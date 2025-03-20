Gratis mallar för JTBD-ramverk (Jobs To Be Done)

Tänk dig att du utvecklar en produkt och förväntar dig att den ska bli en stor succé, men den lyckas inte imponera på dina kunder. 😲Det beror troligen på att den inte tillgodoser behoven hos din målgrupp. 🤦

Det här scenariot uppstår vanligtvis när du skapar en produkt utan att klargöra vad kunderna letar efter. Därför måste du följa JTBD-ramverket (jobs-to-be-done) för att identifiera kundernas behov och önskemål.

Men att bygga upp JTBD-ramverket från grunden är en svår uppgift. Därför har vi samlat de bästa mallarna för jobb som ska göras för att hjälpa dig!

Häng med när vi diskuterar några av de mest användbara och kostnadsfria JTBD-mallarna. När du har läst klart bloggen kanske du bestämmer dig för att ladda ner några (eller alla!).

Vad är mallar för uppgifter som ska utföras?

Mallar för uppgifter som ska utföras är strategiska ramverk som hjälper entreprenörer, produktchefer och marknadsföringsteam att förstå varför kunder köper en produkt.

JTBD-mallarna fångar upp och definierar specifika kundbehov (uppgifter som de behöver utföra) genom kundintervjuer och marknadsundersökningar. Den insamlade informationen hjälper dig att utveckla produkter som uppnår önskade resultat och förbättrar kundupplevelsen.

Vad kännetecknar en bra mall för uppgifter som ska utföras?

Ur ett produktledningsperspektiv är en mall för uppgifter som ska utföras ett viktigt verktyg i produktutvecklingsprocessen som klargör kundernas behov och mål, vilket hjälper dig att skapa en produkt som passar produktmarknaden.

Här är vad en bra JTBD-ramverksmall innehåller:

Tydlig JTBD-beskrivning/skapande av efterfrågan : En kortfattad beskrivning eller lista över vad kunden (uppdragsgivaren) försöker åstadkomma. Dessa uppdragshistorier kan hjälpa dig att förstå kundernas mål istället för att gissa deras behov.

Kontextuell information : Denna aspekt omfattar ytterligare detaljer om det "jobb" som ska utföras ur kundens perspektiv – när det sker och hur, dess betydelse, framsteg med att få kundens jobb gjort, kundens motivationer och : Denna aspekt omfattar ytterligare detaljer om det "jobb" som ska utföras ur kundens perspektiv – när det sker och hur, dess betydelse, framsteg med att få kundens jobb gjort, kundens motivationer och flaskhalsar , smärtpunkter etc.

Funktionella aspekter : Detta hjälper dig att förstå de praktiska och konkreta fördelar som kunderna vill uppnå genom kärnuppgiften. Låt oss säga att din ideala kund vill skapa rapporter utan att lägga mer än 30 minuter på det. Här skulle en viktig funktionell aspekt vara att skapa programvara som automatiserar datainsamling och rapportgenerering.

Emotionella aspekter : Mallen bör ha ett avsnitt för att analysera de känslor som motiverar kunderna att utföra det specifika jobbet. Med tanke på exemplet ovan hjälper den emotionella aspekten dig att säkerställa att de genererade rapporterna är estetiska, professionella och redo för presentationer så att kunderna tryggt kan dela dem med intressenter och använda dem för : Mallen bör ha ett avsnitt för att analysera de känslor som motiverar kunderna att utföra det specifika jobbet. Med tanke på exemplet ovan hjälper den emotionella aspekten dig att säkerställa att de genererade rapporterna är estetiska, professionella och redo för presentationer så att kunderna tryggt kan dela dem med intressenter och använda dem för beslutsfattande.

Emotionella och sociala dimensioner : Denna aspekt av JTBD-mallen tar hänsyn till hur kundens uppgifter påverkar kundens relationer och hur kunden vill uppfattas av andra. Baserat på ovanstående exempel kan du skapa programvara som genererar felfria och lättförståeliga rapporter som stärker kundens professionella ställning och relationer.

Segmentering : Mallen ska hjälpa dig att differentiera mellan olika köparprofiler och kundsegment så att du kan skräddarsy produktfunktioner och marknadsföringsstrategier som förbättrar kundupplevelsen.

Alternativa nya lösningar : Denna del av mallen för uppgifter som ska utföras omfattar nya lösningar som kunderna har provat eller aktuella lösningar som de använder för att utföra specifika uppgifter.

Kriterier för framgång: En JTBD-mall måste innehålla en lista med kriterier som markerar att produktens kärnfunktion har fullgjorts framgångsrikt.

💡Proffstips: Kombinera JTBD-mallar med en jobbkarta för att bättre förstå det centrala funktionella jobbet. En jobbkarta delar upp det centrala jobbet i olika steg som kunden följer för att få jobbet gjort.

Nu när du känner till elementen i en bra JTBD-mall kan vi diskutera några av de mest effektiva och kostnadsfria mallarna för uppgifter som ska utföras. 👇

Gratis mallar för uppgifter som ska utföras

1. ClickUp-mall för uppgifter som ska utföras

Hämta gratis mall Använd denna JTBD-mall för att kartlägga användarnas behov, motivationer och hinder.

ClickUp-mallen för uppgifter som ska utföras är ett värdefullt verktyg för att omvandla din kundundersökning till genomförbara uppgifter och mål. Denna unika mall, utformad som ett ClickUp-dokument, gör det möjligt för dig att lista och spåra alla kunduppdrag, deras problem och framgångsmätvärden för att bedöma din lösning.

Genom att använda denna mall kan du skapa en kvantitativ och kvalitativ struktur kring kundernas behov relaterade till produkten eller tjänsten. Du kan också utforma din affärsinitiativ, strategi och potentiella produktfunktioner kring dessa jobb och på så sätt leverera värdeskapande lösningar på ett effektivt sätt. Genom att strukturera din strategi med hjälp av JTBD-principerna kan du samarbeta med ditt team, hålla dig på rätt spår och öka produktens acceptans.

Denna mall hjälper dig att:

Visualisera dina kunders uppgifter, problem och framgångsmätningar på ett och samma ställe.

Anpassa ditt team efter kundernas behov

Prioritera produktfunktioner utifrån dessa behov

Underlätta teamsamarbete och kunskapsdelning

Planera och följ upp utförandet av uppgifter relaterade till varje jobb

Utnyttja din användarundersökning för att fatta effektiva affärsbeslut

Med ClickUps mall för uppgifter som ska utföras kommer du ett steg närmare att förstå dina kunders verkliga behov och leverera felfria lösningar, varje gång.

2. ClickUp-mall för produktplanering

Ladda ner den här mallen Skapa en produktplan för att visualisera produktens livscykel och tidsplan med hjälp av ClickUps mall för produktplanering.

Produktplaner i kombination med mallar för ramverk för uppgifter som ska utföras kan öka produktens acceptans. Och ClickUps mall för produktplan är precis vad du behöver för att skapa en solid produktplan baserad på din mentala modell.

Denna mall hjälper dig att visualisera den strategiska planen och produktinitiativen. Den ger insyn i riktningen och funktionsåtagandena och gör det möjligt för dig att spåra genomförandet. Med hjälp av produktplaneringsmallen från ClickUp kan du:

Få en fullständig bild av produktutvecklingscykeln och tidsplanen.

Dela upp uppgifter i mindre uppgifter

Tilldela resurser till uppgifter

Prioritera uppgifter och följ framstegen

Identifiera potentiella risker och möjligheter

Samordna intressenterna kring mål och produktutveckling

Dessutom kan du med den här mallen dela roadmaps, förmedla veckovisa uppdateringar till intressenter och publicera release notes.

3. ClickUp-mall för utveckling av nya produkter

Ladda ner den här mallen Håll koll på olika projektmilstolpar och leveranser med ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

Om du fortfarande använder klisterlappar för att skriva ner dina idéer är den här mallen för uppgifter som ska utföras något för dig. ClickUps mall för utveckling av nya produkter är precis vad du behöver för att planera din produktutveckling.

Denna mall för uppgifter som ska utföras kompletterar JTBD-teorin och hjälper dig att skapa en resultatbaserad produktplan. Den gör det möjligt för dig att visualisera dina produkters kort- och långsiktiga mål. Du kan spåra dessa mål, prioriteringar och framsteg med hjälp av denna mall.

Denna whiteboardmall hjälper dig att:

Planera stegen i din produktutvecklingsprocess

Sätt upp mål och syften för din projektledare inför produktlanseringar

Samordna teamen kring de viktigaste framgångsfaktorerna för en gemensam förståelse

Spåra uppgiftsförloppet och identifiera potentiella hinder

Upptäck beroenden mellan team

Håll teammedlemmarna på samma sida för att säkerställa att alla är fokuserade på ett mål.

För att använda denna mall, följ dessa steg:👇

Brainstorma idéer och håll kontakten med ditt team med hjälp av ClickUp Docs.

Skapa milstolpar med ClickUp Milestones så att du kan mäta framstegen.

Använd whiteboard-mallen för att utforma din färdplan med uppgifter, milstolpar, tidslinjer och annan information. Använd ClickUps Board View för visuell representation.

När du är klar kan du övervaka målen och tidsplanerna och uppdatera när förändringar sker.

4. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Ladda ner den här mallen Skapa, prioritera och spåra uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps mall för att få saker gjorda.

Om du försöker strukturera din produktutvecklingsprocess är den här mallen för uppgifter som ska utföras något för dig. ClickUps mall för att få saker gjorda, baserad på David Allens GTD-system, hjälper dig att organisera projekt och uppgifter genom att dela upp dem i genomförbara moment. Här är vad du kan göra med den här GTD-mallen för att driva innovation:

Använd tavelvyn för att visualisera arbetsflödet från Nästa åtgärder till Väntar på, vilket speglar J2B-processen för att identifiera uppgiften, hitta en lösning och implementera den.

Kalendervyn hjälper dig att planera JTBD-forskningsuppgifterna enligt din projekttidsplan , medan dokumentvyn underlättar smidigt samarbete och kunskapsdelning, vilket är avgörande för att effektivt slutföra uppgifterna.

Mallens förinställda listor effektiviserar GTD-processen och säkerställer att uppgifterna organiseras och prioriteras efter deras relevans i din JTBD-forskningsprocess.

5. ClickUp Getting Things Done (enkel lista) mall

Ladda ner den här mallen Skapa, organisera och spåra uppgifter med ClickUps mall för att få saker gjorda (enkel lista).

Om du någonsin har använt en GTD-app vet du hur de hjälper dig att organisera och spåra alla dina uppgifter. ClickUps mall för att få saker gjorda (enkel lista) är liknande. Det är ett nybörjarvänligt produktivitetsverktyg för att organisera och hantera dina uppgifter på ett och samma ställe.

När du arbetar med en job-to-be-done-strategi kan du med den här mallen skapa dina användarundersökningsuppgifter och spåra dem med hjälp av anpassade statusar som att göra, pågående, väntande, slutfört och avbrutet. Du kan ställa in uppgiftsprioriteringar och lägga till förfallodatum så att du inte missar dina deadlines.

Dessutom kan du visa dina uppgifter i en enkel listvy och dokumentvy för att samarbeta med ditt team, och kanbantavla för att spåra varje uppgifts framsteg i realtid.

6. ClickUp-mall för projektleveranser

Ladda ner den här mallen Planera projektleveranser, följ upp framstegen och håll projektet inom budgeten med ClickUps mall för projektleveranser.

ClickUps mall för projektleveranser skapar automatiskt JTBD-projektleveranser baserat på dina övergripande mål. Den har särskilda utrymmen där du kan lägga till projektinformation, utvecklingsstadier och kostnader.

Denna mall hjälper dig att förstå och spåra leveranserna under din JTBD-kartläggningsprocess, deras förfallodatum och vem som är ansvarig för att slutföra dem. Kort sagt, denna mall för jobb som ska göras håller ditt projekt på rätt spår. Du kan använda denna mall för att:

Definiera projektfaser och milstolpar

Håll projektets uppgifter, såsom användarintervjuer och uppföljningssessioner, på rätt spår och inom budgeten.

Tilldela roller, ansvar och uppgifter till teammedlemmarna

Håll alla intressenter och beslutsfattare samordnade under hela projektets livscykel.

7. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Ladda ner denna mall Skapa tidsplaner för produktlanseringar och följ upp uppgifternas framsteg med mallen för produktlanseringschecklista från ClickUp.

Är du redo att lansera din produkt? ClickUps mall för produktlansering är det perfekta verktyget för att hjälpa dig att samordna dina resurser, uppgifter, team och tidsplaner. Denna mall för uppgifter som ska utföras hjälper dig att implementera JTBD-ramverket för din produktlansering och kontrollerar om den specifika produktlanseringen eller funktionslanseringen tillgodoser kundernas behov, vilket resulterar i bättre användarupplevelser.

Du kan använda den här mallen för att:

Skapa en tidsplan för produktlanseringen

Organisera uppgifter relaterade till produktlanseringar, såsom buggfixar eller förbättring av funktioner baserat på användarintervjuer.

Följ upp hur uppgifterna fortskrider i realtid

Minska risken för förseningar och potentiella problem

Precis som produktledningsverktyg hjälper dig att skapa perfekta produkter, gör denna mall för uppgifter som ska utföras produktlanseringen mindre komplicerad. Så här använder du den:

Skapa en tidslinje med hjälp av ClickUp Gantt Charts

Samla ditt team – designers, utvecklare, marknadsförare och andra. Tilldela dem uppgifter med hjälp av ClickUp Kanban-tavlor.

Sätt upp dina JTBD-mål för lanseringen med hjälp av ClickUp Goals och samordna ditt team.

Skapa en checklista med hjälp av mallen för produktlansering i ClickUp så att du inte missar något steg.

Slutligen, använd ClickUp Automations för att få aviseringar om slutförda uppgifter och förfallodatum.

8. ClickUp Getting Things Done (GTD) ramverksmall

Ladda ner den här mallen Registrera och organisera uppgifter med ClickUps mall för Getting Things Done Framework.

ClickUps mall för Getting Things Done Framework är din inkörsport till en värld av hög produktivitet. 🔓

Denna JTBD-mall på mappnivå har många funktioner men är ändå mycket enkel att använda. Den erbjuder fyra listor för att visa dina uppgifter som ska utföras:

Idéer : Ett utrymme där du kan spara alla dina idéer och potentiella uppgifter för senare användning.

Att göra : En lista över definierade uppgifter med prioriteringar och beroenden

Kalender : En schemalagd uppgiftslista med en kalendervy över aktiviteter

Projekt: En lista över kommande uppgifter

Du hittar huvuduppgiftslistan på mappnivå för att se alla uppgifter från tidigare veckor, oavsett vilken lista de tillhör. Denna JTBD-mall innehåller ett GTD-flödesschema i whiteboard-vyn.

Det hjälper dig att få en överblick över alla dina JTBD-uppgifter och processer i ClickUp. Flödesschemat erbjuder också olika åtgärder och frågor som du kan ställa dig själv om varje uppgift. Dessutom kan du anpassa det efter dina arbetsflöden.

Läs mer: PRD-mallar för att förbättra produktutvecklingen

Få saker gjorda med ClickUps mallar för uppgifter som ska utföras!

Genom att implementera JTBD-mallar kan du bättre förstå vad dina kunder verkligen vill ha, så att din innovation blir resultatinriktad, bestående och lojalitetsfrämjande. JTBD-mallar ger dig djupgående insikter om dina kunders ouppfyllda behov, motivationer och utmaningar.

Genom att identifiera de "uppgifter" som dina kunder vill utföra med hjälp av din produkt kan du designa produkter som passar perfekt för deras behov. Att bygga upp ett JTBD-ramverk från grunden kan dock ta timmar, vilket lämnar lite tid att fokusera på de verkliga sakerna som kräver uppmärksamhet. Med hjälp av ClickUps GTD- och produktutvecklingsmallar kan du skapa en solid, resultatbaserad produktutvecklingsplan.

Dessutom hjälper ClickUps andra funktioner, såsom uppgiftshantering, automatisering och dokument, dig att samarbeta och påskynda produktutvecklingen.

Registrera dig gratis idag för att prova ClickUps JTBD-mallar!