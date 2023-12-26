Hur man skriver en bra felrapport (med exempel och mallar)

Oavsett om du hittade en bugg efter att utvecklingsteamet lanserade en ny funktion eller om mobilappen slutade fungera efter en större uppdatering, är tekniska problem en del av att äga en digital produkt. Istället för att starta dussintals e-posttrådar fram och tillbaka för att beskriva buggen, lär dig hur du skriver en bra felrapport. Du kan använda Jira, Bugzilla och andra verktyg för felrapportering, men det viktigaste är fortfarande innehållet i rapporten.

Men hur skriver man egentligen en bra felrapport?

Läs den här guiden för en översikt över felrapporter och varför de är viktiga. Vi ger dig även en checklista med saker att inkludera och steg-för-steg-instruktioner för hur du skriver en bra felrapport.

Vad är en felrapport?

En felrapport, även känd som en incident- eller problemrapport, är en detaljerad beskrivning av ett problem som någon upptäcker i en programvara. Testare och utvecklare använder dessa rapporter för att kommunicera om fel. Istället för att skicka ett e-postmeddelande med texten ”Hej, formuläret på kontaktsidan verkar vara trasigt”, ger felrapporten detaljerad information som utvecklingsteamet kan använda för att felsöka felet så snabbt som möjligt. 🐞

Det primära syftet med en felrapport är att ge utvecklaren tillräckligt med information så att de kan åtgärda problemet. Det räcker inte att säga att något är trasigt, utan det handlar om att presentera en tydlig bild av vad som händer. En bra felrapport påskyndar felsökningsprocessen och förbättrar den övergripande kvalitetssäkringen och testprocessen.

När felrapporten har gått igenom arbetar utvecklings- och testteamet med att hitta orsaken till problemet och åtgärda det. De går igenom något som kallas fel- eller buggcykeln, en process som varje bugg genomgår, från upptäckt till avslutning. Många spårningssystem, som ClickUp, övervakar livscykelstatusen för varje bugg så att du får en överblick över var allt befinner sig.

Varför är felspårning och felrapportering viktigt?

Visst, du kan hoppa över felsökningsprocessen och köra allt som i vilda västern. Men det är ett recept på trasiga applikationer, rörig kod och omarbetningar – för att inte tala om en negativ upplevelse för slutanvändaren. Felrapporter ger relevant information som hjälper utvecklingsteamet att prioritera och ta itu med rätt problem, effektivisera sina arbetsflöden och förenkla hela testprocessen. Verktyg för felrapportering har också en rad andra fördelar, från bättre produktkvalitet till bättre samarbete. 🙌

Förbättra teamsamarbetet

Programvarufelrapporter kan verka som byråkrati, men de är en viktig bro mellan testare, utvecklare och projektets intressenter. En effektiv felrapport innehåller exakta steg för att återskapa felet, listar faktiska resultat jämfört med förväntade resultat och ger miljöinformation som utvecklare behöver för att åtgärda problemet. Denna tydlighet gör inte bara allas arbetsdag lite enklare, utan för också teamet samman för att snabbt ta hand om ärendet.

Förbättra användarupplevelsen

Programvarufel kan orsaka alla möjliga konstiga problem för slutanvändarna. Ett enda problem eller fel kan få användarna att lämna din plattform för gott, så det ligger i ditt intresse att ta felspårning och felrapportering på allvar.

En bra programvarubuggrapport kan också ge ett systematiskt, strukturerat sätt att hantera dessa fel, vilket säkerställer att din produkt är så felfri och användarvänlig som möjligt. Om du har många buggar bör ditt rankningssystem göra det möjligt att rangordna dem efter prioritet så att du kan ta itu med de mest akuta problemen i produktbackloggen först.

Skapa en kvalitetsprodukt

All programvara har buggar. Produktkvaliteten beror på hur bra och snabbt ditt team hanterar buggar. Lyckligtvis ger detaljerade felrapporter insikt i produktens svagheter så att utvecklare kan förstå dess allvar och inverkan. Ju bättre de förstår problemet, desto mer riktade och effektiva blir deras korrigeringar. Effektiva incidentrapporter minskar också utvecklarnas tid för att klargöra krav, vilket ger dem mer tid att koda.

Effektivisera utvecklingsprocessen

Programvaruutveckling kan vara knepigt ur ett projektledningsperspektiv. Istället för att jaga efter buggar som inte finns, konsulterar utvecklare rapporten och går direkt till att åtgärda problemet. Korrekt buggrapportering eliminerar oklarheter och gör att alla är på samma sida. Bra rapporter eliminerar inte helt fram- och återgångar och begäranden om förtydliganden, men de minskar definitivt onödig förvirring, vilket i slutändan effektiviserar utvecklingsarbetsflödet.

Minska kostnaderna

Det stämmer: Att åtgärda buggar tidigt i utvecklingsprocessen kan faktiskt minska kostnaderna. Ju längre du lämnar en bugg olöst, desto dyrare blir det att fixa den. Effektiv buggrapportering möjliggör tidig upptäckt, vilket minskar kostnaderna och ansträngningarna som krävs för att lösa problemen.

Element som ska inkluderas i en välskriven felrapport

Det är en sak att skriva en felrapport, men att skriva en bra felrapport är en konst. Organisationer är olika, men de bästa felrapporterna innehåller ofta dessa element.

Fel-ID

Du har förmodligen en hel del buggar att hantera. Istället för att släppa varje felrapport hur som helst, tilldela den ett unikt bugg-ID. Du kan använda denna identifierare för nya felrapporter i ditt ärendehanteringssystem, vilket gör det enklare att spåra och referera till rätt bugg. Detta kommer också att vara användbart om flera personer upplever samma bugg.

Titel eller sammanfattning

Ge rapporten en kort och koncis titel som ger en översikt över det huvudsakliga problemet. Titeln ska vara tillräckligt tydlig för att vem som helst ska kunna förstå buggens natur med ett ögonkast. Lägg inte in för många extra detaljer här. Sammanfatta rapporten till huvudidén och lägg till sammanhang eller information senare i rapporten.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Utvecklare har mycket att göra. Att tilldela varje felrapport en prioritet och allvarlighetsgrad hjälper dem att balansera sin arbetsbelastning och hantera uppgifterna i rätt ordning. Felprioriteringsnivån anger hur brådskande det är att åtgärda felet, medan felets allvarlighetsgrad återspeglar vilken inverkan felet kommer att ha på systemets funktionalitet.

Miljöinformation

Kanske laddas inte en apps CSS på din dator, men fungerar utan problem på en kollegas MacBook. Detta är en miljödetalj som utvecklare behöver känna till.

Inkludera information om:

Ditt operativsystem: Windows, MacOS, Linux, etc.

Din webbläsartyp och version: Chrome, Firefox, Safari, etc.

Din hårdvara

Beroende på produkten kan du också behöva ange vilken programvaruversion du använder och när den senast uppdaterades.

Beskrivning av felet

Nu är det dags! Här ger du en detaljerad beskrivning av felet. Förklara hur felet uppstod i applikationen och vilken inverkan det har på användarupplevelsen eller funktionaliteten. 📝

Steg för att återskapa felet

Kanske har du upptäckt en bugg, men utvecklingsteamet ser den inte. När du rapporterar buggar är det en bra idé att ge instruktioner om hur du upptäckte den och hur utvecklarna också kan hitta den. Ge tydliga, stegvisa punkter om hur buggen kan reproduceras. Om den inte kan reproduceras av utvecklaren kan det tyda på ett problem med ditt system och inte med applikationen, vilket är anledningen till att reproduktionsinstruktioner är så viktiga.

Förväntat resultat jämfört med faktiskt resultat

Appar har många rörliga delar, och utvecklare kanske inte känner till funktionen eller syftet med allt utan vidare. Det är bra om utvecklaren vet vad du förväntar dig ska hända jämfört med vad som faktiskt händer. Något i stil med: ”När jag klickade på den här länken förväntade jag mig att omdirigeras till registreringssidan, men jag fick istället ett felmeddelande.” Detta är viktigt eftersom det belyser den diskrepans som utvecklaren behöver åtgärda.

Anteckningar och bilagor

Ibland är det lättare att visa än att berätta. Försök att inkludera relevanta filer, som felloggar, datafiler, skärmdumpar eller videoinspelningar. Ibland kan visuella bevis göra hela skillnaden, så om du behöver få ett problem löst snabbt, lämna så mycket bevis som möjligt.

Vanliga misstag att undvika när du skapar en felrapport

Att lära sig skriva en felrapport kräver lite övning. Kontrollera noga att din rapport inte innehåller något av dessa vanliga problem med felrapporter.

Vaga titlar

Generiska eller vaga titlar kommer att göra utvecklarna förvirrade. En titel som "Jag har hittat en bugg" är varken specifik eller hjälpsam. Ge istället en kortfattad sammanfattning av vad som faktiskt händer, till exempel "Felmeddelande när jag lägger till varor i varukorgen".

Ofullständig information

Felrapporter kräver vissa fält av en anledning. Om du inte anger information om ditt operativsystem, programversion eller webbläsartyp kan det försvåra felsökningsprocessen. Om du inte känner till informationen, ta dig tid att ta reda på den. Utvecklaren kommer ändå att be dig om denna information, så du kan lika gärna spara tid för alla genom att skicka in dessa uppgifter från början.

Stavfel

Vi pratar inte om att blanda ihop "their", "there" och "they're". Vi menar stavfel som potentiellt kan ändra innebörden av det du försöker säga. Detta gäller särskilt om du använder varumärkesterminologi eller autokorrigering på din dator. Till exempel skiljer sig "text" och "test" bara åt med en bokstav, men att blanda ihop de två termerna kan leda till förvirring.

Tvetydiga steg för att återskapa felet

Instruktioner som "logga in för att hitta felet" är inte till någon hjälp. Kom ihåg att målet är att göra problemet reproducerbart. Ingenting är "uppenbart" eller "självklart" här. Gör inga antaganden: Inkludera alltid steg-för-steg-instruktioner, även om de verkar för grundläggande eller enkla.

Kontrollerar inte om det finns dubbletter

Upplever alla samma fel? Om så är fallet är det stor sannolikhet att någon redan har skickat in en felrapport och att den ligger i en utvecklares kö. Att skicka in flera rapporter för samma problem fördröjer processen för alla, så om du har tillgång till felrapporteringssystemet bör du först kontrollera om någon redan har skickat in denna begäran.

Använda subjektivt språk eller åsikter

Personliga åsikter som "Den här nyansen av lila är ful" är inte till någon hjälp för utvecklare. Personliga åsikter eller småsaker som irriterar dig är inte samma sak som faktiska buggar. Håll din rapport så saklig och precis som möjligt; allt annat är bara distraktioner som kan bromsa utvecklingsteamet.

Ignorera feedback eller frågor

Den mottagande utvecklaren kan ha frågor eller kommentarer om din felrapport. Istället för att skicka in den och gå vidare, gör dig tillgänglig för att interagera med utvecklaren. Ju snabbare du svarar på deras frågor, desto snabbare kan de åtgärda problemet.

Felaktig bedömning av allvarlighetsgrad eller prioritet

Om du upptäcker ett säkerhetsproblem och klassificerar det som ett problem med låg prioritet är det ett problem. Tänk på de verkliga konsekvenserna som felet har för slutanvändarens upplevelse. Att inte kunna logga in är ett stort problem, medan mindre problem som bildåtergivning har lägre prioritet.

Hur man skriver en felrapport i ClickUp

Programvaruteam förlitar sig på ClickUp för mer än bara problemspårning och felrapporter. Det är en allt-i-ett-lösning för projektledning som stöder samarbete, brainstorming och allt däremellan för tekniska team. Hantera uppgifter, chattar, teknisk dokumentation, mål och mer på ett och samma ställe. ClickUp Forms standardiserar till och med felrapporteringsprocessen, så du behöver inte oroa dig för att folk blir ”kreativa” med sina inlämningar. 👀

Du behöver inte heller skapa dina bugg- och problemspårningsarbetsflöden från grunden. Prova ClickUp Bug & Issue Tracking Template för att stödja tvärfunktionellt samarbete med automatiserade formulär, anpassade intagsformulär och flexibla vyer. Om du behöver lite inspiration kan du se hur ClickUp strukturerar sitt korta och koncisa buggrapportformulär.

Optimera felspårningen med en felrapportmall i ClickUp

Effektivisera mjukvarutestning med ClickUp

Programvarufel är en del av utvecklingen av digitala produkter. Genom att lära dig hur man rapporterar fel kan du förse dina utvecklare med mer relevant och användbar information som påskyndar korrigeringar, minimerar krångel och förbättrar användarupplevelsen.

Att skriva en gedigen felrapport kommer att ta dig långt, men du behöver fortfarande ett system för att spåra, hantera och kommunicera om fel. Det är där vi kommer in. ClickUp är en gedigen projektledningsplattform som samlar IT-mallar, formulär, uppgifter och kommunikation på ett och samma ställe. Sluta växla mellan flera verktyg och samla allt på en verkligt allt-i-ett-plattform med ClickUp. Prova själv: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu!