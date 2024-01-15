Vad är PEST-analys? Mallar, definition och exempel

Erfarna affärsstrateger använder PEST-analys (politisk, ekonomisk, social och teknisk analys) för att avgöra om ett nytt land, en ny marknad eller en ny stad är rätt plats för affärsutvidgning.

Som en del av den löpande strategiska planeringen innebär PEST-analysen dessutom att identifiera och upptäcka externa krafter som innebär betydande risker för ditt företag och att utveckla strategier för att hantera dessa förändringar.

Genom att bryta ner orsakerna till och de potentiella effekterna av oväntade förändringar som kan påverka ditt företag hjälper du ditt team att förstå vad som händer och utarbeta en handlingsplan som passar den tekniska utvecklingen.

Traditionellt innebar PEST-analys att man skrev ner analysen av varje ekonomisk, social och teknisk faktor och gjorde antaganden om deras förändringsmönster.

Oavsett om du planerar en ny produktlansering eller utvärderar en marknad för potentiella hot, kan moderna affinitetsdiagramverktyg och en PEST-analysmall underlätta processen.

Dessa verktyg hjälper dig att kontinuerligt övervaka och förbereda dig för förluster, identifiera hot och förstå dina möjligheter i det bredare affärsklimatet.

Denna artikel beskriver hur du utför en PEST-analys och vilka verktyg du kan använda för att effektivt genomföra och organisera din analys.

Vad är PEST-analys?

PEST-analys är en metod för projektprognoser för affärsproffs och strateger. PEST tittar på externa faktorer som politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska förändringar som kan påverka ditt företags resultat och intäkter.

Professor Francis Aguilar från Harvard University utvecklade detta ramverk 1967 för att bedöma hur dessa faktorer påverkar en affärsmiljö. Genom att analysera PEST-faktorer kan du identifiera potentiella utmaningar i den aktuella ekonomiska miljön och utnyttja resultaten som en konkurrensfördel.

De olika PEST-faktorerna är:

Politiska faktorer

Landets nuvarande ekonomiska och politiska klimat

En närmare titt på skattepolitik, arbetsrättsliga bestämmelser, immaterialrättsligt skydd och miljöbestämmelser

Investeringsscenario, möjligheter till utländska partnerskap och utrikeshandelspolitik

Statliga regleringar av råvaror, handelsregleringar och synsättet på skattepolitik

Ekonomiska faktorer

Årliga trender i ekonomiska faktorer som räntor och inflationstakter

Levnadskostnader, köpkraft och livsstilstendenser

Ekonomisk tillväxt, BNP, disponibel inkomst och sysselsättningstrender

Handelsrestriktioner och regeringens politik för internationell handel

Landets övergripande ekonomiska hälsa och politiska stabilitet

Sociala faktorer

Talangpoolen, arbetskraftskostnader, åldersfördelning och utbildningskrav

Befolkningsökningstakt, sysselsättningsmönster och trender på arbetsmarknaden

Aktuella populära varumärken, konsumenttrender, hälsomedvetande och kulturella attityder

Tekniska faktorer

Tillgång till modern infrastruktur för att stödja produktions- och marknadsföringsaktiviteter

Anpassningsförmåga till den senaste tekniken, såsom automatisering och artificiell intelligens

Nivå av störningar och förändringar i incitament för ny teknik

När du har genomfört en framgångsrik PEST-analys kommer du att kunna svara på följande frågor:

Är det politiska läget i landet stabilt?

Upplever landet ekonomisk tillväxt och har målmarknaderna råd med din produkt?

Om jag startar ett dotterbolag, kommer jag då att få tillgång till kvalificerad arbetskraft vars sociala värderingar stämmer överens med mitt varumärkes värderingar?

Kan landet förse mig med nödvändiga tekniska faktorer och infrastruktur, eller måste jag outsourca?

Vad är PESTLE-analys?

PESTLE-analys är en utvidgning av PEST-analys. PESTLE beaktar alla faktorer i PEST-analysen tillsammans med två ytterligare faktorer – juridiska och miljömässiga förhållanden – som kan påverka din affärsverksamhet.

Juridiska faktorer som kan påverka din verksamhet

Dataskyddslagar

Diskrimineringslagar

Konsumentskyddslagar

Arbetsrätt

Miljöfaktorer att fokusera på

Väder- och klimatförhållanden

Initiativ för avfallshantering

Medvetenhet om miljöföroreningar

Vikten av en PEST-analys

Vad är det gemensamma målet för alla företag, oavsett vilken bransch de tillhör eller vilka produkter de säljer? Vanligtvis är det att vara lönsam, leda konkurrensen eller liknande mål.

Dessa mål varierar från företag till företag. Företag behöver dock ha en klar bild av sin målmarknad och dess preferenser innan de kan sätta upp rätt mål. PEST-analys hjälper till att fokusera på att utveckla en heltäckande marknadsföringsplan genom att analysera de kritiska externa faktorerna.

Marknadsstrateger och affärsproffs behöver PEST-analys av fyra huvudsakliga skäl:

Få förstegsfördelen genom att upptäcka utmärkta affärsmöjligheter som konkurrenterna ännu inte har upptäckt

Identifiera kritiska hot och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder innan du officiellt startar verksamheten

Fatta beslut baserat på kvantifierbara aspekter och förlita dig inte enbart på antaganden

Genomföra en framtidsbedömning för att identifiera hur sannolikt eller ofta dessa faktorer kommer att förändras i framtiden för att bedöma hållbarheten i din affärsstrategi.

Låt oss dyka djupare in i de olika scenarierna när du bör använda PEST-analys som ett strategiskt affärsverktyg.

När ska du använda PEST-analys?

PEST-analys används för att förstå oväntade förändringar och proaktivt utvärdera om ett affärsbeslut är rätt för din organisation. Några specifika användningsfall där PEST-analys är fördelaktig är:

Drastiska förändringar i externa faktorer

Det kan vara överväldigande att utvärdera förändringar när affärslandskapet förändras drastiskt utan förvarning och utan rätt verktyg.

En PEST-analys bryter ner de externa ekonomiska och politiska faktorerna samt tekniska, juridiska och miljömässiga förändringar för att förstå hur de kommer att påverka din organisation och anpassa sig därefter.

Låt oss ta ett exempel på en PEST-analys. Under Covid-19-nedstängningarna i Kina påverkade leveransförseningar de flesta globala företag. Med PEST-analys kan du extrapolera och förutsäga hur leveransförseningarna kommer att påverka din framtida strategi.

Expansion till en ny marknad

Eftersom PEST-analysen fokuserar på kulturella och ekonomiska faktorer vid expansion till nya geografiska områden, kan du använda detta ramverk för att mäta kulturella skillnader. Dessutom är det bra att ha en person som är bekant med den nya marknaden för att utveckla marknadsföringsstrategin med hänsyn till kulturella faktorer.

Till exempel blev Pepsi-kampanjen ”Come Alive with the Pepsi Generation” väl mottagen av den engelsktalande publiken. Den kinesiska versionen lovade dock att ”Pepsi väcker dina släktingar från de döda”, men den blev ingen succé. Detta är ett bra exempel på hur en PEST-analys skulle ha kunnat förhindra detta kulturella misstag.

Utveckla en ny produkt

Att utveckla en ny produkt kräver omfattande forskning, från konsumenttrender till konsumtionsmönster och identifiering av den ideala kundprofilen (ICP).

En PEST-analys hjälper dig att beakta de externa faktorer som din ICP skulle ta hänsyn till under sin beslutsprocess.

Analysera den långsiktiga visionen

PEST-analys är användbar när du vill analysera den långsiktiga bilden av ditt företag ur ett strategiskt perspektiv:

När du startar ett nytt företag eller öppnar ett dotterbolag till ditt befintliga företag på en ny plats. Alternativt vill du omvärdera den befintliga marknaden.

Om räntorna på målmarknaden är genomförbara eller om företaget kommer att drabbas av betydande förluster

När du stöter på en kritisk fråga (som kriget mellan Ryssland och Ukraina) som rör värdlandet, vill du bedöma hur mycket det kommer att påverka din verksamhet.

Du startar en ny produktlinje eller övergår från en tjänstebaserad verksamhet till en produktbaserad verksamhet

Vad är SWOT-analys och hur skiljer den sig från PEST-analys?

SWOT-analys, en annan välkänd marknadsundersökningsmetod, används ofta tillsammans med PEST-analys för att bedöma affärsmiljön och andra tekniska faktorer som påverkar förändringen. SWOT-analys står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Till skillnad från PEST-analys, där fokus ligger enbart på att analysera ett företags externa miljö, utvärderar SWOT-analys både interna och externa miljöer.

Strateger använder PEST-analys som ett mindmapping-verktyg för att analysera en affärsmiljö och identifiera möjliga hot och möjligheter. Du behöver detta ramverk i idéfasen av ett företag.

Å andra sidan är SWOT-analysprogramvara ett mer projektspecifikt verktyg som kommer in i bilden efter att du har skapat en affärsplan. I detta skede vill du identifiera dina interna styrkor för att hantera de externa hoten och svagheterna så att du inte missar de externa möjligheterna.

SWOT- och PEST-analys fungerar bäst när de implementeras tillsammans.

Hur man utför en PEST-analys

Att utföra en PEST- eller PESTLE-analys från grunden är tidskrävande och resurskrävande. Istället erbjuder ClickUps PESTLE-analysmall ramverk för att förstå och analysera de externa faktorer som påverkar din affärsmiljö.

ClickUps mall för PESTLE-analys är ett värdefullt verktyg för att förutse förluster, förebygga risker och förstå affärsmöjligheter.

Samtidigt har du med hjälp av denna mall identifierat betydande möjligheter till intäktsökning.

Fördelarna med att använda PESTLE-analysmallen för att uppnå dina projektmål är:

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att samla in, organisera och tolka data

Hjälper till att skapa strategier som är anpassade efter specifika politiska, ekonomiska, sociala, juridiska och miljömässiga faktorer.

Använd anpassade uppgiftsstatusar som "WIP", "Hold" och "Re-open" för att spåra framstegen för en viss extern faktor tills du har slutfört undersökningen.

Välj olika attribut (kvalitativa och kvantitativa) för att betygsätta varje faktor. Till exempel anteckningar, riskaspekter och betyg för varje land.

Med den här mallen kan du lägga till upp till sex attribut för att förenkla dataanalysen.

Precis som alla andra programvaror för problemhantering erbjuder ClickUp tre vyer för denna PEST-analysmall. De tillgängliga vyerna är en tavelvy, en listvy och en enkel startguide.

PESTLE-analysmallen erbjuder vanliga projektledningsfunktioner som att lägga till tidslinjer och anpassade fält samt skicka påminnelser, taggar och etiketter för att säkerställa att alla har full överblick.

Nu ska vi diskutera hur du använder den här mallen för att göra din första PEST(LE)-analys.

Identifiera vilka aspekter av de potentiella faktorerna som ska beaktas

Varje miljöfaktor är kopplad till flera olika element. Om du analyserar alla dessa aspekter individuellt kan PEST-analysen ta månader, till och med år, att slutföra. En smartare strategi är därför att identifiera de viktigaste aspekterna som är högst relevanta för din verksamhet för varje faktor.

Anta att du utför en PEST-analys av de makroekonomiska faktorerna för att förstå om du bör expandera till ett nytt land. Skapa ett projektdokument för att lista alla kritiska områden för varje faktor du vill rikta in dig på och faktorer som kan påverka din verksamhet.

När du utvecklar en ny produkt kan du använda ClickUp Docs för din PEST-analys.

Politiska faktorer inkluderar risken för konflikter med andra länder, ett kommande val eller särskild politisk lagstiftning för internationella företag som du bör känna till innan du startar projektet.

Följande ekonomiska faktorer bör beaktas: tillväxt eller nedgång i räntor och BNP, om det finns en betydande skillnad i växelkursen, samt regeringens politik i fråga om internationella handelsrestriktioner.

Vanliga sociokulturella faktorer är konsumenternas köpmönster eller preferenser och generationsskillnader i värderingar som kan påverka målmarknaden.

Kategorisera dokument baserat på taggar som PEST-externa faktorer för enkel åtkomst och sökbarhet. Lägg till nödvändiga resurser, riktlinjer och företagswikis till din arbetsyta.

Skriv ner möjligheterna och hoten som är förknippade med varje faktor.

När du har samlat in data kan du brainstorma och identifiera relevanta möjligheter och hot. Det kan vara till hjälp att kombinera din PEST-analys med en SWOT-analys i detta skede.

Under COVID-19-pandemin uppmärksammade till exempel varumärken som Slack följande möjligheter och hot:

Möjligheter Hot En fullständig övergång till distansarbete på grund av frekventa nedstängningar och populariteten hos beröringsfria tekniker. När pandemin är över kommer verksamheten på plats att starta igen, vilket leder till mindre användning av fjärrteknik.

I det här skedet kan du använda ClickUp Whiteboard för gemensam brainstorming. Så här fungerar Whiteboard som en kreativ arbetsyta för ditt team:

Samarbeta med dina teammedlemmar i realtid för att lägga till anteckningar, brainstorma i detalj och introducera nya idéer.

Omvandla koncept till handling snabbare genom att skapa specifika ClickUp-uppgifter och tilldela teammedlemmar till varje uppgift.

Genom att lägga till bilder och länkar på relevanta ställen kan du ge varje uppgift mer sammanhang.

Bryt dig loss från dokumentbaserade processer och tänk kreativt med visuellt tilltalande idémetoder som mind maps.

ClickUps inbäddningsfunktioner gör att du kan lägga till webb-, dokument- och uppgiftskort till din whiteboard.

Brainstorma, utforma strategier eller kartlägg arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

I detta skede effektiviserar ClickUp AI ditt arbetsflöde, oavsett om du hanterar en produktlansering eller skapar ett PEST-analysdokument för dina intressenter. Med ClickUp AI kan du hämta åtgärdspunkter från mötesanteckningar och dela dem med teamet, sammanfatta kommentartrådar och generera projektuppdateringar för interna och externa medarbetare.

Dags att planera och vidta åtgärder

Baserat på all insamlad data relaterad till alla makroekonomiska faktorer, sätt upp dina affärsmål och specifika åtgärder för varje mål.

I ovanstående användningsfall med Slack kan några av de relevanta affärsmålen vara:

Öka Slacks användarbas med 80 % under pandemin

Övergång från ett verktyg som främst används på distans till ett hybridverktyg för att förbli relevant efter pandemin

För att uppnå ovanstående mål kommer följande åtgärder att vidtas:

Lägg till fler funktioner för distansarbete i Slack, som videosamtal, inbyggd projektledning och skärminspelning.

Lägg till innovativa funktioner och nya integrationer så att även arbetsplatser som arbetar i hybridläge kan använda detta verktyg.

Ha också mallar för efterrapporten till hands så att du kan följa upp åtgärderna och fatta relevanta affärsbeslut.

Använd mallar för efterrapport för retrospektiv analys

Dokumentera din nästa PEST-analys med ClickUp

Ett bra sätt att få ut mesta möjliga av en PEST-analys är att använda projektledningsverktyg för att göra informationen synlig för alla interna och externa intressenter, samarbeta med dina teammedlemmar i realtid och organisera analysen för framtida referens.

Projektledare och affärsanalytiker använder ClickUps projektledningsverktyg för att hjälpa alla att hålla sig uppdaterade om externa faktorer som kan påverka verksamheten.

ClickUps mall för PESTLE-analys hjälper affärsmän att förstå företagets nuvarande och externa miljö och undvika att omfattningen kryper.

Börja med att lista alla externa faktorer på ClickUp Docs, inklusive sociala faktorer, och konvertera texten till spårbara uppgifter för att hålla koll på dina idéer.

Använd sedan ClickUps mallar för värdeerbjudanden för att kommunicera dina erbjudanden, genomföra konkurrensanalyser och utveckla kundcentrerade unika värdeerbjudanden (UVP).

Skapa uppgifter för varje faktor och använd ClickUp Goals för att hålla dig på rätt spår och nå dina mål med tydliga deadlines.

Sätt upp dina North Star-mått och uppnå dem med ClickUp

Omvandla dessa planer till åtgärder, dela upp varje åtgärd i flera uppgifter och organisera alla dina uppgifter i ett centralt ClickUp-dashboard så att alla kan se dem. Få djupgående insikter om framstegen i din PEST-analys med linje-, cirkel- och stapeldiagram. Dessutom kan du utvärdera teamets kapacitet att hantera arbetsbelastningen.

