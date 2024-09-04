De 10 bästa programvarulösningarna för hantering av serviceförfrågningar 2025

Du driver ett livligt B2B-företag där kundförfrågningar om skräddarsydda programvarulösningar strömmar in dagligen. Varje förfrågan och kund är viktig, men du kan inte hålla reda på dem alla. Manuell hantering av e-posttrådar och ärenden leder ofta till förvirrade förfrågningar eller försenade svar.

Resultatet? Ditt team stressar och du riskerar att skrämma bort kunder.

Oavsett om du arbetar med IT, kundsupport eller hanterar interna processer kan det vara överväldigande att hantera förfrågningar manuellt.

Men här finns en lösning! En programvara för hantering av serviceförfrågningar som centraliserar varje steg i serviceförfrågningsprocessen – från inlämning till lösning – vilket ökar effektiviteten och kundnöjdheten.

Med många års erfarenhet av att hantera interna och kundtjänstförfrågningar har ClickUp-teamet och jag sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för hantering av serviceförfrågningar. Detta verktyg kan förändra din process för hantering av serviceförfrågningar.

Vad ska du leta efter i programvara för hantering av serviceförfrågningar?

När du väljer programvara för hantering av serviceförfrågningar måste du ta hänsyn till funktioner och möjligheter som hjälper ditt team att avsevärt förbättra effektiviteten och kundnöjdheten.

Här är vad du bör leta efter:

Automatisering: Se till att programvaran har robusta automatiseringsfunktioner för att agera enligt fördefinierade regler, till exempel eskalera förfrågningar och minimera manuella ingrepp. Ställ sedan in dina prioriteringar för hantering av serviceförfrågningar därefter.

Självbetjäning: Leta efter programvara som kan erbjuda självbetjäningssupport, till exempel FAQ och felsökningsguider, för att minimera serviceförfrågningarna och minska belastningen på dina servicedeskteam.

Rapportering och analys: Sök efter anpassningsbara instrumentpaneler med analysfunktioner i realtid. Som tjänsteleverantör behöver du omfattande rapporteringsfunktioner, eftersom de är nödvändiga för att spåra servicemätvärden, övervaka efterlevnaden av SLA (servicenivåavtal) och identifiera områden som kan förbättras.

Användarvänligt gränssnitt: Välj verktyg för hantering av förfrågningar med ett intuitivt gränssnitt för användare och administratörer för att minska utbildningstiden och uppmuntra användning för smidig tjänsteleverans.

Mobil tillgänglighet: Välj ett mobilvänligt verktyg för hantering av serviceförfrågningar som gör det möjligt för användare och administratörer att hantera förfrågningar på språng, vilket ökar flexibiliteten och responsiviteten.

Leta efter programvara som erbjuder olika mallar för kundtjänsthantering och problembeskrivningar för att påskynda processen för hantering av serviceförfrågningar.

De 10 bästa programvarorna för hantering av serviceförfrågningar

Här är de 10 bästa programvarorna för incidenthantering som hjälper dig att effektivisera din verksamhet avsevärt.

1. ClickUp (Bäst för hantering av serviceförfrågningar)

Tilldela serviceförfrågningar till utvalda teammedlemmar med ClickUp Customer Service.

ClickUp, ett mångsidigt program för projekt- och kundhantering, automatiserar och effektiviserar arbetsflöden för att göra hanteringen av serviceförfrågningar till en barnlek. Med sina många unika funktioner ger det stöd genom hela processen, från att initiera en uppgift för serviceförfrågan till att övervaka och prioritera den.

ClickUp Tasks

Skapa och tilldela serviceförfrågningar snabbt med ClickUp Tasks.

Skapa, tilldela och spåra serviceförfrågningar som ClickUp-uppgifter. Det låter dig skapa separata uppgifter för serviceförfrågningar, övervaka dem och tilldela teammedlemmar för att vidta snabba åtgärder och öka ansvarstagandet.

Dessutom kan du ställa in ClickUps anpassade uppgiftsstatusar och prioriteringar för varje uppgift så att de speglar de olika statusarna för en serviceförfrågan. Till exempel Ny, Pågående, Väntar på feedback och Slutförd.

Dessutom kan du med ClickUp Task Priorities lägga till olika flaggor: Brådskande, Hög, Normal och Låg. Tänk dig till exempel att du har fem ärenden samtidigt. Du kan använda den här funktionen för att tala om för ditt team vilka som ska hanteras först.

ClickUp Kundtjänst

Hantera serviceförfrågningar effektivt och identifiera vanliga problem med ClickUp Customer Service.

ClickUp Customer Service sparar tid och hjälper dig att snabbare identifiera problem. Så här fungerar det: Du kan använda taggar för att markera vanliga problem, åtgärda dem snabbt och förhindra att de uppstår igen.

Det gör det genom att hjälpa dig att sortera serviceförfrågningarna utifrån problem, kunder eller typ av förfrågan. Med ClickUp Automations kan du dessutom automatiskt delegera vissa förfrågningar till en viss medlem utifrån specifika kriterier eller ändra statusen på en uppgift när vissa villkor är uppfyllda.

ClickUp Tidshantering

Hantera serviceförfrågningar och ge exakta uppskattningar med ClickUp Time Management.

Det är viktigt att ge kunderna en uppskattad tid för när deras serviceförfrågningar kommer att lösas. Detta är ofta en besvärlig uppgift, men inte med ClickUp Time Management.

Spåra den tid som läggs på varje serviceförfrågan för att övervaka effektiviteten och identifiera flaskhalsar. Med en uppfattning om hur lång tid en liknande förfrågan tar kan du dessutom ange tidsuppskattningar för uppgifter för att hantera förväntningar, SLA:er och deadlines.

ClickUp-instrumentpaneler

Hantera alla serviceförfrågningar på ett ställe och se framstegen med ClickUp Dashboard.

Vill du ha en helhetsbild av alla serviceförfrågningar som kommit in på ett och samma ställe? ClickUp Dashboards gör det möjligt.

Skapa instrumentpaneler för att få en översiktlig bild av mätvärden för serviceförfrågningar, såsom antal förfrågningar, genomsnittlig svarstid och statusfördelning. Du kan också generera rapporter och analysera teamets prestanda för att identifiera områden som kan förbättras.

Det här är några av fördelarna, men känns det som att det kräver mycket arbete att organisera processen för hantering av serviceförfrågningar? ClickUp har en lösning: ClickUp Service Request Template, som hjälper dig att komma igång snabbare.

Ladda ner den här mallen Hantera serviceförfrågningar med ClickUp-mallen för serviceförfrågningar

Med denna mall för serviceförfrågningar kan du:

Spara tid genom att tillhandahålla ett standardformat för serviceförfrågningar och säkerställa enhetlighet mellan förfrågningarna.

Se till att förfrågningar tilldelas och hanteras snabbt och effektivt genom att minska risken för mänskliga fel.

Spåra förfrågningens status genom att lägga till taggar som Blockerad, Ny förfrågan, Löst och Under utredning för att hålla koll på framstegen och prioritera uppgifter.

Visualisera förfrågningar och få detaljer genom att lägga till anpassade attribut som skärmdump, lösning, datornummer, kontakt-e-postadress och plats.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden : Automatisera arbetsflöden för skapande, tilldelning och avisering av uppgifter baserat på utlösande faktorer som inlämnade förfrågningar eller prioritetsnivå.

Ställ in aviseringar: Håll alla berörda parter informerade med aviseringar och varningar om statusen för serviceförfrågningar och använd påminnelser för att säkerställa att inga serviceförfrågningar förbises.

Teamsamarbete : Underlätta samarbetet mellan teammedlemmarna genom att använda : Underlätta samarbetet mellan teammedlemmarna genom att använda ClickUp Collaboration så att de kan kommentera, tagga kollegor och diskutera detaljer i uppgiftstrådar.

Förbättra säkerheten: Skydda känslig information med robusta säkerhetsfunktioner, inklusive anpassningsbara behörigheter och datakryptering.

Begränsningar i ClickUp

Alla avancerade funktioner är inte tillgängliga i ClickUp Mobile App (för närvarande).

Priser för ClickUp

Gratis : För alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Zendesk (bäst för integrerad hantering av serviceförfrågningar)

via Zendesk

Zendesk förenklar kundhanteringen genom att skapa en central hubb för kundernas frågor, förfrågningar och problem.

Dina kunder kan kontakta dig med sina klagomål via e-post, chatt, telefon, mobil eller sociala kanaler. Hur spårar du dem alla samtidigt?

Zendesk skapar ett ärende och lägger in det i kön så att du har allt på ett ställe.

Du kan också använda Zendesk AI, som bygger på miljarder äkta kundtjänstinteraktioner. Den förstår kundupplevelsen, vilket innebär att du kan erbjuda personlig support.

Zendesk bästa funktioner

Använd appintegrationer i Zendesk, såsom Jira, Salesforce och Slack.

Få support för omnikanalkommunikation för att förbättra tillgängligheten och bekvämligheten.

Hantera serviceförfrågningar effektivt genom att integrera kommunikationsverktyg och samarbeta med teammedlemmarna.

Zendesk-begränsningar

Det tar tid att lära sig programvarans funktioner och anpassa den efter dina behov.

Mobilapplikationen är svår att använda och saknar vissa funktioner.

Priser för Zendesk

Supportteam : 19 USD per agent/månad

Support Professional : 55 USD per agent/månad

Support Enterprise: 115 USD per agent/månad

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 900 recensioner)

3. Atlassian (bäst för IT-tjänstehantering)

via Atlassian

Om dina serviceförfrågningar främst handlar om IT-servicemanagement är Jira Service Management precis vad du behöver. Det låter dig optimera ditt arbetsflöde genom att integrera allt under en och samma plattform, så att du slipper tunga, rigida processer som skapar silos.

En av de bästa aspekterna av denna programvara är dess kodfria formulär och automatiseringsprocesser som skapar ett värdeflöde och eliminerar repetitiva uppgifter. Dessutom hjälper dess öppna, samarbetsinriktade plattform dig att hantera förfrågningar bättre genom att sortera prioriteringar för hantering av serviceförfrågningar.

Atlassians bästa funktioner

Förbättra din servicedesk med anpassade tillägg och REST API.

Hantera incidenter, problem, förändringshantering och serviceförfrågningar med en enda plattform.

Lös problem snabbt och korrekt genom att koppla serviceförfrågningar direkt till utvecklingsuppgifter och buggfixar.

Atlassians begränsningar

Det finns begränsade rapporteringsfunktioner för att få en inblick i företagets serviceförfrågningar.

Atlassians prissättning

Gratis

Standard : 17,65 USD per agent/månad

Premium : 44,27 dollar per agent/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Atlassian-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

4. OneDesk (bäst för AI-stödd hantering av serviceförfrågningar)

via OneDesk

Med OneDesk kan du registrera, svara på och hantera kundsupportärenden, e-postmeddelanden och andra kundinteraktioner på ett och samma ställe.

Det som utmärker denna programvara är Odie (”OD”), dess AI-agent som ger kunderna svar baserade på ditt innehåll.

En annan unik funktion i denna ticketing-programvara är e-postinsamling och svar. Du kan automatiskt ansluta din MS 365- eller Google Workspace-inkorg för att samla in och tråda svar.

Du kan också skapa arbetsflöden för olika typer av förfrågningar för att generera ärenden med standardegenskaper.

OneDesks bästa funktioner

Ge support till kunder via livechatt, förfrågningsformulär, webbportal, kunskapsbas och nöjdhetsundersökningar.

Träna din AI-agent med hjälp av artiklar i kunskapsbasen, tidigare frågor och svar, och svara snabbt.

Få tillgång till statistik i realtid om statusen för dina ärenden och teamets prestanda via instrumentpaneler och rapporter.

Begränsningar för OneDesk

Uppdateringar stör programvarans funktion och kräver omjusteringar av systemet.

Priser för OneDesk

Standard : 13,99 $ per användare/månad

Premium : 15,99 $ per användare/månad

Enterprise: 18,99 $ per användare/månad

OneDesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Zoho Desk (bäst för kategoriserad hantering av serviceförfrågningar)

via Zoho Desk

Zoho har ett okomplicerat supportsystem för kunder, agenter och chefer.

Den mest unika funktionen i denna programvara är Round Robin, en automatisk biljettfördelning som låter dig fördela biljetter jämnt mellan alla dina agenter baserat på den gräns du anger. Du kan också se till att biljetterna hanteras av de mest lämpliga agenterna i ditt team.

Till exempel bör en fråga som rör sociala medier skickas till en expert på sociala medier för att få den bästa lösningen på kortast möjliga tid.

Zoho Desks bästa funktioner

Organisera ärenden automatiskt utifrån förfallodatum, prioritet och CRM-status med hjälp av anpassade vyer och arbetslägen.

Säkerställ ett smidigt samarbete mellan supportagenter i olika avdelningar så att ingen information går förlorad.

Kategorisera ärenden med hjälp av taggar för att matcha rätt representant.

Begränsningar i Zoho Desk

Det finns begränsat stöd för ärendehantering på olika språk.

Priser för Zoho Desk

Gratis

Express: 7 $/användare per månad

Standard : 14 USD/användare per månad

Professional : 23 USD/användare per månad

Företag: 40 USD/användare per månad

*Prisinformation hämtad från en extern källa

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

6. Hubspot (bäst för hantering av serviceförfrågningar i en vy)

via HubSpot

HubSpots helpdesk gör det möjligt för dig att leverera personlig, AI-driven support från en samlad informationskälla och utnyttja 360-gradersinsikter för att förse supportmedarbetarna med värdefull information.

Om ditt företag har svårt att hålla jämna steg med serviceförfrågningarna är denna programvara rätt val. Den ger ditt team tillgång till hela kundresan i en enda vy.

HubSpot kombinerar även omnikanalsupport med avancerade servicenivåavtal och routingfunktioner för att hantera ditt växande supportteam och överträffa kundernas förväntningar.

Hubspots bästa funktioner

Granska serviceteamets prestanda med hjälp av robusta rapporterings- och analysverktyg.

Förbättra svarstiderna med automatiserade arbetsflöden som utlöser uppföljningsuppgifter, statusuppdateringar och aviseringar.

Förbättra teamsamarbetet och eliminera missade förfrågningar genom en centraliserad inkorg.

Hubspots begränsningar

De omfattande funktionerna gör det svårt att förstå var man ska börja och vilka funktioner som är bäst att använda.

Hubspot-priser

Marketing Hub Professional : 800 USD/månad (inkluderar tre licenser)

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad (inkluderar fem användare)

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 100 recensioner)

7. Help Scout (Bäst för personlig hantering av serviceförfrågningar)

via Help Scout

Help Scout påstår sig kunna minska din kundsvarstid med i genomsnitt 30 minuter. Denna programvara gör det möjligt för dina kunder att hjälpa sig själva genom en kunskapsbas och få support i realtid från människor när de behöver det.

Dessutom kan du använda dess API och SDK för att anpassa saker i verkligheten och ge bästa möjliga support till kunder och även det interna teamet.

Jag tyckte att denna programvara för extern och intern kommunikation var tilltalande eftersom den kunde anpassa supportsvaren genom att få tillgång till sammanhang, data och tidigare svar.

Help Scouts bästa funktioner

Använd AI-funktioner för att samla information från tidigare konversationer och hjälpartiklar för att skapa varumärkesanpassade svar som är redo att granskas, revideras och skickas.

Förbättra teamets samordning genom att samla alla kundinteraktioner på ett ställe. Tagga ditt team med hjälp av omnämnanden så att andra lättare kan hoppa in och hjälpa till.

Nå inbox zero genom att minska antalet e-postmeddelanden och hantera dem effektivt

Begränsningar för Help Scout

Det finns begränsat med mallar för kundservice och användargränssnittet behöver förbättras.

Priser för Help Scout

Standard : 25 USD per användare/månad

Plus : 50 USD per användare/månad

Pro: Anpassad prissättning

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. SolarWinds (bäst för hantering av serviceförfrågningar för fjärrsupport)

via SolarWinds

SolarWinds kan vara ditt nästa val om du letar efter programvara som erbjuder en kombinerad lösning för ärendehantering, IT-tillgångshantering och support för slutanvändare.

Det tar kund- och intern support ett steg längre genom att tillhandahålla prisvärd fjärrstyrningsprogramvara för alla dina kundsupport- och helpdeskbehov.

En annan utmärkande egenskap hos denna programvara för arbetsorder är servicekatalogen, som standardiserar processen för hantering av serviceförfrågningar.

SolarWinds bästa funktioner

Ge slutanvändarna möjlighet att använda en användarvänlig självbetjäningsportal

Utöka det förbättrade stödet genom tillgång till inköpsorder och livscykelstatus.

Säkerställ effektiv incidenthantering genom automatisk registrering, prioritering och vidarebefordran av ärenden.

SolarWinds begränsningar

Det krävs tid och ansträngning att lära sig programvarans avancerade funktioner innan de kan implementeras.

SolarWinds prissättning

Anpassad prissättning

SolarWinds betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 570 recensioner)

9. ServiceNow (bäst för hantering av serviceförfrågningar med fullständig översikt)

via ServiceNow

ServiceNow låter dig interagera med dina kunder på det sätt de föredrar genom självbetjäningshjälp via flera kanaler.

Dess AI-drivna hantering av serviceförfrågningar förbättrar samarbetet mellan avdelningarna och ger alla intressenter fullständig insyn.

Programvaran erbjuder även ITSM-support för att lösa problem snabbt och påskynda innovation. Virtuella agenter med naturligt språk kan erbjuda omedelbara lösningar på repetitiva IT-serviceuppgifter, vilket ger ditt team mer tid att utforma strategier.

ServiceNows bästa funktioner

Spåra viktiga prestationsindikatorer, skapa detaljerade rapporter och fatta datadrivna beslut.

Effektivisera processer som incident- och förändringshantering genom naturlig språkförståelse.

Få fullständig insyn i ärendestatus genom samordnade front-, mellan- och backoffice-funktioner på en enda plattform.

Begränsningar i ServiceNow

Implementeringen är en lång process som kräver flera steg och anpassningsalternativ för att konfigurera.

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

10. HappyFox (Bäst för skräddarsydd hantering av serviceförfrågningar)

via HappyFox

HappyFox är ett praktiskt helpdesk- och kundsupportsystem som förenklar hanteringen av service- och ändringsförfrågningar genom ett robust supportärendesystem, en självbetjäningskunskapsbas och communityforum.

Denna allt-i-ett-programvara för serviceförfrågningar kan användas för kund-, IT-, HR- och säljsupport. Den låter dig skapa anpassade fält och arbetsflöden för att tillhandahålla personliga lösningar för serviceförfrågningar.

HappyFox bästa funktioner

Snabba upp svarstiderna och se till att de mest lämpliga medarbetarna hanterar förfrågningarna genom automatisk tilldelning.

Kategorisera serviceförfrågningar efter allvarlighetsgrad och komplexitet och maximera säkerheten genom att se till att endast behöriga yrkesutövare har tillgång.

Förbättra detaljerna och noggrannheten i inlämnade förfrågningar genom anpassningsbara webbformulär för inlämning av förfrågningar.

Begränsningar för HappyFox

Programvaran ger inga aviseringar om nya uppdateringar och ändringar i ärendet, vilket kan leda till att detaljer missas.

Priser för HappyFox

Grundläggande : 14 USD per agent/månad

Team : 69 dollar per agent/månad

Pro : 199 USD per agent/månad

Enterprise PRO: Anpassad prissättning

HappyFox-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Optimera hanteringen av serviceförfrågningar med ClickUp

Programvara för hantering av serviceförfrågningar är en viktig del i att förenkla support- och serviceverksamheten. Programvara för hantering av serviceförfrågningar och mallar för incidentrapporter hjälper till att automatisera hanteringen av förfrågningar, prioritera uppgifter och tillhandahålla detaljerade analyser för att förbättra kundnöjdheten och implementera strategier för kundhantering.

ClickUp utmärker sig med sina avancerade funktioner för hantering av serviceförfrågningar. Funktioner som AI-assistans, enkel identifiering av förfrågningar och visualisering genom anpassade taggar och detaljer gör det till ett exceptionellt verktyg för effektiv hantering av serviceförfrågningar.

Registrera dig för ClickUp idag och förändra hur din organisation hanterar support och service.