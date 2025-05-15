Motion vs. Google Kalender: Vilket schemaläggningsverktyg är bäst?

Klockan är 9 på morgonen och du tittar på din kalender – ett välorganiserat rutnät med möten, deadlines och personliga uppgifter. Din dag verkar hanterbar – tills den inte är det längre.

Ett möte drar ut på tiden, ett brådskande e-postmeddelande dyker upp och plötsligt är din schemaläggning i oordning. Du kämpar för att anpassa dig, omorganiserar ditt schema manuellt och hoppas att du inte har missat något viktigt. Ännu värre? Den tid du avsatt för att arbeta med idéer för en kommande kampanj? Någon har tagit den i anspråk med ett improviserat möte!

Denna situation uppstår ofta i våra hektiska liv när vi jonglerar med arbetsåtaganden och personliga ärenden. Den verkliga utmaningen är att hantera oväntade händelser och förbli produktiv när saker och ting oundvikligen förändras.

I den här artikeln jämför vi Motion och Google Kalender för att se vilket som kan hjälpa dig att organisera din kalender på ett flexibelt och enkelt sätt.

Som en bonus presenterar vi en AI-driven kalender som äntligen ger dig kontroll över din dag.

👀 Visste du att? 78 % av alla människor upplever att deras möteskalender alltid eller ibland är utom kontroll.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Motion och Google Kalender är kraftfulla schemaläggningsverktyg, men tjänar olika behov. Här är en jämförelse mellan dem: Motion: Bäst för yrkesverksamma som vill ha en smart, AI-driven assistent som automatiskt planerar deras dag, omprioriterar uppgifter och dynamiskt justerar scheman utan manuellt arbete. Google Kalender: Bäst för användare som behöver en överskådlig, pålitlig kalender för att hantera möten, ställa in påminnelser och hålla sig synkroniserade i hela Google Workspace-ekosystemet. En funktionell jämförelse mellan Motion och Google Kalender: Uppgiftsschemaläggning och prioritering: Motion schemalägger automatiskt uppgifter baserat på prioritet och tillgänglighet. Google Kalender stöder grundläggande uppgiftsskapande via Google Tasks, men allt måste schemaläggas manuellt. Användarupplevelse: Google Kalender är enkelt, intuitivt och lätt att lära sig. Motion erbjuder mer avancerad automatisering, men kan kräva en inlärningskurva för nya användare. Integrationer: Motion kan kopplas till verktyg som Google Kalender, ClickUp, Trello och Zoom. Google Kalender integreras direkt med Gmail, Google Meet och hundratals appar via Zapier. ClickUp överbryggar klyftan och erbjuder kraftfull schemaläggning, uppgiftshantering och teamsamarbete i en enda enhetlig plattform: ClickUp Calendar låter dig schemalägga och hantera uppgifter, evenemang och möten på ett och samma ställe.

ClickUp Tasks kopplas smidigt till din kalender, så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUp Brain erbjuder AI-drivna anteckningar, mötesreferat och produktivitetsinsikter.

ClickUp Docs, Whiteboards och Chat gör det enkelt att planera, samarbeta och utföra uppgifter som ett team.

Motion och Google Kalender i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb jämförelse av de viktigaste skillnaderna mellan Motion och Google Kalender:

Funktion Motion Google Kalender Uppgiftshantering Avancerad uppgiftsprioritering och AI-assisterad projektledning Grundläggande uppgiftsskapande (via Google Tasks) Automatisk schemaläggning och tidsblockering Planerar automatiskt uppgifter och blockerar tid i din kalender baserat på prioritet och tillgänglig tid. Ingen funktion för automatisk schemaläggning/automatisk tidsblockering Integration med verktyg Integreras med verktyg som Google Kalender, ClickUp, Slack, Asana etc. Integreras med Google Workspace (Gmail, Google Meet, etc. ) Anpassade vyer Erbjuder anpassningsbara vyer för uppgifter och händelser (grupp, sortering, listvy, Kanban-vy) Begränsade anpassade vyer (dag, vecka, månad) Priser Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 7,20 $ per användare och månad. Kärnfunktioner Starkt fokus på produktivitet och intelligent uppgiftshantering Fokuserar främst på kalenderplanering

Vad är Motion?

via Motion

Motion är ett AI-drivet schemaläggnings- och produktivitetsverktyg som hjälper dig att automatiskt hantera din tid genom att integrera uppgifter och kalenderhändelser. Det synkroniseras med Google Kalender, Outlook och populära plattformar för uppgiftshantering som ClickUp, Asana och Trello för att skapa en optimerad daglig agenda.

Motion prioriterar uppgifter utifrån hur brådskande de är och vilka deadlines de har. Det justerar din schemaläggning dynamiskt när nya uppgifter tillkommer eller befintliga ändras. Verktyget fördelar automatiskt tid för möten, koncentrerat arbete och pauser, så att din dag blir balanserad och viktiga uppgifter blir klara i tid.

Motion-funktioner

Låt oss utforska de viktigaste funktionerna i Motion som kan hjälpa dig att hantera din schemaläggning effektivt.

1. AI-kalender

via Motion

Motions AI-kalender prioriterar och schemalägger automatiskt dina uppgifter på ett optimalt sätt, så att du kan hålla deadlines utan att överarbeta.

Ange bara dina arbetstider så planerar Motion dina möten och uppgifter och fokuserar tiden i ett anpassat schema som håller dig produktiv och balanserad. Om du har för många åtaganden varnar det dig och justerar din plan, så att du aldrig missar en deadline eller blir utbränd av att försöka hinna med en.

2. Uppgiftshanterare och tidsblockering

via Motion

Motion har en uppgiftshanterare där du snabbt kan lägga till uppgifter. Du kan skapa dagliga eller veckovisa uppgifter, och Motion blockerar automatiskt tid i din kalender för att säkerställa att de blir gjorda.

Ställ in anpassade tidsfönster för varje uppgift så schemalägger Motion dem därefter. Alla uppgiftsdetaljer lagras centralt för enkel åtkomst.

3. AI-mötesassistent

via Motion

Med Motions AI-mötesassistent kan du anpassa dina mötesinställningar efter din unika arbetsstil – oavsett om det gäller möten i rad, morgonsessioner eller mötesfria fredagar.

Ställ in en daglig mötesgräns, och när den är nådd blockerar din kalender resten – inga fler överbokningar. Motion genererar automatiskt en personlig bokningssida som speglar din tillgänglighet. Dela den med dina teammedlemmar eller kunder och hjälp dem att snabbt boka ett möte.

Du kan skapa skräddarsydda schemaläggningsmallar för interna möten, kundsamtal, investerarmöten eller leadsamtal – med önskad varaktighet och tidsintervall.

👀 Visste du att? Motion använder en unik algoritm som kallas The Happiness Algorithm för att automatiskt skapa din schemaläggning. Dess uppdrag? Att öka din lycka och produktivitet, eftersom det borde kännas bra att få saker gjorda!

Priser för Motion

Gratis provperiod

Pro AI: 19 $/månad per användare

Business AI : 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete.

Vad är Google Kalender?

via Google Kalender

Google Kalender (en del av Google Workspace) är ett molnbaserat schemaläggnings- och tidshanteringsverktyg. Det låter dig skapa, hantera och dela händelser, möten och påminnelser mellan olika enheter.

Du kan schemalägga engångshändelser eller återkommande händelser, ställa in anpassade påminnelser och få aviseringar. Det integreras sömlöst med andra Google Workspace-verktyg, som Gmail och Google Meet, vilket möjliggör automatisk skapande av händelser från e-post (t.ex. mötesinbjudningar eller flyginformation) och direkt schemaläggning av videosamtal.

Denna kalenderapp erbjuder även samarbetsfunktioner, så att du kan dela kalendrar med kollegor, bjuda in andra till evenemang och ställa in behörigheter för visning eller redigering.

Google Kalendars funktioner

Här är de viktigaste funktionerna som gör Google Kalender till ett användbart schemaläggningsverktyg:

1. Alla dina kalendrar på ett ställe

via Google Kalender

Google Kalender organiserar alla dina evenemang (arbete, privat och övrigt) i en vy, så att du inte behöver jonglera mellan flera appar. Du kan se allt från virtuella möten till familjemiddagar på ett ögonblick. Tack vare denna enhetliga struktur kan du snabbt kontrollera tillgänglighet, ställa in påminnelser och lösa schemakonflikter.

Kalenderlager är en premiumfunktion i Google Workspace Business- och Enterprise-abonnemangen.

2. Automatisk händelsedetektering

via Google Kalender

Google Kalender upptäcker automatiskt händelser som flygbokningar, hotellbokningar eller mötesinbjudningar i Gmail och lägger till dem i din kalender, vilket minskar behovet av manuell inmatning.

💡Proffstips: Om du har ett arbets- eller skolkonto kan du ställa in en arbetsplats och använda verktygets platsspecifika RSVP-alternativ. När du svarar Ja på ett evenemang kommer det automatiskt att ställas in som standard till: Ett mötesrum om du deltar från ditt kontor

En virtuell plats om du deltar hemifrån eller från en annan plats

3. Time Insights

via Google Kalender

Time Insights, som finns tillgängligt i vissa Google Workspace-abonnemang, analyserar dina kalenderuppgifter för att visa hur mycket tid du lägger på möten, identifiera frekventa samarbetspartners och visualisera dina arbetsmönster. Det hjälper dig att förstå och eventuellt optimera din tidsanvändning.

💡Proffstips: Google Kalender erbjuder inbyggda mallar för månadsplanering, kampanjplanering och återkommande händelser, vilket sparar tid vid inställningen.

Priser för Google Kalender

Gratis plan

Business Starter: 7,20 $/användare per månad (Google Workspace)

Business Standard: 14,40 $/användare per månad (Google Workspace)

Affärsplan: 21,60 $/användare per månad (Google Workspace)

Företag: Anpassad prissättning (Google Workspace)

🧠 Kul fakta: Om du bläddrar tillräckligt långt kan du med Google Kalender schemalägga händelser ända fram till år 9999! Är du redo att boka in ditt framtida möte med robotöverherrarna?

Motion vs. Google Kalender: Jämförelse av funktioner

Google Kalender är ett utmärkt gratisverktyg för att hantera evenemang, men det är bara en kalender. Motion lägger däremot till ett intelligent lager ovanpå Google Kalender och hjälper dig att hantera uppgifter bättre genom att använda artificiell intelligens för att planera din dag, ungefär som en personlig assistent skulle göra.

Låt oss nu titta närmare på dessa skillnader:

1. Uppgiftsschemaläggning

Motion tar bort stressen från uppgiftshanteringen genom att automatiskt omprioritera ditt schema. Om ett möte eller en oväntad uppgift dyker upp i sista minuten justerar Motion det med ett enda klick. Det hittar optimala tider i ditt schema och placerar uppgifterna smart i din dag, så att du kan hålla dig på rätt spår utan att behöva göra manuella ombokningar.

Om du har en uppgift som har mycket hög prioritet kan du markera den som en "ASAP"-uppgift, och den kommer då att prioriteras framför alla andra uppgifter.

Med Google Kalender kan du skapa uppgifter i appen via Gmail eller Google Tasks. Du väljer datum och tidpunkt för när du planerar att slutföra varje uppgift, och när du är klar markerar du den som slutförd.

Detta är ett enkelt sätt att hantera din att göra-lista, men hela processen är manuell. Du måste lägga till dina uppgifter och relevanta uppgiftsdetaljer en efter en. Det finns ingen möjlighet att ställa in uppgiftsprioriteringar eller intuitivt omorganisera schemat.

🏆Vinnare: Motion. Det är mer flexibelt – det justerar automatiskt ditt schema utifrån din kalender och låter dig också prioritera viktiga uppgifter.

2. Gränssnitt och användarvänlighet

Motion-appen har ett elegant och modernt gränssnitt som integrerar uppgifter, möten och anteckningar i ett smidigt arbetsflöde. De komplexa funktionerna kan dock göra det svårt för nybörjare.

Viktiga funktioner som intelligent uppgiftsschemaläggning och dynamisk tidsblockering kräver inlärningstid. Appens gränssnitt är elegant, men kan kännas överväldigande om du inte är van vid dessa avancerade verktyg.

Å andra sidan erbjuder Google Kalender en mycket mer okomplicerad upplevelse. Dess rena design och intuitiva kontroller gör det enkelt att skapa händelser, ställa in påminnelser och hålla ordning. Det finns ingen brant inlärningskurva – bara enkel funktionalitet som hjälper dig att hålla ordning.

🏆Vinnare: Google Kalender. Den är främst utformad för grundläggande kalenderhantering och har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

👀 Visste du att? När 11 000 personer runt om i världen tillfrågades om varför de använder appar från sina favoritvarumärken var de vanligaste svaren: ”användarvänlighet” (35 %), ”förenklar mitt liv” (31 %) och ”sparar tid” (27 %).

3. Inbyggda integrationer

Du kan integrera Motion med flera tekniska verktyg, såsom Google Kalender, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Kalender, Siri, Zapier och Zoom.

Å andra sidan integreras Google Kalender sömlöst med andra Google Workspace-verktyg, såsom Google Docs, Sheets, Tasks och Meet, för att nämna några. Du kan också använda Zapier för att ansluta din Google Kalender till ClickUp, Trello, Google Sheets, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly och mer.

🏆Vinnare: Det är oavgjort. Både Motion och Google Kalender erbjuder robusta integrationer.

Motion vs. Google Kalender på Reddit

Vi gick till Reddit för att ta reda på vad verkliga användare har att säga om sina erfarenheter av Motion och Google Kalender. Vi fann blandade omdömen.

Vissa användare uppskattar att Motion har ersatt andra verktyg i deras arbetsflöde och automatiserat uppgiftsplaneringen.

flip4life säger:

Motion har ersatt Asana, TickTick och Google Kalender för mig (och mitt team). Den största fördelen är att man kan koppla bort sig helt från vad man behöver göra härnäst. Det är bra på att prioritera det arbete som behöver göras utifrån deadlines och hur brådskande det är. Så när jag öppnar appen för dagen visar den mig bara vad jag behöver göra utifrån vad som behöver göras och när.

Motion har ersatt Asana, TickTick och Google Kalender för mig (och mitt team). Den största fördelen är att man kan koppla bort sig helt från det man behöver göra härnäst. Det är bra på att prioritera det arbete som behöver göras utifrån deadlines och hur brådskande det är. Så när jag öppnar appen för dagen visar den mig bara vad jag behöver göra utifrån vad som behöver göras och när.

När vi grävde djupare i andra diskussioner fann vi att vissa användare anser att Motion inte erbjuder mycket mer än funktionerna i Google Kalender. De tycker att det tar längre tid att lägga in uppgifter och att man ständigt måste fatta beslut om varaktighet, vilket leder till mental överbelastning.

Crisistalker säger:

Det krävde för mycket inställningar och "pillande" för min smak. Jag skulle säga att det är ett bra verktyg, men inte ett bra verktyg för snabb registrering. För att lägga in en grundläggande uppgift var jag tvungen att varje gång fundera på hur lång tid den skulle ta, vilket projekt den tillhörde osv. Det krävde för mycket kontextväxling för min hjärna. Dessutom innebar det att min kalender alltid var full, vilket orsakade mig mycket stress och innebar att andra inte kunde boka in sig i min kalender utan att jag var tvungen att gå in i verktyget och ändra saker. Så det fungerade för att planera mina veckor, men inte för att genomföra hur jag faktiskt lever (eftersom saker förändras såååå mycket).

Det krävde för mycket inställningar och "pillande" för min smak. Jag skulle säga att det är ett bra verktyg, men inte ett bra verktyg för snabb registrering. För att lägga in en grundläggande uppgift var jag tvungen att varje gång fundera på hur lång tid den skulle ta, vilket projekt den tillhörde osv. Det krävde för mycket kontextväxling för min hjärna. Dessutom innebar det att min kalender alltid var full, vilket orsakade mig mycket stress och innebar att andra inte kunde boka in sig i min kalender utan att jag var tvungen att gå in i verktyget och ändra saker. Så det fungerade för att planera mina veckor, men inte för att genomföra hur jag faktiskt lever (eftersom saker förändras såååå mycket).

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Motion och Google Kalender

Du känner till ClickUp som en app för allt som har med arbete att göra. Med en inbyggd kalendervy, kraftfulla funktioner för uppgiftshantering och användbara integrationer är ClickUp ett utmärkt alternativ till Google Kalender som hjälper dig att hålla koll på ditt schema och flexibelt flytta runt saker när planerna ändras.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp AI-kalender

Dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy och hantera din schemaläggning med flexibilitet.

ClickUps AI-drivna kalender är ett fullfjädrat schemaläggningsverktyg som samlar uppgiftshantering, mötesplanering och evenemangskoordinering i ett kraftfullt arbetsutrymme. Oavsett om du planerar din arbetsdag eller organiserar ditt teams milstolpar gör ClickUp-kalendern det enkelt att hantera allt på ett och samma ställe.

Med ClickUp Calendar kan du:

Skapa och hantera evenemang direkt i ClickUp – lägg till deltagare, mötesbeskrivningar och till och med anslutningslänkar.

Planera personliga möten eller teammöten , synkronisera med Google Kalender eller Outlook och se alla möten tillsammans med dina uppgifter.

Växla mellan dagliga, veckovisa, månatliga eller anpassade vyer för att visualisera din tid på ett sätt som passar dig.

Dra och släpp uppgifter eller händelser för att omplanera direkt – du behöver inte längre växla mellan flikar för att uppdatera tidslinjer.

Oavsett om du planerar projektets tidsplan eller bokar möten har du flexibiliteten att justera i farten utan att tappa fokus på viktiga prioriteringar.

Dessutom kan du med tvåvägssynkronisering av kalendrar hålla externa kalendrar (som Google Kalender, Apple Kalender och Outlook) helt synkroniserade, så att du aldrig missar en uppdatering, oavsett var den är schemalagd.

Du kan också synkronisera ClickUps kalendervy med Google Kalender, Apple Kalender, Calendly eller Outlook Kalender för en mer centraliserad uppgiftshantering.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp AI Notetaker

Fånga varje detalj utan ansträngning med ClickUps anteckningsfunktion.

ClickUp AI Notetaker är din inbyggda mötesassistent – utformad för att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta möten så att ingenting faller mellan stolarna. Oavsett om du är i ett teamsynkroniseringsmöte, ett kundsamtal eller en brainstormingsession, håller AI Notetaker alla på samma sida utan manuellt arbete.

Med ClickUps AI Notetaker kan du:

Delta automatiskt i och spela in möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Få AI-genererade sammanfattningar, åtgärdspunkter och viktiga beslut – levererade direkt till din arbetsplats.

Länka mötesanteckningar till uppgifter eller dokument för smidig uppföljning.

Samarbeta med anteckningar i realtid och dela dem direkt med kollegor eller intressenter.

Du behöver inte längre jonglera med anteckningar samtidigt som du försöker hålla dig fokuserad på samtalet. ClickUps AI Notetaker ser till att dina möten blir handlingskraftiga, organiserade och tillgängliga för hela teamet.

Dessutom lagras alla anteckningar på en central plats, så att du kan återvända till tidigare diskussioner, söka i transkriptioner och behålla sammanhanget mellan olika projekt utan att behöva byta verktyg.

ClickUps fördel nr 3: Inbyggda integrationer

Om du föredrar Zoom för videosamtal kan du starta ett Zoom-möte direkt från en ClickUp-uppgift tack vare ClickUps inbyggda integration med Zoom.

När mötet börjar publiceras automatiskt en länk för att delta i uppgiftens kommentarer (där du startar mötet), vilket meddelar ditt team att det är dags att hoppa in. När mötet är slut lägger ClickUp till ytterligare en kommentar till uppgiften, inklusive detaljer som datum, tid, varaktighet och deltagare, tillsammans med en valfri länk till inspelningen.

Delta i ett Zoom-möte direkt från din ClickUp-uppgift

ClickUp Meetings hjälper dig dessutom att dokumentera dina möten, från att skapa mötesagendor till att ta anteckningar under möten och skapa mötesprotokoll.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Docs och Tasks

Du kan använda ClickUp Docs för att komma på mötesmål, skapa en agenda och skriva mötesprotokoll. ClickUp Docs erbjuder virtuellt samarbete, så att du kan arbeta tillsammans med teammedlemmar på distans i realtid och redigera dokumentet gemensamt.

Lägg till checklistor och bocka av dem när ni har diskuterat dem under mötet. Markera viktiga diskussionspunkter och slutsatser med punktlistor, fetstil, kursiv stil eller genomstrykningar. Lägg till checklistor, infoga tabeller för att visualisera stora mängder information och bädda in skärmdumpar, PDF-filer eller andra filer direkt i ditt dokument för snabb referens.

Vidta omedelbara åtgärder i dina ClickUp Docs med hjälp av Slash Commands.

För att göra möten mer handlingskraftiga kan du med ClickUp Tasks skapa en ny uppgift direkt i Docs. Om det till exempel står i mötesprotokollet att marknadsföringsteamet måste granska julkampanjen kan du omvandla texten till en spårbar uppgift och tilldela den till marknadsföringsavdelningen.

När mötena drar ut på tiden och det finns många diskussioner att ta ställning till kan du använda ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, för att automatiskt generera mötesprotokoll. Det går snabbt, är exakt och tar bort bördan av att manuellt anteckna.

ClickUp-kalenderplaneringsmall

Hämta trädmall Organisera din schemaläggning med ClickUps kalenderplaneringsmall.

Istället för att kämpa med att organisera din vecka på ett halvt dussin olika ställen, ger ClickUp Calendar Planner Template dig en färdig layout för att samordna uppgifter, tidslinjer och prioriteringar – utan att behöva börja från scratch.

Det är idealiskt för team eller individer som vill ha mer struktur i sin planeringsprocess:

Planera din vecka i förväg med tydliga uppgiftsfönster och deadlines.

Tilldela ägarskap och spåra framsteg utan att behöva bygga ett system från grunden.

Upptäck överbelastning eller hinder innan de förstör din vecka.

Anpassa vyerna efter din planeringsstil – dagligt fokus eller övergripande veckovis översikt.

Mallen innehåller en flik med sammanfattning som delar upp uppgifterna efter status – Väntande, Pågående, Klar och mer – så att du direkt kan se vad som är på gång och vad som behöver uppmärksammas.

Oavsett om du är en projektledare som planerar sprintar eller en frilansare som planerar kunduppdrag, hjälper den här mallen dig att hålla fokus och arbeta snabbt – utan krånglig installation.

🗂️ Mallarkiv: Är du intresserad av kalenderplanering? Kolla in ClickUp Daily Planner Template, som kan hjälpa dig att planera din dag. Du kan också använda Employee Schedule Template från ClickUp för att visuellt planera arbetspass, prioritera uppgifter och spåra ledighet för optimal personalorganisation.

Hantera din kalender mer effektivt med ClickUp

Om du söker enkelhet är Google Kalender det självklara valet för grundläggande schemaläggning. Men om du vill ha något med lite mer kraft, såsom smart prioritering av uppgifter och automatiska justeringar, är Motion det rätta verktyget för dig.

Vill du ha det bästa av två världar? Fortsätt använda Google Kalender som grund för dina evenemang och möten, medan Motion ökar din produktivitet med sina avancerade AI-drivna funktioner.

Google Kalender och Motion har dock brister när det gäller att hantera uppgifter parallellt med din schemaläggning. För en verkligt heltäckande lösning behöver du ett verktyg som erbjuder funktioner för uppgiftshantering, schemaläggning och kalenderhantering. Det är här ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp låter dig dela upp uppgifter i genomförbara steg, sätta deadlines, följa framsteg och samarbeta med team, allt inom samma gränssnitt. Kalenderfunktionen är helt integrerad med dina uppgifter (och synkroniseras med din Google Kalender om du använder den), så att du kan se exakt hur din dag, vecka eller månad ser ut.

Kom igång med ClickUp redan idag! ✅