Hur man skapar en checklista för innehållsskapande

Checklistor är inte bara till för projektledare eller företagsledare. De är otroligt användbara verktyg för alla som behöver se till att en uppgift eller ett projekt slutförs noggrant och konsekvent – särskilt om du jonglerar flera uppgifter eller arbetar som marknadsförare.

Tänk på det: att skapa ett blogginlägg, en video eller till och med ett inlägg på sociala medier innebär många steg.

Det finns mycket att hålla reda på, från research och planering till redigering, publicering och marknadsföring. Och sedan finns det alla intressenter – SEO-specialister, skribenter, faktagranskare, innehållsteam, designers, redaktörer och mycket mer. Det är lätt att saker faller mellan stolarna.

Oroa dig inte. I den här artikeln diskuterar vi hur du skapar den perfekta checklistan för innehållsskapande för ditt team och delar med oss av några taktiska tips, verktyg och förslag på checklistmallar för att skapa värdefullt innehåll.

Är du redo att skapa en lista och bocka av den?

Varför behöver du en checklista för innehållsskapande?

Innan vi går in på själva checklistan för innehållsmarknadsföring, låt oss snabbt gå igenom hur denna checklista kan gynna ditt team:

Effektiviserar ditt arbetsflöde : Genom att dela upp innehållsmarknadsföringen i mindre, hanterbara uppgifter kan checklistor hjälpa dig att hålla fokus och undvika att bli överväldigad.

Säkerställer en konsekvent varumärkesröst : En checklista kan hjälpa dig att upprätthålla en konsekvent ton i alla innehållsidéer och bloggar, vilket stärker din varumärkesidentitet.

Garanterar kvalitet : Genom att se till att alla nödvändiga steg genomförs (till exempel formateringskontroller, designgranskningar och innehållsoptimering) kan du upprätthålla höga kvalitetsstandarder.

Förbättrar samarbetet: Checklistor kan hjälpa alla i ditt team att hålla sig på samma sida – alla vet vad deras roll är och när de kommer att vara involverade i processen.

Minskar omarbetningar : Genom att tillhandahålla en tydlig färdplan med specifika kriterier för kvalitetskontroller, designgranskningar och mer, hjälper checklistor dig att göra rätt från början, vilket minimerar revisioner och förseningar.

Gör introduktionen mycket enklare: Oavsett om du introducerar en ny teammedlem, frilansare eller byrå kan en checklista för innehållsskapande hjälpa dig att beskriva både dina förväntningar på innehållskvalitet och operativa processer.

Oavsett om du är en frilansande innehållsskapare eller en del av ett stort marknadsföringsteam som vill skapa engagerande innehåll, kan en checklista vara ett utmärkt verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde, producera högkvalitativt innehåll och öka den organiska trafiken.

Den kompletta checklistan för innehållsskapande

Nu när vi har sett varför du behöver en checklista för innehållsskapande, ska vi titta på hur du skapar en. Vi går igenom varje steg i innehållsskapandet – från planering till marknadsföring – tillsammans med ytterligare tips om hur du anpassar checklistan så att den fungerar för dig.

Men först, här är en snabb TL;DR av checklistan för innehållsskapande. 1. Definiera ditt innehållsformat, dina mål och din målgrupp Definiera tydligt vem du skapar innehåll för

Bestäm vad du vill uppnå med ditt innehåll (t.ex. öka trafiken till webbplatsen, generera leads, förbättra varumärkeskännedomen).

Välj det bästa formatet för ditt innehåll (t.ex. blogginlägg, video, infografik). 2. Gör grundlig research Hitta nyckelord som din målgrupp söker efter

Förstå vad dina konkurrenter gör och identifiera möjligheter

Hitta experter för citat 3. Skissa upp din innehållsstruktur Skapa en detaljerad innehållsbeskrivning med ämnen, målgrupp, nyckelord och SME-krav.

Börja med en strukturell översikt på 10 % och utöka den gradvis till 30 % för en mer detaljerad översikt över de punkter som behandlas. 4. Skapa högkvalitativt innehåll Se till att ditt innehåll är informativt, auktoritativt och välunderbyggt.

Skriv innehåll som är relevant och ger djupgående insikter 5. Redigera och korrekturläsa ditt innehåll Korrekturläs ditt innehåll för grammatik-, stavnings- och interpunktionsfel.

Se till att ditt utkast överensstämmer med innehållsbeskrivningen och ämnesuppsatsen.

Inkorporera nyckelord på ett naturligt sätt och optimera för sökmotorer. 6. Slutför det visuella Designa eller hitta högkvalitativa bilder, grafik eller videor

Se till att dina bilder är optimerade för olika plattformar och är mobilvänliga. 7. Publicera och marknadsför ditt innehåll Välj lämplig plattform (t.ex. webbplats, sociala medier, e-post)

Dela ditt innehåll på sociala medier, via e-postmarknadsföring och andra kanaler. 8. Analysera ditt innehålls prestanda Övervaka viktiga KPI:er som webbplatstrafik, engagemang och konverteringar.

Genomför enkäter för att samla in kvalitativ feedback från läsarna.

Steg 1: Definiera ditt innehållsformat, dina mål och din målgrupp

Det är här allt börjar – du funderar ut vem du skriver för, vilken kanal du planerar att använda och hur du bäst kan nå ut till målgruppens smärtpunkter. Medan en nybörjare kanske föredrar instruktionsguider, är det mer troligt att ledningsgrupper läser branschrapporter eller expertintervjuer.

Dessutom kan GenZ-målgrupper och B2C-kunder känna igen sig i TikTok och meme-baserat innehåll, medan äldre millennials och B2B-företag kanske föredrar mer forskningsbaserat innehåll.

Vi föreslår att du börjar med att ställa dig själv följande frågor: Vem är den till för? Identifiera tydligt din målgrupp. Detta kommer att forma tonen, stilen och budskapet i ditt innehåll.

Vilket problem löser den? Ditt innehåll ska erbjuda värde för din publik. Bestäm vilket specifikt problem det adresserar eller vilket behov det tillgodoser.

Hur kommer framgången för detta arbete att mätas? Fastställ tydliga mått för att mäta effektiviteten i ditt innehåll. Detta kan inkludera webbplatstrafik, engagemang, konverteringar eller varumärkeskännedom.

Vilka nya insikter kommer detta att täcka? Se till att ditt innehåll erbjuder något unikt eller värdefullt som din målgrupp inte har sett tidigare. Det kan vara ett nytt perspektiv, ett praktiskt tips eller en kreativ lösning på ett befintligt problem.

💡Proffstips: Lägg till dessa frågor som underpunkter i din checklista. Din innehållsstrateg (eller innehållsansvarig) kan sedan få i uppdrag att besvara dessa frågor och införliva dem i innehållsplanen eller briefen. Detta ger ett felsäkert ramverk för att planera målinriktat, engagerande innehåll som tilltalar din målgrupp och ger resultat.

Steg 2: Genomför grundlig forskning

När du har definierat dina mål och målgrupp är det dags att gå in i forskningsfasen.

Här är en översikt över viktiga områden som du kan utforska:

1. Sökordsforskning

Detta är ditt första steg för alla SEO-drivna innehållsdelar – blogginlägg, e-böcker eller vitböcker. Några punkter som du kan be ditt team att kontrollera i detta skede är om de har:

Identifiera primära och sekundära nyckelord

Analyserad sökintention (transaktionell, navigationsrelaterad, informationsrelaterad)

Inkluderade långsvansade sökord för mer riktad trafik

2. Konkurrentanalys

Här identifierar du luckor i dina konkurrenters innehåll om samma ämne. Finns det några ämnen som de inte har täckt? Kan du erbjuda ett unikt perspektiv eller ytterligare insikter?

Genom att förstå dina konkurrenters styrkor och svagheter kan du positionera ditt innehåll så att det sticker ut och ger större värde för din målgrupp.

Du kan hålla detta steg enkelt och fråga ditt innehållsteam om de har slutfört konkurrensanalysen eller dela upp det i steg som: Har du analyserat en konkurrents bloggs ranking för relevanta sökord?

Har du identifierat luckor i deras innehåll, såsom saknade ämnen eller föråldrade perspektiv?

Har du mätt engagemangsnivån för deras innehåll (t.ex. visningar, gillanden, delningar, kommentarer)?

Har du kommit på hur du kan få ditt verk att sticka ut från andras, vare sig det är genom att erbjuda ett unikt perspektiv, ge mer djupgående information eller använda ett annat format?

3. Ämnesspecialister (SME)

Om du skriver om tekniska eller komplexa ämnen, branschrapporter eller artiklar om tankeledarskap är det absolut nödvändigt att få insikter från ämnesexperter. Detta är inte en process i ett steg.

Om du samlar in SME-insikter för ditt innehåll kan du skapa en separat, mer detaljerad checklista. Detta ger dina skribenter ett strukturerat tillvägagångssätt för processen och säkerställer att de följer alla nödvändiga steg.

Du kan sedan lägga till länken som en anteckning till din checklista för innehållsskapande under rubriken "Har du intervjuat SME:er?". Detta påminner ditt team om att hänvisa till checklistan för SME-sourcing för specifik vägledning.

Här är vad du kan lägga till i din checklista: Identifiera potentiella SME

Formulera genomtänkta frågor

Schemalägg intervjuer

Genomför intervjuerna

Inkorporera SME-insikter

Få godkännande

Meddela SME om publiceringen

💡Proffstips: Lägg till en anteckning i din checklista för att ange vilka typer av research som krävs för varje innehållstyp, så att ditt team vet vad de ska fokusera på.

Steg 3: Skissa upp din innehållsstruktur

Beroende på din process för att skapa innehåll kan ditt team behöva skapa en innehållsbeskrivning och flera typer av dispositioner innan ni kommer till det faktiska utkastet.

Så här ser processen ut: SEO-specialisten (eller innehållsstrategen) måste skapa en innehållsbrief som talar om för skribenten vilka ämnen som ska behandlas, vem målgruppen är, vilka nyckelord som ska inkluderas och om du behöver citat från SME.

Innehållsförfattaren skulle sedan utarbeta ett utkast på 10 % (helst 10 % av det totala ordantalet) som täcker bloggens tes, inledande hook och viktiga rubriker.

När det har godkänts kan de utöka översikten till 30 % och ge en detaljerad översikt över varje avsnitt.

Denna process hjälper till att samordna intressenterna och minskar fram- och återgången under skriv- (och redigerings-)fasen.

💡Proffstips: Precis som med delchecklistan för SME-intervjuer kan du också skapa individuella checklistor för innehållsbeskrivningen och varje typ av disposition.

Steg 4: Skapa högkvalitativt innehåll

Nu kommer vi till huvuddelen – att producera kvalitetsinnehåll som både människor och sökmotorer älskar. I grova drag finns det tre viktiga faktorer som bidrar till högkvalitativt innehåll:

I. Fängslande berättelse

Är du en auktoritet inom ämnet?

Kommer all forskning från tillförlitliga källor?

II. Relevans

Har du empati för din publiks utmaningar och problem?

Går du längre än ytliga förklaringar?

III. Design

Har du lagt till skärmdumpar och andra bilder till bloggen, tillsammans med bildtexter och ALT-text?

Har du lagt till en "designbrief" för designteamet om vilka bilder du behöver för projektet?

Genom att fokusera på dessa områden kan du skapa innehåll som inte bara är informativt utan också engagerande för din publik.

Steg 5: Redigera och korrekturläsa ditt innehåll

Att skriva ditt innehåll är bara det första steget. Nästa steg är att granska det noggrant för att säkerställa att det uppfyller dina krav. Ett strukturerat ramverk (alias checklista för redigering och korrekturläsning) kan hjälpa dig att standardisera denna granskningsprocess och upprätthålla en jämn kvalitet.

Här är några punkter att inkludera:

I. Anpassning till briefen

Har du täckt alla ämnen som nämns i briefen?

Har varje avsnitt koppling till bloggens tes?

II. Läsbarhet

Har du använt rubriker, underrubriker och punktlistor för att förbättra läsbarheten?

Har du använt ett tydligt och koncist språk?

Har du noggrant korrekturläst ditt utkast?

III. Varumärke

Har du bibehållit en konsekvent ton och stil som stämmer överens med ditt varumärke (och din målgrupp)?

Har du anpassat ditt innehåll efter ditt varumärkes värderingar och mission?

IV. SEO

Har du infogat relevanta nyckelord på ett naturligt sätt i hela ditt innehåll?

Har du optimerat din metatitel och beskrivning?

Har du inkluderat alla interna länkar som nämns i innehållsbeskrivningen?

Är alla länkade källor mindre än fyra år gamla?

Har du tagit bort UTM-parametrarna från externa länkar?

VI. Uppmaningar till handling (CTA)

Har du inkluderat en tydlig och övertygande primär CTA?

Har du lagt till några mjuka CTA:er för att uppmuntra läsarna att ta del av annat innehåll, såsom mallar eller gratisverktyg?

Har du lagt till en UTM-tracker till dina CTA-länkar?

Utöver detta kan du också lägga till ett avsnitt där du frågar författarna om de har kontrollerat sina utkast med en plagieringskontroll eller AI-innehållsdetektor.

💡Proffstips: Istället för att tilldela individuella checklistor till dina skribenter och redaktörer, lägg till en självgranskningsprocess. Låt dina skribenter använda checklistan för att utvärdera sitt arbete innan de skickar det vidare till redaktören. Redaktören kan sedan granska innehållet med hjälp av samma checklista och ge målinriktad feedback och förslag på förbättringar. Detta tillvägagångssätt kan påskynda granskningsprocessen och göra den mer samarbetsinriktad.

Steg 6: Slutför det visuella

Även om ditt designteam har sin egen checklista är det bra att inkludera viktiga designsteg i din övergripande process för innehållsskapande, särskilt om du skaffar dina bilder.

Här är några punkter att hålla koll på: Designbeskrivning: Har en tydlig designbeskrivning skapats som beskriver önskad stil, färger och övergripande estetik?

Visuella tillgångar: Har alla nödvändiga visuella element anskaffats eller skapats (t.ex. bilder, infografik, ikoner, videor)?

Designfeedback: Har du gett feedback eller begärt ändringar från designteamet?

Deadlines: Hålls designdeadlines?

Kompatibilitet: Har designfilerna rätt format, lämpliga dimensioner och är de mobilvänliga?

Steg 6: Publicera och marknadsför ditt innehåll

När ditt innehåll och dina bilder är färdiga är det dags att publicera och marknadsföra ditt verk.

1. Publicering

Skapa checklistor för varje uppgift i din innehållsmarknadsföringsplan för att säkerställa att du har allt på plats För bloggar: Bannerbilder, metataggar, sökmotoroptimering För e-postmeddelanden: HTML-kod, ämnesrad, uppmaning till handling För sociala medier: Plattform, bilder, bildtexter, hashtags

För bloggar: Bannerbilder, metataggar, sökmotoroptimering

För e-postmeddelanden: HTML-kod, ämnesrad, uppmaning till handling

För sociala medier: Plattform, bilder, bildtexter, hashtags

Publicera ditt innehåll på den plattform du valt.

Kontrollera att den publicerade versionen är korrekt och fri från fel.

För bloggar: Bannerbilder, metataggar, sökmotoroptimering

För e-postmeddelanden: HTML-kod, ämnesrad, uppmaning till handling

För sociala medier: Plattform, bilder, bildtexter, hashtags

2. Marknadsföring

Det första steget här är att skapa en strategi för marknadsföring av ditt innehåll, men de följande stegen kan variera beroende på vilken marknadsföringskanal du använder.

Om du till exempel marknadsför en blogg på sociala medier måste du: Bestäm vilka sociala medieplattformar din målgrupp är mest aktiv på.

Utveckla inlägg på sociala medier som sammanfattar ditt innehåll och uppmuntrar till klick.

Använd relevanta hashtags för att öka synligheten. E-postdistribution skulle å andra sidan innebära: Segmentera din e-postlista utifrån målgruppens intressen eller aktivitet.

Skapa en ämnesrad som väcker uppmärksamhet och uppmuntrar till öppnande

Konvertera din e-posttext till HTML-kod

Läs också: De 10 bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring

Steg 7: Analysera ditt innehålls prestanda

Slutligen är det dags att kontrollera om din strategi för innehållsmarknadsföring är framgångsrik. Gå tillbaka till de mål du satte upp för ditt innehåll och avgör om det har uppnått eller överträffat dessa mål. För att få en fullständig bild, inkludera både kvantitativa och kvalitativa resultat.

Kvantitativa mått Övervaka ökningen av webbplatstrafiken från ditt innehåll

Mät engagemangsmätvärden som gillanden, delningar, kommentarer och tid som spenderats på sidan.

Spåra konverteringar (t.ex. registreringar, köp, nedladdningar).

Övervaka ditt innehålls sökmotorranking för relevanta sökord Kvalitativ feedback Genomför undersökningar eller omröstningar för att samla in feedback från din publik.

Analysera kommentarer och meddelanden om ditt innehåll

Vi rekommenderar att du granskar ditt innehålls kvantitativa och kvalitativa resultat varje månad eller kvartal för att identifiera områden som kan förbättras i ditt innehållsmarknadsföringsarbete. På så sätt kan du analysera resultatet av ditt innehåll och fatta datadrivna beslut för framtida innehållsmarknadsföringsstrategier.

Hantera din checklista (och process) för innehållsskapande med ClickUp

Enligt en undersökning från McKinsey från 2023 lägger mellanchefer mer än hälften av sin arbetstid på administrativa uppgifter. För innehållsansvariga kan detta även innefatta att skapa och hantera checklistor för innehåll.

Lösningen?

Använd en projektledningsplattform som ClickUp, som låter dig skapa checklistor, spara dem som mallar och integrera dem i dina större innehållsproduktionsprocesser.

Det innebär att du kan använda ClickUp som ett verktyg för innehållshantering för att göra allt – hantera dina innehållsaktiviteter, skapa innehåll och analysera innehållets prestanda.

Som Cristina Willson, innehållsansvarig på Graphite, uttryckte det:

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

Graphite ökade sin innehållsproduktion med imponerande 12 gånger med hjälp av ClickUp!

Så här kan du utnyttja ClickUps funktioner för innehållshantering:

Skapa din checklista för innehållsskapande

Först kan du utarbeta de olika stegen i din innehållsskapandeprocess med en checklista. Använd funktionen ClickUp Checklist Templates för detta. Du kan enkelt skapa och återanvända innehållsskapandeprocesser i hela ditt team.

ClickUp-mallar för checklistor

Spara tid genom att skapa en huvudchecklista för innehållsskapande med ClickUp Checklist Templates och anpassa den för varje innehållsprojekt.

Här är några utmärkande funktioner:

Återanvändbara mallar: Spara din checklista för innehållsskapande som en mall och återanvänd den i olika projekt.

Nesting och dra och släpp: Organisera checklistans punkter genom att nestla dem eller justera ordningen med en enkel dra-och-släpp-funktion.

Tilldela och följ upp framsteg: Tilldela checklistans punkter till specifika teammedlemmar och säkerställ ansvarstagande i varje steg.

Verkliga användningsfall: Använd checklistmallar för processer som uppgifter före och efter blogginlägg, skapande av landningssidor eller lansering av funktioner, så att varje steg spåras effektivt.

ClickUp-uppgiftschecklistor

Sedan kan du använda ClickUp Task Checklists för att skapa enkla att göra-listor inom en uppgift.

Dokumentera alla steg i din innehållsskapandeprocess med hjälp av ClickUp Task Checklists.

Så här hjälper det:

När du startar ett nytt innehållsprojekt skapar du en ny checklista från din checklista-mall.

Anpassa checklistan så att den passar det specifika formatet och målen för ditt aktuella projekt.

Tilldela enskilda punkter på checklistan till ansvariga teammedlemmar (t.ex. SEO-specialist, innehållsförfattare, innehållsansvarig).

Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också att alla är tydliga med sina roller och ansvarsområden, vilket leder till en effektiv och ändamålsenlig process för innehållsskapande.

ClickUp-automatiseringar

Använd ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgiften till olika teammedlemmar baserat på uppgiftens status.

Om författaren till exempel flyttar bloggen till "redigering" kan du automatiskt tilldela den till din redaktionschef, som sedan kan omfördela den till en av redaktörerna.

Snabba upp arbetsuppgifter som att lägga till ansvariga, schemalägga statusuppdateringar och mycket mer med AI-stödda automatiseringar av arbetsflöden.

Skapa en innehållsdatabas

Nu när du har slutfört ditt arbetsflöde för innehållsskapande är nästa steg att skapa ett system för att faktiskt skapa och publicera ditt innehåll. För detta kan du använda den färdiga mallen ClickUp Content Production Scaling Template.

ClickUp-mall för skalbar innehållsproduktion

Denna färdiga mall är baserad på ClickUps egen process för innehållsproduktion, så du vet att den är skalbar. Standardmallen är inriktad på bloggar, men du kan enkelt anpassa den för andra innehållsformat som videor eller webbsidor.

Ladda ner den här mallen Skala enkelt din innehållsproduktion med ett enda klick med hjälp av ClickUp Content Production Scaling Template.

Så här använder du mallen:

Innehållsbacklog: Skapa en backlog för att lagra alla dina ämnesidéer.

Anpassade statusar: Använd statusar som Utkast, Redigering, Design, Publicering och Marknadsföring för att spåra framsteg.

Detaljerade uppgifter: Anpassa uppgiftsdetaljerna så att de inkluderar författare, redaktör och relevanta länkar (checklista, disposition, utkast osv.).

Månadsvisningar: Använd ClickUps standardmånadsvisningar (förra månaden, denna månad, nästa månad) för att visualisera ditt innehållsleveransschema.

Kommentarer: Uppdatera ditt team om bloggens status och använd kommentarer för diskussioner inom uppgifterna.

Denna mall är ett utmärkt alternativ för att hantera alla operativa aspekter av din innehållsskapandeprocess och effektivisera dina arbetsflöden – så att du kan skala upp din innehållsproduktionsprocess.

Skissa, redigera och lokalisera ditt innehåll

Oavsett om det handlar om att dokumentera din forskning, skapa innehållsbeskrivningar och dispositioner eller utarbeta det faktiska innehållet – du kan göra allt detta med ClickUp Docs, den inbyggda lösningen för dokumenthantering.

Och det bästa är att ClickUp Docs har nästlade sidor – till skillnad från vanliga dokumenthanteringsprogram – så att du enkelt kan samla alla dina olika dokument. Detta inkluderar dina sammanfattningar, dispositioner, research, inspelningar av SME-intervjuer, utkast och mycket mer.

Dessutom kommer ClickUp Docs med en rad olika samarbetsfunktioner som kommentarer, live-redigering och taggar så att du kan få feedback från intressenter och se till att alla är på samma sida.

Hantera all din innehållsdokumentation och samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs.

En annan utmärkt funktion är ClickUp Brain, skrivassistenten som fungerar som din AI-innehållsmarknadsförare och hjälper dig att skapa och lokalisera dina bloggar snabbare. Den kan korrigera dina grammatik- och stavfel, ändra tonen i din blogg så att den matchar ditt varumärkes röst och till och med återanvända din blogg i inlägg på sociala medier för distribution.

Den kan också skapa utkast till e-postmeddelanden till dina kunder för att påskynda gransknings- och godkännandeprocessen.

Snabba upp din innehållsskapande- och redigeringsprocess med ClickUp Brain.

ClickUp Brain svarar snabbt på alla frågor du har om ditt innehålls framsteg, från att hitta specifika checklistor till att få tillgång till distributionsplaner eller forskning. All viktig information finns till hands, vilket sparar tid och ansträngning.

💡Proffstips: Bädda in bloggens checklista för innehållsskapande i ClickUp Docs. På så sätt kan skribenterna enkelt komma åt checklistan och följa sina framsteg, vilket säkerställer att inga steg förbises.

Lägg in dina uppgiftschecklistor i bloggens dokument för enkel åtkomst.

Läs också: De 10 bästa AI-verktygen för innehållsskapande 2024

Hantera ditt publicerings- och distributionsschema

När du har skrivit ett utkast till ditt innehåll är nästa steg att publicera det.

Men det är inte så enkelt. Du publicerar inte bara din blogg utan också en serie kortare innehållsdelar för att distribuera och marknadsföra den. Det kan vara e-post, inlägg på sociala medier, deltagande i communityforum och mycket mer.

Här kan en innehållskalender vara till hjälp. Den ger en visuell representation av ditt publiceringsschema, vilket säkerställer att du håller ordning och undviker missade deadlines.

ClickUp-mall för innehållskalender

Vi rekommenderar att du använder ClickUp Content Calendar Template för att hantera ditt publicerings- och marknadsföringsschema.

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina publiceringsdeadlines med ClickUps mall för innehållskalender.

Så här fungerar mallen:

Börja med att lägga till dina innehållsämnen tillsammans med i vilket skede de befinner sig i innehållsproduktionsprocessen – skrivande, redigering och så vidare. Detta är viktigt eftersom statusarna är färgkodade, vilket gör att du kan få en överblick över bloggens status i kalendern.

Lägg till vilken innehållspelare varje ämne faller under. Detta kommer att hålla ditt innehåll i linje med din övergripande innehållsstrategi och undvika att du hamnar på irrelevanta ämnen.

Lägg sedan till publiceringsdatumet för ditt blogginlägg och växla till kalendervyn för att visualisera dina kommande deadlines. Detta ger dig en tydlig översikt över ditt innehållsschema.

Nu kan du fokusera på kommande deadlines och planera projekt därefter, upptäcka schemakonflikter och övervaka statusen för din innehållspipeline. Superpraktiskt, eller hur?

Effektivisera ditt innehållsarbete med ClickUp

En checklista för innehållsskapande är ett måste för alla innehålls- eller digitala marknadsföringsteam. Det är din vägkarta till en smidig innehållsproduktion – den guidar ditt team genom varje steg i processen för innehållsskapande och ser till att ingenting faller mellan stolarna.

Den verkliga kraften i ClickUp ligger i dess förmåga att centralisera hela din innehållsskapandeprocess.

Du kan lagra dina checklistor, projektledningsuppgifter och innehållsutkast på samma plattform. Ditt team behöver inte växla mellan flera olika verktyg.

Att samla alla dina innehållsskapande aktiviteter i ClickUp har många fler fördelar, men det får du upptäcka själv. Registrera dig gratis på ClickUp och kom igång direkt.