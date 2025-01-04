De bästa marknadsföringsbyråerna i Los Angeles som kan ge din marknadsföring en extra boost 2025

Visste du att det finns över 30 000 marknadsföringsbyråer i USA?

I Los Angeles finns det flera fantastiska byråer som är utrustade med den senaste tekniken för att ta ditt varumärke till nästa nivå.

Om du letar efter den perfekta byrån i LA som kan förvandla ditt varumärke har vi gjort jobbet åt dig och sammanställt en lista över de 30 bästa marknadsföringsbyråerna i Los Angeles.

Om du hoppar över den här listan kan du gå miste om att hitta den byrå som passar just dina behov. Så häng med oss till slutet för att ta dina marknadsföringsinsatser till nästa nivå! ?

⏰ 60 sekunders sammanfattning Upptäck de bästa i LA: Utforska 30 topprankade marknadsföringsbyråer i Los Angeles som kombinerar kreativitet, teknik och strategi för att förvandla ditt varumärke.

Oöverträffad lokal expertis: Byråerna i LA är specialiserade på hyperriktade kampanjer, marknadsföring inom underhållningsbranschen och samarbeten med influencers.

Nya trender att hålla ögonen på: Mobilanpassad design, AI-driven personalisering och social handel omformar marknadsföringslandskapet.

Effektivisera projektledningen med ClickUp: Hantera annonskampanjer smidigt med verktyg för brainstorming, spårning och teamkoordinering, och säkerställ marknadsföringsframgångar.

Här är en översikt över vår lista: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Straight North Bird Marketing Deviate Labs Hawthorne Advertising Pulsar Advertising Social Media 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG

Marknadsföringsbyråernas landskap i Los Angeles

Los Angeles är platsen där kreativitet och teknik smälter samman och skapar några av de mest effektfulla marknadsföringskampanjerna.

Från ikoniska skyltar på Sunset Boulevard till digitala annonser på globala skärmar – marknadsföringsbyråerna i LA vet hur man får varumärken att lysa. Men det som skiljer dem från andra är deras förmåga att kombinera djärva idéer med stadens kultur.

Viktiga egenskaper hos marknadsföringsbyråer i Los Angeles

Här är några av deras viktigaste egenskaper ?

Lokala kampanjer med extremt precis målgruppsanpassning: Byråerna i LA utnyttjar stadens mångkulturella miljö för att skapa kampanjer som både är globalt skalbara och känns nära för lokalsamhällena.

Korsningar inom underhållningsmarknadsföring: Med fotfäste i Hollywood integrerar många byråer i LA varumärken i filmer, TV-program och evenemang som skapar stor exponering.

Influencer-integration: Med tillgång till ett omfattande nätverk av influencers skapar marknadsföringsbyråer i Los Angeles partnerskap som bygger upp tillförlitlighet.

Nya trender inom marknadsföring i Los Angeles

Mobilfokus: Eftersom alla använder sina mobiltelefoner när de är på språng prioriterar företagen mobilvänliga upplevelser. Det innebär att man måste se till att webbplatserna ser bra ut och fungerar bra på smartphones.

Artificiell intelligens: AI blir också en viktig faktor. Företag använder AI för att personalisera kundinteraktioner och skräddarsy allt efter individuella behov.

Shopping på sociala medier: Sociala medieplattformar som Instagram och Facebook håller på att bli populära shoppingställen. Varumärken i Los Angeles visar nu upp sina produkter direkt i ditt flöde, vilket gör det superenkelt att köpa det du ser.

? Visste du att? Det finns ett roligt rykte om den berömda Hollywood-skylten att ordet "HOLLY" stavades fel med flit som en smart marknadsföringsstrategi.

Fördelar med att anlita en marknadsföringsbyrå i Los Angeles

Att anlita en marknadsföringsbyrå i Los Angeles har tre huvudsakliga fördelar jämfört med att arbeta med ett internt marknadsföringsteam:

1. Brett utbud av tjänster till ett överkomligt pris

I Los Angeles har de flesta marknadsföringsbyråer allt som ditt varumärke behöver, och de gör det till ganska överkomliga priser. Att bygga upp ett internt team med samma kompetens? Det kan i slutändan kosta dig mycket mer.

2. Expertis och lokal kunskap

Tack vare sitt läge har marknadsföringsbyråer i LA direktkontakt med influencers, kändisar och varumärkespartners, vilket ger dem en betydande fördel när det gäller att ta fram vinnande marknadsföringsstrategier och mallar för ditt varumärke. Byråer som är baserade på andra platser har kanske inte samma tillgång.

3. Nya perspektiv och skräddarsydda marknadsföringsstrategier

Ibland är allt du behöver ett par nya ögon! En marknadsföringsbyrå kan bidra med nya idéer som kan ta dina marknadsföringsstrategier till nästa nivå. De betraktar ditt företag utifrån och upptäcker möjligheter eller utmaningar som du kanske har missat.

De 30 bästa marknadsföringsbyråerna i Los Angeles

1. Ogilvy

via Ogilvy

Detta kreativa kraftpaket grundades 1948 av David Ogilvy och tror starkt på gränslös kreativitet.

Varje projekt samlar experter inom reklam, varumärkesbyggande, kundupplevelse, PR och digital transformation för att skapa en effektiv lösning.

⛳ Expertisområde

Ogilvys specialitet är reklam. Som en kreativ digital byrå skapar den reklamkampanjer som når målgruppen på ett emotionellt plan. Med fokus på globala varumärken och branschjättar är det den självklara valet för företagsmarknadsföring.

? Specialisering

Reklamkampanjer

Varumärkesbyggande

PR och kommunikation

?️ Kundkrets

McDonald’s, Samsung, Supercell

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

? Målgrupp: Utformar integrerade marknadsföringskampanjer för livsmedels-/dryckesindustrin, spelindustrin och tekniska innovatörer.

2. Saatchi & Saatchi

Saatchi & Saatchi, som ingår i den franska Publicis Groupe, är välkänt för sina kreativa kommunikations- och marknadsföringsplaner.

De bygger på principen "Ingenting är omöjligt" och täcker allt från kreativ planering och varumärkespositionering till organiska och betalda marknadsföringsstrategier. Dessutom sysslar de även med webbutveckling. Snacka om "allroundare".

⛳ Expertisområde

Saatchi & Saatchi är ledande inom utveckling av integrerade reklamkampanjer för TV, digitala medier, sociala medier, upplevelser och mycket mer. Deras helhetssyn säkerställer att alla kontaktpunkter känns sammanhängande och enhetliga.

? Specialisering

Betald annonsering

Webbutvecklingstjänster

Datadriven och programmatisk marknadsföring

?️ Kundkrets

Toyota, Procter & Gamble, Visa

?Los Angeles Plats: Aviation Boulevard

? Målgrupp: Skapar kulturellt förankrade kampanjer för globala konsumentvarumärken, bilindustrin och flera grupper av små och medelstora företag.

3. Public Haus Agency

via Public Haus Agency

Public Haus är en PR-byrå i Los Angeles som arbetar med livsstilsvarumärken och ambitiösa startups. Det som gör byrån speciell är dess specialisering inom varumärkeskommunikation. Public Haus säger att deras mål är att hjälpa kunderna att tänka stort, sticka ut och växa snabbt.

⛳ Expertisområde

Public Haus Agency har sin kärnkompetens inom mediebevakning, influencerkampanjer med häpnadsväckande avkastning och videodistributionssystem.

? Specialisering

PR

Influencer-marknadsföring

Videoproduktion och distribution

?️ Kundkrets

Auto Supply, Beast Health, Chevron

?Los Angeles Plats: Ventura Boulevard

? Målgrupp: Skapar uppmärksammade PR-, influencer- och digitala kampanjer för varumärken inom aktiv livsstil, fordon, hälsa, mat, vin och sprit samt popkultur.

4. M&C Saatchi Performance

M&C Saatchi Group har kommit långt sedan starten 1995. Idag är det ett företag som erbjuder kreativa helhetslösningar med en avdelning för digital tillväxtmarknadsföring. De täcker alla områden inom digital marknadsföring och datadrivna tjänster som kundsegmentering och Lifetime Value (LTV)-modellering.

⛳ Expertisområde

M&C Saatchi Performance är specialiserade på prestationsbaserad marknadsföring, med särskild expertis inom appmarknadsföring. Sedan 2006 har de hjälpt varumärken att utveckla några av de största apparna på marknaden – genom att utöka deras användarbas och göra dem till välkända namn på globala marknader.

? Specialisering

Appmarknadsföring

App Store-optimering

Dataanalys

?️ Kundkrets

Amazon, Soundcloud, Canva

?Los Angeles Plats: Beverly Hills

? Målsektor: Att driva tillväxt för teknik-, underhållnings- och mobilinriktade varumärken genom prestations- och appmarknadsföring.

5. Antonio & Paris

Antonio & Paris erbjuder sina tjänster inom ”Att tända kärleken mellan varumärken och konsumenter”. Deras tjänster är indelade i tre huvudområden: varumärkesstrategi, varumärkesidentitet och varumärkesupplevelse. Inom dessa tre områden gör de allt från att planera marknadsföringsstrategier till prototyputveckling och sensorisk varumärkesprofilering (ljud och doft).

⛳ Expertisområde

A&P har ett team av varumärkesexperter och fokuserar uteslutande på varumärkesbyggande, UI/UX, innehållsstrategi och animationer. Under resans gång har de fått stort erkännande genom utmärkelser som Webby, IDA och Addy för sina enastående varumärkeskampanjer.

? Specialisering

Animation och rörlig grafik

Filmproduktioner

Sensorisk varumärkesprofilering

?️ Kundkrets

Franklin Institute, Microsoft, American Express

?Los Angeles Plats: West 5th Street

? Målgrupp: Skapar emotionella marknadsföringskampanjer för B2B/B2C-marknader med lösningar som sensorisk varumärkesprofilering och innehållsutveckling.

6. inBeat

inBeat är en byrå för influencer-marknadsföring och betald annonsering med säte i Montreal, Kanada. I LA fokuserar de dock uteslutande på influencer-marknadsföring. De har den största databasen med TikTok- och Instagram-influencers, med över 25 000 kreatörer.

⛳ Expertisområde

inBeat är experter på att kombinera betalda medier och mikroinfluencer-marknadsföring för att skapa mätbara kampanjer. Med det största nätverket av influencers i Los Angeles matchar de de perfekta kreatörerna med din budget och bransch.

? Specialisering

Marknadsföring i sociala medier

Produktprovning

?️ Kundkrets

Bumble, New Balance, Native

?Los Angeles Plats: Flower Street

? Målgrupp: Levererar trendiga UGC-kampanjer genom mikroinfluencer-marknadsföring för D2C-varumärken, gymnasieskolor, hälso- och sjukvård och mobilappar.

7. Salted Stone

via Salted Stone

Salted Stone hjälper B2B-företag att växa, och som officiell HubSpot-byråpartner har de verktygen och kunskapen som krävs för att lyckas. De fokuserar på att använda HubSpot för att maximera leadgenerering och konverteringar, särskilt inom B2B-världen.

⛳ Expertisområde

Salted Stone är specialiserade på att integrera HubSpot i din försäljningsprocess. De sätter upp helt automatiserade försäljningspipelines och utbildar ditt team i att använda dem effektivt.

? Specialisering

HubSpot-integration och onboarding

Försäljning, CRM och webbdesign

?️ Kundkrets

Centrix, Brugal Rum, Barlean’s

?Los Angeles Plats: Monrovia

? Målsektor: Optimering av B2B-försäljning och marknadsföring med HubSpot-integration, RevOps och konverteringsfokuserade strategier för varumärkestillväxt.

8. The Bruxton Group

via The Bruxton Group

Bruxton Group i LA skapar enastående produktförpackningar samtidigt som de fastställer din varumärkespositionering och kampanjstrategi. Och om du inte har en varumärkesidentitet, designar de en från grunden och integrerar den smidigt i din webbplats eller apps UI/UX.

⛳ Expertisområde

Bruxton Group specialiserar sig på copywriting, grafisk design och design av varumärkesidentitet. De utvecklar även produktetiketter för flaskor, burkar, tuber och andra förpackningar du behöver.

? Specialisering

Förpackningsdesign

UI- och UX-design

?️ Kundkrets

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

?Los Angeles Plats: Santa Monica

? Målgrupp: Design av premiumförpackningar för dryckes-, personlig vård- och hälso- och välbefinnandevarumärken

9. 2 Point

via 2POINT Agency

2 Point har varit verksamt sedan 2006 och har vuxit till en fullservicebyrå med verksamhet över hela USA. De är kända för att skapa fantastiska animerade webbplatser, hantera PPC-annonskampanjer, SEO, e-postmarknadsföring och i stort sett allt som har med digital marknadsföring att göra.

⛳ Expertisområde

2 Points expertområde är webbdesign – de designar fantastiska animerade webbplatser som inte faller alla i smaken. Detta framgår tydligt av deras webbdesignportfölj, som innehåller flera iögonfallande projekt.

? Specialisering

Webbdesign

Sökmotoroptimering

Hantering av sociala medier

?️ Kundkrets

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

?Los Angeles Plats: South Alameda Street

? Målgrupp: Levererar multikanalmarknadsföring och animerade webbplatser inom hälso- och sjukvård, detaljhandel, jordbruk och hotell- och restaurangbranschen.

10. UMBRELLA

via UMBRELLA

UMBRELLA är en boutique-byrå för digital marknadsföring baserad i LA som presterar långt över sin viktklass. De är specialiserade på innehållsskapande och marknadsföring i sociala medier, men erbjuder även ett komplett utbud av digitala marknadsföringstjänster som ditt varumärke behöver.

UMBRELLA grundades 2016 och utmärker sig genom sin förmåga att skapa innehåll i form av videor, grafisk design eller professionell fotografering.

⛳ Expertisområde

Det som utmärker UMBRELLA är deras innehållsskapande – något de stolt visar upp på sin hemsida. De specialiserar sig på att skapa högkvalitativt foto- och videoinnehåll, inklusive kreativ regi, fotografi, grafisk design, videoproduktion och efterproduktion.

? Specialisering

Produkt-/förpackningsdesign

Innehållsskapande (video + fotografi)

Logotypdesign

?️ Kundkrets

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

?Los Angeles Plats: West Hollywood

? Målgrupp: Skapar högkvalitativt kreativt innehåll (foto/video) för e-handel, mode och tech-startups.

11. SeedX

via SeedX Inc

SeedX grundades 2015 och har som vision att omdefiniera tjänsterna som erbjuds av tillväxtbyråer. De erbjuder SEO, PPC, marknadsföring i sociala medier, varumärkesbyggande, innehållsmarknadsföring, webbdesign och utveckling.

Om du dessutom är överväldigad av verktyg som CRM, CDP eller CMS-plattformar, lovar SeedX att hjälpa dig att ta reda på vilka mar-tech-verktyg som passar bäst för dina behov och anpassa dem till dina data och ditt team.

⛳ Expertisområde

SeedX är specialiserade på HubSpot-lösningar och digital transformation. Med ett starkt fokus på B2B och e-handel erbjuder de även inbound-marknadsföring, intäktsdrivande verksamhet, sökmotormarknadsföring (SEM), PR, e-postmarknadsföring och mycket mer.

? Specialisering

Hubspot-integration

SEM och SEO

Leadgenerering

?️ Kundkrets

Google, Harvard University, AARP

?Los Angeles Plats: South Figueroa Street

? Målsektor: Att driva tillväxt för B2B- och e-handelsföretag genom HubSpot-integration, medieinköp och leadgenerering.

12. NoGood

via NoGood

NoGood, grundat 2017, är en digital marknadsföringsbyrå med huvudkontor i New York City och en andra bas i soliga Los Angeles. Det som utmärker dem är deras förmåga att bygga skalbara ramverk för leadgenerering som kopplar dig till högkvalitativa AI-leads.

⛳ Expertisområde

NoGood utmärker sig inom full-funnel digital marknadsföringsstrategi och specialiserar sig på sociala annonser, prestationsbaserad varumärkesbyggnad och CRO för att driva mätbar tillväxt. De är mästare på att använda marknadsföringsanalyser för att optimera strategier och maximera avkastningen på investeringen.

? Specialisering

Livscykelmarknadsföring

Fraktionerad CMO

AI-leadgenerering

?️ Kundkrets

TikTok, Nike, Amazon

?Los Angeles Plats: West Hollywood

? Målsektor: Att driva tillväxt för SaaS-, hälso-, fintech-, B2B-, konsument- och AI-varumärken genom full-funnel-marknadsföringsstrategier.

Visste du att om Los Angeles vore ett land skulle dess ekonomi vara större än Saudiarabiens, Schweiz och Sveriges?

13. Eclipse Advertising

via Eclipse Advertising

Eclipse är en marknadsföringsbyrå inom underhållningsbranschen. En titt på deras kundlista visar varför! De erbjuder olika tjänster, inklusive tryckt, digital och utomhusreklam (OOH). Med några av Hollywoods mest framstående producenter som kunder är Eclipse det självklara valet för alla inom underhållningsbranschen som söker marknadsföringsexpertis i toppklass.

⛳ Expertisområde

Eclipse är experter på marknadsföring av filmer, webbserier och TV-program, med starkt fokus på digital annonsdistribution. De är mest kända i stan för sin underhållningsinriktade approach, kombinerad med visuellt berättande.

? Specialisering

Skapande av videoinnehåll

Visuell berättarteknik och design

?️ Kundkrets

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

?Los Angeles Plats: Burbank

? Målgrupp: Skapar OOH- och underhållningsmarknadsföringsmaterial för spel och visuella mediemärken.

14. RPA

via RPA

RPA grundades 1986 och är en annan fullservicebyrå med mottot ”Människor. Relationer. Resultat.” RPA gör allt – från strategiska marknadsföringsplaner och tryckt reklam till andra audiovisuella former av reklam. Det som skiljer dem från andra är deras vilja att ta sig an uppdrag från mindre kända segment som energisektorn.

⛳ Expertisområde

RPA har stor expertis inom bilindustrin. De har skapat uppmärksammade kampanjer för flera varumärken inom hälso- och sjukvård och energi, men det är inte i närheten av så många som vi hittade för bilar. Det är tydligt hur djupt de är involverade i denna bransch!

? Specialisering

Sportmarknadsföring

Kreativ automatisering

?️ Kundkrets

Honda, Marathon, Homes.com

?Los Angeles Plats: Colorado Avenue, Santa Monica

? Målsektor: Skapar uppslukande reklamupplevelser inom sport, bilar, hälsovård, resor och energi.

15. Zbra Studios

via Zbra Studios

Zbra Studios håller det enkelt med tre kärntjänster: webbdesign, SEO och konverteringsoptimering. De hanterar varumärkesidentitet och digital marknadsföring för befintliga kunder, men deras huvudfokus ligger på att bemästra dessa tre områden.

⛳ Expertisområde

Zbra Studios är experter på webbdesign och har utvecklat över 490 webbplatser sedan starten 2004. De vann också priset "Bästa art direction för en webbplats" vid Vega Awards och priset "Bästa sportwebbplats" vid NYX Awards 2024.

? Specialisering

Datadriven webbdesign

Heat mapping och CRM-integration

?️ Kundkrets

FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer

?Los Angeles Plats: Silver Lake Boulevard

? Målgrupp: Designar högpresterande webbplatser för franchisingföretag och Fortune 500-varumärken

16. Ayzenberg Group

via Ayzenberg Group

Ayzenberg är en marknadsföringsbyrå inom sociala medier med över 30 års erfarenhet av att dela framåtblickande varumärkesberättelser. Nu är det en AI- och social-first-integrerad marknadsföringsbyrå som erbjuder ett komplett utbud av tjänster, inklusive kampanjhantering, varumärkesstrategi och marknadsundersökningar.

⛳ Expertisområde

Ayzenberg är ledande inom spelmarknadsföring. De har utformat marknadsföringskampanjer för ett flertal spel, däribland Xbox-spelkonsolen och några av dess tillbehör.

? Specialisering

Marknadsföring i sociala medier

Innehållsskapande

Broadcast-marknadsföring

?️ Kundkrets

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

?Los Angeles Plats: Walnut Street

? Målgrupp: Skapar innovativa kampanjer inom media, sociala medier och influencer-marknadsföring för spel-, underhållnings- och konsumentelektronikbranschen.

17. Brenton Way

via Brenton Way

Brenton Way är en annan marknadsföringsbyrå i Los Angeles som erbjuder nästan allt du kan förvänta dig av en tillväxtmarknadsföringsbyrå. Deras team arbetar med PPC-annonser, varumärkesbyggande, marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring och SEO. De erbjuder också en dedikerad rapporteringspanel till kunderna där du kan följa resultaten av det arbete de gör för dig.

⛳ Expertisområde

Brenton Way är specialiserat på konverteringsoptimering. Företaget har utvecklat flera egna verktyg för att spåra användarnas aktiviteter på din webbplats och använder dessa data för att öka antalet registreringar eller försäljningen. Företagets team har också erfarenhet av att öka intäkterna med befintlig trafik.

? Specialisering

SEO

PR

Optimering av konverteringsfrekvens

?️ Kundkrets

T-Mobile, Adidas, Foreo

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

? Målsektor: Levererar digitala marknadsföringsstrategier och kampanjer skräddarsydda för branscher som fordonsindustri, skönhet, spel, SaaS och hälsa.

18. Optimist Inc.

Optimist grundades 2009 och är en byrå med huvudkontor i Los Angeles. Den fokuserar på två huvudsakliga marknadsföringsområden: varumärkesbyggande och upplevelser. Inom dessa två fokusområden erbjuder Optimist tjänster inom innehållsskapande, design, förpackningsdesign, evenemangsproduktion och annat.

⛳ Expertisområde

Optimist Inc. utmärker sig genom att skapa oförglömliga rumsliga design- och AR/VR-lösningar. De är experter på att förvandla utrymmen och använda immersiv teknik för att ge liv åt varumärken.

? Specialisering

Skapande av videoinnehåll

Eventproduktion

?️ Kundkrets

Red Bull, Nike, Uber Eats

?Los Angeles Plats: West 104th Street

? Målgrupp: Skapar uppslukande upplevelser för branscher som mode, B2B och livsstil.

19. Intrepid Digital

via Intrepid Digital

Intrepid Digital är en fullservicebyrå i Los Angeles som hjälper tillväxtfokuserade små och medelstora företag, PE-investerare och tier 1-organisationer att nå framgång. Deras viktigaste tjänster inkluderar SEO, PPC, CRO, innehållsmarknadsföring, optimering av Google Business-profiler och hantering av sociala medier.

Det som utmärker dem är deras användning av avancerad marknadsföringsteknik inom innehållsgranskning, gap-analyser och avancerad datahantering.

⛳ Expertisområde

Intrepids expertis ligger inom ad hoc-marknadsföringstjänster och SEO. Byrån har arbetat med många kunder från var och en av dessa branscher och har skaffat sig betydande erfarenhet för att kunna vägleda deras strategier. Bland plattformarna är de experter på att arbeta med Shopify, WordPress och Salesforce.

? Specialisering

Innehållsmarknadsföring

Ad Hoc marknadsföringstjänster

GMB-optimering

?️ Kundkrets

Expedia, Amazon, Compass

?Los Angeles Plats: South Flower Street

? Målsektor: Levererar digitala marknadsföringsstrategier och kampanjer för branscher som juridik, resor, mat och dryck, blockchain och SaaS.

Visste du att? 80 % av marknadsförare anser att innehållsskapande är deras högsta prioritet. Varför? Eftersom högkvalitativt innehåll skapar förtroende och engagerar målgruppen som inget annat.

20. Designory

via The Designory

Namnet kan få dig att tro att det bara är en designbyrå, men Designory är mycket mer än så. Det är en kreativ kraftkälla som erbjuder full service och hanterar allt från sociala medier och innehållsmarknadsföring till digital strategi, SEO, betalda annonser och integrerade kampanjkampanjer.

⛳ Expertisområde

Designory specialiserar sig på att skapa innehåll för digitala plattformar, tryckta medier och videoplattformar. Deras verkliga styrka ligger i integrerad marknadsföring, där de kombinerar storytelling med strategi för att leverera kanalöverskridande kampanjer.

? Specialisering

Annons- och kampanjhantering

Marknadsföringsstrategi och planering

Webbplats- och appdesign

?️ Kundkrets

Nissan, HP, Audi

?Los Angeles Plats: Long Beach

?Målsektor: Levererar integrerade marknadsföringslösningar för branscher som fordonsindustri och teknik.

21. Straight North

via Straight North

Straight Norths mission är att "öka våra kunders intäkter". Företaget grundades 1997, långt innan internet blev populärt. Idag fokuserar det uteslutande på digital marknadsföring och erbjuder tjänster som SEO, betald annonsering, webbdesign/utveckling och kreativ design.

Deras expertis är perfekt för småföretag som vill stärka sin varumärkesmarknadsföring och driva på tillväxten.

⛳ Expertisområde

Straight North är experter på länkanskaffning och copywriting. Det innebär att de kan göra ett utmärkt jobb med din SEO, webbdesign, annonstexter och övergripande innehållsskapande.

? Specialisering

Videotjänster

SEO

Fotografi, broschyrer och design av marknadsföringsmaterial

?️ Kundkrets

University of Wisconsin, DFin, Clover

? Målgrupp: Tillhandahåller digitala marknadsförings- och webbdesignstjänster för B2B- och B2C-organisationer av alla storlekar.

22. Bird Marketing

via Bird Marketing

Bird Marketing, en fullservicebyrå baserad i Storbritannien, har också gjort avtryck i USA. Byrån har varit verksam sedan 2010 och specialiserar sig på ROI-driven digital marknadsföring som bygger varumärkeslojalitet. Från webbutveckling till SEO, marknadsföring i sociala medier och design av varumärkesidentitet – byrån erbjuder allt du kan förvänta dig av en förstklassig kreativ digital byrå.

⛳ Expertisområde

En närmare titt på Birds portfölj visar att deras kärnkompetens är webbdesign. De har genomfört hundratals webbdesign- och utvecklingsprojekt för företag över hela världen.

? Specialisering

Webbdesign och utveckling

Marknadsföring i sociala medier

?️ Kundkrets

Arab Bank, Huawei, Aramex

?Los Angeles Plats: Century Park

? Målgrupp: Levererar marknadsförings- och webbtjänster till branscher som tillverkning, e-handel, finans och teknik.

23. Deviate Labs

via Deviate Labs

Deviate Labs grundades av en raketforskare och en investmentbankir och har arbetat med företag i alla storlekar, från nystartade företag till kända branschjättar. Deras tjänster omfattar tillväxtmarknadsföring, innehållsmarknadsföring och implementering av automatiserade försäljningsprocesser.

⛳ Expertisområde

Deviate Labs är experter på tillväxt och stuntmarknadsföring enligt deras lista över tjänster. De har hittills arbetat med flera varumärken med fokus på dessa tjänster.

? Specialisering

Sonic branding

Stuntmarknadsföring

Programmatisk annonsering

?️ Kundkrets

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

?Los Angeles Plats: Santa Monica Boulevard

? Målgrupp: Stärker B2B-SaaS-företag med tillväxtfokuserad marknadsföring, innehållsstrategier, stuntmarknadsföring och ljudbranding.

24. Hawthorne Advertising

via Hawthorne Advertising

Hawthorne Advertising specialiserar sig på att skapa helt integrerade marknadsföringslösningar med fokus på dataanalys, strategi och betald reklam i flera kanaler. Dessutom erbjuder de dedikerade rapporteringspaneler med anpassade KPI:er så att kunderna kan följa deras arbete.

Om du är ute efter SEO eller organisk marknadsföring är det dock inte något som de erbjuder.

⛳ Expertisområde

Hawthornes portfölj speglar stor erfarenhet inom mediestrategi och förvärv. Nästan alla deras kunder har i viss utsträckning utnyttjat deras medietjänster för PR- och varumärkesaktiviteter, så de måste veta vad de gör!

? Specialisering

Copywriting / Manusförfattande / Storyboarding

Rörlig grafik och animation

?️ Kundkrets

Dyson, Los Angeles Times, L’Oréal

?Los Angeles Plats: West 5th Street

? Målgrupp: Levererar skräddarsydda, multikanalmarknadsföringslösningar för teknik-, skönhets- och hälsobranschen för att öka räckvidden över flera kanaler.

25. Pulsar Advertising

via Pulsar Advertising

Pulsar är precis vad deras slogan säger: ”Hur bra kan vi bli?” Kort sagt är de en reklam- och marknadsföringsbyrå som erbjuder en rad olika tjänster. Förutom sina allmänna tjänster (SEO/SEM, marknadsföring i sociala medier och PR) erbjuder Pulsar kundupplevelseutvärderingar, trendanalyser och app-/speldesign.

⛳ Expertisområde

Pulsar Advertising fokuserar främst på reklam och har ett omfattande utbud av digitala och sociala reklamkampanjer. De är särskilt duktiga på att skapa emotionella videoreklamfilmer som berör publiken.

? Specialisering

CX-granskning och kartläggning

Förpackning och märkning

Samhälls- och affärsutåtriktad verksamhet

?️ Kundkrets

Virginia Department of Taxation, EZ Pass, OC Health Care Agency

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

? Målsektor: Tillhandahåller marknadsförings- och annonslösningar för branscher som transport, hälso- och sjukvård, offentlig sektor och konsumentprodukter.

26. Sociala medier 55

via Social Media 55

Låt inte namnet lura dig – Social Media 55 är mycket mer än bara en marknadsföringsbyrå för sociala medier. Sedan 2014 har de erbjudit ett brett utbud av tjänster, inklusive videoproduktion, design av mobilappar, UI/UX-design, SEO, e-postmarknadsföring och varumärkesbyggande. Med detta utbud kan de utan problem mäta sig med digitala marknadsföringsbyråer som erbjuder fullservice.

⛳ Expertisområde

Teamet på Social Media 55 lever verkligen upp till sitt namn – de är absoluta experter på sociala medier. Deras portfölj är full av framgångsrika kampanjer som ger resultat.

? Specialisering

WordPress-tjänster

Influencer-marknadsföring

E-postmarknadsföring

?️ Kundkrets

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

? Målsektor: Levererar lösningar för hantering av sociala medier och marknadsföring inom olika sektorer, inklusive CBD, bröllop och VVS, samt e-handel, fastigheter och juridik.

27. Kastner

via Kastner Agency

Kastner, tidigare känt som Kastner & Partners, är en global marknadsföringsbyrå med åtta kontor i USA och Europa. De erbjuder varumärkesstrategi, social strategi, storytelling, reklam, webb-/apputveckling och andra digitala marknadsföringstjänster.

⛳ Expertisområde

Kastners expertis ligger i att skapa globala varumärkeskampanjer genom storytelling och enastående kundupplevelser.

? Specialisering

Sportmarknadsföring

Upplevelsebaserad marknadsföring

Community management

?️ Kundkrets

Red Bull, Jockey, Adidas

?Los Angeles Plats: La Cienega Boulevard

? Målgrupp: Specialiserade på kreativ reklam och varumärkesstrategi, främst för livsstils- och sportvarumärken.

28. Quigley-Simpson

Quigley-Simpson, grundat 2002, erbjuder tjänster inom varumärkesbyggande, annonsering och projektledning. Företaget är känt för sin unika reklamstrategi som fokuserar på varumärkesrespons och ger konkreta resultat.

⛳ Expertisområde

Quigley-Simpson är expert på mediestrategi och förvärv. Nästan alla fallstudier på deras webbplats visar att deras kunder utnyttjar deras medieförvaltningstjänster utöver andra tilläggstjänster.

? Specialisering

AI-driven scenarioplanering

Kundservice och marknadsföring

?️ Kundkrets

Marriott Hotels, LA Fire Department, United Explorer

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

?Målgrupp: Skapar fokuserade marknadsföringskampanjer för konsumentförpackade varor, finansiella tjänster, ideella organisationer och hälsovårdsvarumärken.

29. TrixMedia

via TRIXMEDIA

TrixMedia är en reklam- och digital varumärkesbyrå som har varit verksam sedan 2003. De designar varumärkesidentitet, logotyper, förpackningsmaterial, varumärkes- och marknadsföringsplaner samt webbplatser. De hanterar även SEO och marknadsföring i sociala medier åt sina kunder.

⛳ Expertisområde

TrixMedias portfölj är fylld med projekt inom varumärkesidentitet och förpackningsdesign, vilket visar deras expertis inom detta område. De har även produktdesign i sitt utbud, så de är proffs på allt som har med design att göra!

? Specialisering

Grafisk design

Namngivning, logotyp och varumärkesdesign

?️ Kundkrets

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

?Los Angeles Plats: Beverly Hills

? Målgrupp: Tillhandahåller kreativa design- och marknadsföringslösningar för branscher som mode, skönhet och konsumtionsvaror.

30. NITRO PLUG

via NITRO PLUG Digital Marketing

NITRO PLUG, den sista byrån på vår lista, fokuserar främst på att öka trafiken och intäkterna för sina kunder, till skillnad från andra byråer som är mer inriktade på varumärkesbyggande.

Alla NITRO PLUG:s tjänster, inklusive lokal SEO, nationell SEO, PPC-annonsering, e-postmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier och PR-hantering, är inriktade på att generera webbplatstrafik och leads i allmänhet.

⛳ Expertisområde

NITRO PLUG har omfattande expertis inom leadgenerering. De använder avancerade strategier och verktyg, inklusive PPC och SEO, för att skapa kampanjer som ger mätbara resultat.

? Specialisering

SEO

E-postmarknadsföring

Leadgenerering

?️ Kundkrets

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

?Los Angeles Plats: Wilshire Boulevard

? Målgrupp: Specialiserade på leadgenerering och marknadsföringslösningar för bygg- och juridikbranschen.

Viktiga faktorer när du väljer en marknadsföringsbyrå i Los Angeles

Vid det här laget vet du att det inte råder någon brist på bra marknadsföringsbyråer i Los Angeles. Det finns dock ett problem till att tänka på: ”Valet!”

Med många alternativ kommer förvirring. ?‍?

Men att välja rätt marknadsföringsbyrå behöver inte vara komplicerat. Tänk på dessa tre faktorer när du väljer, så är halva jobbet gjort.

? Utvärdera marknadsföringsbehov och mål

Det första steget är att bryta ner dina marknadsföringsmål. Utvärdera dina mål för att förstå vad du hoppas uppnå med dina kampanjer.

Ställ dig själv dessa frågor för att precisera dina marknadsföringsmål: ✅ Vilka specifika problem försöker du lösa med marknadsföring (t.ex. låg webbplatstrafik, dålig varumärkessynlighet, låga konverteringsfrekvenser)?✅ Vilka plattformar är din målgrupp mest aktiv på – sociala medier, sökmotorer eller e-post?✅ Behöver du kortsiktiga resultat, som kampanjresultat, eller långsiktiga strategier för varumärkesbyggande?✅ Hur mäter du framgång – högre trafik, bättre engagemang eller ökade intäkter?

? Utvärdera byråns erfarenhet och rykte

När du har formulerat ett tydligt svar, sök efter byråer som passar dina behov. När du har några byråer i åtanke, filtrera din kortlista. Undersök byråerna, kolla in de kampanjer de har arbetat med och se om något fångar din uppmärksamhet.

Tänk på följande frågor när du diskuterar arbetsomfånget: ✅ Varifrån hämtar de sin kreativa inspiration? ✅ Har de hanterat liknande projekt tidigare? ✅ Förstår de dina affärsmål?

? Förstå prissättningsmodeller och budgetering

Som man brukar säga: ”Det finns bra, billigt och snabbt. Du kan bara välja två.”

Tydliga priser är avgörande när du väljer byrå. Var tydlig med din byråpartner om dina prioriteringar (kvalitet, budget eller snabbhet). Detta hjälper dig att sätta upp mål för alla inblandade och utveckla ett framgångsrikt samarbete.

Här är några faktorer att tänka på: ✅ Är deras prismodell fast, variabel eller en blandning? ✅ Finns det dolda avgifter? Be om transparens i förväg. ✅ Begär en kostnadsuppställning för att undvika överraskningar längre fram.

ClickUp för projektledning och samarbete inom marknadsföring

Att välja en marknadsföringsbyrå är en sak, men att arbeta med dem är en annan. Du behöver en heltäckande projektledningslösning som ClickUp för att säkerställa förstklassig kommunikation och transparens.

Som den ultimata appen för arbete centraliserar ClickUps verktyg för teamsamarbete och marknadsföringsprojektledning allt så att ingenting går förlorat i virrvarret. Låt oss utforska hur ClickUp förenklar "allt som har med arbete att göra" för dig.

? Smidig insamling av krav

Starta dina kampanjer med tydlighet med hjälp av ClickUp Whiteboards.

I korthet:

Skissa och förverkliga ditt teams idéer med intuitiva gester. Det är lika enkelt som att använda penna och papper (men smartare).

Anslut dina whiteboards direkt till ClickUp Tasks . Med ett enda klick förvandlar du dina brainstormingidéer till projekt som alla kan följa.

Förvandla alla idéer till mätbara, spårbara uppgifter med ClickUp Whiteboards.

Lägg till liveuppdateringar på dina whiteboards så att ditt team eller din byrå kan samordna sig direkt – utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

Dela dina whiteboards, bädda in dem i ditt ClickUp-arbetsområde eller exportera dem som PDF-filer så att ingen missar något.

”En projektledningsplattform är oumbärlig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Den har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.”

”En projektledningsplattform är oumbärlig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Den har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.”

? Hantera flera kampanjer med dedikerade projekt

Tänk dig följande: varje kampanj blir ett eget projekt inom din arbetsstation. Inom dessa projekt kan du dela upp uppgifterna i mindre delar och tilldela dem till teammedlemmar eller byråer.

När uppgifter bockas av uppdateras ditt projekt i realtid. Du behöver inte längre gissa vem som har gjort vad – allt är snyggt organiserat och uppdaterat.

Få en snabb överblick över alla dina marknadsföringsuppgifter sorterade efter status i ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

Det är precis vad ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning hjälper dig med, oavsett om du hanterar kampanjer relaterade till PPC, SEO, sociala medier eller något annat inom marknadsföringsområdet.

?Proffstips: Använd ClickUp Automations för att hantera återkommande uppgifter utan ansträngning. Det gör att ditt team kan fokusera på kreativitet och strategi istället för manuella uppföljningar.

? Effektivisera kampanjdokumentationen

Om det finns en lösning som får alla att dra åt samma håll är det ClickUp Docs. Hur fungerar det?

Använd ClickUp Docs för att samarbeta, tilldela åtgärder och spåra uppdateringar i realtid.

Skapa kreativa kampanjbriefs eller rapporter och dela dem direkt med ditt team och dina byråer. Du kan även ställa in behörigheter för att kontrollera vem som kan visa eller redigera dem.

Docs låter alla bidra samtidigt, oavsett om du utarbetar idéer eller granskar framsteg. Lägg till kommentarer, tilldela åtgärder och spåra uppdateringar utan att byta app.

Använd Docs Hub för att samla allt, från wikis till kreativa briefs, på ett enda sökbart ställe. Interna team och byråer kan hitta vad de behöver, när de behöver det.

⌛Tidsbesparande: Använd en kreativ briefmall för att snabbare förbereda briefs med alla fördefinierade parametrar som målgrupp, leveranser, budget, tidsplan, milstolpar etc. Det underlättar arbetet!

? Håll koll på framstegen

Använd ClickUps kreativa projektledningslösning för att samla alla dina kampanjer och idéer på ett ställe. Dessutom kan du fördela uppgifter mer effektivt så att ingen känner sig överbelastad medan andra sitter och rullar tummarna.

Ännu bättre, med denna allt-i-ett-teamlösning kan du snabbt dela feedback om kreativt arbete eller begära ändringar utan att fastna i e-postkedjor.

Skapa ett kraftpaket med ClickUp Team för kreativa byråer för att planera, skapa och presentera ditt bästa arbete – allt på ett och samma ställe.

Kombinera det med ClickUp Dashboards, så kommer ditt marknadsföringsteam att känna sig oövervinnligt!

Här är en förhandsvisning:

Undrar du hur dina marknadsföringskampanjer presterar? Dashboards visar dig allt – konverteringsfrekvenser, engagemang i sociala medier och mycket mer – så att du vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Använd ClickUp Dashboards för att få en översikt över ditt projekts tidsplan och framsteg.

Från annonsdesign till innehållsuppdateringar – med Dashboards kan du se exakt var din byrå lägger sin fokus.

Få reda på hur mycket tid din byrå lägger på olika uppgifter med inbyggd tidrapportering. Det hjälper dig att hålla dig inom budgeten och säkerställer att ingen tid går till spillo.

Och just när du trodde att det inte kunde bli bättre började ClickUp Agency Management Template effektivisera dina projekt.

Ladda ner denna mall Hantera kundonboarding, feedback och fakturor på ett och samma ställe med ClickUp Agency Management Template.

Med den här mallen kan du:

Se alla pågående projekt på ett ögonblick

Samarbeta och brainstorma kreativa kampanjidéer

Automatisera uppgifter baserat på status, prioritet och förfallodatum

Övervaka och justera dina kampanjstrategier utifrån prestationsmått.

En expertmarknadsföringsbyrås inverkan på varumärkesbyggande

1. Apples Macintosh-reklamfilm ”1984”

? Företag: Apple

? Kampanj: 1984 Super Bowl-reklamkampanj för lanseringen av Macintosh

? Marknadsföringsbyrå: Chiat/Day

? Historia: 1984 skakade Apple om världen med en djärv Super Bowl-reklam för att lansera sin Macintosh-dator, ett direkt svar på IBM PC:s dominans.

Reklamfilmen, som skapades av Chiat/Day, stack ut eftersom den inte följde de vanliga reglerna för produktreklam – den visade inte ens själva datorn.

Denna okonventionella strategi väckte oro bland Apples styrelse, som inte var säker på om en så dramatisk reklam utan produkt verkligen kunde marknadsföra deras senaste innovation på ett effektivt sätt.

? Resultat: Satsningen gav resultat och annonsen fick mycket beröm och skapade hype i flera veckor.

Lektioner ⬇️ ✅ Djärva, okonventionella idéer kan lämna ett bestående intryck✅ Emotionella, berättelsedrivna kampanjer väcker större genklang än produktinformation✅ Beräknade risker, även med intern motstånd, kan ge banbrytande resultat Bästa praxis ⬇️ ✅ Engagera din målgrupp genom att väcka känslor hos dem✅ Använd evenemang med hög synlighet för att maximera kampanjens räckvidd

2. Coca-Colas kampanj ”Holidays Are Coming”

? Företag: Coca-Cola

? Kampanj: Helgerna närmar sig

? Marknadsföringsbyrå: WB Doner

? Historia: Coca-Cola hade tidigare försökt sig på julmarknadsföring nästan varje år runt jul, men det var ingenting jämfört med kampanjen 1995.

Det året lanserade de en ny reklamkampanj där man kunde se stora processioner av dekorerade Coca-Cola-lastbilar köra på isiga vägar.

Med musiken ”Holidays Are Coming” spelande i bakgrunden skulle lastbilarna lysa upp atmosfären när de passerade.

? Resultat: Annonsen blev en sådan succé att den gjorde Coca-Cola till en kulturell symbol för julen. Än idag ses Coca-Colas jultruckar som ett tecken på att julen är på väg.

Lektioner ⬇️ ✅ Ikoniska bilder, som Coca-Cola-lastbilarna, kan skapa bestående kulturella associationer✅ Musik och atmosfär spelar en stor roll för att skapa emotionella band till publiken Bästa praxis ⬇️ ✅ Använd starka, relaterbara symboler för att koppla ditt varumärke till säsongstraditioner✅ Skapa kampanjer som väcker glädje och nostalgi för att nå ut till målgruppen✅ Utnyttja multisensoriska element, som musik och bilder, för att förstärka den emotionella effekten

3. Nikes kampanj ”Equality”

?Företag: Nike

?Kampanj: Jämlikhet

?Marknadsföringsbyrå: Wieden+Kennedy

? Berättelse: Under 2017, mitt i en politiskt laddad Grammy-säsong med fokus på rasism, tog Nike tillfället i akt med sin kampanj "Equality". Med stjärnor som LeBron James, Serena Williams och Megan Rapinoe i huvudrollerna debuterade reklamen med stor pompa och ståt.

Inför Grammygalan engagerade Nikes PR-team strategiskt vänsterorienterade medier, influencers och idrottare för att skapa buzz. När kampanjen väl hade lanserats förstärkte Nike den genom att uppdatera sina sociala medier med profilbilder med temat ”Jämlikhet”, fästa annonsen högst upp och till och med lansera en webbplats där fans kunde skapa egna profilbilder med temat Jämlikhet.

? Resultat: Annonsen blev en succé med över 800 svar och över 19 000 retweets dagen efter Grammygalan. Momentumet fortsatte i flera veckor efter evenemanget, då människor fortsatte att byta profilbilder.

Lektioner ⬇️ ✅ Aktuella kampanjer som är anpassade efter aktuella händelser kan förstärka effekten✅ Att utnyttja influencers och medier hjälper till att skapa förväntan inför lanseringen✅ Interaktiva element, som användargenererat innehåll, upprätthåller kampanjens momentum Bästa praxis ⬇️ ✅ Samarbeta med influencers och plattformar som tilltalar din målgrupp✅ Inkludera interaktiva funktioner för att engagera målgruppen och öka kampanjens räckvidd

Enkel byråhantering med ClickUp

Det är inte svårt att hitta en marknadsföringsbyrå i Los Angeles, men att samarbeta med dem kräver planering.

När du anlitar en marknadsföringsbyrå behöver du ett sammankopplat projektledningsverktyg för att säkerställa att dina varumärkesvärden bevaras.

ClickUp är en app för arbete som låter dig hålla koll på alla dina kreativa projekt.

Med avancerade funktioner för uppgiftshantering och samarbete kan du enkelt brainstorma med ditt team, organisera kampanjer och kommunicera med intressenter för att skapa innovativa kampanjer som håller publiken intresserad.

Registrera dig gratis på ClickUp.