Hur man implementerar upplevelsebaserade marknadsföringsstrategier (+exempel)

2012 skrev Red Bull historia med sitt ikoniska Stratos Jump, där fallskärmshoppare Felix Baumgartner hoppade från rymdens gräns, slog rekord och fängslade miljontals människor världen över.

Det här var inte bara en PR-kupp – det var en mästarklass i upplevelsebaserad marknadsföring. Red Bull sa inte bara till folk att de kunde ”ge dig vingar”, de visade det på ett djärvt, oförglömligt sätt som passade perfekt med deras varumärke.

Resultatet? Global uppmärksamhet, rekordhöga siffror för livestreaming och en stark känslomässig koppling till publiken. Det här är inget annat än upplevelsebaserad marknadsföring. ✨

I den här artikeln förklarar vi vad upplevelsebaserad marknadsföring är och hur du kan implementera den.

Vad är upplevelsebaserad marknadsföring?

Upplevelsebaserad marknadsföring är en marknadsföringsstrategi som går utöver att marknadsföra en produkt – den fördjupar konsumenterna i minnesvärda, interaktiva upplevelser, vilket gör att de kan knyta an till varumärket på ett djupare emotionellt plan. Dessa upplevelser kan ta många former, från liveevenemang och popup-butiker till augmented reality- eller virtual reality-aktiviteter.

Det som skiljer upplevelsebaserad marknadsföring från traditionell marknadsföring är fokus på engagemang framför exponering. Medan traditionella marknadsföringsstrategier bygger på att sprida budskap via medier som TV-reklam, tryckta medier eller digitala banners, flyttar upplevelsebaserad marknadsföring fokus till tvåvägskommunikation, vilket gör det möjligt för konsumenterna att interagera direkt med varumärket.

Till skillnad från traditionella metoder, som ofta känns transaktionsinriktade, baseras upplevelsebaserad marknadsföring i hög grad på kreativa, djärva kampanjer. Detta unika perspektiv skapar varaktiga intryck av varumärket och säkerställer att konsumenten inte bara är en köpare utan också en förespråkare för varumärkets värderingar och vision.

Fördelarna med upplevelsebaserad marknadsföring

Här är fördelarna med ett upplevelsebaserat marknadsföringsprojekt:

Skapa en emotionell koppling till konsumenterna

Upplevelsebaserad marknadsföring går längre än att bara berätta en historia – den låter konsumenterna leva den. Detta skapar djupa emotionella band som kvarstår långt efter att upplevelsen är över. Till skillnad från traditionella annonser, som kan kännas opersonliga, ger upplevelsebaserad marknadsföring människor en chans att skapa verkliga minnen med ett varumärke, vilket gör det mer personligt och relaterbart.

Öka varumärkeslojaliteten genom meningsfulla upplevelser

När potentiella kunder aktivt engagerar sig i ett varumärke känner de en tillhörighet. Denna fördjupning förvandlar tillfälliga köpare till lojala kunder eftersom de inte bara observerar varumärket – de är en del av det. Denna typ av lojalitet är svår att uppnå med traditionella metoder, som ofta känns ensidiga.

Öka varumärkeskännedomen genom mun-till-mun-marknadsföring

Ingenting sprids snabbare än en fantastisk upplevelse. När människor upplever något riktigt unikt vill de naturligtvis dela det med andra. Oavsett om det sker via inlägg på sociala medier eller i personliga samtal ökar upplevelsebaserad marknadsföring varumärkeskännedomen och marknadsför varumärket på det mest trovärdiga sättet – genom personliga rekommendationer.

Öka räckvidden på sociala medier

I en tid då alla letar efter delbara ögonblick erbjuder upplevelsebaserad marknadsföring just det. Genom att erbjuda interaktiva, visuellt fängslande upplevelser ger varumärken konsumenterna perfekt innehåll att publicera på sina sociala medier. Varje delning ökar räckvidden för produktmarknadsföringskampanjen och skapar en kedjereaktion av engagemang långt bortom den ursprungliga målgruppen.

Stick ut bland konkurrenterna

Upplevelsebaserad marknadsföring hjälper varumärken att sticka ut. Istället för att kämpa om publikens uppmärksamhet med generiska annonser skapar den minnesvärda ögonblick som särskiljer varumärket. I en hav av konkurrenter ger en unik upplevelse konsumenterna en anledning att välja just ditt varumärke, vilket skapar starkare och mer varaktiga relationer.

Porsches upplevelsebaserade lansering av den helelektriska Macan på SXSW 2024 innehöll till exempel en virtuell roadtrip som startade vid en gammaldags bensinstation (uppdaterad för att ladda elbilar). Besökarna kunde gå in och gå igenom en biltvätt och sedan hamna på en motellgård med en klassisk Porsche parkerad utanför. Motellrummen var inredda med speciella sensoriska upplevelser för både äldre och barn.

via Porsche

Typer av upplevelsebaserad marknadsföring

Upplevelsebaserad marknadsföring finns i olika former. Här är de vanligaste typerna av upplevelsebaserad marknadsföring:

Eventmarknadsföring

I denna typ av upplevelsebaserad marknadsföring arrangerar eller sponsrar varumärken liveevenemang, såsom konserter, festivaler eller mässor. Evenemangsmarknadsföring gör det möjligt för varumärken att skapa minnesvärda upplevelser som fängslar publiken och främjar en känsla av gemenskap. Nyckeln är att tillhandahålla en plattform där deltagarna kan interagera med varumärket på ett meningsfullt och roligt sätt, vilket ger dem ett bestående intryck.

Varumärkesaktiveringar

Det handlar om kampanjer med stor genomslagskraft som är utformade för att väcka omedelbar uppmärksamhet och driva engagemang. Varumärkesaktiveringar fokuserar ofta på att lansera en ny produkt eller tjänst, med målet att skapa buzz och driva word-of-mouth-marknadsföring. De kan ta formen av pop-up-butiker, flash mobs eller gerillamarknadsföringstaktik, med avsikten att glädja konsumenterna på oväntade sätt.

Produktprovning

Denna upplevelsebaserade marknadsföringsstrategi handlar om att ge konsumenterna en praktisk upplevelse av varumärkets produkter. Genom att erbjuda gratisprover eller provupplevelser får företagen konsumenterna att direkt interagera med sina produkter. Detta bygger långsamt upp förtroende och ökar sannolikheten för konvertering. Produktprovningsevenemang fungerar särskilt bra när ett varumärke är övertygat om kvaliteten på sitt erbjudande och vill ingjuta samma förtroende hos konsumenterna genom direkt interaktion.

Immersiva upplevelser

Immersiva upplevelser tar upplevelsebaserade marknadsföringsevenemang till nästa nivå genom att fullt ut engagera konsumenternas sinnen och känslor. De inkluderar upplevelser med virtuell eller förstärkt verklighet (VR/AR), multisensoriska popup-butiker eller interaktiva konstinstallationer. Målet är att transportera konsumenterna in i varumärkets värld och skapa en berättelse som de kan leva och utforska. Dessa upplevelser fångar uppmärksamheten och skapar en stark känslomässig koppling som stannar kvar hos publiken under lång tid.

Exempel på framgångsrika upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer

Historien är full av varumärken som gång på gång har använt sig av upplevelsebaserad marknadsföring. Här är några coola exempel på framgångsrika upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer.

Louis Vuittons LV Dream

via Louis Vuitton

Ett utmärkt exempel på upplevelsebaserad marknadsföring är Louis Vuittons utställning LV Dream i Paris. Denna uppslukande upplevelse gjorde det möjligt för besökarna att utforska varumärkets historia och samarbeten, vilket skapade personliga kopplingar snarare än att bara visa upp produkter. Upplevelsen fortsatte med en presentbutik som erbjöd exklusiva artiklar och Le Café, där bakverk med varumärkets logotyp tillförde ytterligare en dimension till interaktionen.

Genom att blanda mode, historia och mat skapar Louis Vuitton en minnesvärd, multisensorisk upplevelse som tilltalar både lojala kunder och tillfälliga besökare. Detta tillvägagångssätt fångar perfekt hur upplevelsebaserad marknadsföring främjar djupare emotionella band till ett företag.

IKEA:s övernattningsevenemang

via The Guardian

2011 anordnade IKEA en övernattning för en grupp lyckliga kunder i en av sina butiker i Essex, Storbritannien. Evenemanget inspirerades av en Facebook-grupp där människor uttryckte sin önskan att tillbringa natten i en IKEA-butik. Deltagarna fick en fullständig "övernattningsupplevelse", inklusive massage, sömntips från experter och möjlighet att testa IKEA-sängar. Denna interaktiva upplevelse gav konsumenterna en unik möjlighet att på ett personligt och minnesvärt sätt komma i kontakt med IKEA:s produkter.

Nikes butiker ”House of Innovation”

via Nike

Nikes flaggskeppsbutiker i New York, Shanghai och Paris, kallade "House of Innovation", erbjuder kunderna en helt engagerande varumärkesupplevelse. Besökarna kan skräddarsy sina egna sneakers, utforska den senaste tekniken inom sportkläder och använda augmented reality för att visualisera produkterna på unika sätt. Dessa butiker går utöver traditionell detaljhandel och låter kunderna interagera med varumärket på ett praktiskt sätt som visar Nikes engagemang för innovation.

Google Home Mini Donut Shop

via Business Insider

Google kombinerade produktdemonstration med en söt godbit genom att skapa pop-up-donutbutiker i flera amerikanska städer för att marknadsföra Google Home Mini. Med denna marknadsföringsstrategi kunde besökarna ställa frågor till en Google Home Mini-enhet, och i gengäld delade maskinen ut antingen en gratis donut eller en Google Home Mini. Denna roliga och interaktiva upplevelse lyfte inte bara fram Google Home Minis funktioner på ett unikt sätt, utan skapade också en minnesvärd och delbar upplevelse för deltagarna.

Implementera strategier för upplevelsebaserad marknadsföring

Upplevelsebaserad marknadsföring måste göras på rätt sätt för att ge resultat. Det handlar inte längre bara om att anordna ett evenemang. Här är en steg-för-steg-guide om hur man gör upplevelsebaserad marknadsföring:

1. Börja med ett syfte, inte bara ett mål

När du börjar med ett syfte istället för bara ett mål, flyttar du fokus från att mäta resultat till att erbjuda värde. Traditionell marknadsföring handlar ofta om att nå specifika siffror, till exempel att öka försäljningen. Även om det är viktigt, handlar upplevelsebaserad marknadsföring om att skapa djupare emotionella band med målgruppen för att öka varumärkeskännedomen, något som mätbara resultat inte kan fånga.

För att skapa en upplevelsebaserad marknadsföringsstrategi måste du tänka djupare:

Vilken emotionell koppling vill du skapa?

Vill du att din publik ska känna sig inspirerad, äventyrlig eller del av en större rörelse?

Definiera syftet med din upplevelse och låt det forma varje detalj.

Om du till exempel lanserar en produkt för utomhusäventyr bör upplevelsen få deltagarna att känna sig äventyrliga och fria. Om du marknadsför en sak eller en social rörelse bör ditt evenemang väcka passion och solidaritet.

2. Lär känna din målgrupp inifrån och ut

Upplevelsebaserad marknadsföring handlar om att skapa personliga ögonblick för din målgrupp. Börja därför med att lära känna din målgrupp inifrån och ut. Gå bortom demografiska data – fördjupa dig i deras preferenser och utmaningar. Analysera vilka upplevelser som kommer att överraska dem eller få dem att vilja dela med sig till sina vänner. När du väcker deras känslor förvandlar du passiva betraktare till aktiva deltagare i ditt varumärke.

Bonus: Du kan använda ClickUps mall för användarprofiler för att förstå dina kunders behov och preferenser och genomföra upplevelsebaserade kampanjer.

3. Skapa en unik, minnesvärd upplevelse

Glöm den vanliga eventhandboken – fokusera på att skapa något som sticker ut och får folk att prata. Det handlar inte om budget, utan om att överträffa förväntningarna.

Börja med frågan: ”Vad kan du göra som ingen annan gör?”

Börja med frågan: ”Vad kan du göra som ingen annan gör?”

Oavsett om det är en uppslukande virtuell upplevelse eller en enkel men effektiv praktisk aktivitet är det viktigt att erbjuda något som överraskar och engagerar.

De bästa upplevelserna beror inte på storlek eller extravagans – de sticker ut eftersom de är annorlunda.

Du kan använda ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer för upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer och ta reda på hur du vill nå ut till din målgrupp. Du kan lägga till anteckningar, bifoga länkar, filer och bilder samt skapa uppgifter för dina teammedlemmar för att förverkliga din vision.

Team kan också använda whiteboards för att visuellt kartlägga idéer, evenemangsflöden och viktiga kontaktpunkter, vilket gör det enkelt att visualisera hur upplevelsen kommer att bli. Det är perfekt för att planera alla aspekter av evenemanget, från logistik till kreativa koncept, samtidigt som alla är på samma sida.

Brainstorma och genomför upplevelsebaserade marknadsföringsidéer med ditt team med ClickUp Whiteboards

4. Var där din målgrupp är

Välj rätt miljö – oavsett om det är en fysisk plats eller en digital plats – utifrån var din målgrupp naturligt tillbringar sin tid. Gör upplevelsen tillgänglig och relevant för dem, oavsett om det är genom en pop-up-butik eller en onlineaktivitet.

Använd ClickUps kartvy när du brainstormar för att hitta rätt plats. Använd den för att fästa uppgifter på specifika platser på en karta, färgkoda dem efter status eller prioritet och till och med visa dem i satellitläge. Detta är särskilt användbart för team som behöver arbeta på fältet, till exempel ditt upplevelsebaserade marknadsföringsteam. Genom att visualisera uppgifter på en karta kan du enkelt se var arbetet behöver göras, identifiera potentiella konflikter och optimera rutter.

Använd ClickUps kartvy för att fästa evenemangsrelaterade uppgifter till specifika platser på en karta.

5. Skapa förväntan och spänning

Upplevelsen börjar långt före evenemanget. Skapa en känsla av exklusivitet med teasers, innehåll från bakom kulisserna och strategiska samarbeten med influencers. Låt din publik känna att de får insiderinformation om något speciellt.

Ju mer nyfikenhet och spänning du skapar i förväg, desto fler människor kommer att lockas. När de känner att de är en del av något sällsynt och spännande, är de inte bara närvarande – de är engagerade. Så förvandlar du intresse till deltagande redan innan evenemanget har börjat.

Du kan använda ClickUps mall för kampanjplanering för att planera och genomföra marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt. Mallen ger dig ett komplett ramverk för att lansera framgångsrika upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer.

Ladda ner den här mallen Lansera framgångsrika upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer med ClickUps mall för kampanjplanering.

Det hjälper dig att sätta upp mål, anpassa teamets fokus efter kampanjens mål och hantera uppgifter. Du kan också följa kampanjens framsteg i realtid och göra justeringar efter behov.

6. Uppmuntra delning av innehåll i realtid

Skapa ögonblick inom upplevelsen som är naturligt delbara. Oavsett om det är en slående bild, en rolig aktivitet eller något oväntat, utforma upplevelsen på ett sätt som uppmuntrar deltagarna att fånga och dela sina ögonblick på sociala medier.

7. Förvandla ett ögonblick till en relation

Det verkliga värdet av upplevelsebaserad marknadsföring ligger i vad som händer efter evenemanget. Låt inte kontakten blekna – följ upp med personlig kommunikation som stärker den relation du har skapat. Erbjud något meningsfullt, till exempel exklusivt innehåll, specialerbjudanden eller förhandsaccess till framtida evenemang.

Nyckeln är att vårda engagemanget så att deltagarna känner att de är en del av ditt varumärkes resa, inte bara deltagare i ett evenemang. Det är så du förvandlar upplevelser till kundlojalitet.

8. Spåra mätvärden

Upplevelsebaserad marknadsföring är ett utmärkt sätt att engagera kunderna och bygga upp en gemenskap.

Men hur mäter man egentligen framgången för en upplevelsebaserad marknadsföringskampanj? Är det genom leadgenerering, omnämnanden i sociala medier eller försäljning vid evenemang?

Låt oss titta på några viktiga marknadsföringsmått som du kan följa: 📌 Deltagarfrekvens: Spåra hur många deltagare som deltog i evenemanget fysiskt eller virtuellt. 📌 Engagemangsgrad: Analysera konsumenternas engagemang utifrån den tid de lägger på att interagera med varumärket eller recensera produkten. Du kan också genomföra en kundnöjdhetsundersökning efter evenemanget för att få en övergripande bild av vad kunderna tycker om varumärket. 📌 Leadkonvertering: Kontrollera hur många nya registreringar du har fått genom kampanjen och hur många konsumenter som har följt upp efter evenemanget. 📌 Räckvidd i sociala medier: Analysera räckvidden och intrycken på dina inlägg i sociala medier som är relaterade till kampanjerna. Dessutom kan du kontrollera volymen av användargenererade data, inklusive foton och videor.

ClickUp Dashboards kan hjälpa dig att spåra och analysera kampanjengagemang och konverteringar. Du kan använda dem för att övervaka räckvidden och engagemanget för användargenererat innehåll på sociala medier. Du kan till och med skapa en detaljerad rapport för att diskutera kampanjens resultat med relevanta intressenter.

Mät resultatet av upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer med ClickUp Dashboards

Läs mer: En marknadsförares guide till kundlivscykelmarknadsföring

Utnyttja tekniken i upplevelsebaserad marknadsföring med ClickUp

När det gäller upplevelsebaserad marknadsföring är det viktigt att hålla allt organiserat och på rätt spår för att lyckas, och det är där ClickUp Marketing Solution kommer till nytta. Det är mer än bara ett verktyg för att hantera uppgifter – det hjälper ditt team att planera, samarbeta och genomföra varje detalj i en kampanj på ett smidigt sätt.

Låt oss titta på hur du kan använda ClickUp för att förenkla allt, från att brainstorma idéer till att hålla koll på budgetar.

Skapa marknadsföringsstrategier och kampanjer och följ enkelt deras resultat med ClickUps marknadsföringslösning

Skapa idéer för upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer med AI

Upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer måste vara kreativa för att hålla målgruppen engagerad. Även om du kan hämta marknadsföringsinspiration från andra varumärken är det viktigt att hitta unika idéer som stämmer överens med ditt varumärkes värderingar och mål.

ClickUp Brain, den kraftfulla AI-assistenten, kan hjälpa dig här. Du behöver bara lägga till detaljer, såsom målgrupp, kampanjmål, budget och önskade kanaler, så ger den dig relevanta kampanjidéer.

Skapa interaktiva kampanjidéer för ditt varumärke med ClickUp Brain

Hantera kampanjdetaljer

När du har kampanjidéerna klara måste du skapa en detaljerad marknadsföringsplan. ClickUp Docs kan underlätta processen för dig. Det gör det möjligt för team att skapa, dela och redigera relevant information i realtid.

Du kan använda ClickUp Docs för att skapa strategier, tidsplaner och viktiga åtgärder för upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer. Det hjälper dig att:

Lista kampanjens mål

Definiera målgruppen

Planera tydliga mål för kampanjen

Oavsett om det gäller att dokumentera evenemangsplaner, dela kreativa briefs eller utarbeta rapporter efter evenemanget, organiserar ClickUp Docs all kommunikation på ett och samma ställe.

Använd ClickUp Docs för att samla dina strategier för upplevelsebaserad marknadsföring på ett och samma ställe

Automatisera marknadsföringsarbetsflöden

Oavsett om du behöver automatisera utskicket av uppföljningsmejl efter ett evenemang eller trigga aviseringar när uppgifter är slutförda, kan ClickUp Automations minska den manuella arbetsbördan. Detta säkerställer att ditt team kan fokusera på övergripande strategier istället för att fastna i manuella uppgifter.

Skapa flera typer av automatiseringar för att öka marknadsföringskampanjernas framgång med hjälp av ClickUp Automations

Tilldela uppgifter och följ kampanjens framsteg

Nu kommer den svåra delen – genomförandet av kampanjen. Det kräver resurshantering, uppgiftsfördelning och ständig uppföljning av framstegen. Här behöver du ClickUp Tasks. Med det kan du skapa en separat uppgiftslista för varje åtgärd, till exempel att definiera målgruppen, fastställa evenemangsbudgeten, bestämma budgeten för lokalen, samarbeta med influencers och samordna produktprovning med leverantörer.

Du kan snabbt tilldela uppgifter till olika teammedlemmar och sätta deadlines för att säkerställa ansvarstagande, länka olika uppgifter och sätta prioriteringar för uppgifterna.

Skapa genomförbara uppgifter för upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer med ClickUp Tasks

Starta din upplevelsebaserade marknadsföringskampanj med ClickUp

ClickUp förenklar hela upplevelsebaserade marknadsföringsprocessen – från projektledning och uppgiftsuppföljning till brainstorming med Whiteboards och automatisering av arbetsflöden med ClickApps. Med funktioner som ClickUp Docs för smidig samverkan och Time Tracking för budgethantering hålls alla delar av din kampanj organiserade och enligt plan.

I takt med att upplevelsebaserad marknadsföring utvecklas innebär det att ligga steget före att använda verktyg som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare. Konsumenterna förväntar sig mer uppslukande och personliga upplevelser, och med ClickUp kan du uppfylla dessa förväntningar på ett effektivt sätt och samtidigt vara innovativ.

Är du redo att ta dina upplevelsebaserade marknadsföringskampanjer till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag och förverkliga dina stora idéer, allt på ett och samma ställe.