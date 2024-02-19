Hur man omstrukturerar en organisation på rätt sätt

Facebook, den sociala mediejätten, omstrukturerade sig framgångsrikt under 2018.

2018 tillkännagav Facebook en förändring med fokus på tre huvudsakliga produktområden för att hantera cybersäkerhetsfrågor och förbättra produktutvecklingen, inklusive nya tekniker som blockchain. Detta strategiska beslut gav deras tillväxt ett uppsving.

Företag som Google, Disney och Tesla har också ofta omstrukturerat sig för att driva tillväxt, bli mer effektiva och vitalisera sin verksamhet.

Detta visar hur viktigt det är att förstå omstrukturering av organisationer samtidigt som man anpassar sig till nya marknadsförhållanden, tekniska framsteg och föränderliga kundförväntningar. Omstrukturering hjälper stora organisationer att hantera förändringar och uppnå den långsiktiga framgång de eftersträvar.

Om du vill stärka din verksamhet, förbättra kundlojaliteten och behålla din konkurrenskraft kan förändringar inom företaget vara rätt väg att gå. Låt oss se hur du kan omstrukturera din organisation med några beprövade strategier och steg.

Vad är omstrukturering av organisationer?

Omstrukturering av organisationen är en medveten förändring av ett företags interna ramverk, inklusive dess struktur, processer, arbetsroller, rapporteringsrelationer och kultur. Det innebär förändringar i avdelningsindelningen, personalens sammansättning, juridiska enheter och samtidig utveckling av nya tillväxtstrategier.

Omstrukturering ger organisationen en ny inriktning. Det spelar en viktig roll för att upprätthålla företagets tillväxt och konkurrenskraft genom att:

Ökad effektivitet: Det hjälper till att eliminera överflödiga funktioner, effektivisera arbetsflöden och optimera resursfördelningen.

Ökad flexibilitet: Det gör att din organisation kan reagera snabbt på förändrade marknadstrender och kundkrav.

Förbättrad kostnadseffektivitet: Det minskar slöseriet och kontrollerar driftskostnaderna.

Främja innovation: Omstrukturering av organisationen skapar en miljö som gynnar nya idéer och experiment.

Motivera medarbetarna: Det hjälper till att anpassa roller efter individuella styrkor och ambitioner.

Även om alla organisationer eftersträvar dessa fördelar är de inte de enda skälen till att företag genomgår omstruktureringar.

Skäl för omstrukturering av organisationen

Här är några viktiga faktorer som kan utlösa en omstrukturering av en organisation:

1. Förändrad affärsmiljö

Branscherna är dynamiska och utsatta för ständiga marknadsförändringar.

Strukturella förändringar är ofta nödvändiga för att anpassa sig till tekniska framsteg, förändrade kundpreferenser, ständigt föränderliga marknadsförhållanden eller nya konkurrenter.

Till exempel ledde effekterna av COVID-19 till att många företag gjorde strategiska omställningar för att säkerställa sin överlevnad.

2. Nödvändiga finansiella omstruktureringar

Behovet av finansiell omstrukturering leder ofta till organisatoriska förändringar. Det orsakas vanligtvis av faktorer som överdriven skuldsättning, likviditetsproblem, minskad lönsamhet eller förändrade marknadsförhållanden.

Processen kan kräva att du vidtar olika åtgärder, såsom skuldsanering, försäljning av tillgångar, kostnadsbesparingar eller kapitalomstrukturering. Dessa åtgärder bidrar till att stabilisera ekonomin och förbättra organisationens finansiella hälsa.

3. Förbättra effektiviteten

Att förbättra företagets resultat eller utforska nya möjligheter kan leda till omstruktureringsinitiativ. I sådana fall kan målen för omstruktureringsprocessen vara att effektivisera verksamheten, minska redundansen och optimera resursfördelningen.

4. Kulturella förändringar

Att odla en ny företagskultur som betonar samarbete eller innovation kan kräva strukturella förändringar.

Ägarförändringar, såsom fusioner eller förvärv, leder ofta till omstruktureringsinitiativ för att anpassa verksamheten till den förvärvande enhetens vision.

Beroende på orsaken kan det finnas olika typer av omstruktureringar av organisationer.

Typer av omstrukturering av organisationer

Ett företag kan omstruktureras på olika sätt, beroende på organisationens unika behov och mål. Här är några vanliga tillvägagångssätt:

1. Omstrukturering av HR

Omstrukturering av HR fokuserar på förändringar i personalstyrkan, såsom att implementera nya utbildningsprogram, skapa nya personalhandböcker och organisationsscheman, omskola anställda, revidera strategier för talanghantering eller justera bemanningsnivåer och ersättningsstrukturer.

2. Juridisk omstrukturering

Organisationsförändringar är nödvändiga när ägarförhållanden eller rättsliga ramar förändras. Detta kan innebära att organisationens juridiska struktur ändras, till exempel genom att ansöka om konkurs, gå samman med en annan organisation eller genomföra en skuldsanering.

3. Avyttring

Avyttring innebär att man säljer underpresterande affärsenheter för att förenkla verksamheten och fokusera på kärnkompetenser. Ett av de främsta målen med omorganisationsplanen är att öka lönsamheten.

Avyttring kan också anpassa organisationens portfölj till dess strategiska mål och förbättra företagets konkurrenskraft.

4. Omstrukturering för kostnadsminskning

Omstrukturering för kostnadsminskning innebär att administrativa och operativa kostnader minskas genom automatisering eller nedskärningar. Det innefattar ofta outsourcing av projekt, omförhandlingar av avtal och konsolidering av resurser för att minska kostnaderna.

5. Vändning

En omstrukturering är en omfattande strategi för att rädda ett företag i svårigheter, som ofta innefattar finansiell omstrukturering, operativa förändringar, uppköp och ledningsförändringar. Du kan också överväga att ändra ditt produkt- eller tjänsteutbud för att vända en nedgång i resultatet.

Bonus: Mallar för teamstadgar!

Hur omstrukturerar man en organisation?

Omstrukturering är en komplex process som kräver noggrann planering och genomförande. Följ dessa steg för att skapa en väl definierad organisationsstruktur:

Steg 1: Granskning och analys

Gör en grundlig utvärdering av organisationens tidigare och nuvarande tillstånd och identifiera potentiella utmaningar och förbättringsområden.

Spåra och övervaka ditt teams uppgifter, deadlines och framsteg med ClickUp Dashboards.

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera viktiga mätvärden och framstegsrapporter. Det förenklar processkartläggning, resursplanering och projektledning samt förbättrar teamdynamiken och samarbetet.

Anpassningsbara visualiseringar och realtidsdata i instrumentpaneler gör det enkelt att följa framsteg, identifiera flaskhalsar och fatta datadrivna beslut.

Du kan också öka den totala produktiviteten genom att samla all projektinformation på en central plats, som alla teammedlemmar kan komma åt utan att behöva slösa tid på att söka efter uppdateringar.

Med ClickUp får du en centraliserad plattform som samlar alla tillgångar, scheman, kommunikation, projekt, databaser och dokument som rör omstruktureringen. Denna information hjälper dig med djupgående granskning och analys.

Steg 2: Målsättning

När du har analyserat den aktuella situationen är nästa steg att sätta upp mål för övergångsprocessen. Ledningsgruppen bör tydligt formulera de önskade resultaten av omstruktureringsprocessen och se till att de stämmer överens med organisationens övergripande strategi.

Sätt upp tydliga mål och nå framgång med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp tydliga omstruktureringsmål. Följ framstegen visuellt och se till att alla i teamet är överens om de mål som satts upp för omstruktureringen.

Visualisera idéer med ClickUp Mind Maps

Brainstorma idéer och samla in feedback tillsammans med ClickUp Mind Maps. Du kan enkelt skapa och anpassa tankekartor, planera projekt och samarbeta med ditt team för att införa och hantera förändringar.

Detta kommer att vara till stor hjälp när du planerar vilken typ av omstrukturering och vilka strategier som krävs.

Steg 3: Planering och genomförande

När målen är fastställda kan du skapa en detaljerad plan som beskriver de förändringar som ska genomföras, tillhörande tidsplaner och de resurser som behöver tilldelas dem. Förändringshantering är avgörande för att säkerställa en smidig övergång och minimera störningar.

För att effektivt omstrukturera organisationen är det viktigt att involvera intressenterna genom proaktiv kommunikation och att ta itu med deras farhågor.

Du kan få stöd från intressenterna genom att tydligt förklara skälen till och fördelarna med omstruktureringen.

Överväg dessutom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter för att ge medarbetarna de färdigheter och kunskaper som behövs i den nya företagsstrukturen. Se slutligen till att ledningen visar ett starkt engagemang för omstruktureringen. Detta kan uppnås genom att stödja dina medarbetare och föregå med gott exempel.

Om du känner dig överväldigad av projektets omfattning och komplexitet kan färdiga mallar som ClickUps mall för förändringshanteringsplan eller ClickUps dokumentmall för förändringshanteringsplan minska bördan.

Ladda ner mallen Planera, implementera och övervaka nödvändiga förändringar i verksamheten med ClickUps mall för förändringshanteringsplan.

Dessa mallar ger ett strukturerat ramverk för att skissa upp planen, identifiera uppgifter och fördela ansvar i samband med omstruktureringen.

Ladda ner mallen Lägg upp metoder och strategier för att genomföra förändringar med hjälp av ClickUps färdiga mall för förändringshanteringsplan.

Dela upp omstruktureringsplanen i hanterbara uppgifter med ClickUp Lists och visa detaljerna utifrån din önskade stil, till exempel Gantt-vy, teamvy eller tavelvy. Använd ClickUp Custom Fields för att fånga upp specifika detaljer som är relevanta för omstruktureringen. Följ framstegen visuellt och identifiera potentiella flaskhalsar.

Du kan använda dessa mallar för att ge alla tydlighet om de önskade resultaten av en föreslagen förändring, så att alla kan fokusera på att göra övergången framgångsrik.

Steg 4: Kommunikation

Genomför omstruktureringsplanen noggrant och säkerställ tydlig kommunikation med effektiva mallar, stöd till medarbetarna och efterlevnad av juridiska och etiska överväganden.

Kommunicera omstruktureringsplanen på ett öppet och effektivt sätt till alla intressenter, ta itu med farhågor och minska motståndet.

Samarbeta i realtid med ClickUp Chat

Du kan använda ClickUp Chat för kommunikation i realtid. Dela uppdateringar, ta itu med problem och skapa transparens under hela omstruktureringsprocessen. Detta hjälper också till att besvara medarbetarnas frågor om förändringen.

Skapa, dela och samarbeta kring nya policyer och procedurer som uppstår i samband med omstruktureringen med ClickUp Docs. Gör dem lättillgängliga för alla teammedlemmar. För konfidentiell information kan du kontrollera åtkomsten och se till att endast berörda parter kan visa och ändra dokumenten.

Steg 5: Övervakning och utvärdering

En framgångsrik omstrukturering sker inte över en natt. Du måste kontinuerligt övervaka framstegen och effekterna av omstruktureringsprocessen och göra justeringar efter behov. Identifiera områden som behöver förbättras och anpassa din plan därefter.

Samla in svar för snabba åtgärder med ClickUp Forms.

Genomför undersökningar eller enkäter med ClickUp Forms för att samla in feedback från anställda och intressenter om effekterna av omstruktureringen. Analysera feedbacken och ta itu med eventuella problem som tas upp.

Diskutera sedan lärdomar och brainstorma kontinuerliga förbättringar för den nyomstrukturerade organisationen.

Du kan också hämta inspiration från nudging-teorin för att hantera de många utmaningar som kommer att uppstå under omstruktureringen.

Nudge-teorin

Nudge-teorin, som populariserades av Richard Thaler och Cass Sunstein i deras bok Nudge, föreslår att subtila signaler från omgivningen kan påverka våra beslut utan tvång. Den utnyttjar våra inneboende kognitiva fördomar för att "knuffa" oss mot beteenden som uppfattas som mer önskvärda.

Hur nudgingteorin bidrar till omstrukturering

Omstrukturering av organisationer möter ofta motstånd på grund av osäkerhet, rädsla för förändring och tröghet. Nudge-teorin kan hjälpa ledare att hantera dessa utmaningar genom att förstå:

Valarkitektur: Företag kan utforma de tillgängliga valen genom att presentera dem på olika sätt och lyfta fram specifika alternativ som är mer tilltalande och sannolikt kommer att väljas. Detta gör det möjligt för organisationer att påverka kundernas preferenser och beslut.

Beteendemässiga fördomar: Ledare kan använda knuffar för att styra individer mot önskat beteende. Dessa knuffar baseras på förutsägbara mönster i mänskligt tänkande, såsom förlustaversion, social bevisföring och endowment-effekten.

Positiv förstärkning: Organisationer kan använda nudging som belöningar, erkännande eller social feedback för att uppmuntra önskade handlingar och skapa positiva associationer till dem.

Låt oss säga att din organisation implementerar ett nytt CRM-system (Customer Relationship Management) för att förbättra effektiviteten och kundservicen, och att vissa anställda är motvilliga till förändringen på grund av okunskap och rädsla för störningar. I det här fallet kan du utforma valmöjligheter på följande sätt:

Under utbildningen ska du fokusera på hur det nya CRM-systemet kommer att gynna enskilda medarbetare (t.ex. snabbare slutförande av uppgifter, enklare åtkomst till data).

Förfyll individuella instrumentpaneler för att prioritera uppgifter och information som är relevanta för deras roller, vilket gör deras första upplevelse smidigare.

Du kan också använda gamification för positiv förstärkning. Implementera poäng eller märken för slutförda uppgifter i det nya CRM-systemet, vilket främjar en känsla av prestation och vänskaplig konkurrens bland medarbetarna.

Kom ihåg att nudging inte är avsett att vara manipulativt. Det ska vara transparent, etiskt och respektera individuella val. Du kan säkerställa detta genom att följa några enkla steg:

Förstå dina anställdas oro och utforma incitament som tilltalar dem.

Kombinera nudging med andra strategier för förändringshantering , såsom tydlig kommunikation, utbildning och support.

Visa hur förändringarna kommer att förbättra individers och organisationens välbefinnande.

Betona fördelarna med att anta den nya företagsstrukturen framför att fortsätta med den gamla.

Ge individerna viss flexibilitet så att de kan anpassa sig i sin egen takt.

Strategier efter omstrukturering

Efter omstruktureringen av en organisation måste du säkerställa en smidig övergång och upprätthålla medarbetarnas moral. Här är några strategier som hjälper dig att uppnå detta i alla avdelningar:

1. Bevara mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI)

DEI går utöver lagstadgad efterlevnad. Det odlar en känsla av tillhörighet, förbättrar beslutsfattandet och främjar innovation.

Vad du kan göra:

Se till att ledarskapet efter omstruktureringen speglar mångfalden i din personalstyrka.

Utbilda chefer och medarbetare i att upptäcka och motverka omedvetna fördomar.

Spåra DEI-mått under hela omorganisationsprocessen och därefter.

Skapa trygga utrymmen där medarbetarna kan knyta kontakter och förespråka olika perspektiv.

Använd inkluderande språk

2. Formulera det nya värdeerbjudandet för att ompositionera organisationen

Medarbetarna måste förstå varför organisationen genomgår kulturella förändringar och hur de bidrar till dess framtida framgång.

Vad du kan göra:

Förklara skälen till omstruktureringen på ett enkelt sätt utan fackjargong.

Betona hur den nya förändringen kommer att skapa värde för anställda, kunder och intressenter.

Dela organisationens vision och tillväxtplaner för att skapa entusiasm och engagemang.

Håll medarbetarna informerade via flera kanaler under hela övergången.

3. Säkerställ arbetsglädje hos hela personalstyrkan

Nöjda medarbetare är mer produktiva, engagerade och mindre benägna att lämna företaget.

Vad du kan göra:

Implementera ett utvärderings- och prestationshanteringssystem som är anpassat till den framgångsrika omstruktureringen och målen. Utvärderingar kan hjälpa dig att bedöma kompetens för nya roller, identifiera utbildningsbehov och hantera frågor som rör anställningstrygghet. Använd dem för att skräddarsy utbildning och följa upp framsteg i individuella och organisatoriska prestationer.

Förse medarbetarna med de färdigheter som behövs för att lyckas i sina nya roller.

Stöd dina medarbetare i att navigera bland sina karriärmöjligheter inom den nya organisationsstrukturen.

4. Använd modeller som används av aktiebolag och kommanditbolag (LLC) för tillväxt

Efter omstruktureringen kan stora organisationer optimera resursfördelningen, effektivisera verksamheten och eventuellt uppnå kostnadsbesparingar genom stordriftsfördelar. Detta frigör resurser för tillväxtinitiativ.

Den nya organisationsstrukturen gör det dessutom möjligt för företag att avyttra icke-väsentliga funktioner och fokusera på kärnkompetenser, vilket ökar effektiviteten och konkurrenskraften på deras kärnmarknader. En framgångsrik omstruktureringsstrategi kan förbättra varumärkets image, öka kundlojaliteten och marknadsandelen.

LLC-bolag kan anpassa sina strukturer lättare än aktiebolag, vilket gör att de kan reagera snabbt på snabbt föränderliga marknader och utnyttja tillväxtmöjligheter. Dessutom slipper LLC-bolag dubbelbeskattning, vilket är en betydande fördel för växande företag eftersom det gör att de kan maximera sina vinster och återinvestera dem för ytterligare tillväxt.

En enklare organisationsstruktur kan leda till lägre administrativa och operativa kostnader, vilket frigör resurser för tillväxt.

5. Ta hjälp av konsulter under och efter omstruktureringen

Konsulter kan tillhandahålla expertanalyser och rekommendationer om omstruktureringsalternativ, vilket säkerställer att de är i linje med tillväxtmålen. De kan hjälpa till med att genomföra omstruktureringsplanen, hantera logistiken och övervinna utmaningar.

Dessutom tillför de specialkunskaper och bästa praxis till processen. Det hjälper dem att ge ett opartiskt perspektiv, undvika internpolitik och minimera störningar.

Vägen framåt

Framtiden för omstrukturering av organisationer kommer att fokusera på flexibilitet, datadrivna beslut och medarbetarengagemang.

Företag som satsar på kontinuerlig förbättring och anpassningsförmåga kommer att ha goda förutsättningar att hantera förändringar och uppnå varaktig framgång.

Kom ihåg att omstrukturering inte bara handlar om nedskärningar eller kostnadsbesparingar, utan om strategisk omvandling och att frigöra organisationens fulla potential. Organisationer kan styra tillväxten genom att förstå de olika aspekterna av omstrukturering, följa en systematisk strategi och effektivt genomföra strategier efter omstruktureringen.

För att möta dessa behov kan ClickUp bli ditt självklara verktyg. Med flera mallar för förändringshantering och användbara funktioner som är skräddarsydda för projektledning och kommunikation är det ett värdefullt verktyg under hela omstruktureringsprocessen.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag.

Vanliga frågor

1. Vad innebär det att omstrukturera en organisation?

Omstrukturering innebär att man förändrar en organisations struktur, system och processer för att uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt.

2. Vilka är stegen för att omstrukturera en organisation?

Stegen i en omstruktureringsprocess omfattar analys, planering, kommunikation, implementering och utvärdering.

3. Vad innebär omstrukturering i ett företag?

Omstrukturering av organisationen innebär att man förändrar företagets struktur, system, processer och personal. Genom att förstå de olika aspekterna av omstrukturering av organisationen kan företag närma sig denna process strategiskt och uppnå gynnsamma resultat för företaget och dess anställda.