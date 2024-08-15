Över 50 motiverande citat för torsdagen som lyfter teamets moral

Det finns två typer av människor – de som ser torsdagen som en dag bort från helgen och de som ser den som tre dagar bort från ännu en måndag. Eller kanske tillhör du ingen av dessa kategorier och ser torsdagen som just det, en torsdag.

Ibland behöver man bara en glad torsdagsuppiggare för att tågen är försenade, ditt favoritkafé är stängt eller du helt enkelt inte ser fram emot mötet med Alex från ekonomiavdelningen, där han förstör alla bra planer med hänvisning till en "budgetkris".

Det är där motiverande citat för torsdagar på jobbet kommer in. De är den solstråle du behöver för att ta dig igenom stormiga möten och komma ut som vinnare – en vänlig påminnelse om att du är fantastisk. Du kan göra det. Och även detta kommer att gå över.

Över 50 motiverande citat för torsdagen om arbete och privatliv

Vi har samlat en rad citat som kommer att lyfta dig, inklusive motiverande citat för torsdag morgon och roliga citat för torsdag, så att du kan få en bra start på dagen.

Motiverande citat för torsdagen

Torsdagen kan kännas som den längsta dagen i veckan, med fredagen precis utom räckhåll. Men att hjälpa ditt team att hålla motivationen uppe genom att skapa hälsosamma arbetsvanor för ett positivt liv är nyckeln till att avsluta veckan på topp!

1. Gör något idag som ditt framtida jag kommer att tacka dig för.

1. Gör något idag som ditt framtida jag kommer att tacka dig för.

2. Möjligheter uppstår inte bara, du skapar dem själv.

2. Möjligheter uppstår inte bara, du skapar dem själv.

3. Det krävs mod att växa upp och bli den du verkligen är.

3. Det krävs mod att växa upp och bli den du verkligen är.

4. Attityd är en liten sak som gör stor skillnad.

4. Attityd är en liten sak som gör stor skillnad.

5. Alla våra drömmar kan bli verklighet om vi har modet att förverkliga dem.

5. Alla våra drömmar kan bli verklighet om vi har modet att förverkliga dem.

Walt Disney, amerikansk animatör, filmproducent, röstskådespelare och entreprenör, via Wikipedia

6. Tro att du kan, så är du halvvägs där.

6. Tro att du kan, så är du halvvägs där.

7. Alla drömmar är inom räckhåll. Allt du behöver göra är att fortsätta sträva mot dem.

7. Alla drömmar är inom räckhåll. Allt du behöver göra är att fortsätta sträva mot dem.

8. När du har roligt är det då de bästa minnena skapas.

8. När du har roligt är det då de bästa minnena skapas.

9. Torsdagen är full av tidlösa tankar och marshmallow-drömmar.

9. Torsdagen är full av tidlösa tankar och marshmallow-drömmar.

10. Det första steget mot att komma någonstans är att bestämma sig för att inte stanna kvar där man är.

10. Det första steget mot att komma någonstans är att bestämma sig för att inte stanna kvar där man är.

11. Att leva är det mest sällsynta som finns i världen. De flesta människor bara existerar.

11. Att leva är det mest sällsynta som finns i världen. De flesta människor bara existerar.

12. Hela ditt liv är en manifestation av de tankar som snurrar i ditt huvud.

12. Hela ditt liv är en manifestation av de tankar som snurrar i ditt huvud.

13. Ödet är inte en fråga om slumpen, utan om val.

13. Ödet är inte en fråga om slumpen, utan om val.

14. När du har en dröm måste du ta tag i den och aldrig släppa taget.

14. När du har en dröm måste du ta tag i den och aldrig släppa taget.

15. Ingenting är omöjligt. Ordet i sig säger ”Jag är möjlig!”

15. Ingenting är omöjligt. Ordet i sig säger "Jag är möjlig!"

16. Livet är fullt av vändningar. Du måste hålla i dig ordentligt och sedan är det bara att köra.

16. Livet är fullt av vändningar. Du måste hålla i dig ordentligt och sedan är det bara att köra.

17. Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte ödesdigert: det är modet att fortsätta som räknas.

17. Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte ödesdigert: det är modet att fortsätta som räknas.

18. Ibland, när saker och ting faller sönder, kan det faktiskt vara så att de faller på plats.

18. Ibland, när saker och ting faller sönder, kan det faktiskt vara så att de faller på plats.

19. Det är din syn på livet som räknas. Om du tar dig själv med en nypa salt och inte tar dig själv på för stort allvar, kommer du snart att upptäcka humorn i vardagen. Och ibland kan det vara livsviktigt.

19. Det är din syn på livet som räknas. Om du tar dig själv med en nypa salt och inte tar dig själv på för stort allvar, kommer du snart att upptäcka humoren i vardagen. Och ibland kan det vara livräddande.

Betty White, amerikansk skådespelerska och komiker via Wikipedia

20. Allt positivt är bättre än inget negativt.

20. Allt positivt är bättre än inget negativt.

21. Varje dag kommer med sina gåvor. Knyt upp bandet.

21. Varje dag kommer med sina gåvor. Knyt upp bandet.

22. Varje dag har 1 440 minuter. Det betyder att vi har 1 440 möjligheter varje dag att påverka på ett positivt sätt.

22. Varje dag har 1 440 minuter. Det betyder att vi har 1 440 möjligheter varje dag att påverka på ett positivt sätt.

23. Om det inte var svårt skulle alla göra det. Det är svårigheten som gör det fantastiskt.

23. Om det inte var svårt skulle alla göra det. Det är svårigheten som gör det fantastiskt.

24. Det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska det man gör. Om du inte har hittat det än, fortsätt leta. Nöj dig inte med mindre. Som med alla hjärtefrågor kommer du att veta när du har hittat det.

24. Det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska det man gör. Om du inte har hittat det än, fortsätt leta. Nöj dig inte med mindre. Som med alla hjärtefrågor kommer du att veta när du har hittat det.

Positiva torsdags citat

Det är lätt att drabbas av en svacka mitt i veckan, men en uthärdlig torsdag kan också påminna om att helgen är precis runt hörnet. Håll humöret uppe och ge ditt team möjlighet att vara sina egna chefer.

25. Vi gör vårt bästa för att sprida positiv energi. Vissa besvarar det, andra inte. Det är bättre att hålla sig borta från människor som inte kan besvara vår energi.

25. Vi gör vårt bästa för att sprida positiv energi. Vissa besvarar det, andra inte. Det är bättre att hålla sig borta från människor som inte kan besvara vår energi.

26. Ibland är din glädje källan till ditt leende, men ibland kan ditt leende vara källan till din glädje.

26. Ibland är din glädje källan till ditt leende, men ibland kan ditt leende vara källan till din glädje.

27. Livets lärdomar tar en livstid att lära sig, så är det bara i livets klassrum. Men när vi lär oss, lär vi andra. Vi är alla lärare i livets skola.

27. Livets lärdomar tar en livstid att lära sig, så är det bara i livets klassrum. Men när vi lär oss, lär vi andra. Vi är alla lärare i livets skola.

28. Det är inte misstaget som spelar roll, utan hur du tolkar lärdomen.

28. Det är inte misstaget som spelar roll, utan hur du tolkar lärdomen.

29. Ju mer du vet, desto mer inser du att du inte vet någonting.

29. Ju mer du vet, desto mer inser du att du inte vet någonting.

Tacksamma torsdags citat

Torsdag morgon är ett utmärkt tillfälle att uppskatta de små segrarna och uttrycka tacksamhet. Påminn ditt team om hur värdefulla de är med dessa fantastiska citat om lagarbete.

30. Vi måste ta oss tid att stanna upp och tacka de människor som gör skillnad i våra liv.

30. Vi måste ta oss tid att stanna upp och tacka de människor som gör skillnad i våra liv.

31. "Räkna dina välsignelser" är ett så vanligt uttryck att det har blivit ett slagord. Ändå innehåller det en kraftfull sanning och mening: Var tacksam för det du har – och för det du inte har.

31. "Räkna dina välsignelser" är ett så vanligt uttryck att det har blivit ett slagord. Ändå innehåller det en kraftfull sanning och mening: Var tacksam för det du har – och för det du inte har.

32. Det krävs mycket mod för att ha en tacksam attityd under svåra tider. Men när du väl har den, ger den dig styrka.

32. Det krävs mycket mod för att ha en tacksam attityd under svåra tider. Men när du väl har den, ger den dig styrka.

33. Vi bör verkligen vara tacksamma för det vi har, men vi bör också se till att det vi har räknas.

33. Vi bör verkligen vara tacksamma för det vi har, men vi bör också se till att det vi har räknas.

34. Det är lustigt med livet, när man börjar lägga märke till de saker man är tacksam för, börjar man tappa fokus på de saker man saknar.

34. Det är lustigt med livet, när man börjar lägga märke till de saker man är tacksam för, börjar man tappa fokus på de saker man saknar.

35. Stora saker händer dem som inte slutar tro, försöka, lära sig och vara tacksamma.

35. Stora saker händer dem som inte slutar tro, försöka, lära sig och vara tacksamma.

36. Det viktigaste är att njuta av livet – att vara lycklig – det är allt som betyder något.

36. Det viktigaste är att njuta av livet – att vara lycklig – det är allt som betyder något.

Audrey Hepburn, brittisk skådespelerska, via Wikipedia

37. Lycka är inte en slump utan ett val.

37. Lycka är inte en slump utan ett val.

38. Att känna tacksamhet utan att uttrycka den är som att slå in en present utan att ge bort den.

38. Att känna tacksamhet utan att uttrycka den är som att slå in en present utan att ge bort den.

39. Njut av de små sakerna, för en dag kanske du ser tillbaka och inser att de var de stora sakerna.

39. Njut av de små sakerna, för en dag kanske du ser tillbaka och inser att de var de stora sakerna.

Citat för torsdag morgon

40. Vissa människor drömmer om framgång, medan andra står upp varje morgon och gör det till verklighet.

40. Vissa människor drömmer om framgång, medan andra står upp varje morgon och gör det till verklighet.

41. Torsdag morgon och solen är tidig, torsdag morgon och träden sjunger.

41. Torsdag morgon och solen är tidig, torsdag morgon och träden sjunger.

Giles, Giles and Fripp, Vocal Group, via Discogs

42. Det är en klok man som förstår att varje dag är en ny början, för hur många misstag gör du på en dag?

42. Det är en klok man som förstår att varje dag är en ny början, för hur många misstag gör du på en dag?

43. Dagen har precis börjat, men se hur långt du har kommit för att nå hit.

43. Dagen har precis börjat, men se hur långt du har kommit för att nå hit.

44. Idag är en tom sida där du kan fortsätta skriva historien om din karriär.

44. Idag är en tom sida där du kan fortsätta skriva historien om din karriär.

45. Tro alltid på att något underbart är på väg att hända.

45. Tro alltid på att något underbart är på väg att hända.

46. Det du gör idag kan förbättra alla dina morgondagar.

46. Det du gör idag kan förbättra alla dina morgondagar.

47. Människor börjar bli framgångsrika i samma stund som de bestämmer sig för att bli det.

47. Människor börjar bli framgångsrika i samma stund som de bestämmer sig för att bli det.

48. Du måste stiga upp varje morgon med beslutsamhet om du vill gå och lägga dig med tillfredsställelse.

48. Du måste stiga upp varje morgon med beslutsamhet om du vill gå och lägga dig med tillfredsställelse.

49. Jag vaknar varje morgon och det kommer att bli en fantastisk dag. Man vet aldrig när den kommer att ta slut, så jag vägrar att ha en dålig dag.

49. Jag vaknar varje morgon och det kommer att bli en fantastisk dag. Man vet aldrig när den kommer att ta slut, så jag vägrar att ha en dålig dag.

50. En promenad tidigt på morgonen är en välsignelse för hela dagen.

50. En promenad tidigt på morgonen är en välsignelse för hela dagen.

51. Om du förändrar världen arbetar du med viktiga saker. Du är glad över att vakna på morgonen.

51. Om du förändrar världen arbetar du med viktiga saker. Du är glad över att vakna på morgonen.

Larry Page, tidigare VD för Google, via Wikipedia

52. Morgonen är en viktig tid på dagen, eftersom hur du tillbringar din morgon ofta kan avgöra hur din dag kommer att bli.

52. Morgonen är en viktig tid på dagen, eftersom hur du tillbringar din morgon ofta kan avgöra hur din dag kommer att bli.

53. Varje morgon innan du stiger upp, säg högt tre gånger: ”Jag tror”.

53. Varje morgon innan du stiger upp, säg högt tre gånger: "Jag tror".

54. Varje morgon är en påminnelse om att släppa taget om det förflutna och omfamna nuet.

54. Varje morgon är en påminnelse om att släppa taget om det förflutna och omfamna nuet.

55. Var beredd att vara nybörjare varje morgon.

55. Var beredd att vara nybörjare varje morgon.

56. När du vaknar på morgonen, tänk på vilket värdefullt privilegium det är att vara vid liv – att andas, tänka, njuta, älska – och gör sedan den dagen meningsfull!

56. När du vaknar på morgonen, tänk på vilket värdefullt privilegium det är att vara vid liv – att andas, tänka, njuta, älska – och gör sedan den dagen meningsfull!

Skapa och dela motiverande citat för torsdagen

Nu när du har fått några inspirerande torsdagscitat, varför inte sprida kärleken bland dina kollegor och team och skapa en positiv arbetsmiljö?

Du kan till och med använda ClickUp Brain för att skriva genomtänkta torsdags citat, speciellt för ditt team.

Skapa egna motivationscitat för att hålla ditt teams momentum högt med hjälp av ClickUp Brain.

Föredrar du att använda en färdig mall istället? Vi har en lösning för det också.

Få gratis mall Kom igång snabbt med att skapa innehåll med ClickUps mall för innehållsskapande.

ClickUps mall för innehållsskrivning är utformad för att underlätta innehållsskrivning. Varje sida i denna Docs-mall låter dig strukturera innehållet i olika format, såsom blogg, webbplatsinlägg, uppmaning till handling och så vidare. Den är helt anpassningsbar, så du kan ändra den för att passa din egen stil eller ditt sätt att arbeta.

💡 När du ändå är igång, prova dessa insiktsfulla poddar för motivation och citat om produktivitet för att hålla energinivån uppe genom fredagens lugna stund.

Använd ClickUp-mallar för att öka produktiviteten

Få gratis mall Håll ordning och var produktiv med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Med denna anpassningsbara mall kan du organisera, prioritera och effektivt följa upp dina uppgifter. Du kan ställa in återkommande uppgifter för att påminna dig om att ta pauser, vilket hjälper dig att upprätthålla en jämn produktivitet.

Få gratis mall Balansera dina personliga och professionella produktivitetsmål med hjälp av ClickUp för produktivitetsmallar.

Denna nybörjarvänliga mall är utformad för att skapa balans mellan arbete och privatliv. Den har 7 vyer, 30 statusar och automatiska uppdateringar av anpassade fält för att förenkla uppgiftshanteringen.

Få gratis mall Spåra dina framsteg dagligen, veckovis eller månadsvis med ClickUps mall för personlig produktivitetsrapport.

Med hjälp av den här mallen kan du övervaka tiden du lägger på olika uppgifter, identifiera förbättringsområden och skapa framstegsrapporter för att följa upp dina mål.

Använd kalendervyn för att planera och prioritera uppgifter, faktureringstabellen för att spåra betalningar, prioritetslistan för att organisera uppgifter efter viktighet och startguiden för att skapa en anpassad produktivitetsplan för dig själv.

Vet du vad som är en annan rolig teambuildingaktivitet? En citat-tävling! Be ditt team att komma med sina bästa motiverande citat, och det bästa citatet belönas med lunch!

Du kan använda ClickUp Docs för att spara alla fantastiska citat som ditt team kommer på. Med samarbetsredigering vet alla när någon annan skriver, så ni riskerar inte att råka radera varandras text.

Och om du lyckas med denna lilla teambuildingaktivitet (låt oss vara ärliga, det kommer du förmodligen att göra, din superstjärna), varför inte ta ett försprång på nästa projekt och använda dina produktivitetsverktyg på ett bra sätt?

Verktyg som ClickUps tidsspårning och ClickUp Tasks ser till att ditt team får tillräckligt med tid med sina nära och kära. När allt kommer omkring finns det inget som överträffar effekten av motiverande citat än en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Använd ClickUps inbyggda tidsregistrering för att spåra tiden för olika uppgifter, ange uppskattningar, lägga till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig.

Slutligen, om du letar efter ett effektivt sätt att kommunicera snabbt med ditt team, använd kommunikationsappar som ClickUp Chat. Med dessa appar kan du kommunicera och samarbeta med ditt team i realtid och öka produktiviteten genom att minska behovet av "snabba möten".

📮ClickUp Insight: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Få en gratis rapport Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. 📥 Vår rapport om kommunikation på arbetsplatsen analyserar data och visar hur du kan hålla ditt team på samma sida.

Samla dina meddelanden, kommentarer och bilagor på ett och samma ställe för bättre samarbete med ClickUp Chat.

Vi hoppas att denna lista med motiverande citat för torsdagar hjälper dig och ditt team att skapa en stimulerande arbetsmiljö och ta er igenom en lång vecka.

Om inget av dem känns helt rätt för dig är vi säkra på att det här kommer att göra det:

Kära torsdag: Fredagen ringde just. Hon kommer imorgon och tar med sig vin.

Kära torsdag: Fredagen ringde just. Hon kommer imorgon och tar med sig vin.

Och glöm inte att registrera dig på ClickUp för att få en extra dos produktivitet!