De 11 bästa AI-sloganggeneratorerna för fängslande slogans

Ta en paus, ta en KitKat!

Slogans är viktiga. Donald Gillies skapade denna Kit Kat-slogan, och vem av oss som någonsin har njutit av en krispig KitKat har glömt den!

För att du är värd det.

Slogan för L’Oréal Paris av Ilon Specht utmanade skönhetsindustrins narrativ om kvinnors värde och självförtroende.

Medan KitKat fokuserade på en fysisk handling (att ta en paus) sökte L’Oréal empowerment. Båda slogans sammanfattade varumärkesidentiteten för det företag de representerade och var tillräckligt catchy för att bli oförglömliga.

Men du behöver inte bli en Gillies eller en Specht för att skriva en minnesvärd slogan, inte med en praktisk AI-assistent. Faktum är att 30 % av utgående marknadsföringsmeddelanden för sociala mediekampanjer nu genereras av AI, och du kan också skapa dina egna på några minuter.

Denna blogg beskriver 11 AI-sloganggeneratorer som du kan välja mellan för att generera sloganidéer till din kampanj. Låt oss dyka in!

Översikt: 11 bästa AI-sloganggeneratorer

Innan vi går in på detaljerna, här är en översikt över de bästa AI-verktygen för att generera catchy slogans:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner ClickUp Skapa slogans och hantera kampanjprojekt Skapa slogans med ClickUp Brain och utnyttja möjligheten att välja mellan flera AI-modeller. Spara idéer i Docs och omvandla dem till uppgifter med deadlines. Copy. ai Skapa alternativt innehåll Skapa flera innehållsformat och förfina slogans med hjälp av varumärkesspecifika uppgifter. Canva Slogan Generator Skapa visuellt tilltalande design och catchy slogans Skapa slogans och använd dem direkt i dina designs för sociala medier och varumärkesbyggande. Writesonic Få tillgång till olika AI-modeller samtidigt Använd Chatsonic och Socialsonic för att brainstorma slogans och hålla dig uppdaterad om trender. Ahrefs Gratis AI-sloganggenerator Kombinera slogan-skapande med SEO-nyckelordsforskning och konkurrentanalys. Grammarly Förfina och polera slogantexten Skapa och redigera slogans med hjälp av GrammarlyGO:s varumärkesröst och skrivmål. Shopify Skapa branschspecifika slogans Generera hundratals e-handelsslogans och använd dem direkt i din butik. Jasper AI Skapa kundspecifika slogans Ange kunduppgifter och använd mallar eller Boss Mode för att generera och testa slogans. Designhill Slogan Generator Skapa sökordsoptimerade slogans Ange varumärkets nyckelord och generera över 100 riktade slogans direkt. Hypotenuse AI Skapa slogans i oändlighet Beskriv ditt varumärke, skapa flera versioner och redigera eller försök igen för bättre resultat. Easy-Peasy. AI Skapa slogans med varumärkesriktlinjer Träna AI:n med hjälp av PDF-filer och varumärkesinformation för att skapa konsekventa slogans.

Vad ska du leta efter i en AI-slogangenerator?

En minnesvärd slogan bör vara unik för ditt varumärkes identitet, vision och målgrupp. Du bör också tänka på hur den kommer att fungera i olika sammanhang – kommer den att se lika attraktiv ut på en webbplats, mobilskärm och skylt?

En AI-sloganggenerator bör kunna ta hand om denna kreativa process för att spara tid och generera en välformulerad slogan. Men det är inte allt!

Här är ytterligare fem egenskaper du bör leta efter i verktygen för effektiva slogans:

Anpassningsbarhet: Ange tonen eller finjustera de genererade slogans så att de passar just din bransch och målgrupp.

Användarvänlighet: Använd funktioner som generering med ett klick och filtreringsalternativ.

Flera sloganalternativ: Skapa unika slogans utan att låta repetitiva för att skapa ett bestående intryck.

Varumärkeskonsistens: Integrera med dina befintliga varumärkesresurser och reklamkrav för bättre anpassning.

Exportalternativ: Ladda ner den slutgiltiga sloganen i olika format (t.ex. PDF, CSV) och dela den med teammedlemmarna för gemensamt beslutsfattande.

Denna diskussion mellan Reddit-användare ger svar på hur man använder AI i reklam på ett snyggt sätt. Oavsett vilket verktyg du slutligen väljer, se det som din assistent, inte som en konkurrent.

via Reddit

De 11 bästa AI-sloganggeneratorerna

En AI-sloganggenerator kan skapa snabba, anpassningsbara slogans och fungera som en omfattande plattform för att hantera dina marknadsföringsinsatser – från projektledning och designintegration till att skapa SEO-vänliga taglines.

Utforska dessa 11 AI-sloganggeneratorer (gratis och betalda) för att avgöra vilken som passar dina behov bäst.

🧠 Rolig fakta: Hyundai är ett av världens mest felstavade varumärken, tätt följt av Lamborghini.

1. ClickUp (Bäst för att skapa slogans och hantera kampanjprojekt)

Brainstorma idéer för catchy slogans och skapa din att göra-lista eller ett samarbetsdokument med ClickUp Brain.

Att skriva en minnesvärd slogan samtidigt som du hanterar din marknadsföringskampanj – låter som en dröm, eller hur?

Men med ClickUp kan det bli verklighet! Denna allt-i-ett-app för arbete kombinerar AI-drivna system med kunskapsdelning, teamkommunikation och projektledning för att hålla allt organiserat.

Skapa fängslande slogans och skapa ett lager av kreativa idéer med ClickUp Brain, ClickUps interna AI-assistent. Verktyget bearbetar information om ditt varumärke, målgrupp och kärnbudskap med hjälp av över 1000 ClickUp-integrationer för att leverera slagkraftiga slogans.

Även utan komplexa uppmaningar kan ClickUp Brains AI Writer for Work förstå enkla inmatningar och generera minnesvärda slogans.

✨ Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o, o3-mini, o1 och Claude 3. 7 Sonnet för copywriting och generering av catchy slogans!

Se hur du kan använda ClickUp Brain för marknadsföring med denna snabba förklaring:

När du har skapat dina fängslande slogans kan ClickUp också hjälpa till med samarbete i realtid. Använd ClickUp Docs för att dokumentera kreativa idéer, ta hänsyn till varumärkesidentiteten och planera kampanjer i sociala medier.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs, spåra varje ändring och minska risken för fel.

Flera teammedlemmar kan arbeta tillsammans och spåra ändringar utan att lämna plattformen. För att gå från planering till implementering kan teamen länka ClickUp Docs till ClickUp Tasks och skapa åtgärdsbara objekt med fastställda deadlines och framstegsspårare.

📮 ClickUp Insight: Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir det enklare att skapa slogans. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Views för att organisera och filtrera slogans (t.ex. efter kategori, betyg eller status). En tabellvy kan vara bäst för sortering och jämförelse.

Lägg till ClickUp Custom Fields till dina uppgifter för att kategorisera slogans (t.ex. "Varumärkesfokus", "Målgrupp", "Ton").

Använd reklammallar med exempeluppgifter, anpassade fält och fördefinierade arbetsflöden.

Övervaka viktiga mätvärden, spåra slutförda uppgifter och analysera resultat för framtida marknadsföringskampanjer med ClickUp Dashboards

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, delade med sig av sina erfarenheter av ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

📖 Läs också: Bästa produktivitetsverktyg och programvaruappar

2. Copy. ai (Bäst för att skapa alternativt innehåll)

Istället för att spendera timmar på att brainstorma slogans för varje kampanj kan du använda Copy.ai för att skapa alternativt innehåll för olika marknadsföringsinitiativ och demografiska grupper.

Det låter dig skriva detaljerade instruktioner som specificerar parametrar som ton, stil och struktur för att matcha dina krav.

Förutom att skapa slogans erbjuder Copy.ai ett omfattande bibliotek med AI-skrivverktyg anpassade för olika innehållsformat – bloggar, produktbeskrivningar, e-postmeddelanden och mycket mer. Deras slogan-generator möjliggör detaljerad anpassning av prompten, vilket hjälper marknadsförare att testa röst, ton och vinklar. Du kan också använda verktyget Brand Voice för att se till att de genererade slogans stämmer överens med din identitet i alla kampanjer.

Copy. ai bästa funktioner

Lägg till företagsspecifika nyckelord i din inmatning för skräddarsydda slogans.

Använd färdiga mallar för att fylla i information och skapa innehåll på några sekunder.

Förfina ditt innehåll med verktyget Sentence Rewriter.

Begränsningar för Copy.ai

Ingen möjlighet att redigera uppmaningar mitt i konversationen

Kan generera felaktigt eller repetitivt innehåll.

Copy. ai-prissättning

Gratis för alltid

Startpris: 49 $/användare per månad

Avancerad: 249 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

3. Canva Slogan Generator (Bäst för att skapa visuellt tilltalande designer och catchy slogans)

via Canva Slogan Generator

Behöver du en slagkraftig slogan för ditt varumärke med mångsidiga designalternativ? Canva Slogan Generator är det bästa valet!

Du kan använda deras AI-sloganggenerator för att skriva catchy taglines och omedelbart anpassa utseendet med typsnitt, färger och grafik – allt utan att byta app för din marknadsföringsstrategi eller marknadsföringskampanjer.

Utöver slogans gör Canva det enkelt att använda genererade taglines i varumärkets visuella material. Du kan dra och släppa AI-genererade slogans i Instagram-inlägg, annonser, flygblad och visitkort med hjälp av Canvas mallar.

Canva Slogan Generator – de bästa funktionerna

Skapa 50 slogans gratis med Canva AI-slogangeneratorn.

Översätt slogans till över 100 språk med Canvas översättningsverktyg på proffsnivå.

Använd Canva Docs för att samarbeta med ditt team och diskutera de AI-genererade slogans.

Konvertera ditt dokument till en presentation med ett klick och presentera din företagskampanj.

Begränsningar för Canva Slogan Generator

Att organisera ett stort antal filer kan vara rörigt

Nya appar och funktioner kan bli överväldigande och göra gränssnittet klumpigt.

Priser för Canva Slogan Generator

Gratis för alltid

Canva Pro: 15 $/användare per månad

Canva Teams: 10 $/användare per månad

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva Slogan Generator – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

👀 Visste du att? 73 % av användarna på sociala medier uppger att om ett varumärke inte svarar online kommer de att köpa från en konkurrent.

4. Writesonic (Bäst för att få tillgång till olika AI-modeller samtidigt)

via Writesonic

Writesonic's Chatsonic kombinerar AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini för att undersöka och generera innehåll, vilket gör det till ett komplett verktyg för AI-innehållsskapande.

Du kan också använda Socialsonic för att hålla dig informerad om virala trender och bygga upp ett förråd av kreativa idéer. Att planera dina marknadsföringskampanjer med detta verktyg kan vara extremt enkelt. Dess funktioner för socialt innehåll fokuserar dock för närvarande endast på LinkedIn.

Writesonics slogan-generering passar bra ihop med dess verktyg för reklamtexter och produktbeskrivningar. Med Brand Voice-funktionerna kan du träna Writesonic att replikera specifika tonfall på olika plattformar.

Writesonic bästa funktioner

Skapa och upprätthåll en konsekvent varumärkestons i allt genererat innehåll.

Utnyttja innehållsgenerering på över 25 språk

Publicera innehåll direkt på din favoritplattform med ett enda klick.

Begränsningar för Writesonic

Krediterna i gratispaketet är ett engångserbjudande, så du kan inte återanvända dem när de har tagit slut.

Tenderar att generera generiskt innehåll även för en specifik textprompt.

Priser för Writesonic

Gratis för alltid

Individuell: 20 $/användare per månad (faktureras årligen)

Standard: 99 $/användare per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Writesonic

Writesonic är den skrivassistent jag behöver när jag brainstormar en bloggtitel, skriver en artikel eller baksidestexten till en bok eller marknadsföringstext för en digital annons. Den är tillgänglig dygnet runt, vilket passar perfekt med mitt skrivschema. Den hjälper mig också att brainstorma med mina skrivkunder när vi letar efter nya idéer till innehåll.

Writesonic är den skrivassistent jag behöver när jag brainstormar en bloggtitel, skriver en artikel eller baksidestexten till en bok eller marknadsföringstext för en digital annons. Den är tillgänglig dygnet runt, vilket passar perfekt med mitt skrivschema. Den hjälper mig också att brainstorma med mina skrivkunder när vi letar efter nya idéer till innehåll.

💡Proffstips: Använd Writesonics AI Article Writer 5. 0 för att generera ett utkast till ett längre innehåll, och finslipa det sedan med Chatsonic för sloganidéer och Photosonic för bilder. Skapa en marknadsföringskampanj som är anpassad efter ditt varumärke – från catchy slogans till engagerande innehåll och grafik – med hjälp av en enda plattform.

5. Ahrefs (Bäst för gratis AI-sloganggenerator)

via Ahrefs

Sök efter nyckelord för att skapa catchy slogans i Ahrefs och använd dess AI-sloganggenerator (gratis) för att utveckla taglines.

Ahrefs slogan-generator är enkel, men dess verkliga styrka ligger i sökordsanalysen. Innan marknadsförare slutgiltigt bestämmer sig för en slogan kan de använda Ahrefs för att testa sökords svårighetsgrad, sökvolym och konkurrenternas användning av relevanta termer. Detta säkerställer att slogans inte bara är catchy, utan också SEO-smarta.

Ahrefs bästa funktioner

Välj antalet varianter du vill generera

Analysera konkurrenternas mest framgångsrika slogans och marknadsföringstexter med hjälp av funktionen Site Explorer.

Skriv nya slogans baserat på sökaktiviteten hos din målgrupp med hjälp av Keywords Explorer.

Ahrefs begränsningar

Svaren kan vara generiska och repetitiva.

AI-sloganggeneratorn är gratis, men de andra funktionerna har ett högt pris.

Ahrefs prissättning

Gratis

Lite: 129 $/användare per månad

Standard: 249 $/användare per månad

Avancerad: 449 $/användare per månad

Företag: 1499 $/månad (årligt åtagande krävs)

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

6. Grammarly (Bäst för att förfina och polera slogantexter)

via Grammarly

Bland verktygen som kontrollerar skrivkvaliteten sticker Grammarly ut med sina korrigeringsfunktioner i realtid och detaljerade förslag som går utöver grundläggande grammatikkorrigeringar.

GrammarlyGO, den generativa AI-medskaparen, är särskilt användbar för att skriva en bra slogan som passar ditt varumärkes röst. För att utforma en produktslogan anger du nyckelord om din produkt, och GrammarlyGO genererar flera alternativ på några sekunder.

Grammarlys sloganförslag förbättras avsevärt när de kombineras med dess anpassade målsättningsalternativ. Ställ in din ton (vänlig, formell, självsäker), definiera din målgrupp, välj ditt syfte (informera, övertyga) och låt GrammarlyGO finjustera dina slogans därefter.

Grammarlys bästa funktioner

Analysera innehåll mot webbsidor för att säkerställa originalitet och förhindra oavsiktligt plagiering.

Ställ in anpassade skrivmål som passar ditt innehålls syfte och målgrupp.

Utnyttja stöd för flera språk, såsom amerikansk, brittisk, kanadensisk och australisk engelska.

Grammarlys begränsningar

Det kan skapa fler fel på grund av programvarufel i Google Docs eller e-postmeddelanden.

Begränsad support för att justera tonen i andra språk än engelska.

Grammarly-priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

🧠 Rolig fakta: När det gäller varumärkesigenkänning – det som målgruppen kommer ihåg om ditt varumärke – ökar influencer-marknadsföring den assisterade igenkänningsgraden med 79 % och varumärkesinnehåll med 81 %.

7. Shopify (Bäst för att skapa branschspecifika slogans)

via Shopify

Shopifys kostnadsfria slogan-generator har ett rent och enkelt gränssnitt. Med bara några få klick kan du skapa hundratals fängslande slogans.

Bläddra bland de många branschnamnen och skapa specifika slogans genom att skriva in nyckelordet.

Shopifys slogan-generator är perfekt för entreprenörer som lanserar nischade e-handelsvarumärken. När du har genererat din slogan kan du snabbt använda den på din Shopify-butiks hemsida, produktlistor eller annonsbanners med hjälp av inbyggda integrationer.

Shopifys bästa funktioner

Välj bland hundratals sloganalternativ baserade på dina sökord.

Skräddarsy dina slogans för att lyfta fram ditt varumärkes budskap och unika försäljningsargument.

Få tillgång till ytterligare marknadsförings- och varumärkesresurser via Shopifys integrerade verktygslåda.

Shopify-begränsningar

Begränsade anpassningsalternativ för finjustering av genererade slogans

Massgenerering kan resultera i repetitiva eller generiska slogans.

Shopify-priser

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Shopify: 79 $/månad för små team

Avancerat: 299 $/månad för stora företag

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 500 recensioner)

📖 Läs också: 10 banbrytande produktbeskrivningsgeneratorer

8. Jasper AI (Bäst för att skapa kundspecifika slogans)

via Jasper AI

Beskriv dina potentiella kunder för Jasper AI och andra varumärkesrelaterade detaljer och skapa innehåll. Du kan göra detta med Perfect Headline Template – ange detaljer som produktbeskrivningar, företagsnamn, sammanhang, kundavatar och tonfall.

En annan metod för att skapa slogans med Jasper AI är Boss Modes receptfunktion. Den accepterar liknande inmatningsfält men möjliggör specifika kommandon för slogan-generering som utförs med CTRL/CMD + Shift + Enter.

Jasper AI:s bästa funktioner

Använd det stora utbudet av mallar för innehållsskapande för att generera alla typer av texter.

Skapa slogans på 25 språk

Återanvänd befintligt innehåll till koncisa rubriker

Begränsningar för Jasper AI

Användarna tar tid på sig att lära sig hur man använder alla funktioner effektivt.

Det kan vara svårt att ställa in uppmaningar och sammanhang.

Priser för Jasper AI

Gratis: 7 dagars provperiod

Skapare: 49 $/plats per månad

Pro: 69 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Jasper AI

Jag älskar också att det hjälper till med korta, fängslande slogans eller titlar som jag kan använda i sociala medier, e-postmeddelanden eller andra marknadsföringsinsatser. Recension samlad och publicerad på G2.com.

Jag älskar också att det hjälper till med korta, fängslande slogans eller titlar som jag kan använda i sociala medier, e-postmeddelanden eller andra marknadsföringsinsatser. Recension samlad och publicerad på G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (Bäst för att skapa sökordsoptimerade slogans)

via Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator är som att chatta med en vän som har kreativa idéer om ditt företags varumärkes- och marknadsföringsbehov.

Ange ditt varumärkes nyckelord och skapa omedelbart slogans som är skräddarsydda för det fokuset, vilket gör dem mycket relevanta för dina marknadsföringskanaler.

Designhill Slogan Generator – bästa funktioner

Utnyttja ett användarvänligt gränssnitt som inte kräver någon teknisk expertis.

Välj bland över 100 sloganalternativ som är skräddarsydda för dina varumärkesrelaterade sökord.

Kopiera slogans med ett klick, vilket gör det enkelt att spara och jämföra dina favoriter.

Begränsningar för Designhill Slogan Generator

Vissa slogans kan behöva redigeras något för att passa ditt varumärkes röst.

Inget stöd för flera språk

Priser för Designhill Slogan Generator

Gratis

Betyg och recensioner av Designhill Slogan Generator

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Hypotenuse AI (Bäst för att generera slogans i oändlighet)

via Hypotenuse AI

För bästa resultat, beskriv ditt varumärkes röst och kundernas behov i detalj – Hypotenuse AI använder detta för att generera riktade slogans.

Hypotenuse AI ger dig sex alternativ och friheten att göra önskade ändringar. Dessutom, om du inte gillar något, kan du helt enkelt generera det igen.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Använd över 50 anpassningsbara innehållsmallar

Utnyttja webbaserade forskningsverktyg för omedelbar informationsinhämtning

Få tillgång till avancerade funktioner för artikelskrivning för att utveckla marknadsföringstexter kring dina slogans.

Hypotenuse AI-begränsningar

Genererar ibland repetitivt innehåll när liknande uppmaningar används.

Begränsade chattstödfunktioner

Priser för Hypotenuse AI

Gratis

Inträde: 29 $/månad

Essential: 87 $/månad

Blog Pro: 230 $/månad

Blogg Anpassad: Anpassad prissättning

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Hypotenuse AI

Vi använder detta för brainstorming och för att skriva våra produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier, landningssidor och några andra typer av marknadsföringsinnehåll. Det har gett oss fantastiska idéer och vi kan producera och anpassa innehållet till den specifika ton och det språk som fungerar för oss.

Vi använder detta för brainstorming och för att skriva våra produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier, landningssidor och några andra typer av marknadsföringsinnehåll. Det har gett oss fantastiska idéer och vi kan producera och anpassa innehållet till den specifika ton och det språk som fungerar för oss.

11. Easy-Peasy. AI (Bäst för att skapa slogans med varumärkesriktlinjer)

Du kan träna Easy-Peasy. AI med specifika varumärkesriktlinjer, exempel och tonfall för att upprätthålla konsekvensen mellan de genererade slogans. Den använder GPT-4 för att förstå sammanhanget och skapa fraser som stämmer överens med ditt varumärkes personlighet.

Enkelt som en plätt. AI:s assistent, Marky, hjälper till att förfina slogans med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling.

Enkelt och smidigt. AI:s bästa funktioner

Skapa slogans på över 40 språk

Få tillgång till över 200 AI-mallar som underlättar arbetet

Ladda upp varumärkesrelaterade PDF-filer och ställ frågor till AI för mer fokuserade marknadsföringskampanjer.

Lätt som en plätt. Begränsningar med AI

Vissa avancerade funktioner har en inlärningskurva för nya användare.

Kan sakna noggrannhet i det genererade innehållet

Enkelt som en plätt. AI-prissättning

Gratis

Startpaket: 16 $/användare per månad

Unlimited 50: 24 $/användare per månad

Obegränsat: 32 $/användare per månad

Enkelt som en plätt. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Enligt 93 % av marknadsföringscheferna måste marknadsförare kunna använda AI i sitt arbete.

Skapa slogans och forma varumärkesidentitet med ClickUp

Att skapa minnesvärda slogans som fastnar i människors medvetande är inte den enklaste uppgiften. Men med rätt AI-sloganggenerator kan du fånga ditt varumärkes personlighet i en fras som resonerar med din målgrupp.

Alla dessa verktyg kan hjälpa dig att skapa övertygande slogans och testa olika varianter, men bara ClickUp kombinerar sloganskapande med komplett arbetsflöde och kampanjhantering.

ClickUp skapar en central plats för lagring av varumärkesresurser, samarbete med teammedlemmar och spårning av marknadsföringskampanjer. Så när du är klar med att skapa ditt varumärkes slogan kan du fortsätta använda den på samma plats där du skapade din slogan.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och prova! 🎉