Upptäck de 10 bästa AI-verktygen för att skapa pressmeddelanden 2025

🧠 Rolig fakta! 74 % av journalisterna vill få fler pressmeddelanden av hög kvalitet från PR-proffs.

Men de flesta PR-team har svårt att leverera. Varför? För att det tar tid, ansträngning och en viss berättarkonst att skapa det perfekta pressmeddelandet.

Lyckligtvis finns AI till hjälp. Dessa smarta AI-verktyg för att skapa pressmeddelanden kommer att underlätta ditt arbete. Idag utforskar vi 10 av de bästa på marknaden!

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för att skapa pressmeddelanden?

Journalister får hundratals förslag varje månad. Och om ditt pressmeddelande låter som en överentusiastisk AI som just upptäckt adjektiv, har du ingen chans!

Men här är hur du kan vända detta till din fördel.

Innehållskvalitet: Välj en pressmeddelandeförfattare som producerar välskrivna, grammatiskt korrekta texter som låter naturliga och professionella.

Anpassning: Leta efter Leta efter verktyg för att skapa stycken som kan anpassas till ditt varumärkes röst och branschspecifik terminologi.

Redigeringsfunktioner: Hitta ett verktyg som låter dig Hitta ett verktyg som låter dig redigera AI-innehåll så att det passar dina behov.

Mediedistribution: Kontrollera om verktyget erbjuder anslutningar till PR Newswire eller Business Wire.

Användargränssnitt: Satsa på en plattform med intuitiva kontroller som gör det enkelt att mata in dina viktigaste budskap och företagsinformation.

Integration: Fundera på om verktyget fungerar med din befintliga marknadsföringsstack.

Dessa faktorer utgör ett pålitligt AI-verktyg för att skapa pressmeddelanden.

💡Proffstips: Nöj dig inte med det första AI-verktyget för pressmeddelanden du hittar. Kör samma pressmeddelandeinnehåll genom olika plattformar för att hitta det som bäst passar ditt varumärkes röst och kräver minst redigering.

De bästa AI-pressmeddelandegeneratorerna i korthet

Här är en snabb jämförelse som hjälper dig att komma igång:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Omfattande skapande av pressmeddelanden och hantering av arbetsflöden AI-driven skrivning, samarbete i realtid, över 1000 integrationer, uppgiftspårning och automatiseringar. Gratis plan tillgänglig, betalda planer varierar Originality. ai Personliga och flerspråkiga pressmeddelanden Anpassning av varumärkets röst, flerspråkigt stöd, tonjustering och finjusteringsprompter Pay-as-you-go: 30 $/2 år, Pro: 14,95 $/månad, Enterprise: 179 $/månad Hypotenuse AI SEO-optimerade pressmeddelanden Flera utkast, naturlig integration av nyckelord och SEO-optimering. Grundläggande: 150 $/månad, anpassade priser för Pro- och Enterprise-abonnemang Easy-Peasy. AI Pressmeddelande-skapande för nybörjare GPT-4 och Claude 3 Opus, flerspråkigt stöd, anpassningsbar ton och över 90 mallar. Starter: 16 $/månad, Unlimited 50: 24 $/månad, Unlimited: 32 $/månad Copy. ai Kreativa introduktioner för pressmeddelanden Unika introduktioner, tonjustering, SEO-optimering och funktionen "Mer som detta". Gratis för alltid, Starter: 49 $/månad, Advanced: 249 $/månad, Enterprise: Anpassad prissättning Notion AI Samarbetsbaserad pressmeddelandeskrivning och integrering av arbetsflöden AI-driven utformning, tonförfining, delning i realtid och länkning till PR-trackers. Gratis för alltid, Plus: 10 $/månad/användare, Business: 15 $/månad/användare, Enterprise: Anpassad prissättning LogicBalls Brainstorming och omfattande generering av pressmeddelanden Över 200 innehållsverktyg, justering av ton/stil, citat från ledande personer och integration med CRM/PR-verktyg. Gratis för alltid, Pro: 9,99 $/månad, Premium: 19,99 $/månad, Business: Anpassad prissättning EIN Presswire Maximera distributionen av pressmeddelanden Sökordsoptimering, flerspråkigt stöd och distribution till tusentals journalister och plattformar. Gratis: 25 pressmeddelanden/dag, Basic: 149 $/pressmeddelande, Pro+: 499 $/7 pressmeddelanden, Corporate: 999 $/20 pressmeddelanden MarketersMEDIA Detaljerad generering av pressmeddelanden med distribution Medievänliga pressmeddelanden, distribution till över 580 medier, kontextbaserad generering och AI tränad på över 400 000 pressmeddelanden. Professional: 189 $/pressmeddelande, Executive: 389 $/pressmeddelande, Director: 899 $/pressmeddelande, Agency: Anpassad prissättning Article Forge SEO-optimerade, långa pressmeddelanden Generering av långa texter, realtidsforskning, massgenerering och plagierings-/grammatikkontroller. Betalt: Från 27 $/månad, Företag: Anpassad prissättning

De 10 bästa AI-verktygen för att skapa pressmeddelanden

Nu går vi vidare till den spännande delen och utforskar de bästa alternativen för pressmeddelandegeneratorer.

1. ClickUp (Bäst för omfattande skapande av pressmeddelanden och hantering av arbetsflöden)

Prova gratis Använd ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att skriva och förfina pressmeddelanden.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, är i första hand en projektledningsprogramvara. Men när det gäller att konkurrera med AI-textgeneratorer är den oslagbar.

Att skapa ett professionellt pressmeddelande handlar inte bara om att skriva – det handlar om samarbete, timing och att se till att ditt budskap når rätt medier. ClickUp for Media Teams förvandlar processen att skapa pressmeddelanden till en förenklad, stressfri upplevelse.

Men hur fungerar det egentligen? ClickUp Brain omvandlar spridda idéer till ett välskrivet pressmeddelande på några sekunder.

Ange bara dina viktigaste uppgifter – evenemang, målgrupp och önskad ton – så skapar AI högkvalitativa pressmeddelanden som är optimerade för mediebevakning och sökmotorer. Nu behöver du inte längre fundera över varje mening!

När du har ett bra utkast gör ClickUp Docs teamarbetet enkelt. Flera intressenter kan samarbeta i realtid, lämna kommentarer och tagga varandra med @mentions.

Samarbeta i realtid för att skapa professionella pressmeddelanden med ClickUp Docs.

Du behöver inte oroa dig för att skapa olika versioner eller fråga vem som har gjort ändringar i det slutgiltiga dokumentet. ClickUps versionshistorik ger dig fullständig kontroll över vad som händer i ditt dokument.

Behöver du feedback från redaktören eller juridikteamet? Inga problem. Dela bara dokumentet med dem så att allt finns samlat på ett och samma ställe. Adjö, ändlösa e-postkedjor!

Men hur vet du om pressmeddelandena skapas i tid? Skapa helt enkelt ClickUp-uppgifter och spåra dem med anpassade statusar för att se vilka pressmeddelanden som är färdiga, pågående eller ännu inte påbörjade.

Om du vill ta din arbetsflödeshantering ett steg längre kan du kombinera den med ClickUp Automations, så får du en handsfree-generator som levererar, tilldelar uppföljningar, schemalägger påminnelser eller till och med skickar e-postmeddelanden till medier och intressenter precis när det behövs.

Låt oss göra det ännu enklare för dig! Den färdiga ClickUp-mallen för pressmeddelanden hjälper dig att effektivt skapa, hantera och spåra pressmeddelanden. Den förenklar processen att skapa effektiva pressmeddelanden och säkerställer att formatering, stil och budskap är korrekt.

Få gratis mall Förenkla processen för att skapa pressmeddelanden och säkerställ effektfulla budskap med ClickUp Press Release Template.

Från AI-genererade utkast till enkel distribution – ClickUp är ett värdefullt verktyg som alla PR-proffs behöver.

ClickUps bästa funktioner

Skriv högkvalitativa pressmeddelanden på några sekunder med AI-driven skriv- och sentimentanalys med ClickUp Brain.

Skapa ett centraliserat ClickUp Docs för att lagra alla dina pressmeddelanden och samarbeta i realtid.

Välj bland över 1000 integrationer som Google Kalender och Gmail för att samla hela ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

Använd ClickUp Dashboards för att följa framstegen och få en översikt över din PR- och marknadsföringsstrategi.

Skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp via e-postprojektledning.

Begränsningar för ClickUp

Kräver en viss inlärningskurva i början.

Inget inbyggt distributionsnätverk

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Våra ingenjörer och produktchefer var överbelastade med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan kvalitetssäkring, teknisk dokumentation och marknadsföring.

2. Originality. ai (Bäst för personliga och flerspråkiga pressmeddelanden)

När det gäller att skapa högkvalitativa pressmeddelanden som känns unika för just dig, levererar Originality.ai. Det skräddarsyr innehållet efter ditt varumärkes röst och ser till att varje meddelande är polerat, professionellt och i linje med varumärket.

Denna AI-innehållsgenerator är perfekt för företag som expanderar till globala marknader eller för dem som behöver kommunicera sitt budskap effektivt och precist.

Originality. ai bästa funktioner

Ange dina viktigaste uppgifter, såsom företagsinformation och detaljer om tillkännagivandet, för att skapa ett välskrivet pressmeddelande med en unik vinkel.

Skapa pressmeddelanden på flera språk för att nå olika målgrupper över hela världen.

Anpassa tonen så att den passar din varumärkeskommunikation – formell, informell eller något däremellan.

Använd Finetune-funktionen och justera skrivprompter tills du får tillfredsställande resultat.

Originalitet. ai-begränsningar

Inga funktioner för sökmotoroptimering av nyckelord

Inget distributionsnätverk

Originalitet. ai-prissättning

Betala efterhand: 30 dollar i engångsbetalning för 2 år

Pro: 14,95 $/månad

Företag: 179 $/månad

Originalitet. ai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? 70 % av PR-proffsen har svårt att skapa effektivt innehåll som klarar sig till publicering.

3. Hypotenuse AI (bäst för SEO-optimerade pressmeddelanden)

via Hypotenuse AI

Om du är trött på att stirra på en tom sida varje gång du skriver ett pressmeddelande kan Hypotenuse AI hjälpa dig. Denna AI-pressmeddelandegenerator tar dina pressmeddelandedetaljer, analyserar viktig information och producerar flera polerade utkast på några minuter.

De är lämpliga för PR-proffs och marknadsförare som snabbt behöver högkvalitativa pressmeddelanden utan att kompromissa med noggrannhet eller genomslagskraft.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Genererar flera versioner av ditt pressmeddelande så att du kan välja det som passar bäst för din målgrupp.

Integrera nyckelord på ett naturligt sätt för att förbättra synligheten i sökmotorerna.

Skapa flera genererade pressmeddelanden

Hypotenuse AI-begränsningar

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i den betalda versionen.

Har en inlärningskurva

Priser för Hypotenuse AI

Grundläggande: 150 $/månad

E-handel Pro: Anpassad prissättning

E-handelsföretag: Anpassad prissättning

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Easy-Peasy. AI (Bäst för nybörjarvänlig skapande av pressmeddelanden)

Om du letar efter något nybörjarvänligt som hjälper dig att skriva texter med AI kan det här vara något för dig.

Easy-Peasy.AI är utformat för PR-proffs, marknadsförare och nystartade företag och gör det enkelt att skapa pressmeddelanden med över 90 färdiga mallar och avancerat AI-genererat innehåll.

Oavsett om du annonserar produktlanseringar, milstolpar för företaget eller branschnyheter, säkerställer dess flerspråkiga stöd och anpassningsbara ton att ditt pressmeddelande når rätt målgrupp med genomslagskraft.

Enkelt och smidigt. AI:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativa pressmeddelanden på några sekunder med GPT-4 och Claude 3 Opus.

Nå en global publik med stöd för över 40 språk.

Anpassa tonen så att den matchar ditt varumärkes röst och dina viktigaste budskap.

Få tillgång till 90 färdiga mallar för att få de resultat du behöver.

Lätt som en plätt. Begränsningar med AI

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter endast 1 generering per dag.

Det kräver externa verktyg för mediedistribution.

Enkelt som en plätt. AI-prissättning

Startpaket: 16 $/månad

Obegränsad 50: 24 $/månad

Obegränsat: 32 $/månad

Enkelt och smidigt. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

5. Copy. ai (Bäst för att skapa kreativa introduktioner till pressmeddelanden)

Har du någonsin kämpat med att skriva den perfekta inledningen till ett pressmeddelande? Copy.ai löser det problemet. Detta verktyg, som är känt för sin AI-drivna kreativitet, är en game changer för PR-proffs, marknadsförare och varumärken som vill skapa pressmeddelanden som väcker uppmärksamhet.

Om du vill fånga journalisternas intresse redan från början hjälper Copy.ai dig att komma på nya vinklar och skapa övertygande SEO-optimerat innehåll på några minuter.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa flera unika introduktioner genom att helt enkelt ange ditt företagsnamn och meddelande.

Anpassa tonen efter ditt varumärke – formell, vänlig eller spännande.

Förfina din introduktion genom att skapa liknande variationer av de du gillar med funktionen More Like This.

Förbättra din pressmeddelandes rankning med SEO-optimering

Begränsningar för Copy.ai

Eftersom verktyget fokuserar på introduktioner kan det finnas behov av omfattande manuell redigering.

Priser för Copy.ai

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad

Avancerat: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

6. Notion AI (Bäst för gemensamt skrivande av pressmeddelanden och integrering av arbetsflöden)

via Notion

Om du gillar Notion för projektledning kommer du att älska Notion AI för att skriva pressmeddelanden. Denna smarta AI-assistent hjälper dig att brainstorma, skriva utkast, redigera och förfina pressmeddelanden – samtidigt som dina dokument hålls snyggt organiserade.

Oavsett syfte gör Notion AI din skrivprocess snabb, intuitiv och enkel att samarbeta kring.

Notion AI:s bästa funktioner

Skapa ett polerat pressmeddelande på några sekunder genom att ange viktiga detaljer.

Förfina tonen, korrigera fel och förbättra tydligheten med inbyggda AI-verktyg.

Länka pressmeddelanden till PR-trackers, medielistor och evenemangsplaneringsresurser.

Dela utkast i realtid med teammedlemmar för enkla revideringar via kommentarer.

Begränsningar för Notion AI

Ingen SEO-optimering

Kommer med en inlärningskurva

Priser för Notion AI

Gratis för alltid

Plus: 10 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

7. LogicBalls (Bäst för brainstorming och omfattande pressmeddelandegenerering)

via LogicBalls

Om det känns svårt att komma på nya idéer till pressmeddelanden är LogicBalls lösningen för dig. Detta AI-verktyg för innehållsskapande erbjuder över 200 innehållsverktyg, vilket gör det till ett utmärkt val för brainstorming, utkast och finjustering av pressmeddelanden som matchar ditt varumärkes röst.

Det är perfekt för PR-proffs, marknadsförare eller nystartade företag som vill skapa nyhetsvärdiga vinklar och se till att meddelanden träffar rätt ton.

LogicBalls bästa funktioner

Bli kreativ med datastödda pressmeddelandeämnen som är skräddarsydda för din bransch.

Anpassa ton, stil och språk så att det passar ditt varumärkes budskap.

Lägg till citat från ledande personer i ditt pressmeddelande för att förbättra kvaliteten.

Arbeta smidigt med CRM- och PR-verktyg och håll ditt arbetsflöde oavbrutet.

LogicBalls begränsningar

Med över 200 verktyg kan det ta tid att hitta rätt funktioner.

Har ingen SEO-optimering

LogicBalls prissättning

Gratis för alltid

Pro: 9,99 $/månad

Premium: 19,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

LogicBalls betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. EIN Presswire (Bäst för att maximera distributionen av pressmeddelanden)

via EIN Presswire

Om du behöver öka räckvidden för dina pressmeddelanden är EIN Presswire en kraftfull distributionsplattform med ett omfattande medienätverk. Med över 25 års erfarenhet distribuerar de dina nyheter till Google News, Bloomberg Terminals, CBS-affiliates och tusentals journalister och bloggare. Dessutom gör verktyget allt detta till ett kostnadseffektivt pris.

EIN Presswires bästa funktioner

Förbättra synligheten i sökmotorer med strategisk placering av nyckelord och metadata.

Skriv pressmeddelanden på sex språk för att nå en global publik.

Öka exponeringen genom att distribuera ditt pressmeddelande till tusentals journalister och onlineplattformar.

Begränsningar för EIN Presswire

Avancerad målgruppsanpassning och analys kräver ett betalt abonnemang.

EIN Presswire-priser

Gratis: Skapa upp till 25 pressmeddelanden per dag

Grundläggande: 149 $/pressmeddelande

Pro+: 499 $ för 7 pressmeddelanden

Företag: 999 dollar för 20 pressmeddelanden

EIN Presswire-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. MarketersMEDIA (Bäst för detaljerad pressmeddelandegenerering med inbyggd distribution)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA är ännu ett verktyg som kombinerar AI-genererade pressmeddelanden med smidig distribution till över 500 ledande medier, såsom Google News, Yahoo och Bloomberg Terminals.

Som den första AI-pressmeddelandegeneratorn som skapats av ett nyhetsbyråföretag garanterar den medieklart innehåll som uppmärksammas. Det som skiljer denna från andra är dess kontextfokuserade generering, där du kan lägga till mer information om dina meddelanden, såsom lanseringsdatum, målgrupp och mer.

MarketersMEDIA bästa funktioner

Säkerställ högkvalitativa, medievänliga pressmeddelanden med detta exklusivt designade PR-innehållsverktyg.

Skapa och distribuera pressmeddelanden från en enda plattform och nå över 580 medier.

Uppnå detaljerade, skräddarsydda resultat med den kontextbaserade modellen.

Utnyttja AI som tränats på över 400 000 publicerade pressmeddelanden för att skapa optimerat innehåll med hög ranking.

MarketersMEDIA begränsningar

Skapa upp till tre pressmeddelanden per dag med gratisplanen.

MarketersMEDIA-priser

Professionellt: 189 $/pressmeddelande

Executive: 389 $/pressmeddelande

Direktör: 899 $/pressmeddelande

Lösningar för byråer: Anpassade priser

MarketersMEDIA-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Article Forge (Bäst för att skapa SEO-optimerade, långa pressmeddelanden)

via Article Forge

Om du letar efter ett verktyg för att skapa långa pressmeddelanden som sparar dig från att spendera timmar på att skriva, kan Article Forge vara något för dig. Det har inte ett exklusivt verktyg för att skapa pressmeddelanden, men du kan ändå skapa strukturerat innehåll på några minuter.

Lägg bara till dina instruktioner, välj ett ordantal och låt verktyget sköta resten. Article Forge hjälper dig att skapa slagkraftigt innehåll som är SEO-optimerat för maximal synlighet.

Article Forge bästa funktioner

Skapa långa pressmeddelanden direkt med strukturerade avsnitt

Få tillgång till AI:s realtidsforskning för att skapa relevant och aktuellt innehåll.

Skapa flera pressmeddelanden samtidigt med hjälp av bulkgeneratorn.

Säkerställ noggrannhet med inbyggda verktyg för plagierings- och grammatikontroll.

Begränsningar för Article Forge

Resultaten kanske inte blir lika bra som med en dedikerad pressmeddelandegenerator.

Priser för Article Forge

Betalt: Från 27 $/månad för en användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Article Forge

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Förbättra din PR med ClickUp

En pressmeddelandegenerator kan spara värdefull tid, säkerställa koncis information och öka din mediebevakning. Men om du letar efter en AI-pressmeddelandegenerator som gör allt – skriver, organiserar och hanterar uppgifter – är ClickUp det bästa valet.

Med ClickUp Brains AI-funktioner, ClickUp Docs som din samarbetsplattform och färdiga mallar kommer du aldrig mer att ha problem med att skapa pressmeddelanden. Du kan också spåra när pressmeddelandena publiceras och ställa in påminnelser för uppföljning!

ClickUp hjälper dig att effektivt kommunicera ditt huvudbudskap samtidigt som du håller allt organiserat. Vill du prova? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!