Google Meet vs Zoom: Vilket videokonferensverktyg är bäst 2025?

Har du haft ett Zoom-samtal idag? Eller kanske har du använt Google Meet för att chatta med en kund? Dessa verktyg har blivit en del av vårt dagliga arbetsliv.

De har förändrat sättet vi kommunicerar med kollegor och kunder på. Vi har lärt oss att vi inte behöver vara i samma rum för att få saker gjorda, vi behöver bara rätt appar.

Men det finns ingen videokonferensapp som passar alla. Vissa kanske föredrar Google Meets enkla plug-and-play-funktion, medan andra kanske gillar Zooms omfattande funktioner för hantering av videomöten från början till slut.

I det här blogginlägget jämför vi Zoom och Google Meet för att se vilket som passar dig bäst. Vi presenterar också några nya verktyg för online-möten som kan göra samarbetet ännu smidigare.

Låt oss börja gräva.

Vad är Google Meet?

Google Meet är en videokonferensprogramvara som låter dig ansluta och samarbeta online. Den är perfekt för privat och professionellt bruk och erbjuder smidig integration med Google Workspace-verktyg som Gmail och Google Kalender.

Google Meet levererar klart ljud och video, liveundertexter och robusta säkerhetsfunktioner för att säkerställa att dina konversationer förblir säkra och tillgängliga. Dess enkla gränssnitt och flexibla planer gör det till ett måste för alla som kommunicerar med andra på distans.

Funktioner i Google Meet

Med avancerade funktioner kan Google Meet göra dina virtuella möten säkra och engagerande. Oavsett om du hanterar ett litet möte eller ett stort evenemang, erbjuder det allt du behöver för smidig samverkan.

1. Liveundertexter

Håll alla informerade med automatiska undertexter i realtid. Dessa undertexter drivs av Googles AI och är snabba och exakta, perfekta för tillgänglighet eller flerspråkiga team.

2. Skärmdelning

Dela hela skärmen, ett specifikt fönster eller en Chrome-flik med bara några klick, vilket gör det enkelt att presentera dokument, bilder och videor under mötet.

3. Grupprum

Dela upp större möten i mindre, fokuserade grupper med breakout-rum – perfekt för teamsamarbete, workshops eller nätverkssessioner. Kom dock ihåg att du ännu inte kan spela in eller livestreama breakout-rum.

4. Inspelning av möten

Behöver du spara viktiga ögonblick? Med Google Meet kan du spela in möten och lagra dem i Google Drive med hög video- och ljudkvalitet för enkel åtkomst och senare delning.

5. Jamboard-integration

Samarbeta kreativt med den inbyggda Jamboard-funktionen. Denna interaktiva whiteboard gör det möjligt för deltagarna att brainstorma, rita och dela idéer visuellt i realtid.

6. Brusreducering

Bakgrundsljud kan vara störande under möten. Google Meet minskar detta genom att använda AI för att filtrera bort oönskade ljud, vilket hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt.

7. Säkerhet och kryptering

Google Meet krypterar alla möten under överföring och följer branschledande säkerhetsstandarder. Dessutom, med säkerhetsfunktioner i företagsklass, förblir dina data säkra när du använder webbläsaren eller mobilappen.

8. Kalender- och e-postintegration

Planera och delta i möten direkt från Google Kalender eller Gmail med ett enda klick, så att du enkelt kan hålla ordning och komma i tid.

9. Mobilkompatibilitet

Få tillgång till Google Meet när du är på språng med dedikerade appar för iOS och Android, så att du aldrig missar ett möte på kontoret eller när du är på resande fot.

Priser för Google Meet

Prisinformationen för Google Workspace, som Google Meet ingår i, är följande:

Basic (gratis): 0 dollar

Business Starter : 6 USD per användare/månad

Business Standard : 12 USD per användare/månad

Business Plus : 18 USD per användare/månad

Företag: Anpassade priser baserade på organisationens behov

Vad är Zoom?

Zoom är en videokonferensprogramvara som gör det möjligt för företag, lärare och privatpersoner att enkelt kommunicera med varandra. Med sina högupplösta video- och ljudfunktioner möjliggör Zoom smidiga virtuella möten på alla enheter, oavsett om det är en bärbar dator, surfplatta eller smartphone.

Dess användarvänlighet, pålitliga anslutningskvalitet och omfattande samarbetsfunktioner gör det till en självklar lösning för personlig och professionell kommunikation.

Zoom-funktioner

Zoom erbjuder olika avancerade funktioner för att göra möten och samarbete produktiva. Oavsett om du håller ett affärsmöte, arrangerar ett webbinarium eller genomför virtuell utbildning, garanterar dessa verktyg en smidig och interaktiv upplevelse.

1. HD-video och -ljud

Zoom stöder HD-video och överlägsen ljudkvalitet, vilket garanterar att dina Zoom-möten är tydliga och engagerande. Med sin adaptiva teknik justerar den kvaliteten baserat på din internethastighet.

2. Skärmdelning

En av Zooms mest kraftfulla samarbetsfunktioner, skärmdelning, gör det möjligt för dig och ditt team att visa hela skärmen eller specifika appar för mer dynamiska presentationer.

3. Grupprum

Med breakout-rum kan värden dela in dig i mindre relevanta grupper för större möten eller virtuella evenemang för mer fokuserade diskussioner eller teamaktiviteter.

4. Teamchatt

Zooms integrerade teamchattfunktion gör att du kan kommunicera via text utanför mötena och dela filer, bilder och länkar för kontinuerligt samarbete.

5. AI-kompanjon

Zooms AI-drivna funktioner, mötesutskrifter, intelligenta sammanfattningar och åtgärdspunkter kan hjälpa dig att hålla koll på viktiga diskussioner utan att behöva ta anteckningar.

6. Virtuella bakgrunder och avatarer

Du kan anpassa ditt mötesrum med virtuella bakgrunder eller använda roliga avatarer för en kreativ touch.

7. Molninspelning

Zoom erbjuder molnbaserade inspelningsfunktioner som låter dig spara och dela inspelningar av möten, komplett med transkriptioner för enkel referens senare.

Priser för Zoom

Basic (gratis): 0 dollar

Pro: 13,32 dollar per månad/användare

Företag: 18,32 dollar per månad/användare

Business Plus: 22,49 $ per månad/användare

Företag: Anpassade priser

Google Meet vs. Zoom: Jämförelse av funktioner

Google Meet och Zoom är populära videokonferensverktyg som tillgodoser olika behov och preferenser. Här är en kort sammanfattning av deras funktioner för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar dig bäst.

Funktion Google Meet Zoom Antal deltagare Varierar mellan 100 och 1000, beroende på abonnemangsplan. Upp till 100 i gratisversionen; upp till 1000 i företagsversionen Integration Sömlöst med Google Workspace Omfattande med många appar Användargränssnitt Snyggt och användarvänligt Sofistikerat och funktionsrikt Virtuella bakgrunder Begränsad anpassning Omfattande anpassningsalternativ Inspelning och uppspelning Begränsat av Google Workspace-nivå Omfattande med enkel delning Säkerhetsfunktioner Stark kryptering, färre administratörskontroller Avancerade kontroller och end-to-end-kryptering; problem i det förflutna Plattformens tillgänglighet Webbaserade mobilappar Datorprogram för flera operativsystem; även tillgängligt på webben och i mobilen. Samarbetsverktyg Grundläggande verktyg som chatt och grupprum Avancerade verktyg, inklusive chatt, grupprum, omröstningar och frågor och svar.

Låt oss nu titta närmare på några av dessa funktioner.

Möteskapacitet

Google Meet tillåter upp till 1000 deltagare att delta i ett möte med avancerade planer, vilket gör det möjligt att utan problem hantera större team i Google Workspace-paketet. Det är främst fördelaktigt för företag som ofta anordnar stora teammöten eller webbseminarier. Med den kostnadsfria planen kan du vara värd för upp till 100 personer samtidigt.

Zoom erbjuder likaså olika begränsningar beroende på abonnemang, med möjlighet att ta emot 100 deltagare i gratispaketet och upp till 300 i Business- och Business Plus-abonnemangen. Du behöver en tilläggslicens för stora möten för att utöka antalet deltagare till 500 eller 1 000. Denna flexibilitet gör det idealiskt för organisationer som behöver skala upp möten för evenemang.

🏆 Vinnare: Google Meet kan vara mer ekonomiskt för mindre team som ibland behöver hålla stora möten tack vare det lägre startpriset och de integrerade Workspace-funktionerna. För team som ofta behöver hålla stora möten kan dock Zooms flexibilitet med tillägget ”Large Meeting” vara värt investeringen.

Både Google Meet och Zoom erbjuder skärmdelning. Google Meet integreras dock väl med Google Workspace, vilket möjliggör enkel samverkan på delade dokument och redigering i realtid under möten.

Zoom erbjuder avancerade alternativ för skärmdelning, inklusive anteckningsfunktioner och möjligheten att fjärrstyra den delade skärmen, vilket gör den mer interaktiv. Detta är särskilt användbart för utbildningar eller presentationer där engagemang är avgörande.

🏆 Vinnare: Zoom, för sina förbättrade samarbetsverktyg som främjar interaktiva online-möten.

Inspelning och transkription

Google Meet och Zoom låter dig spela in online-möten. Google Meet sparar dem automatiskt på Google Drive i Google Workspace, men transkription är begränsad till betalda abonnemang, vilket kan begränsa åtkomsten för gratisanvändare.

Zoom erbjuder inspelnings- och automatisk transkriptionsfunktioner i alla abonnemang, vilket gör att användarna enkelt kan komma åt mötesanteckningar och inspelade sessioner för framtida referens, oavsett abonnemangsnivå.

🏆 Vinnare: Zoom, för dess omfattande inspelnings- och transkriptionsalternativ som ökar produktiviteten.

Grupprum

Google Meet och Zoom har grupprum. Google Meet gör det möjligt för deltagarna att delta i mindre diskussioner inom ett större möte i Google Workspace. Funktionen är dock inte alltid lika tillförlitlig när det gäller att hantera flera grupprum.

Zoom är välkänt för sina grupprum. Det erbjuder omfattande alternativ för att hantera dessa utrymmen under möten, inklusive möjligheten för värdar att ansluta sig till vilket grupprum som helst när som helst, vilket dramatiskt förbättrar mötesdynamiken.

🏆 Vinnare: Zoom, tack vare dess mer robusta funktioner för grupprum som underlättar effektivt grupparbete.

Integrationer

Google Meet är tätt integrerat med Google Workspace-appar som Gmail, Drive och Kalender, vilket gör det till ett utmärkt val för användare inom Googles ekosystem. Denna integration förenklar arbetsflödet och schemaläggningen för team som är starkt beroende av Googles produkter.

Zoom integrerar ett brett utbud av produktivitetsverktyg, inklusive Microsoft Teams och Slack, vilket ger större flexibilitet för användare som behöver ansluta till olika verktyg. Dess omfattande marknadsplats gör det dessutom möjligt för användare att förbättra sin Zoom-upplevelse med hjälp av ett stort antal appar från tredje part.

🏆 Vinnare: Zoom, tack vare sitt bredare utbud av integrationer.

Säkerhet

Både Google Meet och Zoom prioriterar säkerhet, men Google Meet drar nytta av Googles robusta säkerhetsprotokoll, inklusive end-to-end-kryptering och regelbundna uppdateringar av Google Workspace. Detta är särskilt viktigt för organisationer som hanterar känslig information.

Zoom har förbättrat sina säkerhetsfunktioner över tid och infört end-to-end-kryptering och användarautentisering, men har granskats noggrant på grund av tidigare säkerhetsproblem. De senaste uppdateringarna syftar till att bygga förtroende och säkerställa en säkrare mötesmiljö.

🏆 Vinnare: Google Meet, tack vare sina starka säkerhetsåtgärder som ger användarna trygghet.

✨ Slutgiltigt omdöme Google Meet är ett bra val för mindre team eller de som använder Google Workspace, medan Zooms funktionsrika miljö gör det särskilt lämpligt för företag och organisationer som behöver hög funktionalitet och skalbarhet i sina mötesverktyg.

Google Meet vs Zoom på Reddit

När du söker på Google Meet vs Zoom på Reddit varierar åsikterna beroende på specifika behov.

Många Reddit-användare, som ForgeableSum, föredrar Google Meet för dess enkelhet och integration med Google Workspace.

Under pandemin bytte alla till Zoom, och varje dag fanns det ett inlägg på förstasidan som hänvisade till "Zoom" som om det hade blivit en del av vårt kulturella lexikon (precis som "Google" har kommit att betyda sökning). Men beror dess framgång på produktens kvalitet eller på smart/opportunistisk marknadsföring? Jag kan inte låta bli att känna att det fanns bättre produkter långt före Zoom. Nämligen Google Meet, som fungerar i webbläsaren, är 100 % gratis och kräver inga nedladdningar. Det är min största invändning. Zoom fungerar utmärkt i webbläsaren, men de tvingar dig att ladda ner det (som många företag gör) eftersom du är mer benägen att klicka på det i framtiden om det finns en ikon på ditt skrivbord/dock. Men det är redan tillräckligt svårt att boka möten/tider med människor på distans. Att båda parter måste installera programvaran i förväg gör det bara ännu svårare. Det är ett stort mysterium för mig varför konsumenten väljer att göra detta istället för att helt enkelt skicka en länk till ett möte med Google Meet.

Andra Reddit-användare, som MarkOfTheDragon12, påpekar att Zoom har mer avancerade funktioner för större möten och webbseminarier.

Zoom är bättre än Google Meet i alla avseenden: kvalitet, tillförlitlighet, administration, integrationer, säkerhet och kontroll... men ja, det kostar också 180 dollar per användare och år. Google Meet är, liksom många Google-produkter, inte riktigt av "företagsklass". Det är ett konferenssystem för personliga slutanvändare som kan pressas in i rollen. Nej, det finns ingen central inspelningshantering för G. Meet. Det är ett personligt verktyg som sparar allt på värdens personliga enhet. I bästa fall kan du införa ett teamarbetsflöde där inspelningarna flyttas till en delad Team Drive efteråt, men det finns inget inbyggt för att göra det.

Sedan finns det användare som NoREEEEEEtilBrooklyn, som tycker att de två verktygen är användbara i olika sammanhang:

Google Meet är utmärkt för mindre möten som måste hållas privata. Zoom är bättre för större möten som du inte vill ska vara offentliga.

I slutändan rekommenderar Reddit-användare Google Meet för enkla, vardagliga möten, särskilt om de redan använder Google Workspace. Zoom är dock bäst för större sammankomster eller mer interaktiva sätt att delta i möten.

Meet ClickUp – det bästa alternativet till Google Meet och Zoom

Du har läst om Google Meet. Du har läst om Zoom. Vill du ha något bättre?

Ta en titt på ClickUp. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet och uppgiftshantering som erbjuder omfattande samarbetsverktyg.

Här är några saker du enkelt kan göra med ClickUp som du bara kunde drömma om att göra med Zoom eller Google Meet, även om de är utrustade med flera integrationer.

ClickUps One Up #1: ClickUp Clips (för asynkron videokommunikation)

Spela in korta videosnuttar direkt med ClickUp Clips

Vi ogillar alla den ändlösa cykeln av att slösa tid på live-möten för att få reda på enkla uppdateringar eller genomgångar. ClickUp Clips låter dig spela in och dela videor asynkront, vilket erbjuder ett flexibelt alternativ till Google Meets och Zooms live-samtalsstruktur. Clips kan vara din skärminspelare, röstinspelare och webbkamera på en och samma gång, vilket gör det enkelt att dela information utan att behöva schemalägga ett möte. Detta är perfekt för team som arbetar på distans i olika tidszoner – alla kan titta på inspelningen när det passar dem, och allt spelas in direkt i de uppgifter de arbetar med.

Denna smidiga integration i ditt arbetsflöde skiljer Clips från andra videoverktyg. Istället för att hoppa mellan olika plattformar för att förklara uppgifter eller dela feedback finns allt du behöver för att kommunicera redan i ClickUp, kopplat till specifika projekt och uppgifter. Detta skapar ett sammanhängande kommunikationssystem för teamet som håller allt organiserat och lätt att hänvisa till senare.

Läs också: De 10 bästa programvarorna för skärminspelning för Windows

ClickUps One Up #2: ClickUp Whiteboards (för visuellt samarbete)

Spåra dina uppgifter och samarbeta enkelt med ClickUp Whiteboards

Google Meet och Zoom erbjuder endast grundläggande samarbetsfunktioner. ClickUp Whiteboards tar samarbetet till en ny nivå genom att låta ditt team brainstorma, planera och organisera tankar visuellt inom ClickUp. Du presenterar inte bara idéer för gruppen, utan ni bygger dem tillsammans i realtid, så att alla kan delta aktivt.

Whiteboards kan anpassas för att passa alla arbetsflöden – brainstorming, mind mapping eller projektplanering. Det bästa av allt? Du kan omvandla dina idéer till genomförbara uppgifter i ClickUp med bara några klick, vilket gör övergången från planering till genomförande smidigare än någonsin.

💡Proffstips: Använd whiteboardmallar på ClickUp för att komma igång direkt, oavsett vad du vill göra.

ClickUps One Up #3: ClickUp Brain (för att ta mötesanteckningar och transkribera videor automatiskt)

Delegera det tidskrävande arbetet med att ta mötesanteckningar och transkribera videor till ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain.

Att ta anteckningar och hålla reda på viktiga punkter under möten kan vara en utmaning, även med de inspelningsfunktioner som Google Meet och Zoom erbjuder. ClickUp Brain automatiserar denna process helt. Du behöver inte längre manuellt gå igenom långa mötesinspelningar för att hitta viktiga detaljer.

ClickUp Brain använder AI för att transkribera mötesanteckningar i realtid och markera åtgärdspunkter, viktiga beslut och diskussionspunkter för dig i mötesprotokollet.

Det som utmärker den här funktionen är hur den integreras direkt med dina uppgifter. När ett projektmöte är slut kan du använda ClickUp Brain för att konvertera dina transkriptioner till ClickUp-uppgifter, komplett med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar. Det säkerställer att ingenting går förlorat i översättningen och förvandlar dina mötesdagordningar till genomförbara resultat. Zoom och Google Meet erbjuder visserligen videokonferenser, men ClickUp Brain tar det ett steg längre genom att integrera det i ett produktivitetsverktyg.

ClickUps fördel nr 4: Zoom-integration

Få mötesreferat i dina uppgifter med inspelningslänkar genom att använda ClickUp Zoom-integrationen.

ClickUps Zoom-integration låter dig länka videomöten direkt till uppgifter, vilket gör det enkelt att omvandla viktiga diskussioner till åtgärdsbara punkter direkt efter samtalet. Du kan tilldela uppgifter, ange förfallodatum och se till att uppföljningar hanteras inom ClickUp, så att allt hålls i linje med dina projekt.

Varje Zoom-möte loggas automatiskt under relevanta uppgifter, så att ditt team kan gå tillbaka till viktiga diskussioner utan att lämna plattformen.

Du kan till och med hoppa in i dina Zoom-möten direkt från ClickUp, vilket eliminerar alla extra steg med att växla mellan de två plattformarna medan du arbetar.

ClickUps One Up #5: Möteshantering

Omvandla dina mötesuppgifter till återkommande uppgifter med ClickUp Meetings.

Funktionen ClickUp Meetings erbjuder en heltäckande lösning för att hantera och spåra dina möten. Du kan skapa strukturerade dagordningar, tilldela uppgifter under diskussioner och fånga viktiga slutsatser i realtid. Detta säkerställer att varje möte har ett tydligt fokus och att beslut snabbt omvandlas till genomförbara uppgifter, vilket håller ditt team produktivt och på rätt spår.

En av de bästa funktionerna är att möten kan kopplas direkt till projekt och uppgifter i ClickUp. Mötesanteckningar, åtgärdspunkter och beslut organiseras automatiskt, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att granska diskussioner och följa upp tilldelade uppgifter. Med ClickUp Meetings ger varje möte meningsfulla resultat, där allt är kopplat till ditt arbetsflöde.

ClickUps fördel nr 6: ClickUp Chat och SyncUps

För team som behöver snabba, spontana samtal utan formaliteterna med schemalagda möten är ClickUp SyncUps ett perfekt alternativ. SyncUp låter dig initiera spontana ljud- och videosamtal (med skärmdelning) direkt från ClickUp Chat, vilket eliminerar besväret med att växla mellan olika plattformar.

SyncUps i ClickUp Chat gör det mycket enklare att ringa ljud- och videosamtal från din arbetsyta.

Till skillnad från traditionella videokonferensverktyg som Zoom eller Google Meet är SyncUps därför djupt integrerat med dina och ditt teams uppgifter, vilket innebär att dina konversationer alltid är i sitt sammanhang och redo att användas som referens.

Använd ClickUp Chat för att kommunicera med dina kollegor utan att behöva byta kontext.

ClickUp Chat gör den löpande teamkommunikationen enkel. Inom ClickUp-plattformen kan du ha enskilda chattar, gruppdiskussioner eller uppgiftsspecifika konversationer med hela teamet – vilket verkligen förenar ditt arbete och dina konversationer. Inga fler kontextbyten och förlorad produktivitet på grund av ”snabba samtal”. Du kan komma åt dina chattar asynkront eller i realtid utan att oroa dig för att detaljerna ska glömmas bort.

💡Proffstips: Om du hanterar större evenemang eller möten kan du använda ClickUps mall för konferenshantering. Det är ett utmärkt verktyg för att organisera flerdagarsevenemang, workshops eller stora möten där många rörliga delar måste samverka felfritt. Du kan jonglera gästtalare, presentationer och breakout-sessioner samtidigt som du håller allt organiserat i en vy.

ClickUps One Up #7: ClickUp-mötets mall

Ladda ner den här mallen Spåra alla dina möten på ett ställe med ClickUp-mötesmallen.

För dig som hanterar återkommande teammöten är ClickUp Meetings Template en enkel utgångspunkt som hjälper dig att strukturera dagordningar, ta anteckningar och spåra åtgärdspunkter på ett och samma ställe. Med den här mallen kan du dela upp varje möte efter dagordningspunkter, så att alla viktiga punkter diskuteras. Du kan tilldela varje dagordningspunkt till teammedlemmar och skapa uppgifter direkt från mötesanteckningarna för att säkerställa att allt går smidigt.

Denna mötesmall hjälper dig också att granska anteckningar och tilldela uppföljningsåtgärder, som synkroniseras direkt med dina uppgifter, vilket minskar risken för missförstånd.

ClickUp – ett verktyg för att delta i, hantera och genomföra dina möten

Google Meet och Zoom erbjuder kraftfulla verktyg för att förbättra virtuella möten och samarbete. Google Meet integreras felfritt med Google Workspace-verktyg och erbjuder robusta säkerhetsfunktioner. Zoom utmärker sig med sina högupplösta video- och ljudfunktioner och omfattande samarbetsfunktioner.

I kampen mellan Zoom och Google Meet kommer ditt val att bero på dina specifika behov, såsom priser, verktygsintegrationer och typen av möten du har.

För att göra dina möten mer produktiva, prova ClickUp. Med sin allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, projektsamarbete och teamproduktivitet förbättrar ClickUp din möteseffektivitet som aldrig förr. Funktioner som automatiserade mötesdagordningar, verktyg för samarbete i realtid, AI-drivna mötesanteckningar och sammanfattningar samt integrerade uppgiftsfördelningar säkerställer att du förblir organiserad och effektiv.

Dessutom gör ClickUps intuitiva gränssnitt det enkelt för alla team att anpassa sig. Registrera dig för ClickUp idag.