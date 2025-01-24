De 13 bästa AI-verktygen för teamhantering 2025

Skulle du välja en snygg ny bärbar dator eller en fyrkantig stationär dator från 90-talet med en tredjedel av processorkraften? Eller ännu bättre, skulle du hellre skicka textmeddelanden eller förlita dig på brevduvor?

”Vad är det här för frågor?”

Exakt – vem skulle välja ett föråldrat, mindre effektivt sätt att göra saker på?

Så varför är så många team fortfarande fast i gamla metoder för teamhantering som kräver mer tid och ansträngning och kan leda till missförstånd?

Det du behöver är AI-verktyg för teamhantering.

🧠 Visste du att: 77 % av projektledarna säger att AI har haft en positiv inverkan på deras arbete.

Vi hjälper dig om du är osäker på var du ska börja. Kolla in denna lista över de 13 bästa AI-drivna verktygen för att öka produktiviteten och förbättra samarbetet i ditt team.

När du chattar med ditt team eller presenterar AI-verktyg för cheferna kommer du att höra avancerade termer som prediktiv analys och algoritmer för maskininlärning.

Visst, dessa verktyg kommer att hjälpa dig på lång sikt – men de bör inte vara ditt fokus från början.

💡 Proffstips: Börja enkelt – identifiera de arbetsflödesproblem som bromsar dig och ditt team.

Oavsett om det handlar om att prioritera uppgifter, följa upp projekt eller förbättra teamsamarbetet, välj ett verktyg som tar itu med dessa frågor direkt. Extra poäng om AI-verktyget har några extrafunktioner (som automatiserad uppgiftshantering eller flera integrationer med appar) och känns så intuitivt att du undrar hur du någonsin kunde arbeta med andra projektledningsverktyg.

Några viktiga mål att sträva efter i det ideala AI-verktyget för teamhantering:

Känns intuitivt och lätt att använda

Hantera projekt, uppgiftshanteringsprocesser och deluppgifter som ett proffs.

Håller teamet engagerat, utan att drunkna i komplexitet

Förenklar kommunikationen för projekt och uppgifter

Erbjuder integrationsalternativ som kan skalas efter ditt företags behov.

Andra saker att tänka på är hur väl det replikerar eller förbättrar mänsklig input, djupet i AI-funktionaliteten och – låt oss vara ärliga – priset.

Hitta ett verktyg som uppfyller dessa krav så sparar du tid, minskar repetitiva rutinsysslor och ökar produktiviteten på ett enkelt sätt.

Visste du att automatiserade uppgifter kan spara dig hela 2 timmar och 24 minuter per dag?

Övertygad om hur fantastiskt det skulle vara för ditt team? Låt oss titta på de 13 bästa AI-verktygen som kan hjälpa dig att uppnå detta.

1. ClickUp (Bäst för omfattande AI-projektledning och teamsamarbete)

Det bästa sättet att undvika konflikter i teamet är att se till att varje individ tar ansvar.

Men är det ens möjligt att manuellt följa allas framsteg utan att bli galen? Ja, om du använder ClickUp.

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt, med 60 % av vår tid ägnad åt att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg. ClickUp löser detta genom att bli din allt-i-ett-app för arbetet som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare genom att automatisera uppgifter för ditt team.

Men innan ni dyker in i uppgifterna behöver ert team ett tydligt mål.

Med ClickUp Goals kan du dela upp stora mål i mindre, genomförbara steg över dagliga, veckovisa eller till och med årliga tidslinjer.

Börja använda ClickUp Visualisera och kvantifiera dina mål för ditt team med ClickUp Goals så att du alltid kan hålla dig på rätt spår mot dina mål.

Du kan också skapa checklistor för att prioritera uppgifter, så att alla vet vad som är viktigast.

När det gäller prioritering av uppgifter finns det inget bättre än ClickUps egenutvecklade AI, ClickUp Brain.

Det analyserar tidigare data och deadlines för att föreslå de mest relevanta uppgifterna, sammanfattar uppdateringar och genererar nya uppgifter på några sekunder. Dessa förslag kan sedan omedelbart omvandlas till praktiska ClickUp-uppgifter som passar perfekt för dina mål.

Börja använda ClickUp Brain Låt ClickUp Brain hjälpa dig att identifiera prioriterade uppgifter och organisera dem därefter.

Du kan också använda ClickUps mall för teamhanteringsplan för att organisera ditt projekt och hjälpa ditt team att fokusera på det som är viktigast för gemensam framgång.

Nu återstår bara att kommunicera dessa uppgifter till ditt team. Det fina med ClickUp är att det går att integrera målen direkt i funktionerna. Det innebär att ingen behöver fundera över varför de gör något – det är kristallklart.

ClickUp Brain uppnår detta enkelt genom att omvandla mål, e-postmeddelanden och meddelanden till uppgifter med ett enda klick. Och det bästa av allt? Denna kunskap är lättillgänglig för dig – ställ bara en fråga till Brain på vanlig engelska och få rätt information från din arbetsplats på några sekunder.

Koppla samman uppgifter och mål i ClickUp för att alltid vara synkroniserad och informerad

På tal om meddelanden – med ClickUp Chat kan du tagga teammedlemmar, ange prioriteringar och till och med dela uppdateringar, filer eller snabba anteckningar. Det är som att ha en chattapp inbyggd i ditt teamhanteringssystem. Det är det perfekta receptet för smidig teamsamarbete.

Håll alltid kontakten med ditt team med ClickUp Chat

ClickUps bästa funktioner

Sammanfattning : Sammanfatta snabbt långa trådar, projektuppdateringar eller dokument för omedelbar kontext.

Mötesutskrift : Transkribera mötesdiskussioner till användbara dokument med samarbete i realtid.

Omedelbar kommunikation : Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, filer och länkar på ett smidigt sätt.

Handlingsbar feedback : Lägg till kommentarer direkt i filer eller uppgifter för att säkerställa precis och handlingsbar feedback.

Integrationer: Anslut till Slack, Zoom och Google Workspace för : Anslut till Slack, Zoom och Google Workspace för centraliserad kommunikation

🧠 Visste du att: Studier visar att ineffektivt samarbete kostar 64 % av de anställda minst tre timmar per vecka, och 20 % förlorar upp till sex timmar i bortkastad tid.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av anpassningsalternativ kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD per användare/månad

Företag : 12 USD per användare/månad

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

✨ Användarrecensioner: Användarna uppskattar dess allt-i-ett-karaktär, som kombinerar projektledning, kunskapsorganisation och AI-driven assistans till en smidig upplevelse. Som många uttrycker det: ”ClickUp anpassar sig efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom. ”

2. Asana (bäst för intuitiv uppgiftshantering)

via Asana

När deadlines närmar sig och arbetet hopar sig organiserar Asana allt och automatiserar till och med de tråkiga uppgifterna.

Detta verktyg kopplar samman strategiska mål med dagliga uppgifter, så att alla vet vad som är viktigt.

Dessutom har den kraftfulla AI-funktioner som minskar manuellt repetitivt arbete, vilket hjälper teamen att fokusera på andra viktiga arbetsuppgifter.

Asanas bästa funktioner

Koppla strategiska mål till uppgifter så att teamet kan fokusera på företagets mål.

Automatisera arbetsflöden för att minska arbetsbelastningen och öka produktiviteten.

Få tillgång till över 300 integrationer, inklusive Slack, Google Drive och Microsoft Teams.

Förbättra teamarbetet genom kommentarer, uppdateringar i realtid och insyn i personliga uppgifter.

Använd färdiga mallar för att komma igång med projekt och hantera uppgifter effektivt.

Asanas begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan göra att enkla uppgifter känns mer komplexa än nödvändigt.

Endast en användare kan tilldelas en uppgift, vilket kan hindra samarbete kring delade ansvarsområden.

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Starter : 10,99 $ per användare/månad

Avancerad: 24,99 $ per användare/månad

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

✨ Användarrecensioner: Asana får beröm för sin användarvänlighet, mångsidighet och smidiga AI-funktioner. Integrationen med populära appar som Slack och Everhour ökar produktiviteten, medan anpassningsbara layouter och rapporteringsfunktioner tillgodoser olika teambehov.

3. Notion AI (Bäst för kunskapshantering och teamdokumentation)

via Notion AI

Tänk dig följande: en nyanställd har 20 frågor om ditt teams arbetsflöde, och hälften av teamet är för upptagna för att svara. Använd Notion AI, din personliga AI-assistent för kunskapshantering.

Det gör att du kan centralisera teamdokumentationen, skapa delade wikis och hantera behörigheter så att alla medlemmar vet vad de ska göra och när.

Dessutom gör den AI-drivna Q&A-funktionen det möjligt för teammedlemmarna att ställa frågor på vanligt språk och få korrekta, källhänvisade svar, vilket eliminerar förseningar orsakade av sökningar eller missförstånd.

🧠 Visste du att: Missförstånd är orsaken till 28 % av alla missade deadlines, vilket understryker vikten av strukturerade kommunikationskanaler för att säkerställa samordning och effektivitet i teamet.

Notion AI:s bästa funktioner

Centralisera och organisera teaminformation i lättillgängliga wikis.

Tilldela uppgifter, dela uppdateringar och hantera behörigheter för effektiv teamkoordinering.

Använd anpassningsbara mallar för introduktion, processhantering och teamplanering.

Anslut till verktyg som Slack och GitHub för att säkerställa en smidig integration av arbetsflöden.

Begränsningar för Notion AI

Kan vara överväldigande för team som är nya inom kunskapshanteringsverktyg.

Kan bli långsammare vid hantering av stora databaser

Kräver stabil internetuppkoppling för de flesta funktionerna.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus : 10 USD per användare/månad

Företag : 15 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (5 930+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 430+ recensioner)

✨ Användarrecensioner: Notion är högt uppskattat för sin flexibilitet, användarvänlighet och innovativa AI-funktioner, som gör kunskapshantering och uppgiftsorganisation smidig. Dess mallar, AI Writing Assistant och integration med verktyg som Slack förbättrar samarbetet, oavsett om det gäller professionella uppgifter eller personliga projekt.

🧠 Visste du att: 41 % av de anställda har större svårigheter med samarbete mellan avdelningar än med arbetet inom sina egna team, vilket understryker behovet av att bryta ner organisatoriska silos för bättre samordning.

4. Wrike (Bäst för avancerad projektvisualisering)

via Wrike

Tänk dig flera team som arbetar med olika aspekter av ett projekt, var och en med sina egna arbetsflöden och prioriteringar. Ändå är allas framsteg samordnade och synliga på en och samma plattform. Det är Wrike i praktiken.

Wrike utmärker sig genom sin förmåga att centralisera projekt, automatisera repetitiva uppgifter och tillhandahålla dynamiska visualiseringsverktyg som Gantt-diagram och Kanban-tavlor. Team kan anpassa arbetsflöden, skapa projektplaner och använda AI-drivna insikter för att fatta datadrivna beslut.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden efter specifika team- och projektbehov

Automatisera repetitiva uppgifter som godkännanden och aviseringar för ökad effektivitet.

Tillåt direktkommentarer på filer och uppgifter för att effektivisera feedback och uppdateringar.

Anslut till verktyg som Microsoft Teams, Slack och Adobe Creative Cloud.

Begränsningar i Wrike

Premiumfunktioner kan vara dyra för enskilda användare eller små team.

Vissa integrationer, som Outlook, kan uppleva fördröjningar i aviseringar.

Ingen inbyggd chattfunktion; kräver kommunikationsverktyg från tredje part.

Priser för Wrike

Gratis

Team : 10 USD per användare/månad

Företag : 24,80 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (3 730+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 740+ recensioner)

Läs också: Effektiva strategier för samarbetshantering för team

5. Trello (Bäst för enkel och visuell uppgiftshantering)

via Trello

Tänk på Trello som ett system med klisterlappar för den digitala tidsåldern.

Det är ett bra alternativ för team som söker ett enkelt sätt att hantera uppgifter utan att komplicera arbetsflödena. Med hjälp av tavlor, listor och kort erbjuder Trello ett visuellt sätt att följa framsteg och organisera uppgifter på ett sätt som är intuitivt för alla.

Dessutom stöder det uppdateringar i realtid, automatisering utan kod och integrationer med populära verktyg som Slack och Google Drive.

Trellos bästa funktioner

Visualisera uppgifter med ett intuitivt system med tavlor, listor och kort.

Reflektera förändringar i uppgifter direkt, så att alla teammedlemmar är på samma sida.

Automatisera repetitiva uppgifter med Trellos inbyggda Butler-automatisering.

Anslut till verktyg som Slack, Google Drive och Microsoft Teams.

Hitta prisvärda prisplaner som passar både enskilda personer och små team.

Trellos begränsningar

Saknar verktyg som Gantt-diagram och omfattande rapportering för komplexa projekt.

Problem med större team eller stora arbetsvolymer

Kräver appar från tredje part eller Power Ups för att fylla funktionsluckor.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 USD per användare/månad

Premium : 10 USD per användare/månad

Enterprise: 17,50 USD per användare/månad

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 310+ recensioner)

✨ Användarrecensioner: Trello är mycket uppskattat för sina intuitiva Kanban-tavlor som gör det enkelt att organisera uppgifter och samarbeta. Användarna uppskattar dess flexibilitet, teamhanteringsfunktioner och möjligheten att integrera med verktyg som Slack. Funktioner som Butler-automatisering sparar tid, medan Trellos enkelhet gör det till ett favoritverktyg för både privat och professionellt bruk.

Läs också: Hur man använder AI för verksamhetsledning

6. Monday.com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och teamkoordinering)

Monday.com är en mycket anpassningsbar projektledningsplattform som är utformad för att passa team av alla storlekar och branscher.

Från att spåra enskilda uppgifter till att hantera projekt på företagsnivå erbjuder Monday en rad verktyg, såsom anpassningsbara tavlor, regelbaserad automatisering och integrationer med över 200 appar.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa projektpaneler efter ditt teams specifika behov.

Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter och processer med Monday AI.

Få tillgång till över 200 mallar för snabb projektkonfiguration

Håll alla teammedlemmar uppdaterade med smidig uppgiftsuppföljning och delade tavlor.

Anslut till verktyg som Slack, Google Drive och Microsoft Teams för effektivare arbetsflöden.

Begränsningar för Monday.com

Filtreringsalternativen kan upplevas som begränsande för vissa användare.

Mobilversionen saknar funktioner jämfört med desktop-appen.

Monday AI är endast tillgängligt i högre nivåer, vilket begränsar åtkomsten för basanvändare.

Priser för Monday.com

Gratis

Basic : 9 $ per användare/månad

Standard : 12 USD per användare/månad

Pro : 19 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (12 680+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (5 360+ recensioner)

Läs också: De bästa gratis mallarna för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

7. Taskade (Bäst för smidigt teamsamarbete och AI-förbättrade arbetsflöden)

via Taskade

Taskade är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för att förbättra samarbetet och effektivisera projektledningen. Med funktioner som samarbete i realtid kan användarna kommunicera smidigt via integrerade chatt- och videosamtal samtidigt som de hanterar uppgifter.

Dess AI Workflow Generator automatiserar rutinuppgifter, medan anpassade AI-agenter hjälper till med att skapa innehåll och organisera dokument. Det användarvänliga gränssnittet, de flexibla inställningarna och samarbetsverktygen gör det till ett starkt alternativ för mindre team eller de som är nya inom projektledning.

Taskades bästa funktioner

Automatisera uppgifter och skapa innehåll med integrerade AI-funktioner.

Visualisera projekt bättre med hjälp av uppgiftslistor, tankekartor, flödesscheman, Kanban-tavlor och kalendrar.

Organisera projekt med anpassningsbara arbetsytor och mappar

Begränsningar för Taskade

Saknade Gantt-diagram och tidsspårningsverktyg för komplexa projekt

Om du laddar upp för många dokument kan det orsaka tekniska problem eller fördröjningar.

Kräver internetanslutning för alla funktioner.

Priser för Taskade

Gratis

Taskade Pro : 8 dollar per användare/månad

Taskade for Teams: 16 dollar per användare/månad

Taskade-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (65+ recensioner)

🧠 Visste du att: Otydlig kommunikation stressar 80 % av de anställda, medan 46 % lägger upp till 40 minuter om dagen på att reda ut oklarheter, vilket påverkar produktiviteten och välbefinnandet.

8. Motion (Bäst för AI-driven automatisk schemaläggning och optimering av uppgifter)

via Motion

Om ditt team har fallit offer för oändliga att göra-listor, överlappande deadlines och möten som tar upp halva dagen kan Motion hjälpa till.

Motion omfördelar automatiskt uppgifter, optimerar arbetsflöden och förutsäger leveranstider så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt: att få saker gjorda.

Med sin AI-drivna schemaläggning och automatisering av arbetsflöden gör Motion det möjligt för team att undvika kaoset med manuell planering.

Motion bästa funktioner

Maximera teamets effektivitet genom att automatiskt prioritera och schemalägga uppgifter.

Förenkla repetitiva processer och minska manuellt arbete

Följ projektets framsteg och deadlines visuellt

Få värdefull insikt i teamets scheman och uppgiftsprioriteringar.

Anslut till verktyg som Zoom, Google Kalender och Zapier för smidiga arbetsflöden.

Rörelsebegränsningar

Få anpassningsalternativ för projekt- och uppgiftsvisningar

Tillfälliga tekniska problem kan påverka användbarheten.

Mobilappen saknar funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Motion-prissättning

Individuell : 19 $ per användare/månad

Business Standard : 12 USD per användare/månad

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (45+ recensioner)

✨ Användarrecensioner: Motion har fått uppskattning för sin funktion för automatisk schemaläggning, som eliminerar den mentala belastningen av att prioritera uppgifter och hjälper användarna att uppnå både små och stora mål på ett effektivt sätt. Funktioner som varningsmeddelanden för missade deadlines, dynamisk omplanering och projektutlösare tillför mervärde till användarnas arbetsflöden.

9. Todoist (Bäst för enkel uppgiftshantering med stöd för flera plattformar)

via Todoist

Todoist är känt för sitt rena, minimalistiska gränssnitt och hjälper individer och team att hantera sina uppgifter smidigt mellan olika enheter.

Todoists utmärkande funktion är dess naturliga språkinmatning, som gör det möjligt för användare att skapa och lägga till uppgifter i listor med fraser som "skicka rapporten imorgon kl. 15.00".

Det fungerar också som ett AI-samarbetsverktyg med delade projekt, uppgiftsfördelning och verktyg för produktivitetsuppföljning, vilket gör det mångsidigt för både privat och professionellt bruk.

Todoists bästa funktioner

Synkronisera uppgifter smidigt mellan olika enheter, inklusive stationära datorer, mobila enheter och webbläsartillägg.

Skapa projekt, tilldela etiketter och ange prioriteringar för effektiv uppgiftshantering.

Sätt upp mål och följ upp framstegen med visuella diagram och statistik.

Todoists begränsningar

Vissa kärnfunktioner är låsta bakom betalda abonnemang.

Inte idealiskt för användare som behöver avancerade uppgiftsfördelningar.

Priserna kan vara dyra för större grupper.

Todoist-priser

Nybörjare : Gratis

Pro : 4 dollar per användare/månad

Företag: 6 USD per användare/månad

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 530+ recensioner)

Läs också: Hur du förbättrar dina teamhanteringsfärdigheter

10. Lattice (Bäst för prestationsbedömning och medarbetarengagemang)

via Lattice

Högt engagerade medarbetare är livsnerven i framgångsrika organisationer – studier tyder till och med på att företag med högt engagerade medarbetare kan se en ökning av lönsamheten med 21%.

För att upprätthålla detta behöver du en plattform för prestationsutvärderingar, medarbetarfeedback, målsättning och engagemangsundersökningar.

Välkommen till Lattice. Dess OKR- och målsättningsfunktion hjälper företag att anpassa individer och team efter företagets mål, medan verktyg som 1:1-samtal och engagemangsundersökningar främjar produktiva diskussioner och meningsfull feedback.

Lattices bästa funktioner

Följ framstegen mot företagets prioriteringar med transparenta, mätbara mål.

Underlätta produktiva möten med föreslagna dagordningar och åtgärdspunkter.

Samla in feedback från medarbetarna och analysera trender för att förbättra arbetsplatstillfredsställelsen.

Genomför strukturerade utvärderingar med hjälp av dokumenterade exempel för rättvisa bedömningar.

Visualisera och förstå viktiga personalstatistik för att fatta strategiska beslut.

Begränsningar i rutnätet

Automatiserade undersökningar kan kännas överflödiga och leda till bristande engagemang.

Saknar moduler för lönehantering och tidrapportering för omfattande HR-hantering.

Erbjuder eventuellt inte omfattande direkt support för organisationer med färre än 50 anställda.

Priser för Lattice

Talanghantering : 11 USD per användare/månad

Engagemang : Tillägg för 4 USD per användare/månad

Grow : Tillägg för 4 USD per användare/månad

Kompensation : Tillägg för 6 dollar per användare/månad

HRIS Core: 5 USD per användare/månad (tidig bokningsrabatt)

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (3 890+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Läs också: De bästa verktygen för uppgiftshantering som förbättrar dina arbetsflöden

via Slack

Under årens lopp har Slack omdefinierat hur team kommunicerar och håller sig samordnade.

Slack lanserades ursprungligen som ett meddelandeverktyg, men har utvecklats till en kraftfull plattform som kombinerar teamkommunikation med funktioner för att hantera uppgifter, dela uppdateringar och integrera arbetsflöden.

Oavsett om det handlar om att följa framsteg via listor eller automatisera arbetsflöden med Workflow Builder, håller Slack teamen sammankopplade och produktiva – allt i en och samma digitala arbetsmiljö.

Slacks bästa funktioner

Håll diskussionerna organiserade efter projekt, avdelningar eller ämnen med dedikerade kanaler.

Spåra och hantera uppgifter direkt i Slack för förbättrad ansvarighet med listor.

Automatisera repetitiva processer som godkännanden och statusuppdateringar.

Anslut till appar som Google Drive, ClickUp och Jira för smidig samverkan.

Håll live-diskussioner eller dela snabba videouppdateringar för att minska mängden e-post.

Slack-begränsningar

Stora organisationer kan uppleva hanteringen av flera kanaler som kaotisk.

Saknar Gantt-diagram eller Kanban-tavlor, vilket kräver integrationer för avancerad projektledning.

Meddelanden kan lätt distrahera, särskilt i aktiva arbetsmiljöer.

Kostnaderna kan öka betydligt när teamet växer.

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $ per användare/månad

Business+ : 15 USD per användare/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (33 745+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 481+ recensioner)

💡 Proffstips: Använd ClickUps anpassningsbara instrumentpanel för att visualisera projektstatistik med diagram och grafer, filtrera data med interaktiva verktyg och spåra framsteg på ett och samma ställe.

12. Workday (Bäst för omfattande HR- och ekonomihantering)

via Workday

För företag som specialiserar sig på personaladministration, finansiell planering och lönehantering erbjuder Workday ett användarvänligt gränssnitt och branschspecifik anpassningsbarhet som uppfyller behoven hos organisationer inom olika sektorer.

Med fokus på anpassningsförmåga gör det möjligt för företag att hantera organisatoriska förändringar utan ansträngning med hjälp av dra-och-släpp-verktyg och realtidsmodellering.

Dessutom gör Workdays mobilappar för lönehantering, resursallokering och HR-uppgifter det möjligt för anställda och chefer att hålla kontakten var de än befinner sig.

Workdays bästa funktioner

Skapa och ändra organisationsscheman med dra-och-släpp-funktionalitet för smidig omstrukturering.

Skapa unika modeller för övervakande, matris- eller geografiska organisationer som passar din företagsstruktur.

Få praktiska insikter om medarbetarnas prestationer och kostnader genom dynamiska instrumentpaneler.

Högt rankade mobilappar för iOS och Android möjliggör lönehantering, tidrapportering och HR-uppgiftshantering.

Över 600 förkonfigurerade integrationer, inklusive löneadministratörer som ADP, säkerställer smidig datakonnektivitet.

Begränsningar i arbetsdagen

Workday offentliggör inte sina priser, utan kräver att företag begär en anpassad offert.

Frekventa krascher, särskilt vid tidrapportering, förblir olösta trots feedback från användarna.

Priser för Workday

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday

G2 : 4,0 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 1 500 recensioner)

Läs också: De bästa gratis mallarna för målsättning och måluppföljning för Excel och ClickUp

13. Jira (Bäst för mjukvaruutveckling och problemspårning)

via Jira

Vill du ha ett virtuellt kommandocenter som spårar varje uppgift, förutsäger potentiella flaskhalsar och enkelt samordnar ditt team? Testa då Jira.

Jira, som skapades utifrån Atlassians mission att stärka agila team, har vuxit till ett kraftfullt verktyg för hantering av projekt i alla storlekar.

Jiras bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden efter alla team- eller projektkrav

Skapa, prioritera och övervaka ärenden med avancerade funktioner som anpassningsbara fält och bilagor.

Hantera allt från små teamuppgifter till komplexa uppgifter på företagsnivå.

Använd anpassningsbara instrumentpaneler för datadrivet beslutsfattande.

Anslut enkelt med verktyg som Slack, Zoom och Figma.

Jiras begränsningar

Kan kännas överväldigande för nybörjare på grund av den funktionsrika konfigurationen.

Priserna kan vara höga för mindre team eller nystartade företag.

Vissa användare tycker att navigeringen är mindre intuitiv jämfört med enklare verktyg.

Priser för Jira

Gratis

Standard : 7,53 USD per användare/månad

Premium : 13,53 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,2 (770+ recensioner)

Capterra: 4,4 (14 990+ recensioner)

Nöj dig inte med att hänga med – ta ditt spel till nästa nivå med ClickUp.

Att komma samman är en början. Att hålla samman är framsteg. Att arbeta tillsammans är framgång.

Att komma samman är en början. Att hålla samman är framsteg. Att arbeta tillsammans är framgång.

Visa ord att leva efter, men låt oss vara ärliga – att samarbeta effektivt är lättare sagt än gjort.

Ta VMware som exempel. Företaget kämpade med spridda projektförfrågningar över flera kanaler, osammanhängande arbetsflöden och begränsad översikt, vilket ledde till röriga överlämningar och förseningar. Här är vad som hände sedan: ClickUp förenklar arbetsflöden för VMWare med AI-driven automatisering, standardiserade processer med hjälp av mallar och förser ledningen med datadrivna insikter via dashboards – vilket resulterar i en åttafaldig förbättring av projektintag och prioritering. En annan framgångssaga kommer från ICM.S, där 90 % av projektledarna uppgav att de var mycket nöjda med ClickUps flexibilitet jämfört med sina tidigare verktyg.

När man betraktar dess funktioner är ClickUp ett självklart val. Med automatiserade arbetsflöden, målinriktning, prioritering av uppgifter och samarbete i realtid är det inte konstigt att det är det ledande verktyget för både projekt- och uppgiftshantering.

Är du redo att ta nästa steg?