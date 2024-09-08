Hur man driver produktutveckling med hjälp av jämförelsepunkter

Tänk dig att du utvecklar en SaaS-produkt som är innovativ, fullspäckad med unika funktioner och redo att revolutionera marknaden. Trots alla ansträngningar ser du inte den förväntade tillväxten och kunderna använder inte din produkt.

Vad saknas? Ofta utvecklar och marknadsför vi produkten på ett sätt som inte träffar rätt hos målgruppen. Vi glömmer bort det väsentliga och det som är ett måste. Det handlar inte bara om vad som skiljer din produkt från andra på marknaden, utan också om vad som gör att den fyller sin grundläggande funktion.

I brådskan att lyfta fram produktens unika försäljningsargument (USP) är det ibland lätt att förbise vikten av produktens Point of Parity.

I den här bloggen ska vi undersöka vad Points of Parity är, varför de är så viktiga i SaaS-världen, hur man kan driva produktutveckling med hjälp av Points of Parity och hur de fungerar tillsammans med Points of Difference (POD) för att skapa en kraftfull produktstrategi.

Vad är jämlikhetspunkter?

Points of Parity (POP) är de väsentliga egenskaper eller funktioner som varje produkt inom en kategori måste ha för att kunna betraktas som en legitim konkurrent. Enkelt uttryckt är det de grundläggande krav som kunderna förväntar sig när de väljer en produkt.

I en SaaS-produkt förväntar sig användarna till exempel vanligtvis extra datasäkerhet, snabb kundsupport och användarvänliga gränssnitt. Om din SaaS-produkt saknar dessa grundläggande funktioner kommer användarna inte ens att överväga den – oavsett hur unika eller innovativa dina andra funktioner än må vara.

POP spelar en viktig roll när det gäller att påverka användarnas acceptans och lojalitet.

Dessutom gör en väl etablerad POP det lättare för användarna att byta från en konkurrents produkt till din.

Om din SaaS-plattform uppfyller alla branschkrav är det mindre sannolikt att användarna upplever en "funktionschock" när de byter, vilket minskar friktionen i övergångsprocessen. Detta blir ännu viktigare på en mättad marknad med otaliga konkurrerande varumärken.

Hur skiljer sig kategori-POP från konkurrerande POP?

Points of Parity kan delas in i två kategorier: kategori-POP och konkurrens-POP.

Kategorin POP avser de väsentliga funktioner som krävs för att konkurrera inom en produktkategori – de ”måsten” som gör att din produkt kan delta i tävlingen, men inte vinna den.

Produktdesignverktyg måste till exempel erbjuda funktioner som lagerhantering, dra-och-släpp-funktioner och exportalternativ i olika format. Utan dessa grundläggande funktioner kommer ingen designer att ta verktyget på allvar.

Konkurrenskraftig POP hjälper å andra sidan en produkt att matcha sina konkurrenter inom vissa områden. Dessa egenskaper (eller konkurrensfördelar) läggs till specifikt för att neutralisera de fördelar som en konkurrent kan hävda är unika.

Om en konkurrent har ett extremt användarvänligt gränssnitt med realtidssamarbete kommer ditt designverktyg sannolikt att behöva liknande funktioner för att kunna konkurrera effektivt.

Balansera POP och POD för en stark produktstrategi

När man talar om Point of Parity är det nödvändigt att ta upp det uppenbara problemet – Point of Difference (POD). Det avser de funktioner som skiljer din produkt från konkurrenternas.

Det bästa scenariot är att POP och POD samverkar i din produktstrategi för att skapa ett attraktivt erbjudande. Om du bara fokuserar på POP kommer din produkt att smälta in i konkurrensen.

Men en väl genomförd POP- och POD-strategi skapar förtroende, förbättrar användarretentionen och minskar kundbortfallet, vilket leder till hållbar tillväxt och ökad marknadsandel.

Det är inte allt. Nöjda användare bidrar också till positivt mun-till-mun-marknadsföring, vilket utökar din användarbas.

Läs också: 10 strategier och tips för produktledning

Skapa en strategi för varumärkespositionering med hjälp av jämförelsepunkter

Att skapa en framgångsrik SaaS-produkt börjar med att förstå och identifiera dina jämförelsepunkter. Utan denna grund är det som att skjuta pilar i mörkret att utveckla en stark positioneringsstrategi.

ClickUp for Product Teams är ett allt-i-ett-verktyg som kan hjälpa dig att effektivisera varje steg i din produktresa, från initiala koncept till genomförande.

Oavsett om du kartlägger idéer, hanterar sprints eller spårar framsteg, ser ClickUp till att du håller dig på rätt spår och effektivt uppnår dina POP.

Använd ClickUp Whiteboards för att gemensamt kartlägga Points of Parity, effektivisera varumärkespositioneringen och förbättra teamsamarbetet.

Här är en detaljerad guide om hur du kan räkna ut dina jämförelsepunkter och skapa en positioneringsstrategi med ClickUp:

1. Förstå din marknad

Innan du kan identifiera dina POP:er behöver du en djup förståelse för din marknad. Detta hjälper dig att fastställa minimikraven för din produkt.

Så här kommer du igång:

Undersök konkurrenterna: Börja med att analysera dina konkurrenter och leta efter funktioner (måsten, bra att ha och viktiga differentierande faktorer) – dessa är dina POP:er och POD:er. Använd Börja med att analysera dina konkurrenter och leta efter funktioner (måsten, bra att ha och viktiga differentierande faktorer) – dessa är dina POP:er och POD:er. Använd ClickUp Docs för att centralisera och organisera all konkurrentdata, så att ditt team kan samarbeta och få tillgång till insikter på ett effektivt sätt.

Strukturera och lagra enkelt detaljerad information i kapslade sidor med ClickUp Docs.

Genomför ett Voice of the Customer (VoC)-program: Det är viktigt att förstå kundernas förväntningar. Använd Det är viktigt att förstå kundernas förväntningar. Använd ClickUp Forms för att skapa enkäter, samla in svar och omvandla dessa insikter till praktiska uppgifter. Du kan också samla in kundrecensioner av konkurrenters produkter för att ta reda på vilka funktioner de värdesätter mest. Du kan också använda villkorslogik, så att ClickUp Forms kan uppdateras dynamiskt baserat på användarnas svar.

ClickUp Forms uppdateras dynamiskt baserat på svar från användarna.

Analysera branschtrender: Följ branschtrender, forskningsrapporter och viktiga faktorer som påverkar din verksamhet med hjälp av ClickUps Gantt-diagramvy . Integrera resultat från användarundersökningar, konkurrentanalyser och branschbenchmarks för att säkerställa att din produkts funktioner överensstämmer med marknadsstandarder.

Du kan slå samman utrymmen, mappar, listor, uppgifter och deluppgifter för att få en tydlig bild av din produktplan med ClickUps Gantt-diagramvy.

2. Identifiera produktens POP

Med en tydlig förståelse för marknaden och branschstandarder kan du identifiera de POP som din produkt måste uppfylla.

Ställ dig själv följande frågor: Vilka funktioner är avgörande för att uppfylla användarnas förväntningar? Vilka funktioner är nödvändiga för att min produkt eller mitt varumärke ska sticka ut och anses vara livskraftigt?

Dessa kommer att utgöra grunden för din produkt och säkerställa att den tillgodoser de grundläggande behoven hos din målgrupp. Dessutom kan du också:

Segmentera målgruppen: Utveckla användarprofiler utifrån VoC-feedback och segmentera dem för att identifiera kundgrupper som passar din produkt. Använd Utveckla användarprofiler utifrån VoC-feedback och segmentera dem för att identifiera kundgrupper som passar din produkt. Använd ClickUp Custom Fields för att registrera och kategorisera attribut, vilket hjälper dig att avgöra vilka POP:er som är kritiska för varje segment för att säkerställa att produkten uppfyller specifika användarbehov.

Skapa detaljerade profiler för olika användarsegment, till exempel frilansande designers eller företagsteam, med ClickUps anpassningsbara fält.

Förfina produktfunktionerna: Baserat på din forskning och segmentering, justera produktens funktioner så att de uppfyller de identifierade POP:erna. Använd ClickUp Brain för att skapa produktbeskrivningar , funktionsidéer, förbättringsplaner och teknisk dokumentation.

ClickUp Brain kan skapa innehåll relaterat till dina produkt- och marknadsföringskrav för att effektivt uppfylla de identifierade Points of Parity.

Du kan också använda en ClickUp-mall för att bättre planera din produktplan.

ClickUp-mall för produktplan

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för produktplanering är utformad för att hjälpa dig att planera, följa upp och hantera produktutvecklingen.

Produktplaneringsmallen från ClickUp hjälper dig att planera, visualisera och följa utvecklingen av dina produktfunktioner för att säkerställa att de uppfyller de identifierade jämförelsepunkterna.

Det ger en övergripande bild av produktens vision, inriktning och åtaganden, vilket gör det enklare att följa och dela uppdateringar med ledningen och intressenterna.

Med hjälp av den här mallen kan teamen hålla sig fokuserade på målen, identifiera potentiella risker och säkerställa att produkterna lanseras i tid och inom budget.

3. Skapa en strategi för varumärkespositionering

När dina POP är tydligt definierade är nästa steg att utforma en positioneringsstrategi som effektivt kommunicerar dessa punkter samtidigt som den lyfter fram ditt unika värdeerbjudande.

Utnyttja ClickUps mall för produktpositionering för att organisera och finjustera din strategi, så att den effektivt når ut till din målgrupp.

Ladda ner mallen Använd ClickUps mall för produktpositionering för att beskriva din produkts vision, mission, marknadssegment, problemområden och mer.

👀 Bonus: Prova dessa mallar för värdeerbjudanden för att få en konkurrensfördel på SaaS-marknaden.

Här är några andra element som du kan finjustera:

Kärnvärdeserbjudande: Utveckla ett kärnvärdeserbjudande som sammanfattar dina POP och USP. Använd Utveckla ett kärnvärdeserbjudande som sammanfattar dina POP och USP. Använd ClickUp Goals och OKR för att anpassa detta värdeerbjudande till dina övergripande affärsmål.

Organisera och spåra relaterade ClickUp-mål i mappar för att snabbt kunna se framstegen.

GTM-planering: Använd Använd ClickUps kalendervy för att planera och samordna din marknadsföringsstrategi (GTM). Planera viktiga evenemang, innehållsreleaser och marknadsföringsaktiviteter som betonar dina POP:ar och lyfter fram vad som gör din produkt unik.

Använd dra-och-släpp-funktionen ClickUp Calendar View för snabb och enkel schemaläggning.

För att utveckla en solid produktstrategi måste du sammanföra alla dessa element. En väl utformad strategi gör två saker: skapar produktdifferentiering och varumärkeslojalitet. Att använda en mall som håller allt organiserat kommer att underlätta ditt arbete som produktchef.

ClickUp-mall för produktstrategi

Ladda ner den här mallen ClickUps produktstrategimall är utformad för att hjälpa dig att planera och följa upp framstegen i produktstrategiinitiativ.

Anpassa och organisera dina strategiska element med produktstrategimallen från ClickUp för en sammanhängande och effektiv positioneringsstrategi.

Denna mall hjälper dig att sätta upp tydliga mål, organisera all din produktdata på ett ställe och enkelt följa upp framstegen.

Den är utformad för att förenkla planeringsprocessen, så att du kan fokusera på det som är viktigt – att skapa en produkt som uppfyller användarnas behov och driver affärstillväxt. Oavsett om du brainstormar eller genomför, håller den här mallen allt på rätt spår och synkroniserat.

4. Testa och förfina POP

Att positionera din produkt som marknadsledande kräver kontinuerlig testning och förfining. Denna process innefattar:

A/B-testning för meddelanden: Förstå vilka meddelanden som tilltalar din målgrupp genom att använda A/B-testning på e-postmeddelanden om produktlanseringar, funktionsmeddelanden, inlägg på sociala medier och mer. Du kan använda Förstå vilka meddelanden som tilltalar din målgrupp genom att använda A/B-testning på e-postmeddelanden om produktlanseringar, funktionsmeddelanden, inlägg på sociala medier och mer. Du kan använda ClickUps mall för A/B-testning för olika meddelandestrategier. Detta kommer att förfina din POP-kommunikation och anpassa ditt varumärkesbudskap till kundernas förväntningar.

Prestationsövervakning: Spåra resultaten av varje kampanj och justera din strategi utifrån resultaten. Använd Spåra resultaten av varje kampanj och justera din strategi utifrån resultaten. Använd ClickUp Dashboards för att övervaka prestanda i realtid. Detta hjälper dig att förbli flexibel och lyhörd för förändringar på marknaden.

Skapa en KPI ClickUp-instrumentpanel och övervaka prestanda i realtid, vilket möjliggör snabba justeringar.

🧠 Kom ihåg: Det är viktigt att uppnå varumärkesparitet, men det är lika viktigt att undvika funktionalitetsparitet – att blint kopiera konkurrenternas funktioner utan att ta hänsyn till deras faktiska värde för dina användare.

Fokusera istället på att ta itu med dina kunders problem, med hjälp av kundfeedback och marknadsundersökningsdata, för att hålla din produkt kundcentrerad och fri från onödiga funktioner.

Praktiska fallstudier och exempel

Inom SaaS-branschen varierar jämförelsepunkterna mellan olika vertikala marknader, men de är generellt viktiga för att säkerställa konkurrenskraft och underlätta kundernas användning.

Här är några exempel på produktparitet i olika SaaS-vertikaler:

Kundrelationshantering (CRM)

Inom CRM-området handlar det om att se till att du har grunderna på plats – kontakthantering, spårning av försäljningspipeline och kundsupportfunktioner är icke-förhandlingsbara. Om ditt CRM-system till exempel inte låter användarna enkelt hantera kontakter eller spåra försäljningsleads kommer du att få svårt att hänga med.

Ta ClickUp kontra HubSpot som exempel.

HubSpot må vara ett kraftpaket inom CRM, men ClickUp går långt utöver vanliga funktioner. ClickUp integrerar CRM-funktioner med sina robusta verktyg för uppgifts- och projektledning, vilket gör det möjligt för team att hantera kundrelationer och projekt på ett och samma ställe.

Detta ger ClickUp en fördel, särskilt för team som vill effektivisera sina arbetsflöden och undvika att hoppa mellan flera plattformar.

Projektledning

När det gäller projektledning omfattar Points of Parity uppgiftshantering, samarbetsverktyg och tidsregistreringsfunktioner. Användarna måste kunna hantera sina uppgifter effektivt, samarbeta med teammedlemmarna och hålla reda på den tid som läggs på projekten.

Om man till exempel jämför ClickUp och Asana är det senare känt för sitt användarvänliga gränssnitt och sina starka funktioner för uppgiftshantering, men ClickUp går ett steg längre. Med ClickUp får du funktioner för uppgiftshantering och samarbete med en oöverträffad nivå av anpassning och integration.

ClickUps förmåga att anpassa sig till olika arbetsflöden, från enkla till komplexa, ger det en konkurrensfördel.

Marknadsföringsautomatisering

Automatisering är ett måste inom olika SaaS-vertikaler, särskilt inom produktmarknadsföringsprogramvara. Viktiga funktioner i ett automatiseringsverktyg inkluderar dynamiska återkommande uppgifter, automatisk tidrapportering och sömlös integration med andra verktyg.

Jämför ClickUp med Monday.com.

Medan Monday.com erbjuder solida automatiseringsverktyg för arbetsflödeshantering, integrerar ClickUp automatisering djupt i sitt bredare ekosystem för projektledning.

Denna sömlösa integration inom plattformen gör ClickUp till en mer omfattande lösning, särskilt för team som vill centralisera sina automatiseringsprocesser tillsammans med projektledningsuppgifter.

ClickUp gör det möjligt för team att automatisera uppgifter, ställa in anpassade triggers och till och med skapa komplexa arbetsflöden utan att behöva ytterligare appar eller plugins.

Läs också: 10 gratis mallar för produktmarknadsföring för att planera kampanjer

Hur jämförelsepunkter driver tillväxt för ClickUp

ClickUp är ett utmärkt exempel på hur man kan utnyttja Points of Parity för att bidra till företagets tillväxt.

Det gick in på en mättad marknad med etablerade konkurrenter som Asana och Trello. För att kunna konkurrera säkerställde ClickUp att det hade alla nödvändiga POP:er, såsom uppgiftshantering, funktioner för teamsamarbete och integrationer med andra verktyg.

Genom att täcka dessa POP:er positionerade sig ClickUps marknadsföringsprojektledningsprogramvara som ett lönsamt alternativ, vilket gjorde det möjligt för användare att byta från andra plattformar utan att behöva avstå från viktiga funktioner.

Denna differentieringsstrategi spelade en avgörande roll för ClickUps snabba acceptans. Användarna kände sig övertygade om att ClickUp kunde tillgodose deras grundläggande behov samtidigt som det erbjöd unika differentierande faktorer, såsom avancerad anpassning, ett bredare utbud av integrationer och olika mallalternativ.

Läs också: Strategier för varumärkeshantering

Vilka är utmaningarna och fallgroparna med Points of Parity?

Gå inte i fällan med POP-slogans.

Att förlita sig på generiska slogans och klichéer som "Bästa kvalitet" eller "24×7-service" för att etablera din POP kommer inte att differentiera dig från andra varumärken och kommer bara att konstatera det uppenbara. Fokusera istället på att förstå konsumentbeteendet och marknadens förväntningar i din specifika kategori.

Genom att undvika ytliga slogans och betona det mest övertygande argumentet skapar du en starkare varumärkespositionering.

En annan nackdel med att främst fokusera på POP är risken för kommoditisering. När produkter i en kategori är för lika varandra blir det svårt för kunderna att skilja mellan dem, vilket leder till priskrig och minskade vinstmarginaler.

Inom SaaS, där produktdifferentiering ofta är nyckeln till att behålla kunder, kan en produkt som inte erbjuder något unikt ha svårt att sticka ut på en överfylld marknad. Utan en övertygande differentieringsfaktor kan kunderna se din produkt som utbytbar med andra, vilket leder till prispress och minskat kundengagemang.

Låt oss inte glömma det okloka i att bortse från nya marknadstrender. Genom att endast fokusera på att uppfylla nuvarande marknadsstandarder kan du gå miste om nya innovativa möjligheter.

Marknadsdynamiken förändras ständigt, och det som anses vara viktigt idag kan vara föråldrat imorgon. Om du inte förutser kundernas behov bortom den etablerade POP kan din produkt hamna på efterkälken jämfört med mer flexibla konkurrenter som är snabbare att innovera.

Dessutom kan en överbetoning av konkurrenskraftig POP leda till självbelåtenhet i produktutvecklingsprocessen. Om ditt primära mål är att matcha konkurrenterna kan det bli reaktivt snarare än proaktivt, och du hamnar i en situation där du ständigt försöker hinna ikapp istället för att leda marknaden.

Denna strategi kan hindra långsiktig tillväxt och leda till att produkten blir föråldrad i takt med att marknaden utvecklas.

Låt din varumärkesstrategi "POP" med ClickUp

Att utforma en varumärkespositioneringsstrategi med hjälp av Points of Parity (POP) är avgörande för att etablera din produkt på en konkurrensutsatt marknad.

Du kan effektivt identifiera och implementera din POP genom att använda verktyg som ClickUp för samarbete, projektledning och användarfeedback. Detta tillvägagångssätt säkerställer att din produkt uppfyller branschstandarder och överensstämmer med dina kunders behov.

Registrera dig på ClickUp och ligg steget före konkurrenterna.