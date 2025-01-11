ChatGPT-prompter för effektivitet och beslutsfattande inom HR

Som HR-proffs har du inte bara fullt upp – du har överfullt. Ena stunden jagar du sista minuten-anställningar. Nästa stund introducerar du nya teammedlemmar, hanterar engagemang och ser till att löneutbetalningarna går som på räls.

Vi kan inte minska din att göra-lista över en natt, men vi kan göra den smartare. Det här inlägget är ditt fuskkort med över 50 ChatGPT-prompter för HR, utformade för att lätta din arbetsbörda.

Möjligheterna att skapa ChatGPT-prompter för HR-personal är oändliga. Med hjälp av dem blir repetitiva uppgifter som att skapa arbetsbeskrivningar och SOP:er, effektivisera HR-processer och förbättra relationerna mellan medarbetarna (genom data- och sentimentanalys) mycket enklare.

Om du vill göra livet för dina HR-medarbetare mer effektivt, läs vidare.

Förstå ChatGPT och dess funktioner

Tänk på ChatGPT som en kollega som alltid är redo att hjälpa till (och aldrig behöver ta en kaffepaus). ChatGPT har skapats av OpenAI och tränats på en enorm kunskapsbank, vilket gör det till en proffs på multitasking.

Behöver du hjälp med att svara på frågor, förenkla begrepp, utarbeta policyer eller skriva e-postmeddelanden? Det här AI-verktyget hjälper dig.

Så här fungerar ChatGPT: det bearbetar din inmatning och skapar svar som träffar rätt. Du kan förfina resultaten genom att ge specifika frågor och ha uppföljande konversationer.

Ju mer precisa dina inmatningar är, desto bättre blir resultatet.

ChatGPT:s användningsområden är lika mångsidiga som en schweizisk armékniv. Från oändligt pappersarbete till att jonglera rekrytering, introduktion och policyuppdateringar – ChatGPT är här för att hjälpa till.

Låt oss snabbt gå igenom hur:

Naturlig språkbehandling (NLP): Hjälper dig att skapa tydliga, professionella och personliga dokument som arbetsbeskrivningar, anställningserbjudanden och enkäter med mänskliga svar och Hjälper dig att skapa tydliga, professionella och personliga dokument som arbetsbeskrivningar, anställningserbjudanden och enkäter med mänskliga svar och meningsfulla och detaljerade ChatGPT-prompter.

Databehandling : Hjälper till att tolka både strukturerade och ostrukturerade data, vilket gör det enklare att spåra medarbetarnas tillfredsställelse, KPI:er och annat för att fatta smarta beslut.

Brainstorming: Genererar nya koncept för jobbannonser, policyer, utbildning, personalbehållning och till och med frågor vid avgångssamtal.

🌻 Exempel: L’Oréal, med över 80 000 anställda och 5 miljoner sökande per år, effektiviserade sin rekrytering genom att använda specifika frågor för att finjustera sin AI. Företaget utformade tre viktiga kompetensbaserade frågor, till exempel ”Berätta om en gång när du misslyckades – vad lärde du dig?”, för att bättre kunna bedöma kandidaternas lämplighet. Genom att fokusera på potential istället för traditionella kriterier ökade de effektiviteten och personaliserade processen, vilket ledde till en anställningsgrad på 82 % för intervjuer.

ChatGPT-prompter för HR

Vill du att ChatGPT ska fixa rekryteringsmejl, introduktionsplaner eller policyutkast?

Allt börjar med att få rätt prompt. Du måste behärska konsten att skapa prompt för att få anpassade och relevanta resultat. Här är ett promptbibliotek som hjälper dig att hantera alla typer av HR-uppgifter och väcka din kreativitet.

Prompter för rekrytering och anställning

1. Skapa en tidsplan för rekrytering av en (roll). Inkludera milstolpar för jobbannonsering, urval, intervjuer och anställningserbjudande

2. Skapa en detaljerad arbetsbeskrivning för (rollen) inom (branschen)

3. Lista de bästa plattformarna för att marknadsföra (rollen) inom (branschen), riktade till kandidater från (länder) med över (års erfarenhet) i liknande roller.

4. Utveckla en kampanj för LinkedIn, jobbportaler och Instagram för att marknadsföra (rollen) på (företaget)

5. Utforma en opartisk intervjusprocess som hjälper oss att genomföra effektiva virtuella intervjuer för (roll) och (bransch)

💡Proffstips: Använd ett enkelt poängsystem för att betygsätta alla kandidater utifrån samma färdigheter. Det gör processen rättvis och fokuserad.

6. Skapa en lista med 10–15 frågor för förhandsgranskning för att bedöma kandidatens kompetens och lämplighet för (jobbet) vid ansökan

7. Skapa en lista med beteendeintervjufrågor för att bedöma ledarskapspotentialen hos en kandidat som söker (rollen)

8. Skapa en omfattande bedömning för att utvärdera (färdigheter) för (roll), inklusive uppgifter som (t.ex. skrivprov, kodningsutmaningar)

9. Skapa en professionell e-postmall för att bjuda in kvalificerade kandidater till sista omgången

10. Skriv ett utkast till anställningserbjudande för en utvald kandidat, inklusive: Datum för anslutning

Kontraktsperiod

Ersättning

Fördelar

Provanställningsperiod

Arbetstider

Ansvar

11. Hur anpassar du medarbetarna till företagskulturen under rekryteringsfasen?

12. Granska kandidatens CV för (rollen) och identifiera prestationer, styrkor och brister.

Några ytterligare uppmaningar: ✅ Skapa en lista över de 10 vanligaste frågorna som kandidater kan ställa om vårt företag under sin första intervju. ✅ Skapa ett effektivt program för rekommendationer från anställda för att uppmuntra kvalificerade rekommendationer från befintliga anställda. ✅ Utveckla en checklista för att utvärdera vilka oberoende rekryterare eller rekryteringsbyråer som är mest lämpliga för (bransch/nisch).

ChatGPT-prompter för introduktion av nya medarbetare

13. Skapa en checklista för ”dag 1” med uppgifter som att ställa in arbetsstationer, logga in i system och träffa viktiga personer

14. Utveckla en checklista för introduktion av distansanställda, så att de får tillgång till alla system, tydliga kommunikationskanaler och virtuella presentationer för sina team.

15. Skriv ett varmt och vänligt välkomstmejl till (namn och roll) som får dem att se fram emot sin första dag och presenterar dem för teamet

16. Skapa ett engagerande introduktionsprogram på 30–60–90 dagar för nyanställda som inkluderar: Tydliga mål för varje månad

Veckomål

Färdigheter och kunskaper att utveckla

Incheckningar och feedbacksessioner

Granskning vid kvartalsslutet

17. Sätt ihop en lättläst handbok med företagets policyer, karriärutvecklingsmöjligheter, förmåner och roliga detaljer om arbetsplatskulturen

18. Föreslå både online- och offlineutbildningsprogram för att utbilda nyanställda i de nödvändiga färdigheterna. Försök att inkludera: Utbildningsbudget

Utbildningsprogrammens längd

Aktiviteter för medarbetarutveckling

Färdigheter som krävs för att utbilda dem i

Förmåner

19. Skapa en serie automatiserade e-postmeddelanden som en del av introduktionsprocessen med information om utbildningsprogram, företagspolicyer och vanliga frågor

20. Skriv ett manus för en introduktionsvideo som presenterar viktiga teammedlemmar och ger en översikt över företaget

21. Skriv ett kort, vänligt manus för en VD eller chef som välkomnar den nyanställde på video

22. Skapa en snabb och enkel enkät för att samla in ärlig feedback från nyanställda om deras introduktionsupplevelse

Ytterligare uppmaningar: ✅ Utforma en rolig isbrytande aktivitet för att hjälpa nya medarbetare att lära känna varandra under sin första vecka. ✅ Skapa en enkel, lättläst översikt över anställdas förmåner, inklusive sjukvård, betald ledighet och andra förmåner. ✅ Föreslå sätt att samla in feedback från medarbetarna om utbildning, kultur och processer.

ChatGPT-prompter för medarbetarengagemang och personalbehållning

23. Lista aktiviteter för att främja medarbetarnas engagemang och främja teambuilding och samarbete

24. Skapa en omfattande undersökning för att mäta medarbetarnas arbetstillfredsställelse

💡Ytterligare instruktioner: Förtydliga om undersökningen ska innehålla öppna eller slutna frågor.

25. Utveckla ett incitamentsprogram för att belöna (teamets) extraordinära prestationer.

26. Föreslå unika initiativ för mångfald och inkludering för att förbättra engagemanget

💡Insikter att inkludera: Utmaningar som den nuvarande personalstyrkan står inför och områden som behöver förbättras.

27. Hur man skapar en företagskultur som uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv

28. Identifiera bristerna i våra nuvarande arbetsplatspolicyer och föreslå förbättringar

💡Vad du ska inkludera: Bifoga dina nuvarande arbetsplatspolicyer. Om du inte har några, skriv bara ner punkterna.

29. Skapa ett transparent erkännandeprogram för att uppmuntra förtjänta medarbetare

30. Skapa en årskalender fylld med roliga aktiviteter och evenemang för medarbetarna för varje månad

31. Efter ett tufft kvartal, låt oss visa (avdelningen/teamet) lite kärlek! Föreslå hälsoprogram, stresslindrande initiativ eller förmåner som hjälper dem att ladda batterierna

32. Dela med dig av några roliga sätt att anpassa karriärutvecklingen efter varje medarbetares mål

Några ytterligare uppmaningar: ✅ Vilka är kreativa, icke-monetära sätt att erkänna prestationer för att uppmärksamma anställdas prestationer i distansarbete? ✅ Vilka strategier fungerar bäst för att åter engagera medarbetare som har tappat motivationen? ✅ Vilka är de viktigaste faktorerna som ökar medarbetarnas lojalitet? Rangordna dem!

ChatGPT-prompter för prestationsutvärderingar och feedback

33. Skapa en steg-för-steg-guide för att genomföra opartiska prestationsutvärderingar tillsammans med en plan för prestationshantering

34. Skapa ett självutvärderingsformulär som anställda i (avdelning/team) ska fylla i före deras prestationsutvärderingsmöte

35. Skissa på en struktur för prestationsutvärderingar som känns som ett meningsfullt samtal – fira framgångar, diskutera utveckling och sätt upp framtida mål för (teamet/avdelningen).

36. Vilka KPI:er ska vi använda för att mäta framgången i (teamet/avdelningen/rekryteringsprocessen)?

37. Föreslå utbildningsprogram för en anställd i (avdelning/team) baserat på resultaten av prestations- och kompetensgapanalysen. (lägg till data)

38. Skapa en mall för prestationsutvärdering som kan fyllas i för att ge konstruktiv feedback till medarbetaren eller för ledarskapsutveckling

💡Insikter att inkludera: Tonen för feedback och aspekter som den bör fokusera på, såsom prestation, viktiga framsteg och förbättringsområden.

39. Rekommendera verktyg och ramverk för att genomföra effektiva prestationsutvärderingar

40. Föreslå sätt att göra prestationsutvärderingar till en ömsesidig dialog

41. Hur ger man känslig feedback till anställda utan att demotivera dem?

Några ytterligare uppmaningar: ✅ Skapa tankeväckande frågor för självutvärdering som uppmuntrar medarbetarna att reflektera över både sin personliga och professionella utveckling. ✅ Vilka är några okonventionella sätt att hjälpa anställda att förbereda sig för prestationsutvärderingar, till exempel guidad journalföring eller rollspelsövningar? ✅ Föreslå mikroträningsmoduler eller lärresurser för på-vägen-lärande som kan komplettera den feedback som delas under prestationsutvärderingar.

ChatGPT-prompter för policy- och dokumentskapande

42. Utveckla en rättvis och konkurrenskraftig ersättningsstrategi/policy för att anställa och behålla exceptionella medarbetare

43. Utveckla en policy för rekryteringsbyråer och enskilda rekryterare att implementera i sin anställningsprocess

44. Skapa en omfattande arbetsplatspolicy för distansanställda

45. Utveckla en NDA-mall för anställda inom (bransch) för att upprätthålla integriteten och säkerheten för företagets hemligheter

46. Skapa en tydlig och opartisk policy för hantering av konflikter på arbetsplatsen. Vanliga konflikter som vi stöter på är – (lägg till konflikter)

47. Utveckla en omfattande policy för ledighet för vår organisation i enlighet med amerikanska bestämmelser

48. Vilka policyer kan vi införa för att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv för våra anställda?

💡Insikter att inkludera: Klargör aspekter för betald och obetald ledighet, semester och sjukfrånvaro.

49. Utveckla en policy för HR-teamet för hantering av och åtkomst till medarbetarregister, och se till att den följer arbetslagstiftningen

50. Skriv en detaljerad uppförandekod för (typ av organisation) med fokus på aspekter som professionalism, mångfald och inkludering

Ytterligare uppmaningar: ✅ Skriv en policy för trakasserier på arbetsplatsen som beskriver oacceptabelt beteende, rapporteringsrutiner och konsekvenser. ✅ Lista alla policyer som vi bör skapa för vår organisation inom (bransch, land). ✅ Skapa ett tydligt och informativt dokument som beskriver detaljerna i företagets Employee Assistance Program (EAP) för anställda i (jobb/roll).

ChatGPT-prompter för HR-analys och rapportering

51. Utveckla en lista med mått för att mäta framgången för introduktionsprocessen

52. Använd HR-analyser för att identifiera kompetensluckor i vår personalstyrka och anpassa utbildningsprogrammen

53. Analysera data för att optimera vår ersättningsstrategi och säkerställa konkurrenskraften

54. Skapa ett utvärderingsformulär för att mäta effektiviteten i utbildnings- och utvecklingsprogram

55. Bestäm personalomsättningen och föreslå sätt att minska den

💡Insikter att inkludera: Matchningsdata om anställda och deras anställningstid inom organisationen och instruktioner för att identifiera orsaker till högre personalomsättning.

56. Hjälp mig att beräkna kostnaden per anställning för (specifik roll) i vår organisation

💡Insikter att inkludera: Rekryteringsdata, inklusive annonskostnader, kostnader för obesatta tjänster, utbildning och provanställningskostnader.

57. Analysera personaluppgifterna för att hjälpa mig att göra strategiska anställningsplaner för framtiden

💡Insikter att inkludera: Befintliga personaluppgifter, inklusive arbetsroller, antal tillsatta vakanser och kompetensbrister.

Några ytterligare uppmaningar: ✅ Hjälp oss att spåra avkastningen på våra rekryteringskampanjer ✅ Föreslå sätt att tillämpa prediktiv HR-analys för att prognostisera framtida kompetensbehov och trender inom arbetskraften. ✅ Skapa en omfattande HR-rapport som sammanfattar viktiga nyckeltal som personalomsättning, frånvaro och medarbetarengagemang.

Det här är en sammanfattning av de bästa HR-prompterna som kan hjälpa till med rekrytering, introduktion, medarbetarrelationer, prestationsutvärdering och analys.

Kom ihåg: ChatGPT är ett konversationsbaserat AI-verktyg. Du måste upprepa frågorna flera gånger för att få fokuserade och relevanta lösningar på dina HR-frågor.

Istället finns det ChatGPT-alternativ som erbjuder betydligt fler funktioner för att hantera uppgifter och specifika HR-arbetsflöden.

Förbättra HR-funktionen med ClickUp

ChatGPT är utmärkt för att hantera enskilda HR-uppgifter, men att hantera hela HR-processen kan snabbt bli överväldigande. När verktygen inte är sammankopplade bidrar det till kaoset.

Du behöver mer än bara en AI-assistent; du behöver en plattform som binder samman allt.

Det är där ClickUp kommer in. Det är den kompletta appen för arbete, med en robust HR-hanteringssvit som förenklar rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling. Dessutom integrerar den AI-funktioner som underlättar ditt arbete.

Med ClickUp kan du automatisera arbetsflöden, spåra uppgifter och skapa en smidig upplevelse för dina anställda – från rekrytering till utbildning.

I tävlingen mellan ChatGPT och ClickUp vinner det senare tack vare sitt integrerade tillvägagångssätt.

Skapa HR-uppgifter som körs automatiskt med ClickUp Brain.

Låt oss börja med ClickUp Brain, som gör mer än bara genererar innehåll. Introduktion, utbildning, uppgiftshantering? Förenkla alla aspekter med bara några klick.

Så här gör du:

Automatisera introduktionsarbetsflöden: Du behöver inte längre ställa in varje uppgift manuellt för en nyanställd. Skapa personliga arbetsflöden för varje anställd, från att välkomna dem till att följa upp deras framsteg under de första veckorna.

📌Uppmaning att prova: Skapa ett introduktionsflöde för en ny marknadschef, inklusive dokumentdelning, inledande utbildningsuppgifter och presentationer av teamet.

Enkel utbildningshantering: Utbildningsscheman, påminnelser och innehållsskapande kan bli kaotiskt. Vår AI låter dig automatisera utbildningssessioner, skicka påminnelser och till och med skapa anpassade utbildningsmaterial.

📌Uppmaning att prova: Skapa en två veckors utbildningsplan för nyanställda inom kundsupport, inklusive dagliga uppgifter, resurser och påminnelser.

Anpassningsbara mallar: Behöver du specifika introduktionsuppgifter eller utbildningsdokument? Istället för att uppfinna hjulet på nytt kan du helt enkelt be ClickUp Brain om hjälp, så genererar det vad du behöver direkt.

📌Uppmaning att prova: Skapa en mall för medarbetarnas prestationsutvärderingar, inklusive avsnitt för styrkor, förbättringsområden och genomförbara mål.

Spåra och mät framsteg: Vår AI nöjer sig inte med att bara ställa in uppgifter – den spårar dem också! Övervaka introduktions- och utbildningsframsteg utan att behöva öppna flera appar. Allt finns på ett ställe, vilket gör det enklare att hålla koll på deadlines.

📌Prompt att prova: Spåra framstegen för mina nyanställdas introduktionsuppgifter och ge mig en veckosammanfattning av deras slutförda och pågående aktiviteter.

Det bästa av allt? Du behöver inte ägna dina dagar åt att samordna, spåra och skicka påminnelser. ClickUp AI tar hand om de repetitiva uppgifterna så att du kan fokusera på det som är viktigast: dina medarbetare.

Automatisera repetitiva HR-uppgifter med ClickUp Automations.

Vi vet alla hur tidskrävande HR-uppgifter kan vara, särskilt när man dag efter dag sysslar med samma repetitiva saker. Lyckligtvis finns ClickUp Automations här för att göra livet mycket enklare.

Så här fungerar det:

Inga fler manuella uppföljningar: Missa aldrig något med påminnelser om intervjuer, deadlines och uppföljningar – glöm att glömma!

Snabbare godkännanden: Semesteransökningar eller policyuppdateringar? Automatisera godkännanden och slipp fram och tillbaka-kommunikation.

Enkel dokumenthantering: Organisera automatiskt medarbetarnas dokument och skapa triggers som meddelar rätt person när nya dokument anländer.

Problemfri delegering av uppgifter: Tilldela och spåra uppgifter utan att lyfta ett finger. Låt ClickUp bestämma vem som får vad och när.

Om du inte hittar exakt det du letar efter bland våra över 100 fördefinierade automatiseringar, oroa dig inte – du kan skapa dina egna!

Skapa anpassade automatiseringar för dina HR-uppgifter med ClickUp Automations.

Med AI-automatiseringsverktyget kan du omedelbart skapa din automatisering med triggers och åtgärder. Berätta bara för AI:n vad du vill ha och se hur det fungerar! Dessutom kan du redigera allt innan du publicerar det för att säkerställa att det blir precis rätt.

Testa det 👉 Skapa en automatisering som triggar ett välkomstmeddelande till nyanställda, tilldelar dem deras första veckas uppgifter och ställer in påminnelser för veckovisa avstämningar. Anpassa tidpunkten så att välkomstmejlet skickas omedelbart efter att de har lagts till i systemet och att påminnelser om uppgifter skickas varje måndag.

För att göra det ännu enklare har vi sammanställt en ChatGPT HR-promptmall med över 140 praktiska promptar.

Ladda ner den här mallen Automatisera HR-arbetsflöden med ClickUps ChatPT HR-promptmall.

Så här hjälper det:

Grupperade för enkelhetens skull: Sluta leta igenom oändliga alternativ. Från att skriva en personalhandbok till att skapa en karriärutvecklingsplan – varje uppgift har sin egen dedikerade grupp.

Färdiga idéer: Hoppa över brainstormingen. Varje prompt är utformad för att ge dig praktiska lösningar utan gissningar.

Konsekvent kvalitet: Inga mer osäkra resultat. Dessa promptar är utformade för att alltid ge tydliga, välformulerade svar.

Vill du veta hur det slår att bara använda ChatGPT?

ChatGPT är utmärkt på att generera svar, men du måste fortfarande komma på frågor från grunden och organisera dem själv. Med den här mallen är allt redan förberett för dig – inga gissningar, inget fram och tillbaka, bara omedelbara resultat som är specifika för ditt företag.

Hantera problem och etiska överväganden

Nu har vi försett dig med oändliga uppmaningar för att göra din HR-verksamhet tillräckligt stark för att återföra det "mänskliga" till "mänskliga resurser". Det är dock viktigt att förstå att det finns vissa begränsningar med ChatGPT och etiska överväganden som vi inte kan ignorera:

Dataskydd och säkerhet vid användning av AI inom HR

När du använder ChatGPT för HR-uppgifter kan följande ChatGPT-tips vara till hjälp: undvik att använda känslig information om anställda i dina frågor.

ChatGPT lagrar inte data, men det är alltid klokt att undvika att dela personuppgifter som löner, adresser eller kontaktuppgifter.

💡Exempel: om du utarbetar introduktionsdokument, använd platshållare istället för riktiga namn och spara det slutgiltiga dokumentet på ett säkert sätt i ett GDPR-kompatibelt verktyg som ClickUp. På så sätt kan du arbeta effektivt och skydda medarbetarnas integritet.

Säkerställ rättvisa och minska partiskhet med ChatGPT

AI är bara så opartisk som den data den lär sig från, vilket innebär att oavsiktliga fördomar kan smyga sig in.

💡Exempel: Låt oss säga att du använder ChatGPT för att sålla kandidater. Om detta inte kontrolleras kan det hända att vissa CV prioriteras framför andra på grund av historiska fördomar i data. Granska och förfina därför alltid resultaten för att säkerställa rättvisa och jämlika processer för alla.

Överdriven tillit till AI

AI inom HR kan hjälpa till med många repetitiva uppgifter, men det medför också en rad etiska dilemman. När du förlitar dig på AI för saker som anställningar eller befordringar, kom ihåg att AI lär sig av tidigare data, som ibland kan innehålla dolda fördomar.

💡Exempel: ChatGPT kan föreslå jobbkrav eller intervjufrågor baserade på föråldrade eller partiska data. AI är utmärkt för att effektivisera processer, men det bör aldrig ersätta din instinkt eller ditt omdöme.

Lita alltid på din magkänsla – AI må vara snabbt, men mänsklig intuition är oersättlig.

Halvera din HR-arbetsbelastning med ClickUp

Med detta ChatGPT-promptbibliotek är du redo att förenkla dina HR-processer. Du behöver inte längre kämpa med fram och tillbaka-promptar för att få korrekta svar.

Även om denna lista med promptar är omfattande behöver du fortfarande ett verktyg som ClickUp för att organisera ChatGPT:s svar för rekrytering, utbildning, introduktion och företagspolicyer. Ett verktyg som kan automatisera delegering, godkännanden, dokument, arbetsflöden – kort sagt, allt som tar upp större delen av din dag.

