang.

MeetGeeks bästa funktioner

Sök i tidigare mötesanteckningar med hjälp av nyckelord för att snabbare hitta specifika detaljer.

Skicka korrekta, detaljerade e-postsammanfattningar med detaljerade insikter till valfritt verktyg efter varje möte.

Anpassa din AI-assistents namn, meddelanden och sammanfattningar för personlig branding.

Integrera med CRM-plattformar som HubSpot för att ge sälj- och kundtjänstteam viktiga kundinsikter under samtal.

Skicka automatiserade uppföljningsmejl med ditt företags varumärke baserat på deltagarnas roller och diskuterade ämnen.

Använd delade arbetsytor och tidslinjemarkörer för att effektivisera tvärfunktionella granskningar.

Begränsningar för MeetGeek

Deltar automatiskt i alla möten, även om det bara används för anteckningar, vilket vissa upplever som påträngande.

Enligt vissa användare skulle det kunna bli enklare att dela direkta mötesinspelningar.

Att redigera genererade sammanfattningar efter mötet kan kräva manuellt arbete för nischade användningsfall.

Priser för MeetGeek

Gratis plan

Pro : 19 $/månad per användare

Företag : 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

MeetGeek-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (430+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om MeetGeek

En G2-recension säger:

Om jag har mer än ett möte samtidigt kan jag ställa in MeetGeek så att det deltar i mötena och tar alla relevanta anteckningar, registrerar vem som deltog i mötet och ger en detaljerad sammanfattning av vad som hände under mötet.

Om jag har mer än ett möte samtidigt kan jag ställa in MeetGeek så att det deltar i mötena och tar alla relevanta anteckningar, registrerar vem som deltog i mötet och ger en detaljerad sammanfattning av vad som hände under mötet.

via Sembly AI

Du behöver inte trycka på inspelningsknappen – Sembly AI spelar in dina möten automatiskt. Har du ett förinspelat samtal? Ladda upp ljud- eller videofilen för att snabbt få transkriptioner, anteckningar och insikter.

Sembly utmärker sig med exporterbara transkriptioner som inkluderar anpassningsbara tidsstämplar och talaretiketter – perfekt för efterlevnad, dokumentation eller detaljerad analys. Du kan också spela in offlinekonversationer via webbläsare eller telefon.

Semblys personliga AI-assistent kan delta i möten åt dig och analysera diskussioner för att identifiera stämningar, uppföljningar och viktiga beslut. Smart Meeting Notes organiserar transkriptioner i strukturerade avsnitt som problem, risker, lösningar och resultat.

Plattformen stöder över 40 språk och integreras med verktyg som Microsoft Teams, Zoom och Google Kalender. Team Workspaces låter team centralt lagra, kommentera, söka och tagga transkriptioner mellan avdelningar.

AI-funktioner: Sembly använder AI för att transkribera, tagga och strukturera möteskonversationer, vilket ger smarta sammanfattningar, talardetektering, sentimentanalys och sökbara transkriptioner med tidsstämplar.

Sembly AI:s bästa funktioner

Exportera transkriptioner i TXT, SRT eller DOCX med anpassningsbara tidsstämplar och talaretiketter, och dela sedan via Slack eller ditt CRM-system.

Integrera med videokonferensplattformar och molnlagringstjänster för smidig åtkomst.

Sök efter möten med hjälp av nyckelord, nyckelobjekt eller deltagare för att hitta information direkt.

Använd Smart Meeting Notes för att organisera konversationer efter problem, lösning och resultat.

Samarbeta i delade teamarbetsytor med avancerad filtrering, taggning och analys.

Begränsningar för Sembly AI

Navigeringen kan kännas mindre intuitiv än med enklare verktyg.

AI Meeting Chat-funktionen har låga promptgränser på lägre planer.

Vissa användare upplever fördröjningar när de exporterar stora filer eller långa inspelningar.

Priser för Sembly AI

Personligt : Gratis

Professional : 15 $/månad

Team : 29 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad verkliga användare säger om Sembly AI

En G2-recension säger:

Sembly fungerar med alla plattformar och även när du inte är online, vilket ger en konsekvent källa för anteckningar. Jag använder det varje dag och eftersom det är webbaserat är det enkelt att integrera.

Sembly fungerar med alla plattformar och även när du inte är online, vilket ger en konsekvent källa för anteckningar. Jag använder det varje dag och eftersom det är webbaserat är det enkelt att integrera.

🧠 Kul fakta: En av fem amerikaner arbetar nu i ett jobb med hög exponering för AI. När arbetsplatserna utvecklas är det inte viktigt att undvika AI – det är viktigt att lära sig att arbeta med det, särskilt i möten där AI-verktyg kan öka produktiviteten, fånga insikter och hålla alla på samma nivå.

8. Fathom AI (Bäst för att hjälpa icke-tekniska team att optimera sina möten)

via Fathom AI

För team som vill hoppa över inlärningskurvan är Fathom AI en enkel och effektiv lösning. Den har ett rent och intuitivt gränssnitt, vilket gör den till en av de enklaste mötesassistenterna att använda. Du kan omvandla dina diskussioner till en mötesreferat och skapa en handlingsplan på några minuter. Fathom genererar detaljerade anteckningar, markerar åtgärdspunkter och hjälper dig att skriva utkast till uppföljningsmejl.

Fathoms utmärkande funktion är stöd för 28 språk – vilket ger korrekta anteckningar oavsett vilket språk som används under mötet.

Fathom AI är populärt bland kundorienterade och distansarbetande team som vill hålla fokus under samtal och få korrekt dokumentation. Under möten kan användarna markera viktiga ögonblick med ett klick, och Fathom lägger omedelbart till dessa klipp i sammanfattningen.

Efter varje möte levererar Fathom sammanfattningar via e-post eller Slack, inklusive beslut, frågor och nästa steg. Skicka automatiskt mötesinformation till verktyg som HubSpot eller Salesforce – utan manuellt arbete.

AI-funktioner: Fathom använder AI för att spela in, transkribera, markera och sammanfatta möten, och erbjuder flerspråkigt stöd, skapande av klipp i realtid och automatiserat uppföljningsinnehåll via e-post eller CRM-synkronisering.

Fathom AI:s bästa funktioner

Skapa och dela korta videoklipp för att lyfta fram viktiga ögonblick.

Skapa höjdpunkter i realtid och AI-drivna mötesreferat.

Spåra sidvisningar och de bästa hänvisningskällorna i en centraliserad Fathom Analytics-instrumentpanel.

Skicka mötesinformation direkt till verktyg som HubSpot eller Salesforce utan att lyfta ett finger.

Få sammanfattande e-postmeddelanden med åtgärdspunkter, talarlistor och tidslinjer direkt efter varje samtal.

Förstå AI:s begränsningar

Kopierade anteckningar kan innehålla videolänkar, vilket vissa användare anser vara onödigt.

Installationen är enkel men kan ta längre tid än väntat.

Begränsad integration med icke-CRM-plattformar jämfört med konkurrenter

Fathom AI-prissättning

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition : 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom AI-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 5/5 (670+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Fathom AI

En G2-recension säger:

Den här appen har varit otroligt hjälpsam för att hålla ordning och vara produktiv, särskilt under möten. Jag älskar hur den automatiskt fångar viktiga ögonblick, genererar sammanfattningar och låter mig fokusera på konversationen istället för att ständigt ta anteckningar. Gränssnittet är rent och intuitivt, och funktionerna är precis vad jag behöver. Rekommenderar den starkt till alla som vill arbeta smartare och spara tid!

Den här appen har varit otroligt hjälpsam för att hålla ordning och vara produktiv, särskilt under möten. Jag älskar hur den automatiskt fångar viktiga ögonblick, genererar sammanfattningar och låter mig fokusera på konversationen istället för att ständigt ta anteckningar. Gränssnittet är rent och intuitivt, och funktionerna är precis vad jag behöver. Rekommenderar den starkt till alla som vill arbeta smartare och spara tid!

Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

9. Supernormal (Bäst för globala team som behöver flerspråkigt stöd för att anteckna mötesprotokoll)

via Supernormal

Nästa är Supernormal – en Zoom-kompatibel AI-agent som är utformad för att förenkla dina möten. Denna Zoom AI-agent är Supernormal. Den tar automatiskt anteckningar, genererar AI-sammanfattningar och synkroniserar åtgärdspunkter sömlöst med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Norma, AI-assistenten, kategoriserar viktiga punkter, skapar uppgifter och uppdaterar automatiskt ditt CRM-system eller dina projektverktyg.

Den är utformad för globala team, integreras med Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot och Asana och stöder över 60 språk.

Supernormal eliminerar administrativt arbete efter möten genom att omvandla sammanfattningar till strukturerade åtgärdspunkter och tilldela dem direkt. Det innehåller mallar som är anpassade för försäljning, produkt eller HR-roller, så att varje mötesformat passar ditt teams arbetsflöde.

Den synkroniseras automatiskt med din kalender för att delta i rätt möten och stöder varumärkesspecifika sammanfattningar och talarspecifik transkriptformatering. Team kan samarbeta på anteckningar i realtid eller asynkront – perfekt för hybridmiljöer.

AI-funktioner: Supernormal använder AI för att delta i möten, transkribera på över 60 språk, automatiskt generera strukturerade sammanfattningar, tilldela uppgifter och skicka uppdateringar till CRM- och projektverktyg med minimal konfiguration.

Supernormals bästa funktioner

Fånga transkriptioner i realtid och AI-genererade mötesreferat.

Tilldela åtgärdspunkter och skapa uppgifter automatiskt i Asana, ClickUp och andra verktyg.

Säkerställ kryptering i företagsklass och SOC 2-certifiering för säkerhet.

Få veckovisa sammanfattningsmejl med viktiga mötesreferat varje söndag.

Använd mötesmallar efter roll för att snabbare skapa relevanta sammanfattningar.

Samarbeta med anteckningar i realtid – även om vissa deltagare missar det live-mötet.

Supernormala begränsningar

Vissa användare tycker att anpassningsalternativen är komplexa i början.

Det finns en tokenbegränsning – om du överskrider den kan det resultera i avkortade svar eller fel.

Ibland kan det uppstå fördröjningar i synkroniseringen av uppdateringar mellan alla integrerade verktyg.

Supernormal prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare (7 dagars gratis provperiod)

Företag: Anpassad prissättning

Supernormala betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Supernormal

En G2-recension säger:

Det jag gillar mest med Supernormal är dess exakta transkription, även på portugisiska, och hur det automatiskt organiserar mötesanteckningar efter ämne. Det har sparat mig mycket tid när jag förberett dokumentation och sammanfattningar efter möten för att samordna med tekniska team. Jag uppskattar också den smidiga integrationen med Google Meet, som gör att inspelningar kan starta automatiskt utan manuell inmatning. Gränssnittet är rent och intuitivt, vilket hjälper mycket när man hanterar flera projekt.

Det jag gillar mest med Supernormal är dess exakta transkription, även på portugisiska, och hur det automatiskt organiserar mötesanteckningar efter ämne. Det har sparat mig mycket tid när jag förberett dokumentation och sammanfattningar efter möten för att samordna med tekniska team. Jag uppskattar också den smidiga integrationen med Google Meet, som gör att inspelningar kan starta automatiskt utan manuell inmatning. Gränssnittet är rent och intuitivt, vilket hjälper mycket när man hanterar flera projekt.

👀 Visste du att? Studier visar att 68 % av anställda säger att ineffektiva teammöten är det som mest hämmar deras produktivitet. Det är mycket bortkastad tid som kunde ha sparats med AI-driven möteshanteringsprogramvara!

10. Jamworks (Bäst för personlig handledning med flashkort)

via Jamworks

Skriver du fortfarande anteckningar som på 90-talet? Möt Jamworks. Det här är inte bara ännu en anteckningsapp – det är din personliga studieassistent. Den spelar in föreläsningar, genererar AI-drivna anteckningar och skapar till och med interaktiva flashkort som hjälper dig att komma ihåg viktiga begrepp.

Var du frånvarande i skolan? Behöver du en snabb repetition inför en tentamen? Jamworks har lösningen.

Jamworks är utvecklat för studenter, lärare och tillgänglighetsfokuserade elever som vill lära sig mer med mindre ansträngning. Markera viktiga moment under en föreläsning och skapa omedelbart studiematerial från dessa segment.

AI-läraren kan förklara komplexa idéer på ett enkelt sätt, översätta anteckningar till flera språk och testa dina kunskaper med hjälp av anpassade flashkort. Den integreras med lärplattformar som Canvas och Moodle för att hålla ditt innehåll synkroniserat.

AI-funktioner: Jamworks använder AI för att transkribera föreläsningar, identifiera viktiga ämnen, skapa flashkort och erbjuda handledning dygnet runt via en personlig AI-assistent.

Jamworks bästa funktioner

Spela in och transkribera föreläsningar i realtid – så att du kan fokusera på att lära dig istället för att frenetiskt anteckna.

Upptäck viktiga ämnen automatiskt och dela upp lektioner i kapitel för enkel navigering.

Skapa högkvalitativa föreläsningsanteckningar som är tillräckligt detaljerade för att imponera på professorerna.

Skapa AI-drivna flashkort med automatiskt genererade frågor och svar för enkel repetition.

Be en AI-lärare om personliga förklaringar, tillgängliga dygnet runt på vilket språk som helst.

Markera viktiga delar av föreläsningen och konvertera dem direkt till studieuppslag eller flashkort.

Integrera med populära LMS-plattformar som Canvas, Blackboard och Moodle för smidig synkronisering.

Jamworks begränsningar

Inspelningsfunktionen kan vara besvärlig och kräva flera klick för att hitta och dela möteslänken.

Webbplatsens material är inte alltid korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Stöder för närvarande endast individuell användning – ingen inbyggd samarbetsfunktion för gruppstudier eller delade anteckningar.

Jamworks prissättning

14 dagars gratis provperiod

Pris: 18,99 $/månad per användare

Jamworks betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Jamworks?

En kommentar på Reddit lyder:

Jag rekommenderar verkligen appen jamworks! Den spelar in mina föreläsningar och använder smart AI för att göra anteckningar åt mig 🙂 Den har också precis introducerat ett quiz för dina anteckningar!!

Jag rekommenderar verkligen appen jamworks! Den spelar in mina föreläsningar och använder smart AI för att göra anteckningar åt mig 🙂 Den har också precis introducerat ett quiz för dina anteckningar!!

11. Krisp AI (Bäst för att förbättra mötesupplevelsen med brusreducering)

via Krisp AI

Har du problem med bakgrundsljud eller informationsöverflöd under möten? Krisp, en AI-driven assistent, är utvecklad för att göra möten mer produktiva.

Den filtrerar bort störande ljud, transkriberar konversationer och genererar mötesanteckningar – perfekt för både enskilda personer och team. Krisp fungerar smidigt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams – inga plugins krävs.

Krisp eliminerar inte bara brus – det separerar röster, upptäcker eko och låter dig aktivera ditt eget filter för röstklarhet. Detta säkerställer att din röst förblir klar, även i bullriga miljöer.

AI Meeting Assistant transkriberar konversationer, identifierar talare och tillhandahåller nedladdningsbara sammanfattningar av samtalen. För hybrid- eller distansarbetsgrupper i bullriga miljöer förbättrar Krisp ljudkvaliteten utan att kräva hårdvaruuppgraderingar.

AI-funktion: Krisp använder AI för att ta bort bakgrundsljud, eliminera eko, konvertera accenter för tydlighet och generera transkriptioner och smarta sammanfattningar i realtid.

Krisp AI:s bästa funktioner

Eliminera bakgrundsljud i realtid med AI-driven brusreducering.

Transkribera möten automatiskt med exakt AI-genererad text

Skapa AI-drivna anteckningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Spela in möten och gå tillbaka till dem senare för att granska eller dela dem.

Använd AI för att konvertera accenter och förbättra tydligheten

Aktivera ekokompensering, röstförstärkning och filtrering av överhörning.

Ladda ner sammanfattade transkriptioner och insikter på talarnivå.

Begränsningar för Krisp AI

Den kostnadsfria planen begränsar dagliga AI-sammanfattningar och varaktigheten för brusreducering.

Vissa användare upplever ibland problem med vissa appintegrationer.

Begränsade redigeringsalternativ för transkriptioner i appen jämfört med dedikerade anteckningsverktyg.

Priser för Krisp AI

Gratis

Pro : 16 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Krisp AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (560+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Vad verkliga användare säger om Krisp

En kommentar på Reddit lyder:

Jag har använt det i flera år från Brasilien (där hundar skäller överallt hela tiden), och det fungerar utmärkt. Alla andra ljud filtreras bort ännu bättre.

Jag har använt det i flera år från Brasilien (där hundar skäller överallt hela tiden), och det fungerar utmärkt. Alla andra ljud filtreras bort ännu bättre.

💡Proffstips: Innan du skickar mötesinbjudan, fråga dig själv – skulle detta kunna vara ett e-postmeddelande? Om ja, spara allas tid och använd ClickUp Brain för att skriva ner dina tankar eller sammanfatta viktiga punkter istället!

Även om dessa verktyg inte hamnade på vår topp 11-lista, blir de allt populärare tack vare sina unika styrkor och kan vara perfekta tillskott till din mötesverktygslåda.

💡 Bäst för: Inkluderande, balanserad deltagande under mötenVarför det sticker ut: Equal Time använder AI för att spåra talartid och se till att alla får komma till tals, vilket är särskilt värdefullt för hybridteam och DEI-drivna kulturer. Det uppmanar personer som pratar för mycket, uppmuntrar tystare deltagare och erbjuder analys av deltagandet efter mötet. Perfekt för: Ledningssynkronisering, brainstorming-sessioner och inkluderande teamcheck-ins

💡 Bäst för: Snabb, flerspråkig transkriptionVarför det sticker ut: Notta transkriberar möten på över 40 språk och stöder uppladdning av ljud- och videofiler för sökbara transkriptioner med tidsstämplar. Det är särskilt användbart för globala team som behöver realtidsnoggrannhet utan komplexa inställningar. Perfekt för: Internationella intervjuer, webbseminarier och kundundersökningar

💡 Bäst för: Asynkron videosamarbete + synkroniserade AI-anteckningarVarför det sticker ut: Bubbles kombinerar skärminspelning med AI-genererade anteckningar, så att teammedlemmar kan lämna detaljerade kommentarer med tidsstämpel. Perfekt för att minska överbelastningen vid live-möten och hålla kommunikationen kontextuell, även när den är asynkron. Bra för: Produktgenomgångar, demogranskningar och asynkrona feedbackloopar

Gör möten meningsfulla med ClickUp

Över 11 miljoner möten hålls dagligen i USA, 55 miljoner per vecka och över en miljard per år! Men låt oss vara ärliga, inte alla leder till verkliga framsteg.

Även med en AI-mötesassistent börjar den verkliga utmaningen efter samtalet – anteckningar hopar sig, åtgärdspunkter går förlorade och uppföljningar missas.

Det är här ClickUp ger en tydlig fördel. Det är inte bara ännu en mötesassistent, utan en plattform där mötesinsikter blir genomförbara uppgifter som integreras direkt med dina projekt och teamkommunikation.

För möten ska leda till handling, inte mer kaos. Är du redo att omvandla diskussioner till resultat?

Prova ClickUp gratis och förvandla dina möten redan idag! 🎯