De 10 bästa konferenserna inom digital marknadsföring att delta i under 2025

Digital marknadsföring är sällan statisk, men under de senaste åren har den varit exceptionellt turbulent. ?

Vi har sett omvälvande förändringar från Googles GA4, Search Generative Experience (SGE) och generativa AI-verktyg som ChatGPT. Dessutom har vi förlorat tredjepartscookies och måste naturligtvis hantera ett ständigt föränderligt kundbeteende. För digitala marknadsförare har det varit en tid av ständig inlärning och avinlärning.

Så hur håller du dig uppdaterad om online-marknadsföring? Hur kan du lära dig om och anamma nya trender inom digital marknadsföring innan de blir fullt utvecklade virala fenomen?

Att umgås med experter inom din bransch är ett bra ställe att börja på. Konferenser om digital marknadsföring samlar globala marknadsföringsledare från alla branscher och är ett utmärkt ställe att interagera med dina kollegor från den digitala marknadsföringsbranschen.

Om du planerar din kalender för året, här är vår lista över de 10 bästa konferenserna inom digital marknadsföring att delta i under 2024. Börja boka dina biljetter! ✈️

Konferensernas roll för digitala marknadsförare och team

Många tror att all kunskap du någonsin kommer att behöva om digital marknadsföring finns tillgänglig online, precis framför dina ögon. Varför då bry sig om att delta i fysiska evenemang? Men det finns mer än en anledning till varför du bör överväga att delta i en konferens om digital marknadsföring.

Här är några av dem:

Nätverkande: Möjligheten att knyta kontakter med branschledare och marknadsföringsproffs på konferenser om digital marknadsföring är ovärderlig. Du vet aldrig om personen som sitter bredvid dig kan bli din nästa mentor, anställd eller chef.

Lärandemöjligheter: Konferenser om digital marknadsföring erbjuder en mycket stimulerande lärandemiljö där du kan ta till dig ny kunskap. De erbjuder också ett forum för att hitta beprövade, praktiska lösningar på vanliga utmaningar.

Praktiska insikter för framtiden: Som standard är fokus för konferenser om digital marknadsföring inriktat på framtiden. Det gör dem till en intensivkurs i hur du kan uppfylla förväntningar och förbereda dig för kommande omvälvningar, ofta genom ny marknadsföringsteknik.

Återupptäck din kärlek till digital marknadsföring: Huvudtalare och paneldeltagare på de flesta konferenser har massor av expertis och kunskap. Du kanske blir inspirerad och påminns om varför du blev marknadsförare från första början.

Men den viktigaste anledningen är de perspektiv och insikter du får från marknadsföringsledare, som annars kanske skulle vara oåtkomliga för dig. Det här är inte något du kan hitta online.

Låt oss höra vad tidigare konferensdeltagare har att säga om sina upplevelser. Så här beskrev en person på Reddit sin upplevelse.

via Reddit

Konferenser är viktiga nätverkshubbar. De erbjuder en plattform för att hitta och interagera med likasinnade marknadsförare. Du kan komma att bygga meningsfulla relationer som senare kan utvecklas till affärspartnerskap.

Lista över viktiga konferenser om digital marknadsföring att delta i

I år finns det ett fantastiskt utbud av konferenser och toppmöten om digital marknadsföring som du inte får missa.

Här är de 10 bästa konferenserna inom digital marknadsföring att delta i under 2024.

1. Social Media Marketing World

Social Media Marketing World är en tredagars konferens fylld med föreläsningar från kända marknadsförare som Ann Handley och Jim Louderback. Marknadsföringspionjärer delar med sig av sina insikter om de senaste trenderna inom digital marknadsföring och ger sina prognoser om marknadsföringsstrategier.

Alla deltagare kan personligen träffa ledande experter och kollegor under den exklusiva nätverksmingeln efter sessionen.

Detta marknadsföringsevenemang erbjuder även expertledda workshops för professionell utveckling, utformade för marknadsförare som vill fördjupa sina kunskaper.

Datum: 18–20 februari 2024

Plats: San Diego, Kalifornien

Vanliga ämnen som behandlas: Marknadsföringsstrategi, marknadsföring i sociala medier, innehållsmarknadsföring, organisk marknadsföring i sociala medier, betald marknadsföring i sociala medier

Vem bör delta: Marknadsförare inom sociala medier, innehållsskapare och företagsledare som vill lära sig marknadsföringsstrategier.

via Social Media Examiner

2. Produktledd konferens

Product-Led Summit är en digital marknadsföringskonferens som är ett måste för PLG-entusiaster (product-led growth) under året.

Toppmötet är fullspäckat med sessioner efter varandra från globala produktmarknadsföringsledare under två dagar i det livliga New York City. Det avslutas med en nätverkssession med ”happy hour” som arrangeras av Product-Led Alliance.

Med ungefär 80 % av publiken bestående av seniora yrkesverksamma och ledande befattningshavare från företag som Meta, Amazon och Shopify kan du förvänta dig ett intensivt nätverkande.

Datum: 20–21 mars 2024

Plats: New York City, New York

Vanliga ämnen: Produktdriven tillväxt, strategi och marknadsföring

Vem bör delta: Produktmarknadsförare, SaaS-grundare och tillväxtledare som övervakar produktledd strategi och verksamhet.

3. HubSpots INBOUND

HubSpots INBOUND är ”platsen där karriärer tar fart, företag börjar växa och gemenskapen förändrar oss till det bättre”.

Att boka en plats innebär att du kan se fram emot tre dagar fyllda med aha-upplevelser med utbildningssessioner, expertledda paneldiskussioner, olika föreläsningar och praktiska workshops. Du kan också förvänta dig att nätverka med framstående digitala marknadsföringsproffs och lära dig om marknadsföringsstrategier och verktyg för att driva tillväxt.

Datum: 18–20 september 2024

Plats: Boston, Massachusetts

Vanliga ämnen som behandlas: AI, skapande av videoinnehåll, e-postmarknadsföring, storytelling, ledarskap, kundorienterad strategi

Vem bör delta: Ledare och yrkesverksamma inom försäljning, marknadsföring och affärsverksamhet som vill utveckla sin karriär och öka sina kunskaper för att förbättra företagets resultat.

via INBOUND

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

I år är temat för Gartner Marketing Symposium/Xpo Lead Marketing Through Disruption’s Next Wave.

Som deltagare kommer du att lära dig vikten av att ”bibehålla den mänskliga sidan av marknadsföringsledarskapet för att hjälpa ditt team att visa strategiskt värde och uppnå dina tillväxtmål”.

Detta kommer att åtföljas av personliga samtal med Gartner-experter.

Du får också tillgång till över 150 sessioner med Gartners senaste marknadsundersökningar, rundabordssamtal, fallstudier från slutanvändare och samtal mellan kollegor.

Datum: 3–5 juni 2024

Plats: Denver, Colorado

Vanliga ämnen som behandlas: Marknadsföringsstrategi, multikanalmarknadsföring, varumärkesstrategi och AI.

Vem bör delta: Marknadschefer, marknadsföringsledare, strateger och yrkesverksamma som vill framtidssäkra sina organisationer och samtidigt driva på en stark utveckling.

via Gartner

5. Content Marketing World

CMWorld är en årlig konferens för innehållsproffs som arrangeras av Content Marketing Institute.

Denna tre dagar långa sammankomst är uppbyggd kring föreläsningar av framåtblickande ledare och sessioner för idéutbyte. Den är perfekt för att fördjupa sina kunskaper och lära sig praktiska lösningar för att genomföra en framgångsrik innehållsstrategi.

Som en deltagare sa: ”Efter att ha deltagit i CMWorld kände jag att jag hade tagit en masterexamen i innehållsmarknadsföring !”.

Datum: 21–23 oktober 2024

Plats: San Diego, Kalifornien

Vanliga ämnen: Strategi för innehållsmarknadsföring, innehållsupplevelse, framtiden för innehållsmarknadsföring

Vem bör delta: Digitala marknadsförare, kreatörer, innehållsskapare och byråer som vill utveckla sin karriär och sina färdigheter.

via Content Marketing World

6. LeadsCon

LeadsCon, som marknadsförs som det största marknadsföringsevenemanget inom leadgenerering, samlar över 3000 leadgenereringsproffs under tre dagar med expertledd utbildning och engagerande diskussioner.

Olika dagar har olika program. Men räkna med intensiva timmar med föreläsningar, workshops om kundförvärv, interaktiva sessioner, nätverkspauser och mingel för att avsluta dagen.

Du kan också boka möten på plats med hjälp av LeadCons MeetingsHub för att komma i kontakt med yrkesverksamma inom branscher som hälso- och sjukvård, fintech etc.

Datum: 8–10 april 2024

Plats: Las Vegas, Nevada

Vanliga ämnen som behandlas: Kundförvärv, dataanalys, AI, affiliatemarknadsföring

Vem bör delta: Marknadsförare, byråer, inköpsteam och yrkesverksamma som är direkt involverade i att köpa, generera eller mäta affärsmöjligheter.

7. DigiMarCon UK

En bra konferens om digital marknadsföring är en one-stop-shop för att få värdefulla lärdomar och praktiska tips om olika marknadsföringskanaler och utmaningar. Det är precis vad DigiMarCon UK erbjuder!

Förutom två dagar med tankeväckande föreläsningar och strategiska masterclasses på ett av de bästa fysiska evenemangen inom digital marknadsföring, kan du besöka utställningshallar som visar de senaste teknikerna inom digital marknadsföring, mobil, SaaS, AdTech etc.

Du kan delta i konferensen online eller på plats, vilket gör detta till ett globalt virtuellt martech-toppmöte som är väl värt din tid.

Datum: 29–30 augusti 2024

Plats: London, Storbritannien

Vanliga ämnen som behandlas: Försäljnings- och marknadsföringsautomatisering, artificiell intelligens, ChatGPT, SEO, marknadsföring i sociala medier, CRO, inbound- och outbound-marknadsföring

Vem bör delta: Yrkesverksamma inom digital marknadsföring, reklam och media som vill nätverka med opinionsbildare och ta med sig konkreta åtgärder för att nå framgång.

via DigiMarCon UK

8. International Social Summit

International Social Summit är en endags konferens om digital marknadsföring, särskilt utformad för yrkesverksamma som hanterar digitala och sociala medier på global nivå.

Förbered dig på att dyka rakt in i actionfyllda sessioner med effektivt lärande om hur man framgångsrikt utformar och driver internationella kampanjer. Du får praktiska insikter, tips och taktiker inom digital marknadsföring som du kan ta med dig tillbaka till ditt team.

Dessutom kommer varje timme av marknadsföringsevenemanget att erbjuda två olika spåralternativ för deltagarna. Du kan välja mellan dem utifrån dina preferenser.

Datum: 16 maj 2024

Plats: Barcelona, Spanien

Vanliga ämnen som behandlas: Marknadsföring i sociala medier, kundresan, annonser, organisk och betald marknadsföring

Vem bör delta: Marknadsföringschefer för sociala medier och digital marknadsföring som arbetar i globala organisationer.

9. Revenue Operations Summit

Som namnet antyder fokuserar Revenue Operations Summit uteslutande på intäktsverksamhet (RevOps), strategi och ledning.

De två konferensdagarna – fyllda med inflytelserika föreläsningar, paneldiskussioner och breakout-sessioner – har sammanställts av ledande experter. De kommer att dela med sig av praktiska lösningar, strategier och ramverk som hjälper dig att bygga din tillväxtmotor.

Och kvällens nätverksdrinkar bjuder Revenue Operations Alliance på.

Datum: 4–5 september 2024

Plats: San Francisco, Kalifornien

Vanliga ämnen som behandlas: RevOps, förändringshantering, intressenthantering, RevTech, försäljningsprognoser

Vem bör delta: RevOps-ledare och säljstödspersonal som söker svar på svåra RevOps-utmaningar samt marknadsföringsteknikpartner som vill navigera på snabbt föränderliga marknader.

via Revenue Operations Alliance

10. eTail

eTail är den ledande konferensen för e-handel och omnikanal i Amerika. Du får höra tal från vice VD:ar, grundare, VD:ar och experter från landets främsta återförsäljare.

Konferensen varar i 30 timmar och är fylld med sessioner i Tonight Show-stil, slutna tankesmedjor med ledande befattningshavare, rundabordssamtal och gruppdiskussioner.

Arrangörerna erbjuder även segment som ”Innovation Theater”, EXPO för den senaste tekniken inom e-handelsmarknadsföring, och ”Retailer Hangouts”, 30 minuters informella diskussioner ledda av talare.

Datum: 12–15 augusti 2024

Plats: Boston, Massachusetts

Vanliga ämnen: Kundlojalitet, social handel, mobil marknadsföring, användarupplevelse, konsumentbeteende, AI och MI inom e-handel.

Vem bör delta: Ledare inom e-handel och digital marknadsföring i detaljhandeln som vill bli globala.

via eTail Events

ClickUp för effektiv hantering av digital marknadsföring

Digital marknadsföring innefattar många rörliga delar: att bygga kampanjer, skapa innehåll, hantera kundrelationer och mycket mer. Sedan mäter du dina resultat, justerar och börjar om från början.

Det kan vara överväldigande. Digitala marknadsföringsteam på tillväxtfokuserade organisationer är ofta överarbetade och stressade. Och detta kan leda till marknadsföringsresultat som är mindre än optimala. Men så behöver det inte vara.

Plattformar som ClickUp för marknadsföringsteam är utformade för att hjälpa dig att planera, genomföra och följa upp digitala marknadsföringskampanjer i en allt-i-ett-arbetsyta. Du kan använda den för att skapa samarbetslösningar med ditt team på sätt som ökar produktiviteten och kreativiteten.

Låt oss se hur ClickUp kan förenkla hanteringen av digital marknadsföring för dig. ?

Organisera, visa och spåra digitala marknadsföringsprojekt på ett och samma ställe

Få tillgång till över 10 anpassningsbara projektvyer för att spara tid som annars går åt till att leta igenom olika kommunikationstrådar. Med ClickUp Views kan du välja mellan tavelvy, tabellvy, Gantt-diagram och mer för att få en överblick över de uppgifter, deluppgifter, ansvarsområden och projekt som ditt team hanterar dagligen, veckovis och månadsvis.

Du kan använda dem för att följa projektets framsteg, identifiera och lösa flaskhalsar och se till att dina arbetsflöden är strömlinjeformade för felfri och smidig samverkan mellan medlemmar och team.

Använd ClickUps kalendervy för att visa och spåra månatliga, veckovisa och dagliga uppgifter för ditt digitala marknadsföringsprojekt.

Hantera stora och små kampanjer över olika kanaler

Med ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards och ClickUps verktyg för rapportering, korrekturläsning och automatisering är det superenkelt att utforma strategier och samordna tvärfunktionella kampanjer.

Använd ClickUp Docs för att skapa snygga dokument, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att förverkliga idéer tillsammans med ditt team.

Dessa verktyg kan hjälpa dig att planera innehållskalendrar för alla dina kampanjer och noggrant följa deras framsteg. Ni kan samarbeta kring kampanjstrategi och texter i delade dokument och sedan länka dessa dokument direkt till uppgifter så att alla är samordnade och ansvariga. Du kan till och med tagga ditt team direkt i dokument och whiteboards för att tilldela åtgärder och hålla projekten igång.

Du kan också använda dessa verktyg för att skapa marknadsföringsplaner för att rapportera framsteg och få stöd från dina intressenter.

Få djupare insikter och överblick över dina kampanjer med helt anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp.

Med ClickUp kan du också skapa anpassade ClickUp-dashboards för att övervaka kampanjens KPI:er. Lägg till rapporteringsuppgifter till dina kampanjer för att spåra mätvärden som webbplatstrafik, konverteringar och socialt engagemang.

Det bästa är att alla har insyn i kampanjplaner och tillgångar. Du behöver inte längre jaga efter godkännanden via e-post eller leta efter den senaste versionen av ett dokument. Med ClickUp får du en enda källa till information för att effektivisera kampanjer i alla kanaler.

Från att brainstorma kampanjidéer till att ta fram marknadsföringsfallstudier och förbättra processeffektiviteten i hela värdekedjan – du kan delegera både kreativa och rutinmässiga uppgifter till ClickUp AI.

Använd ClickUp AI för att skapa marknadsföringsmaterial på några minuter. Från att skriva texter till landningssidor till att optimera dina annonser – det är en kraftfull AI-assistent som kan göra allt. Du kan också lita på den för att sammanfatta kampanjbeskrivningar och rapporter för att spara tid.

Skriv marknadsföringsfallstudier på några minuter med ClickUp AI

Börja aldrig ett digitalt marknadsföringsprojekt från scratch igen

För snabb genomförande kan du få tillgång till ett brett utbud av mallar i ClickUp som är förkonfigurerade för marknadsföringsfunktioner som innehållshantering och testning, kampanjhantering, kundintroduktion, projektleverans etc.

ClickUps mall för marknadsföringsbyråer har till exempel utformats speciellt för egenföretagare och byråägare som tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster till flera kunder.

Du kan använda anpassade statusar i mallen för att enkelt visualisera framstegen för varje projekt, organisera viktiga kontouppgifter smidigt med anpassade fält och förbättra projektuppföljningen med tidsuppföljningsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Ladda ner mallen Hantera flera kunder och projekt med ClickUps mall för marknadsföringsbyråer så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Och vi använder inte uttrycket ”allt-i-ett” lättvindigt. Du kan hantera alla dina digitala marknadsföringsprocesser genom vårt team, vilket gör ClickUp till en enda källa till information för ditt marknadsföringsteam.

Det bästa av allt? Du får över 200 integrationer med verktyg som redan finns i din marknadsföringsteknikstack – HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom och mycket mer. Alla verktyg är anslutna till ClickUp via inbyggd tvåvägsintegration.

Detta innebär bättre effektivitet i arbetsflödet och mindre krångel eftersom dina data alltid är synkroniserade.

Så om du fortfarande håller fast vid kalkylblad eller använder digitala marknadsföringsverktyg i silos är det dags att byta till ett bättre alternativ: ClickUp.

Har du valt en konferens om digital marknadsföring än?

Nej? Läs då recensioner från tidigare deltagare och fatta ett snabbt beslut. Många konferenser om digital marknadsföring erbjuder rabatt vid tidig anmälan.

Men om du svarade med ett entusiastiskt ”Ja!”, börja planera resan omedelbart.

Mellan att lägga fram ett förslag för att få konferensbudgeten godkänd och att boka biljetterna finns det förmodligen hundratals saker du kan missa. Lyckligtvis för dig gör ClickUp planering och organisering av ditt arbete till en barnlek.

Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

1. Vad är syftet med en konferens om digital marknadsföring?

Konferenser om digital marknadsföring samlar marknadsföringsproffs på ett och samma ställe för att diskutera de senaste trenderna, dela med sig av sina kunskaper, göra prognoser och nätverka med branschledare och influencers.

2. Vad är ett digitalt toppmöte?

En digital summit är en ledande konferens om digital marknadsföring för digitala marknadsförare på alla nivåer, från alla branscher inom digital marknadsföring. Den fokuserar på att erbjuda kontinuerlig utbildning genom banbrytande strategier, taktik och verktyg.

3. Varför är marknadsföringskonferenser viktiga?

Marknadsföringskonferenser är viktiga eftersom de erbjuder en plats för personligt eller virtuellt fördjupat lärande och nätverkande. Deltagarna kan få insikter om digital marknadsföring, hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och knyta kontakter med ledande experter och andra digitala marknadsförare.