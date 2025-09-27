De 11 bästa AI-listgeneratorerna för att hantera uppgifter och att-göra-listor

Det är ingen hemlighet att personer som använder att-göra-listor tenderar att skjuta upp saker mindre. Detta är en enkel påminnelse om hur effektiv uppgiftsorganisation kan vara för att hålla sig på rätt spår.

Men trots att listor är till stor hjälp känns det ofta som att skapa och underhålla dem är ännu en syssla på en redan överväldigande lista med prioriteringar.

Det var då jag insåg den verkliga kraften hos AI-listgeneratorer. Dessa smarta verktyg förutser mina behov, föreslår uppgifter baserat på mina vanor och hjälper mig att prioritera mina uppgifter som ett proffs.

Jag har testat flera AI-listgeneratorer för att hjälpa dig att göra detsamma. Läs vidare för att ta del av mitt omdöme!

⏰ Sammanfattning på 60 sekunder Vill du hitta din perfekta AI-partner för produktivitet? Här är en snabb översikt över de bästa AI-listgeneratorerna och deras främsta styrkor: ClickUp : Bäst för AI-driven uppgiftshantering och samarbete

Taskade : Bäst för sin enkelhet och användarvänlighet

Trello : Bäst för visuell AI-förbättrad uppgiftshantering

Notion AI : Bäst för personligt bruk och projektledning

Trevor AI : Bäst för smart uppgiftsplanering

TimeHero : Bäst för tidshantering och att hålla deadlines

Taskaid : Bäst för datadriven prioritering av uppgifter

Taskheat AI Assistant : Bäst för att organisera uppgifter och öka fokus

Todoist : Bäst för arbetshantering och enkelhet

Motion : Bäst för smart tidshantering och optimering

monday.com: Bäst för samarbete och arbetsflödeshantering

Vad bör du leta efter i en AI-listgenerator?

När du väljer AI-verktyg för att-göra-listor bör du fundera på vad som bäst stöder ditt arbetsflöde och dina produktivitetsmål. Här är vad du bör tänka på när du väljer den bästa AI-generatorn för uppgiftslistor:

Prioritering och organisering av uppgifter: Att hitta ett AI-verktyg som automatiskt sorterar uppgifter efter prioritet, förfallodatum och kategorier kan underlätta en stor del av din arbetsbörda

Samarbetsfunktioner: Om du arbetar i ett team bör du välja ett verktyg som möjliggör enkel delning av filer och smidigt samarbete mellan olika projekt

Anpassningsbarhet och flexibilitet: Dina behov inom uppgiftshantering är unika, så ett idealiskt verktyg bör erbjuda flexibilitet att anpassa arbetsflöden, vyer och etiketter

Integration och kompatibilitet: Den bör kunna integreras med dina befintliga verktyg, såsom e-post, kalender och projektledningsprogram. En inbyggd Den bör kunna integreras med dina befintliga verktyg, såsom e-post, kalender och projektledningsprogram. En inbyggd AI-skrivassistent i sådana verktyg kan också öka din produktivitet avsevärt

Pris och användarvänlighet: Se till att verktyget passar din budget och är tillräckligt användarvänligt för att du ska kunna hålla motivationen uppe utan att behöva anstränga dig för mycket.

Detta är bara några exempel på hur ett perfekt AI-verktyg för att-göra-listor är utformat med dig i åtanke. Med det i åtanke ska vi nu utforska några av de bästa alternativen för AI-listgeneratorer som finns tillgängliga idag.

Bonus: Titta på den här videon för våra bästa tips om hur du prioriterar din att göra-lista!

De 11 bästa AI-listgeneratorerna att använda i år

Det var inte lätt att hitta rätt AI-verktyg för vardagliga uppgifter, men efter månader av letande upptäckte jag några fantastiska verktyg för att skapa listor.

Här är mina 11 bästa val som hjälper dig att välja din favorit bland AI-drivna listgeneratorer:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftshantering och samarbete)

Skapa att göra-listor i ClickUp Skapa fullständiga checklistor i ClickUp på några sekunder med ClickUp Brain

ClickUp är den kompletta appen för arbetet – den är tillräckligt kraftfull för att hantera både dina personliga, dagliga uppgifter och de komplexa arbetsprojekten där alla avdelningar är inblandade. Det är inte bara ännu en app för att-göra-listor; med en inbyggd AI som ClickUp Brain är det mer som att ha en smart assistent som anpassar sig efter dina behov.

Du kan skriva in en övergripande förfrågan – som ”Planera en produktlansering” eller ”Organisera en teamutflykt” – så delar ClickUp Brain upp den i konkreta uppgifter, komplett med uppgiftsnamn, beskrivningar och deadlines.

Istället för att bara ge dig en vanlig lista kan ClickUp Brain strukturera uppgifter med deluppgifter, prioriteringar och beroenden.

Dela upp ambitiösa projekt i uppgifter och deluppgifter med ClickUp Brain

Om du till exempel ber den att skapa en innehållskalender kommer den inte bara att lista ”Skriv blogginlägg”. Den kan skapa separata uppgifter för idéutveckling, utkast, redigering och publicering, och tilldela förfallodatum därefter.

Använd ClickUp Brain för att skapa att göra-listor baserat på dina uppgiftsprioriteringar, deadlines och arbetsbelastning

Om du redan har projekt i ClickUp kan ClickUp Brain generera uppgifter baserat på tidigare mönster eller befintliga arbetsflöden, vilket gör förslagen mer anpassade efter hur ditt team arbetar.

Det bästa av allt? När din AI-drivna att-göra-lista väl har genererats är den inte statisk. Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta prioriteringar, följa upp framsteg och automatisera uppföljningar – allt inom ClickUp.

I grund och botten tar ClickUp Brain bort arbetet med att planera och strukturera uppgifter, så att du kan gå direkt till genomförandet.

AI:n kan också sammanställa sammanfattningar av uppgifter och aktiviteter utifrån specifika anvisningar om ton, läsbarhet och målgrupp.

ClickUps funktion Ask AI kan också hålla dig uppdaterad om teamets dagliga eller veckovisa framsteg när det gäller delade uppgifter. Det innebär att chefer kan hålla sig informerade utan att ständigt behöva kolla in varje enskild uppgift.

Dessutom automatiserar ClickUps AI-standups dagliga avstämningar och samlar in arbetsuppdateringar från teammedlemmarna utifrån dina önskade intervall och format.

Skapa automatiska AI-StandUps enkelt med ClickUp

Hanterar du flera projekt? Jag föreslår att du använder ClickUp Custom Fields för att lägga till AI-genererade sammanfattningar och projektuppdateringar som kolumner i uppgifterna. Du får då en snabb överblick över alla dina projekt utan att behöva klicka på varje enskild uppgift.

Och om du hellre vill skapa att-göra-listor manuellt hjälper ClickUps online-att-göra-listor och checklistor dig att organisera uppgifter med precision, oavsett om du hanterar personliga ärenden eller följer upp ett projekt i flera steg. Du kan skapa uppgifter med deluppgifter, ange förfallodatum och tilldela dem till teammedlemmar, vilket säkerställer tydligt ansvar.

Nästlade checklistor bryter ner komplexa arbetsflöden – perfekt för saker som checklistor för introduktion av nya medarbetare, godkännandeprocesser för innehåll eller daglig uppföljning av uppgifter. Inbyggda funktioner som prioritetsnivåer, påminnelser och trådade kommentarer håller allt igång utan behov av extra verktyg.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda över chattar, e-post och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps uppgiftshanteringsfunktioner behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ClickUps bästa funktioner

Skapa exempel på att göra-listor automatiskt baserat på befintliga uppgifter och deadlines i ditt arbetsutrymme

Använd ClickUp AI Notetaker för att omedelbart skapa åtgärdspunkter från dina möten

Skapa anpassade instrumentpaneler för att få en tydlig översikt över dina uppgifter och projekt

Hantera alla dina dokument på ett ställe, koppla dem direkt till uppgifter och använd dem för att förenkla ditt arbetsflöde

Anslut ClickUp till andra verktyg som Slack, Google Kalender och Trello och skapa ett centraliserat arbetsflöde

Använd ClickUp Brain som en AI-innehållsgenerator utöver att skapa och hantera dina uppgifter

Begränsningar i ClickUp

Även om de är mycket anpassningsbara kan det omfattande utbudet av funktioner ibland göra att gränssnittet känns överväldigande

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag uppskattar att ClickUp kan användas för enkla att-göra-listor och skalas upp till ett omfattande verktyg för teamhantering och komplex projektledning. Det är en utmärkt kommunikationsplattform med olika alternativ för att visa uppgifter, milstolpar, beslut, möjligheter och påminnelser.

💟 Bonus: Brain MAX är din AI-drivna datorassistent som tar listskapandet till en helt ny nivå. Med funktionen för röst-till-text kan du helt enkelt säga upp dina uppgifter, idéer eller prioriteringar, och Brain MAX omvandlar dem omedelbart till organiserade, praktiska listor. Tack vare djup integration med dina uppgifter och anslutna appar förstår den redan vad du har på gång – så den kan föreslå poster, ställa in påminnelser och hjälpa dig att prioritera utan att du behöver formulera allt i detalj.

2. Taskade (Bäst för enkelhet och användarvänlighet)

via Taskade

Ditt team brainstormar, idéerna flödar, men att fånga upp och organisera allt känns kaotiskt. Här kommer Taskade – ett användarvänligt AI-skrivverktyg och planeringsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att dela upp uppgifter i hanterbara steg.

Med Taskade kan du samarbeta effektivt med ditt team i realtid. De integrerade chatt- och videofunktionerna gör det enkelt att ta itu med uppgiftslistor, dela idéer och driva projekt framåt tillsammans.

Allt detta gör Taskade till en fantastisk app för att skapa att-göra-listor som faktiskt blir gjorda.

Taskades bästa funktioner

Kombinera att göra-listor, uppgifter, anteckningar och dispositioner på ett och samma ställe för att optimera arbetsflödet

Få anpassningsbara mallar för checklistor som är skräddarsydda för arbetsflöden som projektplanering, uppgiftslistor eller teamsamarbete

Analysera uppgifter och prioritera dem utifrån deadlines och vikt

Anpassa etiketter, färger och förfallodatum för bättre organisation och uppföljning av dina dagliga uppgifter

Begränsningar i Taskade

Inledningsvis tyckte jag att Taskades gränssnitt var lite överväldigande, särskilt dess AI-stödda uppgiftsskapande

Priser för Taskade

Gratis för alltid

Taskade Pro: 10 $/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Taskade

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 65 recensioner)

3. Trello (Bäst för visuell AI-förbättrad uppgiftshantering)

via Trello

Trello har länge varit ett värdefullt verktyg för dem som trivs med organisation och älskar att se helheten på ett ögonblick. Trello är känt för sin ikoniska kort- och tavellayout och gör det intuitivt och hanterbart att organisera och prioritera projekt.

Nu har Trello tagit ett steg upp med AI-drivna funktioner för uppgiftshantering. Till exempel låter det nu användare registrera uppgifter från olika källor, såsom röstkommandon via Siri, Slack-meddelanden och e-post, och organisera dem i en central inkorg. Denna funktion hjälper till att minska röran och säkerställer att ingen uppgift förblir obemärkt.

Trellos bästa funktioner

Integrera med populära appar som Google Drive, Slack och Dropbox för bättre funktionalitet

Automatisera repetitiva uppgifter, som att ange förfallodatum och skicka påminnelser, med Butlers AI-assistans

Visa projekt på ett flexibelt sätt med vyer som tavla, kalender och tidslinje som passar ditt arbetsflöde

Trellos begränsningar

Den kostnadsfria versionen av Trello saknar de avancerade funktioner som många alternativ erbjuder

På grund av sin visuella layout kan Trello bli rörigt när man hanterar komplexa projekt med flera team och uppgifter

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Trello

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag har använt Trello i många år nu, både som en personlig att-göra-lista och som ett projektledningsverktyg med flera medarbetare. Jag har hållit fast vid det hela tiden trots lockelsen från alternativ, eftersom Trello är enkelt och mycket lätt att använda.

4. Notion AI (Bäst för privat bruk och projektledning)

via Notion

Notion AI förbättrar Notions allt-i-ett-arbetsyta med kraftfulla AI-drivna funktioner som ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödena.

De kan skapa åtgärdspunkter utifrån mötesanteckningar eller långa dokument, vilket hjälper dig att snabbt omvandla diskussioner till konkreta uppgifter.

Jag har använt det för att sammanfatta långa texter, såsom mötesanteckningar eller projektdokument, så att jag kunde fokusera på nyckelpunkter och skapa relevanta uppgifter. AI-verktygen hjälpte mig också att redigera och finslipa uppgiftsbeskrivningar, vilket säkerställde tydlighet och precision.

Jag blev imponerad av hur smidigt det effektiviserade brainstorming och uppgiftshantering för mig själv och mitt team.

🧠Rolig fakta: Notion föddes i Kyoto, Japan! Dess rena, minimalistiska design är inspirerad av japansk filosofi och kombinerar enkelhet och funktionalitet på ett perfekt sätt.

Notion AI:s bästa funktioner

Sammanfatta långa texter snabbt för att extrahera viktiga punkter från dokument, mötesanteckningar eller projektuppdateringar

Automatisera repetitiva uppgifter med AI-driven innehållsskapande; skriv utkast till e-postmeddelanden, skapa rapporter eller utforma nya projekt snabbare

Infoga AI-förslag i Notions arbetsyta, där du kan redigera och ändra AI-genererat innehåll, vilket gör det till ett perfekt samarbetsverktyg för team

Begränsningar för Notion AI

Begränsad funktionalitet i gratisversionen, vilket begränsar tillgången till avancerade funktioner för användare som inte har ett premiumabonnemang

AI-genererat innehåll kan behöva redigeras manuellt för att säkerställa noggrannhet och relevans, särskilt när det gäller specialiserade uppgifter

Priser för Notion AI

Gratisplan: Grundläggande funktioner för privat bruk

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI finns som tillägg för 10 dollar per månad och användare

Notion AI-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

5. Trevor AI (Bäst för smart uppgiftsplanering)

via Trevor AI

Känner du dig ibland överhopad av uppgifter och deadlines? Trevor AI kastar ut en livlina genom att samla alla dina uppgifter, deadlines och prioriteringar på ett ställe. Och det handlar inte bara om att organisera; Trevors avancerade schemaläggningsfunktioner optimerar praktiskt taget din tid.

Den integreras med din kalender och synkroniserar automatiskt uppgifter och deadlines – du behöver inte längre hoppa mellan olika appar.

Men det slutar inte där. Trevor AI lär sig dina vanor, granskar ditt schema dagligen och skickar användbara rekommendationer för att förbättra din rutin.

Trevor AI:s bästa funktioner

Schemalägg uppgifter med dra-och-släpp-funktionen och ta del av Trevors schemaläggningsförslag

Använd fokusläget för att dela upp uppgifter i mindre, genomförbara steg och använd tekniker för tidsblockering för att arbeta utan avbrott.

Trevor AI:s begränsningar

Jag tyckte det var svårt att förstå verktyget direkt. Det kräver en inlärningskurva för nya användare, särskilt när man konfigurerar inställningar och arbetsflöden.

Ibland kan det uppstå mindre synkroniseringsproblem med kalenderprogram eller programvara för uppgiftshantering och AI-skrivning.

Priser för Trevor AI

Gratis plan

Pro-plan: 6 $/månad

Trevor AI:s betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

6. TimeHero (Bäst för tidshantering och att hålla deadlines)

via TimeHero

Vad gör Tim eH ero annorlunda? Den är verkligen anpassningsbar.

Har scheman ändrats eller prioriteringar skiftat? Inget problem – TimeHero anpassar smidigt hela projektplanen i farten.

En av TimeHeros coolaste funktioner är att den ger chefer en kristallklar översikt i realtid över teamets scheman och kapacitet. Detta innebär smartare resursfördelning och smidigare samarbete.

Och det blir ännu bättre: Med funktioner som tidrapportering, smart prioritering, automatisering av uppgifter och proaktiva varningar vid förseningar effektiviserar TimeHero dina arbetsflöden och ökar ditt teams produktivitet på ett nästan naturligt sätt.

TimeHeros bästa funktioner

Lägg snabbt till uppgifter och projekt med hjälp av integrationer, mallar, återkommande uppgifter och naturlig språkbehandling

Dela projekt och uppdateringar med ditt team i samarbetsytor

Automatisera återkommande uppgifter med en engångsinställning, så att TimeHero sköter repetitiva uppgifter som ett urverk

Begränsningar i TimeHero

Även om automatiseringen underlättar uppgiftshanteringen kanske den inte helt uppfyller behoven hos komplexa projekt som kräver manuell övervakning.

Priser för TimeHero

Basic: 5 $/månad per användare

Privat: 12 $/månad per användare

Professional: 27 $/månad per användare

TimeHero-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 recensioner)​

Vad säger verkliga användare om TimeHero?

TimeHero är en utmärkt AI-integrerad applikation som hjälper en att veta vad man ska fokusera på omedelbart. Innan TimeHero hade jag svårt att avgöra vilken uppgift jag skulle göra först när jag hade flera olika uppgifter. TimeHero har löst detta problem genom att organisera ett schema för mina dagliga uppgifter.

7. Taskaid (Bäst för datadriven prioritering av uppgifter)

via Taskaid

Har du någonsin önskat att du hade en supereffektiv personlig assistent som skötte din att-göra-lista? Möt Taskaid, ett AI-drivet verktyg för uppgiftshantering. Taskaid bygger på banbrytande GPT-teknik och går längre än vanliga påminnelser genom att erbjuda smart agendaplanering och till och med justeringar av ditt schema i realtid.

Taskaid integreras med dina favoritverktyg för AI-skrivande och ger insikter som hjälper dig att prioritera uppgifter bättre. Och tack vare inbyggd prediktiv analys kan Taskaid förutsäga när du kommer att slutföra uppgifter och till och med flagga potentiella förseningar innan de hindrar ditt arbete.

Men det är inte allt. Taskaid kan också på ett intelligent sätt automatisera prioriteringen av uppgifter, med hänsyn till deadlines, arbetsbelastning och till och med ditt teams tillgänglighet.

Taskaids bästa funktioner

Samarbeta i realtid med andra teammedlemmar utifrån deras tillgänglighet

Analysera produktivitetstrender för att optimera ditt arbetsflöde

Få tillgång till avancerade funktioner i Pro-versionen, som ger dig djupare insikter och förbättrade funktioner för uppgiftshantering

Begränsningar i Taskaid

För att få tillgång till Taskaids Pro-funktioner krävs ett abonnemang

Priser för Taskaid

Fördel: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Taskaid

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Taskheat AI Assistant (Bäst för att organisera uppgifter och öka fokus)

Är du trött på att stirra på ändlösa att-göra-listor som aldrig verkar bli kortare? Taskheat AI Assistant erbjuder en uppfriskande förändring. Istället för att bara lista uppgifter använder den ett unikt flödesschema som låter dig faktiskt se hur dina uppgifter hänger ihop.

Denna visuella metod är inte bara snygg – den är ett kraftfullt sätt att prioritera det som verkligen är viktigt och effektivisera ditt arbetsflöde, vilket gör uppgiftshanteringen till en barnlek.

De bästa funktionerna i Taskheat AI Assistant

Automatisera påminnelser om uppgifter och följ enkelt upp framstegen

Få smarta förslag och insikter för att organisera uppgifter utifrån dina arbetsmönster

Håll koll på dina uppgifter var du än befinner dig genom att synkronisera mellan Mac, iPad och iPhone

Tilldela uppgifter till andra och samarbeta med team eller intressenter i stora projekt

Begränsningar i Taskheat

För närvarande är Taskheat endast tillgängligt på Mac- och iOS-enheter. Detta begränsar tillgängligheten för användare av Windows- eller Android-enheter

Priser för Taskheat

Anpassade priser

Taskheat-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. Todoist (Bäst för arbetshantering och enkelhet)

via Todoist

Todoist är ett populärt verktyg för uppgiftshantering som är känt för sin enkelhet och mångsidighet. Det är utmärkt för att hantera dagliga uppgifter, även vid komplexa projekt. En utmärkande funktion är de platsbaserade påminnelserna, som ser till att du aldrig missar en uppgift som att köpa mjölk när du är i mataffären.

Med synkronisering av kalender och e-post, röstkommandofunktioner och anpassningsbara mallar hjälper Todoist dig att hålla ordning och vara effektiv.

Todoists bästa funktioner

Skapa projekt och dela upp dem i hanterbara uppgifter och deluppgifter

Kategorisera uppgifter med etiketter baserat på sammanhang, prioritet eller plats

Skapa anpassade filter för att visa uppgifter baserat på förfallodatum, prioritet och etiketter

Tilldela prioriteringsnivåer för att fokusera på dina viktigaste uppgifter

Följ dina framsteg och håll motivationen uppe genom att tjäna karma-poäng för slutförda uppgifter

Begränsningar i Todoist

Det saknar inbyggda funktioner för tidrapportering, vilket kan vara en nackdel för användare som behöver övervaka den tid som läggs på olika uppgifter

Plattformen erbjuder färre anpassningsalternativ än andra verktyg, särskilt när det gäller att organisera uppgifter på ett visuellt flexibelt sätt

Priser för Todoist

Nybörjare: Gratis

Pro: 2 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Jag gillar den flexibilitet som Todoist erbjuder för att organisera uppgifter, med alternativ för prioriteringar, deadlines, etiketter och projekt. Synkroniseringen mellan olika plattformar är ett stort plus, eftersom det gör att jag kan komma åt mina uppgifter från vilken enhet som helst. Påminnelserna och aviseringarna är också superpraktiska för att se till att jag inte glömmer något.

10. Motion (Bäst för smart tidshantering och optimering)

via Motion

Att organisera, schemalägga och följa upp dina uppgifter kan vara ett huvudbry, men ett intelligent system som Motion förenklar allt. Dess AI tar bort gissningsarbetet från hanteringen av dina uppgifter och hjälper dig att prioritera och planera effektivt.

Enligt min erfarenhet har det varit ett verktyg som verkligen har förändrat mitt sätt att arbeta, så att jag kan hålla mig produktiv och ha koll på allt.

Så här fungerar det: när du skapar ett projekt matar du bara in dina uppgifter, prioriteringar, deadlines och beräknade tidsåtgångar. Sedan tar Motions AI över och väver på ett intelligent sätt samman allt till ett optimerat, skräddarsytt schema för din dag eller vecka.

🧠Rolig fakta: Listor ger våra hjärnor en dopaminkick varje gång vi bockar av något. Det är därför det känns som att vinna ett minilotteri när man slutför en uppgift!

Motion – de bästa funktionerna

Anslut din kalender och låt AI automatiskt hantera och prioritera dina uppgifter

Skapa unika rutiner baserade på dina arbetsvanor

Anpassa uppgiftslistor och arbetsflöden efter dina specifika behov

Ställ in uppgiftsberoenden så att slutförandet av en uppgift automatiskt utlöser nästa

Rörelsebegränsningar

Även om verktyget erbjuder utmärkt funktionalitet kan användarna behöva en viss inlärningskurva för att vänja sig vid dess dynamiska schemaläggningssystem

Anpassningsalternativen för uppgiftsvyer var begränsade

Prissättning för Motion

Privatperson: 19 $/månad

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Jag använder Motion för personlig uppgiftshantering både på jobbet och privat. Om jag behöver komma ihåg att göra något kan jag snabbt skriva ner det med förfallodatum och prioritet och veta att jag inte behöver komma ihåg det – Motion sköter planeringen åt mig.

11. monday.com (Bäst för samarbete och arbetsflödeshantering)

Fastnar ditt teams kommunikation i ändlösa e-posttrådar och förvirrande kalkylblad? monday.com erbjuder ett bättre alternativ.

Det är en plattform för samarbetsbaserad projektledning som är utformad för att föra samman team av alla storlekar, effektivisera arbetsflöden och se till att alla är på samma sida. Med sitt visuella och anpassningsbara gränssnitt kan du följa framsteg, hantera uppgifter och se vem som gör vad.

Men den verkliga magin ligger i monday.com:s automatiseringsfunktioner. Tänk dig: anpassningsbara utlösare och åtgärder som hanterar de tråkiga uppgifterna som tilldelningar, statusuppdateringar och aviseringar. Detta frigör tid för ditt team, minskar fel och låter alla fokusera på helheten – dina strategiska mål.

monday.com: de bästa funktionerna

Visualisera uppgifter och följ framstegen med hjälp av olika vyer, inklusive Kanban, Gantt-diagram, kalender och tabell

Integrera med vardagliga verktyg, såsom Slack, Google Drive och Microsoft Teams, för att effektivisera dina arbetsprocesser

Spåra tiden som läggs på uppgifter och skapa detaljerade rapporter för att analysera teamets produktivitet och projektets effektivitet

Centralisera teamkommunikationen med kommentarer, @-omnämnanden och bifogade filer i uppgifterna.

begränsningar hos monday.com

Även om plattformen är flexibel kan nya användare inledningsvis uppleva det stora antalet anpassningsalternativ som överväldigande

Högre priser begränsar tillgången till de mer avancerade funktionerna, vilket kan vara olämpligt för mindre team eller nystartade företag

Priser för monday.com

Gratis för alltid

Basic: 9 $/månad per användare

Standard: 12 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

👀Visste du att? Termen ”Kanban”, en hörnsten i modern projektledning, betyder bokstavligen ”skylt” på japanska. Den inspirerades av hur stormarknader fyllde på sina hyllor utifrån kundernas efterfrågan.

Automatisera dina uppgifter med AI-listgeneratorer

Att hantera uppgifter behöver inte vara överväldigande. AI-drivna genererare för att-göra-listor som ClickUp omvandlar dina idéer till strukturerade handlingsplaner och hjälper dig att organisera uppgifter, sätta prioriteringar och bryta ner komplexa projekt på några sekunder.

Med AI-driven automatisering kan du skapa uppgiftslistor baserade på projektmål, automatiskt tilldela deadlines och till och med få smarta förslag för att optimera ditt arbetsflöde. Oavsett om du hanterar en innehållskalender, följer upp säljleads eller planerar en produktlansering hjälper ClickUps AI dig att ligga steget före.

