20 kraftfulla marknadsföringsidéer för byggbranschen som hjälper dig att marknadsföra ditt företag och vinna kunder

Byggbranschen utvecklas, och för att förbli konkurrenskraftig krävs mer än bara mun-till-mun-rekommendationer.

Med mer än 3,9 miljoner byggföretag i USA är det viktigare än någonsin att investera i marknadsföringsstrategier som hjälper dig att sticka ut från konkurrenterna.

En stark marknadsföringsstrategi kan hjälpa dig att attrahera fler kunder, öka varumärkeskännedomen och hålla din projektpipeline full.

För att hjälpa dig att sticka ut och attrahera fler kunder har vi sammanställt 20 beprövade marknadsföringsstrategier som är särskilt utformade för byggföretag. Låt oss utforska dem! 🚀

⏰ 60 sekunders sammanfattning Marknadsföring är avgörande för tillväxt : I en konkurrensutsatt byggbransch hjälper effektiv marknadsföring till att generera leads, bygga upp förtroendet för varumärket och säkra fler projekt 🚀

Diversifiera bortom mun till mun-metoden : Även om rekommendationer är värdefulla, säkerställer en stark digital marknadsföringsstrategi ett stadigt flöde av nya kunder 🔄

Implementera 20 beprövade strategier: Viktiga taktiker inkluderar SEO-optimering, PPC-kampanjer, marknadsföring i sociala medier, skapande av innehåll och utnyttjande av automatisering för ökad effektivitet 🎯

Verktyg för att implementera en heltäckande marknadsföringsstrategi för byggbranschen: ClickUp , Google Analytics, SemRush och MailChimp en heltäckande marknadsföringsstrategi för byggbranschen:

Spåra och optimera kampanjer : Genom att använda ClickUps integrationer, Gantt-diagram, whiteboards och automatisering säkerställer du att marknadsföringsinitiativen håller sig på rätt spår och ger resultat 📊

Utnyttja verkliga framgångshistorier: Fallstudier från Contour Heating och General Electric visar hur byggföretag framgångsrikt använder digital marknadsföring för att attrahera och behålla kunder 🏆

Varför är marknadsföring viktigt för byggföretag?

Det är slut med tiden då enbart organiska rekommendationer kunde upprätthålla en verksamhet. Om din verksamhet inte syns i sökresultaten överlämnar du potentiella kunder till dina konkurrenter.

Idag söker 96 % av alla människor efter recensioner online för lokala tjänster, inklusive byggföretag. Detta understryker vikten av att ha en stark närvaro online. ✅

En väl genomförd marknadsföringsstrategi ökar inte bara synligheten utan genererar också leads och bygger långsiktigt förtroende.

Här är varför investeringar i marknadsföring är oumbärliga för byggföretag:

Konsekvent leadgenerering: Företag som använder innehållsmarknadsföring genererar Företag som använder innehållsmarknadsföring genererar 54 % fler leads än de som förlitar sig på traditionella metoder ✅

Bättre avkastning: Digitala marknadsföringsstrategier som PPC-annonsering ger Digitala marknadsföringsstrategier som PPC-annonsering ger 2 dollar tillbaka för varje dollar som spenderas, vilket gör det till ett kostnadseffektivt sätt att attrahera nya kunder ✅

Starkare förtroende för varumärket: Företag med en aktiv närvaro online och starka recensioner har större sannolikhet att få återkommande kunder – Företag med en aktiv närvaro online och starka recensioner har större sannolikhet att få återkommande kunder – 4 av 5 projekt hos byggföretag med högt förtroende kommer från återkommande kunder ✅

Konkurrensfördel: En väloptimerad webbplats, stark närvaro i sociala medier och strategiska digitala annonser säkerställer att du ligger steget före konkurrenterna ✅

Attrahera kompetent personal: 63 % av byggföretagen använder sociala medier och digital reklam för att nå yngre arbetstagare och motverka bristen på arbetskraft. Detta gör det lättare att attrahera kompetent personal och bygga upp en pålitlig arbetsstyrka ✅

Ökad synlighet för projekt : Att visa upp färdiga projekt via onlineportföljer, sociala medier och fallstudier hjälper dig att attrahera potentiella kunder och differentiera ditt företag ✅

Datadrivet beslutsfattande : Marknadsföringsanalysverktyg ger insikter i kundbeteende, vilket hjälper byggföretag att förfina sina strategier och maximera resultaten ✅

Företagstillväxt och stabilitet: En konsekvent marknadsföringsstrategi säkerställer en stadig ström av projekt, vilket minskar beroendet av säsongsarbete och ekonomiska fluktuationer ✅

De 20 bästa marknadsföringsidéerna för alla byggföretag

En solid strategi kombinerar digitala verktyg, nätverkande och kundengagemang för att generera konsekventa leads.

Här är några avancerade marknadsföringsidéer för byggföretag som kan hjälpa dig att attrahera fler kunder och bygga upp en stark varumärkesnärvaro:

1. Skapa en slagkraftig webbplats som konverterar

Din webbplats ger ofta potentiella kunder det första intrycket av ditt företag. I byggbranschen är trovärdighet avgörande – en välstrukturerad webbplats kan vara avgörande för om du vinner ett projekt eller förlorar en potentiell kund till en konkurrent.

via Turner Construction Company

Studier visar att hela 79 % av dem som är missnöjda med din webbplats prestanda inte kommer tillbaka. Ju snabbare din webbplats laddas, desto mer tid kommer besökarna att spendera på att utforska ditt innehåll och interagera med det du har att erbjuda.

🚀 Här är några tips du kan följa för att skapa en webbplats med stor genomslagskraft: Använd kundernas framgångshistorier för att visa din expertis

Undvik röriga designer och fokusera på professionella projektgallerier, kundrecensioner etc.

Se till att du har en tydlig uppmaning till handling (CTA) på varje sida.

Inkludera detaljerade fallstudier av tidigare projekt, med före- och efterbilder.

2. Optimera din Google Business-profil och lokal SEO

De flesta byggföretag är beroende av lokala kunder, vilket gör Google Business Profile (GBP) och lokal SEO avgörande. En väloptimerad GBP säkerställer att ditt företag visas i sökningar efter "entreprenör nära mig" och på Google Maps, vilket ger fler lokala leads utan annonskostnader.

via Google

🚀 Tips för att optimera för lokal sökning Registrera ditt företag i lokala kataloger som Houzz, Angi och HomeAdvisor.

Fyll i och verifiera din Google Business-profil med aktuella uppgifter.

Publicera regelbundet projektuppdateringar, kundrecensioner och höjdpunkter från tjänsterna.

Använd lokala sökord (t.ex. ”renoveringsentreprenör i Dallas”) i innehållet på din webbplats.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder ett bibliotek med över 1000 mallar som du kan välja mellan.

ClickUp SEO-mall för projektledning

Få en gratis mall Effektivisera och följ upp dina SEO-insatser med ClickUps mall för SEO-projektledning.

Du kan till exempel effektivisera och följa upp dina SEO-insatser med ClickUps mall för SEO-projektledning. Mallen hjälper byggföretag att organisera sökordsstrategier, övervaka SEO-framsteg och se till att optimeringsuppgifterna följer tidsplanen.

Oavsett om du uppdaterar GBP-listningar, spårar lokala rankningar eller hanterar flera platser, håller ett centraliserat SEO-arbetsflöde dina insatser samordnade, effektiva och mätbara. ⭐ Varför du kommer att älska det:

Tilldela uppgifter och följ upp framstegen i hela SEO-arbetsflödet

Organisera forskning, nyckelord och data

Hjälper till att spåra budget och resursfördelning på ett korrekt sätt

Förenkla kommunikationen med intressenter och teammedlemmar

3. Kör riktade PPC-annonser utan att slösa bort budget

Pay-per-click-annonsering (PPC) kan ge omedelbara leads, men en dåligt planerad kampanj kan snabbt tömma din budget.

En geografiskt riktad PPC-strategi säkerställer att dina annonser endast når potentiella kunder i ditt serviceområde istället för att slösa pengar på irrelevanta klick.

🚀 Tips för att maximera PPC-prestanda Optimera landningssidor så att de matchar annonsinnehållet och förbättra konverteringsgraden.

Kör separata annonskampanjer för bostäder, kommersiella fastigheter och specialtjänster.

Använd geotargeting för att fokusera på kunder inom din ideala serviceradie.

Återvänd till besökare som inte konverterade vid sitt första besök

➡️ Läs också: Gratis mallar för byggbudgetar att använda

4. Anpassa din marknadsföring med hjälp av målgruppssegmentering

Alla byggkunder är inte lika. Genom att segmentera din målgrupp kan du skräddarsy din marknadsföring så att den riktar sig direkt till olika kundtyper – husägare, fastighetsutvecklare och kommersiella entreprenörer. Att skicka rätt budskap till rätt personer ökar konverteringsgraden och bygger förtroende.

via Ridgemont Construction

🔎 Visste du att? Den äldsta kända byggnadsritningen är över 4 000 år gammal och kommer från det antika Mesopotamien, där sumererna använde lertavlor för att skissa upp stadsplaner. Dessa tidiga ritningar lade grunden för modern arkitektonisk planering och projektledning!

ClickUp anpassade fält

Segmentera leads, organisera kunddata och anpassa din marknadsföring med ClickUp Custom Fields

Med ClickUp Custom Fields kan företag kategorisera leads efter projekttyp, budget, plats och servicebehov. Detta hjälper till att skräddarsy e-postmarknadsföring, annonser på sociala medier och innehåll för varje grupp. Dessutom gör det det möjligt för företag att spåra lead-interaktioner, prioritera högvärdiga prospekt och förfina marknadsföringsstrategier för bättre konverteringsfrekvenser.

🚀 Tips för riktad marknadsföringssegmentering Använd anpassade fält i CRM-verktyg för att filtrera och spåra segmenterade leads.

Skapa separata landningssidor och annonser för bostads- respektive kommersiella tjänster.

Anpassa e-postinnehållet efter projektets storlek, marknadsföringsbudget eller plats.

Spåra leadkällor för att investera mer i högpresterande marknadsföringskanaler.

5. Starta ett strategiskt gransknings- och rekommendationsprogram

Många potentiella kunder läser recensioner online innan de anlitar en entreprenör, vilket gör rykteshantering till en prioritet.

En stark strategi för rekommendationer och recensioner säkerställer att dina nöjda kunder hjälper till att generera nya affärer. Istället för att passivt vänta på recensioner kan du automatisera förfrågningar och erbjuda incitament för att uppmuntra fler rekommendationer.

🚀 Tips för att öka antalet recensioner och rekommendationer Svara professionellt på både positiva och negativa recensioner för att bygga förtroende.

Ställ in automatiska e-post-/SMS-förfrågningar om recensioner efter projektets slutförande.

Hänvisa kunder till Google Reviews, Yelp och Houzz för att öka trovärdigheten.

Erbjud incitament som rabatter eller presentkort för kundrekommendationer.

6. Investera i innehållsmarknadsföring för att generera fler leads

Innehållsmarknadsföring hjälper till att bygga förtroende, utbilda potentiella kunder och generera högkvalitativa leads genom att visa upp expertis och lösningar på kundernas behov. Byggföretag som konsekvent publicerar värdefullt innehåll lockar fler potentiella kunder och etablerar sig som branschledande.

En entreprenör som specialiserar sig på renovering av bostäder kan till exempel publicera en guide om ”Hur man sparar pengar på köksrenoveringar utan att kompromissa med kvaliteten”. Denna typ av innehåll skapar förtroende, positionerar ditt företag som en expert och håller besökarna engagerade tillräckligt länge för att de ska konvertera till leads.

via American Dream Homeworks

🚀 Tips för effektiv innehållsmarknadsföring Optimera innehållet för SEO för att attrahera organisk trafik.

Skriv blogginlägg som besvarar vanliga kundfrågor

Publicera fallstudier som visar tidigare projekt med före- och efterbilder.

Skapa nedladdningsbara checklistor för husägare eller fastighetsutvecklare

➡️ Läs också: Gratis mallar för byggledning

7. Skapa en aktiv närvaro på LinkedIn och branschnätverk

Med tusentals byggföretag på LinkedIn är det en kraftfull plattform för B2B-nätverkande, att attrahera topptalanger och säkra värdefulla kommersiella kontrakt. Till skillnad från Facebook eller Instagram är LinkedIn en plats där beslutsfattare, investerare och projektledare aktivt letar efter välrenommerade entreprenörer.

🚀 Tips för marknadsföring på LinkedIn Publicera artiklar om trender som grönt byggande eller automatisering.

Optimera ditt företagsprofil med en professionell beskrivning och information om de tjänster du erbjuder.

Dela med dig av nyheter från byggarbetsplatsen och färdigställda projekt.

Gå med i branschgrupper och delta i diskussioner för att öka synligheten.

🌎 Rolig fakta: AI-marknaden inom byggbranschen förväntas nå 4,51 miljarder dollar år 2026.

8. Använd e-postmarknadsföring för att hålla dig i topp

E-postmarknadsföring är fortfarande en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsidéerna för byggbranschen när det gäller att vårda leads och behålla tidigare kunder. Eftersom byggprojekt inte är frekventa inköp är det viktigt att hålla sig kvar på en potentiell kunds radar tills de är redo att bestämma sig.

Som takläggare kan du till exempel skicka ut säsongsbetonade påminnelser om underhåll med exklusiva erbjudanden till återkommande kunder.

Om du däremot är mer inriktad på kommersiellt byggande kan du dela med dig av fallstudier, branschinsikter eller uppdateringar om regeländringar för att etablera auktoritet och upprätthålla kundengagemanget.

🚀 Tips för effektiv e-postmarknadsföring Inkludera klickbara uppmaningar till handling (t.ex. ”Boka en gratis konsultation”).

Skicka månatliga projektuppdateringar, specialerbjudanden eller experttips

Anpassa e-postmeddelanden efter kundtyp (husägare, byggherrar osv.).

Automatisera uppföljningar av förfrågningar, offerter eller tidigare kunder.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan använda programvara för projektledning inom byggbranschen på ett effektivt sätt? Här är några tips att följa: ✅ Anpassa projektfaser, uppgifter och deadlines så att de passar dina byggprocesser. 📊 Använd instrumentpaneler och Gantt-diagram för att övervaka tidsplaner och resursfördelning. 🔄 Effektivisera godkännanden, schemaläggning och rapportering för att öka effektiviteten 📂 Förvara ritningar, tillstånd och kommunikation på en och samma organiserade arbetsplats.

9. Annonsera ditt företag på Google Local Service Ads

Google Local Service Ads (LSA) prioriterar pålitliga företag högst upp på söksidan och visar en "Google Guaranteed"-märkning som skapar omedelbar trovärdighet.

Till skillnad från PPC betalar du bara för giltiga leads, vilket gör det till ett kostnadseffektivt marknadsföringsalternativ.

Se också till att din företagsprofil är komplett, med korrekta kontaktuppgifter, tjänsteområden och positiva recensioner för att öka synligheten och förtroendet. Genom att optimera din LSA-profil säkerställer du högre ranking och bättre kvalitet på leads från lokala sökningar.

🚀 Tips för att driva effektiva LSA Spåra konverteringar av samtal och meddelanden för att förfina din strategi.

Verifiera ditt Google Business-profil och upprätthåll ett högt betyg.

Använd tydliga tjänstekategorier (t.ex. takläggning, renovering, VVS) för bättre målgruppsanpassning.

Fastställ en rimlig budget baserad på lokal konkurrens och efterfrågan.

10. Starta en videomarknadsföringskampanj för att visa upp din expertis

Videoannonser och projektpresentationer lockar mer engagemang än statiska inlägg, vilket gör dem till ett kraftfullt verktyg för marknadsföring inom byggbranschen.

Video leder till en 157 % ökning av organisk SERP-trafik för företag. Genom att kombinera videoinnehåll med blogginlägg kan du maximera effekten genom att lyfta fram din expertis och dina genomförda projekt. Kundreferenser, time-lapse-filmer och bakom kulisserna-material hjälper potentiella kunder att visualisera ett samarbete med dig och bygga förtroende för ditt varumärke.

via YouTube

🚀 Tips för videomarknadsföring Använd YouTube-annonser riktade till husägare eller fastighetsutvecklare

Skapa projektfilmer som visar byggprocessen och det slutliga resultatet.

Filma kundrecensioner för att bygga förtroende och trovärdighet

Publicera snabba byggtips eller vanliga frågor på sociala medier för att öka engagemanget.

11. Fokusera på kundlojalitet och CRM-teknik

Att vinna nya kunder är viktigt, men återkommande affärer från nöjda kunder är ännu mer värdefulla.

📈 Studier visar att återkommande kunder spenderar 67 % mer än nya kunder, vilket gör dem till en viktig drivkraft för företagets tillväxt.

Ett CRM-system (Customer Relationship Management) säkerställer ett kontinuerligt engagemang med tidigare kunder, vilket omvandlar dem till framtida kontrakt.

🚀 Tips för att förbättra kundlojaliteten Håll en konsekvent kommunikation genom nyhetsbrev eller specialerbjudanden.

Använd ett CRM-system för att spåra kundinteraktioner, preferenser och projekthistorik.

Skicka personliga uppföljningar för underhåll, nya projekt eller rekommendationer.

Erbjud exklusiva lojalitetsrabatter för återkommande kunder

ClickUp CRM

I detta sammanhang gör ClickUp CRM det möjligt för byggföretag att visualisera försäljningspipelines, spåra kundinteraktioner och automatisera arbetsflöden för att förbättra kundnöjdheten och öka kundlojaliteten.

Genom att centralisera all kunddata kan företag öka effektiviteten, automatisera uppföljningar och förbättra samarbetet mellan teamen.

Hantera kundrelationer, försäljningspipelines och marknadsföringsinsatser med ClickUp CRM

Med hjälp av ClickUps CRM-system kan byggföretag effektivisera kundinteraktioner, spåra varje steg i projektets livscykel och förbättra svarstiderna, vilket leder till högre kundnöjdhet och återkommande affärer.

ClickUp har samlat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp på ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

ClickUp har samlat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp på ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

12. Gå med i byggbranschorganisationer för att bygga upp trovärdighet och nätverk

Att vara medlem i erkända byggbranschorganisationer hjälper dig att etablera trovärdighet och öppnar dörrar till värdefulla kontrakt och partnerskap.

Många statliga projekt och storskaliga kommersiella kontrakt kräver att entreprenörer är medlemmar i branschorganisationer. Medlemskapet ger också möjligheter till nätverkande, utbildningsresurser och tillgång till exklusiva anbudsmöjligheter.

🚀 Tips för att dra nytta av byggbranschorganisationer Ange ditt medlemskap på din webbplats och i ditt marknadsföringsmaterial för ökad trovärdighet.

Gå med i välrenommerade branschorganisationer som AGC, NAHB eller lokala byggnadsföreningar .

Delta i nätverksevenemang endast för medlemmar för att bygga relationer.

Dra nytta av utbildningar och certifieringar för att förbli konkurrenskraftig.

Visste du att: Associated General Contractors of America (AGC) är den ledande branschorganisationen för byggbranschen och representerar över 27 000 företag, inklusive generalentreprenörer, specialentreprenörer och tjänsteleverantörer.

Branschevenemang ger direkt tillgång till potentiella kunder, inflytelserika personer inom branschen och affärsmöjligheter.

Genom att delta i byggmässor, nätverksmöten och branschmässor ökar du varumärkeskännedomen och får möjlighet att knyta kontakter med utvecklare, arkitekter och entreprenörer som söker samarbetspartners. Att sponsra lokala evenemang skapar också trovärdighet och gör att ditt företag hamnar i fokus.

🚀 Tips för att dra nytta av branschevenemang Samla in leads och följ upp med personliga e-postmeddelanden.

Delta i byggmässor, branschmässor och fastighetskonferenser

Sponsra lokala evenemang för hemförbättring eller möten för entreprenörer.

Ställ upp en monter eller presentation för att visa upp dina tjänster.

Bonus: Överväg att delta i mässor som NAHB International Builders’ Show (IBS), World of Concrete och AIA Conference on Architecture. ConExpo-CON/AGG och Associated Builders and Contractors-kongressen är också viktiga evenemang.

14. Skapa målgruppsprofiler för att förbättra din riktade marknadsföring

Genom att förstå din ideala kund kan du skräddarsy dina marknadsföringsinsatser för högre konverteringsgrader.

Byggföretag betjänar en rad olika kunder, från husägare till kommersiella utvecklare, och en universallösning fungerar inte. Du kan skapa effektivare marknadsföringskampanjer genom att segmentera din målgrupp i personlighetstyper baserat på demografi, budget och projekttyp.

🚀 Tips för att skapa målgruppsprofiler Använd CRM-verktyg för att spåra kundinteraktioner och preferenser

Identifiera viktiga kundtyper (husägare, byggherrar, fastighetsmäklare etc.).

Definiera deras budget, behov och beslutsprocess

Anpassa annonser, webbplatsinnehåll och e-postmeddelanden för varje persona.

💡Proffstips: Undrar du hur man startar ett byggföretag? Här är några tips för att komma igång: 💰 Skaffa rätt licenser och tillstånd för att bedriva verksamhet lagligt. 🏗️ Investera i kvalitetsverktyg, utrustning och kompetent arbetskraft 📢 Skapa en stark online-närvaro med en professionell webbplats och sociala medier 🤝 Nätverka med leverantörer, entreprenörer och branschproffs för att skapa partnerskap.

15. Utveckla ett system för att vårda leads och omvandla potentiella kunder till faktiska kunder

Alla leads är inte redo att fatta ett beslut omedelbart. Ett välstrukturerat system för att vårda leads säkerställer att potentiella kunder förblir engagerade tills de är redo att anlita dig. Detta inkluderar uppföljning via e-post, retargeting-annonser och schemalagda check-ins för att hålla ditt företag i åtanke.

Ett byggföretag kan automatisera e-postuppföljningar för leads som har begärt en offert men inte gått vidare. Detta hjälper dem att hålla kontakten med personaliserat innehåll, projektuppdateringar och specialerbjudanden, vilket ökar chanserna för konvertering.

ClickUp Custom Automations

Automatisera uppföljningar, leadspårning och repetitiva marknadsföringsuppgifter med ClickUp Automations

Med ClickUp Automations kan du skicka påminnelser via e-post eller tilldela uppföljningsuppgifter när leads inte svarar inom en viss tidsram, så att du inte missar några affärsmöjligheter.

På så sätt hjälper det till att:

Håll potentiella kunder engagerade med snabba uppföljningar

Automatisera leadhanteringen för att spara tid och arbete

Se till att inga försäljningsmöjligheter går förlorade

Anpassa kommunikationen för bättre konverteringsgrader

🚀 Tips för effektiv lead nurturing Erbjud tidsbegränsade rabatter eller exklusiva kampanjer till osäkra kunder.

Skapa automatiserade e-postsekvenser med projektuppdateringar och fallstudier.

Använd CRM-påminnelser för att följa upp kalla leads med några månaders mellanrum.

Återvänd till tidigare besökare på webbplatsen med annonser på Google och sociala medier.

➡️ Läs också: Gratis mallar för marknadsföringsplaner för att skapa en marknadsföringsstrategi

16. Utnyttja strategiska partnerskap för rekommendationer

Genom att bygga relationer med leverantörer, underleverantörer och fastighetsutvecklare kan du få kontinuerliga rekommendationer utan extra annonskostnader.

Leverantörer och branschproffs interagerar med potentiella kunder innan de väljer en entreprenör, vilket gör dem till värdefulla referenskällor. Att etablera ömsesidigt fördelaktiga partnerskap utökar din räckvidd och ökar förtroendet.

🚀 Tips för att skapa starka partnerskap Samarbeta med byggmaterialföretag, fastighetsmäklare och arkitekter för att dela leads.

Marknadsföringsmaterial med leverantörens logotyp för ökad synlighet

Erbjud exklusiva rabatter eller paketerbjudanden tillsammans med partners.

Korsmarknadsför varandras tjänster på webbplatser och sociala medier.

17. Spåra marknadsföringens avkastning och justera strategierna utifrån prestationsdata

En av de mest effektiva marknadsföringsidéerna för byggbranschen är att förstå vilka kampanjer som genererar leads – och vilka som slösar bort budgeten – vilket är avgörande för långsiktig framgång.

Företag bör övervaka webbplatstrafik, PPC-konverteringsfrekvens, öppningsfrekvens för e-post och kostnad per lead för att förfina sin strategi.

ClickUp-instrumentpaneler

Övervaka annonsutgifter, leadkällor och konverteringsfrekvenser i realtid med ClickUp Dashboards

Med hjälp av ClickUp Dashboards kan byggföretag spåra viktiga marknadsföringsmått på ett och samma ställe – från annonsutgifter till kundanskaffningskostnader – vilket säkerställer datadrivna beslut. Det hjälper inte bara till att identifiera högpresterande kampanjer och eliminera underpresterande sådana, utan möjliggör också en bättre budgetfördelning för att maximera avkastningen på investeringen.

🚀 Tips för att mäta marknadsföringens framgång Granska regelbundet SEO, PPC och e-postanalyser för att hitta förbättringsområden.

Skapa instrumentpaneler för att spåra leadkällor, annonsresultat och konverteringsfrekvenser.

Övervaka vilka tjänster som genererar flest förfrågningar och intäkter.

Anpassa marknadsföringskostnaderna utifrån kampanjens resultatdata

18. Skapa ett konsekvent schema för inlägg på sociala medier

Byggföretag är starkt beroende av rekommendationer, men sociala medier är fortfarande ett kraftfullt verktyg för att öka varumärkeskännedomen, informera kunderna och generera leads.

Genom att publicera före- och efterbilder av projekt, time-lapse-videor och kundrecensioner bygger du förtroende och lockar potentiella kunder.

ClickUp-kalendervy

Planera inlägg på sociala medier och kampanjlanseringar smidigt med ClickUp Calendar View

ClickUp Calendar View kan hjälpa företag att planera och schemalägga inlägg på sociala medier i förväg, vilket säkerställer konsekvens mellan plattformar som Instagram, LinkedIn, Facebook och TikTok utan stress i sista minuten.

På lång sikt hjälper detta till att:

Upprätthåll ett stadigt flöde av engagerande innehåll

Öka varumärkets synlighet och kundernas förtroende

Optimera publiceringstider för maximal räckvidd

Minska stressen med en välorganiserad innehållsplan

🚀 Tips för att skapa konsekvens på sociala medier Engagera potentiella kunder genom att snabbt svara på kommentarer och meddelanden.

Publicera uppdateringar om byggprojektledning , innehåll från kulisserna och experttips.

Använd hashtags och geotags för att förbättra din lokala räckvidd och ditt engagemang.

Schemalägg inlägg i förväg med hjälp av kalendervyn för att upprätthålla konsekvens.

➡️ Läs också: Gratis mallar och exempel på marknadsföringsplaner

19. Anordna kostnadsfria utbildningswebinarier eller frågestunder

Byggkunder – särskilt husägare – tvekar ofta på grund av bristande kunskap om marknadsföringsplaneringsprocessen. För att säkerställa att de känner sig trygga med sina beslut måste företagen proaktivt ta itu med deras farhågor för att bygga upp förtroende och trovärdighet.

via Perkins Builder Brothers

I detta avseende skapar gratis utbildningswebbinarier eller live-frågestunder förtroende och positionerar ditt företag som en branschexpert. Ämnen som ”Vad du bör veta innan du renoverar ditt kök” eller ”Hur du väljer rätt entreprenör” kan locka potentiella kunder och varma leads.

🚀 Tips för att genomföra framgångsrika webbseminarier Spåra deltagarnas engagemang och följ upp med personliga erbjudanden

Välj ämnen som tar upp vanliga kundfrågor (t.ex. budgetering, tillstånd).

Marknadsför webbseminarier genom e-postmarknadsföring och annonser på sociala medier.

Spela in sessioner och återanvänd klipp för webbplatsinnehåll

20. Använd videorecensioner för att stärka förtroendet för varumärket

Kundreferenser är ett av de mest effektiva marknadsföringsverktygen inom byggbranschen – men videoreferenser tar det ett steg längre. Att se och höra en nöjd kund berätta om sina positiva erfarenheter ökar trovärdigheten och påverkar potentiella kunder.

En entreprenör kan spela in ett kort, professionellt omdöme från en nöjd kund och använda det på sin webbplats, i sociala medier och i PPC-annonser för att omedelbart bygga upp förtroende.

ClickUp Clips

Samla in och spara kundrecensioner, projekt höjdpunkter och teamuppdateringar med ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan dina team snabbt samla in feedback på plats och lagra den i en marknadsföringsmapp för senare användning. På så sätt hjälper det till att:

Effektivisera kommunikationen genom att få insikter om projektet i realtid

Minska missförstånd med tydlig visuell feedback

Organisera kundreferenser och projektuppdateringar på ett effektivt sätt

Förbättra samarbetet mellan marknadsförings- och byggteam

🚀 Tips för att utnyttja videorecensioner Visa videoklipp på din webbplats, i sociala medier och i e-postmarknadsföring.

Be kunderna att dela med sig av sina erfarenheter på video efter projektets slutförande.

Håll vittnesmålen korta – 30–60 sekunder som lyfter fram förändringen.

🧠 Kom ihåg: Användningen av AI inom byggmarknadsföring måste vara strategisk, datadriven och kundcentrerad. För att uppnå detta bör du använda prediktiv analys, anpassa marknadsföringskampanjer, optimera leadgenerering och förbättra visuella presentationer för att öka engagemanget och konverteringarna.

För att genomföra en effektiv marknadsföringsstrategi för byggbranschen krävs rätt verktyg för att planera, följa upp och optimera varje kampanj.

Från projektledning och automatisering till analys och innehållsskapande – dessa verktyg för marknadsföringsplanering effektiviserar marknadsföringsinsatserna, förbättrar samarbetet och maximerar avkastningen på investeringen.

1. ClickUp: Det ultimata verktyget för marknadsföring och projektledning

ClickUp är en kraftfull plattform för hantering av marknadsföringskampanjer inom byggbranschen som hjälper team att planera, genomföra och följa upp alla aspekter av sina marknadsföringsinsatser.

ClickUps marknadsföringslösningar är skräddarsydda för marknadsföringsteam och inkluderar kampanjspårning, innehållsplanering, automatisering och samarbetsverktyg. Byggföretag kan använda dem för att centralisera marknadsföringsuppgifter, effektivisera projektflöden och säkerställa samordning mellan teamen.

ClickUp-integrationer

ClickUp hjälper byggföretag att hålla ordning och vara effektiva i sina marknadsföringsinsatser genom att integrera med över 1000 verktyg, inklusive HubSpot, Miro, Figma, Zilflow och många fler.

Integrera med dina marknadsföringsverktyg och öka din produktivitet med ClickUp Integrations

ClickUp Brain

Dessutom påskyndar ClickUp Brain skapandet av innehåll genom att generera bloggutkast, kampanjidéer och kundförslag på några sekunder, vilket hjälper byggföretag att effektivisera sitt marknadsföringsflöde och ligga steget före konkurrenterna. Du kan till exempel be Brain att generera ett videoskript för ett byggföretag i USA om ”Hur gör man ett rum barnvänligt?”. Så här lyder det:

Ge Brain en lämplig uppmaning och se hur det skapar manus och blogginnehåll åt dig som genom ett trollslag

ClickUp Gantt-diagram

Spåra projektets tidsplaner, marknadsföringsmilstolpar och kampanjens framsteg med ClickUp Gantt Charts

Dessutom kan byggföretag spåra marknadsförings-KPI:er med ClickUp Gantt Charts, vilket säkerställer att deadlines och kampanjer stämmer överens med affärsmålen.

Detta hjälper dig att

Visualisera marknadsföringstidslinjer och beroenden för bättre planering

Håll kampanjerna på rätt spår genom att tidigt identifiera potentiella flaskhalsar

Övervaka framsteg och justera strategier baserat på realtidsdata

Förbättra teamsamarbetet genom att tilldela uppgifter och sätta tydliga deadlines

Arbetsplats för byggteam

Effektivisera dina byggprojekt – från planering till genomförande – med ClickUp Construction Management

För byggföretag som hanterar både marknadsföring och projektgenomförande erbjuder ClickUps Construction Teams Workspace en samlad översikt över alla verksamheter. Det gör det möjligt för marknadsföringsteam att samarbeta med projektledare, spåra annonsutgifter och automatisera uppföljningen av leads för att säkerställa att insatserna genererar verkliga intäkter.

ClickUps mall för marknadsföringsplan

Dessutom kan du använda ClickUps mall för marknadsföringsplan för att organisera varje fas i din strategi, förbättra effektiviteten och i slutändan säkra fler högvärdiga kontrakt.

Få en gratis mall Planera och genomför effektiva marknadsföringskampanjer för byggbranschen med ClickUps detaljerade mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

Denna mall hjälper byggföretag att planera kampanjer, sätta upp tydliga mål och följa upp framstegen på en central plattform. Med anpassade statusar, fält och vyer kan teamen effektivisera marknadsföringsinsatserna och anpassa strategierna för maximal avkastning.

💡Bonustips: Använd ClickUps mall för projektledning inom byggbranschen för att hålla teamen samordnade, följa framstegen, schemalägga marknadsföringsinnehåll kring viktiga milstolpar och planera insatser för att generera leads baserat på projektets tillgänglighet. På lång sikt kommer det att hjälpa dig att effektivisera verksamheten, maximera resursfördelningen och säkerställa att marknadsföringsinsatserna är anpassade efter projektets tidsplan för en hållbar tillväxt.

2. Google Analytics: Spåra webbplatsens och kampanjens prestanda

Google Analytics hjälper byggföretag att övervaka webbplatstrafik, spåra användarbeteende och mäta marknadsföringseffektivitet. Det gör det möjligt för team att se vilka kanaler (SEO, PPC, sociala medier) som genererar flest leads och var förbättringar behövs.

via themeisle

Med Google Analytics kan du:

Spåra konverteringar på webbplatsen och leadformulär

Analysera vilket innehåll som lockar mest trafik

Övervaka avvisningsfrekvenser och engagemangsmätvärden

3. SEMrush: SEO och konkurrensanalys

SEMrush är ett viktigt verktyg för att optimera byggwebbplatser och genomföra konkurrenskraftig SEO-forskning. Det hjälper företag att identifiera värdefulla sökord, spåra sökrankningar och analysera konkurrenternas marknadsföringsinsatser.

via ProfitBooks

SEMRush kan hjälpa dig med följande:

Hitta lokala SEO-möjligheter för att förbättra din ranking

Analysera konkurrenternas sökordsstrategier

Optimera PPC-annonseringens målgruppsanpassning och prestanda

4. Mailchimp: E-postmarknadsföring och automatisering

E-post är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att vårda leads inom byggmarknadsföring. Mailchimp hjälper företag att automatisera uppföljningar, skicka nyhetsbrev och skapa riktade kampanjer.

via IFTTT

Med Mailchimp kan du:

Automatisera e-postmeddelanden för att vårda leads

Skicka projektuppdateringar och kampanjerbjudanden

Spåra öppningsfrekvenser och kundengagemang

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation, vilket sprider viktig information över olika kanaler och begränsar effektivt samarbete. Dessutom riskerar 92 % av dessa arbetare att förlora beslut på grund av spridd dokumentation, och endast 8 % använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Med ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, är detta inte längre ett problem. ClickUp kombinerar AI-projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI, vilket hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Fallstudier från byggbranschen

Att se verkliga exempel på framgångsrika marknadsföringsstrategier för byggbranschen kan ge värdefulla insikter om vad som fungerar och varför.

Här är två fallstudier som du måste känna till:

Fallstudie nr 1: Contour Heating: SEO och innehållsmarknadsföring för att generera leads

Contour Heating, en tillverkare av säkra värmelösningar med yttemperatur, ville sticka ut på en konkurrensutsatt marknad och generera fler leads för sina specialiserade produkter. Medan konkurrenterna förlitade sig på traditionella marknadsföringsmetoder såg Contour en möjlighet att dominera branschen genom innehållsmarknadsföring och SEO.

🔎 Strategin

Contour Heating skapade och optimerade högteknologiskt blogginnehåll med fokus på sökord relaterade till underpresterande produktlinjer.

De åtagit sig att publicera två djupgående blogginlägg per vecka, med expertinsikter, produktguider och branschtrender för att positionera sig som den självklara källan för värmelösningar. Deras webbplats integrerades också med HubSpot för att spåra leads och automatisera uppföljningar baserat på besökarnas aktivitet.

📊 Resultaten

📈 2 000 % ökning av organisk söktrafik

💰 2 000 000 £ i affärer tack vare inbound-marknadsföring

📝 Enstaka blogginlägg som genererar över 500 000 pund i intäkter

🏆 Varför det fungerade

De fokuserade på sökord med hög köpintention som ledde till verkliga konverteringar.

Deras innehållsstrategi gav verkligt värde och hjälpte potentiella kunder att fatta välgrundade köpbeslut.

De utnyttjade bästa praxis inom SEO, vilket säkerställde att deras webbplats rankades högt på Google och gav dem en konkurrensfördel jämfört med företag som fortfarande förlitar sig på traditionella försäljningsmetoder.

Fallstudie nr 2: General Electric (GE): Berättande i sociala medier för att humanisera ett varumärke

General Electric (GE) är ett stort multinationellt företag, men 2015 behövde det omprofilera sig som ett modernt, digitalt inriktat industriföretag. Bygg- och tillverkningsindustrin har traditionellt setts som torr och teknisk, så GE ville förändra allmänhetens uppfattning och locka en yngre, tekniskt kunnig arbetskraft.

🔎 Strategin

GE lanserade engagerande berättarkampanjer på sociala medier och gick från företagsbudskap till innehåll med människan i centrum. De genomförde en kampanj på sociala medier med namnet #GEInstaWalk, där de bjöd in influencers att besöka deras anläggningar och skriva om sina upplevelser. Detta tillförde en ny dimension av transparens och spänning till det industriella arbetet.

📊 Resultaten

👀 3,8 miljoner videovisningar

📈 3 000 nya följare från en enda kampanj

💼 800 % ökning av trafiken till karriärsektionen

🏆 Varför det fungerade

De fokuserade på mänskliga berättelser, vilket gjorde varumärket mer relaterbart.

De utnyttjade influencers för att nå sin målgrupp.

De anpassade sitt innehåll efter marknadsföringsmålen och lockade nya ingenjörstalanger genom engagerande, verklighetsnära innehåll.

Kom ihåg att med ClickUp kan du göra allt detta och mycket mer – allt under ett och samma tak.

Bygg, marknadsför och skala upp din byggverksamhet med ClickUp

Byggbranschen är mer konkurrensutsatt än någonsin, och strategisk marknadsföring är nyckeln till att säkra högvärdiga projekt. Från SEO och PPC till partnerskap och innehållsmarknadsföring behöver företag en strukturerad strategi för genomförande, uppföljning och optimering.

Det är här ClickUp förvandlar din marknadsföring – genom att centralisera kampanjplaneringen, automatisera arbetsflöden och ge realtidsinsikter om marknadsföringsresultat.

Oavsett om du hanterar multikanalkampanjer eller anpassar marknadsföringen efter projektets tidsplan hjälper ClickUp dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp idag och ta kontroll över din marknadsföringsstrategi för byggbranschen med smartare planering, automatisering och insikter i realtid. 📈