Boosta din försäkringsverksamhet: De bästa CRM-lösningarna för försäkringsbranschen att utforska

Framgång i försäkringsbranschen handlar inte bara om att sälja försäkringar. Det handlar om att bygga förtroende, förutse kundernas behov och skapa meningsfulla relationer i varje steg.

Här blir CRM-programvara (Customer Relationship Management) för försäkringsbranschen din mest kraftfulla allierade. Den centraliserar kunddata, automatiserar viktiga processer och effektiviserar uppföljningar för att skapa mer effektiva och responsiva arbetsflöden.

Att förbättra kundupplevelsen med bara 1 % kan öka intäkterna med 1 miljard dollar. Det är kraften i en robust CRM-implementering för försäkringsbranschen!🔑

Låter det som något som ditt försäkringsbolag skulle kunna ha nytta av? Håll dig uppdaterad när vi utforskar de 10 bästa CRM-systemen som förändrar branschen och ökar kundnöjdheten. 🚀

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en snabb översikt över de 10 bästa CRM-plattformarna som är särskilt utformade för försäkringsbranschen: ✅ ClickUp: Bäst för automatisering av arbetsflöden och skadehantering ✅ HubSpot CRM: Bäst för att samordna marknadsföring och försäljningsprocesser inom försäkringsbranschen ✅ monday CRM: Bäst för visuell projekt- och uppgiftsuppföljning ✅ Pipedrive: Bäst för hantering av din försäljningspipeline ✅ Freshsales: Bäst för AI-drivna kundinsikter och kommunikation ✅ Zoho CRM: Bäst för anpassning och skalbarhet ✅ AgencyBloc: Bäst för liv- och sjukförsäkringsagenter ✅ Insureio: Bäst för automatisering av försäljning och marknadsföring inom försäkringsbranschen ✅ Radiusbob: Bäst för förenklad hantering av leads och agenter ✅ Salesforce Financial Services Cloud: Bäst för företag på företagsnivå

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för försäkringsbranschen?

När du väljer rätt CRM-program för din försäkringsverksamhet är det viktigt att gå bortom ytliga funktioner och gräva djupare i vad som verkligen stöder dina mål.

Här är de viktigaste CRM-komponenterna att fokusera på när det gäller funktionalitet, skalbarhet och kundupplevelse:

Anpassningsbara arbetsflöden: Skräddarsy din CRM-plattform efter din byrås unika behov. Automatisera processer, konfigurera skaderegleringsprocesser och ställ in triggers för felfri exekvering.

Heltäckande policyhantering: Spåra varje milstolpe i policyn. Från leadgenerering och teckning till förnyelser och skadereglering – övervaka varje steg för en felfri, heltäckande kundupplevelse.

Rapportering och analys: Omvandla data till användbara insikter. Spåra viktiga CRM-mått som kundlojalitet, möjligheter till korsförsäljning, handläggningstider för skadeståndsanspråk och agenters produktivitet för att fatta bättre beslut.

Säkerhet och efterlevnad: Skydda känslig kundinformation med avancerad kryptering och rollbaserad åtkomst. Säkerställ efterlevnad av branschstandarder som HIPAA, GDPR och NAIC:s modellagar.

Leadhantering: Samla potentiella leads från flera kanaler – sociala medier, webbformulär och rekommendationer – på ett och samma ställe. En dedikerad CRM fungerar som en kunddatabasprogramvara som lagrar alla kundinteraktioner för smidig kommunikation.

Integrationsmöjligheter: Välj ett CRM-system som fungerar bra tillsammans med andra verktyg i din teknikstack. Leta efter integrationer med plattformar för policyhantering, redovisning och marknadsföring för att minska datasilos.

💡 Bonustips: Lägg tonvikten på mobil tillgänglighet📱 I dagens snabba värld måste ditt CRM-system hänga med. Prognoser visar att de globala intäkterna från mobilappar kommer att uppgå till 613 miljarder dollar år 2025, vilket gör mobilvänligt CRM oumbärligt. Din CRM-lösning ska erbjuda full funktionalitet på mobila enheter, oavsett om du hanterar skadeärenden på distans eller träffar kunder på plats. Den ger dina försäkringsagenter möjlighet att vara flexibla och responsiva, vilket garanterar exceptionell kundservice när som helst och var som helst!

De 10 bästa CRM-programvarorna för försäkringsbranschen att kolla in

Kundernas ökande förväntningar och den hårda konkurrensen omformar försäkringsbranschen. 📊 År 2022 översteg försäkringspremierna i USA 1,4 biljoner dollar, vilket visar på en enorm marknad full av potential.

Därför bör försäkringsagenter fokusera på att bli mer effektiva än någonsin, och ett robust CRM-system stöder detta mål.

Här är tio exceptionella lösningar att överväga:

1. ClickUp (bäst för automatisering av arbetsflöden inom försäkringsbranschen och skadehantering)

Prova ClickUp CRM Hantera leads, försäkringar och skadeärenden enkelt med ClickUp CRM-programvara – och leverera en förstklassig kundupplevelse i varje steg.

Som den ultimata appen för arbete möjliggör ClickUp smidig automatisering av arbetsflöden, vilket hjälper försäkringsagenter att hålla ordning och vara responsiva, oavsett om det gäller skadereglering eller kunduppföljning.

Inom försäkringsbranschen är varje kundresa unik, och ClickUps avancerade CRM-program uppfyller enkelt dessa behov. Istället för att jonglera med flera olika appar för försäkringar, förnyelser, skadeanmälningar och kommunikation, hjälper det dig att samla hela din verksamhet under ett digitalt tak.

Magin börjar med anpassningsbara arbetsflöden som kan anpassas till alla försäkringscykler, oavsett om det gäller livförsäkring, bilförsäkring eller specialiserade kommersiella försäkringar. Samtidigt optimerar ClickUp CRM också kommunikationen med kunderna, automatiserar rutinuppgifter och ger insikter i realtid, så att ditt team har koll på alla detaljer och kan leverera exceptionell service vid varje kontaktpunkt.

Prova anpassade fält i ClickUp Anpassa och effektivisera viktiga uppgifter på ett och samma ställe med hjälp av ClickUps Custom Fields Manager.

Har du svårt att hålla koll på försäkringsbelopp, förnyelsedatum eller information om förmånstagare? ClickUps anpassningsbara fält löser det problemet direkt, så att du kan lägga in all viktig kundinformation i dina uppgifts- och projektvyer.

Dessutom visar ClickUps robusta rapporteringsfunktioner agenternas prestanda och uppkomna flaskhalsar, vilket hjälper dig att fatta smartare beslut. ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med CRM-mallar – en utmärkt utgångspunkt för försäkringsproffs som inte vill börja från scratch.

Ladda ner den här mallen Spåra leads, vårda kundrelationer och övervaka försäljningsprocessen med denna anpassningsbara ClickUp CRM-mall.

En som sticker ut är The ClickUp CRM Template, utformad för att hantera kunder, leads och hela din försäljningspipeline på ett och samma ställe. Resultatet? Smidigare arbetsflöde för ditt team och nöjdare, mer trygga försäkringstagare. Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Få värdefulla insikter för att spåra förnyelsetider, skadestatus och agenters prestanda.

Samarbeta kring affärer eller försäkringsändringar med hjälp av integrerade chattar, kommentarer och fildelning.

Använd välkomstvyn för att anpassa varje kunds onboarding-upplevelse.

Perfekt för: Flerbransch- eller specialiserade försäkringsbolag som hanterar komplexa skadestånd och försäkringstäckning. Det är också fördelaktigt för försäkringsmäklare som behöver realtidssamarbete och automatiska påminnelser på en och samma plattform.

💡Proffstips: Har du svårt att attrahera och vårda värdefulla kunder? ClickUp Brain revolutionerar din strategi med AI-drivna insikter. Så här använder du AI för att generera leads och boosta din pipeline: Skapa exakta, idealiska kundprofiler med AI-driven dataanalys 🎯

Automatisera kontakter och schemalägg personliga e-postmeddelanden för att hålla potentiella kunder engagerade 📧

Förfina dina marknadsföringsstrategier och fokusera på möjligheter med hög konverteringsgrad 📈

Dela AI-genererade insikter med hela teamet för en samordnad strategi 🤝

ClickUps bästa funktioner

Använd anpassningsbara ClickUp-vyer för att hålla ordning på dina försäkringsprocesser och öka effektiviteten.

Automatisera repetitiva uppgifter och deadlines så att förnyelser eller uppföljningar aldrig glöms bort.

Utnyttja realtidskommunikation med ClickUp Chat och dela resurser mellan sälj- och marknadsföringsteam.

Analysera trender och agenters KPI:er med hjälp av dynamiska ClickUp-dashboards

Begränsningar i ClickUp

Det breda utbudet av funktioner och anpassningsalternativ kan innebära en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Användarna är mycket positiva till ClickUps CRM-funktioner och berömmer dess mångsidighet och oöverträffade anpassningsbarhet. Här är vad en nöjd G2-recensent hade att säga:

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i mitt företag, från hantering av min försäljningspipeline och CRM-försäljningscykel till teamkommunikation och produktionsscheman. Möjligheten att anpassa allt gör ClickUp flexibelt och låter mig göra varje utrymme till mitt eget.

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i mitt företag, från hantering av min försäljningspipeline och CRM-försäljningscykel till teamkommunikation och produktionsscheman. Möjligheten att anpassa allt gör ClickUp flexibelt och låter mig göra varje utrymme till mitt eget.

2. HubSpot CRM (bäst för marknadsföring av försäkringar och samordning av försäljningsprocesser)

via HubSpot CRM

Inom försäkringsbranschen måste försäljnings- och marknadsföringsprocesserna vara synkroniserade – och HubSpot är utmärkt för att överbrygga denna klyfta. Dess användarvänliga gränssnitt är perfekt för försäkringsagenter som vill ha en heltäckande lösning för att samordna alla interaktioner och öka försäljningsmöjligheterna.

Utöver det utmärker sig denna CRM-plattform inom kundkommunikation, marknadsföringsautomatisering och regelefterlevnad. Inbyggda verktyg för hantering av servicetickets och spårning av kundfeedback säkerställer att varje kundupplevelse känns personlig och effektiv.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Skydda kunddata med arbetsflöden för godkännande av innehåll och dokumenterad kommunikation.

Utforska praktiska insikter och skapa rapporter med hjälp av analyspaneler i realtid.

Förbättra teamets produktivitet med delade uppgifter och rollbaserade åtkomstkontroller.

Stärk försäkringsagenterna med utbildningsmoduler, webbseminarier och dedikerad support.

HubSpots begränsningar

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter.

Avancerade verktyg är dyra, vilket kanske inte passar mindre team.

HubSpot-priser

Gratis verktyg: Gratis för upp till 2 användare

Startpaket: 16 dollar/månad per användare (extra platser kostar 20 dollar/månad)

Professional: 1 000 USD/månad för tre användare (extra användare kostar 50 USD/månad)

Enterprise: 3 800 USD/månad för fem användare (extra platser kostar 75 USD/månad)

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

Jag använde denna programvara när jag arbetade inom försäkringsbranschen, och den fungerade fantastiskt för att hålla reda på alla mina teamledare och säkerställa att vi inte trampade någon på tårna.

Jag använde denna programvara när jag arbetade inom försäkringsbranschen, och den fungerade fantastiskt för att hålla reda på alla mina teamledare och säkerställa att vi inte trampade någon på tårna.

3. monday CRM (Bäst för visuell projekt- och uppgiftsuppföljning)

Arbetsflöden inom försäkringsbranschen mår bra av tydlighet och struktur, och monday CRM levererar båda delarna. Denna visuellt rika CRM-databas centraliserar din försäljningsprocess och dina kundrelationer, så att alla uppgifter, uppföljningar och milstolpar i försäkringshanteringen hålls organiserade på ett och samma ställe.

Bygg appar, utforma arbetsflöden och skapa anpassad automatisering som är skräddarsydd för din försäkringsbyrås unika processer. Fördjupa dig i detaljerade rapporter eller få en snabb överblick med visuella instrumentpaneler – perfekta för att spåra försäljningsresultat, försäkringsärenden och kundernas framsteg.

🔍 Visste du att? Byggandet av Hooverdammen på 1930-talet ledde till en innovation inom försäkringsbranschen! Projektet var för stort för ett enda garantiföretag, vilket ledde till ett av de första samgarantiavtalen någonsin. Tjugofyra försäkringsbolag gick samman för att göra detta tekniska underverk möjligt.

monday CRM:s bästa funktioner

Visualisera din försäljningspipeline med anpassningsbara instrumentpaneler och Kanban-tavlor.

Snabba upp affärsavslut med automatiserade e-postkonversationer och påminnelser om uppgifter.

Anpassa dina arbetsflöden så att de speglar din policy- och leadhantering med det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet.

Samarbeta med teamtavlor och realtidsmeddelanden

Begränsningar för monday CRM

Grundläggande planer saknar avancerade CRM-funktioner och rapporteringsverktyg.

Kostnaderna ökar snabbt när ditt team växer

Priser för monday CRM

Grundläggande: 15 USD/månad per användare

Standard: 20 USD/månad per användare

Pro: 33 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

monday.com CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

4. Pipedrive (bäst för hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Pipedrive lever upp till sitt namn genom att erbjuda en precis, visuellt driven pipeline för att hantera leads. Dess integration med e-post, kalendrar och marknadsföringsplattformar säkerställer att agenterna spenderar mindre tid på att jonglera med verktyg och mer tid på att avsluta affärer.

Skapa separata pipelines för olika produktlinjer och dra affärer från ett steg till nästa. På så sätt kommer dina försäkringsagenter aldrig att tappa bort var en potentiell kund befinner sig. Dessutom hjälper realtidsdashboards dig att mäta konverteringsgrader, genomsnittlig affärstid och beräknade intäkter.

Pipedrives bästa funktioner

Spåra varje affär och varje försök att generera leads med en tydlig, visuell pipeline.

Markera värdefulla kunder med hjälp av smarta segmenterings- och filtreringsverktyg.

Anpassa instrumentpaneler för att övervaka prestanda, försäljnings-KPI:er och teamets produktivitet.

Ställ in återkommande påminnelser för att hålla koll på kundinteraktioner och försäljningsaktiviteter.

Begränsningar i Pipedrive

Det finns ingen kostnadsfri version, vilket kan begränsa tillgängligheten för mindre team.

Marknadsföringsautomatiseringen är mindre avancerad jämfört med konkurrenterna.

Pipedrive-priser

Essential: 14 USD/månad per användare

Avancerad: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Kraft: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Som försäkringsagent hjälper Pipedrive mig att hålla mig uppdaterad om förnyelser och fokusera på den viktigaste uppgiften just då. Analyserna är också mycket användbara eftersom de hjälper mig att kartlägga tillväxten i min verksamhet.

Som försäkringsagent hjälper Pipedrive mig att hålla mig uppdaterad om förnyelser och fokusera på den viktigaste uppgiften just då. Analyserna är också mycket användbara eftersom de hjälper mig att kartlägga tillväxten i min verksamhet.

5. Freshsales (Bäst för AI-driven kundinsikt och kommunikation)

via Freshworks

Freshsales, ett AI-drivet CRM-program från Freshworks, omdefinierar hur försäkringsagenter hanterar kundkontakter, hanterar försäkringar och avslutar fler affärer. Dess AI-assistent, Freddy AI, förutsäger kundbeteende, poängsätter leads och lyfter fram de mest prioriterade möjligheterna.

En enhetlig instrumentpanel centraliserar e-post, telefon, chatt och SMS för smidig kommunikation. Samtidigt eliminerar automatiseringen av arbetsflöden repetitiva, enkla uppgifter, vilket frigör tid för att fokusera på att bygga starkare kundrelationer och driva resultat.

Freshsales bästa funktioner

Få smart lead-poängsättning, prediktiva insikter och praktiska rekommendationer.

Kommunicera med kunder via e-post, telefon, chatt och SMS i en enda kontrollpanel.

Visualisera din försäljningsprocess med Kanban-vyer och drag-and-drop-kort.

Spåra KPI:er, försäkringsstatus och kundernas framsteg med realtidsanalyser.

Begränsningar i Freshsales

Avancerade rapporteringsverktyg finns tillgängliga med högre nivåer av abonnemang.

Nya användare kan behöva tid för att anpassa sig till plattformens alla funktioner.

Priser för Freshsales

Gratis plan: 0 $ (för upp till 3 användare)

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Företag: 71 USD/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

6. Zoho CRM (Bäst för anpassning och skalbarhet)

via Zoho CRM

Zoho CRM för försäkringsagenter är utformat för att förbättra varje steg i kundresan – från onboarding till skadereglering och förnyelser. Skräddarsy arbetsflöden efter din byrås unika behov, automatisera påminnelser om förnyelser och få insyn i kundregister.

Med omnikanalskommunikation via e-post, telefon, chatt och sociala medier förblir varje kundinteraktion smidig på en och samma plattform. Dessutom kan du med hjälp av kraftfulla analyspaneler omvandla kunddata till insikter som leder till smartare beslut.

Zoho CRMs bästa funktioner

Tilldela skadeärenden till rätt handläggare med förinställda regler och minska förseningar.

Hantera flera försäkringar under ett kundprofil med tydlig översikt

Skapa flersidiga layouter för försäkringar, ställ in villkorade fält och definiera unika datastrukturer.

Standardisera processer med checklistor, SLA:er och godkännandearbetsflöden.

Begränsningar i Zoho CRM

Verktyget har en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Avancerade funktioner kräver ytterligare tillägg

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 20 USD/månad per användare

Professional: 35 USD/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 USD/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Zoho är ett av de trevligaste, mest välutformade och smidigaste CRM-programmen jag någonsin har använt. Användargränssnittet är tilltalande och attraktivt, och dess intuitiva utformning gör det väl lämpat för alla användare.

Zoho är ett av de trevligaste, bäst designade och smidigaste CRM-programmen jag någonsin har använt. Användargränssnittet är tilltalande och attraktivt, och dess intuitiva utformning gör det väl lämpat för alla användare.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att registrera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i hela ditt arbetsutrymme – så att ingenting faller mellan stolarna.

7. AgencyBloc (Bäst för liv- och sjukförsäkringsbolag)

via AgencyBloc

AgencyBloc är ett pålitligt byråhanteringssystem som är specialutvecklat för liv- och sjukförsäkringsbyråer. Det optimerar alla aspekter av ditt försäkringsbolag, från kundservice och försäljningsaktiviteter till efterlevnadshantering.

Dess Commissions+ system eliminerar fel, påskyndar utbetalningar och upptäcker förlorade intäkter. Smarta e-postkampanjer odlar nya leads, och analyspaneler i realtid ger användbara insikter för välgrundade beslut.

AgencyBlocs bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden för kundlojalitet och efterlevnadshantering

Förbättra provisionerna med anpassningsbara utbetalningsstrukturer och agentrapporter.

Skapa gruppförsäkringsförslag med offertverktyg för flera försäkringsbolag

Få tillgång till HIPAA-kompatibel säkerhet med regelbundna HITRUST/SOC 2-revisioner.

Begränsningar för AgencyBloc

Primärt utformat som ett CRM-system för sjuk- och livförsäkringar, vilket begränsar dess bredare användning.

Integrationsmöjligheterna med tredjepartsappar är begränsade.

Priser för AgencyBloc

Anpassad prissättning

AgencyBloc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

8. Insureio (Bäst för marknadsföring och försäljningsautomatisering inom försäkringsbranschen)

via Insureio

För försäkringsbolag och försäkringsmäklare är tid pengar – och Insureio ser till att varje minut räknas. Denna CRM-programvara minimerar pappersarbetet, låter dig skapa anpassade trattar som guidar potentiella kunder från leadgenerering till offerter och håller din försäkringspipeline igång.

Programvaran är utvecklad för försäljnings- och marknadsföringsprocesser och effektiviserar godkännanden, odlar leads och uppgraderar uppföljningstaktiker – allt under ett och samma tak. Jämför försäkringar från över 40 försäkringsbolag på några sekunder, kör kampanjer med färdiga mallar och låt drop-ticket-hanteringen göra grovjobbet.

Insureios bästa funktioner

Spåra leads, uppgifter eller försäkringar med realtidsdashboards och verktyg för försäljningsprognoser.

Automatisera marknadsföringskampanjer med hjälp av färdiga mallar och utveckla arbetsflöden.

Använd integrerade offerverktyg för livförsäkring, långtidssjukvård, invaliditet och livränta.

Öka kundlojaliteten och bygg bättre relationer genom en säker kundportal.

Insureios begränsningar

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram kan begränsa flexibiliteten.

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med moderna CRM-system.

Priser för Insureio

Grundläggande: 25 USD/månad per användare

Marknadsföring: 50 USD/månad per användare

Agenturhantering: 50 USD/månad per användare

Marknadsföring och byråhantering: 75 USD/månad per användare

Insureio-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: inte tillräckligt med recensioner

9. Radiusbob (Bäst för förenklad hantering av leads och agenter)

via Radiusbob

Radiusbob (Bob, förkortning för ”Book of Business”) förenklar agent- och leadhanteringen för försäkringsmäklare. Vad lovar de? Mindre tid åt att navigera i verktyg och mer tid åt att bygga kundrelationer.

Denna CRM-programvara för försäkringsbolag ersätter fragmenterade system genom att centralisera leadspårning, försäljningsautomatisering och kommunikation. Utforska fler potentiella kunder, schemalägg uppföljningar och starta drip-kampanjer – samtidigt som all kunddata förblir säker.

Radiusbobs bästa funktioner

Automatisera försäljningsarbetsflöden för distribution av leads och uppföljningar

Ring och ta emot samtal direkt i plattformen med hjälp av integrerad VoIP.

Skydda kundinformation med avancerad kryptering och integrationer från tredje part.

Håll ordning på kundhistorik, påminnelser, uppgifter och tidsstämplade anteckningar.

Begränsningar för Radiusbob

Avsaknaden av en mobilapp kan begränsa flexibiliteten för försäkringsagenter som är mycket på resande fot.

Begränsad support vid onboarding, vilket kan fördröja installationsprocessen.

Radiusbob-priser

Agent: 43 USD/månad per användare

CSR: 86 USD/månad per användare

Mäklare: 190 USD/månad per användare

Agentur: 380 USD/månad per användare

Radiusbob-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om RadiusBob?

Radius är en daglig del av min arbetsdag. Det hjälper mig att hålla koll på min arbetsbelastning och fokusera på vad jag behöver uppmärksamma för att driva mina prospekt framåt. Genom att integrera min kalender kan jag se varje dags planering och automatisera schemaläggningen för mina kunder.

Radius är en daglig del av min arbetsdag. Det hjälper mig att hålla koll på min arbetsbelastning och fokusera på vad jag behöver uppmärksamma för att driva mina prospekt framåt. Genom att integrera min kalender kan jag se varje dags planering och automatisera schemaläggningen för mina kunder.

10. Salesforce Financial Services Cloud (bäst för företag på företagsnivå)

via Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud passar utmärkt för stora försäkringsbolag med verksamhet inom flera områden. Det samlar all data från försäkrings-, bank- och förmögenhetsförvaltningssystem för att ge en 360-graders bild av kundbasen.

Denna sömlösa integration hjälper säljare att fatta välgrundade beslut och leverera hyperpersonliga kundupplevelser. Dessutom går dess AI-drivna analysverktyg utöver grundläggande rapportering, vilket gör det möjligt för dig att förutsäga kundernas behov och korsförsäljningsmöjligheter.

Salesforce Financial Services Cloud – de bästa funktionerna

Samla kunddata från flera plattformar för smidig spårning av försäkringar.

Använd förkonfigurerade arbetsflöden för att snabbt och effektivt registrera kunder.

Integrera med hundratals verktyg från tredje part för extra funktionalitet.

Förbättra effektiviteten med AI-automatisering och självbetjäningsportaler

Begränsningar för Salesforce Financial Services Cloud

Höga priser passar kanske inte mindre byråer eller oberoende mäklare.

Det har en brant inlärningskurva för nya användare.

Priser för Salesforce Financial Services Cloud

Försäljning: 300 USD/månad per användare

Tjänst: 300 USD/månad per användare

Försäljning+service: 325 USD/månad per användare

Einstein 1 för försäljning och service: 700 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Salesforce Financial Services Cloud?

För mig handlar allt om organisation, och detta CRM-program fungerar fantastiskt och hjälper mig att uppnå mina månatliga kvoter och mål. Det är mycket enkelt att effektivisera och prioritera det som är viktigt jämfört med kalla leads.

För mig handlar allt om organisation, och detta CRM-program fungerar fantastiskt och hjälper mig att uppnå mina månatliga kvoter och mål. Det är mycket enkelt att effektivisera och prioritera det som är viktigt jämfört med kalla leads.

