Hur man genomför onboarding-enkäter för nyanställda (frågor + mall)

Introduktionen av nyanställda är en viktig process som kan avgöra hur snabbt och framgångsrikt en ny medarbetare integreras i företaget. En välstrukturerad introduktion ökar inte bara engagemanget utan förbättrar också den långsiktiga personalbehållningen.

Men hur vet du om din introduktionsprocess är effektiv? Genom att använda enkäter för nyanställda.

Brandon Hall Group har funnit att en gedigen introduktionsprocess kan ge fantastiska resultat – den ökar andelen nyanställda som stannar kvar med 82 % och produktiviteten med över 70 %!

En introduktionsenkät är ett verktyg för att samla in feedback från dina nyanställda. Den hjälper dig att förstå deras första intryck och identifiera områden som kan förbättras. Med rätt frågor och en tydlig mall kan du få användbara insikter som banar väg för en effektivare introduktionsprocess.

I den här artikeln visar vi dig hur du genomför dessa enkäter och uppnår alla dina introduktionsmål.

Förstå enkäter för introduktion av nyanställda

Till att börja med ska vi förstå essensen av introduktionsenkäter.

En introduktionsenkät är en uppsättning frågor som ställs till nya medarbetare kort efter att de har börjat, för att få feedback om deras första erfarenheter av företaget. Den innehåller frågor om introduktionsprogrammet, utbildning och företagets förväntningar.

En introduktionsenkät: Förbättrar den övergripande effektiviteten i introduktionen, vilket leder till bättre personalbehållning och nöjdhet.

Hjälper till att identifiera luckor eller områden som kan förbättras i introduktionsprocessen.

Säkerställer att nya medarbetare känner sig hörda och stödda från första dagen

Ökar engagemanget genom att främja öppen kommunikation och feedback

Ger värdefull insikt i nyanställdas första intryck och erfarenheter.

Studier visar att upp till 20 % av personalomsättningen sker inom de första 45 dagarna efter anställningen. En välstrukturerad introduktionsprocess kan bidra till att minska denna risk genom att ge praktiska insikter som gör introduktionsprocessen smidigare.

De 35 bästa frågorna att ställa i en introduktionsenkät för nyanställda

Nya medarbetare får i genomsnitt 54 uppgifter att utföra under introduktionsprocessen. Därför är det viktigt att få deras feedback – för att säkerställa att introduktionen går smidigt och inte blir en berg av uppgifter att klara av!

Låt oss utforska 35 effektiva frågor för onboarding-enkäter för nyanställda som kan hjälpa dig att förfina din onboarding-strategi och skapa en välkomnande miljö för nya medarbetare.

Feedback om rekryteringsprocessen

Du har klarat av den hektiska intervjun och hittat den kandidat som din organisation önskar. Nu är det dags att reflektera över dina erfarenheter av de kandidater du intervjuat.

Dessa frågor hjälper dig att få feedback om rekryteringsprocessen och förstå vad du kunde ha gjort bättre som rekryterings-/introduktionsansvarig:

Hur skulle du betygsätta din totala upplevelse av anställningsprocessen? Förberedelseprocessen hjälpte mig att känna mig entusiastisk inför min nya roll. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Jag fick snabb feedback och uppdateringar under hela rekryteringsprocessen. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Den arbetsbeskrivning jag fick under rekryteringsprocessen var tydlig och detaljerad. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Vad är det viktigaste du skulle förbättra i rekryteringsprocessen för att skapa en bättre upplevelse för kandidaterna?

Anställdas förståelse för och anpassning till organisationens mål

En studie från Gallup visar att inte ens 50 % av de anställda instämmer helt i att de vet vad deras företag står för.

Använd följande frågor i dina introduktionsenkäter för att identifiera problemområden och snabbt hitta lösningar:

Företagets mål och målsättningar diskuterades tydligt under dina introduktionssessioner. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Jag känner mig i linje med företagets långsiktiga strategiska mål. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Jag förstår tydligt företagets nyckeltal (KPI) och hur de relaterar till min roll. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Under introduktionen fick jag tillräcklig information om företagets kortsiktiga och långsiktiga mål. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med Jag känner mig rustad och förberedd för min nya roll. Håller helt med Håller med Varken håller med eller håller med Håller inte med Håller inte alls med Håller helt med Godkänn Varken instämmer eller instämmer inte Håller inte med Håller inte alls med

Onboarding-upplevelse och introduktionsprogram

Onboarding-upplevelsen och introduktionsprogrammen hjälper nyanställda att anpassa sig till företagets kultur och arbetsmoral.

Följande frågor i introduktionsenkäten kan hjälpa till att bedöma effektiviteten i dessa program:

Hur nöjd är du med den övergripande introduktionsprocessen (på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta och 5 är högsta nivå av nöjdhet)? Var introduktionsprocessen välorganiserad och lätt att följa? (Ja/Nej) Var introduktionssessionerna informativa och relevanta för din roll? (Ja/Nej) Hur effektiv var introduktionsprogramvaran/materialet när det gällde att hjälpa dig att förstå företaget och din roll? (på en skala från 1 till 5, där 1 är minst effektivt och 5 är mest effektivt) Innehöll introduktionsprogrammet utbildning om företagets verktyg, system och programvara som är relevanta för din roll? (Ja/Nej)

Rollens tydlighet och förväntningar

Otydliga förväntningar på jobbet är en vanlig orsak till att nyanställda slutar tidigt. Om nyanställda känner sig överväldigade eller inte passar in i sitt jobb kan de inte prestera sitt bästa och slutar så småningom i tysthet.

Feedback om tydligheten i deras roll kan hjälpa dig att snabbt identifiera var de nyanställda har svårt och lösa dessa problem. Prova frågor i enkäten för nyanställda som:

Stämmer rollen överens med dina kort- och långsiktiga karriärmål? (Ja/Nej) Tycker du att din roll stämmer överens med de färdigheter och erfarenheter som du anställdes för? (Ja/Nej) Hur tydligt har karriärmöjligheterna inom din roll kommunicerats till dig? Förberedde introduktionsprocessen dig för dina dagliga uppgifter och ansvarsområden? (Ja/Nej) Förstår du hur din prestation kommer att granskas och bedömas? (Ja/Nej)

Organisationskultur och värderingar

Att tidigt förstå och anamma organisationskulturen hjälper nyanställda att snabbt anpassa sig till sin nya miljö. Onboarding-enkäter kan mäta hur väl nyanställda förstår och förkroppsligar dessa värderingar.

Följande frågor hjälper dig att få insikt i om organisationskulturen kommuniceras och accepteras på ett effektivt sätt:

Hur väl stämmer dina värderingar överens med företagets värderingar? Hur inkluderande tycker du att företagskulturen är baserat på ditt introduktionsprogram? Uppmuntrades du att delta i kulturella aktiviteter eller evenemang under din introduktion? (Ja/Nej) Känner du dig inkluderad i företagets övergripande kultur? (Ja/Nej) Hur väl förstår du företagets kärnvärden och hur de påverkar den dagliga verksamheten?

Teamintegration och relationer med mentorer

En god relation med sin mentor uppmuntrar nyanställda att lära sig och implementera nya idéer i sitt arbete. Enligt en rapport om personalomsättning från TINYpulse är det fyra gånger mer sannolikt att anställda som betygsätter sin mentors eller chefs prestationer som undermåliga söker ett nytt jobb.

Onboarding-enkäter måste utvärdera hur väl nyanställda integreras i sina team och om de får tillräckligt stöd från mentorer. Försök att inkludera några av dessa frågor:

Kände du dig välkommen av dina teammedlemmar under din första vecka? (Ja/Nej) Har du haft möjlighet att träffa och interagera med alla viktiga teammedlemmar? (Ja/Nej) Hur effektivt hanterade din mentor dina frågor och funderingar? (på en skala från 1 till 5, där 1 är minst effektivt och 5 är mest effektivt) Vilken ytterligare support eller vilka resurser skulle ha hjälpt dig att integreras smidigare i teamet?

Utbildning som erbjuds och allmän arbetstillfredsställelse

Kvaliteten på den utbildning som ges under introduktionen har stor inverkan på nyanställdas självförtroende och förmåga att utföra sitt arbete effektivt. Använd dessa frågor för att utvärdera din utbildningsprocess:

Hur skulle du betygsätta kvaliteten på den inledande utbildningen på en skala från 1 (lägst) till 10 (högst)? Var det utbildningsmaterial och de resurser som du fick tillgång till omfattande och hjälpsamma? (Ja/Nej) Hur nöjd är du med takten i den utbildning som erbjuds? (på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta och 5 är högsta nivå av nöjdhet) Fanns det några områden där ytterligare utbildning eller resurser behövs? Hur skulle du betygsätta vår nuvarande utbildningsprogramvara på en skala från 1 till 5? Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera detta företag till en vän eller kollega baserat på din introduktionsupplevelse? Mycket sannolikt Något sannolikt Inte alls sannolikt Mycket troligt Något sannolikt Inte alls troligt Hjälper introduktionsutbildningen dig att förstå strukturen och processen som vi följer i vårt företag? (Ja/Nej)

Med dessa frågor kan du skapa effektiva enkäter som ger värdefull information. Låt oss nu undersöka hur man utformar effektiva enkäter som leder till meningsfulla förbättringar.

Utforma en effektiv introduktionsenkät för nyanställda och bästa praxis

Att skapa en effektiv medarbetarundersökning handlar om mer än att bara ställa rätt frågor. Det handlar också om att genomföra undersökningen på ett effektivt sätt och se till att du får ut så mycket som möjligt av den feedback du får.

Det finns flera användarvänliga programvaror för medarbetarundersökningar som förfinar din undersökningsprocess. Rätt verktyg kan hjälpa dig genom att:

Förenkla skapandet av enkäter med lättanvända mallar och anpassningsalternativ

Öka engagemanget med visuellt tilltalande, användarvänliga enkäter

Centralisera datainsamling och analys, vilket underlättar samarbete och förbättrar processer.

Automatisera uppföljningar och påminnelser för att säkerställa maximal deltagande

Ett sådant verktyg är ClickUp.

Skicka ut enkäter via pålitliga plattformar – ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som effektiviserar uppgiftshantering, samarbete och datainsamling. För introduktionsenkäter kan den skapa anpassade formulär, spåra svar och använda inbyggda mallar för feedbackformulär för att säkerställa en smidig feedbackprocess för nyanställda.

Så här kan ClickUp förbättra dina introduktionsenkäter för nyanställda.

Skapa enkätformulär

ClickUp Form View är perfekt för att skapa anpassade enkäter och låter dig skapa specifika fält och frågor som är skräddarsydda efter din organisations behov. Du kan också skapa anonyma enkäter, anpassa tackmeddelanden och skräddarsy varje detalj för att uppmuntra ärlig feedback från medarbetarna och öka engagemanget.

Använd ClickUp Form View för att enkelt samla in information, anpassa enkäter och förbättra din introduktionsprocess för nyanställda.

Sammanställning av data från enkäter

Använd ClickUp Docs för att lagra undersökningsresultat, samarbeta om förbättringar och samla allt på ett ställe för enkel åtkomst.

Håll alla dina insikter om introduktionen organiserade och tillgängliga med ClickUp Docs.

Efter varje enkät sammanställer du svaren i ett särskilt dokument, där du kan organisera feedbacken efter tema, följa trender och notera användbara insikter. Teammedlemmarna kan samarbeta smidigt genom att lägga till kommentarer eller föreslå ändringar direkt i dokumentet, så att idéer till förbättringar enkelt kan samlas in och förfinas i realtid.

Använd färdiga mallar

Med färdiga ClickUp-mallar kan du fokusera på att förbättra processen istället för att utforma den. Vi har listat de bästa mallarna som kan hjälpa dig att förbättra din introduktionsprocess.

ClickUps mall för introduktionschecklista

ClickUps mall för introduktionschecklista effektiviserar introduktionen med en omfattande checklista, steg-för-steg-instruktioner och uppdateringar i realtid för att säkerställa att ingenting missas.

Med den här uppgiftsmallen kan du förbättra din introduktionsprocess genom att lägga till anpassade statusar, såsom "Pågår", "Slutfört" och "Väntar på granskning", för att övervaka varje uppgifts framsteg. Använd anpassade fält för viktiga uppgifter om anställda, såsom jobbtitel och arbetsmejl, och utnyttja olika anpassade vyer för att skräddarsy ditt ClickUp-arbetsflöde.

Ladda ner den här mallen Effektivisera din introduktionsprocess redan idag med ClickUps mall för introduktionschecklista så att allt hålls organiserat och på rätt spår.

Med ClickUps mall för introduktionschecklista kan du:

Förse nyanställda med all nödvändig information för en smidig start

Påskynda processen för att få anställda att komma igång

Ge alla nya teammedlemmar en enhetlig introduktionsupplevelse.

Minimera risken för fel eller missförstånd vid introduktionen.

ClickUps mallar för introduktion av nyanställda

ClickUp erbjuder två mallar för introduktion av nyanställda för användare.

Den första ClickUp-mallen för introduktion av nyanställda förvandlar din introduktionsprocess genom att erbjuda ett tydligt ramverk med en detaljerad checklista, utsedda arbetsuppgifter och automatiska påminnelser för att säkerställa att allt förblir organiserat.

Implementera anpassade statusar som "Pågår", "Slutfört" och "Väntar på granskning" för att effektivt övervaka uppgiftsförloppet. Använd anpassade fält för att samla in viktiga uppgifter som jobbtitel, arbetsmejl och avdelning, och utforska olika anpassade vyer för att anpassa din konfiguration.

Ladda ner den här mallen Börja optimera din introduktionsprocess för nyanställda redan idag med ClickUps mall för introduktion av nyanställda.

Denna ClickUp-mall för introduktion av nyanställda hjälper dig att:

Säkerställ en smidig övergång för nya medarbetare och hjälp dem att snabbt anpassa sig till sina roller.

Skapa en effektiv introduktionsprocess som ger nyanställda de verktyg de behöver för att lyckas.

Öka medarbetarnas engagemang och arbetsglädje genom att erbjuda en enhetlig introduktionsupplevelse.

Minska den tid det tar för nyanställda att bli produktiva teammedlemmar samtidigt som du minimerar introduktionsfel och förbättrar kommunikationen.

Om ovanstående mall känns komplicerad kan du använda den andra ClickUp-mallen för introduktion av nyanställda, som är mer nybörjarvänlig.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för introduktion av nyanställda för en smidig introduktionsprocess.

Denna mall säkerställer att du har allt du behöver för att komma igång (utan att bli överväldigad):

Organisera och spåra introduktionsuppgifter för nyanställda

Se till att alla introduktionssteg slutförs med anpassade fält och deluppgifter.

Tilldela ansvar och ange viktiga mål för den nya rollen

Tillhandahåll resurser och viktiga kontakter för support under introduktionsprocessen.

ClickUps mall för introduktion av nyanställda

ClickUps mall för introduktion av nyanställda förvandlar introduktionsprocessen till en smidig upplevelse. Dess välstrukturerade ramverk, tydliga uppgiftsanvisningar och live-uppföljning av framsteg håller allt på rätt kurs.

Ladda ner den här mallen Förvandla din introduktionsprocess med ClickUps mall för introduktion av nyanställda för en smidig och effektiv introduktion för varje nyanställd.

Med ClickUps mall för introduktion av nyanställda kan du:

Förse dina nyanställda med viktiga resurser så att de får en bra start i sina roller.

Förkorta den tid som behövs för att de ska anpassa sig och bidra till teamet.

Främja en introduktionsprocess som är konsekvent och ökar medarbetarnas tillfredsställelse.

Minska risken för missförstånd och fel under introduktionsfasen.

ClickUps mall för fjärrintroduktion

Slutligen gör ClickUp Remote Onboarding Template fjärrintroduktionen enklare och effektivare genom att erbjuda en tydlig plan, steg-för-steg-instruktioner och spårning i realtid för att hålla allt på rätt spår.

Ladda ner den här mallen Gör din fjärrintroduktionsprocess smidigare med ClickUps mall för fjärrintroduktion, som ger nyanställda en enkel och effektiv start.

Använd den för att:

Ge dina distansanställda alla verktyg och resurser de behöver för att lyckas.

Hjälp dem att snabbt anpassa sig till teamet, även när de arbetar hemifrån.

Skapa en enhetlig introduktionsupplevelse som håller distansanställda engagerade

Ställ rätt frågor

Fokusera på att samla in information som hjälper till att förbättra introduktionsupplevelsen, från tydliga roller till integration i teamet. Med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda och mångsidiga AI-assistent, blir det enkelt att skapa rätt frågor för introduktionen.

Ange bara de fokusområden du vill utforska, till exempel rolltydlighet eller teamintegration, så kommer ClickUp Brain omedelbart att föreslå relevanta, välstrukturerade frågor.

Använd ClickUp Brain för att skapa skräddarsydda frågor för introduktionsenkäter och snabbt samla in den information du behöver.

Säkerställ anonymitet

Vill du ha ärlig feedback? Gör undersökningen anonym! När nyanställda vet att deras identitet är hemlig är de mer benägna att säga vad de verkligen tycker. Med ClickUp Forms kan du skapa anonyma undersökningar utan namn, vilket uppmuntrar människor att vara uppriktiga om sin introduktionsupplevelse.

👀 Visste du att? Anonyma enkäter kan få svarsfrekvenser på över 90 %!

Håll det kort

Kvalitet framför kvantitet är nyckeln – kortare enkäter får fler svar.

👉🏼 Och här är ett faktum: enkäter som tar mer än 25 minuter att fylla i förlorar mer än tre gånger så många respondenter som de som tar mindre än fem minuter!

Låt ClickUp Brain hjälpa dig att göra enkäten kort och slagkraftig, så att fler personer fyller i den och ger värdefull feedback.

Skapa en kommunikationsplan

Se till att alla vet vad som förväntas av dem när det gäller deltagande och skicka ut påminnelser för att samla in svar. Du kan använda ClickUp Automations för att ställa in påminnelser som skickas ut automatiskt så att ingen glömmer att fylla i enkäten.

På så sätt ökar du dina chanser att få mer genomtänkta svar utan att behöva jaga efter folk.

Använd ClickUp Automations för att skicka påminnelser och se hur svarsfrekvensen skjuter i höjden.

Erbjud incitament

Få medarbetarna att vilja delta genom att erbjuda roliga incitament för att fylla i enkäten! På så sätt vet alla att det finns en trevlig belöning som väntar på dem, vilket gör det mer troligt att de hoppar på och delar med sig av sina tankar!

Skicka ett tackmeddelande

Glöm inte att säga "tack"! Det är som att ge dem en virtuell high-five! Bara ett litet meddelande för att visa att du bryr dig om deras feedback kan öka deras engagemang och hålla den positiva stämningen uppe.

Genom att följa dessa bästa praxis och använda verktyg som ClickUp kan du utforma enkäter som verkligen förbättrar din introduktionsprocess.

Bearbeta och implementera feedback från undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

Det verkliga värdet av introduktionsenkäter ligger i hur du bearbetar och agerar på feedbacken. Låt oss titta på hur du kan göra detta.

Analysera och tolka resultaten

Börja med att leta efter trender och viktiga frågor i undersökningsresultaten. Siffrorna (kvantitativa data) kan avslöja mönster, medan kommentarer (kvalitativ feedback) ger värdefulla insikter om specifika problem. Denna analys hjälper dig att prioritera åtgärder som har störst inverkan på medarbetarnas välbefinnande.

Vill du göra analysen av enkätsvaren ännu enklare? Kolla in ClickUp Dashboards!

De erbjuder datavisualisering i realtid och uppföljning av framsteg så att du kan hålla dig uppdaterad om enkätsresultaten och uppmuntra fler anställda att dela med sig av sina åsikter i framtida enkäter.

Använd ClickUp Dashboards för att enkelt följa dina undersökningsresultat med uppdateringar i realtid.

ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning kan sedan hjälpa dig att fastställa de bästa åtgärderna utifrån undersökningsresultaten.

Ladda ner den här mallen Kom igång med ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning för att öka medarbetarnas engagemang och driva meningsfulla förändringar redan idag.

Här är några fördelar med denna mall:

Den erbjuder en tydlig metod för att analysera undersökningsdata.

Den hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och sätta upp uppnåeliga mål.

Den hjälper dig att utveckla en praktisk plan för att öka medarbetarnas engagemang.

Den gör det möjligt för dig att övervaka framstegen och utvärdera effekterna av dina förändringar.

Använd data för att förbättra prestanda och minska personalomsättningen

Wellness-enkäter kan ge insikter om faktorer som påverkar produktivitet och engagemang. Att ta itu med de frågor som tas upp kan förebygga utbrändhet och minska personalomsättningen. När medarbetarna ser att deras feedback leder till verkliga förändringar ökar det deras motivation och prestation.

Övervaka framstegen och gör nödvändiga ändringar

Håll koll på hur dina förändringar påverkar arbetsplatsen! Granska regelbundet mått som engagemang och personalomsättning för att säkerställa att du är på rätt väg. Detta gör att du kan göra justeringar i rätt tid och förbättra medarbetarnas upplevelse.

Utvärdera förbättringar i prestationsindikatorer och produktivitet

Efter att ha genomfört förändringar är det viktigt att utvärdera deras effektivitet. Överväg att skapa en 30-60-90-dagarsplan för att hjälpa dig att utvärdera dina hälsoinitiativ.

Genom att jämföra data från före och efter enkäterna kan du se hur väl dina hälsoinitiativ fungerar. Genom att övervaka förbättringar i nöjdhet, produktivitet och personalbehållning säkerställer du att dina program uppfyller medarbetarnas behov.

Förlita dig på personalhanteringssystem

HR-hanteringsplattformar är viktiga för att hålla ordning på dina data. Dessa system hjälper dig att hantera enkätsvar och erbjuder verktyg för att lagra, sortera och analysera feedback på ett effektivt sätt. När allt finns på ett ställe är det lättare att upptäcka områden som behöver uppmärksammas.

ClickUps HR-hanteringsprogramvara gör det enkelt att hålla reda på medarbetarinformation, prestationer och uppgifter.

Förbättra din introduktionsupplevelse med ClickUp

Kunderna kommer aldrig att älska ett företag om inte de anställda älskar det först.

Kunderna kommer aldrig att älska ett företag om inte de anställda älskar det först.

Genom att genomföra genomtänkta onboarding-enkäter för nyanställda kan du skapa en upplevelse som tilltalar dina anställda och ger dem förutsättningar att lyckas.

Företag som investerar i att förstå sina nyanställdas behov – precis som branschledarna gör – kommer att bygga en stark grund för engagemang och personalbehållning. En mekanism för att ge feedback till dina anställda för att driva positiva resultat kommer alltid att vara grädden på moset.

När du skapar dina enkäter kan du använda ClickUp för att förenkla processen och hålla allt på rätt spår. Kom igång med ClickUp redan idag!