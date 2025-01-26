De 13 bästa CRM-programvarorna för revisorer

Marknadsföringsteam älskar att prata om att vårda leads och bygga starka kundrelationer. Men låt oss inte glömma att finansproffs står inför liknande utmaningar.

Revisorer och revisionsbyråer har ofta svårt med kundengagemang, leadhantering och att navigera i kundrelationshanteringssystem, främst på grund av bristande utbildning eller verktyg. Oavsett om du vill byta revisor, anställa en ny revisor eller utforska CRM-programvara för redovisning finns det ett tydligt behov av bättre lösningar.

Svaret? En skräddarsydd CRM-lösning för revisorer.

Ett bra CRM-system gör mer än att bara hjälpa dig att hålla deadlines – det är ett allt-i-ett-verktyg för att hantera kundkommunikation, effektivisera redovisningsprocesser, spåra interaktioner och enkelt vårda leads.

Vad ska du leta efter i CRM-program (Customer Relationship Management) för revisorer?

Låt oss vara ärliga – med massor av arbete och oändliga kalkylblad har revisorer svårt att hantera kundrelationer vid sidan om.

Som man brukar säga: ”Att vara revisor är som att vara detektiv, men dina enda ledtrådar är papper och siffror.” Det är ett tufft jobb.

För att lösa revisorernas problem bör ett bra CRM-program för revisorer absolut erbjuda följande:

Centraliserad åtkomst till kunddata : Kom åt och uppdatera kundinformation från en enda instrumentpanel utan att behöva leta igenom e-postmeddelanden eller filer.

Samarbetsverktyg för team : Gör det möjligt för team att dela resurser, skapa ärenden och felsöka med hjälp av kunskapsbaser eller handledningar.

Automatisering av arbetsflöden : Automatisera repetitiva uppgifter som att skicka skattepåminnelser eller följa upp leads.

Enkel integration : Synkronisera smidigt med QuickBooks, Xero eller annan bokföringsprogramvara för att minimera manuellt arbete.

Förenklad kundintroduktion : Gör introduktionen smidig med verktyg för att samla in dokument, ställa in påminnelser och tilldela uppgifter.

Spårning av kundens livscykel : Få insyn i försäljningsprocessen för att upptäcka flaskhalsar och omvandla leads till lojala kunder.

Inbyggda verktyg för varumärkesprofilering : Använd e-postmallar och kampanjhantering för enhetlig, målinriktad kommunikation.

Analys och insikter: Visuella instrumentpaneler hjälper dig att spåra kundengagemang och upptäcka områden som kan förbättras.

💡 Proffstips: Använd insikter från ditt CRM-system för att besvara viktiga frågor som: Hur länge stannar kunderna hos oss?

Konverterar leads effektivt?

De 13 bästa CRM-programmen för revisorer

Förbered er, revisorer – detta kan komma att chockera er lite. Nästan 39 % av era millenniekunder säger att de letar efter en rådgivare som inte bara är kompetent utan också ”trevlig att arbeta med”.

Ja, det är roligt. Här är 13 av de bästa CRM-programmen för revisorer som hjälper dig att nå dit.

1. ClickUp (Bäst för finansiell projektledning och kundrelationer)

Mellan sena kvällar med att stämma av böcker och besvara e-postmeddelanden med frågor som "Vad är det här för utgift?" är det inte konstigt att kundrelationerna blir lidande.

Här kan ett effektivt CRM-program för redovisning som ClickUp hjälpa dig att automatisera din kundhantering och lätta din arbetsbörda så att du kan hålla ordning (och ha det trevligt) enklare än någonsin.

Låt oss förstå varför ClickUp är ett populärt CRM-program för många revisorer:

🤖 Återkommande avstämningsuppgifter som är meningsfulla

Har du någonsin tappat bort hur många månader en kund ligger efter eftersom deras uppgifter försvinner när de markeras som "klar"?

Med ClickUp genereras avstämningsuppgifter varje månad, oavsett om de är avslutade eller inte. Det är som om dina förfallna påminnelser har en reservplan – perfekt för att hålla koll på de kunder som använder funktionen ”Fråga min revisor”.

📅 Uppgiftsvyer som inte gör dig yr i huvudet

Oavsett om du spårar kundchecklistor, förestående skattedatum eller teamprojekt, så har ClickUps flera uppgiftsvyer allt du behöver.

Hantera uppgifter enkelt med ClickUps över 15 mångsidiga vyer för CRM för revisorer

Föredrar du listor för avstämningar? Utmärkt. Behöver du en kalendervy för arkiveringsdatum? Fixat. Arbetar du med ett Kanban-projekt för en komplicerad revision? Enkelt. Du kan växla mellan vyerna utan problem.

☂ Centraliserade kunddata för smartare kundrelationer

ClickUp hjälper dig att skapa ett strukturerat CRM-system med hierarkiska mappar och undermappar för lagring av kundkontaktinformation, interaktioner och affärshistorik.

Det är som att ha en digital adressbok, men smartare och mindre benägen att begravas under pappersarbete.

⏩ Mallar för att komma igång med dina arbetsflöden

ClickUps utvalda mallar är perfekta för revisorer och säljteam.

ClickUp CRM-mallen hjälper dig att hantera dina leads, kundrelationer och försäljningspipeline på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Använd mallarna för att skapa en central kunddatabas. Organisera kundkonton hierarkiskt med mappar och undermappar, så att alla teammedlemmar enkelt kan hitta den information de behöver.

🤝🏻 Samarbetsdokument för effektivare teamarbete

Bokföring är sällan ett soloprojekt, och ClickUp vet det.

Behöver ditt ekonomiteam förbereda presentationsmaterial, dela SOP:er eller lagra kontrakt?

Använd ClickUp Docs för att skapa, redigera och samarbeta i realtid. Länka dokument till uppgifter så att ditt team har all information de behöver – utan ändlösa e-postkedjor.

Samarbeta smidigt med ditt team med hjälp av ClickUp Docs

📊 Anpassningsbara instrumentpaneler för finansiell tydlighet

Spåra budgetar, hantera fakturabetalningar eller planera diskretionära utgifter med ClickUps instrumentpaneler. Med formelfält kan du beräkna data direkt i plattformen, medan visuell analys ger dig en övergripande bild av din ekonomiska hälsa.

ClickUp fungerar även som ett CRM-system för revisorer och låter dig ta kontroll över dina finanser med ClickUp Dashboards

💡 Proffstips: Skapa en finansiell översikt med ClickUps mall för finanshantering för att spåra utgifter och resultat samtidigt som du samarbetar med ditt team om budgetar.

⏳ Automatiserade arbetsflöden som sparar tid

Här är det bästa med ClcikUp-upplevelsen.

ClickUp hanterar inte bara uppgifter – det automatiserar dem så att du inte slösar bort tid.

Ställ in återkommande aviseringar för skattefrister, kunduppföljningar eller projektpåminnelser. Verktyget kan omedelbart omvandla formulärinlämningar till åtgärdsbara uppgifter, så att du alltid har koll på inkommande förfrågningar.

⌚ Funktioner för tidrapportering och rapportering

Håll koll på ditt teams arbetsbelastning med inbyggd tidrapportering. Med ClickUp Chrome Extension kan du registrera tid på uppgifter direkt från din webbläsare. Skapa anpassade tidrapporter eller rapporter för att säkerställa att fakturerbara timmar alltid redovisas.

Registrera enkelt tid som läggs på uppgifter och skapa detaljerade rapporter

ClickUps bästa funktioner

Över 1 000 integrationer med verktyg som Google Workspace, QuickBooks och Microsoft Office.

Återkommande uppgifter som genereras automatiskt

Anpassningsbara mallar som CRM-mallen och finanshanteringsmallen för att förenkla arbetsflöden

Dashboards med formelfält för finansiella beräkningar och insikter i realtid

Samarbetsdokument kopplade till uppgifter för smidigt teamarbete och snabbare förberedelser

Verktyg för tidrapportering och rapportering för korrekt fakturering och prognostisering av arbetsbelastning

Inbyggda formulär för att omvandla inlämningar till genomförbara uppgifter direkt

Över 50 automatiseringar för att effektivisera repetitiva arbetsflöden mellan avdelningar

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kräva viss inlärningstid för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. HubSpot CRM (Bäst för team som söker en CRM-lösning inom ett ekosystem)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM är ett populärt val bland företag för hantering av leads, kontakter och arbetsflöden. Dess intuitiva verktyg och omfattande CRM-databas gör det attraktivt för många team.

HubSpot ger användarna möjlighet att bygga starka kundrelationer och skapa långsiktig framgång genom olika verktyg – allt du behöver göra är att engagera dig i dess ekosystem.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Leadspårning och aviseringar : HubSpot CRM ger uppdateringar i realtid om leads beteenden, såsom öppnade e-postmeddelanden och webbplatsbesök.

Anpassningsbara pipelines : Organisera och spåra affärer visuellt så att ditt team kan hålla sig uppdaterat om framstegen.

E-postmallar och spårning : Skapa personliga e-postmallar och få aviseringar om aktiviteter för att säkerställa snabb kommunikation.

Mötesplanerare och livechatt : Kommunicera direkt med kunder och potentiella kunder utan att byta plattform.

Rapporteringspaneler: Övervaka teamets produktivitet, försäljningsresultat och pipeline-statistik genom detaljerade rapporter.

Begränsningar för HubSpot CRM

Höga kostnader för avancerade funktioner : Kostnaderna ökar betydligt när användare eller verktyg läggs till i planen.

Årskontrakt : De flesta abonnemang kräver ett års bindningstid utan möjlighet till förtida uppsägning.

Begränsad gratisversion: Avancerade funktioner som A/B-testning och anpassade rapporter är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Starter Customer Platform : 15 USD/månad per användare

Professionell kundplattform : 1 170 $/månad

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 11 950 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 240+ recensioner)

3. Method CRM (bäst för QuickBooks-användare som vill ha anpassningsbara arbetsflöden)

via Method CRM

Method CRM är ett anpassningsbart verktyg som är utformat för att förenkla arbetsflöden och förbättra kundrelationer, särskilt för små till medelstora företag som använder QuickBooks- eller Xero-integrationer.

De är utmärkta när det gäller att anpassa sig till unika affärsbehov och automatisera uppgifter som fakturering och uppföljning.

Method CRM:s bästa funktioner

Tvåvägssynkronisering mellan QuickBooks och Xero : Synkronisera automatiskt kund- och transaktionsdata mellan ditt CRM-system och din bokföringsprogramvara, vilket garanterar noggrannhet och sparar tid.

Anpassningsbara arbetsflöden : Anpassa plattformen till dina unika processer med flexibla automatiseringsverktyg och ett öppet API.

Onlinekundportaler : Gör det möjligt för kunder att godkänna offerter, göra betalningar och få tillgång till kontouppgifter, vilket förbättrar kassaflödet och kundupplevelsen.

Integrationsvänligt : Anslut Method CRM till verktyg som Outlook, Zapier och betalningsgateways för förbättrad funktionalitet.

Fakturering och försäljningsuppföljning: Automatisera repetitiva uppgifter som att skapa offerter, fakturera och uppdatera försäljningen för att effektivisera verksamheten.

Begränsningar med Method CRM

Begränsade marknadsföringsverktyg : Saknar avancerade funktioner för e-postmarknadsföring eller A/B-testning.

Inte idealiskt för större företag : Plattformen passar bättre för små till medelstora organisationer än för stora företag.

Anpassningsproblem: Vissa användare rapporterar problem med synkronisering och extra kostnader för att åtgärda anpassningar.

Priser för Method CRM

Kontaktadministration : 25 USD/månad per användare

CRM Pro : 44 $/månad per användare

CRM Enterprise: 74 $/månad per användare

Metod CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Strategier för att förbättra dina kundrelationer: Strategier för kundhantering: En guide till att bygga överlägsna kundrelationer

4. QuickBooks CRM (Bäst för att integrera ekonomihantering med CRM-funktioner)

via QuickBooks CRM

QuickBooks CRM är anpassat för att integreras sömlöst med QuickBooks Online, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för att hantera kundrelationer, fakturering och arbetsflöden.

🍪 Bonus: QuickBooks CRM är särskilt lämpligt för småföretag som kombinerar ekonomisk förvaltning med grundläggande CRM-funktioner.

QuickBooks CRM:s bästa funktioner

Tvåvägssynkronisering med QuickBooks : Synkronisera automatiskt kund- och transaktionsdata mellan QuickBooks och CRM-programmet för att minska manuella inmatningsfel och : Synkronisera automatiskt kund- och transaktionsdata mellan QuickBooks och CRM-programmet för att minska manuella inmatningsfel och spara tid.

Kundsegmentering : Gruppera kunder för riktade kampanjer, vilket gör marknadsföringsinsatserna mer effektiva.

Faktura- och betalningsspårning : Hantera fakturor och betalningar direkt via CRM-systemet för att förenkla faktureringsprocesserna.

Anpassningsbar rapportering : Skapa rapporter som är anpassade efter ditt företags behov och som ger värdefull information om finansiella resultat och försäljningsresultat.

Portaler för kundsamarbete: Gör det möjligt för kunder att godkänna offerter, göra betalningar och få tillgång till kontouppgifter via säkra onlineportaler.

Begränsningar i QuickBooks CRM

Brant inlärningskurva : Användare upplever ofta att det är svårt att navigera och felsöka problem, särskilt under introduktionsfasen.

Höga prenumerationskostnader : Prenumerationsavgifterna kan snabbt bli höga, särskilt för företag som behöver avancerade funktioner.

Begränsad skalbarhet: Plattformen är mindre lämplig för större organisationer eller företag med komplexa automatiseringskrav.

Priser för QuickBooks CRM

Enkel start : 19 $/månad

Essentials : 28 $/månad

Plus : 40 $/månad

Avancerad: 76 $/månad

QuickBooks CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (3 350+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (7 680+ recensioner)

🧠 Visste du att: 94 % av teknikföretagen och 71 % av småföretagen förlitar sig på CRM-system för att effektivisera sin verksamhet. Ännu mer imponerande? Företag som använder ett CRM-system har 86 % större sannolikhet att överträffa sina försäljningsmål än de som inte har ett.

5. Pipedrive (Bäst för säljteam som fokuserar på optimering av säljprocessen)

via Pipedrive

Pipedrive är ett molnbaserat CRM-program utformat för säljteam. Det erbjuder ett tydligt och intuitivt sätt att spåra affärer, optimera pipelines och automatisera arbetsflöden.

Dessutom uppskattar de flesta revisorer övervakningsfunktionen som ger dem insikt i olika stadier av försäljningstratten.

Pipedrives bästa funktioner

Anpassning av försäljningspipeline : Visualisera din försäljningstratt med en Kanban-inspirerad instrumentpanel. Anpassa pipelines efter din försäljningsprocess och spåra affärer på ett effektivt sätt.

Spårning av leads och aktiviteter : Övervaka leads och ställ in påminnelser om aktiviteter för att säkerställa att uppföljningen sker i rätt tid.

AI-driven försäljningsassistent : Utnyttja maskininlärning för att analysera försäljningsdata, ge användbara insikter och automatisera repetitiva uppgifter.

Automatisering av arbetsflöden : Spara tid genom att automatisera e-post, affärstransaktioner och andra försäljningsprocesser i hela din pipeline.

Integration med över 500 appar: Anslut smidigt till verktyg som Google Workspace, Microsoft Teams och Slack för att centralisera verksamheten.

Pipedrives begränsningar

Ingen gratisplan : Pipedrive saknar en gratisversion, vilket kan avskräcka småföretag eller de som är nya inom CRM.

Inlärningskurva : Anpassningsalternativ och avancerade funktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

Begränsade anpassningsbara fält och rapporter: Lägre prisnivåer begränsar antalet tillgängliga anpassnings- och rapportfunktioner.

Pipedrive-priser

Essential : 12 USD/månad per användare

Avancerad : 24 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Power : 59 $/månad per användare

Enterprise: 79 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 080 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 020 recensioner)

6. Insightly CRM (Bäst för försäljningsinriktad projektledning)

via Insightly CRM

Insightly är ett molnbaserat CRM-system för försäljning, marknadsföring och projektledning.

Det bästa med det? Det erbjuder verktyg för leadspårning, pipelinehantering och automatisering av arbetsflöden, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för företag som vill effektivisera sin verksamhet.

Insightly CRM:s bästa funktioner

Lead- och projektledning : Spåra leads, möjligheter och projekt smidigt över alla planer för att upprätthålla en tydlig försäljningspipeline.

Över 1 000 appintegrationer : Anslut till verktyg som QuickBooks, Slack och Microsoft Power BI för att centralisera arbetsflödena.

Anpassningsbara instrumentpaneler : Skapa visuellt tilltalande instrumentpaneler för att visa de data som är mest relevanta för ditt team.

E-postmarknadsföringsverktyg : Använd funktionerna för massutskick av e-post som ingår i alla abonnemang, med mer avancerade alternativ på premiumnivåer.

Mobil och webbåtkomst: Håll kontakten och hantera uppgifter var du än befinner dig med Insightlys molnbaserade plattform.

Insightlys begränsningar

Begränsad gratisversion : Begränsningar i antal poster och lagringsutrymme gör gratisversionen mindre praktisk för växande team.

Automatisering av arbetsflöden i premiumplaner : Automatiseringsfunktioner är endast tillgängliga i högre planer, vilket gör basplanerna mindre konkurrenskraftiga.

Begränsad kundsupport: Telefonsupport och avancerade behörigheter ingår endast i prenumerationer på företagsnivå.

Priser för Insightly CRM

Plus : 29 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 660 recensioner)

Läs också: Hur man hanterar en projektbudget i 7 enkla steg

7. Zoho CRM (Bäst för nystartade företag och småföretag)

via Zoho CRM

Zoho CRM är en skalbar och budgetvänlig plattform utformad för nystartade företag och småföretag.

Med ett populärt gratisabonnemang erbjuder det grundläggande funktioner som leadspårning och kontaktadministration, vilket gör det till en utmärkt startpunkt för företag.

Det bästa är att Zoho-användare, med hjälp av verktyg för pipelinehantering, kan upptäcka, betygsätta och tilldela leads till säljteam samtidigt som de smidigt hanterar transaktioner, konton och kontakter.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Gratis plan för upp till 3 användare : Perfekt för nystartade företag och små team, med viktiga funktioner som lead- och kontaktadministration.

Automatisering av arbetsflöden i alla planer : Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter, även i lägre prenumerationsnivåer.

Enkel integration : Anslut till Zohos ekosystem eller verktyg från tredje part som Mailchimp, QuickBooks och Google Analytics.

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter : Få insikt i företagets resultat med skräddarsydda visualiseringar och dataspårning.

Åtkomst via mobilapp: Hantera leads och kontakter när du är på språng och säkerställ oavbrutna arbetsflöden.

Begränsningar i Zoho CRM

Begränsade funktioner i gratisversionen : Saknar integrationer och avancerade verktyg, vilket kanske inte passar växande företag.

AI-funktioner begränsade till premiumnivåer : Zia, AI-assistenten, och andra prediktiva verktyg är endast tillgängliga i högre planer.

Klumpig användargränssnitt (UI): Vissa användare rapporterar att gränssnittet kan kännas föråldrat och mindre intuitivt.

Priser för Zoho CRM

Gratis: 0 $/månad

Standard : 14 $/månad per användare

Professional : 23 $/månad per användare

Enterprise : 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 2 690 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 860 recensioner)

Läs mer: Bästa programvaran för projektledning inom redovisning

8. Liscio (Bäst för kundkommunikation och samarbete inom redovisning)

via Liscio

Liscio är en specialiserad CRM-plattform som är anpassad för redovisningspersonal. Den fokuserar på säker kundkommunikation, samarbete och uppgiftshantering.

Du kan lita på dess användarvänliga funktioner som förenklar arbetsflöden och förbättrar kundupplevelsen.

Liscios bästa funktioner

Säker fildelning och e-signaturer : Överför stora filer (upp till 2 GB) och samla in elektroniska signaturer utan problem, samtidigt som kunddata förblir säkra.

Omfattande tidslinjevy : Få tillgång till alla kundinteraktioner – e-post, sms, filer och förfrågningar – i en enda vy för fullständig transparens.

Tvåvägskommunikation via SMS : Kommunicera med kunderna snabbare och bekvämare samtidigt som känslig information förblir säker.

Anpassningsbara skatteorganiserare : Anpassa kundernas arbetsflöden genom att skapa skräddarsydda checklistor för skatteförberedelser och andra återkommande uppgifter.

Mobil dokumentskanner: Kunderna kan skanna och ladda upp dokument direkt via mobilen, vilket effektiviserar datainsamlingsprocessen.

Liscios begränsningar

Begränsad filmärkning : Alternativen för filorganisation kunde vara mer robusta för hantering av stora dokumentvolymer.

Tilläggskostnader : Funktioner som tvåvägskommunikation via SMS medför extra kostnader per linje.

Inlärningskurva för avancerade funktioner: Vissa användare uppger att de behöver extra utbildning för att kunna utnyttja plattformen fullt ut.

Liscio-prissättning

Core : 40 $/månad per användare

Pro : 60 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Liscio-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

9. Nimble (Bäst för relationsfokuserad CRM med sociala integrationer)

via Nimble

Nimble är ett användarvänligt CRM-program utformat för yrkesverksamma och småföretag som prioriterar relationshantering.

🍪 Bonus: Nimble utmärker sig genom sin förmåga att berika kontakter med sociala och affärsmässiga data, vilket ger användarna en 360°-vy av potentiella kunder och befintliga kunder.

Nimble – bästa funktioner

Integration med sociala medier : Anslut smidigt till LinkedIn, Twitter och andra sociala plattformar för att förbättra kontaktprofilerna.

Databerikning : Lägg automatiskt till e-postadresser, telefonnummer och sociala profiler till kontakterna för att få en fullständig bild.

Anpassningsbara affärspipelines : Skräddarsy pipelines så att de passar din försäljningsprocess och följ enkelt upp framstegen.

Automatiserade arbetsflöden : Hantera repetitiva uppgifter med automatiserade arbetsflöden och spara tid och energi.

Gruppmeddelanden och e-postsekvenser: Skicka massutskick eller automatiserade uppföljningar direkt från din e-postadress för personlig kontakt.

Begränsningar i Nimble

Ingen gratisplan : Endast en 14-dagars gratis provperiod är tillgänglig, utan gratisnivå för fortsatt användning.

Lagringsutrymme : Begränsat till 2 GB lagringsutrymme, vilket kan vara begränsande för större team eller datatunga företag.

Saknar support dygnet runt: Kundsupporten är begränsad, vilket kan fördröja hjälpen i kritiska situationer.

Nimble-prissättning

Månadsvis : 24,90 $/månad per användare

Årligt: 19,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 080 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (1 870+ recensioner)

10. Accelo (Bäst för professionella serviceteam som behöver allt-i-ett-automatisering)

via Accelo

Accelo är en omfattande plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA) som är idealisk för företag som hanterar komplexa kundprojekt, ärenden och uppdrag.

Det kopplar samman hela kundresan, från offert till betalning, förenklar verksamheten och ger praktiska insikter om tidrapportering, lönsamhet och projektledning.

Accelos bästa funktioner

Enhetlig plattform : Centraliserar försäljning, projekt, ärenden och fakturering i en enda lösning för smidig hantering.

Automatiseringsfunktioner : Effektiviserar arbetsflöden, uppgiftsfördelning och tidrapportering för att förbättra teamets produktivitet.

Anpassningsbara moduler : Skräddarsy försäljnings-, projekt- och ärendehanteringsprocesser efter unika affärsbehov.

Globalt supportteam : Tillgängligt 24/6 med olika resurser, inklusive guider, webbseminarier och livechatt.

Lönsamhetsuppföljning: Spårar tid, fakturerbara timmar och utgifter för att ge insikt i resursutnyttjande och lönsamhet.

Accelos begränsningar

Komplexitet för mindre team : De omfattande funktionerna kan kännas överdrivna för företag med enklare behov.

Utmanande tidrapportering : Vissa användare rapporterar extra arbetsbelastning i samband med tidrapportering och projektledning.

Funktionalitet för offerter: Recensenter har noterat begränsningar i processerna för offerter och förslag.

Accelos prissättning

Anpassad prissättning

Accelo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (515+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

11. Keap (Bäst för småföretag som söker avancerad automatisering)

via Keap

Keap är en CRM- och marknadsföringsautomatiseringsplattform som är skräddarsydd för småföretag. Målet är att förenkla verksamheten och förbättra kundengagemanget.

Keap är känt för sina omfattande automatiseringsfunktioner och hjälper företag att hantera allt från att fånga upp leads till e-post- och SMS-marknadsföring.

Keaps bästa funktioner

Avancerad automatisering : Erbjuder högst anpassningsbar automatisering för marknadsföring, lead nurturing och teamarbetsflöden.

Verktyg för att fånga upp leads : Samlar automatiskt in leads via formulär, landningssidor och integrationer med sociala medier.

Inbyggda betalningsprocessorer : Förenklar betalningsinsamling direkt i plattformen.

Kontaktmärkning och segmentering : Märker och organiserar kontakter automatiskt för riktade marknadsföringskampanjer.

E-post- och SMS-marknadsföring: Gör det möjligt för företag att nå kunder genom personlig kommunikation via flera kanaler.

Keaps begränsningar

Höga kostnader : Abonnemang kostar från 299 dollar per månad, med extra avgifter för implementering och skalning baserat på kontaktlistor.

Integrationsavgifter : Många integrationer medför extra kostnader, vilket kan bli en stor utgift för företag som är beroende av verktyg från tredje part.

Begränsat språkstöd: För närvarande finns dokumentationen inte tillgänglig på spanska, vilket begränsar tillgängligheten för användare som inte talar engelska.

Keaps prissättning

Årligt: 224 $/månad

Keap-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

12. Capsule (Bäst för nystartade företag som söker ett prisvärt CRM-program med flexibilitet för tillväxt)

via Capsule

Capsule är ett enkelt men mycket anpassningsbart CRM-program för nystartade företag och småföretag.

Den är utmärkt för att centralisera kundinteraktioner, ge tydlig insyn i försäljningsprocessen och erbjuda integrationer med verktyg som Xero, Zendesk och Mailchimp.

Om du är redo att investera lite i ditt CRM-system erbjuder Capsules betalda abonnemang utmärkt skalbarhet, vilket gör det till ett utmärkt val för växande företag.

Capsules bästa funktioner

Centraliserad kundhantering : Ger en samlad bild av kundinteraktioner, vilket säkerställer smidig kommunikation och uppgiftshantering.

Anpassningsbara försäljningspipelines : Hantera affärer effektivt med drag-and-drop-pipeline-dashboards.

Prisvärda abonnemang : Priserna för instegsmodellerna börjar på bara 15 euro per användare och månad.

Premiumintegrationer : Fungerar sömlöst med verktyg som QuickBooks, Slack, Xero och Mailchimp.

Skalbara planer: Avancerade funktioner som automatisering av arbetsflöden, åtkomstkontroll för team och affärsutveckling när du skalar upp.

Begränsningar i Capsule

Begränsningar i gratisversionen : Begränsad rapportering och inga avancerade integrationer, vilket gör den mindre användbar för växande team.

Grundläggande rapportering : Startpaket saknar detaljerad försäljnings- och prestationsanalys.

Inga marknadsföringsverktyg: Begränsat inbyggt stöd för marknadsföringskampanjer, beroende av integrationer från tredje part.

Kapselprissättning

Startpaket : 18 $/månad per användare

Tillväxt : 36 $/månad per användare

Avancerad : 54 $/månad per användare

Ultimate: 72 $/månad per användare

Sammanfattande betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

13. TaxDome (Bäst för revisionsbyråer som hanterar komplexa arbetsflöden)

via TaxDome

TaxDome är ett allt-i-ett-program för praktikhantering som är skräddarsytt för skatte-, bokförings- och redovisningsbyråer.

Det centraliserar kundhantering, projektuppföljning och interna arbetsflöden och erbjuder smidiga samarbets- och automatiseringsfunktioner.

TaxDomes bästa funktioner

Varumärkesbaserad kundportal : Erbjuder en elegant, anpassningsbar portal för kundinteraktioner, inklusive säker dokumentdelning och e-signaturer.

Automatisering av arbetsflöden : Automatiserar repetitiva uppgifter som kundpåminnelser, fakturering och uppföljningar, vilket sparar upp till 40+ timmar per månad.

Integrerad fakturering och CRM : Kombinerar tidrapportering, fakturering och CRM-verktyg i en plattform för effektiv backoffice-hantering.

Dynamiska uppdateringar : Frekventa funktionsuppdateringar baserade på användarfeedback säkerställer att plattformen utvecklas i takt med användarnas behov.

Global tillgänglighet: Flerspråkig plattform med mobila appar för företag och kunder för bekvämlighet när du är på språng.

Begränsningar för TaxDome

Brant inlärningskurva : Plattformen kan kännas överväldigande för nya användare utan ordentlig introduktion.

Begränsade aviseringar : Användare rapporterar brister i aviseringarna om uppdateringar eller ändringar i organisatören.

Få färdiga mallar: Anpassningsmöjligheterna är många, men de färdiga mallarna för pipelines och arbetsflöden är begränsade.

TaxDome-prissättning

3-årigt abonnemang : 700 USD/år per användare

2-årigt abonnemang : 750 USD/år per användare

1-årsabonnemang: 800 USD/år per användare

TaxDome-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (590+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3000 recensioner)

Låt inte kundrelationerna försvinna ur bokföringen med ClickUp

Steve Jobs sa en gång: ”Kom närmare dina kunder än någonsin. Så nära att du kan berätta för dem vad de behöver långt innan de själva inser det.”

Alla som är verksamma inom näringslivet kan enas om en sak: det är mycket svårare att behålla kunder än att skaffa nya.

Förutom att leverera utmärkt service är det avgörande för långsiktig kundlojalitet att erbjuda förstklassig kundservice. Och med en redan överfull agenda är ett CRM-system för revisorer hemligheten till att ligga steget före.

ClickUp ger dig verktygen för att automatisera arbetsflöden, spåra kundinteraktioner och hålla alla dina data centraliserade.

Från återkommande uppgifter och anpassningsbara instrumentpaneler till smidig integration med befintliga verktyg – ClickUp ser till att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att bygga varaktiga relationer.

Är du redo att ta kontroll över dina kundrelationer? Registrera dig för ClickUp idag helt gratis!