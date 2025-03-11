Gratis mallar för att-göra-listor för Google Sheets

En att göra-lista har en lugnande effekt eftersom den ökar produktiviteten och ger dig en tydlig riktning.

Eftersom det är tidskrävande att skapa ett system för att-göra-listor, kan en färdig mall fördubbla effekten genom att minska arbetsinsatsen. Om du är Google-användare är en mall för att-göra-listor i Google Sheets ett snabbt och enkelt sätt att komma igång. Låter det som mycket research? Oroa dig inte!

Den här artikeln utforskar de sex bästa mallarna för att-göra-listor i Google Sheets och lyfter fram kraftfulla alternativ från ClickUp för mer strömlinjeformade resultat.

Vad är mallar för att-göra-listor i Google Sheets?

Mallarna för att-göra-listor i Google Sheets är fördesignade kalkylblad som ger ett strukturerat format för att organisera uppgifter. Med dessa mallar kan du följa dina dagliga framsteg genom att få en översikt över uppgifternas status.

De innehåller vanligtvis kolumner för följande aspekter:

Uppgiftsnamn: Namn och beskrivning av de uppgifter du behöver utföra.

Prioriterade uppgifter: Anger uppgiftens brådskande karaktär och vikt (t.ex. hög, medel, låg).

Förfallodatum: Deadlines för slutförande av uppgifter

Uppgiftsstatus: Spårar uppgiftens framsteg (t.ex. Att göra, Pågår, Slutförd)

Anmärkningar: Utrymme för ytterligare detaljer eller sammanhang

Vad kännetecknar en bra mall för att-göra-listor i Google Sheets?

Varje mål eller projekt innefattar olika uppgifter, utifrån vilka du kan anpassa din att göra-lista. Här är element som varje app och mall för att göra-listor i Google Sheets måste ha:

Organiserad layout: Mallen ska vara lätt att läsa och förstå med ett ögonkast.

Anpassningsbara fält: Du bör kunna lägga till eller ta bort kolumner för att spåra den viktigaste informationen.

Visuella ledtrådar: Funktioner som färgkodning, kryssrutor och förloppsindikatorer gör det enklare att visualisera din arbetsbelastning och följa dina framsteg.

Enkel att dela: Mallen i Google Sheets ska vara enkel att dela och samarbeta med teammedlemmarna.

Uppdatering och automatisering i realtid: Effektiva Effektiva exempel på mallar för att-göra-listor har funktioner för uppdatering i realtid och flexibilitet att lägga till integrationer som kalendrar för effektiv projektledning.

6 mallar för att-göra-listor i Google Sheets

1. Mall för att-göra-lista i Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Vill du ha en enkel tvådagars uppgiftslista? Denna mall för att-göra-lista i Google Sheets från GooDocs är ett utmärkt val. Mallen har utrymme för de tre viktigaste uppgifterna så att du snabbt kan ta itu med de viktigaste ärendena.

Den har 15 rutor som en checklista för projektledning och en tidsplan för schemaläggning. Mallen låter dig också lägga till anteckningar och planera för nästa dag. En annan fördel är att den också finns som en Excel-att-göra-lista.

Perfekt för: Att hålla koll på de viktigaste prioriteringarna och organisera uppgifter över två dagar, med avsnitt för anteckningar, planering och en tidsplan för enkel schemaläggning.

2. Mall för projektets att göra-lista från GooDocs

via GooDocs

En annan mall från GooDocs är denna mall för att-göra-lista i Google Sheets. Detta mångsidiga val syftar till att hjälpa till att hantera flera projekt av alla storlekar. Kalkylbladsmallen innehåller avsnitt för delegering av uppgifter, prioritetsnivåer, schemaläggning och uppföljning av framsteg.

Lösningen erbjuder ytterligare fält som är särskilt utformade för projekt, såsom budgetar, deadlines och anteckningar. Dess enkla men intuitiva design bidrar också till att främja teamsamarbetet.

Perfekt för: Hantering av flera projekt med funktioner för delegering av uppgifter, prioritering, schemaläggning och uppföljning av framsteg – perfekt för teamsamarbete.

3. Färgglad mall för att-göra-lista i Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

GooDocs Google Sheets Colorful To-Do List Template erbjuder ett livfullt och organiserat tillvägagångssätt för daglig uppgiftsplanering. Dess ljusa färgschema och layout gör det enkelt att upptäcka, visualisera och spåra uppgifter under hela dagen.

Med avsedda utrymmen för tidsintervall, kryssrutor och anteckningar erbjuder denna mall ett roligt och funktionellt sätt att hantera din dagliga schemaläggning.

Perfekt för: Att visuellt organisera dagliga uppgifter med ljusa färger, tidsintervall och kryssrutor som gör det enkelt och engagerande att följa upp uppgifter.

4. Mall för att-göra-lista i Google Sheets från TEMPLATE. NET

Denna mall för att-göra-lista i Google Sheets från Template.net gör hanteringen av dagliga uppgifter omfattande och strukturerad. Den underlättar ett organiserat och effektivt arbetsflöde med kolumner för hantering av tid, uppgiftsbeskrivningar, anteckningar och markering av framsteg.

Mallens rena och anpassningsbara design gör den perfekt för att hantera personliga uppgifter eller professionella mål. Sammantaget främjar denna lösning produktivitet och effektiv tidshantering.

Perfekt för: Att organisera dagliga uppgifter med en strukturerad layout, med avsnitt för tidshantering, uppgiftsdetaljer, anteckningar och uppföljning av framsteg – perfekt för att öka produktiviteten och tidseffektiviteten.

5. Mall för dagliga, veckovisa och månatliga att göra-listor från TEMPLATE. NET

Denna mall från Template.net för Google Sheets hjälper dig att kartlägga uppgifter på olika tidslinjer på ett överskådligt sätt. Den har separata avsnitt för dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter samt en översikt för att sammanfatta resultatet.

Denna mall uppdaterar kort- och långsiktiga framsteg så fort du markerar uppgifter som slutförda. Dess trenddiagram är särskilt användbart för en balanserad översikt över dagliga aktiviteter. Med Template.net kan du också exportera denna checklista i Excel-format.

Perfekt för: Att spåra uppgifter över dagliga, veckovisa och månatliga tidslinjer, med en instrumentpanel och trenddiagram som ger en balanserad bild av både kort- och långsiktiga framsteg.

6. Mall för veckolista med uppgifter från GooDocs

via GooDocs

Denna GooDocs Google Sheets-mall för veckolista är ett färdigt men ändå koncist ramverk för veckoplanering. Den har ett enkelt och visuellt tilltalande format med särskilda utrymmen. Den håller också alla uppgifter och möten välorganiserade.

Checklistans färgglada design och kryssrutor gör det enkelt och roligt att följa dina framsteg. Avsluta dagen eller veckan med en känsla av tillfredsställelse och motivation.

Perfekt för: Veckoplanering, med ett överskådligt och visuellt tilltalande format som håller ordning på uppgifter och möten samtidigt som det erbjuder ett engagerande sätt att följa upp framstegen.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för att-göra-listor

Google Sheets kan vara ett praktiskt verktyg för att skapa mallar för checklistor, men det har vissa begränsningar. Innan du väljer detta verktyg bör du tänka på följande fyra begränsningar:

Minimala uppgiftsfunktioner: Google Sheets saknar omfattande funktioner jämfört med dedikerade appar för att-göra-listor. Detta inkluderar påminnelser, återkommande uppgifter och uppgiftsberoenden.

Besvärlig versionshistorik: Även om flera personer kan samarbeta i Google Sheets kan det ibland vara svårt att hålla reda på ändringar. Detta gäller särskilt för komplexa arbetsprojekt som kräver flera underark.

Begränsad formatering: Alla mallar i Google Sheets har formateringsalternativ, men de är ganska grundläggande. Visualiseringarna, såsom diagram och grafer, är också begränsade.

Automatisering och integrationsproblem: Google Sheets har inga inbyggda automatiseringsfunktioner. Det integreras faktiskt bara med Google Workspace-verktyg, såsom Google Docs och Gmail.

Alternativa mallar för att-göra-listor

Med tanke på Google Sheets begränsningar är det uppenbart att man måste söka efter en alternativ app för att-göra-listor. ClickUp utmärker sig som ett förstklassigt val för effektiv projektledning – vilket eliminerar behovet av att söka efter annan programvara för uppgiftshantering.

Här är en snabb jämförelse som visar att ClickUp är den ultimata mästaren när det gäller att-göra-listor.

Funktion Google Sheets ClickUp Användargränssnitt ✅ Bekant kalkylbladsstil ✅ Moderna, intuitiva och omfattande. Uppgiftshantering ❌ Att göra-listor baseras alla på tråkiga regler för datavalidering. ✅ 🏆 Uppgifter är lätta att skapa, följa upp och fokusera på. Deluppgifter ❌ Vad är det? ✅ 🏆 Obegränsat antal deluppgifter och enkla att koppla ihop Återkommande uppgifter ❌ Inga funktioner relaterade till förfallodatum! ✅ 🏆 Klicka bara för att förenkla dagliga, veckovisa och månatliga mål Beroenden ❌ Inga kopplingar ✅ 🏆 🏆 Fastställa sekvens, relationer och mer Samarbete ✅ Realtid, flera användare ✅ 🏆 Realtid, flera team och spårbarhet Kommunikation ✅ Kommentarer i varje cell ✅ 🏆 🏆 Livechatt, omedelbar taggning, interaktiva kommentarer Versionshistorik ✅ Spårbar på kalkylbladsnivå ✅ 🏆 Spårbar på uppgifts-, tids- och innehållsnivå Påminnelser ❌ Inga aviseringar tillgängliga ✅ 🏆 Ja, och ja! Ställ in e-postaviseringar också! Integrationer ✅ Lite tråkig och passar bäst för Google Workspace ✅ 🏆 Anslut till över 1000 verktyg! Det har till och med en inbyggd AI-funktion som heter ClickUp Brain. Anpassning ➖ Grundläggande formatering ✅ 🏆 🏆 Extremt anpassningsbara, även för matinköp! Visualiseringar ➖ Grundläggande ✅ 🏆 🏆 Inkluderar tavlor, listor, tidslinjer och Gantt-diagram. Anslut till analyspanelen för att få insikter!

Jämförelsen talar för sig själv – ClickUp är ett mer omfattande val, oavsett om din att göra-lista är för personliga uppgifter, affärsprojekt eller en lista för att hantera ADHD.

11 mallar för att-göra-listor i ClickUp som ökar produktiviteten

1. ClickUps kalendermall för att-göra-listor

Ladda ner den här mallen Hantera uppgifter och följ teamets kapacitet dagligen, veckovis och månadsvis med ClickUps kalendermall för att-göra-listor.

ClickUps kalendermall för att-göra-listor är det självklara valet för kort- och långsiktig planering. Den organiserar uppgifter för flera roller och prioriteringar. Ramverket erbjuder åtta anpassade vyer, såsom schemavyn och Gantt-vyn, för att ge dig en känsla av hur dina dagar kommer att se ut.

Mallen markerar uppgiftskategorin för att effektivisera arbetet. Den har också en produktivitetsbedömning som hjälper dig att granska effektiviteten. Listmallen är helt anpassningsbar och visuellt tilltalande.

Perfekt för: Både kort- och långsiktig planering, med åtta anpassningsbara vyer för att organisera uppgifter efter roll och prioritet.

2. ClickUp-mall för arbetslista

Ladda ner den här mallen Avsluta rutinmässigt arbete och ambitiösa projekt utan ansträngning med ClickUps mall för att-göra-lista.

ClickUp Work To-Do List Template är nyckeln till smidig uppgiftshantering och ökad fokus. Dess fördesignade anpassade uppgiftsstatus gör det enkelt att uppdatera dagliga och veckovisa uppgifter.

Denna att göra-listas anpassade status, såsom anteckningar och kontakt-e-postadresser, spårar omedelbart arbetsuppgifter. Ramverket erbjuder uppgiftstyper för tvärfunktionella team. Dess kraftfulla tidsregistreringsfunktioner hjälper även stora team att optimera sina insatser.

Denna mall för att-göra-lista har Gantt- och Kanban-tavlor, som gör att du kan se alla uppgifter på ett ställe och hantera dina dagliga sysslor på ett bättre sätt.

Perfekt för: Tvärfunktionella team som vill optimera sitt arbete samtidigt som de hanterar uppgifter via Gantt- och Kanban-tavlor.

3. ClickUp Basic To-Do List Template

Ladda ner den här mallen Gör det enkelt och effektivt att slutföra uppgifter med ClickUp Basic To-Do List Template.

Letar du efter ett allt-i-ett-ramverk för uppgifter? Då måste du ha ClickUp Basic To-Do List Template. Denna lösnings mångsidighet uppfyller alla möjliga syften.

Layouten är enkel och visuellt tilltalande, perfekt för dig att anpassa efter dina dagliga sysslor. Med checklista-mallen kan du skapa, tilldela och spåra uppgifter i realtid. Integrera den med ClickUp Brain så blir den ett kraftfullt AI-verktyg för att-göra-listor med funktioner för skrivande, automatisering och sammanfattning.

Perfekt för: Allt-i-ett-uppgiftshantering med skapande, tilldelning och spårning av uppgifter i realtid.

4. ClickUps mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Visualisera uppgiftsförloppet och optimera arbetsflöden med ClickUp Task Management Template.

ClickUps mall för uppgiftshantering är ett ramverk som ger en tydlig och överskådlig bild av dina uppgifter. Den dedikerade förloppsindikatorn kartlägger varje uppgift och hjälper dig att förstå beroenden.

Mallen främjar ansvarstagande och tydlighet med fält som avdelningsnamn och tidsuppskattningar.

Ramverket har en fördesignad automatisering som markerar statusändringar genom mallteman. Lösningen garanterar produktivitet i det du gör när du samarbetar och slutför uppgifter snabbare.

Perfekt för: Effektivt samarbete och slutförande av uppgifter med en tydlig översikt över dina uppgifter.

5. ClickUp-mall för flyttbar att göra-lista

Ladda ner den här mallen Förenkla flytten till ett nytt hem genom att organisera uppgifterna med ClickUps mall för att-göra-lista för flytt.

ClickUp Moving To-Do List Template är utformad för att markera alla uppgifter som är relaterade till flytt, såsom packning och planering. De fördesignade datafälten, såsom förfallodatum och uppgiftsstatus, ger dig en snabb överblick över din arbetsbelastning.

Med mallen för att-göra-lista kan du gruppera uppgifter i en anpassad vy som kallas ”Flyttfaser”. Den innehåller kategorier som ”före flytten” och ”flyttdagen”. Ramverket gör flytten till en stressfri uppgift eftersom du är förberedd även på oväntade hinder.

Perfekt för: Hantering av hushållssysslor, med ett strukturerat ramverk för att spåra uppgifter som packning och planering.

6. ClickUps mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen Planera deluppgifter smidigt och håll koll på dina dagliga sysslor med ClickUps mall för dagliga att göra-listor.

Vill du ha ett personligt kommandocenter för att klara av dina dagliga uppgifter? Då är ClickUp Daily To-Do List Template svaret. Denna eleganta digitala hubb gör det möjligt för dig att planera dina dagliga uppgifter och sätta upp uppnåeliga mål för att öka motivationen.

Checklista-mallen innehåller deluppgifter som delar upp komplexa ämnen i hanterbara uppgifter. Den innehåller också en prioritetslista, förfallodatum och platser för att spåra arbetsflödet. Med ClickUp kan du hålla ordning och uppnå maximal produktivitet, med vetskapen om att ingenting kommer att glömmas bort.

Perfekt för: Att skapa en personlig kommandocentral för dagliga uppgifter, med deluppgifter för att förenkla komplexa ämnen.

📮ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

7. ClickUps mall för aktivitetslista

Ladda ner den här mallen Genomför projektaktiviteter systematiskt och strukturerat med ClickUp Activity List Template.

Om du vill ha beroenden och struktur för att skapa ett smidigt arbetsflöde är ClickUps aktivitetslistmall ett förstklassigt val.

Att göra-listan består av en enda uppgift med över 13 deluppgifter. Den visar uppgiftens status i realtid med en förloppsindikator. Mallen ger dig ett särskilt utrymme för att lägga till projektdetaljer, omfattning, förfallodatum och annan viktig information.

Detta är ett utmärkt verktyg för företag och användare som vill ha maximal information utan onödigt krångel.

Perfekt för: Användare som vill ha omfattande projektinformation och ett smidigt arbetsflöde med strukturerade beroenden.

8. ClickUp-mall för bucket list

Ladda ner den här mallen Kryssa av upplevelser du alltid velat prova med ClickUp Bucket List Template.

Vill du ha hjälp med att förverkliga dina drömmar? ClickUp Bucket List Template är perfekt för team, grupper och ensamma drömmare.

Detta ramverk gör varje uppgift på din önskelista genomförbar och rolig. Det har bland annat färgkodade underkategorier som hjälper dig att fokusera på de steg du behöver ta för att förverkliga dina drömmar. Om du planerar en gruppresa kan du också lägga till personer till varje uppgift i mallen.

Denna ClickUp-mall erbjuder flera anpassningsbara vyer för att organisera och visa viktig information, vilket gör startpunkten tydlig och utan tvekan spännande.

Perfekt för: Individer och team som vill förvandla drömmar till uppnåeliga mål.

9. ClickUp-mall för klassuppgiftslista

Ladda ner den här mallen Samla poäng, streckar av hemuppgifter och organisera dina insatser med ClickUps mall för att-göra-lista för klassuppgifter.

ClickUp Class Assignments To-Do List Template är din personliga assistent för akademiska uppgifter. Ramverket spårar uppgifter, deadlines och mer för att hjälpa lärare med kursarbetet.

Med den här mallen kan du organisera uppgifter efter klass, prioritera uppgifter och enkelt hålla koll på deadlines. Med sex anpassade vyer och 12 uppgiftsstatusar kan du tydligt se hur dina elever utvecklas.

ClickUps anpassade fält visualiserar ämnesnamn och materialkälla, vilket är perfekt för att bedöma din arbetsbelastning så att du kan fokusera bättre på dina elever.

Perfekt för: Lärare som hanterar kursarbete och behöver en personlig assistent för att spåra uppgifter, deadlines och elevernas framsteg med anpassningsbara vyer och uppgiftsstatusar.

10. ClickUp Getting Things Done-mall

Ladda ner den här mallen Rensa tankarna och automatisera uppgiftslistor med ClickUps mall för att få saker gjorda.

ClickUp Getting Things Done Template är ett ramverk som fokuserar på uppgiftsgenomförandegraden. Varje layout och fält täcker perfekt GTD-systemets insamling, förtydligande, organisering och engagemang i uppgifter.

Förutom att den är tilltalande är det enkla gränssnittet perfekt för användare som vill få ordning på sin vardag. Mallen hjälper dig att fokusera på uppgiften, förfallodatumet och den insats som krävs.

En annan viktig fördel med denna mall för att-göra-listor är dess kraftfulla automatisering baserad på villkorslogik. Detta inkluderar anpassning av listor baserat på val av anpassade fält, datum och mer.

Perfekt för: Att förbättra andelen slutförda uppgifter, med en strukturerad layout och ett enkelt gränssnitt som hjälper dig att rensa upp i din rutin och fokusera på uppgiftsdetaljer.

11. ClickUp Mall för att-göra-lista för renovering av hemmet

Ladda ner den här mallen Gör renoveringen av ditt hem rolig utan att tappa bort några uppgifter med ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet.

Med ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet handlar renovering om kreativitet, inte sysslor. Den fördesignade layouten hjälper dig att planera, tilldela och spåra varje steg i projektet.

Den har också anpassningsbara fält och statusar för hantering av aspekter som entreprenörsuppgifter och material. Ramverket har flera vyer för din bekvämlighet.

Tavlan visar framsteg och prioriteringar, medan tidslinjen är perfekt för ett smidigt flöde. Med ClickUp kan du också skapa och övervaka en anpassad budget som säkerställer att alla finanser är under kontroll.

Perfekt för: Kreativ hantering av renoveringsprojekt i hemmet, med en fördesignad layout för planering, tilldelning och uppföljning av uppgifter, samt anpassningsbara fält för entreprenörsuppgifter, material och budgetuppföljning.

Förbättra dina mallar för att-göra-listor med ClickUp

Att-göra-listor ökar effektiviteten och minskar stressen, men att skapa en från grunden kan vara ett besvärligt arbete. Det är där mallar för att-göra-listor kommer väl till pass.

Med de sex bästa Google Sheets-mallarna som vi har lyft fram är det enkelt att komma igång. Google Sheets har dock begränsningar när det gäller uppgiftshantering.

Att spåra uppgifter i vanliga celler kan snabbt bli begränsande. Alternativet? Ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som ClickUp. Dess anpassningsbara att göra-listor tar hanteringen av uppgifter till nästa nivå med funktioner som automatisering, avancerad anpassning och uppgiftsberoenden.

Registrera dig hos ClickUp idag för att maximera din produktivitet!