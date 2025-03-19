Hur ber man ChatGPT att skriva om något?

AI ersätter inte kreativitet – det förstärker den. Att skriva med ChatGPT handlar inte om att förlora din röst, utan om att förfina den med oändliga möjligheter.

AI ersätter inte kreativitet – det förstärker den. Att skriva med ChatGPT handlar inte om att förlora din röst, utan om att förfina den med oändliga möjligheter.

För inte så länge sedan satt du och stirrade på skärmen och kämpade tyst med orden. Markören blinkade hånfullt, kaffet blev kallt och att skriva om den där paragrafen kändes som att dra ut tänder.

”Om bara”, suckade du dramatiskt, ”det fanns någon som kunde skriva om detta åt mig utan att rulla med ögonen eller ta betalt per timme. ”

Välkommen till ChatGPT, din nya bästa vän i den digitala tidsåldern.

Tänk dig att ha en AI-driven assistent som på några sekunder kan omvandla dina röriga tankar, stela företagsmejl eller alltför komplexa stycken till tydlig, klar och fängslande prosa. Det är inte magi, men det känns nästan så.

Från marknadsförare som behöver öka konverteringsgraden med mer slagkraftiga texter till studenter som letar efter smartare sätt att uttrycka, ja, vad som helst. ChatGPT förvandlar den tråkiga uppgiften att skriva om texter till stunder av glädje (eller åtminstone lättnad!).

Även professionella författare önskar ibland att deras ord lät lite mindre Shakespeare och lite mer Netflix. ChatGPT gör det möjligt.

🔮 Bonus: Vi presenterar också ClickUp Brain. Det är den perfekta partnern för omskrivning med AI och är helt integrerat i din arbetsyta! Prova ClickUp Brain gratis! ✍🏼

Denna guide visar dig exakt hur du ber ChatGPT att skriva om något steg för steg utan förvirring eller gissningar. Och vem vet? I slutet kanske du undrar hur du någonsin klarade dig utan din digitala omskrivningskompis.

Hur använder man ChatGPT för omskrivning?

Processen att skriva om med ChatGPT är en intressant resa, eftersom omskrivning mestadels handlar om att förbättra ditt innehåll. Oavsett om du förfinar ett blogginlägg, putsar på ett e-postmeddelande eller omstrukturerar ett marknadsföringsmeddelande kan ChatGPT omvandla ditt skrivande på ett ögonblick – om du ger det rätt instruktioner.

🔎 Faktakontroll: ChatGPT:s webbplats har över 5,19 miljarder besök per månad, vilket placerar den bland de 10 mest besökta webbplatserna i världen.

Följ dessa fem praktiska steg för att lära dig hur du ber ChatGPT att skriva om text på ett effektivt sätt.

Steg 1: Vet vad du vill att ChatGPT ska fixa

Tänk dig att du går in på ett kafé och ber baristan om "en drink". De skulle antagligen stirra på dig och vänta på mer information.

ChatGPT fungerar på samma sätt. Om du bara säger "Skriv om detta" får du något, men det kanske inte är vad du vill ha.

Istället, innan du ens skriver en prompt, fråga dig själv:

Hur ber jag ChatGPT att skriva om text på bästa sätt?

Vad är fel med originaltexten? (För formell? För lång? För tråkig?)

Vad vill du att ChatGPT ska ändra? (Ton? Tydlighet? Längd?)

Vem är målgruppen? (Studenter? VD:ar? Twitteranvändare?)

Låt oss säga att du skrev detta:

”Vi kontaktar dig för att informera om en kommande förändring i vårt faktureringssystem som snart träder i kraft. ”

😴 Gäsp.

I stället för att bara säga "Skriv om detta" kan du nu berätta för ChatGPT exakt vad som är fel.

Bättre uppmaning: ”Gör den här meningen vänligare och mer engagerande. ”

AI-omskrivningen blir:

🎯 Varför detta fungerar:

Du berättade för ChatGPT hur det skulle skrivas om (vänligare, mer engagerande)

Svaret matchar den ton du önskade.

Alla viktiga detaljer behålls.

Vad är moralen i historien? Om du inte vet vad du vill, vet inte ChatGPT det heller.

Nu när du har kommit fram till vad som behöver förbättras kan vi gå vidare till att skriva den perfekta prompten.

Steg 2: Skriv en smart och effektiv prompt

Har du någonsin spelat charader med någon som ger de sämsta ledtrådarna? De viftar frenetiskt med armarna, men du har ingen aning om de gestikulerar ett flygplan eller en kille som slår efter en mygga.

Det är precis vad som händer när du ger ChatGPT en vag uppmaning. Om du bara skriver "Skriv om detta" får du något – men förmodligen inte det du hoppades på.

Den hemliga formeln för att skapa effektiva ChatGPT-prompter

Att lära sig hur man ber ChatGPT att skriva om ett stycke är inte någon jättesvår uppgift. Du behöver bara denna enkla formel för att få exakt innehåll av hög kvalitet:

📝 [Åtgärd] + [Sammanhang] + [Specifika instruktioner]

Svaga vs. starka uppmaningar

❌ Svag uppmaning: ”Skriv om denna paragraf. ”

✅ Stark uppmaning: ”Skriv om denna paragraf i en mer engagerande stil, med en konversationston och aktiv röst. Håll den under 30 ord. ”

Låt oss testa det i praktiken:

Ser du skillnaden? Den andra uppmaningen talar om för ChatGPT vad den ska göra, hur den ska göra det och hur resultatet ska se ut.

Kraftfulla uppmaningar för olika användningsfall för omskrivning

📌 Vill du ha en enklare omskrivning?

”Skriv om denna paragraf med enklare språk samtidigt som du behåller alla viktiga punkter. ”

📌 Behöver du en övertygande touch?

”Skriv om denna försäljningsargumentation så att den låter mer övertygande och handlingsinriktad. ”

📌 Vill du minska antalet ord?

”Skriv om detta med mindre än 20 ord utan att förlora viktig information. ”

📌 Optimera för SEO?

”Skriv om denna paragraf och inkludera frasen ”skriva om text” på ett naturligt sätt utan att det känns påtvingat. ”

💡 Proffstips: Om du skriver om innehåll för att öka synligheten i sökmotorer, be ChatGPT att behålla relevanta nyckelord samtidigt som texten låter naturlig.

Om din uppmaning är för vag kommer ChatGPT att göra vilda gissningar när det försöker skriva om texten. Men när du ger det tydliga, specifika instruktioner skriver det om texten exakt som du vill ha den.

Nu när du har lärt dig att skriva promptar kan vi prata om varför flera omskrivningar kan hjälpa dig att hitta den perfekta versionen.

Steg 3: Skapa flera versioner

Om du någonsin har bett ChatGPT att skriva om något och tänkt ”Nja, det är inte riktigt det jag ville ha”, så är du inte ensam. Det första utkastet är inte alltid det bästa – och det är okej.

Tänk på ChatGPT som en personlig stylist för dina ord. Du skulle väl inte gå in i en butik, prova det första plagget och köpa det utan att kolla i spegeln? Samma sak gäller här. Magin uppstår när du ber om flera omskrivningar och jämför dem.

Hur får man flera versioner på en gång?

Istället för att nöja dig med det första resultatet, prova följande:

”Skriv om detta i tre olika stilar: professionell, avslappnad och övertygande. ”

”Ge mig två varianter: en humoristisk och en seriös.”

”Gör detta mer engagerande utan att ändra innebörden. ”

Låt oss säga att din ursprungliga mening är: ”Vårt företag värdesätter innovation och kundnöjdhet. ”

Du ber ChatGPT: ”Skriv om detta i tre olika stilar: formell, vänlig och kreativ. ”

AI-genererade omskrivningar:

Varför fungerar det?

Du får flera alternativ : Du behöver inte längre nöja dig med en okej omskrivning när en perfekt omskrivning bara är ett försök bort

Det sparar tid: Istället för att ändra en version i all oändlighet kan du jämföra olika stilar i förväg

Det hjälper till att anpassa tonen: Oavsett om du skriver ett blogginlägg, ett försäljningsmejl eller en bildtext på sociala medier, kräver olika sammanhang olika stilar.

Steg 4: Finjustera omskrivningen med uppföljningsinstruktioner

Inte alla omskrivningar blir perfekta vid första försöket. Kanske är den för formell, för ordrik eller helt enkelt inte riktigt rätt. Istället för att börja om från början kan du förfina ChatGPT:s resultat med snabba uppföljningsinstruktioner och förbättra tydligheten.

Det bästa av allt? Du behöver inte skriva om hela din prompt – bara tala om för ChatGPT vad som ska justeras.

Hur man förfinar ChatGPT:s omskrivningar med enkla uppföljningar

Istället för att skriva en helt ny begäran kan du använda direkta justeringar som:

När omskrivningen är för komplicerad: ”Gör detta enklare utan att förlora viktiga punkter. ”

Om tonen känns fel: ”Gör detta mer avslappnat och engagerande. ”

Innehållet är längre än nödvändigt: ”Förkorta detta till 20 ord utan att ändra det ursprungliga budskapet. ”

När du vill ha en starkare effekt: ”Gör detta mer övertygande och självsäkert. ”

Om strukturen är oklar: ”Skriv om detta så att det flyter bättre och blir lättare att förstå. ”

Låt oss säga att du bad ChatGPT att skriva om detta:

Ursprunglig mening: ”Vi uppmuntrar alla anställda att lämna feedback om företagets policyer.”

AI-omskrivning: ”Vår organisation uppmuntrar anställda att ge värdefull feedback om företagets policyer för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen.”

Men det låter för företagsmässigt. Istället för att börja om från början, förfinar du det.

Uppföljningsinstruktion: ”Gör detta mer vänligt och inbjudande. ”

Slutlig omskrivning: ”Vi vill gärna höra dina tankar om våra företagspolicyer, och din feedback hjälper oss att göra arbetsplatsen bättre för alla!”

Varför fungerar det?

Du behöver inte skriva om hela prompten.

ChatGPT förfinar resultatet utan att ändra innebörden.

Den slutliga versionen känns tydligare, vänligare och mer naturlig.

Omskrivning är en process, och ChatGPT blir bättre med små justeringar. Istället för att nöja dig med en nästan bra omskrivning, använd snabba, precisa uppföljningar för att göra den perfekt.

🙌 Läs mer: Är du redo att börja använda AI för att förfina innehåll? Kolla in de bästa verktygen för att skriva om artiklar för att parafrasera.

Nu ska vi prata om varför det är så viktigt att faktagranska din slutliga omskrivning.

Steg 5: Kontrollera fakta och anpassa omskrivningen

ChatGPT är snabbt, effektivt och bra på att skriva om text – men det är ingen journalist, korrekturläsare eller tankeläsare. Ibland ser resultatet perfekt ut vid första anblicken, men vid en närmare titt upptäcker man mindre fel, konstiga formuleringar eller till och med helt påhittade fakta (ja, AI gör så).

Innan du klickar på "publicera" eller skickar den omskrivna texten till din chef, se till att den är korrekt, mänsklig och polerad.

📖 Läs också: AI vs. mänskligt genererat innehåll

Hur man faktagranskar ChatGPT:s omskrivningar

Kontrollera viktiga detaljer: Kontrollera namn, datum, statistik och referenser – ChatGPT verifierar inte källor.

Se till att den ursprungliga betydelsen bevaras: Se till att omskrivningen inte av misstag har ändrat viktiga fakta eller avsikten.

Leta efter subtila fel: Grammatiken kanske är korrekt, men låter det naturligt?

Kör det genom en plagieringskontroll: AI-omskrivningar är vanligtvis originella, men det skadar aldrig att dubbelkolla.

Gör det mer mänskligt: Ibland kan AI-genererad text kännas för robotlik – lägg till en personlig touch där det behövs.

Exempel i praktiken

Låt oss säga att ChatGPT skrev om denna mening:

Originaltext: ”Jorden kretsar runt solen en gång var 365:e dag.”

ChatGPT:s omskrivning: ”Jorden kretsar runt solen var 360:e dag.”

🚨 Problem? ChatGPT ändrade fakta! (Spoiler: Ett år är inte 360 dagar långt. )

✅ Korrigering: ”Jorden tar ungefär 365 dagar att fullborda ett varv runt solen.”

Varför är detta steg så viktigt?

AI kan introducera faktiska fel (även när omskrivningen låter polerad!)

Grammatiskt korrekt ≠ korrekt

Att kontrollera att texten är människoliknande säkerställer läsbarheten.

Omskrivningsprocessen kan gå snabbt med ChatGPT, men för att förbättra innehållet måste du granska resultatet och göra ändringar för att säkerställa att det är korrekt. En snabb faktagranskning, en mänsklig touch och en sista finputsning säkerställer att din text är korrekt, naturlig och klar att publiceras.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för skrivande

ChatGPT är en livräddare när du behöver en snabb omskrivning, men låt oss vara ärliga – det är inte perfekt. Ibland gör det jobbet perfekt. Andra gånger spottar det ut något som låter lite för robotlikt, olämpligt eller bara... konstigt.

Om du någonsin har kopierat en omskrivning från ChatGPT, stirrat på den och tänkt:

”Okej, men varför känns det så onaturligt?” Du är inte ensam.

AI är snabbt, men det har fortfarande några egenheter som gör omskrivningen lite mer komplicerad än att bara trycka på en knapp.

1. Det skriver om ord, inte innebörd

ChatGPT är bra på att byta ut ord, men det betyder inte att det verkligen förstår vad du försöker säga. Ibland är omskrivningen tekniskt korrekt men missar helt tonen, målgruppen eller avsikten.

Det slutar inte med att fråga "Vad är målet här?" Det kastar bara ut en omformulerad version och hoppas på det bästa.

Problemet: Om du vill omskriva något för att förbättra tydligheten, tonen eller engagemanget måste du antagligen justera det själv – igen.

🙌 Läs också: De bästa verktygen och programvarorna för copywriting för författare

2: Ingen versionshantering, så omskrivningar försvinner när du går vidare

Har du någonsin bläddrat oändligt genom ChatGPT-konversationer för att hitta den där omskrivningen som du gillade? Ja, ChatGPT håller inte riktigt reda på versioner. Om du inte kopierar och klistrar in dina omskrivningar i ett annat verktyg försvinner de så fort du startar en ny förfrågan.

Problemet: När man hanterar flera omskrivningar blir det en organisatorisk huvudvärk att hålla reda på vilken version som har godkänts, vilken som behöver redigeras och vilken som var bäst.

3: Det låter övertygande men fakta är inte kontrollerade

ChatGPT har en uppgift: att skriva om text.

Men haken är att det inte verifierar om texten faktiskt är korrekt. Om du arbetar med statistik, referenser eller branschspecifika detaljer finns det alltid en risk att AI ändrar innebörden eller introducerar påhittade fakta.

Problemet: Bara för att en omskrivning låter polerad betyder det inte att den är faktamässigt korrekt. Det innebär att varje AI-genererad omskrivning behöver en mänsklig faktagranskare innan den publiceras.

4: Den är utvecklad för ensamarbete och inte för samarbete

Skrivande sker sällan i ett vakuum. Om du arbetar med ett team behöver du förmodligen feedback, godkännanden och flera iterationer innan en omskrivning är klar. ChatGPT stöder inget av detta. När det väl har gett dig en omskrivning är du på egen hand.

Problemet: Utan ett enkelt sätt att dela utkast, spåra godkännanden eller se tidigare feedback blir omskrivningen en oändlig cykel av kopiering, klistring och jakt på människor för att få input.

ChatGPT är utmärkt för att skriva om text, men det hjälper dig inte att hantera omskrivningar. Det finns ingen struktur, ingen organisation och inget enkelt sätt att gå från utkast till slutgiltig version utan extra manuellt arbete.

Låt oss prata om ett verktyg som förbättrar AI-driven innehållsskapande utan dessa luckor.

Använda ClickUp Brain för att skriva och hantera arbetsflöden för innehåll

ChatGPT är utmärkt för att skriva om text, men det är också allt. Det hjälper dig inte att spåra ändringar, organisera omskrivningar eller hantera godkännanden. Det innebär att när du har genererat en omskrivning måste du hantera allt annat manuellt.

Du måste flytta innehåll mellan verktyg, skicka det för feedback och se till att det stämmer överens med tidigare versioner. Det är här ClickUp kommer till hjälp. ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, tar AI-driven skrivning till nästa nivå. Den hjälper inte bara till att skriva om innehåll utan hanterar också hela arbetsflödet – från första utkastet till den slutliga versionen.

Så här fyller ClickUp Brain luckorna där ChatGPT brister:

Omskrivning med sammanhang, inte bara mönster

ChatGPT omformulerar meningar baserat på mönster. Det skriver om utan sammanhang och kan inte samarbeta.

Istället för att bara kasta ut omskrivningar hjälper ClickUp Brain dig att skriva smartare, inte bara annorlunda. Det kopplar samman AI-driven omskrivning med strukturerade arbetsflöden, vilket innebär att du inte bara får en ny version, utan en bättre version, som stöds av samarbete, organisation och tydlighet.

Exempel:

I ChatGPT kan du be programmet att skriva om texten i en viss ton, men du måste fortfarande manuellt spåra tidigare omskrivningar, feedback och godkända versioner.

ClickUp Brain försöker hålla sig uppdaterat om ditt projekt och ser till att tidigare redigeringar, tonpreferenser och feedback från teamet beaktas för att skapa en slutgiltig, polerad version.

ClickUp Brain genererar inte bara omskrivningar – det hanterar dem inom hela innehållsprocessen.

En omfattande lista över funktioner gör att ClickUp Brain låter som en Doremon för författare. Och om du vill veta mer om dess fantastiska erbjudanden, kolla in den här videon 👇

Inga fler spridda utkast, eftersom ClickUp Docs håller allt organiserat.

ChatGPT genererar omskrivningar, men var lagrar du dem? När du har flera versioner, feedbackloopar och revisioner kan det bli kaotiskt att hålla reda på allt.

Hantera all din innehållsdokumentation med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs finns allt på ett ställe, vilket gör det enkelt att hantera och förfina omskrivningar.

Lagra och jämför flera AI-genererade omskrivningar sida vid sida.

Spåra redigeringar, godkännanden och revideringar utan att förlora versionshistoriken.

Håll varumärkesriktlinjer och stilreferenser lättillgängliga

Istället för att hoppa mellan ChatGPT, Google Docs och spridda e-postmeddelanden säkerställer ClickUp att varje utkast är strukturerat, granskat och klart att användas.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset.

ClickUp gör det enkelt att samarbeta kring innehåll

En stor begränsning med ChatGPT? Det stöder inte samarbete. Det tillhandahåller text, men efter det måste du skicka filer för att få feedback, vänta på godkännanden och hantera omskrivningar manuellt.

Omvandla idéer från ClickUp Chat-konversationer till organiserade uppgifter för att hålla dem på rätt spår.

Med ClickUp Chat och ClickUp Tasks sker hela feedbackprocessen inom ditt arbetsflöde.

Tagga teammedlemmar i ClickUp Docs för omedelbar feedback.

Diskutera omskrivningar direkt i ClickUp Chat – inga långa e-postkedjor krävs.

Omvandla feedback till ClickUp-uppgifter så att revideringar sker snabbt.

Använd ClickUp Ai i chatten för att sammanfatta eller fånga upp dig på chattkanalerna.

ClickUp överbryggar klyftan mellan AI-genererade omskrivningar och samarbete i verkligheten, så att teamen kan samarbeta från början till slut.

Starkare skrivande, inte bara annorlunda formuleringar

ChatGPT kan skriva om text, men det säger inte om texten faktiskt är bra. Det markerar inte problem med tydlighet, strukturella problem eller tonfall som inte stämmer. Det ger dig bara en annan version utan att ta hänsyn till din målgrupp eller hur man förenklar komplexa begrepp för bättre läsbarhet.

ClickUp Brain är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att skriva smartare genom att erbjuda AI-drivna insikter som:

Förbättra tydligheten och läsbarheten genom att förfina innehållet utifrån din målgrupp.

Säkerställ att tonen är konsekvent i olika innehållsformat

Hjälp till att förfina strukturen för bättre flöde och engagemang

Istället för att blint generera omskrivningar förbättrar ClickUp Brain själva texten och ser till att varje del är effektiv, engagerande och i linje med dina mål. Genom att hjälpa dig att skapa effektiva uppmaningar säkerställer det att AI-genererade omskrivningar inte bara är annorlunda utan också genuint bättre.

Förbättra ditt skrivande med ClickUp Brain

Visste du att? Ernest Hemingway skrev om slutet på A Farewell to Arms 47 gånger innan han var nöjd med tonen och tydligheten. Det verkar som att omskrivning av innehåll för att förbättra tydligheten alltid har varit en normal vardagsuppgift för författare!

Från omskrivning till publicering – allt på ett och samma ställe.

ChatGPT slutar vid omskrivningen. När du har texten måste du fortfarande spåra godkännanden, hantera deadlines och publicera. Detta innebär mer manuellt arbete.

ClickUp Brain kopplar samman skrivande och genomförande på ett smidigt sätt:

Använd ClickUp-kalendervyn för att schemalägga ditt innehåll.

De effektiva ClickUp-instrumentpanelerna spårar godkännanden och deadlines.

Bonus: Använd ClickUp KPI-mallen för att övervaka innehållets prestanda efter publicering.

Omskrivning är bara en del av pusslet – ClickUp ser till att den delen passar in i helheten av innehållsstrategi och genomförande.

Säg adjö till oändliga omskrivningar och hej till smartare skrivande

Du började denna resa med att stirra på skärmen och önska att det fanns ett enklare sätt att skriva om innehåll. Nu är du redo att ställa rätt frågor till ChatGPT och undvika vanliga fallgropar vid omskrivning. Du kan förfina din skrivstil, få professionell text att låta mer avslappnad eller justera tonen så att den blir mer formell.

Men kom ihåg att även de bästa omskrivningarna kräver organisation, samarbete och ett arbetsflöde som håller ditt innehåll på rätt spår. ClickUp Brain tar ditt skrivande bortom snabba korrigeringar och ger dig verktygen för att hantera hela din innehållsskapandeprocess – allt på ett och samma ställe.

Oavsett om du bara behöver några exempel som vägledning för ditt kreativa skrivande eller ett strukturerat system för att spåra flera omskrivningar, säkerställer verktyget att varje version förblir polerad och ändamålsenlig.

Är du redo att förvandla omskrivning från en jobbig uppgift till din favoritdel av dagen? Registrera dig på ClickUp och upplev det själv.