Slack vs WhatsApp: Vilken chattapp är bäst för arbetet?

På jobbet håller snabb och tydlig kommunikation allt – och alla – på rätt spår: alla känner till planen och sin roll i den, projekten löper smidigt, deadlines hålls och saker blir gjorda.

Det är här verktyg som Slack och WhatsApp kommer till sin rätt. De underlättar teamkommunikationen, men de är mer olika än du kanske tror.

Så, hur står de sig mot varandra, och vilken passar bäst för ditt team? Låt oss bryta ner det åt dig – och oroa dig inte – vi har ett annat alternativ om ingen av dem känns rätt.

Vad är Slack?

Slacks historia är allt annat än vanlig. Det som började som en chattfunktion i ett onlinespel 2002 är nu det självklara kommunikationsverktyget för företag överallt. För att inte tala om intern kommunikation; de hävdar att 80 % av Fortune 100-företagen använder Slack för att kommunicera med externa intressenter.

Det är som en virtuell hubb där du kan chatta, dela filer, skicka media (för vem älskar inte ett bra meme?) och hoppa på videosamtal utan att lämna appen.

Slack-funktioner

Slack har utvecklats med team i åtanke, vilket gör det enkelt att kommunicera och arbeta tillsammans.

Några av dess viktigaste funktioner är:

1. Kanaler och konversationstrådar

Kanaler i Slack är dedikerade utrymmen för specifika ämnen, projekt eller team. Och de är lätta att hitta: Offentliga kanaler har en hashtag (#) och privata kanaler har en låsikon (🔒). De förstnämnda är öppna för alla, medan de senare är säkra och endast tillgängliga för inbjudna.

Du kan organisera dem genom att använda tydliga namn (som projekt-, team- eller avdelning-) och arkivera gamla kanaler för att hålla ordning. Du kan också automatiskt lägga till nya medlemmar till standardmedlemmarna för att få dem att komma igång.

För mer personliga konversationer kan du använda direktmeddelanden. Du kan också gruppera dina svar i trådar som liknar dem du ser på X (Twitter).

💡Proffstips: Om du vill växla mellan kanaler på ett ögonblick trycker du bara på Command + K eller T (Mac) eller CTRL + K (Windows), skriver några bokstäver i kanalens namn och vips är du där.

2. Snabba möten med Huddles

Minns du de snabba samtalen vid skrivbordet på kontoret? Slack Huddles har tagit det online med ljudsamtal för spontana teamdiskussioner. Du kan starta ett i valfri kanal eller direktmeddelande med bara ett klick, och teammedlemmar kan gå med eller lämna efter behov.

Huddles håller det enkelt med endast röstsamtal som standard, men du kan aktivera video. De är perfekta för samarbete och erbjuder funktioner som delning av flera skärmar och live-markörer för uppgifter som redigering eller felsökning. Du kan till och med reagera med emojis eller starta trådar under samtalet.

👀Visste du att? På Slack kan du påminna dig själv eller någon annan om ett evenemang, möte, deadline, meddelande, fil eller vad du har genom att använda /reminder följt av var, vad och när.

3. Fildelning och lagring

Fildelning i Slack är enkelt och pålitligt, vilket hjälper dig att göra det till en slags central knutpunkt. Du kan ladda upp filer på upp till 10 GB (med betalda abonnemang) genom att dra, släppa eller klistra in dem i chattar, med praktiska förhandsvisningar för PDF-filer, bilder, videor och mer.

I Slack finns också kraftfulla sökfilter som gör det enkelt att hitta viktig information. Du kan fästa eller markera dina filer med en stjärna och komma åt dem även om den som delade dem ursprungligen lämnar gruppen.

4. Integrationer

Slack kan anslutas till över 2 600 appar och tjänster. Du kan enkelt integrera populära verktyg som Google Workspace, Microsoft Office och Zoom för att dela filer, delta i möten eller hantera kalendrar direkt från Slack.

Utvecklings- och projektledningsverktyg som GitHub, Jira och Trello kan publicera uppdateringar, så att teamen kan hålla sig informerade utan att byta app. Du kan skapa anpassade arbetsflöden utan kod för olika processer med hjälp av Workflow Builder.

Slack-priser

Gratis

Fördel: 8,75 $/användare per månad

Business+: 15 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Du kan lägga till Slack AI till alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 10 USD/användare/månad.

Vad är WhatsApp?

WhatsApp började som ett enkelt sätt att skicka meddelanden till vänner. Men idag har det blivit en av världens mest populära meddelandeappar – med inte mindre än 3 miljarder användare!

Dess charm ligger i dess användarvänlighet: registrera dig med ditt telefonnummer, så är du redo att börja. Du kan skicka text- och röstmeddelanden, dela bilder, videor och dokument eller hoppa på röst- och videosamtal. Du kan till och med skapa gruppchattar för att samla alla, oavsett om det gäller projekt, team eller familjeplanering.

Med end-to-end-kryptering, mobila enheter och kompatibilitet med stationära datorer är WhatsApp en enkel, säker och mångsidig app för all kommunikation.

WhatsApp-funktioner

Några av WhatsApps funktioner är:

1. En-till-en-meddelanden och samtal

WhatsApp gör kommunikationen enkel. Dess en-till-en-chattar, röstsamtal och videosamtal är perfekta för privata konversationer eller snabba avstämningar. Den hämtar kontakter direkt från din telefon, så att du kan se vem som redan finns på WhatsApp och bjuda in dem som inte är det.

Du kan skicka textmeddelanden, röstmeddelanden och till och med markera eller vidarebefordra viktiga meddelanden för enkel referens. WhatsApp har nu en redigeringsknapp så att du kan justera dina texter efter att du har skickat dem. Är du inte nöjd med ett meddelande? Du kan radera det för alla, men kom ihåg att båda alternativen endast är tillgängliga en kort stund efter att du har tryckt på skicka.

WhatsApp Business-appen innehåller också extrafunktioner som att ställa in autosvar och dela produktkataloger, vilket gör det enkelt att hålla kontakten med dina kunder.

💡Proffstips: Om du har Siri eller Google Assistant kan du använda dem för att skicka WhatsApp-meddelanden utan att använda händerna!

2. Grupper och sändningslistor

WhatsApp-gruppchattar (eller helt enkelt grupper) är ett gemensamt utrymme där dina teammedlemmar kan samarbeta, dela uppdateringar och diskutera specifika projekt eller ämnen. För en avdelning, en arbetsgrupp eller en brainstorming-session håller grupperna alla informerade utan separata e-postkedjor.

Å andra sidan kan du med sändningslistor skicka samma meddelande till flera personer samtidigt – utan att starta en gruppchatt. Det är ett snabbt sätt att dela meddelanden eller uppdateringar samtidigt som konversationerna förblir privata och separata. Detta är särskilt praktiskt för att nå stora team eller olika målgrupper på ett effektivt sätt.

3. Betalningar i appen med WhatsApp Pay

Även om WhatsApp Pay är begränsat till några utvalda länder förenklar det din affärsverksamhet genom att du kan skicka och ta emot pengar direkt i chattkonversationer.

Till exempel hittar en kund som bläddrar i din produktkatalog på WhatsApp något de gillar och bestämmer sig för att köpa det. Istället för att dela bankuppgifter eller gå till en extern webbplats trycker de bara på knappen "Betala" i chatten, anger beloppet och godkänner betalningen med en PIN-kod eller biometrisk verifiering.

Hela transaktionen sker på plats och du får dina kvitton i chatten.

👀Visste du att? WhatsApp Pay är (hittills) endast tillgängligt i Indien och Brasilien – de länder som har flest nedladdningar av WhatsApp Business-appen.

4. Delning och lagring

Med WhatsApp kan du skicka bilder, videor, ljudfiler, dokument (inklusive PDF, Word, Excel och PowerPoint) och kontakter. Du kan också dela din liveposition med GPS-uppdateringar i realtid under en viss tid (upp till 8 timmar), vilket gör det enkelt att samordna med mobila team.

WhatsApp är inte en ren molnlagringstjänst. Allt innehåll du delar tar upp utrymme på din telefon och säkerhetskopieras i molnet. Du kan hantera detta genom att arkivera meddelanden, filer och media manuellt. Du kan också välja att inte spara media automatiskt i telefonens galleri och bara behålla det du behöver.

💡Proffstips: Aktivera "Försvinnande meddelanden" för att automatiskt radera chattar efter en viss tid. På så sätt behöver du inte oroa dig för att rensa utrymme manuellt.

WhatsApp-priser

Vanlig app: Gratis

Affärsapp: Gratis

Business API: Betala per konversation

Slack vs WhatsApp: jämförelse av funktioner

Här är en översikt över de olika funktionerna i Slack och WhatsApp:

Funktioner Slack WhatsApp/WhatsApp Business Röst- och videosamtal (inkluderar både 1-mot-1-samtal och gruppsamtal) Ja Ja Begränsning av meddelandehistorik Upp till 90 dagar i gratispaketet Obegränsat Skärmdelning Ja Ja Kommentarer under skärmdelning Ja Nej Gruppchattar Ja. Kanaler för olika ämnesdiskussioner och anpassade grupper för mer privata konversationer. Ja. Grupper och sändningslistor kan användas för att skicka massmeddelanden till ett stort antal personer. Sökfunktion Ja. Har avancerade sökfilter för att hitta filer och meddelanden Ja. Grundläggande sökfunktioner för chattar Fildelning Ja. Kan dela alla typer av filer upp till 10 GB. Ja. Kan dela alla typer av filer upp till 2 GB. Platsdelning Nej Ja. Kan dela liveposition i upp till 8 timmar. Betalningar i appen Nej; kan integreras med betalningsverktyg som PayPal Ja. Du kan skicka och ta emot pengar inom appen. Lagring Ja. Upp till 20 GB i den betalda planen. Ja. Lagrar allt i enheten Meddelanden Ja. Mycket anpassningsbar Ja. Omedelbar och grundläggande Säkerhet Ja. Har datakryptering och flera certifieringar. Ja. Erbjuder end-to-end-kryptering Integrationer Omfattande; ansluter till över 2 600 appar Begränsad; anslut till HubSpot och några plattformar Mobil- och datorappar Ja Ja Prissättning Gratis, betalda abonnemang från 8,75 $/användare/månad Gratis; regionala avgifter tillkommer för API efter 1000 konversationer

Låt oss titta närmare på denna jämförelse mellan funktionerna:

Funktion nr 1: Inställningar och användargränssnitt

Slack erbjuder ett mycket anpassningsbart gränssnitt, men i början kan det kännas något komplicerat att komma igång. Användarna måste skapa arbetsytor och kanaler och tilldela användarroller innan de kan använda plattformen.

När du har konfigurerat gränssnittet är det enkelt att navigera, med konversationer som upptar större delen av skärmen och en sidofält för kanaler, trådar och kontakter. Slack erbjuder också en rad anpassningsalternativ, inklusive teman, emojis och till och med skapande av egna emojis.

WhatsApp prioriterar däremot enkelhet. Installationen är snabb och enkel och kräver endast ett telefonnummer och verifiering. Gränssnittet är minimalistiskt, med chattar visade till vänster och den aktiva konversationen till höger på skrivbordet.

Mobilappen har en ren layout med enkla flikar för samtal och statusuppdateringar. Det är enkelt att skapa grupper, och WhatsApp Business lägger till produktkataloger till det välbekanta gränssnittet. Både huvudappen och WhatsApp Business erbjuder anpassningsalternativ för chattbakgrunder.

🏆 Vinnare: WhatsApp. Vem som helst kan installera WhatsApp på några minuter och börja chatta. Slack tar längre tid – du behöver en jobbrelaterad e-postadress, bjuda in medlemmar och först skapa en arbetsyta, vilket ofta får användare att välja enklare alternativ.

Funktion nr 2: Affärskommunikation

Slack är utformat för effektiv teamkommunikation. Det erbjuder funktioner som formatering av meddelanden, organisering och schemaläggning. Det erbjuder också alternativ för att hantera grupper med offentliga eller privata kanaler, anpassade behörigheter och medlemsroller.

Den erbjuder en-till-en-röst- och videosamtal med skärmdelning, anteckningar och inspelning för möten. Större möten kräver dock betalda abonnemang.

WhatsApp fokuserar på snabb och pålitlig meddelandehantering, med läskvitton, skrivindikatorer och tydliga röst- och videosamtal. Även om desktopversionen nu inkluderar samtal och skärmdelning kan det förekomma tekniska problem och saknas samarbetsfunktioner som anteckningar under samtal.

Business-appen har automatiska meddelanden, snabbsvar och etiketter för att organisera chattar. Grupperna kan vara stora, med upp till 1 024 medlemmar, och har verktyg som administratörskontroller, omröstningar och sändningslistor. WhatsApp har också verifierade profiler, meddelandestatistik och stöd för flera enheter för att hantera kundchattar på flera enheter.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Slack är utmärkt för team, särskilt teknikföretag, som arbetar tillsammans på en och samma plats. För försäljning och hantering av många kundchattar är WhatsApp snabbare och sparar tid vid organisering.

Funktion nr 3: Aviseringar

Slack erbjuder omfattande kontroll över aviseringar, så att du kan välja vilka aviseringar du vill ta emot och anpassa inställningarna för dem. Du kan ställa in specifika tider för aviseringar eller få mobilaviseringar när du är inaktiv på din dator. För att kunna fokusera på arbetet kan du använda funktionen Stör ej för att tillfälligt pausa aviseringarna.

WhatsApps meddelandesystem är enklare men erbjuder ändå vissa anpassningsmöjligheter. Du kan välja att få meddelanden för enskilda chattar, gruppchattar och samtal och till och med välja anpassade meddelandesignaler eller ringsignaler.

Appen visar leverans- och lässtatus för meddelanden, och Business-användare kan ställa in prioriterade aviseringar och autosvar. För att få lugn och ro kan du stänga av ljudet för chattar, grupper eller samtal under längre perioder.

🏆 Vinnare: Slack. Med fler anpassningsalternativ är Slack mer lämpligt för hektiska arbetsmiljöer. Du får inte samma djup och flexibilitet med WhatsApps enkelhet.

Funktion nr 4: Fildelning och lagring

Slack förenklar fildelning för distansarbetande team och låter dig dela filer på upp till 10 GB från din enhet eller appar som Dropbox. Det sparar och arkiverar automatiskt filer, meddelanden och media i molnet. Lagringsutrymmet varierar beroende på plan, där gratisversionen erbjuder 5 GB och sparar filer i 90 dagar, medan betalda planer erbjuder 10 GB eller 20 GB per användare.

WhatsApp stöder fildelning upp till 2 GB, inklusive PDF-filer, bilder, videor och GIF-filer. Du kan också dela kontakter och platser, men det fungerar inte med Google Suite-filer. WhatsApp lagrar meddelanden, filer och media på din telefon, vilket kan kräva manuell eller automatisk säkerhetskopiering för att förhindra dataförlust.

🏆 Vinnare: Slack. Företagsfiler är ofta viktiga och stora. Det är därför vettigt att använda Slack för att utbyta dem utan att behöva oroa sig för lagringsutrymme.

Funktion nr 5: Integrationer

Slack integreras med över 2 600 appar, såsom Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira och Trello. Detta möjliggör automatisering av uppgifter, fildelning och förhandsgranskning direkt i kanaler. Slacks bots hanterar uppdateringar och aviseringar; team kan skapa anpassade arbetsflöden eller appar.

WhatsApps integrationer fokuserar främst på kundservice och försäljning. Företag kan synkronisera produktkataloger med Facebook Shops, använda API:et för att ansluta till CRM-system och automatisera svar eller arbetsflöden.

🏆 Vinnare: Slack. Ditt team förlitar sig förmodligen redan på en stark uppsättning verktyg som är nödvändiga för den dagliga verksamheten. Slack kan enkelt passa in i den uppsättningen, medan WhatsApp kan drabbas avsevärt jämfört med sina alternativ.

Slack vs. WhatsApp på Reddit

För att förstå debatten om Slack vs WhatsApp har vi letat efter mer autentiska åsikter från verkliga livet på Reddit – och responsen är blandad.

Människor gillar Slack för hur väl det håller ordning på saker, med alla chattar och diskussioner på ett ställe och lätta att hitta med hjälp av sökverktyget.

mrbkkt1, som driver en restaurang, säger:

Slack gav mig möjligheten att låta alla anställda kommunicera och samla alla meddelanden på ett överskådligt och koncist ställe. Nu kan jag lägga upp scheman som alla kan se på sina telefoner, istället för att skicka gruppmeddelanden eller individuella meddelanden. Jag kan nu lägga upp memon online istället för att skriva ut och sätta upp dem.

Slack gav mig möjligheten att låta alla anställda kommunicera och samla alla meddelanden på ett överskådligt och koncist ställe. Nu kan jag lägga upp scheman som alla kan se på sina telefoner, istället för att skicka gruppmeddelanden eller individuella meddelanden. Jag kan nu lägga upp memon online istället för att skriva ut och sätta upp dem.

Samtidigt föredrar vissa WhatsApp för dess snabbhet och bekvämlighet, särskilt för kundorienterat arbete. Som kevin4076 kommenterar:

Om du väljer Slack tvingar du dina kunder att ladda ner och installera ännu en app, medan de förmodligen redan har WhatsApp installerat. Att välja WhatsApp skulle också innebära mindre krångel för dina kunder.

Om du väljer Slack tvingar du dina kunder att ladda ner och installera ännu en app, medan de förmodligen redan har WhatsApp installerat. Att välja WhatsApp skulle också innebära mindre krångel för dina kunder.

De flesta förstår dock att de båda apparna tillgodoser olika arbetsbehov. Istället för att dra förhastade slutsatser överväger många Redditors, som fumo7887, först syftet.

Hur används det? Alla verktyg har sina för- och nackdelar, men det beror på vad du vill använda det till. Vänner? Kollegor? Grannar? Öppen gemenskap?

Hur används det? Alla verktyg har sina för- och nackdelar, men det beror på vad du vill använda det till. Vänner? Kollegor? Grannar? Öppen gemenskap?

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Slack vs. WhatsApp

Slack och WhatsApp är utmärkta för att hålla teamen sammankopplade, men de flesta arbetsplatser behöver mer än bara en chattapp. Att hoppa mellan olika verktyg för kommunikation, projekt och uppgifter kan bli rörigt och slösa värdefull tid.

Det är där ClickUp kommer in!

Det är mer än bara ett kommunikationsverktyg – det är en app för allt som rör arbetet – den samlar projektledning, dokument och teamkommunikation på ett och samma ställe, med hjälp av nästa generations AI för smartare automatisering och sökning.

Så här kan ClickUp förändra ditt sätt att arbeta:

ClickUps One Up #1: Chatta dig till bättre teamwork

ClickUp Chat är ett inbyggt verktyg som kombinerar meddelanden med projektledning. Det är utformat för att förbättra ditt arbetsflöde genom att föra in konversationer direkt i din arbetshub.

Till skillnad från Slack eller WhatsApp, där chattar ofta hamnar i skymundan eller kopplas bort från faktiska uppgifter, kopplar ClickUp Chat diskussioner till genomförbara åtgärder och projekt, vilket gör teamarbetet smidigt.

Med hjälp av ClickUps inbyggda AI kombinerar den projekt- och kunskapshantering i en enda enhet, som enkelt kopplar samman konversationer med uppgifter, dokument och projekt – vilket gör teamkommunikation (och realtidssamarbete ) till en naturlig del av ditt befintliga arbetsflöde.

Med ClickUp Chat-funktionerna kan du:

Chatta direkt i Spaces eller Lists för att hålla diskussionerna kopplade till rätt uppgifter eller projekt.

Förvandla alla chattmeddelanden till uppgifter med ett enda klick, fånga sammanhanget och skapa uppgifter automatiskt så att inget viktigt missas.

Använd AI CatchUp för att sammanfatta missade chattar och AI CleanUp för att hämta åtgärdspunkter från meddelanden, så att du kan hålla fokus och undvika informationsöverbelastning.

Samarbeta live med videosamtal och skärmdelning via SyncUps . Det låter dig chatta med 200 personer samtidigt, länka uppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar, schemalägga möten och till och med kontrollera teamets arbetsbelastning direkt i chatten.

Dela uppdateringar och filer och länka dem direkt till projekt

Om du behöver ta en snabb titt på dina projekt medan du chattar kan du dessutom växla till projektvyn och hålla dina diskussioner uppdaterade.

ClickUps One Up #2: Spela in konversationer för kommunikation i realtid

Spela in din skärm med ClickUp Clips och dela dem med ditt team för djupgående diskussioner.

Oavsett om du dokumenterar processer, förklarar felsökningssteg eller ger projektuppdateringar, låter ClickUp Clips dig fånga allt i en video med eller utan webbkamerabilder för mer sammanhang.

När videon har spelats in transkriberas den automatiskt med hjälp av ClickUp Brain. Det innebär att du inte missar något från videon. Du kan snabbt söka efter nyckelord i transkriptet för att omedelbart hitta de viktigaste delarna.

Du kan sedan bifoga dessa klipp till uppgifter och projekt eller dela dem med teammedlemmarna så att alla är på samma sida. Ditt team kan också:

Lämna kommentarer direkt på videon för snabb feedback.

Omvandla klippen till uppgifter för att förvandla idéer till resultat

Få tillgång till alla inspelade klipp på en central plats som kallas Clips Hub.

Tilldela uppgifter och ansvar till specifika medlemmar med tilldelade kommentarer

Oavsett om det är klipp eller meddelanden i chatten kan du omvandla dem till åtgärdsbara uppgifter och tilldela dem till specifika teammedlemmar med ClickUps funktion för tilldelade kommentarer. På så sätt har varje uppgift eller förfrågan en tydlig ägare och ingenting förbises.

När du har alla tilldelade kommentarer på ett och samma ställe är det enkelt att följa framstegen och hålla koll på prioriteringarna. Du kan omvandla kommentarerna till uppgifter och se till att dina projekt fortsätter framåt utan att viktiga detaljer missas.

ClickUps fördel nr 4: Samarbete i realtid

Förverkliga dina idéer genom att skriva ner dem med ClickUp Whiteboards och samarbeta visuellt med ditt team var du än befinner dig.

Istället för att leta efter en tom whiteboard på kontoret kan du använda ClickUp Whiteboards för att brainstorma online.

Denna digitala canvas låter ditt team brainstorma, samarbeta och omsätta idéer i handling, oavsett var ni befinner er. Med verktyg som frihandsteckning och formskapande kan du förverkliga dina koncept och kartlägga arbetsflöden eller processer för maximal tydlighet.

Övervaka dina teammedlemmars aktivitet i realtid med ClickUps Collaboration Detection.

När dina idéer är klara att genomföras kan du omedelbart omvandla dem till uppgifter och tilldela dem till rätt teammedlemmar. Du kan också noggrant övervaka deras aktiviteter i realtid med ClickUps Collaboration Detection.

Du kan se när ditt team visar eller redigerar uppgifter, vilket skapar en mer sammankopplad och effektiv arbetsmiljö. Det håller teamen synkroniserade med omedelbara uppdateringar om delade uppgifter och minskar de ständiga fram-och-tillbaka-konversationerna eftersom alla vet vem som arbetar med vad.

Om du redan använder Slack och fortfarande vill ha fördelarna med ClickUp kan du bara använda ClickUp-integrationen med Slack, så är det klart.

Håll kontakten med ditt team med ClickUp!

Både Slack och WhatsApp är utmärkta för snabbmeddelanden och för att hålla kontakten med dina team.

Slack tillgodoser alla dina professionella behov genom att samla teamen och organisera alla dina meddelanden och filer på ett ställe. WhatsApp ger samtidigt en personlig touch till teamkommunikationen genom snabbchattar och samtal.

Men vad händer om du vill ha något som är en blandning av båda? Något du kan använda för att chatta och få saker gjorda.

Lösningen är ClickUp, en omfattande produktivitetsplattform som samlar allt du behöver på ett ställe, inklusive kommunikation.

