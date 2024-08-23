OKR vs. SMART-mål: Vad är skillnaden?

Den eviga debatten inom projektledningskretsar kretsar ofta kring en grundläggande fråga: Ska vi prioritera innovation eller genomförande? Båda är viktiga för att nå framgång, men den optimala balansen kan variera avsevärt beroende på den specifika kontexten, organisationskulturen och projektmålen.

Två populära ramverk som kan hjälpa organisationer att balansera innovation och genomförande är mål och nyckelresultat (OKR) samt specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål.

OKR, med sin betoning på ambitiösa resultat, kan inspirera team att tänka utanför boxen och sikta högt. Men utan strukturen och tydligheten i SMART-mål kan genomförandet misslyckas.

Å andra sidan kan SMART-mål ge en tydlig färdplan, men om de är för snävt fokuserade kan de hämma innovationen. Den optimala strategin ligger ofta i att hitta rätt balans mellan dessa två tillvägagångssätt.

Du står förmodligen inför en liknande utmaning. Låt oss utforska vilka ramverk för målsättning som passar dina organisatoriska mål!

Vi gör detta genom att lista några egenskaper hos OKR- och SMART-mål och diskutera deras för- och nackdelar, skillnader, viktigaste resultat samt användning och tillämpning.

Vad är SMART-mål?

SMART-mål, som ofta används som en akronym, är tydliga mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna, utformade för att ge fokus och riktning för att uppnå önskade resultat.

SMART-mål är:

Specifikt : Sätt upp tydliga och transparenta mål för att undvika tvetydigheter.

Mätbar : Upprätta processer för att effektivt följa upp framstegen.

Uppnåeligt : Sätt upp realistiska och uppnåbara mål

Relevant : Anpassa målen efter olika affärsmål för att säkerställa att alla är på samma sida.

Tidsbegränsat: Fastställ deadlines och prioritera uppgifter därefter.

SMART-ramverket gör grovjobbet och hjälper team att organisera, kategorisera och spåra uppgifter så att ingenting glöms bort.

Generiska mål kontra SMART-mål: ett exempel Allmänt mål: ”Förbättra kundnöjdheten.” Detta mål är brett och saknar specificitet. Det ger inga tydliga riktlinjer för mätning eller åtgärder. SMART-mål: ”Öka kundnöjdheten med 20 % under nästa kvartal genom att minska den genomsnittliga svarstiden på kundförfrågningar med 15 % och genomföra en kundnöjdhetsundersökning med ett mål på 75 % i Net Promoter Score (NPS).” Detta mål är SMART eftersom det är: Specifikt: Det definierar tydligt vad som behöver förbättras (kundnöjdhet) och med hur mycket (20 %). Mätbar: Ökningen i kundnöjdhet och minskningen i svarstid är kvantifierbara mått. Uppnåeligt: Målet är realistiskt och kan uppnås inom den angivna tidsramen. Relevant: Att förbättra kundnöjdheten ligger i linje med de övergripande affärsmålen. Tidsbegränsat: Målet har en specifik deadline (inom nästa kvartal).

För- och nackdelar med SMART-mål

Oavsett hur populärt ett koncept eller ramverk är, har det både fördelar och nackdelar. Låt oss utforska dessa.

Fördelar

SMART-kriterierna lämnar inget utrymme för clickbait! De ger dig en tydlig väg för att uppnå dina mål och håller dig motiverad. Så här fungerar det:

SMART-mål ger riktning och tydlighet och fungerar som din kompass.

De definierar ditt mål med specificitet och lämnar inget utrymme för tvivel.

Deras mätbara kriterier gör det möjligt att följa framstegen , ger konkreta bevis på framgång och lyfter fram områden som behöver förbättras.

Deras relevans hjälper dig att nå dina ambitioner och säkerställer att dina mål stämmer överens med dina värderingar och behov.

Deras tidsbegränsade deadlines skapar en känsla av brådska, vilket förhindrar uppskjutande och främjar konsekventa åtgärder.

Nackdelar

Ingenting i livet följer en perfekt plan. Detta gäller även SMART-målen. De är inte perfekta och kan ibland kännas lite för rigida.

SMART-mål kan fokusera snävt på individuell prestation och underskatta det gemensamma organisatoriska målet.

De kan förlora sin relevans om de inte granskas och uppdateras regelbundet.

SMART-mål fungerar oftast bara som en mall för att dokumentera mål , med mindre fokus på tillämplighet.

De kan innebära en lång planeringsprocess, vilket distraherar chefer från det faktiska genomförandet.

Vad är OKR?

OKR (mål och nyckelresultat) är ett ramverk för prestationshantering som hjälper till att fastställa och följa upp tydliga, mätbara och ambitiösa mål.

Chefer och ledare måste balansera mellan olika nivåer och team inom ett företag när de fördelar uppgifter och mål. Ett robust ramverk för målsättning, såsom OKR, kan förenkla denna process.

Individer, team och organisationer använder dem för att uppnå samstämmighet, driva prestanda och öka produktiviteten.

OKR:s struktur

OKR-ramverkets struktur är enkel men kraftfull. Den består av följande komponenter:

Mål: Dessa är ”vad” i dina mål. De representerar vad du vill uppnå och bör vara specifika, konkreta och kvalitativa. De anger den övergripande riktningen för det slutgiltiga affärsmålet.

Nyckelresultat: Dessa utgör ”hur” du ska nå dina mål. De omfattar steg och milstolpar i din plan och måste vara kvantitativa, uppnåbara och mätbara.

OKR: Ett exempel Mål: Öka marknadsandelen på den indiska smartphonemarknaden med 10 % under nästa räkenskapsår. Nyckelresultat: Öka varumärkeskännedomen : Uppnå en varumärkeskännedomsgrad på 50 % bland smarttelefonanvändare i Tier 1-städer.

Utöka distributionskanalerna : Samarbeta med minst fem nya detaljhandelskedjor och online-marknadsplatser.

Lansera en ny produktlinje: Introducera en ny smartphone-modell i mellanklassen med innovativa funktioner för att tilltala en bredare publik.

För- och nackdelar med OKR

Är OKR en game changer eller bara ännu ett fancy ramverk? Låt oss undersöka några för- och nackdelar för att ta reda på det.

Fördelar

OKR erbjuder en effektiv metod för att förbättra teamets och organisationens prestanda. Här är varför:

OKR ger tydlighet och skapar ett gemensamt format som alla kan följa och bidra till.

De delar upp komplexa mål i hanterbara steg , vilket hjälper teammedlemmarna att hålla fokus.

De säkerställer samstämmighet i teamet och främjar lagarbete, smidig kommunikation och samarbete.

De hjälper dig att följa upp framstegen för viktiga resultat, vilket skapar förtroende och en känsla av tillfredsställelse bland medarbetarna.

Nackdelar

OKR kan vara extremt effektiva, men de har också sina egna utmaningar:

Det kan vara svårt att sätta upp konkreta och mätbara mål i en snabbt föränderlig marknad och affärsmiljö.

Teammedlemmarna kanske inte känner något ansvar eller förstår vikten av OKR-övningen.

OKR kan fokusera på datadrivna resultat och ignorera de långsiktiga effekterna.

De kan leda till att målen inte är samordnade om målen inte diskuteras regelbundet.

Att balansera ambition med praktisk genomförbarhet är en konst. Alla mål kan inte kvantifieras perfekt. Låt oss nu titta på hur OKR skiljer sig från SMART-mål.

Viktiga skillnader mellan OKR och SMART-mål

OKR och SMART-mål betonar båda fokus i målsättningsprocessen, men skiljer sig åt i flera viktiga aspekter. Låt oss hjälpa dig att välja.

Fokus och flexibilitet

OKR är flexibla och kan anpassas och omvandlas efter verksamhetens behov, uppdateringar, mål, expansioner och förnyelser. OKR fokuserar på det önskade resultatet snarare än på processen.

Å andra sidan fokuserar SMART-mål på detaljerna i resultatet och är mer statiska. De kan inte ändras efter den inledande målsättningsfasen utan att hela strategin måste ses över.

Mätning och ansvarsskyldighet

SMART-mål är i allmänhet utformade för att mäta en enda mätparameter, medan OKR kan mäta flera mätparametrar.

I SMART-ramverket är ägaren till varje mål tydlig, medan OKR främjar kollektiva prestationer och delat ägande.

Användning och tillämpning

SMART-mål är idealiska för individer, företagsutvärderingar , kortfristiga projekt eller uppgifter, mätbara resultat och prestationsutvärderingar. De kan användas för att studera försäljning, kundservicemätningar, projektdeadlines och personliga milstolpar.

OKR är bäst lämpade för organisatorisk samordning, förståelse av mätvärden, långsiktig målplanering , övervakning av framsteg och stimulering av innovation.

Här är skillnaderna i korthet:

Funktion OKR SMART-mål Fokus Resultatorienterat, flexibelt Specifika, statiska, processorienterade Mätning Flera mätvärden Enkel mätparameter Ansvar Delat ägande Individuellt ansvar Användning Organisatorisk samordning, långsiktig planering Individuell prestation, kortfristiga projekt

Exempel på OKR-mål och SMART-mål

Låt oss förstå hur de två ramverken fungerar i marknadsföringssammanhang för att få en tydligare bild av OKR jämfört med SMART-mål.

Tänk på ett OKR-exempel där vi strävar efter att förbättra marknadsföringsaktiviteterna och attrahera nya kunder.

Så här ser det ut som ett OKR-mål:

Mål : Öka varumärkeskännedomen med 25 % genom att använda sociala medier och mediebevakning.

Nyckelresultat 1 : Öka varumärkets synlighet på sociala medier

Nyckelresultat 2 : Uppnå 10 miljoner visningar så att varumärket syns för ett stort antal potentiella kunder.

Nyckelresultat 3: Skapa positiv publicitet för varumärket genom att säkerställa mediebevakning i ledande publikationer, vilket leder till varumärkets trovärdighet och kundernas förtroende.

Så här ser det ut som ett SMART-mål:

Specifikt : Öka öppningsfrekvensen för e-postmeddelanden för att nå en bredare målgrupp och öka konverteringsgraden.

Mätbar : Öka denna siffra med 20 %.

Uppnåeligt : Optimera ämnesraderna, anpassa e-postinnehållet och locka kunder med en gratis resurs.

Relevant : Skapa bättre e-postkampanjer och bidra till de övergripande marknadsföringsmålen.

Tidsbegränsat: Nätverka via LinkedIn och skicka e-post på torsdagar kl. 07:00 EST för nästa kvartal.

Vad har OKR och SMART-mål gemensamt?

Att sätta ett mål baserat enbart på grunderna i ett enda ramverk är som att bygga en bräcklig bro som kan rasa när som helst och ta dig tillbaka till ruta ett.

Låt oss diskutera var OKR och SMART-mål har gemensamma nämnare som passar din affärsstil.

Båda hjälper dig att skapa mätbara mål.

OKR:s nyckelresultatkomponent gör det möjligt för chefer att övervaka och mäta målen. SMART-kriterierna möjliggör också mätbarhet, så att du kan följa framstegen genom varje steg.

Båda är tidsbegränsade.

Både OKR och SMART-mål kräver att man fastställer exakta deadlines och milstolpar för att uppnå målen. De skapar också fokus och en känsla av brådska när det gäller att hantera uppgifter och projekt.

Båda innebär anpassning

Båda systemen betonar vikten av att målen är i linje med bredare mål, vilket styr teamets insatser mot önskade resultat.

Det är viktigt att förstå hur OKR och SMART-mål tillgodoser olika behov inom målsättningsområdet. Men hur kan du välja rätt ramverk för att uppnå ditt målsättningssyfte?

Välja rätt ramverk

Vägen till framgång för företag och organisationer innebär mer än att bara sätta upp mål. Du måste sätta upp dem på rätt sätt.

Valet mellan SMART-mål och OKR handlar inte bara om att bocka av punkter på en att göra-lista, utan om att välja den metod som bäst passar din organisations kultur, mål och teamdynamik.

När du diskuterar SMART-mål kontra OKR bör du därför ta hänsyn till följande faktorer för att komma fram till ett beslut.

Organisationskultur

OKR passar bäst för agila, dynamiska och innovativa affärsmiljöer som prioriterar ambitiösa mål. Å andra sidan är SMART-kriterierna lämpliga för traditionellt strukturerade organisationer som betonar tydliga och mätbara mål och individuell prestation.

Typ av arbete

Vilken modell du väljer beror också på målets natur och uppgifternas komplexitet. OKR är perfekt för komplexa uppgifter som att studera flera målmått med fokus på resultat. SMART-modellen är bäst för enklare, kvantifierbara, kortsiktiga projekt med tydliga leveranser och resultat.

Strategisk anpassning

OKR främjar strategisk samordning genom att säkerställa att varje teammedlems insatser bidrar direkt till organisationens mål. SMART-mål syftar till att sätta upp tydliga och mätbara mål, vilket kräver tydliga insatser från teammedlemmarna för att synkronisera med företagets övergripande strategi.

Läs också: 12 bästa programvaror för målsättning för team

När du har valt ditt ramverk är nästa steg att genomföra dessa metoder på ett effektivt sätt.

Hur man implementerar OKR och SMART-mål

Här är några steg och strategier som du kan använda när du implementerar dessa metoder.

Definiera organisatoriska mål: Förfina målen utifrån behoven, så att du kan hålla fokus på företagets övergripande vision och mission.

Utbildning och fortbildning : Höj medarbetarnas kompetens med lämplig utbildning, kunskap, : Höj medarbetarnas kompetens med lämplig utbildning, kunskap, OKR-programvaruverktyg och färdigheter så att deras insatser inte går till spillo utan riktas mot det gemensamma målet.

Öppenhet och kommunikation : Diskutera målen, milstolparna och utmaningarna med dina medarbetare för att främja samarbete och effektivt teamarbete.

Flexibilitet: Se till att ramverket är tillräckligt flexibelt för att klara konkurrens och förändrade affärsmål, projektvillkor, kundpreferenser och marknadstrender.

Tänk om vi berättar att du kan förändra din strategi för målsättning genom att helt enkelt byta till en heltäckande projektledningslösning som ClickUp?

Detta kraftfulla verktyg erbjuder en dedikerad målfunktion och olika mallar för målsättning som låter dig sätta upp ambitiösa mål, dela upp dem i mätbara nyckelresultat och följa dina framsteg i realtid. Med ClickUp kan du visualisera dina mål, tilldela uppgifter och samarbeta med ditt team för att säkerställa att alla är samordnade och arbetar mot ett gemensamt mål, och därmed uppnår och överträffar dina produktivitetsmål.

1. Sätt upp dina mål

Med ClickUp Goals kan du lägga till mätbara mål med nyckelresultat, delegera uppgifter och spåra framsteg med hjälp av procentuell fullbordande och framstegsindikatorer. Dessa funktioner hjälper dig att uppnå även de mest ambitiösa målen inom den angivna tidsramen.

Skapa och hantera sprintmål, försäljningsmål och mycket mer med ClickUp Goals.

För att göra varje mål mätbart, lägg till delmål. Dessa delmål hjälper dig att spåra framgångsmätvärden och hålla dig fokuserad på åtgärder som ger resultat. Några av dessa delmål är:

Antal (t.ex. antal nedladdningar av e-böcker från den senaste marknadsföringskampanjen)

Sant/Falskt: (T.ex. om det nya onboarding-flödet är felfritt och klart att implementeras)

Procentandel: (t.ex. procentuell ökning av intäkterna under det senaste kvartalet)

Valuta: (t.ex. målet för kostnadsminskning genom automatisering under detta kvartal)

💡Proffstips: Skapa ClickUp-uppgifter för dina viktigaste resultat inom varje mållista. Lägg till specifika detaljer, ange förfallodatum, tilldela dem till teammedlemmar och följ upp framstegen. Skapa anpassade fält för att spåra specifika mätvärden eller data relaterade till dina SMART-mål, såsom procentuell fullbordande, försäljningssiffror eller kundnöjdhetsbetyg.

Dessutom kan du skapa mappar för att anteckna och sortera nya mål OKR, spåra sprintcykler, visa medarbetarnas framstegsscorecards och jämföra resultat över olika tidslinjer.

Upptäck vad och hur ditt projekt/mål fungerar direkt med denna lättanvända och anpassningsbara ClickUp OKR-mappmall.

Ladda ner den här mallen Anpassa uppgifter, deadlines, beroenden och resurser med ClickUp OKR-mappmallen.

ClickUp OKR-mappmallen beskriver den grundläggande strukturen för OKR-utveckling. Den analyserar dina åtgärder och hjälper dig att förstå hur de bidrar till motivet, särskilt när du leder ett stort team. Här är funktionerna:

Anpassade vyer : Visa och prioritera mål med flera visningsalternativ att välja mellan, till exempel lista, tavla, kalender och aktivitet.

Anpassade statusar : Få ett fönster där du kan observera målets hälsa och framsteg hittills, och uppdatera kategorier som På rätt spår, Inte påbörjat och I riskzonen.

Anpassade fält: Få sammanhang med anpassade tillvägagångssätt som initiativ, OKR-objekttyp, primärt team, framsteg och kvartal, vilket möjliggör en konsekvent prestationsbedömning och detaljerad analys.

Förbättra din att göra-lista genom att sortera dina SMART-mål och OKR i mappar med ClickUp Goals.

2. Följ framstegen

När dina anställda utvärderar OKR- eller SMART-mål mot faktiska resultat hanterar de mer data än de kan hantera. Det är här ClickUp Dashboards visar sig vara en livräddare, genom att kategorisera uppgifter med respektive förloppsindikatorer, förfallodatum, väntande uppgifter, projektstatus och mer, för en översiktlig bild.

Bonus: Här är en steg-för-steg-guide om du behöver hjälp med att skapa en OKR-instrumentpanel.

Dela upp alla uppgifter i hanterbara steg med ClickUp Dashboards.

Dashboard-funktionen hjälper dig att:

Identifiera dina ouppnådda mål som behöver förbättras

Följ framstegen och motivera medarbetarna genom att lyfta fram projektstatus, slutförda uppgifter och förbättrade teamresultat när målen uppnås.

Håll alla på samma sida genom att sprida information om de senaste projektuppdateringarna och uppgifterna.

3. Samarbeta och kommunicera

Använd trådade kommentarer och diskussioner inom uppgifterna för att kommunicera med ditt team, dela uppdateringar och ta itu med eventuella utmaningar. Ställ in beroenden mellan uppgifter för att säkerställa att viktiga resultat slutförs i rätt ordning och inom den angivna tidsramen.

4. Effektivisera uppgifter

Om allt detta låter som mycket manuellt arbete, tänk dig då att du har en virtuell assistent som automatiserar många av dessa tidskrävande uppgifter.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är en kraftfull AI-assistent som analyserar ditt befintliga arbete för att hjälpa dig att brainstorma och skapa personliga mål, uppgifter och deadlines, vilket sparar tid och energi.

Genom att utnyttja avancerade algoritmer samlar ClickUp Brain in och analyserar data från din ClickUp-arbetsyta och identifierar mönster, trender och möjligheter. Den använder sedan denna information för att skapa skräddarsydda målsuggestioner som stämmer överens med ditt teams mål och arbetsbelastning. Dessutom kan ClickUp Brain automatiskt generera uppgifter som är kopplade till dina mål, hjälpa dig att prioritera dem utifrån vikt och brådskandehet samt föreslå realistiska deadlines.

Med ClickUp Brain kan du effektivisera ditt arbetsflöde, öka produktiviteten och uppnå dina mål på ett mer effektivt sätt. Det är din AI-drivna partner för målsättning och uppgiftshantering.

ClickUp SMART-målmall

Ett annat verktyg som förenklar målsättning och uppgiftshantering för att uppnå och följa upp dina årliga, kvartalsvisa, veckovisa och till och med dagliga mål är ClickUp SMART Goals Template.

Denna mall kan fungera som din assistent, coach och kritiker på en och samma gång.

Ladda ner den här mallen Håll koll på läget och sätt upp meningsfulla mål med ClickUps SMART-målmall.

Uppnå excellens, missa aldrig en uppdatering, upptäck fel och bli en mästare på tidshantering med ClickUp SMART Goals Template. Här är mallens huvudsakliga delar:

Anpassade statusar : Skapa uppgifter som Slutfört, Krossat, Avspårat, På vänt och På rätt spår medan du övervakar framstegen för varje mål.

Anpassade fält : Kategorisera och fördela viktiga målmetadata i 12 anpassade attribut. Med den här funktionen kan du fånga viktiga detaljer och optimera måluppfyllelsen.

Anpassade vyer: Få snabb åtkomst till förkonfigurerade inställningar för SMART-mål, måluppföljning, kalkylblad, företagsövergripande mål och introduktionsguider med ett enda klick, allt inom ClickUp.

Projektledning: Utnyttja funktioner som tidrapportering, taggning, beroendevarningar, e-postmeddelanden osv. så att du kan skapa en plan som passar dina prioriteringar.

4. Granska och förbättra prestationen

Planera in regelbundna möten för att gå igenom dina OKR- och SMART-mål, utvärdera framstegen och göra nödvändiga justeringar. Du kan lita på ClickUps påminnelser och återkommande uppgifter så att du aldrig missar dessa prestationsutvärderingar och kan hålla dig på rätt spår för att nå framgång i projektet.

ClickUps OKR-ramverksmall gör vägen till måluppfyllelse ännu tydligare. Den låter dig visualisera helheten på ett ögonblick och välja ut områden som behöver uppmärksammas under gransknings- och justeringsfasen.

Ladda ner den här mallen Skapa ansvarskänsla i teamet med denna OKR-ramverksmall från ClickUp.

Så här gör du:

Anpassade statusar : Markera uppgifter som slutförda och spåra varje mål med hjälp av sektioner som Slutfört, Pågående och Att göra.

Anpassade fält : Utnyttja kraften i anpassning och spara viktig information med hjälp av verktyg som OKR-typ, avdelning, framsteg, OKR-poäng och team.

Anpassade vyer : Håll ordning och reda och få enkel åtkomst med ClickUps fyra olika konfigurationer, såsom Global OKR, Getting Started Guide, OKR Progress Board och Timeline.

Projektledning: Var först med att få information om e-postuppdateringar, beroendevarningar, spårningsfunktioner och mycket mer för att identifiera områden som kräver uppmärksamhet.

Genom att följa dessa steg och utnyttja ClickUps funktioner kan du effektivt implementera OKR och SMART-mål för att driva ditt teams prestanda och uppnå din organisations mål.

Prioritera målsättning med ClickUp

Har du redan valt mellan OKR och SMART-mål? Eller kommer du att prova en hybridmodell?

För att vara ärlig har båda ramverken sina fördelar. SMART-mål fungerar bäst för taktiska och kortsiktiga mål, medan OKR-mål är bäst när det gäller att sätta upp mål för hela företaget.

Att sätta upp mål är dock inte helt enkelt. Kommer du ihåg den där spännande känslan när du satte upp ett nytt mål? Du känner en omedelbar motivationsökning, formeln för framgång verkar kristallklar, men sedan, någonstans längs vägen, slår verkligheten till.

Det är här ClickUps verktyg och funktioner kan göra en betydande skillnad. Genom att tillhandahålla en omfattande plattform för målhantering hjälper ClickUp dig att navigera i komplexiteten hos både SMART-mål och OKR för företagsmål, så att du kan fatta välgrundade beslut baserade på data och mätvärden snarare än gissningar.

Prova ClickUp idag, det är gratis!