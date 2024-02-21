De bästa motiverande poddarna för personlig utveckling och karriärutveckling

Oavsett hur spännande ditt arbetsliv är kan det kännas utmattande att varje dag dyka upp med samma höga energi. Vi har alla dagar när vi behöver lite motivation för att få den där välbehövliga gnistan.

Vad är bättre än något som kan motivera dig när du är på gymmet, reser eller åker hiss till kontoret? Något som motiverande poddar!

Motiverande poddar är vår dagliga dos av inspiration. De lyfter vårt humör, stimulerar vår fantasi med nya idéer och ger värdefulla råd om personlig och professionell utveckling.

I den här artikeln har vi sammanställt en lista över de sju bästa motiverande poddarna för olika intressen. Vi ger dig höjdpunkterna, tillsammans med några av våra favoritepisoder, för att hjälpa dig att välja den bästa podden för dig.

Lägg till några (eller alla!) till din dagliga spellista – vi lovar att de kommer att ge dig en regelbunden dos av positivitet och glädje.

Vikten av motiverande poddar

Om du redan är ett fan av motiverande poddar känner du till deras fördelar och kan hoppa över den här delen ?

Om du ännu inte har provat dem, låt oss gå igenom några skäl till varför du borde göra det.

Du har säkert hört uttrycket ”Allt sitter i huvudet”. När det gäller människor, oavsett om det gäller vårt arbetsliv eller privatliv, kan våra tankar och vårt sinnesläge ha en enorm inverkan på oss.

Du kan bara prestera ditt bästa på jobbet och behålla motivationen att nå högre när sinnet är i balans. Om dina tankar är röriga påverkas din produktivitet negativt och din utveckling stagnerar.

Stress hämmar inte bara kreativiteten utan leder också till problem med ledning och produktivitet.

Motiverande poddar hjälper dig att övervinna dessa problem. De hjälper dig att utforska nya perspektiv på livet och dess många utmaningar.

Låt oss titta på några av de viktigaste fördelarna med att lyssna på dessa poddar:

1. Bättre fokus och produktivitet

Att lyssna på motiverande poddar sprider positivitet i ditt dagliga liv och frigör dopamin, ett kemiskt ämne som hjälper dig att öka din koncentration och hålla motivationen uppe. De stimulerar din hjärna att stänga ute distraktioner, eliminera mentala blockeringar, öka självkänslan, ingjuta självkärlek och uppnå professionell framgång.

De ger dig också möjlighet att lära dig praktiska tips från experter för att bli mer produktiv, undvika att skjuta upp saker, prioritera bättre och hantera arbetet på ett bra sätt.

2. Öka humöret och energin

Vissa dagar behöver du bara en liten knuff för att gå från att må bra till att bli en drivande person. Motiverande poddar kan hjälpa till att höja moralen.

Att lyssna på inspirerande berättelser om människor som mött motgångar och kommit ut som vinnare är motivation nog på dåliga dagar.

3. Få nya insikter

Att lyssna på motiverande poddar ger dig nya insikter, perspektiv och idéer som väcker din nyfikenhet. Du kan lära dig att hantera saker bättre, hantera problem och förbättra dina färdigheter. Praktiska livsråd från experter i poddar kan hjälpa dig att uppnå mer.

Anta till exempel att du har ett interpersonellt problem med en kollega. Istället för att försöka lösa det själv kan du lyssna på ett avsnitt av din favoritpodcast om personlig utveckling för att få tips och fokusera på att hitta en lösning.

4. Upptäck nya möjligheter

Motiverande poddar hjälper dig att hålla dig uppdaterad om branschtrender. De är en fantastisk källa till information om idéer, innovationer och möjligheter att utnyttja. Få information om böcker, mentorer och olika kurser som du kan lägga till ditt lärande och ta ett steg mot självförbättring.

Med dessa fördelar är det inte längre bara en fråga om att minska skärmtiden som man lyssnar på poddar, utan ett produktivitetsverktyg för att främja personlig utveckling och karriärutveckling.

Granskning och analys av de bästa motiverande poddarna

Att lyssna på poddar kan hjälpa dig genom alla bra livsprojekt du arbetar med.

Låt oss titta på några av de bästa motiverande poddarna för att kickstarta din resa mot ett lyckligare yrkes- och privatliv.

1. Vetenskapen om framgång

The Science of Success är en exemplarisk veckopodcast som leds av J. Matthew Bodnar och fokuserar på att utforska människans fulla potential. Baserat på evidensbaserad personlig utveckling dyker denna podcast djupt in i den outnyttjade mänskliga potentialen som bara saknar en sak – motivation.

Oavsett om du försöker bli en bättre förälder eller arbetar med professionell eller personlig utveckling har denna podcast något att erbjuda dig. Den gästas av psykologer, neurovetenskapsmän, entreprenörer och FBI:s förhandlare i gisslandraman, som alla delar med sig av sina erfarenheter och ger livstips till alla som ansluter sig till communityn.

Dessutom arrangerar Bodnar då och då poddar som fördjupar sig i ämnen som kreativitet, begränsande övertygelser, meditation etc. för att hjälpa dig att upptäcka dig själv. Kärnan i The Science of Success är en uppmaning att bryta sig fri från rädsla, att arbeta med sig själv och att leva ett meningsfullt liv.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Jag lyssnar på Science of Success nästan varje dag.

2. Terapi för svarta flickor med Joy Harden Bradford

Therapy for Black Girls är en veckopodcast som skapats av det namngivna kvinnonätverket för att väcka diskussioner om mental hälsa, personlig utveckling och sätt att leva ett lyckligare liv.

Med mottot "Att synas, höras och förstås" syftar det till att göra mental hälsa tillgänglig för svarta kvinnor genom att ta bort stigmatiseringen kring terapi. Det syftar till att täcka alla aspekter av livet och karriärfrågor som svarta kvinnor står inför idag, från ekonomisk frihet och karriär till relationer med sociala medier.

Programledaren, Dr. Joy Harden Bradford, är en certifierad psykolog som använder popkultur för att förklara psykologiska begrepp för sina lyssnare. Hon har gjort sig ett namn genom artiklar i O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence och Bustle.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Jag ville höra sanningen om mental hälsa och det här är podden som jag nu kommer att lägga till i mitt bibliotek! Avsnittet Luminous Self talade till hjärtat. Tack för att du delade med dig.

3. Små steg, stora förändringar

Denna produktivitetspodcast fokuserar på vardagliga beteenden (vanor) som formar våra liv. Tiny Leaps, Big Changes, som leds av Gregg Clunis, är en podcast om personlig utveckling som uppmuntrar dig att bli den bästa versionen av dig själv.

Som namnet antyder lär podcasten ut hur små steg kan leda till betydande, positiva förändringar. Och hur du gradvis kan börja närma dig dina långsiktiga mål genom att göra små justeringar i dina vanor.

Lyssna på den för att få tips om hur du kan ta kontroll över ditt liv och förverkliga dina högtflygande drömmar. Denna podcast förändrar vår syn på framgång och inspirerar oss att förändra våra liv.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Jag älskar Greggs filosofi om att förändra ditt liv: Det handlar om att anpassa ditt dagliga beteende. Skapa det liv du förtjänar!

4. Brené Browns Unlocking Us

Letar du efter en podcast som återintroducerar dig till ditt innersta väsen? Prova Unlocking Us . Podcasten syftar till att hjälpa dig att låsa upp dina djupaste mänskliga sidor för att hjälpa dig att leva, älska och vara förälder med större mod.

Denna podcast utgår från att man genom att omfamna sin sårbarhet kan hitta mod. Brené Brown, programledare, hyllad författare, motiverande talare och livscoach, tror på mod framför bekvämlighet och hjälper dig att möta din sårbarhet med rak rygg.

Brown uppmanar sin publik att möta livet och bli mer medvetna om sig själva. Podcasten lär dig att leva med mod och empati, att vara ”obekväm, modig och snäll”.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Brené Brown är en så inspirerande person. Hennes intervjuteknik leder till engagerande och inspirerande avsnitt. Jag känner mig alltid utmanad och uppmuntrad efter att ha lyssnat. Jag kan inte rekommendera det nog.

5. The Happiness Lab

Podcasten Happiness Lab baseras på Yale Universitys mest populära kurs, The Science of Happiness. Programledare är Dr. Laurie Santos, professorn bakom kursen, och podcasten handlar om hur vi kan uppnå lycka.

Denna podcast bryter med traditionella föreställningar om lycka och glädje och tar dig genom den senaste vetenskapliga forskningen med berättelser som kommer att förändra din uppfattning om sann lycka.

Förutom att behandla teman som vänskap, pengar, karriär, hälsa etc. bjuder podcasten också in experter som delar med sig av sina personliga framgångshistorier som kan inspirera lyssnarna. Med denna podcast kommer du att omvärdera din uppfattning om lycka och lära dig hur du kan nå den snabbare.

Denna podcast är för dig som vill gå mot ett mer tillfredsställande och lyckligt liv.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Jag har just hittat denna utmärkta podcast. Den låter bra och är professionellt producerad, fullspäckad med användbara fakta och tekniker.

6. The Tim Ferriss Show

The Tim Ferriss Show är en av de mest populära affärspodcastarna någonsin och fanns med på Apple Musics lista över de bästa för tre år sedan. Med 900 miljoner nedladdningar och en stjärnspäckad gästlista med namn som Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis och Maria Sharapova har den förtjänat sin titel som den bästa i branschen.

Programledaren, investeraren och världsberömda författaren Tim Ferris samlar branschledare från olika områden för att bryta ner deras livserfarenheter till användbara taktiker, vanor och rutiner för att nå framgång.

Podcasten är uppbyggd som ett fritt och vänligt samtal där du känner dig delaktig i konversationen, och den är rolig att lyssna på och lära sig av. Lyssna om du vill ha inspiration som väcker handling och ger resultat.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Jag gillar Tim som intervjuare (bra djupa frågor och även grundläggande frågor, personliga exempel och engagemang). Mina favoritämnen är meditation, personlig utveckling, förändrade tankemönster och vanor.

7. TED Talks Daily

TED Talks Daily ger dig de bästa delarna av inspirerande TED Talks i ljudformat. Teman kan variera från artificiell intelligens till sport, men varje avsnitt lovar att vara tankeväckande.

Podcasten leds av den prisbelönta journalisten Elise Hu och ger dig berättelser och idéer från ledare och innovatörer över hela världen. Den introducerar dig till nya koncept och ger dig ett sätt att samla kunskap och lära dig något värdefullt varannan dag.

Att lyssna på denna podcast är som att befinna sig på en kontinuerlig läranderesa. Den öppnar dörren till nya perspektiv och uppmuntrar dig att bredda dina vyer och tänka utanför ramarna.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna sa:

Alltid inspirerande, informativt och intressant. Tack TED Talks Daily!

Låt oss nu dyka in i olika sätt att tillämpa lärdomarna från detta motiverande innehåll i ditt liv.

Bonus: Hur skapar man en personlig utvecklingsplan?

Hur du tillämpar lärdomar från motiverande poddar i ditt arbetsliv

Vi lyssnar på motiverande poddar för att lära oss nya saker som hjälper oss att förbättra oss – i vårt arbete och privatliv som chefer, föräldrar, vänner och kollegor. Precis som poddar ger oss kunskap, ger produktivitetsverktyg oss möjlighet att förbättra våra arbetsmetoder.

Ett sådant produktivitetsverktyg är arbetshanteringsplattformen ClickUp, som syftar till att hjälpa användarna att spara tid (upp till en dag per vecka) och ansträngning. Med hjälp av ClickUps många effektivitetshöjande funktioner kan team kommunicera och samarbeta för att uppnå större framgång.

Hantera dina uppgifter med den uppdaterade ClickUp-inkorgen – utformad för att snabbt navigera genom dina prioriteringar och få arbetet gjort.

Förbättra teamarbetet med ClickUp Project Management

ClickUps allt-i-ett-plattform för projektledning gör det möjligt för team att arbeta nära varandra med sammankopplade arbetsflöden, realtidsdashboards och dokumentdelning. Oavsett var de befinner sig kan teamen komma på idéer och samarbeta mer effektivt för att snabbare uppnå gemensamma mål. Några av de bästa funktionerna i ClickUp Project Management är:

Öka motivationen med ClickUp Goals

Det finns inget mer tillfredsställande än att sätta upp mål och uppnå dem. Med ClickUp Goals kan du sätta upp spårbara mål för att öka din och ditt teams motivation. Sätt upp tidsplaner och mätbara mål och få en kontinuerlig inblick i hur långt du har kommit med ClickUps automatiska framstegsspårning.

Nå framgång ännu snabbare med ClickUp Goals. Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

Några av dess unika funktioner är:

Spåra framsteg med hjälp av sant/falskt, numeriska, monetära, veckovisa försäljnings- och uppgiftsmål.

Hantera mål, såsom medarbetarnas resultatkort och OKR, på ett och samma ställe med hjälp av lättanvända mappar.

Se projektets resultat i form av procentandelar för olika mål i en enda vy.

Rapportera om framsteg mot målen med hjälp av delbara och anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp för att hålla teamen på samma sida.

ClickUp är ett utmärkt sätt att hålla team informerade, effektiva och ansvarstagande. Det skapar transparens på arbetsplatsen och hjälper till att hålla medarbetarna motiverade att prestera. Progressrapporter är ett sätt att uppmuntra och hjälpa teamet att hålla sig till uppgifterna och tidsplanerna.

Arbetshanteringsverktyg som ClickUp underlättar arbetet, sparar tid och ökar teamets motivation. Smidigare arbetsprocesser och ökad produktivitet kan skapa en starkare arbetsmoral inom organisationen och bidra till att målen uppnås.

Integrera ClickUps produktivitetsverktyg för att omsätta dina kunskaper från karriärutvecklingspodcasts i praktiken på arbetsplatsen. Prova ClickUp idag.