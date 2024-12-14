Hur man använder ChatGPT för copywriting

”Kreativitet är intelligens som har kul”, sa Albert Einstein. För copywriters är kreativitet det som förvandlar ord till magi. Men tänk om du hade ett verktyg som kunde göra ditt skrivande snabbare, skarpare och mer spännande?

Prova ChatGPT – ett AI-verktyg som hjälper dig att snabba upp din research, finslipa dina utkast och generera idéer till innehåll. ✨

Allt du behöver göra är att öppna ChatGPT, ange information om ditt projekt, och voilà! På nolltid har du en uppsättning kreativa slogans och innovativa idéer till hands.

Med ChatGPT känns copywriting inte längre som ett ensamt jobb. Det kan vara din kreativa partner som genererar idéer, förstår din målgrupp och skapar engagerande innehåll, allt på några sekunder. Så oavsett om du behöver en catchy rubrik, en annonstext eller ett polerat säljargument, finns ChatGPT där för att stödja dig när din kreativitet sinar.

Är du redo att se vad AI-driven kreativitet kan göra för dig? Låt oss sätta igång! 🤖

Förstå ChatGPT för copywriting

Tack vare artificiell intelligens har copywriting genomgått en 360-graders transformation, vilket öppnar upp nya möjligheter för skribenter. Istället för att fastna i de tekniska aspekterna av innehållsskapande kan skribenter nu fokusera på det som verkligen betyder något – kreativitet och att bygga relationer.

Eftersom AI gör grovjobbet får copywriters mer tid att finjustera sitt arbete, utforska nya idéer och få innehållet att sticka ut. Det innebär mer utrymme för att experimentera med unika vinklar, utforska nya trender och skapa mer personligt och engagerande innehåll.

Med AI kan copywriters arbeta smartare, inte hårdare. Tänk på ChatGPT som en blandning av kreativitet och teknik som gör skrivandet mer kraftfullt och dynamiskt.

Hur fungerar ChatGPT egentligen?

Liksom många andra moderna AI-baserade verktyg fungerar ChatGPT som en stor språkmodell (LLM). Den är tränad på enorma datamängder och bryter ner kommandon i tokens för att analysera sammanhang och avsikt. Open AI hävdar faktiskt att ChatGPT har tränats på 300 miljarder ord från olika bloggar, webbplatser och mycket mer!

När du matar in en prompt genererar ChatGPT ett svar med hjälp av de mönster som den har lärt sig från sina träningsdata.

Om du till exempel frågar ”Vad är en bra slogan för att sälja croissanter?” analyserar ChatGPT sammanhanget och genererar ett svar som ”Förgyll din morgon med nybakade croissanter!”. Denna anpassning sker eftersom ChatGPT har lärt sig från ett stort antal språkmönster för att producera relevanta och naturligt klingande resultat.

👀 Visste du att? ChatGPT fick 1 miljon användare på bara 5 dagar efter lanseringen. Och efter två månader nådde antalet aktiva användare 100 miljoner!

Fördelar med att använda ChatGPT för copywriting

Låt oss nu se hur ChatGPT och andra AI-verktyg kan hjälpa till med copywriting:

Sparar tid: ChatGPT kan spara tid genom att hantera uppgifter som brainstorming, utkast, innehållsplanering och research. Med snabbare leveranstider kan du ta emot fler kunder, dvs. skala upp din frilansverksamhet eller byrå.

Kostnadseffektivt: Det kostar ingenting att använda ChatGPT (originalversionen). Ja, det stämmer! Utan att spendera en krona kan du använda det för att skapa alla typer av fängslande innehåll i stor skala. Med andra ord – mer innehåll, effektivitet och kreativitet – helt utan kostnad.

Övervinna skrivkramp: Alla författare känner till kampen med att stirra på ett tomt papper och vänta på idéer som bara inte kommer. Och efter ett tag kan det kännas som att du har använt alla bra idéer. Du kan använda ChatGPT för inspiration.

Personalisering av innehåll: ChatGPT hjälper till att personalisera innehåll för specifika målgrupper genom att förstå deras preferenser och skräddarsy budskapet efter deras behov. Det kan skapa texter som skapar en emotionell koppling till potentiella kunder, oavsett om det är för e-post, sociala medier eller webbplatser.

Mångsidighet över format, stilar och tonfall: ChatGPT växlar enkelt mellan olika format, vare sig det gäller produktbeskrivningar, blogginlägg, e-postmarknadsföring eller innehåll på sociala medier, och anpassar tonfall och stil efter sammanhanget, oavsett om det är professionellt, avslappnat eller vänligt.

Här är ett exempel på hur ChatGPT kan svara:

via ChatGPT

Ja, det är så enkelt! 🎉

Detta är några av fördelarna med ChatGPT. Låt oss snabbt titta på några exempel för att hjälpa dig att förstå dess användningsområden i detalj.

Hur man använder ChatGPT för copywriting

När det gäller copywriting ligger kraften i ChatGPT i hur du skriver dina promptar. Ju mer specifik din prompt är, desto bättre blir resultatet.

Så här ser en vanlig promptinmatning och utmatning vanligtvis ut:

via ChatGPT

Nu ska vi använda samma exempel och skapa en mer komplex prompt. Nedan visas inmatningen och resultatet:

via ChatGPT

Ser du skillnaden i resultatet? Det är kraften i rätt ChatGPT-prompter. Låt oss nu utforska hur du kan använda ChatGPT för copywriting för att få relevant innehåll av hög kvalitet.

1. Inlägg på sociala medier

Tänk på ChatGPT som din brainstormingpartner eller teamkamrat för sociala medier. Ge idéer eller lägg till nyckelord, så kan programmet skapa roliga och fängslande inlägg för sociala medier.

Låt oss säga att du behöver ett inlägg på sociala medier inför julen för en möbelaffär. Så här skulle ChatGPT svara:

2. Annonstexter

Att skriva annonser som fångar uppmärksamheten kan vara svårt, men ChatGPT gör det enkelt. Du kan dela med dig av information om din produkt och målgrupp, så skapar programmet korta, slagkraftiga annonser på några sekunder.

Om du till exempel säljer löparskor kan du skapa en Facebook-annons så här:

3. Bloggar

Om du skriver ett blogginlägg och behöver hjälp med att skapa en disposition kan ChatGPT komma till din undsättning. Tänk dig att du skriver en blogg om konvertering på landningssidor. Du kan till och med skapa ett fullständigt inlägg utifrån en disposition. Så här kan ChatGPT hjälpa dig att skapa en bloggdisposition:

4. Rubriker och CTA:er

Med ChatGPT kan du skapa iögonfallande rubriker och övertygande CTA:er som driver till handling. Det genererar optimerade metatitlar och beskrivningar för att förbättra SEO, vilket säkerställer att ditt innehåll fångar uppmärksamhet och rankas bättre.

Om din blogg till exempel handlar om "kaffebönor" kan du optimera den med ChatGPT.

5. E-postkampanjer

ChatGPT hjälper dig att snabbt skapa engagerande e-postmeddelanden. Ange bara de viktigaste punkterna så genererar det fängslande ämnesrader, personliga introduktioner och övertygande innehåll. Det skräddarsyr e-postmeddelanden för din målgrupp, oavsett om du arbetar med e-handel, driver ett nyhetsbrev eller kontaktar potentiella kunder.

Låt oss anta att du driver en e-handelsbutik och vill informera dina kunder om den 20 % rabatt du erbjuder. Så här kan ChatGPT hjälpa dig:

Förutom allt innehållsspecifikt arbete kan ChatGPT hjälpa dig med:

6. Forskning

ChatGPT kan vara din forskningspartner och göra processen snabbare och effektivare. Du kan mata in kundintervjuer, recensioner och vittnesmål för att identifiera mönster i språket, smärtpunkter och behov. Det kan identifiera vanliga teman och insikter för att skapa mer riktade texter som talar direkt till din målgrupp.

ChatGPT kan hjälpa dig att upptäcka unika vinklar genom att granska befintlig kundfeedback och marknadstrender för bättre positionering och värdeerbjudande.

Det kan också analysera konkurrenters innehåll – webbtexter, inlägg på sociala medier, e-postkampanjer – och ge insikter om deras kommunikationsstrategier. Det kan upptäcka styrkor, svagheter och luckor i deras strategi, vilket gör att du kan positionera ditt varumärke mer effektivt och ta tillvara möjligheter som de kanske förbiser.

Låt oss anta att du skriver för skönhetsbranschen. Om du vill jämföra ditt varumärkes strategi för sociala medier med en konkurrents, kan du göra det så här:

7. Återanvändning av innehåll

Att återanvända innehåll är ett smart sätt att maximera dina insatser och nå olika målgrupper. ChatGPT kan ta ett befintligt innehåll, till exempel ett blogginlägg, och konvertera det till olika format (på några sekunder) för att maximera dina insatser och nå olika målgrupper.

Oavsett om du behöver snuttar för sociala medier, ett engagerande videoskript eller en informativ infografik kan ChatGPT omformulera innehållet utan att förlora dess kärnbudskap. Här är ett exempel på inlägg för sociala medier som skapats från en blogg om tips för hälsosam kost.

8. A/B-testning

Du kan också förenkla A/B-testning med ChatGPT genom att snabbt generera flera versioner av marknadsföringsmaterial, såsom rubriker, e-postämnen eller annonstexter. Det hjälper dig att optimera texter baserat på prestationsdata och förfina dina budskap för högre engagemang och konverteringar.

Tänk dig att du lanserar en ny fitnessapp och vill se vilken e-postrubrik som lockar flest användare. Nedan visas hur du kan använda ChatGPT till din fördel:

9. Redigering och tonanpassning

Redigering är nyckeln till att skapa en kvalitativ text. Och vet du vad? ChatGPT kan hjälpa till med detta också! Det kan redigera ditt innehåll för tydlighet och sammanhang för att säkerställa att det stämmer överens med den ton du vill förmedla – oavsett om den är professionell, vänlig eller avslappnad.

Du kan till exempel använda ChatGPT för att korrekturläsa innehåll och ta bort grammatiska och tonala avvikelser.

Detta är bara några exempel på kraften i AI. Det förändrar hur företag arbetar med copywriting för landningssidor, webbplatser, pressmeddelanden och produktbeskrivningar. Ta en titt på tabellen nedan:

Typ av copywriting Hur ChatGPT kan hjälpa dig SEO-copywriting Genererar nyckelordsrikt, SEO-optimerat innehåll som rankas högt på sökmotorerna. Produktbeskrivningar Skapa unika, övertygande produktbeskrivningar som är skräddarsydda för att effektivt lyfta fram fördelar och funktioner. Landningssidor Skapa övertygande landningssidor som är utformade för att konvertera besökare till leads eller kunder. Säljtexter Hjälper till att skapa texter för varje steg i en försäljningstratt, vårda leads och driva dem mot konvertering. Videoskript Skapa engagerande och tydliga videoskript för förklarande videor, annonser eller innehåll för sociala medier. Brandingtext Hjälper till att skapa konsekventa, engagerande budskap som återspeglar varumärkets röst och når ut till målgruppen. Pressmeddelanden Hjälper till att skriva tydliga, professionella pressmeddelanden för att annonsera nyheter, evenemang eller produktlanseringar. Fallstudier Utvecklar detaljerade, övertygande fallstudier som lyfter fram ett varumärkes framgång och genomslagskraft. Vitböcker Genererar djupgående, informativa vitböcker som etablerar expertis och erbjuder lösningar. Nyhetsbrev Skapa innehåll för nyhetsbrev som är informativt, engagerande och relevant för målgruppen. Samarbeten med influencers Skriver engagerande texter för influencer-marknadsföringskampanjer som passar både varumärket och influencern. Evenemangsreklam Generera reklamtexter för evenemang som är tydliga, spännande och uppmuntrar deltagande. Försäljningstrattar Hjälper till att skapa texter för varje steg i en försäljningstratt, vårda leads och driva dem mot konvertering. E-handelstexter Skapar tydliga, konverteringsfokuserade texter för e-handelssajter, produktsidor och kassaprocesser. Webbplatsinnehåll Skapa övertygande, användarvänligt webbplatsinnehåll som tydligt förmedlar varumärkets budskap. Företagskommunikation Skriver professionell, varumärkesanpassad kommunikation för interna och externa företagsmeddelanden.

Och även om många marknadsförare och AI-entusiaster tror att detta bara är början, kan enkel innehållsskapande verkligen ske utan några förbehåll? Egentligen inte.

Innan du börjar skapa innehåll med ChatGPT bör du också känna till dess begränsningar.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för copywriting och innehållsskapande

Om du frågar ChatGPT "Vad är 2 + 3?" kommer det att svara att det är 5. Men om du insisterar på att svaret är 6, kanske det bara håller med eller hittar ett sätt att undvika att säga emot. Detta är en viktig begränsning – ChatGPT kan låta självsäkert, men det saknar verklig förståelse och går bara med på det som verkar rätt.

ChatGPT kan hjälpa till med att skapa innehåll, men garanterar inte innehållets noggrannhet, originalitet och tillförlitlighet. Här är några av dess viktigaste begränsningar:

En av ChatGPT:s största utmaningar är att det endast är tränat på data och information fram till 2023. Detta kan vara ett stort problem om du behöver innehåll med aktuella fakta, senaste statistik eller branschnyheter.

Många områden, såsom finans, teknik och hälsovård, genomgår snabba förändringar nästan varje dag, och ChatGPT känner inte till något nytt och har inte tillgång till sådan information. Om du till exempel frågar ChatGPT om inflationen 2024 eller nya tekniska produkter, kanske du inte får uppdaterade uppgifter.

Risker med plagiering och repetitiva formuleringar

ChatGPT kopierar inte direkt från sina källor, men dess svar kan ibland nära spegla befintligt innehåll på andra webbplatser eller sociala medieplattformar.

För varumärken som strävar efter en unik, autentisk röst och särprägel kan det leda till repetitiva formuleringar och brist på originalitet att enbart förlita sig på ChatGPT.

💡Proffstips: Förbättra ditt AI-innehåll genom att ta bort onödiga ord som ”ständigt föränderlig”, ”höja” och ”samarbeta” och fokusera på att tillföra värde genom tydlig kontext och expertinsikter.

Inkonsekvent ton och stil

ChatGPT kan ha svårt att upprätthålla en konsekvent ton och stil. Eftersom det är tränat på ett brett spektrum av data kan det oväntat växla mellan formellt och informellt språk, vilket skapar en osammanhängande läsupplevelse.

Om du strävar efter en specifik ton kan denna inkonsekvens leda till extra redigeringstid för att få innehållet att flyta smidigt.

Här är vad Rob Rooney, copywriter, säger om att använda ChatGPT för att skriva texter:

via LinkedIn

Slutligen väcker ChatGPT etiska frågor om transparens och originalitet. Läsare förväntar sig ofta autentiska, mänskliga insikter, så att presentera AI-genererat innehåll som om det vore skrivet av människor kan underminera förtroendet.

Hindrar dessa begränsningar dig från att skapa utmärkt text? Prova ClickUp!

Använda ClickUp för copywriting

Som skribent är du förmodligen överväldigad av alla AI-verktyg som finns tillgängliga idag. Alla lovar att göra skrivandet enklare, men många tvingar dig fortfarande att hoppa mellan olika plattformar och slösa tid på uppgifter som skulle kunna automatiseras.

Prova ClickUp Brain – ett AI-verktyg som är särskilt utvecklat för att göra din skrivprocess smartare, snabbare och mer sammanhängande.

Använd ClickUp Brain för att skapa kreativa inlägg på sociala medier på några sekunder

Med ClickUp Brain kan du:

Skriv marknadsföringstexter som passar din röst och dina mål perfekt. Från engagerande blogginlägg till marknadsföringsinnehåll erbjuder ClickUp Brain skräddarsydda skrivförslag som matchar din stil och dina mål, så att varje ord räknas.

Förenkla komplexa copywritingidéer och förfina budskapet för att skapa mer engagerande och läsbart innehåll.

Extrahera och sammanfatta automatiskt viktiga punkter från dokument, uppgifter och kommentarer för att upprätthålla tydlighet och fokus i alla projekt.

Dra nytta av en säker plattform som kan hämta information från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp Docs

Copywriting innebär flera omgångar av revideringar och feedback. Med ClickUp Docs kan flera teammedlemmar arbeta på samma dokument samtidigt. Du behöver inte längre vänta på svar via e-post eller hantera versionskontrollproblem – alla kan se ändringarna när de görs för en smidig kommunikation.

Brainstorma idéer, genomför analyser och samarbeta i realtid med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan ditt team:

Samarbeta i realtid, ge feedback och lämna kommentarer – allt i samma dokument. Få omedelbar feedback från intressenter, kunder eller teammedlemmar för att göra ändringar på plats och påskynda projektets genomförande.

Brainstorma, förfina och organisera idéer för rubriker, slogans eller bloggämnen – allt på ett och samma ställe.

Organisera texten med rubriker, underrubriker och checklistor för att förbättra läsbarheten och säkerställa ett logiskt flöde.

Tilldela uppgifter direkt i dokumentet, sätt deadlines och spåra revideringar för att hålla din copywriting-process på rätt spår.

Övervaka ändringar genom versionshistoriken, jämför utkast och hämta tidigare innehåll för att undvika att förlora viktiga idéer.

ClickUp Workflow Automation

Författare har ofta många uppgifter att jonglera med – research, utkast, redigering och samarbete. Med så många verktyg för innehållsskapande, projektledning och feedback är det lätt att tappa fokus.

ClickUp Workflow-automatisering förenklar repetitiva uppgifter som innehållsrevideringar eller godkännanden genom att automatiskt följa fastställda riktlinjer. Detta eliminerar manuella steg, påskyndar projektets tidsplan och säkerställer konsekvens.

Skapa anpassade automatiseringar i ditt copywriting-arbetsflöde med ClickUp Automation

Med ClickUps automatisering av arbetsflöden kan du:

Automatisera uppgiftsfördelningen för innehållsskapande, revideringar och godkännanden för att hålla projekten igång utan problem.

Ställ in triggers för att meddela teammedlemmar när innehållet når specifika stadier, såsom utkast, redigeringar eller slutgiltigt godkännande.

Anpassa arbetsflöden för att effektivisera processen från briefskapande till slutlig leverans av texter för konsistens och effektivitet.

Eliminera flaskhalsar genom att automatisera påminnelser om deadlines och feedbackförfrågningar, så att innehållet levereras i tid.

Integrera med verktyg som Google Docs, Slack och Grammarly för att automatisera feedbackloopar och synkronisera arbetet mellan olika plattformar.

ClickUp Marketing

Du kan också brainstorma kampanjidéer, bygga en innehållsdatabas och skapa detaljerade projektplaner med uppgifter tilldelade varje teammedlem med ClickUp Marketing -funktionerna.

Planera, genomför och följ upp marknadsföringskampanjer och evenemang smidigt med ClickUp Marketing

ClickUp-marknadsföring hjälper dig att:

Organisera projektets arbetsflöden med centraliserade planeringsverktyg, inklusive uppgiftshantering, tidslinjer och kampanjkalendrar.

Anpassa dina marknadsföringsmål till det dagliga arbetet genom att koppla din färdplan till genomförbara uppgifter och milstolpar.

Samarbeta enkelt med ClickUps dokument-, whiteboard- och korrekturverktyg, så att alla teammedlemmar håller sig synkroniserade.

Visualisera teamets framsteg i realtid med dashboards som spårar slutförda uppgifter, tidslinjer och kampanjens totala resultat.

Integrera dina favoritmarknadsföringsverktyg, såsom HubSpot, Slack och G Suite, för att skapa ett enhetligt och effektivt arbetsflöde.

Få ut det mesta av AI för copywriting med ClickUp

Det är en spännande tid att vara författare. AI håller på att bli den assistent som författare behöver – en assistent som varken sover, blir trött eller får slut på idéer. Genom att kombinera det bästa av två världar (AI-driven effektivitet med mänsklig nyansrikedom) omdefinierar kreatörer och författare vad som är möjligt inom berättande och innehållsskapande.

När det gäller copywriting är nyckeln till framgång att veta när man ska utnyttja AI:s kraft för produktivitet och när man ska låta sin egen röst bära berättelsen. Och ClickUp kan vara din partner här.

ClickUp Brain hjälper dig att strukturera, planera och dela dina texter och tankar. Oavsett om det gäller att skapa en blogg, ett manus eller skriva ett personligt brev, kan du göra allt med ett enda klick.

Låt inte AI:s potential att skapa övertygande texter gå till spillo. Registrera dig hos ClickUp för att organisera projekt, hålla deadlines och utveckla din karriär inom copywriting.