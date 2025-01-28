De 10 bästa programvarorna för problemhantering 2025 för att optimera IT-tjänster

Som IT-operatör eller kundsupportmedarbetare hanterar du ständigt serviceavbrott eller förebygger tekniska problem. Återkommande incidenter leder till dålig kundupplevelse och driftstopp, vilket resulterar i prestandaproblem och förlorad trovärdighet.

Att skaffa effektiv programvara för problemhantering är avgörande för att hantera sådana problem. En robust lösning för problemhantering inkluderar avancerad automatisering, en databas med kända fel, ett användarvänligt gränssnitt och precis dokumentation.

Var beredd att låta programvaran ta hand om det tunga arbetet nästa gång en IT-incident inträffar. Med rätt verktyg reagerar du inte på problem utan förebygger dem proaktivt.

Vad ska man leta efter i programvara för problemhantering?

Här är några viktiga aspekter som din programvara för problemhantering måste ha:

1. Automatisering: Du behöver AI-driven automatisering baserad på förkonfigurerade regler för att hantera problem. Automatisering är avgörande under hela ITIL-livscykeln, inklusive upptäckt, avslutning, skickande av varningar och underlättande av feedback utan ansträngning.

2. Databas över kända fel (KEDB): En databas med tidigare problem och lösningar för att påskynda lösningar och förhindra återkommande problem underlättar problemhanteringen.

3. Dashboard för översikt: En dashboard som visar tidslinjer, deadlines och problemets allvarlighetsgrad underlättar grundorsaksanalys (RCA) och effektiv incidenthantering.

4. Proaktivt tillvägagångssätt: Ett proaktivt tillvägagångssätt för problemhantering hjälper till att identifiera och eliminera grundorsaker som förhindrar incidenter i framtiden.

5. SLA-spårning: Din programvara måste spåra SLA:er baserat på allvarlighetsgrad och brådskandehet för att förbättra problemlösningstiderna och prioritera kritiska serviceärenden.

De 10 bästa programvarorna för problemhantering att använda 2024

Utforska dessa toppmoderna lösningar för effektiv problemhantering 2024 och förbättra din IT-drift.

1. ClickUp

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera problemlösningen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp erbjuder en smidig projektledningslösning som hjälper dig och ditt team att prioritera uppgifter. Du kan påskynda lösningen genom att använda anpassade taggar och automatiseringar för att lösa buggar i batcher.

ClickUp hjälper dig att få din verksamhet tillbaka på rätt spår och förhindrar framtida missöden.

Anpassad automatisering i ClickUp

ClickUps servicedeskprogramvara hjälper till att effektivisera incidenthanteringen.

ClickUp-funktioner som instrumentpaneler, sprints, färdplaner, tavelvy, syntaxmarkering, anpassade uppgiftsstatusar, formulärvy, korrekturläsning etc. effektiviserar problemhanteringen och ökar teamets produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Lös dina IT-utmaningar på ett tydligt och organiserat sätt.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod.

Mobilappen har inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid – fungerar för personligt bruk

Obegränsad : 7 dollar per månad/användare – fungerar för mindre team

Företag : 12 dollar per månad/användare – fungerar för medelstora team

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter – fungerar för flera team

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,5/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. CMW Tracker

via CMW Tracker

CMW Tracker, en molnbaserad programvara för hantering av affärsprocesser (BPM), hjälper företag att automatisera arbetsflöden, hantera uppgifter och spåra framsteg. Den erbjuder funktioner som processautomatisering, uppgiftshantering samt övervakning och analys.

Med CMW Tracker kan du automatisera affärsprocesser, såsom godkännandehantering av CapEx, hantering och kontroll av OpEx samt hantering av kundorder.

Du kan göra detta med minimal mänsklig inblandning, vilket gör processen mer effektiv och skalbar.

CMW Trackers bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden efter dina affärsmål

Spåra framstegen för dokument som incidentrapporter och ändringshanteringsförfrågningar.

Skapa appar utan kodningskunskaper med hjälp av dra-och-släpp-verktyg

Balansera samarbete och datasäkerhet genom åtkomstkontroll och användargrupper

Få tillgång till arbetsflöden var du än befinner dig

Identifiera flaskhalsar och optimera arbetsflöden med AI-drivna verktyg.

Begränsningar för CMW Tracker

Begränsade integrationsmöjligheter

Kräver omfattande anpassning inom förkonfigurerade lösningar

En omfattande översikt över uppgifterna saknas

Inga inbyggda verktyg för analys av grundorsaker och konsekvenser

Priser för CMW Tracker

Anpassad prissättning

CMW Tracker-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

3. Zendesk

via Zendesk

Zendesk Support Suite erbjuder avancerade automatiserade helpdeskfunktioner, inklusive ett ärendehanteringssystem som drivs av maskininlärning. Systemet analyserar och kategoriserar kundärenden med hjälp av avancerade algoritmer för att förutse och hantera störningar – ett viktigt fokusområde för alla problemhanteringsteam.

Zendesks proaktiva tillvägagångssätt förvandlar problemhantering till en affärsmöjlighet. Det erbjuder lösningar i realtid och förstår problemets ursprung.

Zendesks bästa funktioner

Förenkla problemlösningen genom att utnyttja den enhetliga plattformen

Hantera problem och uppfylla prestandastandarder

Skydda känslig data med kryptering och åtkomstkontroll

Spara tid på outreach med hjälp av AI

Håll kontakten för att lösa problem när du är på språng

Zendesk-begränsningar

Installation och anpassning kan vara utmanande

Recensioner pekar på prestandaproblem, såsom långsamma rullgardinsmenyer och biljettbyte.

Volymbaserad prissättning kan leda till ökade kostnader när antalet användare eller ärenden ökar.

Vissa grundläggande automatiseringsfunktioner saknas

Priser för Zendesk

Suite Team : 55 dollar per användare/månad

Suite Growth : 89 USD per användare/månad

Suite Professional: 115 USD per användare/månad

Zendesk betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

4. Creatio

via Creatio

Creatio är en plattform för affärsprocesshantering och low-code som är utformad för att automatisera och hantera arbetsflöden. Creatio erbjuder verktyg för processautomatisering och samarbete som du kan anpassa för olika IT-funktioner.

Creatio erbjuder ett visuellt gränssnitt för att utforma arbetsflöden och en enhetlig miljö för att hantera problemhanteringsprocessen.

Creatios bästa funktioner

Kartlägg och automatisera affärsprocesser visuellt

Ger en samlad bild av interaktioner och främjar personlig support.

Minskar manuellt arbete, påskyndar slutförandet av uppgifter och förenklar affärsprocesser.

Hjälper till med hantering av IT-incidenter och förfrågningar för förbättrad teaminteraktion.

Möjliggör problemhantering på språng

Begränsningar för Creatio

Vissa referensmaterial verkar föråldrade eller komplexa för icke-programmerare.

Integrering av äldre system i FreedomUI kan ta lång tid.

Uppdateringar kan störa användningen och kräva IT-ingripande för att lösa problemen.

För att uppnå avancerad anpassning krävs expertis

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 dollar per användare/månad

Företag: 55 USD per användare/månad

Obegränsat: 85 USD per användare/månad

Creatio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Zoho Desk

via Zoho Desk

Zoho Desk är en molnbaserad helpdesk-lösning som är utformad för att effektivisera kundsupportprocesser. Den är inte huvudsakligen inriktad på IT-problemhantering, men erbjuder funktioner som kan anpassas.

Zoho Desks bästa funktioner

Prioriterar brådskande ärenden

Erbjuder allt-i-ett-svar, lösningar, uppdateringar och godkännanden

Möjliggör samarbete i realtid på ärenden

Har en samlad översikt över viktiga mätvärden för problemhantering

Inkluderar funktioner som agent samarbete och förberedda svar för förbättrad kommunikation.

Begränsningar i Zoho Desk

Erbjuder begränsad integration med tredjepartsappar

Inte lika funktionsrik som vissa mogna Service Desk -erbjudanden

Kräver mycket anpassning

Priser för Zoho Desk

Gratis: Gratis för upp till 3 agenter

Express: 7 dollar

Standard: 14 dollar

Professional: 23 dollar

Företag: 40 dollar

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

6. PagerDuty

via PagerDuty

PagerDuty är en plattform för incidenthantering som hjälper till att upptäcka och lösa IT-incidenter. PagerDuty minimerar driftstopp och förbättrar effektiviteten i incidenthanteringen inom IT-verksamheten.

PagerDuty bästa funktioner

Samlar in varningar från olika övervakningsverktyg för att hantera incidenter

Möjliggör enkel schemaläggning av jourtjänstgöring för att snabbt kunna hantera incidenter.

Möjliggör mobil servicahantering och lösning av incidenter när du är på språng

Hjälper till att fastställa policyer för att vidarebefordra olösta incidenter till rätt team.

Ger insikter i trender inom incidenthantering och prestationsmått för kontinuerlig förbättring.

Begränsningar för PagerDuty

Användargränssnittet är komplext och kräver tid att lära sig.

Ett inbyggt ärendehanteringssystem saknas

Licenskostnaderna är högre än hos konkurrenterna.

Integrationer med öppen källkods-IT-verktyg är något begränsade jämfört med proprietära lösningar.

PagerDuty-priser

Anpassad prissättning

PagerDuty-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

7. Freshservice

Via Freshservice

Freshservice hjälper till att förbättra servicemanagement med en enhetlig plattform. Den använder AI för att erbjuda innovativa interaktioner och breda integrationer. Freshservice erbjuder ett rikt API för anpassad integration, smart analys, automatiserade arbetsflöden och mycket mer.

Freshservices bästa funktioner

Löser problem snabbt med robust automatisering

Hantera problem effektivt med en samlad översikt över tillgångar

Erbjuder ett inbyggt arkiv för att dokumentera och lösa återkommande problem.

Möjliggör enkel incident- och problemrapportering via olika kanaler

Begränsningar för Freshservice

Integrationen mellan Slack och Freddy är ännu inte perfekt, den är fortfarande i betaversion.

Enligt användarna har dess anpassade modulfält begränsad flexibilitet.

Mobilappen har sämre funktionalitet och användarupplevelse jämfört med webbversionen.

Onboarding måste förbättras för att öka användarnas kompetens inom IT-problemhantering.

Priser för Freshservice

Startpaket: 29 $/månad per agent

Tillväxt: 59 USD/månad per agent

Pro: 115 USD/månad per agent

Företag: 145 USD/månad per agent

Betyg och recensioner av Freshservice

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. ServiceNow ITSM

via ServiceNow

ServiceNow är en plattform för IT-tjänstehantering (ITSM) som effektiviserar och automatiserar olika IT-relaterade processer. Det är en central knutpunkt för hantering av incidenter, serviceförfrågningar och förändringshantering.

ServiceNow ITSM – Bästa funktioner

Använder maskininlärning för att omvandla rutinuppgifter till automatiserade processer

Spårar IT-beroenden för att återställa störda tjänster

Hantera frågor, förutsäg och förebygg incidenter

Hjälper dig att fatta datadrivna beslut med en helhetssyn

Erbjuder IT-support, med eller utan uppkoppling

Begränsningar i ServiceNow ITSM

Behöver mer kraftfulla IT-rapporteringsverktyg

Vissa användare anser att kunskapshanteringen kunde vara bättre.

Nybörjare tycker att gränssnittet är komplicerat

Skapandet av projektundergrupper kan förbättras

Priser för ServiceNow ITSM

Kontakta ServiceNow-teamet för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

9. BigPanda

via BigPanda

BigPanda är en AIOps-plattform (Artificial Intelligence for IT Operations) som förenklar och automatiserar hanteringen av IT-incidenter.

Den samlar in varningar från olika övervakningsverktyg och visar allt på ett ställe för att effektivisera problemhanteringsprocessen.

Målet är att hjälpa IT-proffs att identifiera och lösa problem snabbare genom att minska antalet falska larm och tillhandahålla användbara insikter.

BigPandas bästa funktioner

Minimerar repetitiva uppgifter och påskyndar incidenthanteringstiderna.

Skapa en dubbelriktad anslutning med ITSM-lösningar för incidenthantering

Varnar berörda team via integration med verktyg som PagerDuty.

Kategoriserar och prioriterar incidenter för snabbare lösning

Möjliggör personliga regler för incidentdelning för förbättrad kommunikation

Samordnar med IT-verktyg för konsekvent informationsdelning

Begränsningar för Big Panda

Saknar en varningsräknare för specifika incidenter, vilket är avgörande för NOC och IT-drift.

Fliken Aktivitet saknar effektiv filtrering mellan kommentarer, incidentdelning och statusändringar.

Flera användare upplevde prestandaförsämringar vid integration med externa problemhanteringsverktyg.

Priser för BigPanda

Anpassad prissättning

BigPanda-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. New Relic

via New Relic

New Relic är en omfattande observationsplattform som hjälper IT-proffs och organisationer att övervaka, felsöka och optimera prestandan hos sina applikationer och sin infrastruktur.

Plattformen erbjuder mätvärden, händelser, loggar och spårning i kombination med användarvänlig prissättning och en omfattande arena för öppen källkodsintegration.

New Relics bästa funktioner

Ger liveinsikter om användningen av tillgänglighetsverktyg på webbplatsen eller i appen.

Ger administratörer insikter om slutanvändarnas beteende

Skickar varningar om driftstopp, fel och ändringar på webbplatser eller i applikationer.

Analyserar användartransaktioner på webbplatser eller appar i realtid

Begränsningar för New Relic

Företag med begränsad budget kan tycka att det är dyrt.

Flera användare upplever problem med specifika funktioner – främst varningar, datakonsultation och SLI/SLO.

Logghanteringsfunktionerna är grundläggande jämfört med dedikerade lösningar.

Priser för New Relic

Gratis: Gratis för alltid

Standard: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av New Relic

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Välj rätt programvara för problemhantering för ditt företag

Nu när vi har utforskat olika plattformar är det dags att fatta rätt beslut. För att hitta den perfekta lösningen, kontrollera om programvarans funktioner stämmer överens med dina affärsbehov.

Utgångspunkten är att utforska dina största utmaningar. Definiera vilka funktioner som är nödvändiga och vilka som är önskvärda. Dessa detaljer kan vara utgångspunkten och hjälpa dig att begränsa dina alternativ.

Se till att olika team deltar i produktdemonstrationer för att identifiera möjliga problem. Nästa steg är att titta på de totala kostnaderna och den avkastning du kan förvänta dig. Dessa detaljer kommer att ligga till grund för dina rekommendationer till ledningen.

En programvarulösning för problemhantering som framstår som ett pålitligt val är ClickUp, med sin omfattande svit som passar väl för problemhantering inom IT.

Prova ClickUp idag och se hur det kan hjälpa dig att förbättra din problemhantering och operativa effektivitet.