12 strategiska planeringsmodeller och ramverk för ditt företag

Att implementera ett strategiskt planeringsramverk är avgörande för alla företag som vill lyckas. Det ger en tydlig riktning och hjälper ditt team att anpassa sig efter dina mål.

Utan en strategisk plan riskerar ditt företag att tappa fokus, slösa resurser, missa möjligheter och hamna efter konkurrenterna.

Så låt oss förebygga det innan det ens händer!

I den här bloggen utforskar vi några av de vanligaste strategihanteringsmodellerna som är avgörande för affärsstrategi, utveckling och framgång.

Vad är en strategihanteringsmodell?

En strategihanteringsmodell är ett ramverk som används för att utveckla, implementera och utvärdera ett företags strategiska plan. Den omfattar steg som att analysera den externa miljön, interna styrkor och svagheter, sätta upp mål, formulera strategier, implementera planer och övervaka prestanda.

Skillnader mellan ett ramverk för strategisk planering och en modell för strategisk planering

Ett ramverk för strategisk planering och en modell för strategisk planering är båda verktyg som används i den strategiska planeringsprocessen. Det finns dock en tydlig skillnad mellan de två.

Ett ramverk för strategisk planering är en övergripande översikt över hela den strategiska planeringsprocessen. Det ger en struktur för processen och beskriver de viktigaste stegen som ingår.

En strategisk planeringsmodell erbjuder däremot detaljerade steg och tekniker för att implementera och uppnå de mål som fastställts i ramverket.

12 strategiska planeringsmodeller och ramverk du måste känna till

Här är 12 av de mest populära ramverken och modellerna för strategisk planering och hur du implementerar dem med ett strategiskt projektledningsverktyg som ClickUp:

1. SWOT-analys

SWOT-analys är ett strategiskt planeringsverktyg för att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att identifiera dessa interna och externa faktorer med hjälp av ClickUp kan företag effektivt minska brister i företagsledningen, hantera organisatoriska risker och dra nytta av nya möjligheter.

Skapa en ny tavla för att genomföra SWOT-analys med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Lägg till kolumner för styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Använd anteckningar eller textrutor för att skriva ner idéer.

Överväg ClickUp Goals för att sätta upp mål baserade på din SWOT-analys.

Samarbeta med ditt team genom att lägga till kommentarer och tilldela uppgifter.

Ladda ner den här mallen Förstå ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot med ClickUp Work SWOT-analysmall.

ClickUp Work SWOT-analysmall kan hjälpa dig att genomföra en SWOT-analys och utvärdera interna styrkor och svagheter, såsom kompetens och resurser. Dessutom gör den det möjligt för dig att identifiera externa möjligheter och hot, såsom marknadstrender och konkurrenters aktiviteter.

Läs mer: 12 gratis mallar och exempel för SWOT-analys

2. PEST-modellen

PEST-analys är en strategisk planeringsmodell som används för att bedöma de politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska faktorer som kan påverka ett företag. Genom att fastställa dem med hjälp av ClickUp kan du enkelt identifiera potentiella risker och möjligheter och optimera dina affärsinsatser.

Brainstorma faktorer och lista dem för varje PEST-kategori med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Använd ClickUp Mind Maps för att visualisera relationer mellan olika faktorer.

Sätt upp mål med hjälp av ClickUp Goals för att hantera viktiga PEST-frågor.

Spåra framsteg och mät effekten med hjälp av ClickUp Dashboards

Ladda ner denna mall Förbered ditt företag för eventuella förluster eller förebygg oförutsedda risker med hjälp av ClickUps PESTLE-analysmall.

Med ClickUp PESTLE-analysmallen kan du genomföra en PEST-analys och förstå vilka externa faktorer som påverkar ditt företag. Oavsett om du lanserar en ny produkt eller undersöker din konkurrenssituation ger denna ClickUp-mall dig de insikter du behöver för effektiv strategisk planering och välgrundade beslut.

3. Porters fem krafter

Porters fem krafter är ett strategiskt planeringsramverk som används för att analysera de konkurrenskrafter som formar en bransch. De fem krafterna är:

Köparnas förhandlingsstyrka

Leverantörernas förhandlingsstyrka

Hotet från nya aktörer

Risker förknippade med ersättningsprodukter eller -tjänster

Konkurrens

För att visualisera Porters fem krafter på en ClickUp-whiteboard skapar du en ny tavla:

Använd anteckningar för att representera varje kraft

Koppla ihop anteckningarna med pilar för att visa deras relationer och hur de påverkar din bransch.

Färgkod dem för att ange styrkan hos varje kraft.

Om du föredrar en mer hierarkisk och organiserad approach kan du använda ClickUp Mind Maps för att implementera Porters fem krafter:

Skapa en central nod med namnet ”Porters fem krafter”.

Grenar från denna nod för att representera var och en av de fem krafterna

Använd underkategorier för att bättre utforska varje kraft och dess faktorer, såsom köparkoncentration, leverantörsdifferentiering och inträdesbarriärer.

4. Ansoff-matrisen

Ansoff-matrisen används för att identifiera ett företags tillväxtstrategier. De fyra tillväxtstrategierna är marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling och diversifiering.

För Ansoff Matrix-analys, använd ClickUp Whiteboards för att identifiera och visualisera strategierna.

Använd anteckningar eller former (fyrkant eller cirkel) för att representera de fyra strategiska tillväxtalternativen.

Prova ClickUp Goals för att sätta upp specifika mål för varje tillväxtalternativ.

Övervaka framstegen och justera strategierna efter behov med hjälp av ClickUps instrumentpaneler.

Ladda ner denna mall Förstå affärsrisker och vinster och fatta välgrundade beslut med hjälp av ClickUp Ansoff Matrix Whiteboard Template.

Du kan också använda ClickUp Ansoff Matrix Whiteboard Template för att visualisera riskerna och fördelarna med varje strategi, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Denna mall hjälper dig att identifiera de bästa tillväxtmöjligheterna, bedöma potentiella risker för ditt företag och säkerställa att dina beslut är strategiska och datadrivna.

5. Värdekedjeanalys

Värdekedjeanalys identifierar de aktiviteter som är involverade i att skapa värde för en kund. Den hjälper företag att förstå kostnaderna och marginalerna för varje steg och identifiera områden där kostnadsminskningar kan göras.

För att öka produktvärdet, arbeta med värdekedjeanalysen med hjälp av ClickUp:

Skapa en ny whiteboard för att visa ditt företags värdekedja med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Lägg till anteckningar som representerar varje primär aktivitet (inkommande logistik, drift, utgående logistik, marknadsföring och försäljning, service).

Lägg till anteckningar som representerar stödaktiviteter (infrastruktur, personalhantering, teknikutveckling, upphandling).

Koppla ihop dessa element och lägg till anteckningar om hur de bidrar till att skapa värde.

När du har kartlagt din värdekedja kan du använda ClickUp Dashboards för att spåra insikter för varje aktivitet. Det hjälper dig att identifiera problem, öka effektiviteten och optimera ditt företags värdeskapande process.

6. Scenarioplanering – affärsmodell

Scenarioplanering är en annan viktig modell för strategisk planering. Den hjälper dig att skapa olika framtidsscenarier och bedöma deras potentiella inverkan på ditt företag.

För att genomföra scenariomodellanalysen, prova ClickUp för att skapa flexibla och anpassningsbara strategier:

Skapa en ny tankekarta med ClickUp Mind Maps för att visualisera scenariomodellen och brainstorma potentiella oväntade framtida händelser.

Använd grenar för att representera olika faktorer som kan påverka ditt företag, såsom ekonomiska förhållanden, tekniska framsteg eller förändringar i regelverket.

Skapa olika scenariogrenar baserade på de potentiella resultaten av nyckelfaktorerna.

När du är klar kan du använda ClickUp Dashboards för att spåra insikter om faktorer som kan påverka dessa scenarier och fatta välgrundade beslut för att vara bättre förberedd.

7. Blue Ocean Strategy Framework

Blue Ocean-strategin uppmuntrar dig att skapa en marknadsplats utan konkurrens istället för att konkurrera på mättade marknader. Syftet med Blue Ocean-strategin är att hitta nya möjligheter som erbjuder hög tillväxtpotential, fånga upp ny efterfrågan och driva företagets framgång.

Använd ClickUp Mind Maps för att diskutera kreativa idéer som kan revolutionera din bransch.

Fördela olika värdefaktorer som kunderna kan önska sig

Skapa en ny tankekarta för att utforska alla lovande idéer som du och ditt team har kommit fram till.

När du har gjort din utvärdering kan du använda ClickUp Goals för att sätta upp specifika mål för att implementera din Blue Ocean-strategi, till exempel att öka marknadsandelen eller utveckla nya produkter.

8. VRIO-ramverket

VRIO-ramverket utvärderar dina affärsresurser utifrån fyra kriterier: Värde, sällsynthet, imiterbarhet och organisation. Med hjälp av denna strategiska planeringsmodell kan du avgöra om dina resurser kan hjälpa dig att bygga en stark affärsstrategi som är svår för konkurrenter att kopiera.

Skapa en ny whiteboard för att visa ditt företags resurser och kapacitet med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Diskutera varje resurs eller förmåga och hur de bidrar till ditt företags konkurrensfördelar med hjälp av anteckningar eller former.

Använd ClickUp Docs för att dokumentera dina analyser och slutsatser för framtida referens.

9. Strategiskt ramverk för gap-planering

Gap Planning, även kallat strategisk planeringsgap, hjälper dig att identifiera gapet mellan ditt företags nuvarande resultat och din önskade framtida situation. Det hjälper sedan till att utveckla strategier för att överbrygga det gapet. Gap Planning är idealiskt för att sätta upp mål för tillväxt och förbättring av verksamheten.

Skapa en ny tavla i ClickUp Whiteboards och lägg till kolumner för ”Nuvarande läge”, ”Önskat läge” och ”Gap”. Använd anteckningar för att skriva ner din nuvarande situation och dina ideala mål och placera dem i lämpliga kolumner.

Identifiera skillnaderna mellan dessa två tillstånd och skriv ner dem i kolumnen ”Skillnader”.

När du har identifierat luckorna kan du använda ClickUp Goals för att spåra och prioritera dem. Skapa uppgifter för varje lucka, tilldela dem till lämpliga teammedlemmar och sätt deadlines. Granska regelbundet dina framsteg och justera din plan efter behov.

10. Målbaserat ramverk för strategisk planering

Målbaserad strategisk planering är ett ramverk för strategisk planering som fokuserar på att sätta upp specifika, praktiska mål och arbeta med strategier för att uppnå dem.

Skapa nya strategiska mål med ClickUp Goals

Dela upp målen i mindre, uppnåbara uppgifter, sätt deadlines för dem och tilldela dem till teammedlemmar via ClickUp Tasks

Spåra uppgiftsframsteg, övervaka ditt teams prestationer regelbundet med hjälp av ClickUp Dashboards och justera din plan efter behov.

Denna strategiska planeringsprocess anpassar dina affärsaktiviteter efter organisationens mission och vision, så att varje åtgärd bidrar till dina strategiska mål.

11. Problembaserat ramverk för strategisk planering

Problembaserad strategisk planering tar itu med specifika utmaningar som ditt företag står inför. Detta ramverk hjälper dig att identifiera viktiga frågor, analysera deras inverkan och utveckla riktade strategier för att hantera dem effektivt.

För att använda ClickUp Mind Maps, Goals och Dashboards för problembaserad strategisk planering, börja med att

Skapa en tankekarta som beskriver viktiga frågor med hjälp av ClickUp Mind Maps.

Visualisera lösningen för varje problem som ett mål med hjälp av ClickUp Goals.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och mät framsteg

Med ClickUp Dashboards kan du skapa en instrumentpanel för att visualisera din plan och dina framsteg. Granska och uppdatera regelbundet din tankekarta och dina mål för att säkerställa att de är i linje med de växande behoven i din affärsmodell.

Bonus: Lär dig skillnaden mellan OKR och balanserade styrkort.

12. Ramverk för strategisk planering med mål och nyckelresultat (OKR)

OKR-ramverket hjälper dig att sätta upp tydliga mål och mäta deras uppnående genom nyckelresultat. Det matchar ditt teams insatser med organisationens strategiska mål, vilket främjar transparens och ansvarstagande.

Använd ClickUp Strategy Planning-verktyget för att effektivisera din strategiska planeringsprocess

Använd ClickUp Strategy Planning-verktyget för att effektivisera planeringen av affärsstrategier, implementera OKR och enkelt följa upp dem:

Skapa ett nytt dokument med ClickUp Docs och beskriv ditt företags mål.

Skapa SMART-mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna med hjälp av ClickUp Goals.

Sätt upp nyckelresultat för varje mål för att följa deras framsteg.

Skapa uppgifter för varje nyckelresultat, ange deadlines och tilldela dem till teammedlemmarna.

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera dina framsteg och identifiera områden som behöver förbättras.

Ladda ner denna mall Sätt upp mål, följ upp framstegen effektivt och håll teamen samordnade med hjälp av ClickUp OKR Framework Template.

Du kan också använda ClickUp OKR Framework Template för att sätta upp tydliga mål och nyckelresultat (OKR) och se till att alla är på samma sida. Med funktioner som anpassade statusar, fält och vyer kan du spåra mål, mäta deras individuella framsteg och snabbt identifiera eventuella hinder.

Implementera strategiska planeringsmodeller med ClickUp

Strategisk planering hjälper till att samordna resurser och insatser för att uppnå långsiktiga mål. För att underlätta denna process använder projektledare ofta olika modeller och ramverk som kan användas i olika skeden av den strategiska planeringsprocessen.

Men hur implementerar du dem?

ClickUp är en robust och funktionsrik programvara för strategisk planering som kan hjälpa dig att visualisera, planera och implementera strategiska planeringsramverk och modeller på ett effektivt sätt.

Med sina avancerade projektledningsfunktioner kan ClickUp hjälpa dig att effektivisera hela den strategiska planeringsprocessen. Det kan användas för att planera processen, brainstorma idéer, skapa visuella representationer av strategiska planeringsmodeller och stödjande dokumentation, spåra måluppfyllelsen och samarbeta med team för att arbeta med resultaten.

ClickUp erbjuder flera funktioner som kan användas för strategisk planering:

ClickUp-mål

Sätt upp flera strategiska mål och följ och se deras framsteg med ClickUp Goals

ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp och följa upp mål på ett effektivt sätt med funktioner som tydliga tidsplaner, mätbara mål och uppföljning av framsteg. Det fungerar bra med de flesta strategiska planeringsramverk.

Du kan använda ClickUp Goals i din strategiska planeringsprocess för att skapa SMART-mål som stämmer överens med din affärsstrategi. I en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) kan ClickUp Goals hjälpa dig att dra nytta av styrkor och möjligheter.

Sedan kan du följa upp dina måls framsteg med hjälp av ett sammanfattande format som det ovan och göra justeringar efter behov. Detta hjälper dig att behålla fokus, reagera snabbt på förändringar i din affärsmiljö och bygga upp en konkurrensfördel.

ClickUp Whiteboards

Få tillgång till strategisk planering i realtid och kartlägg dina strategier och initiativ med ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards får du tillgång till en kreativ plattform där du kan samarbeta visuellt, brainstorma idéer, utveckla planer och strategier samt kartlägga arbetsflöden i realtid tillsammans med dina team. Med detta verktyg kan du skapa och hantera uppgifter (via ClickUp Tasks), rita för hand, använda dra-och-släpp-funktioner, lägga till bilder, länkar och andra medier etc.

Med ClickUp Whiteboards kan du visuellt kartlägga ditt strategiska planeringsramverk genom att skapa visuella representationer av mål, målsättningar och nyckeltal.

Skapa kopplingar mellan olika strategiska initiativ och skapa tydliga färdplaner och arbetsflöden. Du kan också lägga till anteckningar, bilder och länkar för att ge sammanhang och detaljer, så att alla förstår den strategiska planen.

⚡️Mallarkiv: Whiteboardmallar som ClickUps Swimlane-mall kan hjälpa dig att organisera arbetsflöden och uppgifter baserat på olika kategorier eller avdelningar. Tänk på det som ett flödesschema där varje bana representerar ett specifikt ansvarsområde. Detta gör det enkelt att se vem som arbetar med vad, identifiera potentiella flaskhalsar och säkerställa att uppgifterna flyter smidigt genom arbetsflödet.

Swimlane Flowchart Template från ClickUp hjälper dig att visualisera arbetsflöden och identifiera roller i projekt

ClickUp-instrumentpaneler

Visualisera och följ enkelt framstegen mot dina strategiska mål med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger en tydlig översikt över dina projekt, uppgifter och prestationer. Det hjälper dig att visualisera arbetet, följa upp framstegen mot strategiska mål och hantera teamets arbetsbelastning – allt på ett och samma ställe.

Till exempel hjälper Balanced Scorecard-modellen för strategisk planering organisationer att följa upp prestationer inom fyra viktiga perspektiv: ekonomi, kunder, interna processer samt lärande och tillväxt. Med ClickUp Dashboards kan du skapa skräddarsydda instrumentpaneler för att övervaka varje perspektiv, identifiera luckor, göra nödvändiga justeringar och säkerställa att de är i linje med dina mål.

ClickUp Dashboards kan också omvandla data till användbara insikter, vilket hjälper dig att hålla ordning och fokusera på dina mål.

Visualisera uppgifter med data, listor, kort, diagram och grafer.

Spåra personlig produktivitet och teamets arbetsbelastning

Övervaka tidrapportering, mjukvarusprints och marknadsföringskampanjer

Skapa kundportaler för samarbete

Använd AI Insights för omedelbar dataanalys

ClickUp Mind Maps

Skapa en strategikarta och ordna om anteckningar med ClickUp Mind Maps

Om du vill visualisera och organisera komplexa idéer och arbetsflöden på ett enkelt sätt kan du prova ClickUp Mind Maps. Funktionen har anpassningsbara mallar, alternativ för omlayout och möjligheten att snabbt omvandla idéer till uppgifter, vilket förenklar komplex planering.

Du kan använda ClickUp Mind Maps för strategisk planering genom att skapa visuella representationer av dina strategiska planeringsmodeller.

Det hjälper dig också att identifiera relationer mellan olika element för att förstå beroenden. Dessutom kan ClickUp Mind Maps anpassas till alla strategiska planeringsramverk tack vare anpassningsbara mallar och flera olika lägen.

ClickUp Docs

Länka dokument till dina arbetsflöden med ClickUp Docs

När du arbetar med strategisk planering kan du prova ClickUp Docs för att skapa dokument som beskriver ditt strategiska planeringsramverk. Du kan dela upp din strategiska planeringsprocess i tydliga avsnitt med rubriker och tabeller i ett dokument och sedan länka det till relaterade uppgifter.

Med det här verktyget kan du skapa dokument, hantera dem, samarbeta med team och redigera dem smidigt i realtid. Det erbjuder funktioner som att länka dokument till arbetsflöden, bädda in innehåll och en fokusläge-funktion för att skriva i en miljö utan distraktioner.

ClickUp Gantt-diagram

Effektivisera affärsprocesser med ClickUp Gantt Charts

ClickUp Gantt Charts kan hjälpa dig att visualisera dina strategiska planeringsramverk på en tidslinje, spåra framstegen för affärsinitiativ och säkerställa att de är i linje med strategimodellerna.

Med detta verktyg kan du hantera uppgiftsberoenden och prioritera specifika tidsramar för att hålla dina strategiska planer på rätt spår.

Det enkla dra-och-släpp-gränssnittet effektiviserar arbetsflöden, hjälper dig att prioritera deadlines och eliminerar potentiella flaskhalsar.

ClickUp-mallar

ClickUp-mallar är som färdiga ritningar för dina projekt. De innehåller färdiga uppgifter, statusar och vyer, så du behöver inte börja från scratch.

ClickUp erbjuder flera mallar för strategisk planering som ger dig en solid grund att utgå ifrån. Dessa mallar hjälper dig att organisera dina mål, handlingsplaner och resurser. Du kan även anpassa mallarna efter dina unika behov och effektivisera strategiska planeringsprocessen.

ClickUp Strategisk färdplanmall

Ladda ner denna mall Visualisera din organisations strategiska färdplan med ClickUps mall för strategisk färdplan.

ClickUp Strategic Roadmap Template hjälper dig att planera och visualisera ditt företags långsiktiga mål, följa deras framsteg konsekvent och lösa problem på ett kreativt sätt.

För att använda mallen, fastställ dina mål och sätt upp milstolpar. Dela sedan upp dessa milstolpar i specifika uppgifter, tilldela resurser och sätt deadlines. Övervaka framstegen genom flera vyer och justera efter behov.

Det ingår:

Progress View: Få en överblick över projektets övergripande hälsa och identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Gantt-vy: Se hur uppgifterna hänger ihop och planera ditt projekts tidsplan med lätthet.

Arbetsbelastningsvy: Se till att uppgifterna tilldelas rätt personer genom att visualisera allas arbetsbelastning.

Tidslinjevy: Håll koll på deadlines och se till att ditt projekt håller tidsplanen.

Initiativvy: Få en omfattande översikt över alla dina projekt och deras aktuella status.

ClickUp Strategisk affärsplanmall

Ladda ner den här mallen Skapa en strategisk affärsplan med hjälp av ClickUps mall för strategisk affärsplanering.

Med ClickUps mall för strategisk affärsplanering kan du beskriva ditt företags nuvarande position, definiera önskat framtida läge och planera stegen för att nå dit. Mallen är idealisk för Gap Planning Strategy Framework.

Med flera vyer, såsom tidslinje, Gantt och tavla, kan du spåra framsteg, organisera uppgifter och visualisera dina strategiska planer. Det inkluderar anpassade statusar såsom Pågående, På vänt och Planerad och har anpassade fält för att spåra procentuell färdigställande, insats, förväntat resultat och mer.

Effektivisera den strategiska planeringsprocessen med ClickUp

En strategisk plan hjälper ditt företag att ligga steget före och anpassa sig snabbare till förändringar. Den låter dig också fokusera på dina långsiktiga affärsmål och dra nytta av möjligheter för att få ett försprång framför dina konkurrenter.

Om du är redo att ta ditt företag till nästa nivå är det viktigt att implementera välformulerade strategihanteringsmodeller. ClickUp är ett robust projektledningsverktyg som gör det möjligt för dig att skapa en strategisk plan för ditt företag från grunden eller arbeta med förutbestämda, vanliga strategiska planeringsmodeller.

Med funktioner som målsättning, uppgiftshantering, samarbete i realtid, uppföljning av framsteg och anpassningsbara mallar ser ClickUp till att du håller ordning och fokuserar på att uppnå dina affärsmål.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp idag för att optimera din strategiska planering och driva ditt företags framgång!