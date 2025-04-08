De 11 bästa alternativen till Productive.io 2025

Att använda Productive.io kan kännas som att försöka anpassa dina projekt efter någon annans mall. Med den branta inlärningskurvan, den begränsade flexibiliteten i rapporteringen och den långsamma kundsupporten är det lätt att känna sig instängd.

Tänk dig att byta till en plattform som faktiskt anpassar sig efter hur ditt team arbetar – där rapporterna är anpassningsbara, användargränssnittet är intuitivt och hjälp finns bara ett klick bort. Det är precis vad de bästa alternativen till Productive.io erbjuder.

I det här inlägget går vi igenom de bästa verktygen som hanterar Productives vanligaste problem – och hjälper dig att återta kontrollen över dina arbetsflöden. Oavsett om du är en ensamstående frilansare, ett växande startup-företag eller ett fullfjädrat företag, låt oss kolla in de bästa valen innan dina kundkontakter förvandlas till krishantering.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de alternativ till Productive.io som vi kommer att gå igenom: ClickUp : Bästa allt-i-ett-programvaran för projektledning

Monday.com : Bäst för intuitiv och visuell projektplanering

Asana : Bäst för uppgifts- och arbetsflödeshantering

Zapier : Bäst för automatisering av arbetsflöden och integrationer

Jira : Bäst för agila team och mjukvaruutvecklingsteam

Wrike : Bäst för projektledning på företagsnivå

Teamwork : Bäst för kund- och byråhantering

Scoro : Bäst för finansiell och affärsmässig förvaltning

Kantata : Bäst för resurshantering och prognoser

Accelo : Bäst för tjänsteföretag och automatisering

Workamajig: Bäst för kreativa byråer

Vad ska du leta efter i alternativ till Productive.io?

Valet av rätt alternativ till Productive.io beror på ditt teams unika behov. Letar du specifikt efter programvara för uppgiftshantering, ekonomisk uppföljning eller resursplanering? Här är de viktigaste funktionerna att tänka på:

Projekt- och uppgiftshantering : Hitta verktyg som gör det enkelt att skapa, tilldela och spåra uppgifter. Funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram och automatisering kan hjälpa till att effektivisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten.

Samarbetsverktyg : Välj programvara som förbättrar teamkommunikationen genom chatt i realtid, fildelning och kommentarer till uppgifter, så att alla är på samma sida.

Resursplanering : Optimera arbetsfördelningen med funktioner som resursallokering, kapacitetsplanering och arbetsbelastningsbalansering, vilket säkerställer teamets effektivitet.

Ekonomihantering : Förenkla budgetering och fakturering med kostnadsuppföljning, uppföljning av fakturerbara timmar och kundfakturering för att hålla koll på ekonomin.

Automatisering och integrationer : Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter och integrera med CRM-verktyg, e-postplattformar och bokföringsprogram för ett smidigt arbetsflöde.

Rapportering och analys: Fatta datadrivna beslut med anpassningsbara instrumentpaneler, tidsrapporter och prestationsanalyser för bättre projektinsikter.

👀 Visste du att? Över 85 % av företagen använder aktivt projektledningsprogramvara, och marknaden förväntas nå ett värde på 7 miljarder dollar. Hanterar du fortfarande projekt med kalkylblad och hopp? Kanske är det dags att byta till ett smartare hanteringsverktyg.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-programvaran för projektledning)

Kom igång Hantera dina projekt, uppgifter och dokument på ett och samma ställe med ClickUp.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, är ett av de bästa alternativen till Productive.io och samlar uppgifts- och projektledning, teamsamarbete och resursplanering under ett och samma tak. Om du är trött på att hoppa mellan olika verktyg som inte är kopplade till varandra, håller ClickUps allt-i-ett-plattform dina projekt, kunskaper, chattar och till och med AI-assistans centraliserade, vilket hjälper team av alla storlekar att arbeta smartare.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUp Tasks.

Kärnan i ClickUp Project Management Solution är ClickUp Tasks, som låter dig dela upp komplexa projekt i hanterbara, spårbara steg. Det bästa med det? Till skillnad från andra projektledningsverktyg som saknar flexibilitet, anpassar sig ClickUp Tasks till alla arbetsflöden.

Med anpassade fält i ClickUp kan du skapa utrymme för alla uppgiftsdetaljer – från ansvariga och förfallodatum till budgetar, prioritetsnivåer, kundnamn och till och med anpassade taggar som passar ditt arbetsflöde. Bifoga länkar, dokument och ljud- eller videoklipp direkt i uppgifterna för att ge ytterligare kontext.

ClickUps uppgiftsberoenden säkerställer att teamen vet vad som måste göras först, medan anpassade statusar går utöver de vanliga "Att göra" och "Gjort", vilket gör uppföljningen av framstegen mer dynamisk. Och med prioritetsnivåer kan alla fokusera på det som är viktigast.

Att hantera uppgifter är en sak, men att spåra tiden som läggs på dem är en annan. Använd ClickUp Time Tracking. Starta och stoppa timers från valfri enhet, logga timmar manuellt eller synkronisera med appar som Toggl och Harvest för smidiga tidsregistreringar. Dessutom bryter detaljerade rapporter ner fakturerbara timmar, vilket hjälper team att optimera produktiviteten.

Logga tid manuellt eller retroaktivt från valfri enhet med hjälp av Time Tracking på ClickUp.

För distribuerade team säkerställer realtidssamarbete att ingen hamnar utanför. Med ClickUps samarbetsdetektering kan ditt team se när teammedlemmar gör ändringar i delade ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards, samtidigt som automatisk synkronisering håller uppdateringarna aktuella. Inget mer fram och tillbaka-kaos – bara smidig projektframdrift.

Se när andra användare redigerar ett dokument med realtidssamarbete på ClickUp.

ClickUp Brains konversationsbaserade och kontextuella AI i din arbetsmiljö underlättar uppgiftshanteringen genom att automatisera projektmöten och uppdateringar, utarbeta aktivitetsöversikter och föreslå åtgärder för att hålla projekten på rätt spår – allt på några sekunder.

Med Ask AI i ClickUp hittar teamen viktig information direkt, vilket eliminerar tidsspillan på att leta igenom stora mappar och listor. Genom att hantera repetitiva uppgifter frigörs teamen så att de kan fokusera på arbete med stor påverkan istället för manuellt arbete.

Skapa innehåll, hämta arbetsplatsdata och håll koll på ditt arbete med ClickUp Brain.

Vill du minska det rutinmässiga, manuella arbetet ytterligare? ClickUp Automations utlöser åtgärder baserat på anpassade villkor och hanterar repetitiva uppdateringar, uppgiftsfördelning och aviseringar. Det innebär färre klick, mindre krångel och ett mer effektivt projektarbetsflöde.

Bli mer produktiv med projektgenvägar och automatiseringar av arbetsflöden på ClickUp.

Och om du behöver en hjälpande hand gör ClickUps anpassningsbara projektledningsmallar det enkelt att komma igång.

Få gratis mall Driv projekt från start till mål på ett smidigt sätt med ClickUp-mallen för projektledning.

ClickUp-mallen för projektledning hjälper team att hantera komplexa projekt utan silos, vilket säkerställer tydlig resursfördelning, kundkommunikation och projektplaner från dag ett.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta enkelt med ditt team, dina partners och kunder med hjälp av ClickUp Docs . Begränsa åtkomsten till känslig affärsinformation för att upprätthålla integritet och säkerhet.

Anpassa din arbetsyta med över 15 ClickUp-vyer , till exempel tabellvyn för att skapa databaser, Gantt-diagramvyn för att spåra tidslinjer och tavelvyn för att hålla koll på uppgiftsframsteg genom olika stadier.

Använd ClickUp Forms för att effektivt samla in förfrågningar, feedback och enkätsvar.

Samarbeta och brainstorma i realtid med ClickUp Whiteboards

Anslut till över 1 000 appar med ClickUp Integrations för att optimera arbetsflöden och centralisera dina viktigaste projektdata i ett enda verktyg.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva på grund av dess omfattande funktionsuppsättning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

2. Monday.com (Bäst för intuitiv och visuell projektplanering)

Tänk dig att kunna planera hela projektet på ett ögonblick – utan rörighet och förvirring. Monday.com ger teamen den intuitiva fördelen med visuella projektledningsverktyg som dynamiska Gantt-diagram, Kanban-tavlor och projektdashboards.

Det effektiviserar uppgiftshanteringen genom att låta dig tilldela ägare, sätta prioriteringar och spåra framsteg i realtid. Inbyggd automatisering eliminerar repetitiva uppgifter, vilket håller projekten igång utan ständiga manuella uppdateringar.

Monday.com – bästa funktioner

Integrera med verktyg från tredje part som Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack och Mailchimp.

Låt teammedlemmarna lägga till och redigera innehåll samtidigt i projekten.

Få support för inbäddade instrumentpaneler och videor så att informationen samlas på ett ställe.

Begränsningar för Monday.com

Tidslinje-, Gantt- och kalendervyer är begränsade till Standard-planen och högre, vilket begränsar användare av Basic-planen.

Automatiseringar, integrationer och appar är premiumfunktioner som kräver högre prisnivåer.

Priser för Monday.com

Gratis: Gratis för alltid

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Sammantaget fungerar det fantastiskt bra. Det tog lite tid att lista ut hur vi bäst skulle lägga upp våra tavlor, underrubriker och kopplingar. Vi använde inga färdiga mallar. Den överskådlighet det skapar är fantastisk, och tack vare automatiseringarna missar vi helt enkelt inte deadlines och detaljer.

3. Asana (bäst för uppgifts- och arbetsflödeshantering)

via Asana

Kul fakta: Asana började som ett internt verktyg för uppgiftshantering utvecklat av två Facebook-ingenjörer. Idag har det utvecklats till en plattform för arbetshantering som gör det möjligt att hantera uppgifter, delegera ansvar och följa upp framsteg.

Dess AI-drivna automatisering, målinriktning och rapportering i realtid säkerställer att teamen förblir produktiva och fokuserade på högprioriterade uppgifter.

Asanas bästa funktioner

Koppla projekt till företagets eller organisationens mål

Automatisera repetitiva processer med enkla automatiseringsregler och inbyggda mallar.

Asanas begränsningar

Begränsade funktioner för realtidssamarbete jämfört med konkurrenterna

Den kostnadsfria planen har begränsningar vad gäller teamstorlek och avancerad rapportering.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/användare per månad

Avancerat: 30,49 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Asana är utmärkt för att hantera ditt teams uppgifter, men det är också mycket användbart för att hålla koll på dina egna projekt och aktiviteter. Du kan använda olika projekt/tavlor för att hålla ordning på allt och få en tydlig överblick över vad som behöver göras, vem som är involverad och när varje specifik uppgift ska vara klar.

💡 Proffstips: En av de största orsakerna till att projekt drar ut på tiden är en vag definition av vad ”klart” egentligen betyder. Är projektet klart när leveranserna har lämnats in? När kunden har godkänt det? När det är live och genererar resultat? Fastställ tydliga framgångskriterier redan från början så att det inte råder någon tvekan när det är dags att avsluta projektet. Annars riskerar du oändliga revideringar och omfattningsförändringar som tär på din tidsplan och budget.

4. Zapier (Bäst för automatisering av arbetsflöden och integrationer)

via Zapier

Visst, Zapier är inte en typisk projektledningsprogramvara. Men det är den självklara automatiseringsplattformen för företag som arbetar med de mest populära projektledningsplattformarna. Om du vill effektivisera verksamheten och eliminera repetitiva uppgifter kan Zapier hjälpa dig.

Anslut Zapier till ditt projektledningsverktyg och över 7 000 andra appar för att automatisera arbetsflöden – utan att behöva koda. Säg adjö till tråkiga manuella uppgifter och välkomna effektiviteten. Med AI-drivna insikter kan teamen också fokusera på högvärdigt arbete medan automatiseringen hanterar det tidskrävande arbetet.

Zapier bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden, så kallade Zaps, med hjälp av automatiseringsverktyget som inte kräver någon kodning.

Tilldela automatiskt uppgifter till rätt team baserat på anpassade regler.

Kom igång snabbt med färdiga automatiseringsmallar.

Zapier-begränsningar

Saknar inbyggd uppgiftsuppföljning och rapportering, vilket kräver integration med projektledningsverktyg.

Komplexa arbetsflöden kan kräva felsökning, särskilt för icke-tekniska användare.

Zapier-priser

Gratis

Professional: Från 29,99 $/månad

Team: Från 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

5. Jira (bäst för agila team och mjukvaruutvecklingsteam)

via Jira

Leder du ett teknikteam som svär vid Agile-metoden? Dina teammedlemmar kommer att känna sig som hemma med Jira.

Jira är utvecklat av Atlassian och är skapat för agila team som hanterar komplexa projekt. Det erbjuder kraftfulla verktyg för sprintplanering, ärendehantering och automatisering av arbetsflöden.

Det gör det möjligt för team att dela upp uppgifter, spåra beroenden och optimera leveransen med AI-drivna insikter. Med inbyggd projektrapportering, integrationer och mycket anpassningsbara arbetsflöden håller Jira utvecklingsgrupperna samordnade och effektiva.

Jiras bästa funktioner

Använd avancerad problem- och sprintspårning för att stödja Agile- och Scrum-metoder.

Njut av samarbete i realtid med integrationer för Figma, Slack, Google Drive och mycket mer.

Optimera teamets prestanda med omfattande rapportering och insikter.

Jiras begränsningar

Konfigurationskrävande inställningar kan kräva administratörskunskap för full optimering.

Prestandaproblem vid stor skala, särskilt med stora databaser och projekt med hög volym

Priser för Jira

Gratis: För upp till 10 användare

Standard: 7,53 $/användare per månad

Premium: 13,53 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: Agile Manifesto, som revolutionerade projektledning inom mjukvaruutveckling, skrevs och utvecklades av en grupp utvecklare 2001 – på en skidort i Utah!

6. Wrike (Bäst för projektledning på företagsnivå)

via Wrike

Alla projekt går inte som planerat – fråga bara 3M! När forskaren Spencer Silver satte sig för att skapa ett superstarkt lim uppfann han istället av misstag ett svagt lim. Men istället för att betrakta det som ett misslyckande hittade 3M ett nytt användningsområde för det, vilket ledde till en av de mest ikoniska kontorsartiklarna någonsin: Post-it-lappar.

Bra projektledning handlar inte bara om att hålla sig till planen – det handlar om att anpassa sig när saker inte går som förväntat. Det är där Wrike kommer in.

Wrike hjälper team att förbli flexibla med säkerhet i företagsklass, integrationer med verktyg som Slack, Microsoft, Google och Adobe, samt realtidsdashboards som lyfter fram flaskhalsar innan de hindrar framsteg.

Wrikes bästa funktioner

Växla mellan Gantt-diagram, Kanban-tavlor, tabeller och instrumentpaneler för projektuppföljning.

Anpassa instrumentpaneler, arbetsflöden och mallar efter ditt teams behov.

Få liveuppdateringar om projekt, spåra prestanda och analysera data – i ett enda verktyg.

Begränsningar i Wrike

Mycket flexibelt men överväldigande att installera för nybörjare.

Avancerade funktioner som automatisering och AI är endast tillgängliga i premiumabonnemang, vilket gör det kostsamt för mindre team.

Priser för Wrike

Gratis

Professional: 10 USD/användare per månad

Företag: 25 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

7. Teamwork (bäst för kund- och byråhantering)

via Teamwork

De flesta projektledningsverktyg är utvecklade för interna team. Men vad händer om du vill ha ett mer stabilt verktyg som vänder sig mot kunder? Teamwork kan vara lösningen.

Det är en projektledningsplattform som är särskilt utformad för företag som fokuserar på kundtjänster. Den förenklar kundens onboarding, hantering och leverans så att alla är på samma sida. Byråer, IT-tjänster, konsultföretag och ingenjörsteam kan alla dra nytta av Teamworks funktioner för samarbete i realtid.

Teamworks bästa funktioner

Övervaka fakturerbara timmar i realtid, spåra budgetar och säkerställ korrekt fakturering.

Få tillgång till färdiga projektmallar för webbplatsutveckling, kundonboarding och mycket mer.

Se teamets tillgänglighet, optimera arbetsbelastningen och planera resurserna effektivt.

Begränsningar för teamarbete

Passar inte för team som inte arbetar med kundservice.

Saknar robusta inbyggda verktyg för hantering av projektdokumentation

Verktyget har många funktioner, men kostnaderna kan öka snabbt när företaget växer.

Priser för Teamwork

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 25,99 $/användare per månad

Skala: 69,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork?

Teamwork har ett superintuitivt gränssnitt; jag behövde inte förlora mig i en djungel av inställningar för att komma igång. Jag kunde skapa projekt, tilldela uppgifter och sätta deadlines utan att känna att jag knäckte en hemlig kod.

8. Scoro (Bäst för finansiell och affärsmässig hantering)

via Scoro

Tänk dig att du kämpar med flera olika verktyg bara för att din konsultverksamhet eller byrå ska fungera smidigt. Med Scoro kan du istället integrera projektledning, CRM, offerter, fakturering och rapportering i ett enda system.

Plattformen hjälper team att hålla ordning, optimera resurser och få insikter i realtid utan att behöva växla mellan olika appar. Den har också en intuitiv design och solida integrationer med verktyg som Slack och Google Kalender, vilket gör den dagliga driften mer effektiv.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Scoro bästa funktioner

Få realtidsinformation om projektkostnader, intäkter och lönsamhet för att säkerställa ekonomisk framgång.

Optimera teamets kapacitet, förhindra överbelastning och förbättra resursutnyttjandet.

Scoro-begränsningar

Utformat endast för tjänstebaserade företag och tillhörande projekt.

Mer strukturerat kring projektets ekonomi och affärsverksamhet än samarbete på uppgiftsnivå.

Dyrare jämfört med de flesta andra projektledningsverktyg

Scoro-priser

Essential: 28 $/användare per månad

Standard: 42 $/användare per månad

Pro: 71 $/användare per månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

👀 Visste du att? Termen ”projektledare” blev populär under andra världskriget, när den amerikanska militären behövde ett strukturerat sätt att övervaka komplexa krigsoperationer. Sedan dess har projektledning utvecklats till en viktig disciplin inom alla branscher – men alla verktyg är inte skapade för samma ändamål.

9. Kantata (Bäst för resurshantering och prognoser)

via Kantata

Till skillnad från allmänna projektledningsprogram som är utformade för bred användning är Kantata specialutvecklat för konsultföretag och byråer som vill ha noggrann kontroll över kostnadshanteringen.

Det erbjuder avancerad projektprognosering, realtidsuppföljning av portföljens hälsa och integrerad projektredovisning, vilket hjälper företag att optimera lönsamhet och effektivitet.

Det ger servicebaserade företag en hög nivå av strategisk översikt.

Kantatas bästa funktioner

Spåra arbetstimmar, utgifter och fakturering med automatiserade funktioner för regelefterlevnad.

Samla in kundfeedback och användbara insikter med hjälp av enkäter.

Prognosera projektbaserade resursbehov enkelt

Kantatas begränsningar

Endast lämpligt för professionella tjänsteföretag eller konsultföretag.

Mer lämpat för ekonomisk uppföljning och resursplanering än för uppgifter och arbetsflöden.

Saknar Kanban, Gantt och andra flexibla alternativ för projektuppföljning och visualisering.

Kantatas prissättning

Pris: Anpassad prissättning

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kantata?

Det har varit fantastiskt för att hantera tid och projektfördelning. Datasidan kräver viss kompetens för att hantera, men om ditt företag kan ha en dedikerad person är det mycket hanterbart.

💡 Proffstips: De bästa projektledarna ser varje projekt som en möjlighet att lära sig något nytt. Efter att projektet är avslutat bör du göra en utvärdering för att se vad som fungerade bra och vad som inte fungerade. Dokumentera dessa insikter och tillämpa dem på framtida kundprojekt. Med tiden kommer dessa små justeringar att förfina ditt arbetsflöde och göra varje nytt projekt smidigare än det föregående.

10. Accelo (Bäst för tjänsteföretag och automatisering)

via Accelo

Tjänsteföretag drivs av effektivitet, men att jonglera med flera verktyg och manuella arbetsflöden kan skapa flaskhalsar. Accelo centraliserar projektledning, försäljningshantering, tidrapportering, fakturering och rapportering i en enda plattform, vilket minskar ineffektivitet och förbättrar översikten.

Med automatiserade arbetsflöden, spårning i realtid och en kundportal kan teamen hålla sig samordnade, effektivisera verksamheten och upprätthålla tydlig översikt över varje projekt.

Accelos bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter, utlösa åtgärder och minska manuellt arbete.

Erbjud kunderna projektuppdateringar i realtid med en dedikerad kundportal.

Gå smidigt från försäljning till projektgenomförande och håll teamen samordnade med kundernas förväntningar.

Accelos begränsningar

Främst för tjänstebaserade företag och byråer

Erbjuder inte någon kostnadsfri plan för små team eller nystartade företag.

Accelos prissättning

Pris: Anpassad prissättning

Accelo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

11. Workamajig (Bäst för kreativa byråer)

via Workamajig

Under Mad Men-eran drevs byråerna av whisky, magkänsla och massor av pappersarbete. Idag behöver kreativa team mer än bara bra idéer – de behöver struktur. Det är vad Workamjig erbjuder.

Workamajig är särskilt utformat för kreativa byråer och kombinerar projektledning, budgetering, resursplanering och kundsamarbete.

Från att spåra uppgifter till att hantera leverantörsofferter och automatisera fakturering – det förenklar allt så att din byrå kan hålla sig organiserad, effektiv och lönsam.

Workmajigs bästa funktioner

Effektivisera kreativa granskningar med inbyggda markeringsverktyg och godkännandeprocesser.

Använd kundportalen för förfrågningar, godkännanden och kommunikation i realtid.

Fördela resurser effektivt och automatisera uppgiftsfördelningen för att arbetsflödena ska fungera smidigt.

Begränsningar i Workamajig

Verktyget är främst utformat för kreativa byråer och är kanske inte idealiskt för andra branscher.

Plattformen kan kräva en brant inlärningskurva och tid att implementera.

Priser för Workamajig

Internt: 41 $/månad för 10 användare

Agentur: 41 $/månad för 10 användare

Företag: Anpassad prissättning

Workamajig-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 320 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workamajig?

Användarvänlig, omfattande programvara. Jag älskar de anpassningsbara rapporterna och hur projektlednings-, tidrapporterings- och redovisningsfunktionerna är sammankopplade.

ClickUp: Det självklara alternativet till Productive.io

