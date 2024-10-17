7 kostnadsfria ChatGPT-mallar för effektivare arbetsflöden

Deadlinen närmar sig och du stirrar på ett tomt dokument utan att kunna komma på en enda idé. Du öppnar ChatGPT, skriver in några kommandon och hoppas att det på magisk väg kan lösa ditt problem.

Men så är det inte. Precis som alla AI-verktyg är det bara så bra som de instruktioner du ger det. Det är här ChatGPT-mallarna kan guida dig och algoritmen.

Mallarna ger dig strukturerade uppmaningar för att maximera verktygets potential, oavsett om du skriver enkla e-postmeddelanden eller organiserar omfattande projekt. Besväret med att skapa uppmaningar från grunden är nu historia!

I den här artikeln tittar vi på sju kostnadsfria ChatGPT-mallar som kommer att förändra ditt arbetsflöde. Låt oss sätta igång! 💪

Vad är ChatGPT-mallar?

ChatGPT-mallar är fördefinierade uppmaningar som erbjuder ett effektivt sätt att interagera med OpenAI:s ChatGPT och uppnå bättre resultat. De fungerar som ramverk som hjälper dig att generera målinriktade eller relevanta svar eller innehåll på ett effektivt sätt med verktyget.

Det finns flera mallar som passar olika behov. Några exempel på användningsområden är innehållsskapande, brainstorming, redigering, programmering, analys och mycket mer. Här är några behov som dessa mallar tillgodoser:

Innehållsskapande: För att hjälpa till att skriva artiklar, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden etc.

Strategi för marknadsföringskampanjer: För att brainstorma kampanjidéer, inklusive teman, målgrupp och meddelandestrategier; även för att spåra kampanjstatistik för dataanalys.

Rekrytering och anställning: För att skapa jobbeskrivningar, vanliga intervjufrågor och checklistor för introduktion av nya medarbetare.

Projektledning: För att skapa projektplaner och tidsplaner samt fördela resurser.

SEO-optimering: För att skriva nyckelordsrika titlar och metabeskrivningar

Du kan även modifiera dessa mallar för att öka deras effektivitet.

Vad kännetecknar en bra ChatGPT-mall?

ChatGPT:s effektivitet, precis som alla andra verktyg, beror på användarens förmåga att använda det. Hur fungerar ChatGPT? Du måste ge det rätt instruktioner för att generera kvalitetsresultat. Det som utmärker en bra ChatGPT-mall är dess praktiska användbarhet, flexibilitet och användarvänlighet. Låt oss titta på några element i en bra mall: 👇

Tydlighet: Det bör finnas tydliga instruktioner eller uppmaningar som specificerar önskat resultat utan någon tvetydighet.

Specificitet: Det bör fokusera på en viss uppgift eller typ av innehåll, så att svaren blir relevanta och målinriktade.

Kortfattadhet: Den ska vara kort och koncis och ge dig nya uppmaningar som är tillräckligt detaljerade.

Flexibilitet: Den ska vara anpassningsbar och uppmuntra dig att utforska olika idéer eller vinklar inom dess struktur.

Relevans: Det bör vara anpassat till den avsedda målgruppen eller syftet, så att innehållet tilltalar målgruppen.

7 kostnadsfria ChatGPT-mallar

Oavsett om du utformar marknadsföringsstrategier, organiserar projekt eller brainstormar för att få nya kreativa idéer, har vi en mall som passar dig.

Här är en lista med 7 kostnadsfria AI-promptmallar för ChatGPT som hjälper dig att spara tid och multitaska som ett proffs.

1. ClickUp ChatGPT-prompter för marknadsföringsmall

Ladda ner den här mallen Skapa marknadsföringsrubriker, beskriv produktfunktioner och skriv videoskript med ClickUp ChatGPT-prompter för marknadsföringsmallar.

Mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing erbjuder över 600 uppmaningar som är utformade för att öka dina marknadsföringsinsatser. Med denna samling får du kreativa idéer och praktiska strategier för allt från innehållsmarknadsföring till e-postkampanjer. Den hjälper dig också att använda ChatGPT för sociala medier.

Prompterna är flexibla, så du kan hitta den rätta för vilken marknadsföringsutmaning du än står inför. Du kan också använda dem direkt i ClickUp för att hålla ordning och se till att dina kampanjer går enligt plan.

💡 Exempel på uppmaning: ”Ta itu med potentiella farhågor eller invändningar som unga vuxna kan ha när det gäller hållbar mode och ge dem trygghet.”

✨ Perfekt för: Innehållsmarknadsförare, sociala medier-ansvariga och marknadschefer

🧠 Visste du att? Mjukvaruutveckling, marknadsföring och kundservice är de tre områden som har högst användningsgrad och investeringar inom AI.

2. ClickUp ChatGPT-prompter för HR-mall

Ladda ner den här mallen Skapa detaljerade guider om introduktionsprocessen för nya medarbetare eller till och med ett system för medarbetarutvärdering med ClickUp ChatGPT-prompter för HR-mallar.

ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template är en omfattande resurs för HR-proffs som vill förbättra sina arbetsmetoder med hjälp av AI-drivna insikter. Med över 140 prompter som täcker viktiga HR-ämnen hjälper den dig att komma på idéer och strategier som passar din organisations behov.

Du kan också enkelt anpassa dem för olika uppgifter, till exempel att skriva arbetsbeskrivningar eller planera initiativ för att öka medarbetarnas engagemang. Detta ger dig ett genomtänkt sätt att anpassa uppmaningarna till ditt företags kultur och mål.

Mallen integreras också med ClickUp Brain, vilket gör det enkelt att brainstorma och utforma innehåll direkt med AI. Med allt på ett ställe kan du hantera dina HR-uppgifter och skapa dokument mer effektivt och i samarbete med andra.

💡 Exempel på uppmaning: ”Skapa en arbetsbeskrivning för en videoredigerare som lockar kvalificerade kandidater med rätt kompetens och erfarenhet.”

✨ Perfekt för: HR-proffs, personal- och kulturchefer, L&D-personal

🧠 Visste du att? 38 % av HR-cheferna har utforskat eller implementerat AI-lösningar för att förbättra processeffektiviteten inom sin organisation.

3. ClickUp ChatGPT-prompter för teknik

Ladda ner den här mallen Skapa allt från programmeringsspråksfunktioner till algoritmer för att lösa problem med ClickUp ChatGPT-prompter för teknikmallar.

ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template erbjuder ett strukturerat sätt för mjukvaruutvecklare att hantera programmeringsutmaningar. Det är ett användbart verktyg för tekniska uppmaningar, förbättrad problemlösning och effektiviserad projektledning.

Med över 200 uppmaningar som täcker en mängd olika tekniska ämnen kan du generera nya idéer för projekt, skriva kod, hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och brainstorma lösningar på komplexa problem.

💡 Exempel på uppmaning: ”Jag vill utveckla ett system som kan identifiera bilar från bilder med hjälp av maskininlärning” eller ”Jag vill att du skriver kod för den här applikationen så att den körs snabbare och mer effektivt. ”

✨ Perfekt för: mjukvaruutvecklare, front-end- och back-end-utvecklare, teknikchefer

4. ClickUp ChatGPT-prompter för ekonomi

Ladda ner den här mallen Skapa uppmaningar för att öka dina finansiella kunskaper med ClickUp ChatGPT-uppmaningar för finansmallar.

ClickUp ChatGPT Prompts for Finance Template är ett utmärkt sätt att förenkla ekonomihanteringen. Med över 150 skräddarsydda frågor kan du bryta ner svåra ekonomiska begrepp på ett lättförståeligt sätt.

Oavsett om du just har börjat med ett ämne och vill använda ChatGPT för forskning eller vill skapa en finansiell plan för att nå dina långsiktiga mål, hittar du tips som guidar dig steg för steg.

💡 Exempel på prompt: ”Jag behöver hjälp med att förstå grunderna i tidig investering, såsom aktier, obligationer och fonder, och hur de kan användas för att uppnå långsiktiga finansiella mål.”

✨ Perfekt för: Millennials och GenZ-personer som vill skapa en personlig ekonomiplan och förstå sina pengar bättre.

5. ClickUp ChatGPT-prompter för skrivande

Ladda ner den här mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template hjälper författare att skriva biografier, bloggar och till och med böcker.

ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template är din skrivassistent och kompis med över 200 uppmaningar utformade för att hjälpa författare med olika erfarenheter. Med sin exceptionella förmåga att bearbeta naturligt språk (NLP) kan du skapa innehåll som passar din stil och dina ämnespreferenser.

Det genererar kreativa idéer för allt från artiklar till blogginlägg och övertygande texter. Det hjälper dig också att förbättra din skrivstil och anpassa varje prompt för att finjustera detaljer som dokumenttyp eller målgrupp så att innehållet blir träffande och engagerande. Tack vare integrationen med ClickUp är det enkelt att införliva det i ditt arbetsflöde.

💡 Exempel på uppmaning: ”Jag vill skriva en intressant blogg av lämplig längd för att engagera hälso- och sjukvårdspersonal. Se till att bloggen sticker ut från konkurrenterna.” eller ”Jag letar efter tekniker för att skriva tydliga och koncisa produktbeskrivningar för att kommunicera funktioner till en GenZ-publik”.

✨ Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsföringschefer, varumärkeschefer

6. ClickUp ChatGPT-prompter för projektledning

Ladda ner den här mallen Generera projektidéer för ditt företags behov med ClickUp ChatGPT-prompter för projektledningsmallar.

Mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management erbjuder en otrolig samling med över 190 uppmaningar som gör projektledningen smidigare och mer personlig. Den hjälper dig att generera idéer, skapa uppgifter och bygga tidslinjer, allt anpassat efter dina projekts behov.

Tack vare integrationen med ClickUp Brain kan du skapa innehåll direkt på plattformen. På så sätt finns allt på samma ställe, vilket bidrar till snabbhet och smidig hantering. En annan fantastisk funktion som utmärker denna mall är integrationen med ClickUp Custom Views.

Det innebär att du kan visualisera tidslinjer och uppgiftsframsteg på ett tydligt sätt, så att alla i ditt team är på samma sida.

Sammantaget ger denna mall dig en kraftfull kombination av skräddarsydda uppmaningar, smidig AI-integration och flexibla visualiseringsalternativ, vilket gör den till ett solitt val för effektiv projektledning.

💡Exempel på uppmaning: ”Jag behöver skapa en projektplan för webbplatsutveckling för att hålla ordning och följa planen” eller ”Jag letar efter strategier för att säkerställa en framgångsrik projektleverans och minimera riskerna i samband med omdesignen av produkten. ”

✨ Perfekt för: Projektledare, avdelningschefer och personer som vill effektivisera sitt arbetsflöde.

7. ClickUp ChatGPT-prompter för produktledning

Ladda ner den här mallen Förstå kundernas behov och skapa produktdokumentation med ClickUp ChatGPT-prompter för produktledningsmallen.

Mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management innehåller över 130 riktade frågor som täcker allt från brainstorming till strategiutveckling. Det är ett utmärkt verktyg för produktchefer som vill förstå kundernas behov bättre och skapa produkter som alla kommer att älska.

En stor fördel med denna mall är att den fokuserar på kundfeedback. Du hittar frågor som är utformade för att identifiera problemområden och utveckla funktioner som verkligen löser användarnas problem. Denna betoning på användarcentrerad design hjälper dig att skapa produkter som dina kunder kommer att älska att använda.

💡Exempel på prompt: ”Jag behöver utveckla en plan för lanseringen av en hudvårdsprodukt; inkludera viktiga milstolpar och kundfeedbackpunkter.” Denna prompt guidar dig genom tidsplaner, funktioner och kundbehov på en gång.

✨ Perfekt för: produktchefer, designchefer, produktansvariga, grundare

Utnyttja ChatGPT:s fulla potential med ClickUp

Med dessa sju kostnadsfria ChatGPT-mallar till hands är du på god väg att öka ditt teams produktivitet. De hjälper dig att spara tid på repetitiva uppgifter, generera nya idéer och organisera innehåll utan att bli överväldigad.

När du kombinerar dessa mallar med ClickUp får du den perfekta duon för hög effektivitet. Du kopplar samman ditt team på en allt-i-ett-plattform för projektledning och håller dina projekt på rätt spår. Och det bästa av allt? De är gratis!

Så varför vänta? Förändra ditt sätt att arbeta redan idag.

Registrera dig för ClickUp idag!