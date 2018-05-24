Hur man exporterar uppgifter från JIRA och importerar till ClickUp

Första gången jag såg JIRA blev jag väldigt förvirrad (samma sak med Sprintly ).

Hur söker du?

Hur länkar man ärenden?

Hur hittar du vilka uppgifter du ska göra härnäst?

Det är utan tvekan ett av de mest populära verktygen för projektledning som finns – men det är definitivt inte det enda.

Med mer än 40 000 organisationer som använder JIRA har det blivit som Microsoft Project för utvecklare. Det är det självklara valet för felspårning och problem, men det räcker definitivt inte för mer omfattande projekt. Det är bra för att fixa saker, inte för att planera saker. Alla som hamnar i mitten – och som hatar floden av ärenden, så många ärenden! – är hopplöst förlorade.

Kolla in vår detaljerade Jira-recension och lär dig att använda Jira för projektledning.

Varför du bör byta från JIRA till projektledningsprogramvara som hela ditt team kan använda

JIRA är komplicerat och endast teknikteam kan använda det på ett optimalt sätt. En av frustrationerna med JIRA är när ditt icke-tekniska team måste interagera med dina utvecklare och produktägare för att slutföra arbetet. Om hela teamet använder det blir det för otympligt och resten av teamet måste hitta ett annat verktyg, vilket skapar ännu mer splittring. Det är dyrt. Att introducera hela team kan kosta dig tusentals dollar varje månad. Men på grund av priset känner du dig skyldig att stanna kvar på JIRA. Varför vill du introducera hela ditt team till ett komplext verktyg bara för att det har bra buggspårningsfunktioner? Det är inte logiskt. Det finns enklare alternativ. Bryt mönstret och hitta ett Bryt mönstret och hitta ett mer användarvänligt alternativ till JIRA , som ClickUp, som är mycket enklare att lära sig, särskilt för dem som inte är så tekniskt inriktade.

Anti-JIRA-fraktionen växer sig allt starkare, även bland utvecklare och IT-operatörer. Och om du vill byta från Jira till ClickUp bör du exportera din JIRA-information och importera den till ClickUp för en mycket smidigare och produktivare plattform.

Hur du importerar dina JIRA-filer till ClickUp

Vi kan inte kontrollera hur JIRA hanterar sina exporter, men med ClickUp kan vi göra det så enkelt som möjligt.

Gå till din profil i ditt ClickUp-konto, välj inställningar och välj Importera/Exportera. Välj sedan den stora JIRA-knappen för att starta exporten.

Med ClickUp behöver du ingen XML-fil eller Excel-fil, allt du behöver göra är att ge ClickUp API-åtkomst så sköter vi resten.

Du måste skapa en applikationslänk, konfigurera applikationslänken, matcha din JIRA-applikations URL med ClickUp och fortsätta därifrån. Se de exakta stegen för att göra din JIRA-import framgångsrik.

Se EXAKT hur du importerar ditt arbete från JIRA till ClickUp.

Varför exportera från JIRA och importera till ClickUp?

Det finns många fördelar med att använda ClickUp istället för JIRA. ClickUp erbjuder de flesta av JIRAs funktioner och integrationer, och har till och med ett gratisabonnemang som gäller för alltid.

Många av de användare som byter från JIRA till ClickUp blir omedelbart imponerade av gränssnittets användbarhet. Det är en stor förändring att gå från JIRAs kliniska, tråkiga gränssnitt till ClickUps livfulla skönhet.

Men ClickUp är mer än bara ett snyggt gränssnitt. ClickUp har många kraftfulla funktioner som du får tillgång till gratis. Nu kan du få flera vyer av dina projekt, tilldela kommentarer, få superrik redigering, ett multitask-verktygsfält, enkla och anpassade statusar och innovativa funktioner som ett anteckningsblock i appen och en uppgiftsfält för att minimera ditt viktigaste arbete och återkomma till det senare.

Alla dina team och avdelningar kan arbeta tillsammans på en och samma plattform.

Vanligtvis är det bara teknikteam som använder JIRA – vilket innebär att marknadsföring, kreativ avdelning, drift och HR alla använder en annan plattform. Det är det som är så bra med ClickUp.

Organisationer i ClickUp upplever oöverträffad anslutbarhet och effektivitet när ALLA deras team kan använda samma, intuitiva plattform och till och med ha tavelvy.

Använd Scrum och Sprints i ClickUp

En stor fördel med JIRA är dess agila och scrum-baserade projektledningssystem . Den goda nyheten är att du kan göra detsamma direkt i ClickUp, utan det komplexa gränssnittet.

När du har konfigurerat en hierarki som passar ditt teams utrymmen, projekt och listor kan du konfigurera sprints i ClickUp och följa dina projekt från start till mål. Du använder listor i ClickUp för att konfigurera var och en av dina sprints.

Varje lista ska representera en enskild sprint med en ytterligare lista med titeln "Backlog". Nya funktioner och aspekter av en produkt kommer att utvecklas inom dessa listor och arkiveras när de är färdiga. Listor fungerar perfekt som sprints, eftersom varje lista kan innehålla många uppgifter som är tillämpliga på den. Listor kan också ha start-/förfallodatum, detaljer, en hel aktivitetstråd och mycket mer! Vi låter dig till och med färgkoda dina sprints och taggarna håller ihop allt.

För mer information, denna hjälpdokumentation beskriver exakt hur du konfigurerar ClickUp för sprintar så att du kan komma igång med ditt agila arbetsflöde direkt.

Slutsats

Om de som använder JIRA är ärliga kommer de att erkänna att programvaran är klumpig. De kommer att berätta hur frustrerande det är. Hur det faktiskt hindrar användarna från att få saker gjorda, istället för att öka produktiviteten. Det tar mycket tid och ansträngning att verkligen förstå hur man använder JIRA – varför gå igenom det? Importera dina JIRA-uppgifter till ClickUp!