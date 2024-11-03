Hur man hanterar begränsningarna hos ChatGPT på ett effektivt sätt

OpenAI introducerade ChatGPT för allmänheten den 30 november 2022.

På bara 30 dagar fick ChatGPT över 121 miljoner besök – och än idag är det ett av de mest populära AI-verktygen.

Men här är den andra sidan av myntet: ChatGPT har också en avvisningsfrekvens på 87,79 %!

Denna höga avvisningsfrekvens innebär att människor ofta lämnar ChatGPT utan att få de svar de hoppats på. Detta väcker frågan: Vilka är de vanligaste begränsningarna med ChatGPT som får användarna att lämna tjänsten?

I den här artikeln tittar vi på orsakerna bakom dessa problem och utforskar några populära strategier för att optimera din användning av ChatGPT.

Vanliga begränsningar hos ChatGPT

Till att börja med har OpenAI själva varit ganska öppna om ChatGPT:s begränsningar.

ChatGPT är otroligt begränsat, men tillräckligt bra på vissa saker för att skapa ett missvisande intryck av storhet. Det är ett misstag att förlita sig på det för något viktigt just nu.

Och det kommer direkt från grundaren själv – utan att skönmåla!

OpenAI har också lagt till en liten text under varje chatt för att påminna användaren om att ChatGPT kan göra misstag och att användarna bör verifiera viktig information själva.

Men låt oss vara rättvisa. ChatGPT har kommit långt sedan dess.

Nu har det en egen GPT-butik med tusentals användarskapade anpassade GPT:er, text-till-bild-funktioner och en mycket snabbare AI-modell i GPT-4o.

Många av ChatGPT:s ursprungliga problem kvarstår dock, inklusive några särskilt utmanande som orsakar problem för användarna, såsom grammatiska fel, brist på uppdaterad information, avsaknad av mänskligt omdöme i svaren och minimalt emotionellt stöd.

1. Brist på information i realtid

En av de vanligaste missuppfattningarna om ChatGPT är att det är en allseende, ofelbar internetmästare. (Spoilervarning: det är det inte. )

För användare av gratisversionen surfar ChatGPT inte alls på webben. Istället förlitar det sig helt på sina träningsdata (senast uppdaterade 2023).

För dem som har ett betalt abonnemang är situationen dock annorlunda. I maj 2023 introducerade OpenAI en webbsurfningsfunktion för användare av ChatGPT Plus, Team och Enterprise.

2. Begränsad förståelse av sammanhang

ChatGPT (och många andra populära modeller för artificiell intelligens) har fortfarande en stor blind fläck som inte ens de smartaste modellerna verkar kunna lösa – kontext.

Specifikt har det svårt med nyanser som sarkasm, humor eller ironi. Om du gör en sarkastisk kommentar, förvänta dig inte ett kvickt svar från ChatGPT – det kommer sannolikt att svara med det digitala motsvarigheten till en tom blick. 🙂

ChatGPT har också svårt att hålla reda på långa konversationer och kanske inte kommer ihåg instruktioner från äldre meddelanden. Det har också svårt att producera välstrukturerat långformat innehåll och kodning, och upprepar ofta meningar för att fylla ut ordantalet.

3. Oförmåga att verifiera information

Här är en annan utmaning med ChatGPT:s inkonsekventa internetåtkomst: dess oförmåga att faktagranska eller verifiera information. I grund och botten, om det ger dig ett svar som verkar lite felaktigt, måste du dubbelkolla det själv.

På grund av ChatGPT:s kunskapsbegränsningar kanske du märker att det inte riktigt når målet när du fördjupar dig i mer komplexa eller specialiserade ämnen.

I dessa specifika scenarier kan ChatGPT ge dig en ytlig sammanfattning; ibland kan den sammanfattningen till och med vara lite osäker när det gäller fakta.

4. Fördomar i genererat innehåll

Eftersom ChatGPT är tränat på stora mängder text från internet finns det alltid en risk att en del av dessa data innehåller fördomar eller förutfattade meningar.

Eftersom ChatGPT inte är mänskligt (trots den människoliknande text det genererar) reagerar det inte på rätt sätt för att filtrera bort problematisk eller diskriminerande information.

Du kan föreställa dig hur detta kan leda till att vissa besvärliga eller till och med skadliga svar slinker igenom.

5. Brist på emotionell intelligens

En av de mest uppenbara begränsningarna med ChatGPT? Det har samma emotionella djup som en maskin.

Anta till exempel att du är en chef som har att göra med en underpresterande anställd. Du vänder dig till ChatGPT för att få råd om hur du ska gå tillväga i ett samtal med denne.

ChatGPT kommer sannolikt att ge dig en steg-för-steg-översikt, inklusive förslag som att ordna ett privat möte, diskutera specifika prestationsproblem och erbjuda stöd för förbättringar.

Det som saknas är dock den emotionella finessen som krävs för att hantera konversationen på ett känsligt sätt, vilket kan leda till partiska svar som verkar strida mot sunt förnuft. Det förstår inte den anställdes unika personlighet och kan inte heller bedöma deras emotionella tillstånd eller de potentiella stressfaktorer utanför arbetet som kan påverka deras prestationer.

Med andra ord har ChatGPT ännu inte helt knäckt koden till att bli en människocentrerad AI.

6. Svårigheter med komplexa frågor

ChatGPT är ganska skarpt när det gäller vardaglig kunskap, men när du börjar ta upp nischade ämnen kan AI-verktyget få problem. Obskyra lagar, hyperspecifika regler eller komplexa policyer är exempel på nischade ämnen som får ChatGPT att klia sig i sitt virtuella huvud.

En annan begränsning hos ChatGPT är att det tenderar att snubbla när det ställs inför flera matematiska operationer. Det tar antingen en stund att leverera ett svar eller så ger det dig fel svar, troligen på grund av brist på beräkningsresurser (i dess gratisversion) samt användningsbegränsningar.

Etiska och praktiska frågor

Det har talats om att teknikföretag ska införa etiska riktlinjer för AI.

Vid första anblicken kan det låta lite konstigt – behöver ChatGPT gå en kurs i ”Hur man blir en bra AI”?

Men även om det kan verka konstigt är det ganska viktigt, och här är varför.

Etiska dilemman med AI-svar

Ett av de största etiska dilemmana med ChatGPT är dess tendens att generera partiska eller felaktiga resultat.

Eftersom det är tränat på enorma mängder textdata online kan det återspegla befintliga ras- eller könsfördomar, och värre än så – det kan presentera falsk information som fakta. Det är naturligtvis inte bra för något företags policy för ansvarsfull AI-styrning.

ChatGPT:s bristande transparens när det gäller hur det kommer fram till vissa svar gör det svårt att lita fullt ut på det, så kontrollera alltid viktiga detaljer med trovärdiga källor.

Det finns också frågan om kränkningar av integriteten.

ChatGPT lagrar konversationer för att förbättra framtida modeller, så alla personuppgifter eller information som du lämnar kan komma att visas i senare utdata.

Slutligen finns det en risk för upphovsrättsintrång – ChatGPT anger inte källor, så det är svårt att veta när det kan reproducera upphovsrättsskyddat innehåll, vilket gör att användarna blir ansvariga för juridiska frågor.

Kontrollera alltid innehållet innan du publicerar det för att undvika missförstånd.

Överdriven tillit till AI för kreativt arbete

ChatGPT får många förfrågningar om att visa sin kreativa förmåga – oavsett om det handlar om att skriva en catchy låt, skapa poesi eller till och med hjälpa till med brainstorming för en roman. Och även om OpenAI:s plattform kan producera några sammanhängande och logiskt korrekta svar, så måste vi vara ärliga: det saknas ofta den där speciella ”gnistan”.

När det gäller kreativt arbete har AI-verktyg som ChatGPT svårt att leverera verklig innovation eller originalitet. Det beror på att kreativitet innebär mer än att sätta ihop meningar – det kräver nya idéer, emotionell djup och en mänsklig touch.

I slutändan är det fortfarande den mänskliga hjärnan som presterar bättre än neurala nätverk inom dessa områden. Så om du hoppas kunna använda ChatGPT för att skriva nästa stora roman eller ett kreativt blogginlägg, kan det hända att du ändå måste göra mycket av det tunga arbetet själv.

Tekniska begränsningar

I en nyligen inträffad incident hävdade en Reddit-användare vid namn ”SensiBull” att ChatGPT inledde en konversation utan någon uppmaning och frågade: ”Hur var din första vecka i gymnasiet?”

Naturligtvis blev användaren förvirrad och svarade: ”Var det du som skickade meddelandet först?” ChatGPT svarade glatt: ”Ja, det var jag! Jag ville höra hur det gick. ”

Även om detta var en hälsosam, oombedd chatt, har ChatGPT-användare andra operativa begränsningar att ta hänsyn till.

Begränsat minne

ChatGPT:s minne är inte direkt i toppklass. Det finns två huvudsakliga problem: det tenderar att bara komma ihåg tydliga fakta snarare än subtila preferenser och kräver tydliga instruktioner om vad det ska komma ihåg.

Tekniskt sett har ChatGPT, från och med GPT-4, ett minne på 32 768 token – där ett ord vanligtvis består av 1–3 token. Konservativt sett innebär detta att ChatGPT kan komma ihåg upp till 10 000 ord åt gången.

Med den senaste versionen – ChatGPT 4o – har användarna dock klagat på begränsat minne, som ofta blir fullt efter bara 5 000 tecken. Det kan vara mycket avskräckande eftersom många alternativ till ChatGPT inte har så strikta begränsningar.

Svårigheter med flerspråkiga uppgifter

Även om det stöder flera språk blir ChatGPT:s begränsningar ganska tydliga när du börjar kommunicera med det på ett annat språk än engelska.

Detta beror till stor del på att dess träningsdata är starkt inriktad på engelskt innehåll, och prestandan i språk med mindre data – även kända som lågresursspråk – tenderar att vara, ja, mindre imponerande.

📌Exempel Franska, spanska eller tyska kan fungera ganska bra, men det blir svårare när du ber ChatGPT att hantera språk som swahili eller isländska. Svaren kan låta alltför formella eller robotliknande eftersom modellen hämtar information från en begränsad textpool.

En annan viktig utmaning är svarhastigheten.

På grund av hur LLM-modeller bearbetar språk genom tokenisering (delar upp text i mindre delar) tar det ofta längre tid att generera svar på andra språk än engelska. Eftersom språk som tyska, som tenderar att använda längre ord, kräver fler token, tar ChatGPT extra tid att bearbeta och svara.

Höga beräkningskostnader

Kostnaden för att hålla ChatGPT igång är inte liten, och det börjar märkas i abonnemangspriserna.

Nyligen meddelade OpenAI att man planerar att höja priset på prenumerationen på ChatGPT Plus från 20 till 22 dollar per månad fram till slutet av 2024, med ytterligare höjningar som beräknas nå 44 dollar per månad fram till 2029.

Vad är orsakerna till dessa prisökningar? Höga beräkningskostnader.

🤔Visste du att? Trots att OpenAI genererade 300 miljoner dollar i månatliga intäkter i augusti 2024, kommer företaget fortfarande att förlora cirka 5 miljarder dollar i år. Att driva ChatGPT kostar företaget hela 700 000 dollar per dag.

AI-system kräver enorma mängder datorkraft för att fungera, vilket medför höga kostnader i form av el och hårdvara – till exempel kylning av superdatorer som arbetar dygnet runt.

ChatGPT förbrukar också 500 ml vatten för varje 5 till 50 prompt bara för att kyla ner de superdatorer som används, så det är definitivt inte det mest miljövänliga alternativet.

Tips för effektiv användning av ChatGPT

ChatGPT har sina brister. Men det finns många användbara lösningar som kan hjälpa dig att få ut det mesta av verktyget.

1. Förtydliga dina frågor

När du använder ChatGPT är tydlighet extremt viktigt, särskilt när du ställer frågor.

Att ge tydliga och specifika detaljer om ditt ämne är nyckeln till att få de bästa svaren.

📌Exempel En vag fråga som ”Hur marknadsför jag bättre?” kan ge dig ett generiskt svar. Försök istället att vara mer precis: ✅”Hur kan jag förbättra engagemanget på Instagram för ett litet skönhetsmärke vars målgrupp är kvinnor i åldersgruppen 25–50 år?”

På så sätt vet ChatGPT exakt vad du behöver och kan ge dig ett målinriktat svar.

Se också till att använda fullständiga meningar.

Fragmenterade fraser som ”Öka försäljningen?” lämnar mycket åt fantasin. Genom att fråga ”Hur kan jag öka försäljningen för min webbutik?” säkerställer du att AI:n förstår din avsikt.

Undvik också att ställa alltför komplexa frågor.

Genom att dela upp frågor som ”Hur startar jag en blogg och gör den lönsam?” i mindre, enklare frågor kan ChatGPT ge tydligare och mer fokuserade svar.

💡 Proffstips: Om du någonsin får ett svar som inte riktigt är vad du hoppades på, var inte blyg – be om förtydligande. För att använda ChatGPT effektivt, skaffa så mycket relevant information som möjligt innan du väljer vad som passar dina behov. Kom ihåg: undersök som AI och redigera som en människa.

2. Komplettera med ytterligare forskning

Även om ChatGPT och andra generativa AI-verktyg är imponerande, så ”vet” de inte saker på samma sätt som människor gör. Med det sagt kan AI-modellen ändå vara en värdefull hjälp vid forskning och komplettera mänsklig expertis.

ChatGPT kan till exempel brainstorma idéer och identifiera luckor under forskning som kanske inte är omedelbart uppenbara för en mänsklig forskare.

Dessutom kan det hjälpa till att generera kreativa idéer eller föreslå motargument, vilket förbättrar tydligheten och djupet i din forskning.

Här är nyckeln till att få tillgång till sådan information: Förse ChatGPT med relevant forskning eller bakgrundsinformation.

📌Exempel Om du arbetar med klimatförändringsåtgärder kan specifik forskning om ledande vetenskapliga klimatförändringsteorier hjälpa ChatGPT att generera idéer och förslag som är mer anpassade till ämnet. Utan det kan du få mer allmänna eller ytliga svar.

När du matar ChatGPT med relevanta studier, rapporter eller detaljerad information ger du det verktyg för att arbeta smartare.

💡 Proffstips: Att förstå hur ChatGPT skapar sitt innehåll kommer att hjälpa dig på lång sikt. För att säkerställa att ChatGPT genererar fokuserat innehåll som bättre motsvarar dina behov, förse det med specifik forskning eller exempel, eftersom det annars förlitar sig på allmänna träningsdata.

Föreställ dig ChatGPT men med fler funktioner.

Tack vare över tusen användarinlämnade plugins (samt några OpenAI-certifierade) kan ChatGPT nu erbjuda förbättrade funktioner som ursprungligen inte fanns tillgängliga i basmodellerna.

Tack vare dessa kan ChatGPT nu komma åt realtidsdata, utföra åtgärder som att boka reservationer och till och med hämta information från din e-post.

Behöver du branschspecifik information? Plugins hjälper dig! Oavsett om det gäller hälso- och sjukvård, e-handel eller finans finns det ett plugin för det.

Dataanalys? Klart. Vill du erbjuda dina kunder personliga upplevelser? Ja, det finns ett plugin för det också.

Plugins är också fördelaktiga för företag utan stora teknikbudgetar. De gör det möjligt för mindre företag att få tillgång till avancerade AI-funktioner utan att betala höga kostnader.

Det perfekta alternativet till ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT är kanske ett av de mest populära AI-verktygen som finns tillgängliga idag, men som vi har sett har det sina begränsningar.

Vissa av dessa begränsningar kan vara avgörande för team som vill använda sitt AI-verktyg tillsammans med sina andra verktyg.

Lägg till de höga beräkningskostnaderna och det begränsade minnet i ChatGPT, så inser du snabbt att mindre team inte kan använda ChatGPT på ett hållbart sätt på lång sikt.

Så, vad skulle kunna vara ett alternativ till ChatGPT för att lösa några av dessa utmaningar?

Ett svar: ClickUp Brain.

1. ClickUp Brains kontextuella minne

Här är en av de viktigaste anledningarna till att ClickUp sticker ut som ett alternativ till ChatGPT: ClickUp Brain erbjuder allt som ChatGPT saknar genom dedikerad personalisering.

Plattformens konversationsbaserade, kontextuella och rollbaserade AI-funktioner är utformade för att koppla samman ditt teams medarbetare, arbete och kunskap i en enda upplevelse.

Skapa mallar, skapa kopior och få nya idéer blixtsnabbt med ClickUp Brain

ClickUps AI har tre viktiga funktioner som sätter din projektledning på autopilot:

AI Knowledge Manager: Har du en fråga om dina uppgifter eller dokument? ClickUp Brain ger kontextuella svar baserade på din organisations kunskapsbas.

AI-projektledare: Automatisera enkelt arbetsuppdateringar, spåra teamets framsteg och skapa detaljerade rapporter med bara några få klick.

AI Writer for Work: Förfina ditt skrivande genom att skapa tydliga och koncisa e-postmeddelanden, sammanfattningar och dokument.

Så här fungerar verktyget: Anta att du behöver snabba projektuppdateringar eller mötesreferat.

ClickUp Brain har lösningen för dig.

Det kan till och med generera uppgifter från e-postmeddelanden, transkribera mötesanteckningar och föreslå dina nästa steg.

Skapa projektbeskrivningar, lektionsplaner och mycket mer med hjälp av ClickUp AI:s dokumentgenereringsfunktioner

För projektledare innebär detta mindre tid för manuella uppgifter och mer tid för strategi – vilket är hela poängen med AI-driven projektledning.

2. Automatisering av uppgifter och arbetsflöden

Tänk dig att du är produktchef på ett snabbväxande mjukvaruföretag som förbereder sig för en stor produktuppdatering.

Du har utvecklare, tekniska skribenter och marknadsföringsteam som arbetar tillsammans. Utan ett strömlinjeformat system skulle hanteringen av dessa rörliga delar bli kaotisk.

Lyckligtvis förenklar ClickUps automatiseringsfunktioner processen.

Så här förändrar ClickUp automatiseringen av arbetsflöden:

När utkastet till produktdokumentationen är klart tilldelar ClickUp Automations omedelbart granskningsuppgifterna till teknik- och marknadsföringsteamen, vilket säkerställer att både noggrannhet och tydlighet kontrolleras utan fördröjningar.

Automatisera repetitiva uppgifter och upprätthåll konsistensen med ClickUp Automations

Samtidigt synkroniserar ClickUps GitHub-integration de senaste kodändringarna med dokumentationen, och Slack-integrationen håller marknadsföringen uppdaterad i realtid.

Med snäva deadlines spårar ClickUps kalendervy varje milstolpe och skickar automatiskt påminnelser före deadlines för att hålla alla på rätt spår.

Spåra dokumentens publiceringsdatum visuellt med ClickUps kalendervy

Å andra sidan samlas feedback in via ClickUp Clips. Det gör det möjligt för granskare att ge visuell feedback som är direkt kopplad till uppgifterna, vilket gör processen snabbare och tydligare.

Dela dina tankar och idéer mellan teamen genom ljud- eller videoinspelningar med ClickUp Clips

Efter slutgiltigt godkännande publiceras dokumentet automatiskt och teamet får omedelbart ett meddelande.

Efter lanseringen samlas kundfeedback in via ClickUp Forms, vilket skapar uppgifter för uppföljning.

Dessa återkommande uppgifter hanterar uppdateringar – så att allt förblir korrekt utan manuella ingrepp.

Våra ingenjörer och produktchefer var upptagna med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av slösad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan kvalitetssäkring, teknisk dokumentation och marknadsföring.

3. Samarbetsfunktioner

Samarbete är nyckeln till all framgång.

Kommunikationen blir komplicerad med många dokument och uppgifter, men ClickUp Docs gör det mycket enklare.

Samarbeta effektivt med ditt team om dokument med hjälp av ClickUp Docs

Anta att du skriver ett utkast till en projektplan i ClickUp Docs.

Du kommer att se dina teammedlemmar hoppa in för att lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och omvandla text till spårbara åtgärder – allt inom samma dokument.

Du kan också bädda in kalkylblad, PDF-filer och wikis.

Eftersom det är integrerat med ClickUp Brain kan du förfina innehåll, sammanfatta dokument och till och med svara på kommentarer med AI-assistans.

Ditt team behöver inte växla mellan olika appar för att chatta och arbeta. ClickUp Chat samlar kommunikation och uppgiftshantering på ett och samma ställe för att underlätta samarbetet för ditt team.

ClickUp Chat länkar automatiskt chattar till relaterade uppgifter och dokument, så att allt hålls sammankopplat.

Dess AI-funktioner gör det ännu bättre. Det kan sammanfatta missade meddelanden, skapa uppgifter från chattar och hitta relaterade uppgifter eller dokument utan problem. Med ClickUp Chat blir det mycket enklare att hålla koll på konversationer och uppgifter.

Få 10 gånger mer gjort med AI i ClickUp Chat

Även automatiserade e-postmeddelanden kan skickas för att hålla alla uppdaterade om viktiga förändringar, till exempel när en uppgift markeras som "Under granskning" eller ett problem kräver omedelbar uppmärksamhet.

Meddela intressenter om viktiga dokumentuppdateringar med hjälp av ClickUps e-postfunktion

ClickUp är ett kraftfullt verktyg, men genom att integrera det med andra appar kan du ta ditt arbetsflöde till en helt ny nivå.

Med över 1 000 kostnadsfria integrationer sparar ClickUp tid och minskar behovet av att växla mellan flera appar.

Att integrera ClickUp med Slack gör till exempel konversationer till handling.

Du kan omvandla Slack-meddelanden till uppgifter, uppdatera uppgiftsstatus och tilldela teammedlemmar utan att lämna chatten, vilket säkerställer att diskussioner snabbt utvecklas till spårbart arbete.

ClickUps integration med HubSpot för CRM säkerställer smidig datasynkronisering mellan kundinformation och projektuppgifter.

Denna tvåvägssynkronisering garanterar att kundorienterade team kan hantera sina arbetsflöden utan att missa något.

Behöver du eliminera repetitiva uppgifter?

Integrationen Make (tidigare Integromat) automatiserar rutinmässiga processer över olika plattformar.

Spara timmar varje vecka genom att automatisera dina arbetsflöden genom att länka Make till data

Oavsett om du synkroniserar uppgifter med Google Kalender eller skickar projektuppdateringar via Gmail, säkerställer automatiseringen att dina uppgifter är organiserade och att deadlines hålls utan manuell inmatning.

För team som använder Zoom för distansmöten gör integrationen med ClickUp det möjligt att schemalägga, delta i och lagra mötesinspelningar direkt i dina uppgifter, så att all kommunikation samlas på ett ställe.

Planera möten på Zoom, dela skärmar och samarbeta på uppgifter från ClickUp utan ansträngning

Med ClickUps integration med Harvest blir tidshanteringen enklare. Du kan spåra timmar som spenderats på varje uppgift och analysera arbetsflödets effektivitet.

Slutsatsen är: Oavsett om du synkroniserar kommunikation med Slack, hanterar kunddata med HubSpot eller spårar tid med Harvest – ClickUps integrationskraft samlar allt under ett tak.

Resultatet?

En enhetlig, effektiv arbetsplats där alla verktyg fungerar i harmoni – så att du kan fokusera på produktivitet istället för att hoppa mellan olika plattformar.

Varför begränsa dig själv med ChatGPT? Välj ClickUp

Om du tycker att ChatGPT är imponerande kommer ClickUp att imponera på dig ännu mer.

ChatGPT är utmärkt för att generera innehåll, men ClickUp går ett steg längre genom att automatisera arbetsflöden, hantera uppgifter och koppla samman ditt team genom samarbete i realtid.

Oavsett om du skapar projektbeskrivningar, håller koll på deadlines eller skriver tydliga sammanfattningar har ClickUp Brain allt samlat på en intuitiv plattform.

