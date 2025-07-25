Över 30 bästa Leonardo AI-prompts för fantastiska bilder

Föreställ dig en glödande metropol på en främmande planet, med skyskrapor gjorda av kristallstrukturer och neonfloder som flyter genom gatorna.

För några år sedan krävdes ett team av expertdesigners och bildkonstnärer utrustade med avancerade verktyg för att omvandla sådana idéer till visuell verklighet.

Tack vare generativ AI kan nu även de utan design erfarenhet skapa otroligt fantastiska bilder på några minuter. Tänk dig nu att ha den kreativa kraften till hands – med en plattform som Leonardo AI.

I det här blogginlägget går vi igenom över 30 exempel på Leonardo AI-prompter som kan justeras, omarbetas eller användas som inspiration för att skapa dina egna visuella mästerverk.

Dags att kavla upp ärmarna! 💁‍♀️

⏰ 60-sekunders sammanfattning Leonardo AI är en generativ AI-plattform som omvandlar textprompter till bilder, texturer och konceptkonst. Funktioner som anpassad modellträning, bild-till-prompt och storyboarding gör det möjligt för användare att förfina sina bilder med precision. Att behärska uppmaningar ökar kreativiteten och effektiviteten. Strukturerade uppmaningar hjälper till att generera exakta bilder av hög kvalitet, vilket minskar tidsåtgången och ansträngningen. ClickUp hjälper till att hantera AI-genererade bilder. Med verktyg som Whiteboards, Docs och Brain kan team organisera idéer, samarbeta och effektivisera kreativa arbetsflöden.

Förstå Leonardo AI

Leonardo AI (förvärvat av Canva) är en generativ AI-plattform som använder avancerade ML-algoritmer för att omvandla textprompter till högkvalitativa bilder, illustrationer, texturer och konceptkonst.

via Leonardo AI

Det ger användarna avancerade anpassningsalternativ för att förfina, manipulera och fullända sina skapelser utan att de ser artificiella eller inkonsekventa ut. Detta är särskilt användbart för spelutvecklare, designers och konstnärer som behöver finjusterad kontroll över sina resultat.

Viktiga funktioner i Leonardo AI

Anpassad modellträning: Träna AI med dina egna bilder för att skapa bilder som matchar din stil, ditt varumärke eller din konstnärliga vision.

Bild till prompt: Ladda upp en bild så genererar AI en prompt som hjälper dig att enkelt återskapa eller förfina liknande bilder.

AI-promptassistans: Få smartare prompts med föreslagna adjektiv, adverb och känslor för att förbättra dina resultat.

Storyboarding: Skapa enkelt en sekvens av bilder för att kartlägga berättelser, marknadsföringskampanjer eller spelkoncept.

Privat läge: Håll dina skapelser konfidentiella med en enkel knapp för extra integritet.

❗️Vill du inte betala för ännu ett AI-verktyg för bildgenerering? ClickUp kan göra allt! Så här gör du. 👇🏼

Varför är det så viktigt att behärska uppmaningar?

Leonardo AI förvandlar idéer till fantastiska bilder på några minuter – men bara om du ger rätt uppmaningar. Ju tydligare du är, desto bättre resultat kan du förvänta dig.

Låt oss se varför du behöver behärska Leonardo AI-prompter:

Ger exakta resultat: En väl definierad prompt hjälper AI att förstå exakt vilken stil, komposition och vilka detaljer du vill ha i dina bilder.

Minskar behovet av trial and error: Tydliga uppmaningar förhindrar att AI producerar slumpmässiga eller felaktiga bilder, vilket innebär färre revideringar.

Förbättrar den kreativa kontrollen: Specifika instruktioner gör att du kan finjustera belysning, perspektiv och konstnärliga effekter utan att behöva redigera i efterhand.

Ökar skalbarheten: Effektiva uppmaningar hjälper till att generera flera variationer av samma koncept samtidigt som konsistensen bibehålls.

Optimerar kostnader och effektivitet: Välstrukturerade uppmaningar hjälper dig att skapa högkvalitativa resultat, vilket minskar beroendet av dyra designers för initiala utkast.

🔍 Visste du att? Vissa AI-modeller kan skriva sina egna uppmaningar! Automatic Prompt Engineer (APE) genererar, testar och väljer den uppmaning som fungerar bäst – helt på egen hand.

➡️ Läs mer: AI-mallar som sparar tid och förbättrar produktiviteten

Exempel på Leonardo AI-prompter

Leonardo AI kombinerar AI med grafisk design och skapar allt från drömlika fantasivärldar till filmiska porträtt.

För att hjälpa dig att uppnå bästa resultat har vi sammanställt över 30 Leonardo AI-prompts som du kan använda som inspiration eller prova själv (dags att väcka din inre promptingenjör till liv!) 👇

Uppmaningar för att skapa fantasifulla och mytologiska bilder

Här är några Leonardo AI-prompter och utdata-bilder om mytiska varelser, hjältar och förtrollande verkligheter.

1. Kvinnlig Black Canary i leopardmönstrat tyg

Uppmaning: En kvinnlig superhjälte inspirerad av Black Canary, kombinerad med ett leopardtema, som står stolt mitt i en livlig stadsmiljö. Hon bär en detaljerad kostym med leopardmönster och svarta läderdetaljer.

💡Proffstips: Inkorporera alltid filmiska berättarelement. Använd precisa beskrivningar som ger djup, såsom dramatisk belysning, texturerade material och suggestiva miljöer, för att förvandla grundläggande karaktärsbeskrivningar till visuellt mångfacetterade scener.

2. En fotorealistisk drake på medeltida berg

Uppmaning: En majestätisk, mycket detaljerad svart drake som sitter på en stenig kulle och blickar ut över en grönskande dal med en slingrande flod och berg i fjärran.

3. En ensam samuraj som vandrar genom en bambuskog

Uppmaning: En ensam samuraj med en katana, som vandrar genom en dimmig bambuskog i skymningen, mjukt, eldigt sken i bakgrunden, reflektioner i vattnet, filmisk komposition, mycket detaljerad anime-stil, dynamisk belysning, volymetrisk dimma, intrikata texturer

📌 De flesta AI-verktyg använder som standard kvadratiska bilder, men med anpassade bildförhållanden får du bättre komposition. Cinematic (21:9 eller 16:9) : Bäst för landskap och dynamiska actionscener

Vertikal (9:16 eller 4:5) : Bäst för mobilvänliga porträtt med uppslukande bakgrunder

Extremt ultrabredbild (32:9): Perfekt för vidsträckta panoramabilder

4. Ett fotografi av en forntida tempel med intrikata detaljer

Uppmaning: Ett gammalt indiskt tempelkomplex med intrikata stenhuggningar och livfulla sandstensnyanser, upplyst av mjukt solljus. Arkitekturen är majestätisk, omgiven av frodig grönska, med en lugn och tidlös atmosfär återgiven i en fotorealistisk och filmisk stil.

Uppmaningar för att skapa visuella bilder inom arkitektur och inredningsdesign

Här är några förslag som vi har provat för att skapa fantastiska interiörer, arkitektur och futuristiska konstkoncept med Leonardo AI:

5. Modernt hus med infinitypool och havsutsikt

Uppmaning: Huset har en slående hängande design med en infinitypool som smälter in i havet. Omgiven av minimalistisk landskapsarkitektur med inhemska växter erbjuder den glasade terrassen en oavbruten utsikt över havet och horisonten. Ett varmt sken förstärker den lugna och moderna atmosfären.

🖌️Ytterligare information: Vi använde Leonardo Kino XL och valde förinställningen Cinematic för att skapa denna bild.

➡️ Läs mer: De bästa AI-verktygen för marknadsförare på sociala medier

6. Förfina belysningen i denna bild av en skyskrapa i stadsmiljö

Uppmaning: En modern företagsbyggnad med en elegant blå fasad, stora glasfönster som reflekterar stadens silhuett, ClickUp-logotypen tydligt placerad högst upp i fet vit text, urban omgivning med skyskrapor i bakgrunden, varmt gyllene ljus, mycket detaljerad, fotorealistisk, professionell arkitektonisk stil.

7. Futuristisk ökenarkitektur

Uppmaning: En futuristisk arkitektonisk struktur mitt i ett vidsträckt ökenlandskap, med elegant, böjd glas- och betongdesign. Omgiven av sanddyner och avlägsna berg under en klarblå himmel kombinerar scenen modern minimalism med en surrealistisk, fantasifull atmosfär. Ultradetaljerad och filmisk belysning.

8. Minimalistiskt japanskt tesalong med mjuk belysning

Uppmaning: Ett lugnt japanskt tesalong med traditionella tatamimattor, ett lågt träbord och en öppen utsikt över en grönskande, fridfull trädgård. Scenen är minimalistisk, med naturliga träelement, mjuk belysning och en fridfull atmosfär.

9. En utsmyckad medeltida kyrka

Uppmaning: Medeltida kyrkans interiör, välvda tak, intrikata freskomålningar, mångfärgade glasfönster, detaljerade träbänkar, gyllene altardetaljer, varm belysning från ljuskronor, solljus som strömmar in på stengolvet, fotorealistiskt, mycket detaljerat.

🎯Kom ihåg: Leonardo AI fungerar bäst med korta, beskrivande fraser snarare än långa, komplicerade meningar, så skapa tydliga uppmaningar.

10. En spökande gotisk herrgård

Uppmaning: En övergiven gotisk herrgård med intrikata valv, en dammig ljuskrona, sönderrivna röda sammetgardiner, trasiga trägolv, svagt ljus som sipprar in genom höga fönster och en spöklik atmosfär.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Uppmaningar för att skapa visualiseringar av natur och landskap

Låt oss nu använda Leonardo AI för att skapa naturtrogna naturbilder i fridfulla skogar och majestätiska berg 👇

11. Fantastisk fågel på ett blommande träd

Uppmaning: En livfull fågel som sitter på en körsbärsblomstgren på våren, med blått, gult och rött fjäderdräkt, en mjukt fokuserad blommande bakgrund, blommblad som faller försiktigt och varmt solljus. Ultradetaljerad, 8K fotorealistisk med naturligt ljus och livfulla färger.

12. En vild isbjörn som förkroppsligar rå kraft och naturens dramatik

Uppmaning: En kraftfull isbjörn som rusar genom ett snötäckt landskap under en mörk stormig himmel, upplyst av ett starkt blixtnedslag, snö som flyger omkring, filmiskt och fotorealistiskt, mycket detaljerat, dramatisk atmosfär.

💡Proffstips: Använd dubbeldjupstapling för att tvinga AI-generatorer att skapa naturliga lager, precis som en kamera skulle göra. Istället för att låta AI bestämma djupet, separera manuellt förgrund, mellanplan och bakgrund i din prompt. Exempel: ”En riddare i skarp fokus (förgrund), dimhöljda ruiner som bleknar i fjärran (mellangrund), en blodröd himmel (bakgrund, något suddig).”

13. Gyllene höstlöv på en stilla sjö

Uppmaning: En fridfull höstscen vid en lugn sjö, där gyllene och röda löv sakta faller från en stor ek. Sjön reflekterar kvällshimmelens mjuka nyanser och skapar en drömlik och fridfull atmosfär. Mjuka krusningar på vattnet bidrar till realismen, och en mild bris rör de kvarvarande löven i luften. Scenen lyses upp av varmt, gyllene ljus, vilket förstärker den mysiga höstkänslan. Ultradetaljerad, fotorealistisk, filmisk belysning

14. Fotorealistisk närbild av en livfull solros

Uppmaning: En fotorealistisk närbild av livfulla gula solrosor med frodiga gröna blad, arrangerade mot en mörk texturerad bakgrund.

15. En närbild av en flamingo stor som ett finger

Uppmaning: En närbild av en miniatyrrosa flamingo som sitter försiktigt på en människas fingertopp, med en varm, gyllene solnedgång i bakgrunden. Flamingons fjädrar är detaljerade och mjuka, med livfulla rosa nyanser och intrikata texturer.

Uppmaningar för att generera sci-fi- och futuristiska koncept

16. Rebellisk kvinnlig ledare i cyberpunk-utrustning

Uppmaning: Rogue, en tuff 30-årig kvinnlig ledare för Eclipse Down-motståndsrörelsen, står självklart. Hennes långa bruna hår med blåaktiga dreadlocks flödar i månskenet. Hon bär en svart stridsdräkt med cybernetiska handskar, en metallisk insignia och svarta byxor med blå neonfärgade detaljer. Det futuristiska stadslandskapet bakom henne lyser av hologram och artificiellt ljus, vilket markerar hennes framträdande närvaro.

🔍Visste du att? Du kan använda fliken Negative Prompt i Leonardo AI för att ta bort oönskade element i en bild. Till att börja med kan du ange element som "suddig effekt", "förvrängda händer" eller "ingen tecknad bild".

17. Man med gasmask i en dystopisk stad

Uppmaning: En dyster man som bär en futuristisk gasmask i ett regnigt dystopiskt stadslandskap, upplyst av mjuka neonljus. Miljön är mörk och filmisk, med detaljerade regndroppar som reflekterar stadens sken. Ultrarealistisk och stämningsfull med en sci-fi-känsla.

18. Utomjordiskt rymdskepp som svävar över en stilla sjö i solnedgången

Uppmaning: En digital målning av ett enormt utomjordiskt rymdskepp som svävar över ett fridfullt landskap i solnedgången och kastar reflektioner på en lugn sjö nedanför.

19. Fotorealistisk bild av Merkurius

Uppmaning: En enorm glödande planet dominerar den främmande horisonten och kastar ett varmt orange sken över ett kargt, stenigt landskap med spridda sfäriska stenblock. En slingrande flod reflekterar skenet från två solar som går ner i horisonten, under en klar kosmisk himmel fylld med stjärnor. Filmisk, ultradetaljerad och fotorealistisk bild.

🔖 Vänlig påminnelse: Använd många aktionsverb och filmiska instruktioner i dina uppmaningar. Till exempel: ❌ ”En krigare på slagfältet” → Tråkigt✅ ”En krigare med ärr från striderna som griper sitt svärd, medan regnet öser ner och glödande kol svävar i den rökiga luften” → Känns levande

20. Futuristiskt och lyxigt undervattenssovrum

Uppmaning: Ett futuristiskt undervattenssovrum med eleganta, moderna vita möbler och stora glasväggar som erbjuder utsikt över marint liv och korallrev.

Uppmaningar för att skapa abstrakt konst

Låt oss nu diskutera några AI-konstprompter som du kan mata in i AI-konstgeneratorer för att ge liv åt dina abstrakta idéer 👇

21. Kattposter med abstrakt geometrisk konst

Uppmaning: En affischliknande design med en stiliserad katt mot en livfull bakgrund av blommiga lappar, som blickar något uppåt, med djärva färger, rena linjer, intrikata mönster, inspirerad av modern folkkonst.

22. Lägg till en retrobakgrund till en bild på en veteranbil

Uppmaning: Förbättra bakgrunden till en vintage röd bil parkerad på en gräsbevuxen äng genom att lägga till en retroinspirerad solstrålehimlen, avlägsna berg och höga palmer. Använd varma, djärva toner med en nostalgisk 1970-talsestetik. Lämna bilen orörd medan du smälter in bakgrunden sömlöst.

23. Frukostbordet dukat

Uppmaning: Ett fotorealistiskt digitalt konstverk av ett rustikt träbord fyllt med olika färska frukter, hantverksmässigt bakat bröd och ett glas honung som droppar på varma pannkakor. Mjukt naturligt ljus framhäver texturer och färger och skapar en mysig och inbjudande atmosfär.

24. Ett stillbildsfoto av en lyxig mogen körsbär

Uppmaning: Ett fotografi av en enda glänsande röd körsbär med en grön stjälk, placerad på ett mjukt krämfärgat tyg. Belysningen är naturlig och diffus, vilket skapar en minimalistisk och elegant komposition med ett kort skärpedjup för fokus.

25. Ångande kaffekopp i en mysig kafémiljö

Uppmaning: En fotorealistisk bild av en rykande kopp kaffe på en smartphone, placerad på ett träbord på ett kafé. Bakgrunden har varm omgivande belysning från hängande lampor i industriell stil och en mysig, modern kaféinredning med stora fönster och suddiga detaljer.

26. En saftig hamburgare i en restaurangmiljö

Uppmaning: En fotorealistisk närbild av en saftig cheeseburgare med sallad, tomat och ett glansigt bröd, omgiven av skålar med pommes frites, kakor och snacks på ett träbord. I bakgrunden syns en suddig, varmt upplyst restaurangmiljö med människor som äter.

Andra Leonardo-prompter

27. Förfining av porträttbelysning

Uppmaning: Förfina bilden av en leende kvinna genom att förstärka det mjuka ljuset på hennes ansikte och lägga till mer djup i det suddiga bokeh-stadslandskapet i bakgrunden.

28. En överblick över en livlig marknadsplats

Uppmaning: En överblick över en livlig utomhusmarknad med färgglada stånd, livliga kunder och intrikata mönster av varor arrangerade symmetriskt.

29. En teleobjektivbild av hjortar som kommer ut ur skogen

Uppmaning: En teleobjektivbild av ett rådjur i en skogsglänta, omgiven av mjuk dimma och avlägset, suddigt lövverk.

30. Fånga en person som tittar ut genom fönstret

Uppmaning: En bild i medellång vinkel av en person som tittar ut genom ett fönster, med stadens ljus reflekterade i glaset och en suddig bakgrund inomhus.

31. Skapa en mycket detaljerad makrobild av klockhjul i rörelse

Uppmaning: En närbild i makroformat av klockhjul i rörelse, med intrikata reflektioner och skarpa metalliska detaljer. Extremt detaljerad och fokuserad.

32. En djupfokuserad vy av en skog på hösten

Uppmaning: En djupfokuserad vy av en skogsstig kantad av färgglada höstlöv, solljus som silas genom träden och en suddig bakgrund av skog i fjärran.

Det var en sammanfattning av några av de mest tydliga, nyanserade och genomarbetade exemplen på Leonardo AI-prompter som du kan hämta inspiration från!

Skapa dina egna Leonardo AI-prompts

Nu när du har sett några av de mest fantastiska konstverk som Leonardo AI kan skapa, ska vi gå igenom en systematisk metod för att skapa effektiva uppmaningar.

1. Börja med en tydlig vision

Processen med att skapa uppmaningar börjar långt innan du trycker på uppmaningsfältet. Den börjar med en levande och detaljerad vision av vad du vill skapa.

Rusa inte in i processen. Ta istället lite tid att samla inspiration och referenser för att skapa detaljerade uppmaningar. Ännu bättre är att använda moodboard-mallar och idébrädor för brainstorming för att organisera dina tankar.

Denna metod hjälper dig att tänka klart om färgpaletter, konststilar och teman, vilket lägger grunden för en väl utformad prompt.

2. Definiera och beskriv ditt ämne

Ämnet är det första du anger i AI-promptgeneratorn. Det är bildens fokuspunkt (centrala element) som skapar förutsättningar för dina AI-bildprompter att utöva sin magi.

Ett motiv kan vara något så enkelt som ett träd. Det viktiga här är dock att vara så specifik som möjligt. Tänk på egenskaper som färg, storlek, struktur, plats eller andra unika egenskaper som gör motivet speciellt.

Om du inte vet hur du ska skapa en ämnesbeskrivning kan du prova att svara på följande frågor: 👉Vad är motivet? t.ex. en person, ett djur, ett föremål eller en scen👉Finns det ett verbet som kan beskriva motivet? t.ex. gå, flyga, vila👉Vilken typ av stämning eller känsla förmedlar motivet? t.ex. fridfull, mystisk, livlig👉Var befinner sig motivet? t.ex. i en skog, på ett futuristiskt tak, under en stjärnklar natthimmel👉Vilka detaljer gör motivet unikt? t.ex. glödande ögon, intrikata mönster

Om vi tar vårt exempel kan ett bättre motiv för AI-bildgenerering vara ”en hundraårig ek med vindlande rötter” istället för bara ”ett träd”.

3. Förbättra prompten med modifierare

Modifierare är beskrivande element som omvandlar dina idéer till ett nyanserat resultat.

Det är de "extra detaljerna" som definierar hur ditt motiv ser ut, känns eller interagerar med sin omgivning, och som omfattar aspekter som stil, komposition, belysning, texturer och mycket mer.

En snabbguide med ord som du kan använda för att beskriva olika modifierare:

Modifierare Beskrivning Cheatsheet Stil Ange den konstnärliga stilen för en bild Cyberpunk, anime, 3D-rendering, fotorealistisk, akvarell, abstrakt, gotisk Belysning Beskriv hur ljuset interagerar med motivet eller bakgrunden. Studioljus, strålande, neonljus, dämpat, gyllene timme, studio, mjukt sken Stämning Ange bildens emotionella ton eller atmosfär Lynnig, lugn, glad, intensiv, melankolisk Textur Definiera känslan eller ytdetaljerna i en bild Grov, stenlagd, blank, glansig, sammetslen, skimrande, sprucken Komposition Beskriv arrangemanget av element i en ram Symmetrisk, centrerad, mittfokus, panoramisk, närbild, vidvinkel Kameravinklar och objektiv Beskriv om du har en specifik kamera och ett specifikt objektiv i åtanke. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Miljö Beskriv miljön där motivet är placerat Dimma i skogen, stadssilhuett, förtrollad äng, karg öken, dystopisk stad

4. Var specifik med negativa uppmaningar

Härifrån fortsätter du med att specifikt berätta för Leonardo AI om vad du inte vill se i bilden.

Det kan vara en specifik funktion, stil eller ett element som kan förvränga bilden och göra den mindre tilltalande.

Några negativa Leonardo AI-prompt nyckelord som du kan spara för dig själv: Inga starka färger

Inga suddiga bilder

Inga tecknade bilder

Inga klonade ansikten

Inga konstiga huvuden

Inga korsade ögon

Du kan lägga till dessa detaljer direkt i din prompt, men det är mycket enklare att använda Leonardo AI:s negativa promptfunktion. Den hjälper dig att förfina dina resultat utan att göra din huvudprompt rörig.

5. Prioritera sekvensen

Nu när du har finjusterat dina uppmaningar med modifierare och negativa nyckelord är det dags att prioritera dem. Ordna dem i viktighetsordning för att vägleda AI och få bästa resultat.

Och här är en uppmaningsstruktur som är bra att ha till hands:

Beskrivande ämne + stil + komposition + färgbelysning + ytterligare renderingsdetaljer + negativ prompt

Låt oss nu utforska några praktiska tips som hjälper dig att skapa ännu effektivare AI-prompter:

Som ett AI-verktyg för designers kan Leonardo AI förverkliga vilket koncept som helst, men att omvandla en idé till ett fullt genomfört kreativt projekt är en helt annan utmaning.

Processen går utöver att generera en enda bild. Den innefattar brainstorming, förfining av idéer, strukturering av uppmaningar, samordning av idéer med ditt team och hantering av feedbackloopar – allt innan den slutgiltiga bilden tar form. Utan ett strukturerat system för att hantera revideringar och samordna uppgifter kommer saker och ting bara att spåra ur snabbare.

Upptäck ClickUp – appen som har allt du behöver för ditt arbete och som skapar ordning, organisation och samarbete i ditt kreativa arbetsflöde. Så här kan du använda den ⬇️

Använd ClickUp Whiteboards för att generera idéer till ditt moodboard

Varje designprojekt börjar med en gnista av inspiration – ett koncept som väntar på att ta form.

Men idéer existerar inte isolerat. Du behöver ett utrymme för att skriva ner tankar, spara referenser och låta kreativiteten flöda fritt. Utan det går koncept förlorade, feedbacken blir splittrad och teamets samordning försämras.

Nu behöver du ClickUp Whiteboards. De erbjuder ett strukturerat utrymme där ditt team kan brainstorma, förfina och organisera idéer innan de förverkligas.

Med Whiteboards kan du brainstorma, diskutera och presentera dina idéer i realtid utan att tappa tråden.

Be ClickUp Brain att förverkliga dina idéer!

Medan verktyg som Leonardo AI fokuserar på kreativ bildgenerering, tar ClickUp Brain saker och ting flera steg längre. Du kan inte bara skapa fantastiska bilder och kartor med det, utan du får också kraften i enhetlig projektledning, kontextuell AI och sömlöst samarbete – allt på en och samma plattform.

Använd ClickUp Brain för att lägga till fler detaljer till dina idéer eller till och med skapa fullfjädrade bildresurser.

Och med Brain MAX – ClickUps dedikerade AI-desktopkompanjon – får du tillgång till röststyrd produktivitet, enhetlig sökning i alla dina arbetsappar och handsfree-automatisering. Istället för att växla mellan separata AI-verktyg kan du bokstavligen tala fram dina idéer så att ditt kreativa arbete, bildgenerering, projektplanering och teamkommunikation förblir sammankopplade och i sitt sammanhang. 🌼

Om du letar efter en AI-lösning som går utöver bildgenerering och faktiskt effektiviserar ditt arbetsflöde och ökar ditt teams produktivitet, så är detta rätt lösning!

💡 Proffstips: Hantera flera AI-genererade konstverk och bilder? Använd ClickUp Whiteboards för att kategorisera dem efter stämning, färgpalett eller komposition så att ditt team kan upprätthålla en sammanhängande, kreativ inriktning.

Använd ClickUp Docs för att skapa, lagra och förfina dina AI-prompts.

En bra prompt kräver förfining, iteration och konsekvens för att ge bästa resultat. Dessutom har du vid det här laget flera prompts att arbeta med. Det är då du behöver ge dina grova idéer en kontur och ett utrymme att leva i.

ClickUp Docs kommer till din undsättning med ett centraliserat utrymme för att lagra, förfina och samarbeta kring uppmaningar, vilket säkerställer att ditt team håller sig samstämmigt och att din kreativa process förblir strukturerad.

Börja skapa uppmaningar i ClickUp Docs Använd ClickUp Docs för att skapa uppmaningar för dina visuella projekt.

I korthet kan du använda ClickUp Docs för att:

✅ Dokumentera och förfina AI-prompter: Spara initiala utkast, testa variationer och finjustera beskrivningar för att säkerställa att AI-genererade bilder matchar din vision.

✅ Skapa ett centraliserat promptbibliotek: Organisera tidigare prompts efter kategori, kampanj eller stil för framtida bruk.

✅ Samarbeta i realtid: Lägg till anteckningar, föreslå förbättringar och spåra ändringar för att säkerställa konsekvens i kreativa projekt.

✅ Länka dokument till whiteboardtavlor och uppgifter: Koppla smidigt brainstorminganteckningar till ClickUp-uppgifter för en mer effektiv projektgenomförande.

💡 Proffstips: Skapa en sektion med namnet ”Prompt Success Log” (Logg över framgångsrika uppmaningar) i dina ClickUp Docs där du kan spåra vilka uppmaningar som gav bäst resultat, tillsammans med viktiga variabler som gjorde dem effektiva. Tagga framgångsrika uppmaningar med mått som noggrannhet, stilmatchning och antal iterationer för att skapa datadrivna bästa praxis.

Få en centraliserad lösning för att sammanfoga AI-prompter

Fråga vilket designteam som helst, så kommer de att säga att det är kaos att arbeta tvärfunktionellt. Förfrågningar kommer in från alla håll, feedbacken är splittrad och prioriteringarna förändras ständigt.

Och det är inte bara en känsla – 86 % av de anställda säger att bristande samarbete och ineffektiv kommunikation är den största orsaken till misslyckanden på arbetsplatsen.

Det är vad ClickUp överbryggar. Enkelt uttryckt, sammanfoga alla dina designprojekt på ClickUps Design Solution for Teams och:

✅ Organisera inkommande designuppgifter så att inget går förlorat✅ Skapa omedelbart användarresor, personas och briefs med Brain✅ Dela mockups, brainstorma på whiteboards och spåra framsteg – allt på ett och samma ställe✅ Kommentera designer, bädda in Figma- och InVision-filer och få godkännanden snabbare

Organisera, förfina och samarbeta mellan avdelningar med den allt-i-ett-lösningen för designteam från ClickUp.

Dessutom, med integrationer för över 200 verktyg, inklusive Slack, Miro och Google Suite, passar ClickUp perfekt in i ditt arbetsflöde (utan krångel)!

Som Nichole uttrycker det:

Från stora designprojekt till enkla att göra-listor använder vi ClickUp för att få saker gjorda. Det används i hela företaget och löser problemet med uppgiftshantering genom att visa framsteg och pågående uppgifter som behöver utföras.

Från stora designprojekt till enkla att göra-listor använder vi ClickUp för att få saker gjorda. Det används i hela företaget och löser problemet med uppgiftshantering genom att visa framsteg och pågående uppgifter som behöver utföras.

➡️ Läs mer: Grafiska designtrender som får ditt företag att sticka ut

Effektivisera dina kreativa processer med ClickUp

I slutändan är det projektets genomförande som är viktigast – särskilt för team som jonglerar med flera kreativa projekt. Utan rätt verktyg blir samarbetet splittrat, idéer går förlorade och deadlines missas.

Det är därför ClickUp har varit en livräddare för splittrade team, genom att föra dem samman med Whiteboards för brainstorming, Docs för att organisera idéer och Chat för samarbete i realtid – allt drivet av AI.

Inga fler missförstånd. Inga fler röriga arbetsflöden. Bara smidigt teamarbete från början till slut. Prova ClickUp idag!