De 10 bästa Goalscape-alternativen för smartare målhantering 2025

Att sätta mål är det första steget för att göra det osynliga synligt.

Att sätta mål är det första steget för att göra det osynliga synligt.

Har du någonsin känt att dina mål svävar i tomma intet, utan koppling till det övergripande affärsmålet? Låt oss vara ärliga: som ledare ska målhantering inte kännas som att montera IKEA-möbler utan instruktioner.

Om du har vuxit ur Goalscapes svindlande koncentriska cirklar och vill ha något som fungerar bättre med ditt arbetsflöde, har du kommit rätt.

I den här guiden diskuterar vi de 10 bästa alternativen till Goalscape som hjälper ditt team att uppnå smartare målhantering. Är du redo att nå dina mål? Då kör vi!

Varför välja Goalscape-alternativ?

Enligt en rapport från PWC använder 77 % av högpresterande team projektledningsverktyg för att uppnå sina mål. Därför är effektiv programvara för projekt- och målhantering avgörande för framgång. Goalscape är känt för sitt visuella gränssnitt för målsättning, men saknar skalbarhet, teamsamarbete och avancerad uppgiftshantering.

Här är vad du bör leta efter i Goalscape-alternativ:

Robusta funktioner: Utmärkta alternativ erbjuder inbyggd tidsspårning, Gantt-diagram och anpassningsbara arbetsflöden för att hantera komplexa projekt ✅

Bättre samordning i teamet: Verktyg som Verktyg som ClickUp och Monday.com erbjuder smidig kommunikation och centraliserade uppdateringar av uppgifter ✅

Integrationsalternativ: De bästa plattformarna kan anslutas till CRM-system, kalendrar, molndiskar och hundratals appar från tredje part ✅

Större flexibilitet: Alternativen stöder ofta flera olika arbetsvyer – Kanban, tidslinjer, listor – för att passa alla teamets stilar ✅

Kostnadseffektiva planer: Flera verktyg erbjuder mer värde genom generösa gratistjänster eller fasta prismodeller för växande team ✅

Goalscape-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en förhandsvisning av Goalscape-alternativ, deras användningsfall, affärsstrukturer och priser för varje plattform.

Goalsscape-alternativ Bäst för Användningsfall Startpris ClickUp Allt-i-ett-projekt- och målhantering Team av alla storlekar, anpassade arbetsflöden Gratisplan tillgänglig; betalda planer från 7 $/användare/månad Trello Visuell målhantering (Kanban-stil) Enskilda personer och små team Gratis plan tillgänglig; betald från 5 $/användare/månad Asana Visuell planering och målsättning Tvärfunktionellt teamsamarbete Gratis plan tillgänglig; betald från 10,99 $/användare/månad. Wrike Projektledning på företagsnivå Stora team och företag Gratisplan tillgänglig; betald från 9,80 $/användare/månad Jira Agil projektuppföljning och utveckling Programvaruutvecklingsteam Gratis plan tillgänglig; betald från 7,75 $/användare/månad. Monday. com Visuella arbetsflöden och teamplanering Marknadsförings-, försäljnings- och driftsteam Gratis plan tillgänglig; betald från 8 $/användare/månad Weekdone För att mäta veckovisa framsteg Team som fokuserar på målanpassning Gratis för 3 användare; 90 $/månad för upp till 10 användare Notion Vanor och personliga mål Team som behöver dokument, uppgifter och anteckningar Gratis plan tillgänglig; betald från 8 $/användare/månad GoalsOnTrack Skapa detaljerade handlingsplaner och visionstavlor Personer som fokuserar på SMART-mål Ingen gratisplan; 68 $/år Basecamp Förenklat teamsamarbete och målsättning Små team som söker enkel samarbetslösning Gratis plan tillgänglig; 15 $/användare/månad

De bästa Goalscape-alternativen att använda

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för projekt- och målhantering)

Låt oss vara ärliga, arbetet kan kännas lite kaotiskt nuförtiden. Projekt, mål och kommunikation spridda överallt? Det dödar produktiviteten. Om det låter bekant behöver du ett verktyg som samlar allt på ett ställe.

Upptäck ClickUp, den kompletta appen för arbetet. Den kombinerar projekt-, kunskaps- och målhantering i en central hubb och har AI-funktioner som hjälper dig att arbeta snabbare och bättre.

💜 Hantera alla mål på ett ställe med ClickUp Goals

ClickUp Goals ger både team och individer möjlighet att sätta upp, följa upp och uppnå sina mål med tydlighet och precision.

Du kan skapa mätbara mål – inklusive OKR (mål och nyckelresultat) – och dela upp dem i hanterbara ClickUp-uppgifter, deluppgifter och checklistor för en mer praktisk och organiserad approach.

Spåra framsteg för flera ClickUp-mål på ett och samma ställe.

Du kan övervaka dem med hjälp av anpassningsbar framstegsspårning med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål.

Sätt upp mätbara mål i ClickUp Goals

När du hanterar flera mål i ett team gör ClickUp det enkelt att samarbeta genom att du kan dela mål, delegera ansvar och övervaka gruppens framsteg.

Inbyggda verktyg som ClickUp Chat i realtid, trådade konversationer, omnämnanden och en centraliserad ClickUp-inkorg gör att kommunikationen flyter smidigt. Dessutom kan du sortera dina mål i mappar, vilket gör dem enkla att hitta och hantera.

💜 Få realtidsuppdateringar om måluppfyllelsen med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards gör det enklare att följa framstegen mot dina mål i realtid. Istället för att gissa hur nära du är att nå ett mål får du en tydlig, visuell översikt över allt.

Börja spåra mål med ClickUp Spåra dina måls framsteg med ClickUp Dashboard.

Se hur uppgifter bidrar till dina mål, övervaka teamets prestanda och spåra viktiga mätvärden på ett och samma ställe. Det bästa av allt? Du kan anpassa din instrumentpanel efter dina mål. Lägg till widgets för att spåra framsteg, milstolpsdiagram eller arbetsbelastningskort för att se exakt hur läget ser ut.

💜 Organisera mål med hjälp av ClickUps mallar

ClickUp SMART Goals Template innehåller flexibla statusalternativ för att övervaka framsteg, anpassade fält för att organisera och visualisera mål tydligt, samt skräddarsydda vyer som Goal Effort och SMART Goal Worksheet för att anpassa sig till ditt unika arbetsflöde.

Få gratis mall Definiera tydliga mål, tilldela uppgifter och håll dig ansvarig med hjälp av ClickUp SMART Goals Template.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera tydliga mål med hjälp av SMART-mål ramverket.

Tilldela uppgifter och sätt deadlines för att hålla målen genomförbara och på rätt spår.

Använd anpassade fält för att spåra KPI:er, milstolpar och viktiga mätvärden på ett och samma ställe.

Övervaka framstegen i realtid med ClickUps visuella spårning och automatiska uppdateringar.

Håll dig ansvarig genom att koppla mål till projekt, team och enskilda medarbetare.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

ClickUps bästa funktioner

Organisera anteckningar, skapa kunskapsbaser och samarbeta kring projektuppgifter med ClickUp Docs

Lägg till tidsuppskattningar för uppgifter och deluppgifter och spåra hur mycket tid du lägger på varje aktivitet med ClickUps tidsspårning.

Spåra personlig och teamets produktivitet, arbetsbelastning, fakturerbara timmar och mer med ClickUp Dashboards

Anslut till över 1000 verktyg för att arbeta utan att byta plattform med ClickUp Integrations

Få aviseringar om kommande deadlines med ClickUp Reminders . ClickUp påminner dig om dina uppgifter från fem minuter upp till tre dagar innan de ska vara klara.

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan innebära en brantare inlärningskurva för nya användare.

Hög anpassningsbarhet är kraftfullt, men kan kräva omfattande initial installation och konfiguration.

ClickUp-priser/

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Vi använder ClickUp varje dag för att hantera flera projekt. Som ingenjör uppskattar jag att ClickUp kan användas för enkla att göra-listor och skalas upp till ett omfattande verktyg för teamhantering och komplex projektledning. Det är en utmärkt kommunikationsplattform med olika alternativ för att visa uppgifter, milstolpar, beslut, möjligheter och påminnelser. Dessa funktioner hjälper till att visualisera mål och målsättningar på ett meningsfullt och engagerande sätt och överbryggar klyftorna mellan olika team inom organisationen.

Vi använder ClickUp varje dag för att hantera flera projekt. Som ingenjör uppskattar jag att ClickUp kan användas för enkla att göra-listor och skalas upp till ett omfattande verktyg för teamhantering och komplex projektledning. Det är en utmärkt kommunikationsplattform med olika alternativ för att visa uppgifter, milstolpar, beslut, möjligheter och påminnelser. Dessa funktioner hjälper till att visualisera mål och målsättningar på ett meningsfullt och engagerande sätt och överbryggar klyftorna mellan olika team inom organisationen.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. Vilka är de tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta möjligt. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem som kan uppstå vid införandet av AI, samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

2. Trello (bäst för visuell målhantering)

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg som uppskattas för sin enkelhet och visuella approach till uppgifter. Det ägs av Atlassian och har ett lättförståeligt Kanban-gränssnitt.

Även om det inte är en dedikerad plattform för målhantering kan du använda Trello för att spåra dina framsteg mot målen. Skapa bara dedikerade tavlor, listor som representerar olika stadier och kort för genomförbara steg. Och med Power-Ups kan du till och med lägga till målspårning och rapporteringsintegrationer.

Trellos bästa funktioner

Enkelt och visuellt Kanban-gränssnitt, tillsammans med enkel drag-och-släpp-uppgiftshantering.

Anpassningsbara tavlor och listor för att visa måluppfyllelsen

Power-Ups för integrationer och förbättrade funktioner som måluppföljning

Samarbetsfunktioner för teambaserad målhantering

Trellos begränsningar

Kärnfunktionaliteten saknar dedikerade målhanteringsfunktioner utan Power-Ups.

Kan bli mindre organiserat för komplexa projekt med flera mål, milstolpar och deluppgifter.

Rapporterings- och analysfunktionerna är begränsade i standardversionen.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/användare/månad

Premium: 10 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Trello-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En recension på G2 säger:

Jag gillar Trello eftersom det är ett mycket användbart och praktiskt verktyg för att organisera projekt, uppgifter och dagliga aktiviteter. Dess design baserad på tavlor och kort är intuitiv, visuellt tilltalande och mycket lätt att använda, både för nybörjare och mer avancerade användare. Det möjliggör teamsamarbete i realtid, uppgiftsfördelning, fastställande av deadlines och snabb tillägg av kommentarer eller filer.

Jag gillar Trello eftersom det är ett mycket användbart och praktiskt verktyg för att organisera projekt, uppgifter och dagliga aktiviteter. Dess design baserad på tavlor och kort är intuitiv, visuellt tilltalande och mycket lätt att använda, både för nybörjare och mer avancerade användare. Det möjliggör teamsamarbete i realtid, uppgiftsfördelning, fastställande av deadlines och snabb tillägg av kommentarer eller filer.

⭐️ Rolig fakta: Teorin om målsättning har utvecklats både i fält och i laboratoriemiljö. Cecil Alec Mace genomförde de första empiriska studierna 1935. Psykologen Edwin A. Locke började undersöka målsättning i mitten av 1960-talet och fortsatte att forska om ämnet i mer än 30 år.

3. Asana (bäst för visuell planering och målsättning)

via Asana

Asana är ett arbetshanteringsverktyg som förbättrar teamsamarbete och organisation. Asanas funktion "Mål" gör det möjligt för team att sätta upp, följa och hantera mål direkt i plattformen och koppla dem till det arbete som utförs. Detta säkerställer att dagliga uppgifter bidrar till större affärs- och företagsmål.

Asanas bästa funktioner

Särskild funktion för att sätta upp, följa upp och hantera mål.

Möjlighet att koppla mål till specifika projekt och uppgifter

Flera projektvyer, inklusive lista, tavla, kalender och tidslinje (Gantt-diagram)

Robust rapportering och analys av måluppfyllelse

Asanas begränsningar

Det kan vara mer komplicerat att installera och lära sig än enklare verktyg.

Den kostnadsfria planen har begränsningar vad gäller antalet användare och funktioner.

Asanas prissättning

Grundläggande: Gratis

Premium: 10,99 $/användare/månad

Företag: 24,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En G2-användare säger :

Det jag gillar mest med Asana är hur enkelt det är att skapa, tilldela och spåra uppgifter. Gränssnittet är rent och intuitivt, och det hjälper verkligen mig och mitt team att hålla ordning. Jag älskar att kunna dela upp projekt i mindre uppgifter, sätta deadlines och ha allt på ett ställe.

Det jag gillar mest med Asana är hur enkelt det är att skapa, tilldela och spåra uppgifter. Gränssnittet är rent och intuitivt, och det hjälper verkligen mig och mitt team att hålla ordning. Jag älskar att kunna dela upp projekt i mindre uppgifter, sätta deadlines och ha allt på ett ställe.

4. Wrike (bäst för projektledning på företagsnivå)

via Wrike

Wrike är en kraftfull plattform för projektledning och samarbete som är känd för sin skalbarhet och anpassningsmöjligheter. Den erbjuder robusta verktyg för planering, schemaläggning och uppföljning av projekt, tillsammans med specialfunktioner för målhantering.

Wrike låter användare definiera strategiska mål, dela upp dem i genomförbara steg och övervaka framstegen genom projektinstrumentpaneler och rapporter. Dess funktioner för automatisering av arbetsflöden effektiviserar ytterligare målinriktade uppgifter.

Wrikes bästa funktioner

Högst anpassningsbara arbetsflöden och projektstrukturer som passar specifika affärsbehov.

Kraftfulla målhanteringsfunktioner med tydlig visualisering av framsteg och beroenden.

Avancerade rapporterings- och analysfunktioner för att få insikt i projekt- och målprestanda.

Erbjuder integrationer med ett flertal centrala affärsapplikationer.

Wrike-begränsningar

Brantare inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter

Priserna kan vara högre än andra alternativ, särskilt för större team.

Priser för Wrike

Gratis plan tillgänglig

Team: 9,80 $/användare/månad

Företag: 24,80 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 700 recensioner)

⭐️ Visste du att? Vetenskapliga bevis stöder visualisering som ett sätt att förbättra prestanda och måluppfyllelse. Mentala bilder aktiverar hjärnan på liknande sätt som verkliga upplevelser, stärker nervbanorna, minskar ångest och kan förbättra resultaten inom områden från sport till kirurgi när de kombineras med faktisk träning.

5. Jira (Bäst för agil projektuppföljning och utveckling)

via Jira

Jira är främst känt som ett verktyg för projektledning och projektuppföljning för mjukvaruutvecklingsteam. Det erbjuder funktioner som ärendeuppföljning, agila tavlor och sprintplanering.

Tack vare dess flexibla natur kan team anpassa den för målhantering genom att skapa specifika projekt eller tavlor avsedda för att spåra mål och nyckelresultat ( OKR ) eller andra målramverk. Integrationen med andra verktyg är begränsad, vilket kunde ha förbättrat dess målspårningsfunktioner.

Jiras bästa funktioner

Lämpligt för hantering av komplexa projekt med detaljerad problemspårning.

Starka integrationsmöjligheter med andra Atlassian-produkter och tredjepartsapplikationer

Stöder agila metoder som kan anpassas till iterativ måluppfyllelse för produkt- och teknikteam.

Jiras begränsningar

Främst utformad för mjukvaruutveckling och kan kräva betydande anpassning för bredare målhantering.

Det kan vara komplicerat för icke-tekniska team att konfigurera och använda effektivt.

Priserna kan snabbt stiga för större team.

Jira-priser

Gratis plan för upp till 10 användare

Standard: 7,75 $/användare/månad

Premium: 15,25 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En recension på G2 säger:

Jira är ett mycket kraftfullt verktyg och har otroligt användbara funktioner för projektledning, uppgiftsuppföljning och teamarbete. Om du är nybörjare och inte har någon tidigare erfarenhet av liknande verktyg (eller inte behärskar grundläggande begrepp inom agila metoder som Scrum eller Kanban) kan det dock kännas överväldigande i början. Jiras introduktionskurs är mycket teknisk och förklarar inte alltid ”varför” eller ”hur” man tillämpar varje funktion i verkliga fall. Till exempel kan saker som arbetsflöden, epics eller till och med den grundläggande användningen av filter vara förvirrande om du saknar sammanhang.

Jira är ett mycket kraftfullt verktyg och har otroligt användbara funktioner för projektledning, uppgiftsuppföljning och teamarbete. Om du är nybörjare och inte har någon tidigare erfarenhet av liknande verktyg (eller inte behärskar grundläggande begrepp inom agila metoder som Scrum eller Kanban) kan det dock kännas överväldigande i början. Jiras introduktionskurs är mycket teknisk och förklarar inte alltid ”varför” eller ”hur” man tillämpar varje funktion i verkliga fall. Till exempel kan saker som arbetsflöden, epics eller till och med den grundläggande användningen av filter vara förvirrande om du saknar sammanhang.

6. Monday.com (Bäst för visuella arbetsflöden och teamplanering)

Monday.com är ett visuellt orienterat operativsystem för arbete som gör det möjligt för team att hantera projekt, arbetsflöden och uppgifter via anpassningsbara tavlor.

Monday.com är inte enbart ett verktyg för målhantering, men dess flexibilitet gör det möjligt för team att skapa tavlor specifikt för att spåra mål, definiera milstolpar och övervaka framsteg. Dess automatiseringsfunktioner kan effektivisera målinriktade arbetsflöden, och integrationer kan koppla det till andra verktyg för en mer omfattande översikt.

Monday.com bästa funktioner

Intuitivt och visuellt tilltalande gränssnitt med anpassningsbara tavlor och kolumner

Mycket flexibel och anpassningsbar till olika teambehov och arbetsflöden, inklusive måluppföljning.

Kraftfulla automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter och processer.

Erbjuder ett brett utbud av integrationer med andra affärsapplikationer.

Begränsningar för Monday.com

Vissa användare säger att realtidssamarbete kan fungera smidigare.

Det finns ingen specifik anteckningsfunktion. Du kan dock lägga till anteckningar till uppgifter.

Priser för Monday.com

Gratisplan tillgänglig för upp till 2 användare med begränsade funktioner.

Grundläggande: 9 $/användare/månad

Standard: 10 $/användare/månad

Pro: 16 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En G2-användare säger :

Jag älskar att vi kan låsa vissa fält så att endast utvalda personer kan redigera dem. Jag kan ha egna tavlor för mina egna uppgifter och kan spåra var jag befinner mig i mina mål. Mycket användarvänligt.

Jag älskar att vi kan låsa vissa fält så att endast utvalda personer kan redigera dem. Jag kan ha egna tavlor för mina egna uppgifter och kan spåra var jag befinner mig i mina mål. Mycket användarvänligt.

⭐️ Rolig fakta: Även om grupptryck oftast har en negativ klang, kan det vara förvånansvärt effektivt att utnyttja det för att uppnå mål. Att dela dina mål med någon och låta den personen följa dina framsteg skapar en känsla av ansvar. Att veta att någon annan står på din sida (och kanske frågar hur det går!) kan ge dig den extra knuff du behöver för att hålla dig på rätt spår. Det förvandlar målsättningen till en lagsport!

7. Weekdone (Bäst för att mäta veckovisa framsteg)

via Weekdone

Weekdone är en molnbaserad programvara som är särskilt utformad för målsättning och uppföljning av framsteg, särskilt med hjälp av OKR-ramverket (Objectives and Key Results).

Det ger en strukturerad metod för att definiera mål, följa veckoframsteg och ge feedback. Även om det fokuserar på målhantering kan det sakna de omfattande projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner som finns i andra arbetshanteringsverktyg.

Weekdones bästa funktioner

Utvecklad för målhantering, särskilt med OKR-metoden.

Ger en tydlig visualisering av individers och teams framsteg mot målen.

Underlättar regelbundna avstämningar och feedback om måluppfyllelse.

Erbjuder rapportering och analys med fokus på måluppfyllelse.

Enkelt och användarvänligt gränssnitt för måluppföljning

Begränsningar i Weekdone

Saknar omfattande projektledningsfunktioner

Det kanske inte passar team som behöver en helt integrerad lösning för arbets- och målhantering.

Priser för Weekdone

Gratis plan för upp till 3 användare

Betalda abonnemang: Från 90 $/månad för upp till 10 användare.

Weekdone-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

8. Notion (Bäst för att skapa vanor)

via Notion

Notion erbjuder en arbetsyta som kombinerar anteckningar, projektledning, kunskapsbas och databasfunktioner.

Det är flexibelt och gör det möjligt för team att skapa egna system för målhantering, antingen genom dedikerade sidor, databaser för att spåra mål och viktiga resultat eller integrerade uppgiftslistor kopplade till långsiktiga mål.

Notions bästa funktioner

Använd flexibla databaser för att organisera information, mål och uppgifter.

Skapa personliga instrumentpaneler för att visualisera arbetet och följa framstegen.

Kombinerar måluppföljning med projektledning, anteckningar och kunskapsdelning.

Brett utbud av mallar och integrationer

Begränsningar i Notion

Mobilappens användargränssnitt kan ibland vara svårt att använda.

Du kan inte automatisera schemaläggningen för beroende uppgifter.

Ibland schemalägger verktyget för många uppgifter, vilket gör kalendern för fullbokad.

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 dollar per plats/månad

Företag: 18 USD per användare/månad

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2-användare säger:

Det bästa är att det är väldigt enkelt att använda tack vare det intuitiva användargränssnittet och den praktiska sökfunktionen. Dessutom låter Notion dig samarbeta med andra i realtid, så att du kan arbeta tillsammans med ditt team oavsett var du befinner dig. Oavsett om du är student, frilansare eller arbetar på ett företag är Notion ett utmärkt verktyg för att effektivisera dina arbetsflöden och få saker gjorda.

Det bästa är att det är väldigt enkelt att använda tack vare det intuitiva användargränssnittet och den praktiska sökfunktionen. Dessutom låter Notion dig samarbeta med andra i realtid, så att du kan arbeta tillsammans med ditt team oavsett var du befinner dig. Oavsett om du är student, frilansare eller arbetar på ett företag är Notion ett utmärkt verktyg för att effektivisera dina arbetsflöden och få saker gjorda.

⭐️ Visste du att? Komikern Jerry Seinfeld använde ett enkelt visuellt trick för att hålla sig konsekvent med sitt skrivande. Han markerade ett "X" i kalendern varje dag han skrev, med målet att aldrig bryta kedjan. Detta illustrerar en kraftfull princip: att dela upp stora mål i små, dagliga åtgärder kan skapa momentum och göra även skrämmande uppgifter hanterbara. Dessutom blir den visuella kedjan av "X" en kraftfull motivationsfaktor!

9. GoalsonTrack (Bäst för att skapa detaljerade handlingsplaner och visionstavlor)

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack är en programvara för målsättning och måluppfyllelse som hjälper individer och team att definiera SMART-mål, dela upp dem i uppgifter och följa upp framstegen.

Den erbjuder funktioner som guider för målplanering, visualisering av framsteg, vanespårning och rapportering. Även om den är stark på målhantering, har den kanske inte samma omfattande projektledningsfunktioner som andra alternativ.

GoalsOnTracks bästa funktioner

Speciellt utformade för effektiv målsättning och uppföljning med hjälp av SMART-ramverket.

Inkluderar funktioner som vanespårning och ansvarspartners.

Planera varje steg i dina mål med utskrivbara planeringsverktyg och arbetsblad.

Visionstavla och måldagbok för motivation

Dra och släpp-schemaläggning med en uppgiftskalender som integreras med externa kalendrar som Google Kalender, iCal och Outlook.

Begränsningar för GoalsOnTrack

Mindre fokus på bredare projektledning och teamsamarbete jämfört med andra alternativ.

Gränssnittet kan kännas mindre modernt än vissa av de andra alternativen.

Priser för GoalsOnTrack

Gratis provperiod tillgänglig.

Årsabonnemang: 68 $/år

GoalsOnTrack-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Basecamp (bäst för förenklat teamsamarbete och målsättning)

via Basecamp

Basecamp är ett verktyg för projektledning och teamkommunikation som är känt för sin enkla och användarvänliga approach.

Även om Basecamp inte erbjuder dedikerade målhanteringsfunktioner kan team effektivt använda det för att spåra framsteg mot mål genom dess projektbaserade organisation, att göra-listor, anslagstavlor och schemaläggningsverktyg. Milstolpar kan användas för att representera viktiga målprestationer.

Basecamps bästa funktioner

Enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt för team att anamma

Effektivt för projektbaserade organisationer och uppgiftshantering

Kraftfulla kommunikationsfunktioner, inklusive anslagstavlor och chatt i realtid.

Erbjuder en fast prisstruktur, vilket kan vara kostnadseffektivt för större team.

Basecamps begränsningar

Saknar dedikerade målhanteringsfunktioner och framstegsspårning specifikt för mål.

Rapporterings- och analysfunktionerna är relativt grundläggande.

Färre integrationer jämfört med vissa andra projektledningsverktyg

Priser för Basecamp

Gratis

Basecamp: 15 $/användare/månad

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad för obegränsat antal användare

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Basecamp?

En G2-användare säger:

Fantastisk med anpassning av arbetsflöden. Fascinerande med sin händelseplanering. Projektteamets kommunikation är effektiviserad. Strategisk med projektmål och mål genom övervakning av KPI:er i realtid. Otroligt flexibel instrumentpanel och användargränssnitt. Sömlös med transparens genom tillgång till projektets framsteg på instrumentpanelen och tilldelade uppgifter.

Fantastisk med anpassning av arbetsflöden. Fascinerande med sin händelseplanering. Projektteamets kommunikation är effektiviserad. Strategisk med projektmål och mål genom övervakning av KPI:er i realtid. Otroligt flexibel instrumentpanel och användargränssnitt. Sömlös med transparens genom tillgång till projektets framsteg på instrumentpanelen och tilldelade uppgifter.

Sätt upp ambitiösa mål och följ framstegen med ClickUp

Valet av rätt alternativ till Goalscape beror på ditt teams specifika behov och prioriteringar. När du fattar ditt beslut bör du ta hänsyn till vikten av integrerade projektledningsfunktioner, verktyg för teamsamarbete, dedikerade funktioner för målsättning och prissättning.

Alla dessa 10 alternativ har sina unika styrkor, men ClickUp, appen som kan allt, kombinerar måluppföljning, mallar för målsättning, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden i en intuitiv plattform.

Oavsett om du hanterar personliga milstolpar eller samordnar teamets OKR:er ger ClickUp dig möjlighet att planera, följa upp och genomföra – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis och börja utforska!