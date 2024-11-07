Över 25 ChatGPT-prompter för marknadsföring

Marknadsförare har alltid mycket att göra – driva kampanjer, skapa innehåll, nå ut till målgrupper och hålla koll på data. Att balansera alla dessa uppgifter kan kännas som en ständig kamp. Tänk om det fanns ett sätt att lätta på din arbetsbörda och få bättre resultat? Gen AI kan hjälpa dig med det.

AI-verktyg som ChatGPT håller snabbt på att bli oumbärliga för marknadsförare. ChatGPT, som ursprungligen var utformat för vardagliga konversationer, att svara på frågor och enkla interaktioner, kan nu hjälpa dig att brainstorma idéer, skriva övertygande texter, förfina dina strategier och ligga steget före.

Tack vare successiva iterationer har det förvandlats från en smart assistent till ett fullfjädrat innehållskraftverk. Nu är det ett måste för marknadsförare överallt.

Ta en titt på över 25 ChatGPT-prompter som är särskilt utformade för marknadsförare. Öka din produktivitet, stimulera kreativiteten och förenkla ditt arbete.

Förstå ChatGPT-prompts

ChatGPT-prompter är användarinmatningar som är utformade för att styra AI:ns utdata. Dessa kan variera från specifika innehållsförfrågningar, som ”Skriv ett e-postmeddelande för en produktlansering”, till bredare forskningsinriktade frågor, som ”Vilka är de senaste trenderna inom marknadsföring på sociala medier?”.

Ju mer precis din prompt är, desto mer specifik och effektiv blir ChatGPT:s svar.

För marknadsförare erbjuder ChatGPT enorma fördelar:

Det kan snabbt generera idéer, utkast och forskningsinsikter, vilket frigör tid för strategiska uppgifter.

Genom att experimentera med uppmaningar kan marknadsförare upptäcka nya vinklar och idéer som de kanske inte har tänkt på tidigare.

Det hjälper dig att säkerställa att dina budskap är enhetliga på alla plattformar genom att skapa återanvändbara promptar för liknande marknadsföringskampanjer.

Det kan hjälpa till att analysera trender, nyckelord och kundfeedback, vilket ger en grund för datadrivna beslut.

Men kom ihåg – alla uppmaningar är inte lika effektiva. För att en marknadsföringsprompt ska fungera bra måste den ha följande egenskaper: 📌Handlingsinriktat språk: Genom att använda kommandon som "generera", "skapa" eller "lista" klargörs avsikten och önskat format för svaret. 📌Tydlighet: Tydliga och specifika frågor ger mer relevanta och korrekta svar. 📌Kortfattadhet: Genom att hålla uppmaningarna fokuserade undviker ChatGPT att avvika från ämnet och levererar svar som är relevanta. 📌Kontextuella detaljer: Att tillhandahålla kontext, såsom målgrupp eller kampanjmål, förbättrar relevansen av ChatGPT:s resultat.

🤖 Om du är AI-entusiast hittar du här en ingående förklaring av ChatGPT-språkmodellen och hur den fungerar!

De bästa ChatGPT-prompterna för marknadsförare

👉🏼 Enligt en färsk undersökning från Salesforce tror 71 % av marknadsförarna att generativ AI kommer att bidra till att eliminera tidskrävande arbete och göra det möjligt för dem att fokusera mer på strategiskt arbete.

ChatGPT är ett perfekt exempel på hur AI kan effektivisera repetitiva uppgifter, vilket ger dig utrymme att tänka stort. För att hjälpa dig komma igång har vi sammanställt en lista med över 25 marknadsföringsprompter som du kan lägga till i din verktygslåda.

💡Proffstips: För att göra dessa frågor mer effektiva kan du dela dina marknadsförings- och varumärkesriktlinjer, ideal kundprofil, önskad röst och ton etc. med ChatGPT. Detta hjälper programmet att anpassa svaren så att de speglar din varumärkespersonlighet. Var dock försiktig med dataskydd och säkerhetsfrågor och se till att du inte delar konfidentiell information!

Uppmaningar för innehållsskapande

Det är en utmaning att konsekvent skapa nytt och relevant innehåll. Dessa uppmaningar hjälper dig att skapa blogginlägg, artiklar och innehåll för sociala medier, så att du kan behålla din varumärkesröst samtidigt som du drar nytta av AI-drivna strategier för innehållsmarknadsföring.

Skriv en engagerande introduktion enligt PAS-ramverket för copywriting för ett blogginlägg om [ämne] och hur företag kan anpassa sig till [trend/fråga]. Använd intressanta data från aktuella undersökningar, studier eller nyheter för att börja med en uppmärksamhetsväckande inledning. Lista 10 tips för innehållsmarknadsföring för företag i [bransch] för att förbättra öppningsfrekvensen för e-postmarknadsföring med 10 %. Skissa på en innehållskalender för lanseringen av [produkt/tjänst] under de kommande tre månaderna. Innehållskalendern måste innehålla en blandning av blogginlägg, e-böcker, fallstudier och vitböcker, distribuerade för maximal effekt. Fokusera på ett förhållande på 3:1 mellan utbildningsinriktat och försäljningsinriktat innehåll.

via Open AI

Uppmaningar för engagemang i sociala medier

Genom att använda ChatGPT för sociala medier kan du driva konversationer, svara på trender och interagera med dina följare för att effektivt stärka din online-närvaro.

Skriv en bildtext för sociala medier för att presentera en ny [produkt/tjänst] och lyft fram [fördel 1], [fördel 2] och [unikt försäljningsargument]. Avsluta med en uppmaning att prova produkten med 20 % rabatt under de kommande 7 dagarna. Skapa fem X-inlägg (tidigare Twitter) som marknadsför vårt evenemang om [ämne] och som tilltalar [målgrupp]. Föreslå tre engagerande LinkedIn-frågor som kommer att starta konversationer om [branschämne] bland [målgrupp]. Skriv ett Facebook-inlägg som marknadsför vår nya [e-bok] om [ämne] och uppmuntrar följare att ladda ner ett exemplar. Ge dem en förhandsvisning av innehållet enligt följande och gör det tillräckligt lockande för att de ska agera omedelbart: [ Punkt 1], [Punkt 2], [Punkt 3]

Kundtjänstprompter

Effektiv kundservice är avgörande för varumärkeslojalitet och kundbehållning. Dessa frågor hjälper ChatGPT att formulera empatiska och hjälpsamma svar på vanliga frågor.

Skapa ett professionellt svar till en kund som har upplevt [problem], med fokus på att lösa problemet och behålla kundens lojalitet. Var empatisk och vänlig, och erbjud lösningsorienterad support. Skapa en tackmall för kunder som lämnar recensioner och erbjud dem 10 % rabatt på deras nästa köp. Skriv ett chatbot-skript som svarar på vanliga frågor om [produkttyp], inklusive [funktion 1], [funktion 2] och [policy].

via Open AI

Reklamtexter

Att skapa uppseendeväckande reklamtexter kräver både kreativitet och insikt. Använd dessa uppmaningar för att utnyttja AI för reklam och skapa övertygande innehåll som är anpassat till kampanjens mål på olika plattformar.

Skriv en Google-annons för en [produkt/tjänst] med fokus på hur den hjälper [målgruppen] att lösa [problemet]. Se till att den är kort, tydlig och engagerande. Ge mig 5 olika versioner att testa. Skapa en Facebook-annons med en rubrik och brödtext som marknadsför [funktion] hos [produkt] för [målgrupp]. Se till att den börjar med en engagerande inledning och har en tydlig uppmaning till handling. Skriv en LinkedIn-annons för ett webbinarium om [ämne], med fokus på värdet för ledare inom [bransch]. Lyft fram [talaren] och betona deras branscherfarenhet och karriärprestationer för att bygga trovärdighet och auktoritet.

via OpenAI

Skapa ett utkast till en reklamtext för säsongsslutrean på [produkttyp], med betoning på [fördel 1] och [fördel 2]. Skriv en uppseendeväckande rubrik för en retargeting-annons riktad till kunder som har besökt prissidan för [produkt] men inte konverterat, med fokus på att erbjuda mervärde eller incitament. Ge mig tre versioner, var och en med fokus på ett annat incitament.

Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

E-postmarknadsföringsprompter

👉🏼 E-postmarknadsföring är fortfarande en av de mest effektiva marknadsföringskanalerna och genererar 36 dollar i avkastning för varje dollar som spenderas.

Använd dessa specifika ChatGPT-prompts för att använda AI för personaliserade e-postkampanjer, från nyhetsbrev till reklaminnehåll, så att dina meddelanden sticker ut.

Skriv en personlig, fyndig ämnesrad och e-posttext för ett tackmejl efter att en kund har köpt [produkt], och uppmuntra dem att lämna en recension på [webbplats]. Skapa ett reklammeddelande för ett tidsbegränsat erbjudande på [produkt] och skapa en känsla av brådska med två unika uppmaningar till handling för ett A/B-test. Skapa ett uppföljningsmejl för att återengagera kunder som inte har öppnat de senaste mejlen, och erbjud en rabatt/exklusivt innehåll. Skriv ett lead nurturing-mejl till potentiella kunder som visat intresse för [produkt] men ännu inte har köpt den.

via OpenAI

Marknadsundersökningsprompter

Att ligga steget före marknadstrenderna är avgörande för en framgångsrik kampanj. Dessa frågor möjliggör AI-driven forskning och insikter som ger värdefulla branschtrender, konkurrentanalyser och konsumentpreferenser som kan vägleda din strategi.

Skapa en enkät med 10 frågor för att samla in kundfeedback om [produkt/tjänst], med fokus på deras upplevelse.

via OpenAI

Lista viktiga branschtrender för detta år och tips på hur företagsledare inom [bransch] kan ligga steget före. Gör en konkurrensanalys av [produkt] jämfört med [konkurrentens produkt] med detaljerade uppgifter om fördelar, nackdelar, priser och betyg.

SEO- och sökordsanalysprompter

Sökmotoroptimering (SEO) är grundläggande för synlighet online, men sökordsforskning och analys kan vara tidskrävande. Använd dessa frågor för att generera sökordsidéer, optimera innehåll och säkerställa att dina marknadsföringsresurser är sökvänliga och anpassade efter aktuella SEO-metoder.

Skapa en lista med långsvansade sökord relaterade till [produkt] som syftar till att driva mer trafik till produktsidan. Skriv en metabeskrivning för ett blogginlägg om [ämne], riktat till [specifik målgrupp] och som uppmuntrar till klick. Ge mig SEO-titelalternativ för en blogg om [ämne] för [målgrupp]. Skapa en lista med vanliga frågor om [produkt] för att optimera FAQ-sektionen och förbättra synligheten i sökresultaten.

Praktiska tillämpningar och exempel

ChatGPT-prompts för digital marknadsföring har visat sig vara mer än bara ett modeord – de håller på att bli ett avgörande verktyg för att driva på konkreta affärsresultat. Nu när du har hittat rätt AI-promptmallar för marknadsföring, låt oss titta på hur några framåtblickande företag använder ChatGPT och AI.

1. Expedia använder ChatGPT för att personalisera rekommendationer 🔦Expedia marknadsföringsteam har utnyttjat ChatGPT för att skapa personaliserade reserekommendationer och innehåll. Teamet använder också AI-genererade insikter baserade på användarnas beteende för att skräddarsy marknadsföringsbudskap och reklammaterial. 2. GoodWine använder ChatGPT för att identifiera kundernas preferenser 🎨GoodWine, en online-vinhandlare, har integrerat ChatGPT för att personalisera kundinteraktioner. Marknadsföringsteamet använder AI för att analysera kunddata, inklusive tidigare köp och preferenser, för att generera skräddarsydda vinrekommendationer som visas tydligt på hemsidan. Detta har ökat konverteringsgraden avsevärt genom att ge kunderna en personlig upplevelse. 3. Coca-Cola använder ChatGPT för att skapa slagkraftiga reklamtexter och budskap 📣Läskedrycksjätten har gått ihop med konsultföretaget Bain & Company för att utnyttja ChatGPT i sina marknadsföringsinsatser. Företaget planerar att använda ChatGPT tillsammans med det generativa bildverktyget DALL-E för att skapa skräddarsydda reklamtexter, bilder och budskap som når ut mer effektivt till enskilda kunder.

Bästa praxis för att använda ChatGPT inom marknadsföring

Här är några bästa praxis och ChatGPT-tips att tänka på när du integrerar AI i dina marknadsföringsarbetsflöden:

Var specifik med dina frågor

Ju mer detaljerade dina uppmaningar är, desto bättre kan ChatGPT förstå uppgiften. När du formulerar ChatGPT-marknadsföringsuppmaningar bör du därför ange sammanhang, såsom målgrupp, tonfall, viktiga punkter och önskat resultat.

Istället för att säga ”Skriv en annons för AI-verktyg” kan du till exempel prova ”Skriv en Facebook-annons för en ny AI-produkt som riktar sig till influencers på sociala medier, med fokus på effektivitet och automatisering”.

Anpassa svaren efter ditt varumärkes röst

ChatGPT kan anpassa sig till olika tonfall och stilar, så definiera alltid ditt varumärkes röst innan du genererar innehåll. Ange om du vill att tonfallet ska vara professionellt, avslappnat, lekfullt eller någon annan stil som passar din varumärkesidentitet.

Du kan också träna ChatGPT att anpassa sig till ditt varumärkes unika personlighet genom att tillhandahålla exempel på utdata eller beskrivningar av din önskade ton.

Använd ChatGPT för att brainstorma och generera idéer.

I stället för att enbart använda ChatGPT för att utforma slutgiltigt innehåll kan det vara otroligt användbart för brainstorming.

Be om idéer till innehåll, e-postkampanjer, digitala kampanjer eller inlägg på sociala medier. Detta kan inspirera ditt team att tänka kreativt och vidareutveckla AI-genererade idéer så att de passar din strategi.

Experimentera med A/B-testning

En av ChatGPT:s största styrkor är dess förmåga att snabbt generera flera variationer av innehåll.

Utnyttja detta genom att skapa A/B-tester för allt från landningssidor till annonser, e-postrubriker och bildtexter på sociala medier för att se vilka versioner som fungerar bäst för din målgrupp. Denna metod hjälper dig att optimera innehållets prestanda genom insikter i realtid.

Utnyttja ChatGPT för konkurrent- och marknadsanalys

Du kan uppmana ChatGPT att generera insikter baserade på sökintentioner, konkurrenters aktiviteter eller marknadstrender. Detta kan hjälpa dig att identifiera luckor på marknaden eller sätt att positionera ditt varumärke.

Det kan också hjälpa dig att skapa konkurrenskraftiga jämförelser som kan informera produktteam genom att identifiera funktioner för kommande lanseringar och säljteam som möter konkurrenter i affärer.

För att fullt utnyttja potentialen i ChatGPT i din marknadsföringsstrategi bör du integrera det med rätt verktyg, till exempel:

ClickUp : En kraftfull projektledningsplattform som kombinerar verktyg för uppgiftshantering och samarbete med ChatGPT:s innehållsgenerering för förbättrade arbetsflöden, prestationsuppföljning och deadlinehantering (mer om detta snart!). En kraftfull projektledningsplattform som kombinerar verktyg för uppgiftshantering och samarbete med ChatGPT:s innehållsgenerering för förbättrade arbetsflöden, prestationsuppföljning och deadlinehantering (mer om detta snart!). Hootsuite för sociala medieplattformar: Skapa inlägg med ChatGPT, schemalägg, publicera och analysera engagemanget med Hootsuite. Denna kombination optimerar strategier för sociala medier genom att leverera insikter om målgruppen i realtid. SurferSEO för SEO: ChatGPT skapar innehåll, medan SurferSEO ser till att det är optimerat för sökning. Perfekt för att förbättra blogginlägg, metabeskrivningar och webbsidor för SEO-effekt. Mailchimp för e-postmarknadsföringskampanjer: Använd ChatGPT för att skapa personligt anpassat e-postinnehåll och ämnesrader, automatisera kampanjer, spåra engagemang och segmentera målgrupper med Mailchimp för effektivt utåtriktat arbete.

Läs också: De 20 bästa alternativen till ChatGPT

Hur ClickUp kan stödja marknadsföringsinitiativ

Har du använt ChatGPT men önskat att det kunde göra mer? Prova att lägga till ClickUp i din marknadsföringsarbetsstack.

ChatGPT är ett bra verktyg för att skapa innehåll, men ClickUp for Marketing erbjuder en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för att hjälpa marknadsföringsteam att brainstorma, planera och genomföra kampanjer på ett mer effektivt sätt.

Och ClickUp Brain, dess AI-assistent, är helt integrerad i plattformen. Det innebär att den kan ge dig kontextualiserade svar i realtid på alla dina frågor, istället för de generiska svar som är det bästa externa verktyg kan komma med.

Använd ClickUp Marketing som ett allt-i-ett-alternativ till ChatGPT.

Här är vad ClickUp Brain har för fördelar jämfört med ChatGPT: Det integreras också smidigt med andra AI-marknadsföringsverktyg och plattformar!

ClickUp Brain integrerar AI direkt i arbetsflöden, vilket möjliggör realtidsinsikter som är kontextmedvetna.

Det är perfekt för samarbetsbaserade marknadsföringsuppgifter – från uppgiftshantering till resultatuppföljning.

Till skillnad från ChatGPT stöder ClickUp holistiska, tvärfunktionella arbetsflöden på en enda plats.

Läs vidare för att upptäcka vad ClickUp mer kan erbjuda för att stödja alla dina marknadsföringsinitiativ.

Automatisera repetitiva uppgifter relaterade till marknadsföring

En av de mest kraftfulla funktionerna i ClickUp är ClickUp Automation. Genom ClickUps automatiserade arbetsflöden kan team automatisera ansvarsfördelningen för skapande och distribution av innehåll som blogginlägg, uppdateringar på sociala medier eller e-postkampanjer.

Använd färdiga mallar från ClickUp Automation-biblioteket för att automatisera alla uppgifter eller åtgärder.

Med över 100 fördefinierade automatiseringsmallar gör ClickUp det möjligt för marknadsförare att automatisera åtgärder som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och till och med e-postkampanjer. Team kan lägga mindre tid på tidskrävande arbetsuppgifter som att schemalägga inlägg på sociala medier eller uppdatera uppgiftsstatus och istället ägna mer tid åt strategisk planering och kreativitet.

Fördubbla kraften i Gen AI

ClickUp Brain, Clickups AI-motor, har ett skrivverktyg som heter AI Writer for Work. Med hjälp av detta verktyg kan marknadsförare enkelt skapa och förfina AI-prompter för att skapa allt från blogginlägg till e-postkampanjer.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbare med ClickUp Brains AI Writer for Work.

Det anpassar innehållet efter ditt varumärkes stil, vilket gör innehållsgenereringen smidigare och effektivare.

Det kan också fungera som en kunskapshanterare och ge snabb åtkomst till relevant information från dina uppgifter, dokument och tidigare projekt. Du kan enkelt samla in insikter eller hämta tidigare innehåll och samla allt på ett ställe för snabb referens.

Fråga om uppgifter, dokument eller personer för att snabbt hitta svar från din kunskapsbas med ClickUp Brain.

Visualisera prestanda och spåra viktiga mätvärden

Marknadsförare använder ClickUp Dashboards för att visualisera data och spåra prestanda över projekt, uppgifter och team. Dessa dashboards kan ge realtidsinsikter om hur effektivt AI-genererat innehåll presterar.

Oavsett om det handlar om att övervaka hur många leads som genereras från blogginlägg, e-postkampanjer eller uppmaningar på sociala medier, gör ClickUps dashboards det enkelt att visualisera dessa mätvärden i en enda vy.

Marknadsförare kan snabbt se hur uppmaningar driver konverteringar eller var justeringar behövs för att förbättra resultaten.

Spåra framsteg och konvertering av prioriterade marknadsföringsinitiativ i en enda vy med ClickUp Dashboards.

Funktionen AI Insights, som drivs av ClickUp Brain, förbättrar dina möjligheter att spåra data ytterligare. Marknadsförare kan ställa AI-specifika frågor och få omedelbar analys baserad på relevant data från varje instrumentpanel.

Detta är särskilt användbart för att spåra resultatet av flera AI-genererade kampanjer samtidigt, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att manuellt samla in och analysera data.

Integrera sömlöst med andra appar

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, vilket gör det möjligt för marknadsföringsteam att förbättra arbetsflöden och koppla samman sina favoritplattformar på ett och samma ställe. Oavsett om du hanterar uppgifter, spårar tid eller samarbetar mellan flera team, säkerställer dessa integrationer att allt flyter smidigt.

Integrationer med Google Drive, Dropbox och OneDrive gör det enkelt att bifoga och hantera filer inom uppgifter – du behöver inte längre växla mellan olika appar.

Genom att integrera ClickUp med Google Kalender eller Outlook säkerställer du att dina marknadsföringsuppgifter alltid är synkroniserade. Integrationer med Zoom och GoogleMeet gör det möjligt för team att vara värd för eller bädda in möten och inspelningar direkt i uppgifterna.

Synkronisera din Google Kalender med ClickUp med hjälp av ClickUp Integrations.

ClickUp API gör det också möjligt för team att skapa anpassade integrationer som är skräddarsydda efter deras unika behov, vilket säkerställer att allt fungerar smidigt oavsett vad din teknikstack innehåller. Dessa kraftfulla integrationer gör det möjligt för marknadsförare att automatisera sina arbetsflöden, spara tid och fokusera på att driva resultat.

Lås upp framtidens marknadsföring med AI

AI har redan börjat omforma marknadsföringsstrategier, och verktyg som ChatGPT och ClickUp Brain visar vägen. Genom att integrera AI i dina marknadsföringsarbetsflöden automatiserar du inte bara uppgifter – du öppnar också upp nya möjligheter för kreativitet, insikter och engagemang.

Oavsett om du förfinar din innehållsstrategi, ökar produktiviteten eller förbättrar kundupplevelsen genom personalisering, hjälper våra bästa ChatGPT-prompter för marknadsföring marknadsförare att arbeta smartare och mer effektivt.

Marknadsföringens framtid kommer i hög grad att bero på dem som kan utnyttja kraften i AI.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och se hur ClickUp AI kan förbättra dina marknadsföringsinsatser!