14 kostnadsfria mallar för daglig uppgiftsspårning i Google Sheets

Tänk dig att du skapar en att-göra-lista i början av dagen, men att du har tappat bort alla uppgifter när dagen är slut. Det kan hända när du har för mycket att göra; då blir det kaotiskt att hålla koll på uppgifter och hantera deadlines.

Så, vad är lösningen? Uppgiftsspårare i Google Sheets.

Uppgiftsspårare i Google Sheets är praktiska oavsett om du är ny eller erfaren i yrket. De är smidiga, enkla att använda och användbara för att planera och spåra dina uppgifter.

I den här bloggen delar vi med oss av gratis Google Sheets-mallar för daglig uppgiftsspårning som gör hanteringen av uppgifter och team superenkel. Så häng med oss till slutet!

14 gratis mallar för uppgiftshantering i Google Sheets

Mallar för daglig uppgiftsspårning i Google Sheets är värdefulla verktyg som hjälper dig att effektivisera uppgiftshanteringen. Här är några kostnadsfria mallar för uppgiftsspårning i Google Sheets:

1. Mall för uppgiftshantering från ClickUp

Organisera ditt arbetsflöde med hjälp av uppgiftsspårningsmallen från ClickUp

Mallen för uppgiftshantering från ClickUp är en färdig Google Sheets-mall för att organisera och följa upp dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Den innehåller fält som Uppgiftsnamn, Prioritet, Tilldelad till, Status, Startdatum, Förfallodatum och Anteckningar för att hjälpa dig att hålla koll på ditt dagliga arbete.

Så här använder du dem:

Lägg till uppgifter med deadlines och prioriteringar för att hålla ordning

Spåra uppgiftsstatus med hjälp av rullgardinsmenyer som ”Att göra”, ”Pågår” och ”Klar”

Tilldela uppgifter och uppdatera framstegen allteftersom arbetet fortskrider

Använd anteckningsfältet för att lägga till bakgrundsinformation eller uppdateringar

Anpassad för:

Professionella som hanterar dagliga arbetsbelastningar — perfekt för projektledare som tilldelar uppgifter, följer upp deadlines och övervakar framsteg för flera leveranser i en enda överskådlig vy.

Studenter med akademiska åtaganden — perfekt för studenter som vill organisera uppgifter, gruppprojekt och förberedelser inför tentor för att hålla sig på rätt spår och undvika stress i sista minuten.

För dig som hanterar både privata och personliga uppgifter — perfekt för dig som vill hålla koll på hushållssysslor, ärenden och sidoprojekt samtidigt som du håller ordning på allt i en enda checklista.

2. Mall för daglig och månatlig uppgiftsspårning från Template.net

Mallen för daglig och månatlig uppgiftsspårning från Template.net är en grundläggande mall som låter dig planera och hantera dina uppgifter effektivt. Den hjälper dig att förenkla arbetsflöden, spåra framsteg och aldrig missa deadlines.

Så här använder du dem:

Planera och visa uppgifter på daglig och månatlig basis

Fokusera på tidshantering

Skapa anpassade uppgiftslistor med statusuppdateringar, prioriteringar och förfallodatum

Prioritera uppgifter utifrån deras deadlines

Följ framstegen i realtid

Perfekt för: Alla som vill hålla ordning och hantera sin tid effektivt. Det är perfekt för personer med fullspäckade scheman som måste jonglera dagliga uppgifter och långsiktiga projekt.

👉🏽 Trött på att hantera kalkylblad? Det är dags för en uppgradering! Vår AI-handbok för småföretag beskriver exakt hur du använder AI för att förenkla dina arbetsflöden.

2. Mall för daglig uppgiftsspårning från Template.net

Mallen för daglig uppgiftsspårning från Template.net är en enkel Google Sheets-mall som hjälper dig att hålla koll på dina dagliga uppgifter. Den anpassningsbara mallen för att-göra-listor gör att du kan strukturera ditt arbetsschema på ett effektivt sätt.

Så här använder du dem:

Skapa och organisera anpassade att-göra-listor på ett och samma ställe

Effektivisera dina dagliga uppgifter för att öka produktiviteten

Spåra pågående och slutförda uppgifter

Samarbeta med teammedlemmarna kring uppgifterna

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som planerar och prioriterar sina uppgifter dagligen eller månadsvis och följer upp sina framsteg i realtid för att undvika att missa deadlines.

3. Mall för uppgiftshantering från Template.net

Mallen för uppgiftsspårning från Template.net är en annan mall för daglig uppgiftsspårning i Google Sheets som gör det enkelt att övervaka uppgifter. Du kan ladda ner den i Excel- eller Google Sheets-format för att spåra dina uppgifter och deadlines på ett effektivt sätt.

Så här använder du dem:

Kategorisera uppgifter för enkel uppföljning

Se uppgifternas framsteg med hjälp av diagram

Skapa anpassade uppgiftsstatusar, till exempel ”att göra”, ”väntar”, ”klar”, ”på is” osv.

Anpassa fält och anteckningar för varje uppgift

Perfekt för: Alla som letar efter ett organiserat sätt att kategorisera och följa upp uppgifternas framsteg för att effektivt klara deadlines.

Bonus: Kolla även in dessa mallar för uppgiftslistor i Word!

4. Mall för uppgiftsstatus från Template.net

Mallen Task Status Tracker från Template.net sparar dig besväret med att komma ihåg uppgifter och gör det enklare att följa upp dem. Den har en professionell layout för att övervaka dina projektaktiviteter och uppdateringar.

Så här använder du dem:

Mata in och organisera data i kolumner

Lägg till anpassningsbara fält som passar dina specifika behov

Redigera avsnitten för att lägga till mer information

Visualisera data med diagram och grafer

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill ha en snabb överblick över uppgifternas framsteg med hjälp av diagram och grafer.

5. Mall för att-göra-lista i Google Sheets från Zapier

via Google Sheets

Google Sheets-mallen för att-göra-lista från Zapier är en mall för daglig uppgiftsspårning i Google Sheets som du kan använda för att skapa din vanliga att-göra-lista och följa hur uppgifterna fortskrider. Även om den passar bäst för personliga uppgifter kan du använda mallen på jobbet och dela den med ditt team för att hålla dem uppdaterade.

Så här använder du dem:

Använd avsnitten för uppgifter, dagar och anteckningar för att skapa din att-göra-lista

Markera uppgifter med hög prioritet och välj färger för att ange varje uppgifts status

Lägg till anpassade kolumner som uppgiftstyp, beräknad tid, uppgifter att göra senare osv.

Markera uppgifter som avklarade när du är klar genom att lägga till status eller stryka över dem

Perfekt för: Alla som vill skapa dagliga att-göra-listor för att kunna slutföra sina uppgifter i tid.

📮 ClickUp Insight: När systemen krånglar blir medarbetarna kreativa – men det är inte alltid en bra sak. 17 % av de anställda förlitar sig på egna lösningar, som att spara e-postmeddelanden, ta skärmdumpar eller noggrant föra egna anteckningar, för att hålla koll på arbetet. Samtidigt kan 20 % av de anställda inte hitta det de behöver och tvingas fråga kollegor – vilket stör båda parters koncentration. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, koppla chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer – allt inom ett enda arbetsutrymme! Ersätt över 20 verktyg med en enda kraftfull arbetsyta i ClickUp 💫 Konkreta resultat: När marknadsföringsbyrån Hit Your Mark Media granskade sin verksamhet var problemet uppenbart. Arbetet var utspritt över Slack, Miro, Toggl, Loom och andra verktyg. Projekten gick långsammare än de borde ha gjort eftersom informationen var utspridd över flera verktyg. Så teamet samlade allt i ClickUps Small Business Suite : 5+ verktyg ersatta inom kommunikation, planering och rapportering

3 000 dollar sparade per år genom att sluta använda Slack efter övergången till ClickUp Chat

Dashboards i realtid som spårar sprintpoäng, arbetsbelastning och prestanda

Snabbare bonusutbetalningar tack vare tydliga, mätbara produktivitetsdata Grundaren Derek Archer säger att förändringen har förändrat hur byrån arbetar. I stället för att sammanställa uppdateringar från flera olika appar hanterar teamet nu kunduppdrag, kommunikation, dokumentation och rapportering från ett enda arbetsutrymme. 🚀

6. Mall för uppföljning av uppgiftsförlopp i Google Sheets från Unito

via Google Sheets

Mallen för uppföljning av uppgiftsförlopp i Google Sheets från Unito är en omfattande Google Sheets-mall som låter dig koppla ihop dina verktyg och välja vilka uppgifter du vill synkronisera. Denna kalkylbladsmall hjälper dig att skapa lägesrapporter för enkel analys.

Så här använder du dem:

Använd fliken för datadump för att synkronisera alla dina projektuppgifter

Skapa lägesrapporter för att följa upp öppna, slutförda och försenade uppgifter

Skapa stapel-, cirkel- och burndown-diagram för att följa framstegen per uppgift och sprint

Spåra arbetsbelastningen per teammedlem och planera resurser

Perfekt för: Projektledare och chefer som letar efter snabba och enkla sätt att skapa rapporter om uppgifternas framsteg för att dela med intressenterna.

Begränsningar med att använda Google Sheets för uppgiftsuppföljning

Även om mallarna för daglig uppgiftshantering i Google Sheets kan hjälpa dig att spåra dina uppgifter effektivt, kan du stöta på några utmaningar.

Här är nackdelarna med att använda Google Sheets för att följa upp dina dagliga uppgifter:

Begränsad samarbetsfunktion : Google Sheets är inte det bästa verktyget för samarbete. Det är mer benäget för fel och kan bli långsamt om flera personer arbetar i det samtidigt

Skalbarhetsproblem : När uppgiftslistan blir längre blir Google Sheets-mallarna röriga. Du måste hantera separata kalkylblad, vilket gör det svårt att hitta och följa upp uppgifter

Begränsad automatisering : Du kan inte automatisera arbetsflöden eller uppgiftsfördelning med Google Sheets-mallar. Det kräver mycket manuellt arbete, inklusive uppdatering av uppgiftsstatus, anpassning osv.

Säkerhetsrisker : Det finns inga robusta säkerhetsfunktioner som detaljerade åtkomstkontroller, vilket gör verktyget riskabelt för lagring av känslig projektinformation

Brist på aviseringar: Mallarna i Google Sheets har inga automatiska påminnelser om slutförda uppgifter eller kommande deadlines

Alternativa mallar för uppgiftsuppföljning och hantering

Om du kämpar med begränsningarna i Google Sheets-mallarna är det dags att leta efter alternativ. Vi rekommenderar ClickUp för effektiv uppföljning och hantering av uppgifter.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för uppgiftshantering som hjälper dig att skapa och hantera personliga och professionella att-göra-listor. Det låter dig sätta upp mål och delmål, skapa att-göra-listor, samarbeta med ditt team kring uppgifter, följa tidslinjer, hantera resurser samt automatisera påminnelser och arbetsflöden.

Med ClickUp kan du också visualisera uppgifterna precis som du vill med anpassade vyer, inklusive tabell-, lista-, kalender- och tavelvyer.

Visualisera dina data i kalkylblad med ClickUps tabellvy

Till exempel hjälper ClickUps tabellvy dig att skapa kalkylblad direkt och visualisera projektdata i fält och rader. Du kan också använda den här vyn för att skapa databaser och organisera uppgifter som poster. Det bästa av allt? Med den här vyn kan du koppla kunder till order och länkar till felrapporter.

Så om du är van vid att arbeta med Google Sheets men inte vill ha dess begränsningar är ClickUps tabellvy den perfekta lösningen.

Dessutom erbjuder ClickUp flera mallar för uppgiftshantering. Dessa mallar gör ditt dagliga arbete till en barnlek och är ett utmärkt alternativ till Google Sheets. Låt oss titta närmare på dessa mallar.

1. ClickUp: Enkel mall för uppgiftshantering

Skapa ett organiserat uppgiftshanteringssystem med ClickUps mall för enkel uppgiftshantering

Om du är nybörjare inom uppgiftshantering och letar efter appar för dagliga checklistor kan du prova ClickUps mall för enkel uppgiftshantering.

Denna mall för projektuppföljning är perfekt för att hålla ordning på dina uppgifter – oavsett om det gäller dina dagliga aktiviteter eller arbetsuppgifter. Mallen erbjuder vyerna Lista, Tavla och Dokument så att du kan visualisera uppgifterna precis som du vill. Med den här mallen kan du:

Visualisera och prioritera uppgifter

Håll koll på dina uppgifter

Lägg till uppgiftsdetaljer med hjälp av anpassade fält

Varför vi rekommenderar det

Ett av de enklaste sätten att hålla ordning på ditt arbete är att använda en mall med inbyggda instruktioner för att skapa ett hållbart system för uppgiftshantering.

Anpassad för:

Små team som behöver ett tydligt uppgiftssystem — perfekt för SaaS-startups som hanterar lanseringar av nya funktioner, kundförfrågningar och buggfixar utan krångliga processer.

Marknadsföringsteam som samordnar kampanjer — perfekt för att följa upp innehållsskapande, lanseringar av annonser och uppgifter på sociala medier i en enkel lista som är lätt att uppdatera.

Säljteam som hanterar kontakter och uppföljningar — perfekt för SDR:er och kundansvariga som vill organisera prospekteringsuppgifter, samtalsscheman och pipeline-aktiviteter utan att det blir rörigt.

2. ClickUp-mall för hantering av dagliga uppgifter

Planera dina dagliga uppgifter med ClickUps mall för daglig uppgiftshantering

ClickUps mall för daglig uppgiftshantering är en planeringsverktyg som låter dig schemalägga dina dagliga möten, uppgifter, evenemang och ärenden. Denna anpassningsbara planeringsverktyg hjälper dig att hålla tiden så att du inte slutar med att jobba hela dagen.

Med denna dagliga planerare kan du:

Kategorisera uppgifter som arbete, personliga eller mål

Följ upp framstegen med diagram och grafer

Prioritera uppgifter

Förbättra din tidshantering

Mallen hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe så att du kan få saker gjorda snabbt utan att skjuta upp dem.

Varför vi rekommenderar det

Du kan sätta upp specifika mål och viktiga delmål, planera din dag med hjälp av kalendervyn och följa upp framstegen med hjälp av Gantt-diagram.

Anpassad för:

Produktutvecklingsteam — perfekt för att följa upp dagliga sprintuppgifter, QA-testuppgifter och snabba buggfixar för att säkerställa smidiga lanseringar.

Marknadsföringsteam — perfekt för att hantera dagliga leveranser som innehållsutkast, inlägg på sociala medier och kampanjoptimeringar utan att tappa fart.

Kundframgångsteam — perfekta för att organisera dagliga kundkontakter, introduktionssteg och uppföljningar för att säkerställa kundnöjdhet.

3. Mall för daglig uppgiftslista i ClickUp

Planera och prioritera arbetet med ClickUps mall för daglig uppgiftslista

Mallen för daglig uppgiftslista från ClickUp är en planerings- och uppföljningsverktyg som hjälper dig att skapa goda vanor samt planera och prioritera ditt dagliga arbete utan att bli överväldigad. Den erbjuder även anpassningsalternativ, såsom anpassade vyer, fält, statusar och arbetsflöden, inklusive Gantt, lista och kalender.

Med den här mallen kan du:

Skapa och hantera en detaljerad att-göra-lista

Organisera uppgifter och fokusera på det som är viktigast

Spåra alla uppgifter på ett ställe

Varför vi rekommenderar det

Mallen för att-göra-listor har inbyggda integrationer och automatiska aviseringar som hjälper dig att hålla deadlines.

Anpassad för:

Designteam — perfekta för att dela upp dagliga kreativa uppgifter som wireframes, mockups och revideringar så att deadlines inte hopar sig.

Säljteam — hjälper till att strukturera kontaktlistor, uppföljningar och deadlines för offerter så att säljprocessen hålls igång varje dag.

HR-team — perfekt för att hantera rekryteringsuppgifter, intervjuscheman och medarbetarförfrågningar utan att missa något.

Läs mer: 11 kostnadsfria mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

4. Mall för projektuppgiftslista i ClickUp

Hantera dina personliga och professionella uppgifter med ClickUps mall för projektuppgiftslista

ClickUps mall för projektuppgiftslista kombinerar grundläggande och avancerade funktioner, vilket gör den till en av de bästa mallarna för uppgiftshantering.

Denna projektledningsmall kan användas för att följa upp och hantera personliga uppgifter och teamuppgifter. Den har fem vyer: Dokument, Tavla, Lista, Kalender och Inbäddad. Dessutom kan du lägga till anpassade statusar som ”Att göra”, ”Pågår” och ”Klar” för att följa upp uppgifter på ett effektivt sätt.

Varför vi rekommenderar det

Det bästa med mallen är att du med funktionen Embed kan bädda in videor i mallen för att göra arbetet tydligare.

Anpassad för:

Produktteam — hantera lanseringar av nya funktioner, backlog-poster och sprintleveranser i en strukturerad uppgiftslista som håller utvecklare, kvalitetssäkrare och projektledare samordnade.

Marknadsföringsteam – planera kampanjuppgifter, innehållsproduktion och godkännanden på ett och samma ställe så att inga deadlines faller mellan stolarna.

Driftsteam — följ upp avdelningsöverskridande projekt som processförbättringar, leverantörsintroduktion och efterlevnadsuppgifter i ett tydligt och överskådligt format.

5. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Genomför projekt med ClickUp-mallen för uppgiftshantering

ClickUps mall för uppgiftshantering är en projektledningsmall som varje team behöver för att säkerställa framgångsrika projektresultat. Med inbyggda verktyg är denna mall idealisk för att hantera flera projekt och samarbeta med ditt team för att arbeta med olika arbetsflöden på ett och samma ställe.

Mallen har sex dynamiska vyer, varav Team-vyn sticker ut.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera uppgifter i tre listor: Idéer, Backloggar och Åtgärder

Samarbeta med team

Organisera uppgifter efter prioritet, status eller avdelning

Spåra och optimera arbetsflöden

Varför vi rekommenderar det

I vyn Team (tidigare Box) kan du se allas arbetsbelastning för att kunna fördela uppgifterna på ett genomtänkt sätt. Den erbjuder fördefinierade anpassade fält så att du kan se vem som har tilldelats vilken uppgift, när den ska vara klar och hur långt man har kommit i realtid. Dessutom kan du lägga till anpassade fält för detaljer som budgetar, länkar eller andra bilagor.

Anpassad för:

Produktledningsteam – låt aldrig en funktionsförfrågan eller bugg glömmas bort igen. Planera sprints, följ upp lanseringar och samordna utvecklare, kvalitetssäkring och produktchefer smidigt så att er roadmap verkligen blir verklighet.

Marknadsföringsteam – kör kampanjer som en väloljad maskin. Håll koll på innehåll, godkännanden, annonslanseringar och evenemang på ett och samma ställe, och håll alla deadlines utan kaos eller förvirring.

Säljteam — avsluta affärer snabbare med tydlig uppgiftsuppföljning. Hantera kontakter, uppföljningar, offerter och avtal i en enda lista och låt aldrig en affärsmöjlighet gå förlorad.

6. ClickUp-mall för att-göra-lista

Hantera uppgifter – från skapande till tilldelning och uppföljning med ClickUp Work To Do-mallen

ClickUp-mallen för att-göra-lista är det perfekta verktyget för att organisera dina veckouppgifter. Den hjälper dig att planera dina dagliga uppgifter enligt din veckoplan för att säkerställa en produktiv vecka. Kort sagt har den här mallen allt du behöver för att få saker gjorda.

Med ClickUps mall för att-göra-lista kan du:

Följ upp framstegen med Gantt-diagram och Kanban-tavlor

Fokusera på prioriterade uppgifter

Dela upp komplexa projektuppgifter i mer hanterbara delar

Spåra uppgifternas varaktighet

För att använda den här mallen, sätt upp tydliga mål och börja skapa dina uppgifter. Med ClickUp Tasks kan du planera och organisera uppgifter med beskrivningar, deluppgifter och förfallodatum. Du kan lägga till taggar till uppgifter för att enkelt kunna söka, tilldela uppgifter till teammedlemmar och till och med visa din uppgiftstidslinje med kalendervyn.

Varför vi rekommenderar det

Denna mall är utmärkt för att planera och prioritera ditt veckoschema med hjälp av veckokalendervyn.

Anpassad för:

Produktteam omvandlar funktionsförslag, buggfixar och sprintuppgifter till tydliga, genomförbara uppgifter som håller projekten på rätt spår

Marknadsföringsteam hanterar kampanjer, innehållsleveranser och lanseringsuppgifter på ett och samma ställe för att hinna med alla deadlines

Säljteam som organiserar dagliga kontakter, uppföljningar och milstolpar för affärer för att upprätthålla en sund pipeline och tydlig översikt

7. Enkel mall för att-göra-lista i ClickUp

Hantera alla dina uppgifter på ett ställe med ClickUps mall för enkla uppgifter

Mallen ClickUp Simple To-Dos förenklar uppgiftshanteringen genom att samla alla dina uppgifter på ett ställe. Den låter dig se dina prioriteringar, ansvariga och förfallodatum så att du inte missar viktig information.

Med den här mallen kan du:

Organisera uppgifter i olika kategorier

Tilldela uppgifter till teammedlemmar

Skapa en tydlig lista över uppgifter som alla kan följa

Precis som ClickUps andra mallar har även denna anpassningsbara statusar, fält och vyer. Den har en statusöversikt som ger enkel tillgång till alla uppgifter. Med mallen kan du också spåra uppgifter med taggar och förenkla hanteringen med automatiseringar.

Varför vi rekommenderar det

Denna enkla mall är till hjälp när du måste hantera flera olika ansvarsområden samtidigt. Du kan prioritera dina uppgifter och använda vyn Prioriterade uppgifter för att se till att du tar itu med dem i rätt ordning.

Anpassad för:

Produktteam som håller koll på dagliga funktionsuppgifter, snabba korrigeringar och sprintuppgifter utan att komplicera arbetsflödena i onödan

Marknadsföringsteam som organiserar innehållsutkast, kampanjuppgifter och godkännanden i en enkel, lättuppdaterad checklista

Säljteam hanterar kontakter, uppföljningar och affärsrelaterade åtgärder effektivt på ett och samma ställe

8. ClickUp-kalender för att-göra-lista

Få en översikt över dina veckovisa eller månatliga uppgifter med ClickUp-kalenderns mall för att-lista

ClickUp-mallen för att göra-lista i kalendern är ett verktyg som ger dig en snabb översikt över dina veckovisa, tvåveckors- eller månadsvisa att göra-listor. Den hjälper dig att hålla ordning så att du kan uppnå alla dina uppsatta mål.

Med den här mallen kan du:

Planera uppgifter för att undvika att missa deadlines

Organisera uppgifter i kategorier för tydlighetens skull

Visa detaljerade uppgiftsuppgifter

Spåra uppgifternas framsteg

Få insikt i hur lång tid det tar att slutföra en uppgift

Denna mall innehåller fem anpassade vyer i olika ClickUp-konfigurationer: Efter roll, Mötesförfrågan, Efter kategori, Scheman och Kom igång-guide. Du kan också förbättra uppföljningen av din kalender-att-göra-lista med varningar om beroenden, tidrapportering och mycket mer.

Varför vi rekommenderar det

Mallen innehåller en vy för mötesförfrågningar där du kan hålla koll på kommande möten och uppgifter som måste slutföras innan dessa.

Anpassad för:

Produktteam planerar lanseringar, sprintdeadlines och buggfixar direkt i en kalender för tydlig översikt

Marknadsföringsteam planerar kampanjuppgifter, deadlines för innehåll och lanseringstidsplaner i en översikt för att hålla sig på rätt spår

Säljteam som organiserar kontakter, uppföljningar och milstolpar för affärer kring viktiga datum för att upprätthålla flödet i säljprocessen

Perfekt för: Alla med ett fullspäckat schema som vill ha en översikt över alla sina möten och uppgifter under de kommande veckorna.

Det är inte allt. Förutom dessa mallar kan du med ClickUps funktion för uppgiftsmallar även skapa egna. På så sätt kan du skapa mallar för återkommande uppgifter och arbetsflöden och förbättra produktiviteten. Dessutom är de enkla, anpassningsbara och kräver ingen utbildning.

Vad kännetecknar en bra mall för uppgiftshantering?

Mallarna för uppgiftshantering hjälper dig att följa upp och hantera dina dagliga uppgifter. En bra mall för uppgiftshantering innehåller följande:

Uppgiftsbeskrivningar : Mallen bör ha utrymme för uppgiftsbeskrivningar, till exempel för att lägga till länkar, bilder, dokument och andra resurser

Prioritering : Bra mallar för uppgiftshantering låter dig kategorisera varje uppgift efter prioritet baserat på förfallodatum eller uppgiftens betydelse

Uppgiftsetiketter : Mallen bör låta dig använda etiketter för att märka uppgifter så att de blir lätta att söka och komma åt

Anpassning : Mallen måste vara redigerbar och anpassningsbar för att passa specifika affärsbehov

Datavisualisering : Mallar för uppgiftshantering måste innehålla diagram och grafer för att visa pågående uppgifter, slutförda uppgifter osv.

Anteckningar: Det måste finnas ett anteckningsfält där du kan lägga till ytterligare uppgiftsdetaljer för tydlighetens skull

Hantera dina uppgifter bättre med ClickUp

Det råder ingen tvekan om att Google Sheets-mallar för daglig uppgiftsuppföljning är till stor hjälp för att hantera uppgifter och att-göra-listor.

Google Sheets är dock inte perfekt. Om du regelbundet behöver hantera flera uppgifter och samarbeta med olika team kan det vara svårt att hålla koll på allt med hjälp av Google Sheets-mallar. Det är där uppgiftshanteringsprogram som ClickUp kommer in i bilden.

ClickUps mallgalleri erbjuder flera kalkylbladsmallar som är perfekta för att hantera personliga att-göra-listor och professionella projekt. Dessa kostnadsfria mallar erbjuder många anpassningsalternativ och ytterligare funktioner, inklusive aviseringar och automatisering av arbetsflöden.

Dessutom erbjuder ClickUp massor av bekvämlighet med sina funktioner för uppgiftshantering och AI.

Så varför kämpa med Google Sheets? Registrera dig på ClickUp och ladda ner dessa mallar redan idag.