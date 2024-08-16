Hur man implementerar JTBD-ramverket (med exempel)

Du har ägnat månader åt att utveckla en produkt och tusentals dollar åt forskning, men dina målkunder använder den inte när den släpps på marknaden. Varför? Alltför ofta finns det en diskrepans mellan din produkt och vad dina kunder verkligen vill ha.

Det är dags att sluta gissa och börja förstå vad dina kunder vill ha. Prova ramverket Jobs-to-be-Done (JTBD). Denna kraftfulla metod vänder på steken och låter dig innovera genom att fokusera på vad kunderna behöver uppnå.

Genom att identifiera de specifika uppgifter som dina kunder anlitar din produkt för att utföra kan du utveckla erbjudanden som uppfyller och överträffar förväntningarna.

I den här bloggen delar vi med oss av en steg-för-steg-process för att tillämpa JTBD-ramverket, tillsammans med exempel och JTBD-mallar. Låt oss se till att din nästa produktlansering eller funktionsuppdatering träffar rätt och ger dina kunder verkligt värde.

JTBD-ramverket: Vad är det?

Jobs-to-be-Done-ramverket (JTBD) är en teoretisk modell som du använder för att förstå varför och hur kunder köper en produkt eller använder den i sitt arbetsflöde. Det flyttar fokus från produkten till kundernas behov och problem som din produkt löser. Du kan använda ramverket för att utforma strategier för att öka produktanvändningen.

Grundidén är att kunderna ”anställer” dina produkter för att utföra ett specifikt jobb. När du förstår detta centrala funktionella jobb kan du skapa produkter, processer och lösningar som bättre passar dina kunder.

Principer för JTBD-ramverket

Kundcentrerad strategi: Studera kunddata och prioritera kundernas behov framför produktfunktioner.

Jobbet, inte produkten : Fokus bör ligga på kundens behov, följt av att skapa produkter som passar jobbet.

Funktionella, emotionella och sociala dimensioner : Kundernas uppgifter har flera dimensioner, inklusive funktionella aspekter för att förbättra produktiviteten och organisationen, emotionella behov och sociala överväganden. Ta hänsyn till alla dessa aspekter för att skapa en helhetslösning.

Resultatdriven innovation: Skapa innovativa lösningar baserade på önskade resultat för din målgrupp snarare än på befintliga produkter eller tekniker på marknaden.

Förstå jobbeskrivningar i JTBD

I JTBD-systemet beskriver jobbutlåtanden de specifika uppgifter som kunderna försöker utföra. Dessa utlåtanden är vanligtvis strukturerade enligt följande:

Mall: När [situation], vill jag [uppgift], så att jag kan [önskat resultat] Exempel: ”När jag pendlar till jobbet vill jag lyssna på ljudböcker för att utnyttja tiden produktivt. ”

JTBD-resultat och mål för önskade resultat

JTBD-leveransen är ett omfattande dokument som beskriver de uppgifter som kunderna försöker utföra. Det innehåller deras önskade resultat och kriterier för framgång. Detta dokument fungerar som en guide för att bygga upp en produktutvecklingsprocess, samt som en guide för marknadsföring och kundengagemang.

Jobs-to-be-Done-ramverket ger ditt team en djupare förståelse för varför dina kunder köper dina produkter eller tjänster och hur du kan förbättra dem.

För att snabbt implementera detta ramverk kan du överväga att använda ClickUps mall för projektleveranser, som automatiserar skapandet av JTBD-leveranser. Det är en helt anpassningsbar mall som låter dig lägga till projektinformation, utvecklingsstadium och kostnad. Du kan också lägga till teammedlemmar så att alla är överens om arbetsomfånget.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Project Deliverables Template för att definiera projektets omfattning och fördela resurser på ett effektivt sätt.

Använd den här mallen för att:

Skapa noggranna och väldefinierade projektfaser och milstolpar.

Se till att projektet håller sig inom tidsplanen och budgeten med rätt planering.

Definiera roller och ansvarsområden, tilldela uppgifter till teammedlemmarna och följ upp dem tills de är slutförda.

Kommunicera med alla intressenter för att få alla på samma sida under hela projektets livscykel.

Roller och händelser i JTBD-ramverket

Roller och händelser är viktiga komponenter i Jobs-to-be-Done-ramverket.

Roller avser olika produktanvändare eller intressenter som är involverade i beslutsprocessen om att köpa och använda en specifik produkt. Dessa roller kan variera beroende på sammanhanget.

Låt oss ta ett exempel på roller som ingår i användningsfallet ClickUp-projektledning. I det här scenariot finns det tre roller:

Beslutsfattare Primär användare Sekundär användare CTO Projektledarna Teammedlemmar Beslutsfattaren som beslutade att köpa ClickUp för organisationen De skapar projektplaner, tilldelar uppgifter och kontrollerar framstegen i ClickUp. Deras dagliga uppgifter uppdateras på ClickUp.

Händelser är utlösande faktorer eller lösningar som skapar behovet av en produkt eller tjänst. Dessa händelser avgör hur brådskande och vilken typ av uppgift som ska utföras.

Här är ett exempel på olika händelser i JTBD-ramverket:

Rutinmässiga aktiviteter Oväntade händelser Livshändelser En månatlig produktrapport som kräver ett robust En månatlig produktrapport som kräver ett robust produktledningsverktyg Ett gammalt produktledningsverktyg är inte längre skalbart. En företagsfusion medför ett behov av ett nytt produktledningsverktyg som båda företagen kan arbeta med.

JTBD-ramverket – guide med exempel och mallar

Så här bygger du JTBD-ramverket för din organisation med hjälp av olika mallar:

Mallar som använder jobblegan

Mall för att skapa en arbetsbeskrivning När [situation], vill jag [uppgift], så att jag kan [önskat resultat].

Till exempel:

När jag hanterar flera projekt vill jag ha en centraliserad instrumentpanel så att jag kan övervaka framstegen och fördela resurserna mer effektivt.

När mitt team samarbetar i ett projekt vill jag kunna följa uppdateringar i realtid så att jag kan säkerställa att alla är samordnade och att deadlines hålls.

Mall för att skapa en jobbkarta

Låt oss säga att du är en produktchef som vill lansera en ny funktion

Steg 1: Definiera uppgiften. Till exempel, lansera en automatiseringsfunktion.

Steg 2: Dela upp uppgiften i steg och önskade resultat:

Utvärdera kundernas behov

Undersök olika befintliga verktyg på marknaden.

Planera utvecklingsschemat

Skapa produktledningsmål för hela teamet

Planera strategin för produktlanseringen

Steg 3: Identifiera önskade resultat för varje steg.

Till exempel:

Förstå de vanligaste och mest tidskrävande uppgifterna som kunderna vill automatisera.

Identifiera viktiga differentierande faktorer som gör att din automatiseringsfunktion sticker ut från konkurrenterna.

Se till att funktionen utvecklas, testas och är klar för lansering inom den överenskomna tidsramen utan att kompromissa med kvaliteten.

Samordna teamet kring gemensamma mål, se till att alla känner till sina ansvarsområden och att projektet håller sig på rätt spår.

Uppnå en framgångsrik lansering med hög användningsgrad genom att effektivt kommunicera funktionens fördelar till befintliga och potentiella kunder.

Mall för att skapa resultatbeskrivningar För att [uppnå ett specifikt mål] måste [specifik användargrupp] [utföra en åtgärd eller uppgift] så att de kan [uppnå ett önskat resultat].

Till exempel:

För att öka konverteringsgraden för leads måste säljteamet mäta andelen leads som konverteras till kunder.

För att minimera kundernas väntetider måste kundsupportteamet maximera noggrannheten i supportsvaren på tekniska frågor.

När jag tar emot nya kunder vill jag automatisera datainmatningsprocessen så att jag kan minska den administrativa tiden och fokusera på kundrelationer.

Exempel på JTBD i praktiken

Utveckling av marknadsföringsstrategi

Scenario Lansera en B2B SaaS-produkt Tillämpning Använd JTBD-ramverket för att identifiera de kritiska uppgifter som din produkt löser för företagskunder. Istället för att bara lista funktioner, fokusera på hur din produkt direkt hanterar specifika utmaningar som de står inför. Exempel Uppgift: Affärsteamen måste ”koordinera projekt mellan distansarbetande team på ett effektivt sätt”. Åtgärd: Lyft fram hur din SaaS-produkt erbjuder sömlös integration med befintliga verktyg och funktioner som realtidssamarbete, vilket direkt löser uppgiften att ”se till att distansarbetande team förblir samordnade och produktiva”.

Produktutveckling

Scenario Förbättra ett CRM-system Applikation Använd JTBD-ramverket för att identifiera luckor i nuvarande CRM-funktioner som hindrar säljteam från att slutföra affärer på ett effektivt sätt. Utveckla funktioner som direkt åtgärdar dessa problem. Exempel Uppgift: Säljteamet behöver ”snabbt prioritera högkvalitativa leads”. Åtgärd: Införa en AI-driven lead-scoring-funktion som automatiskt rangordnar leads baserat på deras konverteringssannolikhet. Detta hjälper säljteamet att ”fokusera sina ansträngningar på de mest lovande leads för att öka konverteringsgraden”.

Förbättrad kundupplevelse

Scenario Förbättra kundsupporttjänsterna Tillämpning Använd JTBD-ramverket för att förstå vad kunderna försöker uppnå när de kontaktar supporten. Det handlar vanligtvis om att lösa problem snabbt och utan krångel. Exempel Uppgift: Kunderna måste kunna lösa tekniska problem omedelbart utan att behöva vänta på supportpersonal. Åtgärd: Implementera en självbetjäningsportal med AI-drivna FAQ:er och felsökningsguider, så att kunderna kan lösa vanliga problem på egen hand.

Tjänstedesign

Scenario Utforma ett företagsutbildningsprogram Tillämpning Använd JTBD-ramverket för att anpassa utbildningstjänsten så att den uppfyller företagskundernas specifika lärandemål. Till exempel att effektivt höja kompetensen hos anställda samtidigt som störningarna i deras dagliga arbete minimeras. Exempel Uppgift: Företag måste ”höja kompetensen hos sina anställda utan att ta dem från deras dagliga arbetsuppgifter”. Åtgärd: Utveckla en utbildningsplattform på begäran som anställda kan komma åt när som helst. Detta gör att de kan lära sig i sin egen takt.

Tillämpa Jobs-to-be-Done-ramverket

Steg-för-steg-process för att tillämpa ramverket för uppgifter som ska utföras:

1. Identifiera uppgifter som användarna vill utföra

Förstå de viktigaste uppgifterna eller problemområdena som kunderna försöker lösa med din produkt eller alternativa lösningar.

Så här gör du:

Kundintervjuer : Genomför djupgående användarintervjuer för att upptäcka kundernas behov och problem.

Observation : Observera användarna i verkliga situationer för att se hur de interagerar med produkterna och vilka utmaningar de står inför.

Enkäter: Använd enkäter för att samla in omfattande data om användarnas beteenden och behov, kundnöjdhetsindex, med fokus på de uppgifter de försöker utföra.

Exempel: Produktteamet hos ett mjukvaruföretag använder kunddata för att upptäcka att dess användare främst försöker "automatisera repetitiva uppgifter" för att frigöra tid för mer strategiskt arbete.

2. Analysera varje JTBD

Dela upp de identifierade uppgifterna i sina grundläggande komponenter för att förstå sammanhanget, känslorna och de funktionella behoven bakom dem.

Så här gör du:

Segmentera efter sammanhang : Förstå när och varför användarna behöver utföra uppgiften (t.ex. under vilka omständigheter behöver de automatisera uppgifter?).

Identifiera funktionella, emotionella och sociala aspekter: Analysera uppgiften ur olika perspektiv för att fånga alla dimensioner (t.ex. vilka funktionella behov uppfyller uppgiften? Hur får den användaren att känna sig?)

Exempel: Företaget identifierar att användarna måste automatisera uppgifter under arbetstidens högtrafik för att minska stress (emotionellt behov) och förbättra produktiviteten (funktionellt behov).

3. Lista önskade resultat från JTBD

Definiera tydligt de resultat som användarna förväntar sig när de utför jobbet, både när det gäller framgång och tillfredsställelse.

Så här gör du:

Önskade resultatbeskrivningar : Skriv resultatbeskrivningar som specificerar vad användarna vill uppnå (t.ex. ”Minimera tiden som läggs på repetitiva uppgifter samtidigt som noggrannheten maximeras”).

Prioritera resultat: Rangordna dessa resultat efter betydelse och tillfredsställelse för att fokusera på de mest kritiska behoven.

Exempel: Användarna vill ”minska tiden för att slutföra uppgifter med 50 %” och samtidigt ”säkerställa att det inte förekommer några fel i automatiserade processer”.

4. Skriv ett JTBD-uttalande

Sammanställ dina resultat i ett kortfattat JTBD-uttalande som fångar essensen av uppgiften, inklusive omständigheterna och önskade resultat.

Så här gör du:

JTBD-uttrycksmall : Använd en mall som ”När [situation], vill jag [uppgift], så att jag kan [önskat resultat]”.

Inkorporera sammanhanget: Se till att uttalandet återspeglar det specifika sammanhanget där behovet uppstår.

Exempel: När jag har en tung arbetsbelastning vill jag automatisera rutinmässiga datainmatningsuppgifter så att jag kan fokusera på strategisk analys och klara deadlines med mindre stress.

När du tillämpar JTBD-ramverket kan arbetet med relaterbara användarberättelser hjälpa ditt team att bättre koppla ihop sig med din ideala kundprofil. För att möjliggöra detta kan du skapa användarberättelser och bättre fånga upp slutanvändarnas krav med hjälp av ClickUps mall för användarberättelser.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp User Story Template för att beskriva dina användares förväntningar och krav och hitta ett sätt att uppfylla dem.

Använd mallen för att:

Skriv, hantera och spåra användarberättelser

Dela upp dem i mindre uppgifter och prioritera utifrån vikt.

Övervaka framstegen för varje uppgift och identifiera potentiella problem.

Projektledares och strategichefers roll

Oavsett om du hanterar ett projekt eller definierar en strategi har du förmodligen någon gång i din karriär blivit ombedd att hjälpa till att skapa ett ramverk för Jobs-to-be-Done. I sådana situationer kan du överväga att använda GTD-appar (Get Things Done) för att skapa JTBD-strategier som ökar produktiviteten och organisationen.

En av de bästa GTD-programvarorna som används av projektledare är ClickUp. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för att hjälpa till att hantera projekt och arbetsflöden effektivt.

Hur man använder ClickUp för att skapa JTBD-ramverk

För att implementera ramverket Jobs-to-be-Done kan du använda specifika ClickUp-mallar för att spåra och övervaka kundernas behov och identifiera vilka åtgärder de försöker åstadkomma med din produkt/tjänst.

Mall för Getting Things Done-ramverket

Getting Things Done (GTD) Framework Template i ClickUp är en helt anpassningsbar, färdig att använda mall för att effektivt registrera och sortera uppgifter. Denna mall hjälper dig att hantera och organisera uppgifter relaterade till att identifiera jobb som ska göras och revidera befintliga lösningar.

Ladda ner den här mallen Använd David Allens GTD-system med den helt anpassningsbara Getting Things Done-mallen från ClickUp.

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Anpassningsbara statusar : Spåra framstegen för varje uppgift med sex anpassningsbara statusar.

Vyer : Hantera och visualisera uppgifter med vyerna Lista, Dokument och Whiteboard.

Mappar: Organisera uppgifter i mappar för bättre kategorisering och hantering.

GTD-mallen är särskilt användbar för att bryta ner komplexa JTBD-uppgifter i hanterbara åtgärder. Den hjälper dig att tydligt definiera och utföra varje steg så att dina teammedlemmar kan utföra sina uppgifter effektivt.

💡 Proffstips: Här är några ytterligare GTD-mallar som hjälper dig att planera och arbeta mer effektivt. Oavsett om du är en GTD-användare eller nybörjare på denna metod, ger dessa mallar en känsla av tydlighet och kontroll i ditt dagliga arbetsflöde.

Mall för projektledningsramverk

ClickUps mall för projektledningsramverk erbjuder en strukturerad metod för planering, genomförande och övervakning av projekt.

Ladda ner den här mallen Effektivisera projektplaneringen och genomförandeprocessen med ClickUp-mallen för projektledningsramverk.

Denna mall innehåller:

Ett ramverk som hjälper dig att skapa och hantera en översikt på hög nivå

Whiteboard- och Doc-vyer som hjälper dig att visualisera och planera ditt arbetsflöde

Avancerade funktioner som taggning, kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter för att lägga till mer kontext till uppgifter.

Denna mall är idealisk för projektledare som vill få en översikt över implementeringen av JTBD-ramverk i sin organisation. Den ger en helhetsbild av alla uppgifter och säkerställer att varje aspekt av projektet planeras och följs upp noggrant.

Fördelar med att använda ClickUp-mallar för ramverket Jobs-to-be-Done

Effektivitet : Effektiviserar organisering och hantering av JTBD-uppgifter så att du snabbt kan komma igång med det faktiska arbetet.

Samarbete : Förbättrar teamsamarbetet genom delade arbetsytor, kommentarer och uppdateringar i realtid.

Anpassning : Fullt anpassningsbara mallar gör att du kan skräddarsy ramverket efter dina specifika behov.

Visualisering: Olika vyer och instrumentpaneler hjälper till att visualisera framsteg och status för JTBD-uppgifter och projekt.

Använd GTD-mallar för att tillämpa JTBD-ramverk för olika avdelningar

Avdelning Exempel på användning av mall Marknadsföringsstrategi Använd GTD-mallen för att registrera marknadsundersökningsuppgifter, organisera kampanjsteg och spåra framsteg mot att förstå kundernas uppgifter. Produktutveckling Använd mallen för projektledningsramverket för att planera och hantera produktutvecklingsprojekt och säkerställa att funktionerna överensstämmer med kundernas behov. Kundsupport Implementera GTD-mallen för att hantera kundsupportuppgifter och lösa kundproblem snabbt. Verksamhet Använd mallen för projektledningsramverket för att effektivisera operativa processer, spåra effektivitetsmått och implementera förbättringar baserade på JTBD-insikter.

Implementera JTBD-ramverket med ClickUp

Jobs-to-be-Done-ramverket är ett kraftfullt sätt att förstå dina kundsegments verkliga behov. Genom att identifiera uppgifter som dina kunder vill utföra kan du utforma produkter och lösningar som bättre tilltalar dina kunder.

Att bygga detta ramverk manuellt kan dock ta timmar och distrahera dig från det faktiska projektet. Använd ClickUps GTD-mallar för att skapa ett JTBD-ramverk. ClickUp har kraftfulla verktyg för uppgiftshantering, samarbete och automatisering, vilket gör det enklare för dig att anpassa dina projekt efter dina kunders uppgifter som ska utföras.

Registrera dig på ClickUp idag och börja bygga ditt JTBD-ramverk.