YouTrack vs. Jira: Vilket är bäst för ditt teams arbetsflöde?

Ingen vill höra att deras mjukvaruprojekt är fullt av buggar efter leveransen, eller hur? Det är ett stort slag, särskilt när man har lagt ner så mycket arbete.

En undersökning av 950 utvecklare världen över visar att 38 % lägger upp till en fjärdedel av sin tid på buggfixar, och 26 % lägger hälften av sin tid på denna uppgift.

Om du inte upptäcker dem i tid kan de orsaka förseningar, försämra kvaliteten, öka kostnaderna eller till och med öppna dörren för säkerhetsrisker.

Men här är den goda nyheten: buggspårningsverktyg som YouTrack och Jira finns här för att rädda dagen. De hjälper dig att upptäcka, registrera och hantera buggar i varje steg av processen så att ditt projekt håller sig på rätt spår.

Vill du välja mellan YouTrack och Jira?

I det här blogginlägget jämförs deras kärnfunktioner, användbarhet, fördelar och andra faktorer för att hjälpa dig att avgöra vilket verktyg som är bäst för felspårning i dina arbetsflöden för mjukvaruutveckling. Det presenteras också ett bra alternativ till båda – ClickUp!

Vad är YouTrack?

via YouTrack

YouTrack är ett projektlednings- och felrapporteringssystem som hjälper agila team att hålla ordning och hantera sitt arbete smidigt.

Även om det främst används av mjukvaruutvecklingsteam kan det användas för alla typer av projekt. Med YouTrack kan du skapa uppgifter, spåra buggar och planera arbetet med hjälp av agila metoder som Scrum och Kanban.

Det har ett rent och intuitivt gränssnitt som underlättar samarbete och gör det möjligt för teammedlemmar att kommunicera och dela uppdateringar om uppgifter. YouTrack integreras med verktyg som GitHub för att hålla allt synkroniserat. Dess rapporteringsfunktioner gör det möjligt för dig att spåra framsteg och se till att allt går enligt plan.

YouTrack-funktioner

Här är de viktigaste funktionerna som YouTrack erbjuder:

Funktion nr 1: Fel- och problemspårning

via YouTrack

YouTrack hjälper dig att spåra problem från början till slut. Skapa enkelt problem, lägg till taggar, ange prioriteringar och hantera bilagor med den inbyggda bildredigeraren. Anpassa aviseringar och var säker på att utkast sparas automatiskt.

🧠 Kul fakta: Termen ”bug” inom mjukvaruutveckling går tillbaka till 1947, när Grace Hopper upptäckte en mal som orsakade ett datorfel och bokstavligen debuggade den!

Funktion nr 2: Agila tavlor

via YouTrack

Agila tavlor i YouTrack stöder Scrum-, Kanban- och Scrumban-metoder. Skapa personliga tavlor för team utan en specifik metod för att spåra uppgifter på både team- och individnivå.

Funktion nr 3: Kunskapsbas

Lagra all teamkunskap tillsammans med projekt och ärenden. Organisera mötesanteckningar, projektplaner, HR-policyer och mycket mer på ett och samma ställe. Lägg till artiklar och media och använd fulltextsökning för att snabbt hitta den information du behöver. Länka artiklar till ärenden och samarbeta genom kommentarer.

💡Proffstips: När du anger sammanfattningen för ett nytt ärende i YouTrack söker programmet automatiskt efter liknande ärenden och visar dem i en lista. Denna funktion hjälper dig att undvika dubbletter och enkelt hitta befintliga ärenden som du kan länka till ditt nya ärende.

Funktion nr 4: Omfattande rapportering

YouTracks rapporteringsfunktioner hjälper dig att analysera projektaktiviteternas framsteg. Privata eller delade rapporter spårar problemfördelning och teamets prestanda, instrumentpaneler ger en översikt och anpassade widgets erbjuder skräddarsydda data.

Funktion nr 5: Tidshantering

Med sina tidshanteringsfunktioner gör YouTrack det enkelt att redovisa tid som lagts på ärenden. Logga arbetsuppgifter, ange tidsuppskattningar och skapa sammanfattande rapporter. Automatisera tidsspårningen med arbetsflöden eller anpassade metoder efter dina önskemål.

Funktion nr 6: Integrationer

YouTracks integrationer ökar produktiviteten genom synkronisering med GitHub, Bitbucket eller GitLab. Detta ger dig direkt åtkomst till commit eller möjlighet att ansluta till TeamCity för att spåra builds. Zendesk-integrationen möjliggör synkronisering av ärenden mellan plattformar.

Priser för YouTrack

Gratis: För 1–10 användare

11+ användare: 4,40 $/användare per månad

Vad är Jira?

via Jira

Jira är ett verktyg för felrapportering och agil projektledning som utvecklats av Atlassian.

Jira utvecklades ursprungligen för att hjälpa mjukvaruutvecklingsteam att hantera och spåra problem, buggar och uppgifter, men har sedan dess utvecklats till att stödja olika projektlednings- och agila metoder, inklusive Scrum och Kanban.

En betydande fördel med Jira är dess robusta ekosystem av plugins och integrationer, som gör det möjligt för team att anpassa och utöka dess funktioner för att bättre passa deras unika behov.

Jiras funktioner

Med funktioner som avancerad rapportering, anpassningsbara arbetsflöden och omfattande integrationer är det följande som utmärker det:

Funktion nr 1: Agil utveckling

via Jira

Agile är kärnan i Jira, vilket möjliggör smidig användning av Scrum, Kanban och hybridmetoder som Scrumban. När du startar ett projekt uppmanar Jira dig att välja mellan Kanban och Scrum agile-verktyg och konfigurerar automatiskt motsvarande tavla för att stödja ditt arbetsflöde.

Funktion nr 2: Felspårning

Jira spårar ditt projekt i varje steg med hjälp av sitt anpassningsbara frågespråk, JQL, för att filtrera och sortera problem. Det låter dig skapa ärenden, bifoga filer, tilldela uppgifter till teammedlemmar och samarbeta genom att lägga till andra för att spåra framsteg eller dela uppdateringar. Med dra-och-släpp-funktionalitet kan du enkelt skapa sprints, epics och uppgifter direkt i backloggen.

Funktion nr 3: Tidsspårning med färgindikering

Jiras tidsregistreringsfunktion låter dig övervaka tiden som läggs på uppgifter, vilket ger insikt i projektets tidsplan. Tidsregistreringssektionen visar tre färger – blå, orange och grön – för att indikera den tid som läggs på ett ärende.

Jira-integrationer på Atlassian Marketplace erbjuder mer detaljerad spårning.

👀 Visste du att? Över 80 % av Fortune 500-företagen hanterar sina utvecklingsprocesser med Jira. Detta visar hur effektivt Jira är när det gäller att hjälpa team att hålla ordning och vara produktiva.

Funktion nr 4: Anpassning

Jira kan anpassas med anpassade fält, arbetsflöden och ärendetyper för att passa ditt teams behov. Ytterligare plugins och integrationer från Atlassian Marketplace kan utöka dess funktionalitet ytterligare.

💡Proffstips: Genom att gruppera liknande uppgifter kan du enkelt identifiera vad som behöver göras. Etiketter kan också ange status för uppgifter, till exempel "Att göra", "Pågår" och "Klar".

Funktion nr 5: Säkerhet

Jira erbjuder robusta säkerhetsfunktioner, såsom användarroller, lösenordspolicyer och tvåfaktorsautentisering, som säkerställer att dina data förblir skyddade. Dessutom tillämpas standardbehörighetsschemat på nya projekt som standard, vilket gör att du kan definiera och tilldela behörigheter till vilket projekt som helst.

Funktion nr 6: Rapportering

Jira tillhandahåller olika rapporter som ger värdefull information om projektets framsteg. Dessa rapporter, till exempel Burndown-diagrammet, visar det beräknade och faktiska arbetet som återstår i en sprint, vilket hjälper dig att spåra projektets status under hela dess livscykel. De ger bättre översikt och förståelse för projektets framsteg.

Funktion nr 7: Agil roadmap

Jiras funktion Agile Roadmap ger en tydlig, övergripande bild av dina uppgifter inom projektets tidsplan, vilket hjälper dig att spåra framsteg och hantera prioriteringar. Det förenklar samordningen och gör det möjligt för teamen att fokusera på viktiga mål samtidigt som onödiga komplikationer undviks.

Jira-priser

Gratis för alltid, begränsat till 10 användare

Standard: 7,53 dollar per månad

Premium: 13,53 dollar per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

YouTrack vs. Jira: Jämförelse av funktioner

YouTrack och Jira har vissa likheter, men också unika funktioner som tillgodoser olika teambehov. Här är en snabb, djupgående titt på de viktigaste skillnaderna mellan Jira och YouTrack:

Funktion Jira YouTrack Användargränssnitt ❌ Komplext, brant inlärningskurva ✅ Enklare, mer intuitivt Anpassning ✅ Mycket anpassningsbar (arbetsflöden, fält osv.) ✅ Flexibelt men mindre komplext Agila funktioner ✅ Omfattande (scrum, kanban, rapportering osv.) ✅ Stabilt, men mindre omfattande än Jira Integrationer ✅ Brett utbud, särskilt inom Atlassian-verktyg ✅ Bra integrationer, särskilt med JetBrains-verktyg Automatisering ✅ Avancerade automatiseringsfunktioner ✅ Enkel och lättanvänd automatisering Skalbarhet ✅ Mycket skalbar för stora företag ❌ Passar bättre för mindre till medelstora team Support ✅ Omfattande community och officiell support ✅ Bra support med mindre community Problemspårning ✅ Robust felspårning med avancerad rapportering ✅ Enkelt men kraftfullt system för felrapportering

Här är en detaljerad översikt över skillnaderna:

1. Anpassning

Jira

Jira ligger i täten när det gäller anpassning. Det låter dig finjustera nästan allt – arbetsflöde, problemtyper, fält och behörigheter – så att det passar de unika behoven hos större team eller företag.

Nackdelen? Graden av anpassning kan göra det lite svårt för nya användare att konfigurera och hantera, särskilt om de inte är bekanta med systemet.

YouTrack

Å andra sidan erbjuder YouTrack också anpassningsmöjligheter, men det är lite enklare, mer begränsat och mer användarvänligt. Du kan fortfarande skapa anpassade arbetsflöden, fält och ärenden, men processen är mindre överväldigande. Det är ett bra val om du vill ha flexibilitet utan att behöva bekymra dig om komplicerade konfigurationer.

🏆 Vinnare: Jira, tack vare dess omfattande anpassningsmöjligheter för arbetsflöden, fält och behörigheter, vilket gör det perfekt för stora, mångsidiga team.

2. Skalbarhet

Jira

Jira är utformat för att skalas upp för stora organisationer. Det kan hantera komplexa projekt med många team, avdelningar och integrationer. Oavsett om du hanterar tusentals ärenden eller samordnar mellan flera team kan Jira stödja storskaliga operationer. Det är perfekt för företag som behöver avancerade funktioner och detaljerad spårning.

YouTrack

YouTrack är ett idealiskt val för mindre till medelstora team. Det kan visserligen skalas upp i takt med att ditt team växer, men erbjuder inte samma företagsanpassade funktioner som Jira. Det är ändå ett bra alternativ om du vill ha något enklare och mer kostnadseffektivt, med flexibla arbetsflöden och felhantering.

🏆 Vinnare: Jira. Det är utvecklat för att stödja stora organisationer och enkelt hantera komplexa projekt och flera team.

3. Agila funktioner

Jira

Jira är välkänt för att vara ett kraftpaket när det gäller Agile. Det har alla viktiga funktioner, som Scrum- och Kanban-tavlor, sprintspårning och backlog-hantering. Dessutom tillhandahåller det detaljerade rapporter – tänk på burndown-diagram och hastighetsdiagram – som ger teamen värdefull insikt i deras framsteg.

YouTrack

YouTrack fungerar också utmärkt för att stödja agila arbetsflöden, med anpassningsbara scrum- och kanban-tavlor samt grundläggande sprinthanteringsfunktioner. Även om det inte har samma rapporterings- och spårningsnivå som Jira, tycker många mindre team att dess funktioner är mer än tillräckliga för att hantera sina agila processer utan komplexitet.

🏆 Vinnare: Jira, för sina omfattande Agile-verktyg, inklusive detaljerade rapporter. Det är ett utmärkt val för team som arbetar med Agile-metoder.

4. Felhantering

Jira

Oavsett om det gäller buggar, uppgifter, berättelser eller episka berättelser kan du spåra allt i Jira. Med denna programvara för felspårning kan du lägga till anpassade fält, organisera med etiketter och prioritera uppgifter. Den är perfekt för team som behöver djupgående insikter och vill hantera varje liten detalj i sina projekt.

YouTrack

YouTrack fungerar utmärkt som verktyg för felhantering, men är enklare. Du kan skapa uppgifter, fel, användarberättelser samt anpassade fält och taggar. När det gäller detaljrikedom är det dock inte lika omfattande som Jira. Om du letar efter något som är lätt att använda men inte så komplicerat kan YouTrack vara rätt val.

🏆 Vinnare: Jira, eftersom det möjliggör detaljerad spårning med anpassningsbara problemtyper, fält och etiketter, är idealiskt för team som behöver precision.

5. Integrationer

Jira

Jira integreras väl med Atlassian-verktyg som Confluence, Bitbucket och Trello. Det stöder också många tredjepartsintegrationer som Slack, GitHub och Jenkins. Om ditt team använder flera verktyg säkerställer Jira att allt fungerar smidigt.

YouTrack

YouTrack integreras också med vissa verktyg, särskilt JetBrains-produkter som IntelliJ IDEA. Det kan också anslutas till verktyg som GitHub, GitLab och Slack. Det har dock inte samma breda utbud av integrationer som Jira erbjuder.

Om du använder många olika verktyg kan detta vara en begränsande faktor för YouTrack.

🏆 Vinnare: Jira. Det integreras sömlöst med Atlassian-verktyg och många tredjepartsappar, vilket förbättrar anslutningen mellan plattformar, medan YouTrack kan ha begränsningar.

6. Automatisering

Jira

Jiras automatisering är mycket kraftfull, särskilt om du använder molnversionen. Du kan automatisera ärenden, övergångar, aviseringar och anpassade åtgärder. Det kan dock bli lite komplicerat, och du behöver lite tid för att konfigurera allt.

YouTrack

YouTracks automatisering är enklare att konfigurera och kan hantera saker som att tilldela ärenden, ändra status eller skicka aviseringar. Det är också mer användarvänligt, så om du behöver automatisering utan en brant inlärningskurva är YouTrack förmodligen ett bättre val.

🏆 Vinnare: YouTrack för sin enkla och användarvänliga automatisering. Plattformen är lätt att installera och hantera.

YouTrack vs. Jira på Reddit

Vi har kollat in Reddit för att se vad folk tycker om Jira och YouTrack. Här är vad de har att säga.

På Reddit är den allmänna uppfattningen att YouTrack är utmärkt för mindre team eftersom det är enkelt, anpassningsbart och mer prisvärt. Det är lätt att använda, har inbyggd tidsspårning och överväldigar dig inte med funktioner. Många användare uppskattar det för dess rena gränssnitt och flexibilitet.

Goldy12 noterar till exempel följande:

Ja, vi använder det för vår byrå som skapar system för att skaffa kunder, och det är fantastiskt mycket bättre än andra verktyg och gratis för upp till 10 användare. Det är inte svårt att lära sig detta verktyg.

Ja, vi använder det för vår byrå som skapar system för att skaffa kunder, och det är fantastiskt mycket bättre än andra verktyg och gratis för upp till 10 användare. Det är inte svårt att lära sig detta verktyg.

Å andra sidan är Jira populärt bland större team och företag eftersom det har kraftfulla funktioner, djup integration och skalbarhet. Även om det kan vara svårt att installera och navigera i, är det det självklara valet för hantering av stora projekt och komplexa arbetsflöden, särskilt om du redan använder andra Atlassian-verktyg.

DebtNo8016 säger till exempel:

Jira är toppen för kravhantering! Det är superanpassningsbart och fungerar bra med andra verktyg. Dessutom är gränssnittet ganska intuitivt, vilket gör det enkelt att hålla reda på kraven när ditt projekt utvecklas.

Jira är toppen för kravhantering! Det är superanpassningsbart och fungerar bra med andra verktyg. Dessutom är gränssnittet ganska intuitivt, vilket gör det enkelt att hålla reda på kraven när ditt projekt utvecklas.

Om du ingår i ett mindre team som letar efter något enkelt är YouTrack kanske det bästa valet. Men om du behöver något mer robust med massor av funktioner och planerar att växa är Jira det rätta valet.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till YouTrack och Jira

Om du har letat efter ett verktyg som kombinerar det bästa av projektledning och felhantering är ClickUp lösningen.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det erbjuder också smidig projektledning och felhantering. Oavsett om du hanterar komplexa projekt, spårar fel eller samordnar uppgifter mellan team, samlar ClickUp allt du behöver på en intuitiv plattform. ClickUp är perfekt för team av alla storlekar och hjälper dig att hålla ordning, vara effektiv och hålla dig på rätt spår, oavsett projektets omfattning.

Här är varför det sticker ut jämfört med Jira och YouTrack:

ClickUps fördel nr 1: Allt-i-ett-projektledning för team

Organisera dina uppgifter och spåra deras framsteg med ClickUp Project Management.

ClickUp är inte bara ett projektledningsverktyg – det är utformat för att hantera alla aspekter av teamsamarbete. Från mjukvaruutveckling till marknadsföringskampanjer eller andra typer av projekt – ClickUp har funktioner som är skräddarsydda efter dina behov.

Organisera ditt arbete med uppgifter, deluppgifter, beroenden och tidsspårningsfunktioner med ClickUps projektledning.

Anpassa arbetsflöden, ange förfallodatum och tilldela prioriteringar för att säkerställa att alla är samordnade och på rätt spår – perfekt för projektledning.

Klassificera, hantera och prioritera felrapporter med ClickUp för mjukvaruteam.

Från sprintplanering till konsolidering av felrapporter – ClickUp är skapat för programvaruteam.

Med funktioner som versionskontroll, milstolpar, prioriteringar och integrerat GitHub säkerställer ClickUp for Software Teams att alla kan följa utvecklingscykeln på ett smidigt sätt.

Programvaruutveckling är ett område som det passar mycket bra för. Och de har ett antal mallar som hjälper dig att komma igång.

Programvaruutveckling är ett område som det passar mycket bra för. Och de har ett antal mallar som hjälper dig att komma igång.

ClickUps fördel nr 2: Enkel uppgiftshantering och felhantering

Prioritera arbetet med ClickUp Tasks för att öka produktiviteten.

Att hantera uppgifter och spåra problem är avgörande för att ditt team ska kunna hålla deadlines. ClickUp förenklar detta med kraftfulla funktioner för uppgiftshantering.

Med ClickUp Tasks kan du skapa uppgifter, tilldela dem till rätt personer, ange förfallodatum och lägga till prioritetsnivåer. ClickUps automatisering minskar manuellt arbete och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Du kan också spåra tiden som läggs på uppgifter, vilket säkerställer ett effektivt arbetsflöde och produktivitet.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om man skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samstämmigt.

Men det är inte allt. Du kan också använda ClickUp Dependencies för att hantera problem och buggar på rätt sätt och förhindra potentiella hinder.

Missa aldrig en bugg igen! ClickUp erbjuder en anpassningsbar ClickUp Bug Tracking Template som hjälper dig att spåra problem, tilldela dem till rätt utvecklare och övervaka lösningsstatus i realtid. Den integreras sömlöst med dina uppgifter och ger dig sammanhanget för att lösa problem snabbt.

Läs också: Gratis mallar och formulär för felrapportering för felspårning

ClickUp One Up #3: Anpassningsbara instrumentpaneler för total översikt

Påskynda leveransen av programvara med ClickUp Dashboards

Dashboards i ClickUp är mer än bara en plats där du kan se ditt arbete – de är ett kraftfullt sätt att hålla koll på allt som händer i dina projekt.

ClickUp Dashboards ger dig en översikt över alla dina uppgifter, projekt och problem. De låter dig spåra framsteg, övervaka teamets prestanda och se till att deadlines hålls. Du kan anpassa din Dashboard med widgets för uppgiftsstatus, teamets arbetsbelastning och projektets tidslinjer.

Du får också uppdateringar i realtid om projektets hälsa och status för enskilda uppgifter, vilket innebär att du kan agera snabbt om något hamnar på efterkälken. Du kan fördjupa dig i specifika problem från en intuitiv skärm, identifiera flaskhalsar och omfördela resurser.

ClickUp One Up #4: Avancerad automatisering för att spara tid och minska fel

Automatisera rutinmässiga programvaruuppgifter och arbetsflöden för felhantering med ClickUp Automations.

ClickUp Automations minskar manuella uppgifter avsevärt och eliminerar mänskliga fel. Du kan automatisera rutinåtgärder som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar, påminnelser om förfallodatum och mycket mer.

Du kan till exempel ställa in en automatisering så att när en utvecklare markerar en bugg som "Fixad" uppdateras den automatiskt till "Väntar på verifiering" och en avisering skickas till QA-testare. Det integreras också med Slack, GitHub, Confluence och andra utvecklingsverktyg för att underlätta buggspårning och mjukvaruutveckling.

Läs också: Hur man exporterar uppgifter från JIRA och importerar dem till ClickUp

Krossa buggar och stärk dina mjukvaruutvecklingsteam med ClickUp

Nu när vi har sett den ultimata jämförelsen mellan YouTrack och Jira handlar det i slutändan om ditt teams behov. Båda verktygen kan hjälpa till med felspårning och förbättra utvecklingsprocesserna.

Men båda har sina egna nackdelar.

ClickUp utmärker sig som den mest avancerade och samtidigt lättanvända lösningen. Med sina omfattande funktioner för projektledning och felspårning ger ClickUp teamen möjlighet att samarbeta effektivt och upprätthålla en smidig och agil mjukvaruutveckling.

Registrera dig gratis på ClickUp idag för att hantera buggar och leverera buggspårning av högsta kvalitet!