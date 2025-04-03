8 gratis mallar för organisationsscheman för Google Slides (+alternativ)

En organisationsschema (org chart) visar företagets struktur visuellt, vilket gör det lättare att förstå roller, ansvarsområden och rapporteringsvägar.

Ett väl utformat organisationsschema förbättrar kommunikationen, effektiviserar beslutsfattandet och ökar effektiviteten i arbetsflödet. Oavsett om du leder ett nystartat företag eller ett stort företag hjälper ett organisationsschema medarbetarna att förstå var de passar in i teamet.

Med en fördesignad mall kan du snabbt skapa ett professionellt organisationsschema som passar dina affärsbehov. Rätt ramverk säkerställer tydlighet, enkla uppdateringar och anpassningsbarhet för framtida förändringar.

Idag ska vi titta på de bästa mallarna för organisationsscheman för Google Slides och de bästa alternativen som ClickUp erbjuder!

🔍 Visste du att? En tydlig förståelse av roller ökar arbetsprestationen med 25 %.

Vad kännetecknar en bra organisationsschemamall?

En organisationsmall upprätthåller tydligheten i arbetsflödet. En bra organisationsschemamall bör innehålla följande:

Tydlig hierarki : Mallen bör ha en logisk struktur som visar rapporteringsrelationer och låter dig välja hierarki på ett logiskt sätt. Den bör förmedla all information utan att vara rörig, så att organisationsschemat kan skapas smidigt.

Anpassningsalternativ : Du bör enkelt kunna redigera roller, namn och avdelningar i mallen, och den bör vara tillräckligt anpassningsbar för att återspegla ditt varumärke.

Visuell tydlighet : Väl avstånd mellan elementen med läsbara typsnitt och fyllningsfärger säkerställer tydlighet. Elementen i ramverket bör ordnas på rätt sätt så att teammedlemmarna enkelt kan förstå flödet.

Samarbetsfunktioner : Diagrammet ska göra det möjligt för teammedlemmarna att samarbeta effektivt. De ska kunna spåra eller uppdatera informationen och diskutera viktiga punkter utan förvirring.

Skalbarhet: När ditt team växer bör den mall du väljer stödja tillväxten, så att du kan utöka eller göra ändringar efter behov.

💡 Proffstips: Visualisera din organisations struktur genom att skapa och optimera organisationsscheman. De hjälper dig att förstå företagets hierarki och är särskilt användbara för nya medarbetare som vill förstå rapporteringsrelationerna.

Mallar för organisationsscheman i Google Slides

Här är de bästa mallarna för organisationsscheman i Google Slides som du kan använda för att säkerställa en strukturerad hierarki:

1. Mall för teamhierarki i Google Slides från Slides Carnival

via Slides Carnival

Presentera teamroller, rapporteringsvägar och organisationsscheman med Google Slides team Hierarchy Template från Slides Carnival.

Med den här mallen kan du visa företagets hierarki i ett lättförståeligt och visuellt tilltalande format. Den är kompatibel med Google Slides, Microsoft PowerPoint och Canva.

Denna tabells minimalistiska stil och strukturerade flöde säkerställer att varje roll och befattning förmedlas korrekt.

Här är varför du kommer att gilla den: Använd animationer och övergångsfunktioner för varje infografik.

Anpassa de färdiga A4-infografikerna efter din organisationsstruktur.

Använd diagram, ramar och linjer för att lägga till detaljer om rollerna.

Perfekt för: HR-personal och chefer som vill presentera rapporteringsstrukturer, teamroller och organisationsscheman.

💡 Proffstips: Vill du förenkla dina idéer? Använd ClickUp Mind Maps och förverkliga dina idéer. Med hjälp av den här funktionen kan du: Bryt ner komplexa idéer och hierarkier för att effektivisera arbetsflödet.

Rita kopplingar och beskriv beroenden mellan olika uppgifter.

Planera arbetsflöden för att få arbetet gjort snabbare

Organisera röriga layouter så att alla hålls informerade om förändringar och uppgifter.

2. Mall för organisationsschema med infografik för Google Slides från Slide Carnival

via Slides Carnival

Skapa en tydlig och koncis infografik med Google Slides Infographic Org Chart Template från Slides Carnival.

Denna infografikmall förenklar organisationshierarkin så att man kan förstå den med ett ögonkast. Det anpassningsbara ramverket säkerställer att all information är centraliserad.

Oavsett om du förbereder organisationsscheman eller sammanfattar data kan du med mallen presentera informationen i ett lättförståeligt format.

Här är varför du kommer att gilla den: Anpassa organisationsschemana utifrån din organisations hierarki för att presentera en fullständig översikt.

Använd designelement och ikoner för att förbättra detaljerna och de visuella representationerna.

Infoga bilder tillsammans med beteckningen för enkel identifiering.

Perfekt för: Ledningsgrupper som vill skapa engagerande visuella organisationsscheman för att upprätthålla organisationens hierarki.

3. Mall för organisationsscheman för Google Slides från Slidesgo

via Slidesgo

Skapa en strukturerad organisationshierarki med Google Slides Organizational Charts Template från Slidesgo.

Det kan vara förvirrande att reda ut vem som ansvarar för vad och vem som rapporterar till vem, särskilt i en stor eller matrisorganisation. Mallen hjälper dig att organisera teammedlemmarnas roller och ansvarsområden i ett lättöverskådligt format.

Här är varför du kommer att gilla den: Infoga eller ändra former för att förbättra det visuella intrycket och strukturen.

Anpassa temat och organisationsschemana så att de återspeglar din organisations hierarki.

Använd ikoner och Flaticons tillägg för att förbättra detaljerna.

Perfekt för: Chefer och HR-team som vill definiera teamets roller och ansvarsområden.

4. Mall för organisationsschema för Google Slides från Slidemodel

via Slidesmodel

Skapa ett kraftfullt organisationsschema med Google Slides Organizational Chart Template från Slidemodel.

Med den här lösningen kan du skapa ett enkelt och informativt organisationsschema som ger tydlighet om hela organisationens hierarki. Den använder redigerbara avatarer för att definiera olika roller i organisationen.

Med denna organisationsschemamall för Google Slides kan du definiera olika anställdas roller i ett lättnavigerat format.

Här är varför du kommer att gilla den: Infoga små anteckningar om rollen för att ge fullständig information.

Använd relevanta bilder för intressenter och teammedlemmar för att öka den visuella attraktionen.

Använd olika former och flöden för att definiera företagets struktur och upprätthålla tydlighet.

Perfekt för: Företagsledare som vill skissera organisationsstrukturer för att upprätthålla tydlighet i arbetsflödet.

5. Mall för matrisorganisationsstruktur för Google Slides från Slidemodel

via Slidemodel

Visa organisationsstrukturen på ett kreativt sätt med Google Slides Matrix Organization Structure Template från Slidemodel.

Det kan vara svårt att spåra informationsflödet i en organisation när det inte finns någon hierarki. Mallen för Google Slides erbjuder ett enkelt sätt att förstå denna process.

Med olika rader och beroenden definierar organisationsschemat olika positioner, såsom olika nivåer av chefer och andra anställda. Det ger ett grafiskt sätt att kommunicera, vilket säkerställer tydlighet.

Här är varför du kommer att gilla den: Anpassa nyckelpositioner, projekt, ikoner och noder så att de matchar organisationsstrukturen.

Markera skärningspunkten mellan projekt och roller med cirkulära noder för att enkelt kunna följa roller och ansvarsområden.

Markera processflödet snabbt med hjälp av nedåt- och högerpilen.

Perfekt för: Projektledare som vill hålla koll på tvärfunktionella roller och förstå informationsflödet.

6. Mall för organisationsschema för försäljning i Google Slides från Slideegg

via Slideegg

Med Google Slides Sales Organization Chart Template från Slideegg kan du skapa visuella representationer av rollerna inom försäljningsavdelningen.

Mallen gör det enklare att kommunicera roller och ansvarsområden inom försäljningsavdelningen. Med ett organiserat flöde och en tydlig struktur gör detta diagram i Google Slides det enkelt att presentera strukturen på ett visuellt tilltalande sätt för att öka minnesförmågan.

Här är varför du kommer att gilla den: Anpassa design, färger och andra element så att de speglar din organisation.

Fyll i bildplatshållarna med relevanta bilder för att enkelt identifiera teammedlemmarna.

Infoga namnen tillsammans med ansvarsområdena i block för att undvika förvirring och dubbelarbete.

Perfekt för: Försäljningschefer som vill visa försäljningsteamets hierarki på ett visuellt tilltalande sätt.

7. PowerPoint-mall för Google Slides Team Line Up från Slideegg

via Slideegg

Skapa en tydlig och koncis teamuppställning med Google Slides Team Lineup PowerPoint Template från Slideegg.

Känns det svårt att skapa en teamuppställning? Den här mallen gör det enkelt med ett organiserat informationsflöde. Lägg till chefen, teamledarna och teammedlemmarna i ett strukturerat format för att säkerställa att alla får en tydlig översikt över teamet.

Här är varför du kommer att gilla den: Lista teammedlemmarna och deras roller tydligt för precis kommunikation på arbetsplatsen.

Redigera ikonerna för att återspegla strukturen i ditt team och förbättra det visuella intrycket.

Lägg till eller ta bort hierarkinivåer för att skapa en korrekt representation av teamet.

Perfekt för: Teamledare som vill presentera teamstrukturer och ge en korrekt översikt över teamet.

8. Flerfärgad mall för organisationsscheman för Google Slides från Slideegg

via Slideegg

Lägg till roller, data och ikoner för att kreativt visa din teamstruktur med Google Slides Multicolour Sample Organizational Charts Template från Slideegg.

En organisationsstruktur behöver inte vara tråkig. Denna mall erbjuder ett kreativt och färgglatt sätt att presentera teamstrukturen. Du kan välja mellan olika färger och nodalternativ för att lägga till alla detaljer i organisationsschemat.

Här är varför du kommer att gilla den: Använd olika ikoner och färger för att upprätthålla tydlighet och visuell attraktionskraft.

Lägg till uppgifter om avdelningar eller anställda i supercirklarna.

Fyll i relevant data och information på sidan för att säkerställa samstämmighet.

Perfekt för: Teamledare som vill presentera teamstrukturer och ge en korrekt översikt över teamet.

➡️ Läs mer: Hur man omstrukturerar en organisation på rätt sätt

Begränsningar vid användning av Google Slides för organisationsscheman

Google Slides kan vara en snabb lösning för att skapa ett organisationsschema, men det har vissa begränsningar:

Begränsade designalternativ : Google Slides har en grundläggande struktur och saknar avancerade anpassningsfunktioner som finns i specialiserade verktyg.

Skalbarhetsproblem : Stora organisationsscheman blir svåra att hantera och organisera i slides. Så när ditt team växer blir det svårt att hantera strukturen.

Samarbetsutmaningar : Även om flera användare kan redigera kan det vara svårt att hålla reda på versionerna i organisationsscheman i Google Slides.

Brist på automatisering: Du måste justera former och kopplingar manuellt, vilket är tidskrävande.

➡️ Läs mer: De bästa programvarorna för digitala whiteboardtavlor

Alternativa mallar för organisationsscheman

🔍 Visste du att? Forskning tyder på att när du matchar uppgifter med specifika roller ökar medarbetarnas engagemang med 10 %.

Här är de bästa alternativa mallarna för organisationsscheman för att upprätthålla effektiviteten i organisationshierarkin:

1. Clickup-mall för organisationsschema

Hämta gratis mall Visualisera teamstrukturen för att säkerställa ett effektivt samarbete med ClickUp-organisationsschemamallen.

Att inte ha en organisationsstruktur på plats kan leda till förvirring och förseningar. ClickUp Org Chart Templates lättförståeliga struktur gör det enkelt att underhålla ett organisationsschema.

Du kan lägga till varje teammedlems roller och ansvarsområden för att förtydliga arbetet. Detta bidrar till att förbättra det övergripande arbetsflödet och säkerställer effektivitet och produktivitet.

Här är varför du kommer att gilla den: Skapa uppgifter för varje teammedlem och lägg till relevant information om teammedlemmen.

Fyll i ytterligare detaljer om strukturen med hjälp av klisterlappar.

Lägg till bilder och former för att förbättra strukturen och upprätthålla tydligheten i rollerna.

Perfekt för: HR-team som vill definiera organisationsstrukturen för samarbete och undvika förvirring.

💡 Proffstips: AI-drivna verktyg som ClickUp Whiteboards hjälper dig att visualisera organisatoriska relationer med färgkodade roadmaps och mycket mer. Så här hjälper de dig: Använd färgglada och engagerande presentationer för att göra strukturer, relationer och hierarkier lätta att komma ihåg.

Förtydliga relationer med anpassningsbara kopplingar

Dela din whiteboard med alla i teamet så att ingen missar något.

2. ClickUp Meet the Team-mall

Hämta gratis mall Skapa en teamprofil och lyft fram viktiga detaljer om teammedlemmarna med ClickUp Meet the Team Template.

Det kan vara svårt att presentera ditt team när all information inte presenteras i ett strukturerat format. Med ClickUp Meet the Team Template blir det enkelt att lägga upp information om teamet.

Med den kan du på ett professionellt och sammanhängande sätt visa upp ditt teams kompetens, prestationer och höjdpunkter. Dessutom kan du enkelt uppdatera mallen om det sker förändringar i teamet.

Med denna mall kan du bygga upp kundernas förtroende och hjälpa teammedlemmarna att snabbt lära känna varandra.

Här är varför du kommer att gilla den: Använd bilder tillsammans med rollerna för att göra mallen mer tilltalande och ge den ett professionellt utseende.

Ge en översikt över dina teammedlemmar i början för att snabbt presentera ditt team.

Lägg till information om teammedlemmarnas roller, färdigheter och talanger.

Perfekt för: Lednings- och HR-team som vill presentera teammedlemmarna på ett professionellt sätt.

💡 Proffstips: Det kan vara svårt att följa upp medarbetarnas mål. Där kan en mall för teamstadga vara till hjälp! Med den här layouten kan du hålla koll på dessa parametrar och fastställa grundläggande regler och föreskrifter för alla.

3. Mall för personalförteckning i Clickup

Hämta gratis mall Granska teamets scheman, spåra semesteransökningar och hantera ditt team med ClickUp Staff Roster Template.

Det kan vara komplicerat att organisera och hantera personalförteckningen så att alla är tillgängliga när det behövs. ClickUps mall för personalförteckning visar företagets pågående verksamhet, åtaganden, uppgifter osv. så att du enkelt kan hålla koll på allt.

Med mallen kan du kommunicera rollerna och säkerställa samarbete i realtid mellan teammedlemmarna. Dessutom hjälper den till att hålla en korrekt förteckning över arbetstimmar.

Här är varför du kommer att gilla den: Spåra snabbt den totala utbetalningen till personalen med hjälp av personalens utbetalningstavla.

Visa och ändra schemat för specifika anställdas skift i veckokalendervyn.

Kontrollera en anställds aktuella arbetsbelastning för att se om hen kan ta på sig fler uppgifter med hjälp av rutan för arbetsförlopp.

Perfekt för: HR- och driftsteam som hanterar medarbetarnas scheman och kommunicerar roller.

💡 Proffstips: Dagens ledarskap utvecklas mot bättre teamledning och optimal resursfördelning med bättre metoder. Här är en översikt över ledarskapets funktioner med exempel från verkligheten.

4. Mall för ClickUp-teamets fotokatalog

Hämta gratis mall Organisera personalbilder och håll reda på kontaktuppgifter med ClickUp Team Photo Directory Template.

Att lagra bilder och kontaktuppgifter för personalen på ett ställe kan vara en svår uppgift utan rätt format. ClickUp Team Photo Directory Template erbjuder ett lättanvänt format för att ordna alla bilder på ett kreativt sätt med inbyggda diagram.

Mallen gör det enkelt att identifiera individer i organisationen. Den organiserar informationen på ett professionellt sätt för att säkerställa snabb åtkomst när det behövs.

Skapa och tilldela uppgifter med anpassade statusar, till exempel Öppen och Klar, genom att övervaka varje anställds framsteg.

Här är varför du kommer att gilla den: Skapa kategorier och lägg till attribut för att visualisera teamkatalogen och effektivt hantera teammedlemmarna.

Ordna bilderna och kontaktuppgifterna på whiteboardtavlan för att få en snabb överblick över teammedlemmarna.

Använd former och klisterlappar för att lägga till extra information och förbättra katalogens visuella utseende.

Idealisk för: HR-team som vill upprätthålla en medarbetarförteckning för att identifiera individer utan förvirring.

5. Mall för ClickUp-anställdskatalog

Hämta gratis mall Håll ordning på och säkerställ noggrannheten i dina medarbetarregister med ClickUps mall för medarbetarregister.

Medarbetarregister är ett användbart sätt att organisera medarbetarinformation och förbättra samarbetet. Med ClickUps mall för medarbetarregister kan du enkelt lagra medarbetarinformation på ett centralt ställe.

Mallen ger snabb åtkomst till jobbtitlar och kontaktuppgifter, vilket förbättrar kommunikationen mellan kollegor. Dessutom förenklar den introduktionen av nya medarbetare genom att tillhandahålla viktig information.

Du kan välja mellan olika statusar, såsom Avskedad, Ledig, Sjuk och mammaledighet, för att endast övervaka aktiva anställda.

Här är varför du kommer att gilla den: Spåra anställdas åtkomst till känslig information för att säkerställa säkerheten för konfidentiella data.

Få en komplett databas över anställda som för närvarande arbetar och är lediga, tillsammans med arbetsskift och avdelningar.

Kontrollera kontaktuppgifter, prestationsbetyg, utbetalningar, anställdas status och kompetens på ett och samma ställe för snabb åtkomst.

Perfekt för: HR-team som vill organisera medarbetarnas uppgifter på ett effektivt sätt och hålla koll på deras ledigheter, kompetens och löner.

6. Mall för ClickUp-anställdas profiler

Hämta gratis mall Sammanställ veckovisa 1:1-anteckningar och lyft fram prestationer med ClickUp-mallen för medarbetarprofiler.

Mallen för medarbetarprofiler från ClickUp är ett effektivt sätt för chefer och medarbetare att dokumentera professionell utveckling och hantera prestationer på ett effektivt sätt.

Med mallen kan du samla anteckningar om tillväxt på ett och samma ställe. Du kan använda detta ramverk för att göra anteckningar inför medarbetarmöten, hantera kompetensbrister och effektivt skissa på professionell utveckling.

Här är varför du kommer att gilla den: Få en fullständig översikt över schemalagda 1:1-sessioner och håll ordning på ditt schema.

Organisera produktiva möten med agenda, uppdateringar, ad hoc-diskussioner och åtgärdspunkter, och upprätthåll ett effektivt samarbete.

Lägg till specifika detaljer om varje anställd för att säkerställa enhetlighet i arbetsflödet och minska förvirringen.

Perfekt för: Chefer som vill följa upp medarbetarnas utveckling och prestationer samt sammanställa anteckningar från individuella samtal.

📮 ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Forskning från ClickUp visar att denna process leder till spridd information och ineffektivitet. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter så att ditt team kan hålla sig uppdaterat.

7. ClickUps mall för företagsöversikt

Hämta gratis mall Få en överblick över alla kampanjer och initiativ med ClickUp-mallen för företagsöversikt.

En fullständig företagsöversikt är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och hålla alla på rätt spår. ClickUps mall för företagsöversikt hjälper dig att skapa en aktuell översikt över ditt företag.

Med mallen får du tillgång till information om ditt team, dina produkter och dina kunder. Dessutom kan du använda viktiga nyckeltal för att följa upp prestationer och säkerställa optimal kommunikation mellan intressenter och berörda parter.

Här är varför du kommer att gilla den: Få en linjär översikt över uppgifter som inte är schemalagda eller är försenade med färgkodning för snabb analys.

Kontrollera de totala kostnaderna och andra detaljer för avdelningens projekt och flytta dem till olika avdelningar genom att bara dra dem.

Spåra projektets framsteg tillsammans med projektägare, intressenter, RAG-status, framstegstakt och projektkostnad.

Perfekt för: Chefer och team som vill följa upp viktiga företagsinitiativ och resultat samt säkerställa optimal kommunikation.

8. Mall för ClickUp-anställdas handbok

Hämta gratis mall Kommunicera tydliga riktlinjer och spåra viktig dokumentation med ClickUp-mallen för personalhandbok.

En personalhandbok informerar anställda om företagets policyer och anger förväntningar. ClickUps mall för personalhandbok är utformad för att skapa en omfattande och hjälpsam guide som dina anställda kan använda som referens.

Den innehåller en skriftlig redogörelse för företagets policyer, vilket hjälper anställda att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Mallen låter dig också kommunicera tydliga riktlinjer för introduktion och avsked.

Här är varför du kommer att gilla den: Lägg till undersidor baserat på företagets krav för att säkerställa omfattande information.

Lägg upp alla detaljer om företagets tjänster, struktur, ledningsgrupp och online-närvaro för att ge en översikt över företaget.

Definiera standarduppförandekoden med företagets mission, kärnvärden, varför företaget finns och vilka personer som omfattas av den.

Perfekt för: Chefer och team som vill följa upp viktiga företagsinitiativ och resultat samt säkerställa optimal kommunikation.

9. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Hämta gratis mall Skapa en checklista för nyanställda för att säkerställa att de är väl förberedda med ClickUps mall för introduktion av nyanställda.

En nyanställd vet inte mycket om företaget. Det är viktigt att ge dem en checklista så att de kan förbereda sig bättre för den kommande resan.

ClickUps mall för introduktion av nyanställda innehåller alla nödvändiga åtgärder som den nyanställde måste genomföra innan hen börjar arbeta.

Mallen säkerställer att alla åtgärder slutförs framgångsrikt inom den tilldelade tiden. Den fungerar som en steg-för-steg-guide och organiserar de viktigaste ansvarsområdena för att förbereda för den nya medarbetarens ankomst.

Här är varför du kommer att gilla den: Skapa deluppgifter för varje uppgift för att säkerställa en smidig onboardingprocess.

Hantera och spåra alla åtgärder som behövs i olika faser av introduktionsprocessen med hjälp av checklistan för nyanställda.

Spåra uppgiftsstatus med hjälp av uppgiftskort i framstegstavlan och klicka på kortet för att få detaljerad information om varje uppgift.

Perfekt för: HR-team som vill effektivisera introduktionen av nya medarbetare och säkerställa att alla steg genomförs framgångsrikt.

🔍 Visste du att: En bra introduktionsprocess kan förbättra personalbehållningen med 82 %.

10. ClickUp-mall för företagskultur

Hämta gratis mall Visualisera och samordna ditt team för att säkerställa kulturell tillväxt med ClickUp Company Culture Template.

En stark företagskultur säkerställer samstämmighet i teamet, bygger förtroende och motivation och gör att ditt företag sticker ut. ClickUps mall för företagskultur är utformad för att hjälpa dig att identifiera och prioritera initiativ som stöder kulturutvecklingen.

Mallen säkerställer mer framgångsrika rekryteringsinsatser med förbättrat medarbetarengagemang och ökad produktivitet. Detta leder i slutändan till bättre kundservice och ökad kundnöjdhet.

Använd den för att beskriva företagets värderingar, uppdrag och vision så att ditt team håller samma linje och engagemanget och produktiviteten ökar.

Här är varför du kommer att gilla den: Ge en omfattande översikt över företaget på huvudsidan.

Använd undersidor för att ge detaljer om företagskultur, uppdrag, mål och vad företaget erbjuder.

Lägg till element som bilder och ikoner för att förbättra det visuella intrycket och kommunicera informationen på ett bättre sätt.

Perfekt för: HR- och ledningsgrupper som vill definiera och främja företagskulturen.

11. ClickUp-mall för roller och behörigheter

Hämta gratis mall Samordna roller och behörigheter mellan avdelningar med ClickUp-mallen för roller och behörigheter.

Att hantera ditt teams roller och ansvarsområden så att alla är samordnade kräver ett strukturerat tillvägagångssätt. Mallen för roller och behörigheter från ClickUp ger den perfekta strukturen för att visa roller eller uppgifter med respektive godkännare.

Matris-mallen hjälper dig att identifiera vem som kan utföra vilken uppgift och när. Den gör det enkelt att identifiera roller och hjälper till att hantera arbetsflödet effektivt.

Här är varför du kommer att gilla den: Sammanfatta alla uppgifter och gruppera dem efter avdelning i avdelningens uppgiftstavla.

Spåra pågående teamuppgifter och interna godkännare med hjälp av den interna uppgiftslistan.

Få en översikt över externa uppgifter, externa intressenter och ansvariga personer med hjälp av listan över externa uppgifter.

Perfekt för: HR-team som vill samordna roller och ansvarsområden och spåra interna och externa uppgifter.

➡️ Läs mer: Hur man använder personalanalys för att skapa en blomstrande arbetsplats

Upprätthåll en strukturerad hierarki med ClickUp

Organisationsschemamallarna i Google Slides säkerställer tydlighet när det gäller att upprätthålla organisationshierarkin. Alla i teamet vet vem de ska rapportera till och vilka roller och ansvarsområden de har. Google Slides har dock begränsade funktioner.

Som en allt-i-ett-app för arbetet erbjuder ClickUp ett effektivt alternativ som gör det enkelt att organisera och strukturera hierarkin. Med funktioner som ClickUp Mind Maps, ClickUp Whiteboards och anpassningsbara mallar för organisationsscheman kan du skapa ett produktivt flöde i ditt team.

Låt inte en oorganiserad hierarki störa arbetsflödet