Över 30 ChatGPT SEO-prompts för bättre optimering på sidan

Sökmotoroptimering (SEO) är en oändlig process av försök och misstag. Pressen att hitta rätt sökord och optimera innehållet är överväldigande. Och när du tror att du har lyckats slår Google till med en ny uppdatering, och plötsligt rasar din placering i sökmotorerna.

Men vad skulle du säga om vi berättade att AI-verktyg som ChatGPT kan hantera och påskynda dina SEO-arbetsflöden?

ChatGPT fungerar som din personliga SEO-assistent och hjälper dig att finjustera innehåll som både sökmotorerna älskar och din målgrupp kan relatera till. En undersökning visar faktiskt att 58 % av yrkesverksamma använder det för att generera och optimera innehåll, 20 % för metadata, 15 % för sökordsforskning och 8 % för benchmarkanalys.

ChatGPT:s resultat är dock bara så bra som dina instruktioner. Den här guiden visar hur du skapar perfekta ChatGPT SEO-prompts och delar med sig av över 30 exempel för att förbättra din strategi.

⏰ 60-sekunders sammanfattning ChatGPT SEO-prompts är riktade instruktioner för att snabbt utföra SEO-uppgifter. ChatGPT-prompter för SEO hjälper dig att skapa sökordsoptimerat innehåll snabbare, generera nya idéer, vara konsekvent, förbättra SEO på sidan och frigöra tid för strategiskt arbete. Steg för att skapa ChatGPT SEO-prompts: Var specifik om vad du vill ha

Ge sammanhang för bättre resultat

Var tydlig med utdataformatet

Använd SEO-data och referensmaterial

Förfina och iterera Kolla in samlingen med över 30 ChatGPT-prompts som hjälper dig med sökordsforskning, innehållsskapande, optimering av webbsidor och mycket mer. ChatGPT har begränsningar när det gäller realtidsåtkomst till data, sökordsoptimering och korrekt förståelse av sökintentioner. ClickUp Brain överträffar ChatGPT genom att erbjuda kontextmedvetna SEO-insikter, realtidssamarbete och automatiserade SEO-arbetsflöden.

Vad är ChatGPT SEO-prompts?

ChatGPT SEO-prompts är noggrant skrivna instruktioner som du ger till ChatGPT för att utföra en SEO-uppgift, till exempel att föreslå sökord, skapa en disposition, optimera bildtext, skapa en SEO-vänlig blogg och mycket mer.

ChatGPT använder omfattande träningsdata för att bearbeta dessa uppmaningar och generera skräddarsydda förslag som stämmer överens med din sökintention, vilket sparar tid och ansträngning.

Här är vad som kännetecknar en bra SEO-prompt: Tydlighet: Ange tydligt din begäran, till exempel ”Generera en lista med högvolymiga, lågkonkurrerande sökord för lokal SEO inom tandvårdsbranschen”.

Fokus: Håll dig till en förfrågan åt gången. Istället för att be om både sökordsforskning och en innehållsöversikt, dela upp dem i två promptar.

Kontext: Ange relevanta detaljer, såsom din målgrupp, bransch, plats eller konkurrenter. Exempel: ”Föreslå bloggteman för en fastighetswebbplats som riktar sig till förstagångsköpare i Kalifornien”.

Handlingsbart: Be om ett konkret resultat. Istället för "Ge SEO-tips" kan du prova "Lista fem förbättringar av on-page SEO för en WordPress-blogg".

Längd och djup: Ange hur detaljerat svar du vill ha. Till exempel: "Ge en 200 ord lång förklaring om optimering av metabeskrivningar för e-handelssajter".

Fördelar med att använda ChatGPT SEO-prompts

SEO behöver inte vara komplicerat, och ChatGPT-prompts ser till att det inte blir det. Så här fungerar det:

💡 Övervinna skrivkramp på ett ögonblick: ChatGPT hanterar SEO-brainstorming med öppna frågor som ”Vilka är de senaste trenderna inom hållbar mode-SEO?” och öppnar upp för nya innehållsvinklar och sökordsmöjligheter.

⚖️ Håll din innehållsstil konsekvent: Bestäm tonen en gång (vänlig och konverserande eller formell APA-stil) så ser ChatGPT till att varje del förblir sammanhängande och i linje med varumärket.

🔍 Optimera on-page SEO utan ansträngning: Använd prompts för att förfina innehållet med relevanta sökord, vanliga frågor och LSI-sökord för bättre ranking (utan att överfylla med sökord).

📈 Fokusera mer på strategi: ChatGPT sköter SEO-grundarbetet så att du kan prioritera kreativitet och analys. Det är inte konstigt att 71 % av marknadsförarna säger att generativ AI ger dem mer tid att fokusera på större vinster.

Hur skapar man effektiva ChatGPT SEO-prompts?

Oavsett om du skapar ChatGPT-prompts för marknadsföring, försäljning eller SEO, ge AI:n tydliga, kontextrika instruktioner. Lyckas du med detta får du SEO-drivet, välstrukturerat innehåll som rankas högt.

Följ dessa bästa praxis för att generera resultatorienterade SEO-prompter 👇

1. Var specifik om vad du vill ha

ChatGPT fungerar bäst när det får tydliga instruktioner. Innan du skriver prompten, identifiera vilken SEO-uppgift du behöver hjälp med.

Behöver du idéer till sökord? Fråga: ”Generera 10 långa sökord för [ämne] med låg konkurrens och hög sökintention”.

Letar du efter en bloggpostöversikt? Ange ”Skapa en SEO-vänlig bloggöversikt för [ämne] med H1-, H2- och H3-taggar”.

Vill du optimera ett stycke? Ge instruktionen: ”Skriv om detta stycke så att det på ett naturligt sätt innehåller nyckelordet [målnyckelord] och samtidigt förbättrar läsbarheten.”

2. Ge sammanhang för bättre resultat

Kontexten är avgörande för att få mer relevanta svar från ChatGPT. Fundera över vilken information som skulle kunna hjälpa AI:n. Det kan till exempel vara:

Kategori Beskrivning Exempel Målämne eller nyckelord Vad är huvudfokus för innehållet? ”Digital marknadsföring för nystartade företag” eller ”AI-drivna SEO-verktyg” Målgrupp Vem är detta innehåll avsett för? "Skrivet för nybörjare" eller "Riktat till småföretagare" Syfte Vad är målet med detta innehåll? "Att utbilda", "Att generera leads" eller "Att rankas högre på sökmotorerna" Ton eller stil Hur ska det låta? "Använd en övertygande och datadriven ton" eller "Håll tonen vänlig och konverserande". Roll Vilket perspektiv bör innehållet ha? "Agera som en SEO-expert" eller "Skriv som en coach inom digital marknadsföring"

3. Var tydlig med utdataformatet

SEO-innehåll kräver ofta strikt formatering, till exempel titlar på mindre än 60 tecken, placering av nyckelord i rubriker eller ett JSON-LD-schema för strukturerade data. Tala om för ChatGPT exakt vilket format eller vilka kriterier du vill ha i svaret för att undvika tvetydigheter och onödiga redigeringar.

Några exempel på instruktioner är:

Kategori Dålig prompt Bra prompt Antal artiklar Ge mig några idéer till bloggtitlar för en fitnessblogg. Ge fem förslag på bloggtitlar för en fitnessblogg. Tecken- eller ordbegränsningar Skriv en metabeskrivning för en blogg om e-postmarknadsföring Skriv en metabeskrivning på högst 155 tecken för en blogg om e-postmarknadsföring. Utdatatyp Föreslå sökord för digital marknadsföring Lista 10 långsvansade sökord för digital marknadsföring i en tabell med sökvolym och konkurrensnivå. Formateringsbegäran Skriv ett LinkedIn-inlägg om innehållsmarknadsföring Skriv ett LinkedIn-inlägg om innehållsmarknadsföring. Formatera det enligt följande: Hook (första meningen, uppmärksamhetsväckande) Huvudinnehåll (2–3 korta stycken med insikter eller tips) CTA (uppmuntrar engagemang eller handling) Exempel att inkludera Skriv en SEO-vänlig bloggplan för ”Produktivitet vid distansarbete”. Skapa en SEO-vänlig bloggplan för "Produktivitet vid distansarbete". Använd exempel på framgångsrika distansföretag och verkliga produktivitetsutmaningar för att göra den praktiskt tillämpbar.

4. Använd SEO-data och referensmaterial

ChatGPT har inte tillgång till live-sökdata, så det känner inte till de faktiska sökvolymerna eller svårighetsgraden för sökord. Men du kan mata in specifika SEO-detaljer som:

Sökordsforskning (sökvolym, konkurrensnivå)

Användarens avsikt (informativ, transaktionsinriktad, navigeringsinriktad)

Insikter om konkurrenter (vanliga innehållsstrukturer, ordantal)

Trender på sökmotorresultatsidor (SERP) (utvalda utdrag, listor, vanliga frågor)

Från och med GPT-4 kan du ladda upp dokument som varumärkesriktlinjer eller tidigare bloggexempel för att visa AI:n din önskade ton, struktur och formatering. GPT-4o kan också surfa på internet, så om du har länkar till studier, konkurrenters bloggar eller referensmaterial kan du klistra in dem direkt i prompten för bättre noggrannhet.

⚠️ Obs: Dessa funktioner är endast tillgängliga med ett ChatGPT Plus-abonnemang.

5. Förfina och iterera

Acceptera inte ChatGPT:s första svar som slutgiltigt. Om detaljer, struktur eller nyckelord saknas, justera prompten.

📌 Om ChatGPT:s översikt över ”Effektiva marknadsföringsstrategier för småföretag” till exempel saknar ett viktigt avsnitt, som ”budgetplanering”, kan du förfina den med en uppföljning:

✔️ Bra översikt! Lägg till ett avsnitt om budgetöverväganden för varje strategi.

Behöver du en annan ton eller mer variation? Fråga:

✔️ Skriv om detta i en mer konversationsliknande stil.

✔️ Ge mig fem fler exempel.

Fortsätt iterera tills innehållet närmar sig ditt önskade resultat.

💡 Proffstips: Använd steg-för-steg-prompts istället för en stor begäran för bättre SEO-resultat. Denna "tankekedja"-metod delar upp en bred uppgift i mindre steg och håller innehållet fokuserat.

📌 Exempel: För sökordsforskning: Prompt 1: Ge mig 15 långa sökord relaterade till [ämne]

Prompt 2: För varje sökord, föreslå sökintentionen (vad användaren sannolikt letar efter)

Prompt 3: Skriv nu ett utkast till en blogg som riktar sig till det första nyckelordet på listan

30 exempel på ChatGPT SEO-prompts

Här är över 30 exempel på ChatGPT-prompts som är anpassade för olika SEO-uppgifter. Kopiera, anpassa och använd dem gärna i ditt arbetsflöde.

(För enkelhetens skull har vi grupperat dem i olika kategorier. )

A. Prompter för sökordsforskning

1. Lista 10 breda utgångsord för [bransch] som täcker olika aspekter av nischen.

via OpenAI

2. Skapa en lista med långa sökord relaterade till [produkt] för att driva mer trafik till produktsidan.

3. Lista 10 LSI-nyckelord (latent semantic indexing) relaterade till [primärt nyckelord] som ofta förekommer i topprankade innehåll.

4. Gruppera dessa sökord i ämneskluster baserat på sökintention och semantisk relevans. [Infoga sökordslista]

5. Rekommendera vinklar för blogginlägg för dessa nyckelordsgrupper, med fokus på sökintention och målgruppens behov.

B. Prompter för konkurrensanalys

6. Min blogg [infoga blogglänk] fokuserar på e-handels-SEO, liknande [konkurrentens webbplats]. Jämför båda bloggarna och identifiera ämnen och underämnen som de har behandlat utförligt, men som jag inte har gjort. Föreslå innehållsmöjligheter med stor genomslagskraft för att minska klyftan.

7. Jag arbetar inom e-handels-SEO. Hitta sökord där [konkurrentens webbplats] rankas högre än [min webbplats]. Identifiera svaga punkter som bakåtlänkar av låg kvalitet eller tunt innehåll för att rankas högre än dem. [Infoga länk till konkurrentens bloggsida]

C. Prompts för idégenerering och skapande av innehåll

8. Skapa en innehållsbrief om [ämne]. Inkludera "ordräkning", "primärt nyckelord", "metabeskrivning", "förslag på metatitel", "förslag på H1" och "instruktioner för skribenter".

9. Skriv en kort (max 120 ord), SEO-vänlig introduktion till en blogg om [ämne] och använd nyckelordet på ett naturligt sätt. Skriv två versioner:

En enkel introduktion till vad artikeln handlar om En problemorienterad introduktion som belyser ett problem som [ämnet] löser

10. Skissa på en omfattande artikel om [ämne]. Inkludera sex huvudavsnitt med korta punkter om vad som ska behandlas i varje avsnitt.

11. Du är expert på [bransch] och dess tillämpningar. Skriv ett blogginlägg på 1 500 ord om [ämne] baserat på denna disposition. Inkludera följande nyckelord för att förbättra sökmotoroptimeringen. [Infoga disposition och nyckelordslista]

12. Ge en kortfattad slutsats för ett blogginlägg om [ämne]. Den ska sammanfatta de viktigaste punkterna och innehålla en uppmaning till handling (t.ex. uppmuntra till kommentarer eller prenumeration på nyhetsbrev).

13. Jag skriver ett blogginlägg om [ämne]. Föreslå tio titlar, var och en på högst 60 tecken, som innehåller det exakta nyckelordet. Titlarna ska vara engagerande och tilltalande för målgruppen.

D. SEO-prompts på sidan

14. Jag skriver en artikel om "[ämne]. Vilken skulle vara den bästa SEO-vänliga URL-strukturen?

15. Jag planerar att skriva en omfattande guide om [ämne]. Hur ska jag strukturera mina rubriktaggar för SEO?

16. Hur kan jag strategiskt placera CTA:er i min [masterclass-ämne] för att maximera anmälningar och deltagande?

17. Baserat på min webbplatskarta, föreslå fem interna länkmöjligheter och möjliga ankartexter på högst fem ord för mitt blogginlägg om [ämne]. [Infoga din webbplatslänk]

18. Skriv en alt-text (under 125 tecken) för en bild om [bildbeskrivning].

E. Prompts för innehållsoptimering

19. Skriv om denna artikel med bästa praxis för SEO, inklusive nyckelord som [infoga nyckelord], metabeskrivningar och underrubriker. [Infoga artikel länk]

20. Skapa en SEO-vänlig metatitel (max 60 tecken) och beskrivning (max 160 tecken) för en blogg om [ämne]. Placera nyckelordet [nyckelord] nära början för bättre synlighet i sökresultaten.

21. Sammanfatta detta blogginlägg i punktform för bättre läsbarhet. [Infoga länk till blogginlägg]

22. Utvärdera läsbarheten i detta blogginlägg. Förkorta långa stycken, använd punktlistor och förbättra formatet för en mer visuellt tilltalande layout: [Infoga länk till blogginlägg]

23. Mitt blogginlägg [ämne] har en titeltagg på 70 tecken. Föreslå en reviderad SEO-vänlig titel som fångar essensen av inlägget och passar inom den optimala teckenbegränsningen.

24. Korrekturläs detta blogginlägg för att identifiera och korrigera eventuella grammatiska fel, stavfel och misstag: [Infoga länk till blogginlägg]

F. Lokala SEO-prompts

25. Undersök de lokala SEO-strategierna för de tre främsta konkurrenterna för en [typ av verksamhet] i [stad, delstat]. Ge insikter om deras sökordsstrategi, backlink-profil och optimering av Google Business Profile. [Infoga länk till konkurrenternas webbplats]

26. Utveckla en innehållsmarknadsföringsplan för att öka den lokala SEO för ett företag med flera verksamhetsställen i [din marknadslokalisering]. Inkludera lokaliserade blogginlägg, produkt-/tjänstepresentationer och samarbeten med lokala influencers.

G. Tekniska SEO-prompts

27. Jag driver en e-handelsbutik med flera produktkategorier och underkategorier. Min webbplats är [infoga länk]. Generera en giltig XML-sitemap för dessa sidor: [infoga alla webbplatslänkar]

28. Skapa en FAQ-schemamarkering för följande frågor och svar för att förbättra synligheten i sökresultaten: [Ange dina frågor]

29. Jag driver en e-handelsbutik på [webbplatsnamn], där produkterna visas under flera kategorier. Hur lägger jag till kanoniska taggar på rätt sätt?

30. Generera hreflang-taggar för att säkerställa korrekt inriktning av sidor för [land] på [språk], [land] på [språk] och [land] på [språk]. Dessa taggar ska korrekt ange språk- och landskombinationerna för varje sida.

31. Analysera crawlbarheten och indexeringen av [webbplatsens URL]. Identifiera sidor som blockeras av robots.txt, no index-taggar eller kanoniska problem. Ge rekommendationer för att förbättra indexeringen och säkerställa att viktiga sidor är tillgängliga för sökmotorernas crawlers.

32. Granska omdirigeringar och brutna länkar för [webbplatsens URL]. Identifiera 404-fel, felaktiga 301/302-omdirigeringar och omdirigeringskedjor eller -loopar. Föreslå optimeringar för att säkerställa smidig navigering och bevara länkvärdet.

Vanliga misstag att undvika

ChatGPT är en fantastisk allierad, men några felsteg kan skada din SEO mer än de hjälper.

Här är några vanliga fallgropar att se upp för:

❌ Förlita dig på ChatGPT för faktiska data eller live SEO-mätvärden

ChatGPT har inte tillgång till realtidsdata som sökvolymer, Google-rankningar eller analyser. Att ställa frågor som ”Hur många sökningar får detta sökord?” eller ”Hur stor är konkurrensen för denna sökfråga?” kan ge förslag som låter rimliga men som inte har någon sökefterfrågan.

✅ För att undvika detta: Betrakta inte ChatGPT som en ersättning för SEO-verktyg. Använd det för kvalitativa insikter (ämnen, variationer, formuleringar), men verifiera kvantitativa data (sökvolym, konkurrens, CTR) med traditionella verktyg för sökordsanalys som Google Keyword Planner, Semrush eller Ahrefs.

❌ Tro på allt som sägs (utan att kontrollera fakta)

ChatGPT hallucinerar ofta, vilket innebär att det kan producera text som ser legitim ut men som i själva verket är felaktig eller påhittad. Detta inkluderar falska statistiska uppgifter, påhittade referenser eller felaktiga förklaringar.

När det gäller SEO skadar publicering av felaktig information trovärdigheten och försvagar ditt innehålls E-E-A-T (erfarenhet, expertis, auktoritet, trovärdighet).

✅ För att undvika detta: Kontrollera alltid viktiga detaljer. Om ChatGPT föreslår "Enligt en studie gör 80 % av marknadsförarna X", ska du inte bara köra på det. Be om källan, eller ännu bättre, hitta en verifierad källa för att bekräfta.

❌ Låta ChatGPT ersätta mänsklig insikt och erfarenhet

Ett annat vanligt misstag är att använda AI-resultat som de är utan någon mänsklig inblandning.

Googles riktlinjer för användbart innehåll prioriterar erfarenhet och expertis. Om ditt innehåll låter som en generisk AI-sammanfattning utan unika insikter kan det vara svårt att rankas.

✅ För att undvika detta: Införliva verkliga exempel, fallstudier, åsikter, berättelser och expertis som bara du (eller ditt team) kan bidra med. Detta förbättrar innehållskvaliteten för läsarna och skiljer det från annat AI-genererat innehåll som finns där ute.

❌ Ignorera ChatGPT:s kunskapsbegränsningar och partiskhet

ChatGPT:s kunskap har en gräns – slutet av 2021 för GPT-3. 5 och upp till 2023 för vissa GPT-4-versioner. Om du behöver insikter om de senaste SEO-förändringarna (som en uppdatering av Googles algoritm 2024 eller de senaste rankningsfaktorerna) kan ChatGPT ge föråldrade råd.

✅ För att undvika detta: För realtidstrender kan du lita på verktyg som Google Trends, Google Search Console och aktuella fallstudier.

Korskontrollera AI-genererade SEO-insikter med officiella Google-uppdateringar, branschbloggar eller expertdiskussioner.

Begränsningar för ChatGPT SEO

ChatGPT gör innehållsskapande och SEO snabbare, men det har brister.

Här är bristerna:

Begränsad förståelse för sökintention: ChatGPT kan gissa intentionen baserat på nyckelord (t.ex. ”hur man ___” är sannolikt informativt). Det vet dock inte vad Google visar för den sökningen. Om du vill undvika detta kan du skaffa ChatGPT Plus-prenumerationen, som inkluderar en surfningsfunktion för live-sökresultat.

Ingen tillgång till din webbplats data: ChatGPT känner inte till ditt företag, din målgrupp, dina konverteringsfrekvenser, nyanserna i ditt varumärkes röst eller dina kunders smärtpunkter. ChatGPT kan till exempel föreslå generiska lösningar på ett tekniskt SEO-problem, men det känner inte till din webbplats CMS-egenskaper, serverkonfiguration eller historik av problem.

Utmaningar med sökordsoptimering: ChatGPT kan generera innehåll som är rikt på sökord, men det kan inte identifiera trendiga eller konkurrenskraftiga sökord. Det kan också tvinga in sökord på ett onaturligt sätt, vilket försämrar läsbarheten. Dessutom misslyckas det med att integrera relaterade termer (LSI-sökord), vilket försvagar innehållets relevans.

Inlärningskurva: Att använda ChatGPT effektivt är inte så enkelt som det verkar. Att ställa breda frågor ger sällan perfekta resultat. Dessutom krävs det trial-and-error för att förfina promptarna och få användbart, SEO-vänligt innehåll.

Lär dig dessa ChatGPT-begränsningar för att frigöra dess fulla potential för smartare och effektivare SEO. Eller så kan du använda ett starkare ChatGPT-alternativ för realtidsinsikter, snabbare resultat och mer exakt sökordsoptimering.

Använd ClickUp AI som det bättre alternativet

ClickUp Brain är inte en vanlig AI-innehållsgenerator. Det är en kontextmedveten AI inbyggd i ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete.

Till skillnad från ChatGPT, som startar om från början med varje prompt, arbetar ClickUp Brain inuti din arbetsyta och förstår dina SEO-projekt, uppgifter och dokument för att ge dig mer relevanta insikter i realtid.

Så här överträffar det ChatGPT: 🧠 Kontextmedveten output: Den refererar till tidigare innehåll, varumärkesriktlinjer eller pågående kampanjer för att skapa AI-genererade texter som är skräddarsydda för din SEO-strategi. 🤝 Samarbete i realtid: Eftersom Brain är integrerat i ClickUp Docs kan ett team av skribenter, redaktörer och SEO-specialister brainstorma och skapa innehåll tillsammans i ett levande dokument. 🔄 Inbyggd automatisering: Det automatiserar SEO-arbetsflöden genom att omvandla AI-genererat innehåll till handling. Om ett blogginlägg tappar i rankningen skapar ClickUp en uppgift, tilldelar den till rätt person och meddelar teamet. 🔗 Sömlös integration: Det integreras med andra marknadsförings- och SEO-verktyg så att marknadsförare kan spåra SEO-prestanda utan att lämna ClickUp.

Läs vidare för att upptäcka hur ClickUp Brain passar in i dina SEO-arbetsflöden:

1. Generera högkvalitativt SEO-innehåll

ClickUp Brain hjälper dig att skriva sökmotoroptimerade bloggkonturer, metabeskrivningar och sidtitlar. Du kan ytterligare förfina innehållet för läsbarhet och nyckelordsintegration samtidigt som du justerar tonen och stilen utifrån din målgrupp.

📌 Exempel på prompts: Skapa en SEO-optimerad bloggplanering på temat ”Hur du förbättrar användarupplevelsen på din webbplats”. Fokusera på nyckelord som ”tips för UX-design”, ”förbättra webbplatsnavigering” och ”mobilvänlig design”.

Skriv en metabeskrivning för ett blogginlägg om ”De 10 bästa SEO-strategierna för 2025”. Inkludera nyckelorden ”SEO-strategier”, ”SEO-tips för 2025” och ”hur man förbättrar SEO”.

Granska detta blogginlägg om "Vikten av regelbundna säkerhetskopior" och föreslå förbättringar för bättre läsbarhet och integrering av nyckelord. Inkludera nyckelord som "datasäkerhetskopiering", "molnlagring" och "automatisk säkerhetskopiering" på ett naturligt sätt. [Infoga länk till blogginlägg]

Skapa bloggscheman, konkurrentanalyser, metabeskrivningar och mycket mer med ClickUp Brain.

2. Föreslå branschspecifika sökord

ClickUp Brain lär sig av dina projekt, innehållsstrategi och bransch för att föreslå aktuella, relevanta sökordsidéer som stämmer överens med dina affärsmål. Det hjälper dig också att upptäcka nya branschtrender som dina konkurrenter ännu inte har täckt och missade innehållsluckor i din befintliga innehållsstrategi.

Använd ClickUp Brain för att enkelt hitta AI-drivna sökordsmöjligheter och innehållsluckor.

3. Optimera innehåll i realtid

ClickUp Brain övervakar också ditt innehåll och markerar områden som behöver uppdateras. Detta håller ditt innehåll aktuellt, relevant och optimerat för nya rankningar. Det hjälper till exempel till att:

Föreslå placering av nyckelord för att öka synligheten i sökresultaten

Identifiera överanvändning eller underanvändning av nyckelord och justera på ett naturligt sätt.

Förbättra läsbarheten genom att förenkla komplexa meningar

Anpassa ton och röst efter din målgrupp

Markera brutna länkar eller saknade omdirigeringar

Förbättra läsbarheten, markera redundanser och sammanfatta långa innehåll med ClickUp Brain.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att du dagligen kontaktar sex viktiga kontakter för att samla in viktig information, samordna prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och synlighetsproblem minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra kontexten omedelbart tillgänglig.

ClickUps lösning för marknadsföringsprojektledning kan också förenkla ditt SEO-arbete. Det är en komplett lösning för marknadsföringsteam som kombinerar mallar, automatisering och samarbetsverktyg för att hålla kampanjer organiserade och smidigt löpande.

Låt oss säga att du driver en SEO-kampanj för ett e-handelsvarumärke som säljer ekologiska hudvårdsprodukter. Med denna teamlösning kan du hålla allt intakt på ett och samma ställe.

Använd till exempel ClickUp Docs inom denna lösning. Det är inbyggt i plattformen, vilket gör det enkelt att skapa, redigera och samarbeta kring blogginlägg, rapporter och SEO-strategier.

Skapa och redigera SEO-relaterat innehåll smidigt via ClickUp Docs.

När innehållet är live kan du använda ClickUp Dashboards för att övervaka prestandan i realtid. Du kan lägga till widgets för att spåra sökordsrankningar, organisk trafik och avvisningsfrekvenser för att se vad som fungerar.

Eftersom SEO kräver ständiga uppdateringar och övervakning kan ClickUp Automations hjälpa dig att ställa in triggers för att spara tid. Det kan till exempel:

✔️ Skapar en optimeringsuppgift om ett blogginlägg sjunker i Googles ranking.

✔️ Meddelar innehållsteamet när ett nyckelord behöver uppdateras

✔️ Tilldelar automatiskt outreach-uppgifter när en ny backlink-möjlighet upptäcks

💡 Proffstips: ClickUp tillhandahåller även mallar för SEO-roadmaps som hjälper dig att planera din SEO-strategi steg för steg, från sökordsanalys och optimering av webbsidor till skapande av innehåll och länkbyggande.

Ta kontroll över din SEO-strategi med ClickUp

ChatGPT är utmärkt för att snabbt generera innehåll, men det räcker inte när det gäller att hantera en omfattande SEO-strategi.

ClickUp Brain tar det ett steg längre genom att integreras direkt i hela ditt SEO-arbetsflöde. Det skapar innehåll, spårar prestanda, föreslår förbättringar och anpassar dina SEO-insatser efter dina mål.

Kort sagt får du det bästa av två världar: en förstklassig projektledningsplattform med en inbyggd AI-assistent som hjälper dig att brainstorma, skriva och organisera ditt SEO-innehåll.

Är du redo att optimera din SEO-strategi?

Registrera dig för ClickUp idag! 🙌