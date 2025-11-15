De 13 bästa gratisprogramvarorna för projektledning inom byggbranschen

Mellan 2020 och 2022 minskade produktiviteten inom byggbranschen med 8 %. Denna nedgång berodde inte på att teamen inte arbetade hårt. Den berodde på att projektledning har blivit mer komplex än någonsin inom byggbranschen. Missade deadlines, förlorade förfrågningar, ändrade tidsplaner och oklar kommunikation slukar din tid och ditt budget.

Även om du redan använder programvara för byggprojektledning, men den inte håller jämna steg med dessa utmaningar, kommer du fortfarande att vara tvungen att släcka bränder istället för att förebygga dem. Rätt programvara ska kännas som en naturlig förlängning av ditt team och hjälpa dig att hålla koll på tillstånd, förfrågningar och deadlines utan extra krångel.

I den här artikeln lyfter vi fram de viktigaste funktionerna och granskar de 13 bästa programvarorna för projektledning inom byggbranschen för att hjälpa dig att slutföra projekt i tid och inom budget.

Vad bör du leta efter i programvara för byggprojektledning?

Rätt programvara för byggprojektledning och digitala verktyg bör effektivisera din verksamhet, minska kostsamma misstag och erbjuda både dina fält- och kontorteam en gemensam källa till information.

Här är några viktiga funktioner du bör leta efter i förstklassig programvara för byggplanering:

⚒️ Schemaläggning och uppgiftskoordinering: Välj en plattform med intuitiva funktioner för uppgiftsplanering, såsom Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion, kalendervyer, personalfördelning och automatiska aviseringar. Detta hjälper dig att hålla tidsplanerna strama och snabbt anpassa dig när förseningar uppstår

⚒️ Anslutning mellan fält och kontor: Välj : Välj programvara för byggprojektledning med en mobilapp som fungerar offline och synkroniseras automatiskt. På så sätt kan dina arbetsledare ladda upp foton, fylla i dagliga loggar och rapportera problem även på avlägsna platser med dålig täckning

⚒️ Dokumentversionering och lagring: Du behöver också molnbaserad lagring med automatisk versionshantering, så att ditt projektteam aldrig bygger på föråldrade ritningar eller specifikationer. Alla bör alltid arbeta utifrån den senaste filen

⚒️ Rapportering och analys: Leta efter anpassningsbara instrumentpaneler och avancerade rapporteringsverktyg som ger dig insikter om prestanda, framsteg och övergripande produktivitet så att du kan fatta datadrivna beslut

⚒️ Arbetsflöden för RFI och inlämningar: Förenkla kommunikationen med arkitekter och ingenjörer genom att använda strukturerade mallar, automatiska påminnelser och centraliserade loggar för att hålla alla RFI:er och inlämningar på rätt spår och synliga

⚒️ Användarvänligt gränssnitt: Ett komplicerat verktyg är till ingen nytta om ditt team inte använder det. Prioritera ett intuitivt gränssnitt och användarvänlighet för att främja användningen under hela projektets livscykel

⚒️ Integration med dina befintliga verktyg: Du kan undvika dubbelregistrering och få bättre ekonomisk översikt om programvaran integreras med de ekonomiverktyg du redan använder, som QuickBooks eller Sage 300

Programvara för byggprojektledning i korthet

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-lösning för byggplanering och samarbeteTeamstorlek: Perfekt för hybridteam, fältteam och backoffice-team Gantt-diagram, uppgiftsspårning, arbetsbelastningsvy, mobilapp för offlinebruk, dokument, AI-assistent (ClickUp Brain) Gratis för alltid; Anpassningsmöjligheter för företag Buildertrend Hela livscykeln för bostadsprojektTeamstorlek: Perfekt för byggare, renoverare och specialentreprenörer Kostnadsberäkningar, ändringsorder, garantihantering, synkronisering med QuickBooks Anpassad prissättning Fieldwire Fältbaserad uppföljning och samordning av åtgärdslistor Teamstorlek: Perfekt för platschefer och hantverkare Planera markeringar, åtgärdslistor, synkronisering offline, inspektionsrapporter Gratis abonnemang; Betalda abonnemang från 54 $/månad per användare Entreprenörsförman Prisvärd projektuppföljning och säkerhetsöverensstämmelse Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora entreprenörer Tidkort, inlämningar, kundportal, över 100 byggformulär Från 49 $/månad (faktureras årligen) Wrike Automatisera uppgifter och undvik silos mellan fält och kontorTeamstorlek: Perfekt för större byggteam Mallar för ritningar, intagsformulär, AI-baserade riskinsikter, realtidsdashboards Gratis abonnemang; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare Asana Uppgiftsorganisation med rollbaserad åtkomstTeamstorlek: Perfekt för byggadministratörer, projektledare och underleverantörer Arbetsbelastningsöversikter, formulärinmatning, gäståtkomst, milstolpsuppföljning Gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 13,49 $/månad per användare Zoho Projects Strukturerade tidsplaner och detaljerad uppgiftskontroll Teamstorlek: Perfekt för team som redan finns i Zoho-ekosystemet Flöden, tidrapporter, ärendehantering, uppgiftslistor uppdelade i faser Betalda abonnemang börjar på 5 $/månad per användare Trello Enkel Kanban-uppföljning för byggteamTeamstorlek: Perfekt för fältteam och underleverantörer Tavla- och kortsystem, checklistor, synkronisering av kort med Slack/e-post Gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 6 $/månad per användare TeamGantt Visuella planerare som behöver tidslinjer med dra-och-släpp-funktionTeamstorlek: Perfekt för projektledare och huvudentreprenörer Gantt-vy, arbetsbelastning, kostnadsplanering, Procore-synkronisering Betalda abonnemang börjar på 59 $/månad per projektledare Procore Projektgenomförande och insikter på företagsnivå Teamstorlek: Perfekt för kommersiella team och team med flera arbetsplatser Submittals, AI Helix, 3D-modellvisare, över 400 integrationer Anpassad prissättning Methvin Kalkylering, materialberäkning och anbudshanteringTeamstorlek: Perfekt för kalkylerare och anbudsansvariga Budgetkontroll, kvantitetsberäkning, spårning av arbetsflöden Gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 27 $/månad PlanGrid Åtkomst till ritningar på plats och markeringar i RFITeamstorlek: Perfekt för fältingenjörer och platschefer Ritningar i realtid, markeringsverktyg, åtgärdslistor Från 136 $/månad per användare Jira Uppdelnings- och backlog-spårning i agil stil Teamstorlek: Perfekt för lean- och teknikdrivna byggteam Scrum- och Kanban-tavlor, automatiseringar, burndown-diagram Gratis abonnemang; Betalda abonnemang från 8 $/månad per användare

👀 Rolig fakta: Fast-track-byggande sätter fart på saker och ting! I det 21:a århundradet använder nu cirka 40 % av byggprojekten fast-track-metoder. Det innebär att design- och byggfaserna sker samtidigt istället för efter varandra, vilket hjälper till att slutföra projekt mycket snabbare än med traditionella metoder.

Den bästa programvaran för byggprojektledning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för byggteam som behöver ett allt-i-ett-verktyg för planering, samarbete och uppföljning på plats)

Du vet hur komplicerad projektledning inom byggbranschen kan vara. Ett team väntar på tillstånd, ett annat är osäkert på tidsplanerna och de senaste ritningarna har försvunnit i en labyrint av e-postmeddelanden.

När det går undan på byggarbetsplatsen är det sista du behöver att bli bromsad av splittrade verktyg och missförstånd. Därför behöver du ett system som kopplar samman hela ditt team.

ClickUp, den kompletta appen för arbetet, samlar all din planering, uppgiftsfördelning, dokument och uppdateringar på ett ställe, så att alla – från kontoret till fältet – håller sig uppdaterade och kan gå vidare.

När du byter till ClickUp for Construction Teams får du tillgång till funktioner som de flesta verktyg helt enkelt inte erbjuder. Du får över 15 olika vytyper, såsom Gantt, tidslinje, arbetsbelastning, box, tankekarta och kalender, så att du kan planera visuellt och hantera varje fas av ditt byggprojekt med tydlighet och precision.

Planera och optimera arbetsflöden inom byggbranschen med ClickUp för byggteam

Samarbetet mellan team och arbetsplatser sker smidigt med den inbyggda ClickUp-chatten, tilldelade kommentarer och granskningsverktyg som låter dig markera RFI:er, ritningar och planer direkt i uppgifterna. Alla ser uppdateringar i sitt sammanhang utan att behöva bläddra igenom långa e-posttrådar.

⌛ Tidsbesparing: Framför allt integreras ClickUp sömlöst med de verktyg du redan använder. Det kan vara din BIM-programvara för designkoordinering, bokföringsplattformar för fakturering eller schemaläggningsappar för fältverksamhet. Dessa integrationer håller dina arbetsflöden sammankopplade, så att du inte behöver jonglera med flera system och riskera att förlora viktig information.

Och eftersom den är utvecklad för både hybrid- och fältteam fungerar ClickUps mobilapp även offline, så att arbetsledare kan ladda upp bilder, lämna kommentarer och logga framsteg var de än befinner sig. Plattformen synkroniserar sedan allt automatiskt när de är online igen.

Men vad innebär det egentligen i vardagen? Låt oss titta närmare på alla funktioner som gör ClickUp till ett oumbärligt verktyg för projektledning inom byggbranschen för team som ditt.

För det första ger uppgiftsspårning, Gantt-diagram och arbetsbelastningsöversikter dig fullständig kontroll över dina projekt. Med ClickUp Tasks kan du till exempel dela upp varje del av ditt byggprojekt i hanterbara åtgärder. Du kan tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar eller leverantörer, bifoga ritningar eller tillstånd, ange exakta deadlines och övervaka framstegen i realtid.

💡 Proffstips: Skapa anpassade uppgiftsstatusar som ”Väntar på bygglov”, ”Elinspektion godkänd” eller ”Slutlig åtgärdslista” för att återspegla de faktiska milstolparna på din byggarbetsplats. På så sätt kan din projektledare omedelbart se var varje kritiskt steg befinner sig utan att behöva leta igenom anteckningar eller jaga underleverantörer.

Känner du dig överväldigad?

Dessutom låter ClickUps Gantt-diagramvy dig omvandla hela projektet till en visuell tidslinje med bara ett klick. Du kan färgkoda viktiga faser, såsom grävning, stomarbete eller inspektioner, för omedelbar översikt. Behöver du omorganisera din vy? Använd filter som förfallodatum, ansvarig eller prioritet för att snabbt flytta fokus och koncentrera dig på det arbete som behöver uppmärksamhet.

Visualisera projektets tidsplaner och håll koll på läget med ClickUps Gantt-diagramvy

För en djupare inblick i kritiska punkter i tidsplaneringen kan du använda detta Gantt-diagram för byggprojekt och aktivera kritisk väg för att omedelbart se vilka uppgifter som hotar din deadline. Om du har ett eftersläpande arbete eller en ojämn arbetsbelastning visar Slack Time vem som har kapacitet så att du kan omfördela arbetet utan att bromsa framstegen.

Samtidigt ger ClickUp Workload View dig en tydlig översikt över hur mycket arbete varje teammedlem eller underleverantör har schemalagt i alla dina projekt.

Detta gör att du kan upptäcka när någon är överbelastad eller underutnyttjad, så att du kan omfördela uppgifter innan deadlines passerar. Om din elektriker till exempel är fullbokad under en kritisk fas av stomarbetet kan du justera arbetsuppgifterna i god tid för att hålla projektet på rätt spår.

Hantera teamets arbetsbelastning effektivt och förebygg utbrändhet med ClickUp Workload View

⏩ Snabbtips: Använd ClickUps inbyggda tidrapportering för att logga ditt teams arbetstimmar direkt på uppgifterna. Oavsett om det gäller stomarbete, elinstallationer eller förberedelser inför en besiktning får du realtidsöversikt över arbetskostnaderna och kan upptäcka överskridanden innan de påverkar din budget

Nästa utmaning är att hålla alla dina viktiga dokument organiserade och tillgängliga. Det är där ClickUp Docs fungerar som ett effektivt dokumenthanteringssystem. Du kan lagra all projektinformation, från ritningar och tillstånd till förfrågningar och kontrakt, på en central plats. Ditt team kan enkelt samarbeta genom att kommentera ritningar eller uppdatera specifikationer i realtid, så att alla arbetar med den senaste versionen och du undviker kostsamma missförstånd.

Centralisera projektdokumentationen för ditt byggteam med ClickUp Docs

För att ligga steget före på en byggarbetsplats måste man fatta snabba beslut utan att fastna i repetitiva uppgifter.

ClickUp Automations hjälper dig att effektivisera det dagliga arbetet så att inget faller mellan stolarna och du inte slösar tid på rutinuppgifter. Oavsett hur du levererar dina byggprojekt kan du ställa in anpassade regler för att automatiskt flytta uppgifter när ett tillstånd godkänns, tilldela uppföljningar efter en inspektion eller meddela teamet när material levereras för sent.

Spara tid på repetitiva bygguppgifter med ClickUp Automations

Slutligen lägger ClickUp Brain till ytterligare ett lager av snabbhet. Behöver du skicka en RFI, sammanfatta en uppdatering från byggarbetsplatsen eller utarbeta ett säkerhetsmeddelande? Denna AI för byggbranschen kan hjälpa dig att skapa det på några sekunder, direkt i din arbetsyta. Det är ett smart sätt att driva på verklig effektivitet inom byggbranschen och frigöra tid för det egentliga byggarbetet.

Du kan också ställa frågor om ditt byggprojekt och få praktiska insikter på några sekunder. Till exempel gör ClickUp Brain projektrapporterna lätta att förstå. Det lyfter fram det som är viktigt, såsom viktiga uppdateringar, flaggar förseningar eller risker och omvandlar dem till tydliga, praktiska slutsatser.

Få en tydlig överblick över din projektrapport på några sekunder med ClickUp Brain

För att göra installationen ännu snabbare erbjuder ClickUp en rad färdiga mallar för projektledning inom byggbranschen.

En av de mest mångsidiga är ClickUp Construction Management Template, som är utformad för att hjälpa dig att hålla ditt team och dina entreprenörer samordnade för smidigt samarbete och effektiv uppföljning av framsteg.

Förenkla projektuppföljningen och se till att ditt team är samstämt med ClickUp-mallen för byggprojektledning

Mallen innehåller även färdiga dokument med samarbete i realtid och avancerad formatering, så att ditt team enkelt kan organisera och redigera allt från designkoncept till byggspecifikationer.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma med ClickUp Whiteboards för att gemensamt planera projektlayouter, platsplaner och arbetsflöden innan du tilldelar uppgifter

Visualisera med hjälp av ClickUp Mind Maps för att tydliggöra komplexa projektomfattningar och relationer tidigt i planeringsfasen

Följ upp framstegen med ClickUp Goals genom att koppla samman mål mellan ett obegränsat antal projekt och övervaka milstolpar och företagets totala prestanda

Analysera projektdata på ClickUp-instrumentpaneler för att få realtidsinsikter om projektstatus, budgetar och teamets produktivitet – allt på ett och samma ställe

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av anpassningsalternativ kan vara lite överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här lyder en recension på G2:

Det jag gillar mest är hur flexibel den är. Du kan bokstavligen ställa in den precis som du vill, oavsett om du är en person som gillar detaljerade arbetsflöden med automatisering och anpassade fält, eller bara en enkel uppgiftslista, så passar Clickup. Jag älskar också att jag kan växla mellan olika vyer (lista, tavla, kalender osv.) beroende på vilket humör jag är på eller vilken typ av uppgift jag arbetar med. Och det faktum att dokument, mål och instrumentpaneler finns på ett och samma ställe är en livräddare. Nu slipper jag växla mellan 4–5 olika appar.

2. Buildertrend (Bäst för byggentreprenörer som hanterar projekt från försäljning till garanti)

Buildertrend är ett bra val för bostadsbyggare, renoverare och specialentreprenörer som behöver ett molnbaserat system för att hantera byggprojekt från försäljning till garanti.

Du kan skapa exakta kostnadsberäkningar som skapar tydliga förväntningar redan från början. Kommunicera smidigt med kunderna, håll tidsplanen och hantera ändringsorder smidigt för att leverera projektet i tid och inom budget.

Buildertrend integreras med viktiga tredjepartsplattformar, inklusive QuickBooks, Xero och Salesforce, vilket gör det enkelt för dig att synkronisera din ekonomi och dina CRM-data. Det erbjuder även portaler för kunder och underleverantörer för smidig kommunikation och öppenhet.

Buildertrends bästa funktioner

Förbättra samarbetet med inbyggda meddelandefunktioner, kommentarer och automatiska uppgiftsaviseringar

Automatisera godkännanden av ändringsorder och inköpsorder med digitala signaturer och spårning i realtid

Centralisera garantihanteringen genom att logga problem, tilldela reparationer och samordna med kunderna efter projektets slutförande

Begränsningar i Buildertrend

Textfältet för beskrivningar i Buildertrend kan inte ändras i storlek, vilket gör det svårt att se större mängder text på en gång (Länk)

Priser för Buildertrend

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Buildertrend

G2 : 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

En recension på Capterra säger:

Jag har använt Buildertrend i fem år nu och jag älskar det. Jag kan inte föreställa mig att arbeta som landskapsarkitekt, designer och entreprenör utan det. Jag älskar att man kan anpassa kundernas namn och lägga till så många bilder man vill. Organiseringen är verkligen fantastisk och betalningarna när de synkroniseras med QuickBooks är otroliga.

3. Fieldwire (Bäst för fältteam som behöver offlineåtkomst och uppföljning av åtgärdslistor på plats)

Fieldwire är ett verktyg för byggledning som hjälper ditt team att hålla kontakten och behålla kontrollen direkt på byggarbetsplatsen. Med sin mobilanpassade design och användarvänliga gränssnitt kan du hantera uppgifter, visa ritningar offline och få uppdateringar i realtid var du än befinner dig.

Med dess markerings- och dokumentationsverktyg kan du kommentera ritningar, bifoga foton, lägga till kommentarer och länka dokument från vilken enhet som helst.

För kvalitetskontroll låter Fieldwire dig dokumentera problem med foton och anteckningar, omvandla dem till uppgifter på en åtgärdslista och tilldela dem direkt. Med dess anpassningsbara formulär och automatiserade rapportering kan du skapa förfrågningar om information, checklistor och efterlevnadsrapporter för att hålla alla informerade.

Fieldwires bästa funktioner

Aktivera uppgiftsbaserade chattar med push-meddelanden för att påskynda beslutsfattandet

Håll koll på uppgifter, åtgärdslistor och besiktningar för att säkerställa att projektet slutförs

Skapa scheman effektivt med hjälp av lean-metoder för byggprojekt för att hålla kommande arbete samordnat och i tid

Anpassa och skapa rapporter för att dela projektets framsteg, insikter och ansvar med alla intressenter

Begränsningar i Fieldwire

Att fylla i eller anpassa dagliga rapporter kan ta längre tid på denna plattform (Länk)

Priser för Fieldwire

Grundläggande : Gratis

Pro : 54 $/månad per användare

Företag : 74 $/månad per användare

Business Plus: 104 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2 : 4,5/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fieldwire?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Fieldwire är dess mångsidighet. Det finns så mycket att hålla reda på inom byggbranschen, och Fieldwire klarar av allt. Denna app/webbplats erbjuder fantastiska funktioner som markeringar, RFI-inlämningar, fotodokumentation, filflikar för vissa formulär som du kan behöva ladda ner eller ladda upp, och mycket mer.

👀 Visste du att? På grund av låg produktivitetstillväxt har byggkostnaderna ökat med 1 till 3 procent årligen världen över utöver den allmänna inflationen. Mellan 2015 och 2023 steg byggkostnaderna med 36 procent i Europa och 52 procent i USA för icke-bostadsprojekt

Istället för att hantera kalkylblad och pappersloggar låter Contractor Foreman dig hantera hela ditt byggarbetsflöde från en enda lättanvänd plattform.

Du kan följa den dagliga aktiviteten, schemalägga arbetslag och skapa kostnadsberäkningar som direkt omvandlas till fakturor. Ditt team kan stämpla in med mobila tidkort, medan inbyggda säkerhetsverktyg som incidentrapporter och verktygslådsmöten hjälper dig att följa OSHA-kraven och minska riskerna.

En kundportal gör det möjligt att dela uppdateringar och dokument med kunderna i realtid, vilket ökar transparensen utan extra telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Det är ett utmärkt val om du är en entreprenör som söker en praktisk lösning för att hantera uppdrag, dokument, arbetskraft och kundkommunikation utan krångel med komplicerad programvara.

De bästa funktionerna i Contractor Foreman

Skicka och hantera inlämningar, såsom produktdata, prover och ritningar, för snabba och spårbara godkännanden

Spåra och planera användningen av utrustning på olika arbetsplatser, inklusive underhålls- och användningsloggar

Använd och redigera över 100 färdiga byggformulär, såsom punch lists, dagliga rapporter och panträttsförklaringar

Begränsningar för Contractor Foreman

QuickBooks-integrationen kan ibland vara opålitlig och kräva manuella ingrepp för att lösa problem (Länk)

Priser för Contractor Foreman

En 30-dagars gratis provperiod

Basic : 49 $/månad (faktureras årligen)

Standard : 79 $/månad (faktureras årligen)

Plus : 125 $/månad (faktureras årligen)

Pro : 166 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 249 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (över 310 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

En recension på Capterra säger:

Contractor Foreman har varit ett fantastiskt verktyg för att hålla mina projekt organiserade och enligt tidsplanen. Jag uppskattar verkligen hur enkelt det är att spåra dagliga loggar, hantera budgetar och kommunicera med mitt team – allt på ett och samma ställe. Gränssnittet är tydligt, funktionerna täcker mycket av det jag behöver dagligen och det sparar definitivt tid jämfört med att använda flera appar. Sammantaget är det en gedigen lösning för att hantera byggprojekt effektivt

5. Wrike (Bäst för team som behöver automatisering av arbetsflöden, översikt över uppgifter och samordning mellan team)

Inom byggbranschen kan missförstånd och manuell uppföljning snabbt driva upp kostnaderna och förstöra tidsplanerna. Wrike är en smart projektledningsplattform som löser detta genom att bryta ner barriärerna mellan fältet och kontoret och automatisera rutinmässiga processer som förfrågningar om information, godkännanden och dagliga rapporter.

Med Wrike Work Intelligence får du AI-drivna verktyg som hjälper dig att upptäcka potentiella risker, sammanfatta uppgifter och snabbt söka igenom projektdokument. Du kan också anpassa objekttyper efter dina specifika behov. Oavsett om det gäller felrapporter, ändringsorder eller säkerhetsrapporter anpassar sig plattformen efter ditt sätt att arbeta.

Wrikes bästa funktioner

Skapa intagsformulär för att automatisera ansökningar om tillstånd, anbud eller utrustning

Tilldela uppgifter som förberedelse av byggplatsen eller inspektioner till flera team eller faser med korsmärkning

Använd ritningar som mallar för återkommande bygg- eller renoveringsprojekt för ett konsekvent utförande

Wrike-begränsningar

Vissa användare rapporterar att plattformens stora mängd aviseringar kan leda till att viktiga uppgifter eller meddelanden missas (Länk)

Priser för Wrike

Gratis för alltid

Team : 10 $/månad per användare

Företag : 25 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En recension på G2 säger:

Det är ett utmärkt verktyg som används för att hantera individuellt arbete och teamarbete. Det har ett mycket enkelt och intuitivt grafiskt gränssnitt som gör det möjligt att hantera dagliga uppgifter och projekt. Tilldela ansvariga, det går även att lägga till en beskrivning till uppgiften samt ange start- och slutdatum. Det ger fullständig kontroll över pågående uppgifter, väntande uppgifter, slutförda uppgifter, avbrutna uppgifter osv.

6. Asana (Bäst för strukturerad uppgiftshantering, rollbaserad åtkomst och arbetsbelastningsbalansering)

Att samordna byggprojekt kräver mer än bara att hålla koll på uppgiftsfördelningen. Det kräver ett system som med precision kan hantera föränderliga tidsplaner, komplexa teamstrukturer och viktig dokumentation.

Asanas funktioner för team- och gästhantering gör det möjligt för dig att samarbeta smidigt med interna team, underleverantörer och kunder utan att kompromissa med känslig information. Du kan tilldela roller, kontrollera åtkomst och effektivisera kommunikationen genom att endast dela relevanta uppgifter eller projekt med externa intressenter.

Arbetsbelastningsvyn hjälper byggprojektledare att förebygga utbrändhet genom att visa varje teammedlems arbetsbelastning för alla aktiva byggprojekt, vilket möjliggör justeringar i realtid. Med anpassade formulär kan du samla in strukturerad information som RFI:er eller inspektionsförfrågningar. Dessutom kan du med mallar och paket standardisera projektfaser som grundläggning, stomarbete, MEP och ytbehandlingar på varje ny byggarbetsplats.

Asanas bästa funktioner

Koppla uppgifter till övergripande mål och syften för att skapa fokus och ansvarsskyldighet

Se ett obegränsat antal projekt eller portföljer på ett och samma ställe med uppdateringar i realtid

Visualisera viktiga nyckeltal och framsteg som tidsplaner, budgetar och slutförda uppgifter med diagram i realtid

Asanas begränsningar

Vissa användare rapporterar att det nya AI Studio är begränsat och ofta kräver en komplex konfiguration för grundläggande uppgifter, vilket gör manuellt arbete mer effektivt (Länk)

Asanas priser

Privat: Gratis

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerad : 30,49 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2 : 4,4/5 (över 12 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En recension på Capterra säger:

Det är det bästa projektledningsverktyget jag har använt som effektivt samlar projektmålen på ett ställe så att alla kan samarbeta enligt tidsplan och korrekt arbetsflöde. Jämfört med konkurrenterna är Asana extremt lätt att använda och låter oss snabbt skapa separata arbetsytor för att organisera uppgifter och generera produktivitetstips.

7. Zoho Projects (Bäst för Zoho-användare som söker detaljerad uppföljning, rapporter och strukturerad planering)

Zoho Projects är ett molnbaserat projektledningsverktyg som hjälper dig att skapa ordning i det kaos som präglar det dagliga byggarbetet.

Så här fungerar det: Samarbetet förblir tydligt och direkt med Feeds, som visar en tidslinje i realtid med uppdateringar och kommentarer om uppgifter. Meddelanden varnar omedelbart teammedlemmarna när de tilldelas arbete eller nämns. För snabba förtydliganden håller chattfunktionen (Discuss) konversationerna fokuserade och direkt kopplade till ditt projekt.

Ditt team kan logga dagliga arbetstimmar för olika uppgifter med hjälp av tidrapporter, medan arbetsbelastningsrapporter visar vem som är över- eller underutnyttjad för att hjälpa till att balansera arbetsuppgifterna. Timers spårar den faktiska tiden som läggs på specifika jobb, såsom betonggjutning eller elinstallationer, vilket ger exakta projektdata för produktivitetsanalys och kostnadskontroll.

Zoho Projects bästa funktioner

Skicka in, följ upp och lösa problem på byggarbetsplatsen, såsom säkerhetsrisker, utrustningsfel eller förseningar i tillståndsprocessen, med hjälp av modulen Issues

Planera projekt på ett överskådligt sätt genom att dela upp arbetet i faser, uppgiftslistor, uppgifter och deluppgifter

Övervaka framsteg och identifiera flaskhalsar med detaljerade rapporter och diagram

Begränsningar i Zoho Projects

Länk) Det finns inte många integrationer med verktyg utanför Zoho-ekosystemet (

Vissa uppgifter kräver för många klick för att slutföra, vilket gör navigeringen mindre effektiv (Länk)

Priser för Zoho Projects

Gratis provversion tillgänglig

Premium : 5 $/månad per användare

Enterprise : 10 $/månad per användare

Projects Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (över 480 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 810 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Projects?

En recension på Reddit säger:

Jag har använt Zoho Projects i ungefär ett år nu, och överlag är det ett bra verktyg för uppgifts- och projektledning. Integrationen med andra Zoho-appar är smidig, vilket är ett stort plus om du redan befinner dig i Zoho-ekosystemet

8. Trello (Bäst för enkel, visuell uppgiftshantering med hjälp av Kanban-inspirerade tavlor och checklistor)

Trello är ett visuellt projektledningsverktyg som låter dig organisera bygguppgifter med hjälp av ett enkelt kort- och tavelsystem baserat på Kanban-metoden. Du kan skapa tavlor för varje byggarbetsplats, med listor som förberedelser inför byggstart, tillstånd och inspektioner, pågående jobb, schemaläggning av underleverantörer och färdigställningslista.

Varje kort kan representera en uppgift som ”Gjutning av grund”, ”Råinstallation av el” eller ”Slutbesiktning av VVS” med förfallodatum, bilagor (som ritningar eller tillstånd), tilldelade medarbetare och checklistor för att följa framstegen steg för steg.

För att arbeta effektivt kan du automatisera repetitiva administrativa uppgifter med Butler-automatisering. Till exempel kan du flytta kort till listan ”Klar för besiktning” när checklistorna för överlämning av byggprojektet är klara, eller automatiskt tilldela uppgifter till hantverkare när en tidigare fas markeras som klar.

Trellos bästa funktioner

Använd Power-Ups för att koppla ihop Google Drive för ritningar och Kalender för byggscheman

Spegla en uppgift över flera tavlor med synkronisering av uppdateringar i realtid

Konvertera meddelanden från verktyg som Slack eller e-post direkt till användbara Trello-kort

Trellos begränsningar

Du kan inte skapa beroenden mellan uppgifter eller följa framstegen i detalj, vilket kan göra det svårt att hantera komplexa projekt (Länk)

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard : 6 $/månad per användare

Premium : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Trello

G2 : 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En recension på Reddit säger:

Jag tycker att Trello är användbart för att få en överblick över de projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att styrkan med Trello är att det är väldigt enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan användas till nästan vad som helst där man behöver organisera information.

9. TeamGantt (Bäst för visuella planerare som förlitar sig på Gantt-diagram och baslinjer med dra-och-släpp-funktion)

Om du letar efter ett enkelt sätt att hantera tidsplaner för byggprojekt utan att drunkna i kalkylblad, ger TeamGantt dig den kontroll och översikt du behöver.

Du kan planera varje fas av ditt byggprojekt med hjälp av Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion, samtidigt som du växlar mellan kalender-, lista- och Kanban-vyer beroende på vad som fungerar bäst för dig och ditt team. Allteftersom projektet fortskrider kan du följa den faktiska utvecklingen jämfört med din ursprungliga plan, upptäcka förseningar i ett tidigt skede och använda verktyg som baslinjer och kritiska vägar för att hålla tidsplanen.

TeamGantt hjälper dig också att hålla koll på timmar och budgetar med inbyggd tidrapportering och kostnadsbaserad schemaläggning. Alla viktiga dokument, från tillstånd och specifikationer till ändringsorder och avslutningsdokument, lagras i din projektplan så att allt förblir organiserat och tillgängligt.

TeamGantts bästa funktioner

Lägg till kommentarer direkt i ett projekt eller en uppgift för att hålla kommunikationen tydlig och fokuserad

Synkronisera med Procore med ett enda klick för att säkerställa att uppdateringar flödar smidigt mellan dina kontorsverktyg och TeamGantt-schemat

Få tillgång till de senaste filerna, konversationerna och uppdateringarna direkt från ditt Gantt-diagram online

Begränsningar i TeamGantt

Anpassningsmöjligheterna för Gantt-diagram är ganska begränsade (Länk)

Vissa användare rapporterar att det är lite krångligt att redigera flikar och skapa grupper och att det kunde vara mer användarvänligt (Länk)

Priser för TeamGantt

Gratisabonnemang tillgängligt för personliga projekt

Pro : 59 $/månad per projektledare

Obegränsat allt: Anpassad prissättning

Byggbranschutgåva: Boka en konsultation

Betyg och recensioner för TeamGantt

G2 : 4,8/5 (över 890 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TeamGantt?

En recension på G2 säger:

TeamGantt gör det möjligt för flera medarbetare att interagera i realtid och tillsammans visualisera framstegen. Den hastighet med vilken jag kan organisera uppgifter, sätta prioriteringar och ändra deadlines är en avgörande skillnad när det gäller att planera aktiviteter som hela teamet kan förstå

10. Procore (Bäst för kommersiella projekt som kräver heltäckande hantering och AI-drivna insikter)

Till skillnad från många plattformar som endast fokuserar på dokumentlagring eller grundläggande samordning erbjuder Procore en helt integrerad, AI-driven lösning för byggledning som är utvecklad för komplexa kommersiella projekt.

Du kan hantera förfrågningar om information, inlämningar, ändringar, budgetar och tidsplaner på ett och samma ställe. Programvarans AI-motor lyfter fram potentiella risker, upptäcker saknade eller försenade inlämningar och hjälper till att jämföra specifikationer eller dokument för att upptäcka inkonsekvenser tidigt i processen. Du kan till och med ställa frågor i klartext, som ”Var har vi överskridit budgeten?”, och få svar direkt.

Dessutom kan du med arbetskostnadsberäkning i realtid, visning av 3D-modeller direkt i webbläsaren och anpassningsbara rapporteringspaneler hålla koll på alla delar av projektet.

Procore – de bästa funktionerna

Använd Assist, Procore:s AI-verktyg, för att snabbt söka efter förfrågningar, ritningar och dokument inom plattformen

Automatisera repetitiva uppgifter som dagliga loggar och skapande av inlämningar med hjälp av anpassade AI-agenter

Integrera smidigt med över 400 appar från tredje part, inklusive QuickBooks, Sage, Bluebeam och Microsoft 365

Begränsningar i Procore

Export av inlämningar och förfrågningar har begränsad formatering, vilket påverkar hur dokumenten ser ut när de delas externt (Länk)

Priser för Procore

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Procore

G2 : 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

En recension på G2 säger:

Procore är den mest användarvänliga programvaran för byggledning som jag någonsin har använt. Det är enkelt att mata in information och enkelt att distribuera den. Genom att ange nyckelpersoner för projekten distribueras informationen automatiskt till alla, vilket eliminerar de utelämningsfel som ofta uppstår när man använder andra appar

11. Methvin (Bäst för kalkylerare och projektledare som fokuserar på anbud, materialberäkningar och budgetkontroll)

Methvin är skräddarsytt för företag inom kommersiellt byggande och renovering och gör kostnadskontroll, budgetering och rapportering i realtid enkelt.

En utmärkande funktion i systemet för kostnadsberäkning och projektkostnadshantering är möjligheten att skapa och följa upp budgetprognoser samt omedelbart jämföra beräknade kostnader med faktiska kostnader. Du kan även hantera anbud från underleverantörer på en och samma centraliserade plattform, eftersom det sparar tid och minskar risken för fel att kontrollera utgifter utan ständiga manuella uppdateringar.

Denna programvara för kostnadsberäkning inom kommersiellt byggande stöder även automatiserad hantering av ändringsorder, integrerad dokumentkontroll och anpassningsbara rapporteringspaneler. Detta gör den särskilt lämplig för medelstora till stora generalentreprenörer som fokuserar på komplexa projekt med flera intressenter.

Methvins bästa funktioner

Kontrollera användarnas åtkomst för att skydda känslig information och samtidigt säkerställa ett smidigt samarbete

Identifiera kritiska uppgifter med Methvins Gantt-schemaläggare genom att markera uppgiftsvägar

Förenkla kvantitetsberäkningen med snabb och exakt uppmätning av DWG-, DXF- och PDF-filer. Mät i brittiska eller metriska mått och spåra material med fullständig processinsyn

Begränsningar i Methvin

Saknar smidig integrationsförmåga med olika äldre system, GIS-verktyg, tillgångsregister och plattformar för finansiell rapportering (Länk)

Priser för Methvin

Gratis för alltid

Företag : 27 $/månad

Enterprise: 179 $/månad

Betyg och recensioner för Methvin

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Methvin?

En recension på Capterra säger:

Det jag gillar mest med Methvin Takeoff är att det är väldigt smidigt och effektivt när det gäller tid och resultat. Det hjälper dig att bli mer organiserad och hantera dina projekt på ett bra sätt

12. PlanGrid (Bäst för fältteam som behöver komma åt och markera ritningar och skisser i realtid)

Obs! PlanGrid drivs nu under namnet Autodesk Build som en del av Autodesk Construction Cloud. Även om många team fortfarande använder det gamla namnet ”PlanGrid” hänvisas nya användare till Autodesk Build för löpande uppdateringar och support.

PlanGrid är ett intuitivt verktyg för produktivitet inom byggbranschen som gör hanteringen av ritningar och samarbetet på fältet enkelt och effektivt för dig. Det är utformat för att ge dig snabb tillgång till uppdaterade ritningar och erbjuder ritningsuppdateringar i realtid, versionshantering och enkla markeringar (allt tillgängligt från vilken enhet som helst).

Dess kraftfulla fältrapporter och punch list-funktioner hjälper dig att spåra och lösa problem snabbare. Även om PlanGrid inte hanterar fullständig projektredovisning eller schemaläggning, håller det ditt team uppdaterat om planer och platsdata.

Dessutom integreras den smidigt med Autodesks BIM 360 och andra populära verktyg, så att dina arbetsflöden förblir sammanlänkade.

PlanGrids bästa funktioner

Ladda upp aktuella ritningar snabbt med automatisk arknummerering och revisionsspårning

Tilldela uppgifter och använd grundläggande markeringsverktyg som är direkt kopplade till kalkylblad

Bifoga foton och videor till uppgifter och förfrågningar för bättre sammanhang och kommunikation

Begränsningar i PlanGrid

Sammanställer inte alla anteckningar och kommentarer på en enda sida för att generera de slutgiltiga as-built-dokumenten (Länk)

Priser för PlanGrid

Pris per användare: 136 $/månad per användare

Pris för obegränsat antal användare: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för PlanGrid

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

13. Jira (Bäst för team som använder agila arbetsflöden och behöver detaljerad uppgiftsuppföljning)

Jira, utvecklat av Atlassian, är ett projektledningsverktyg som började med ärendehantering och har vuxit till en flexibel plattform som används inom olika branscher, däribland byggbranschen.

Inom byggbranschen kan Jiras Scrum-tavlor hjälpa dig att dela upp stora uppgifter som schaktning, stomarbete eller efterarbete i tidsbegränsade faser, vilket hjälper ditt team att hålla fokus. För pågående processer som tillståndsgodkännanden, inspektioner eller materialleveranser låter Kanban-tavlor dig flytta uppgifter genom anpassade steg som planering, pågående och klart.

Allteftersom arbetet fortskrider hjälper tidslinjevyn dig att planera viktiga aktiviteter, identifiera beroenden mellan uppgifter och justera planer vid behov. För att hålla allt på rätt spår ger inbyggda rapporter som sprintrapporter, burndown-diagram och release-burndown dig realtidsinsyn i vad som är klart, vad som är försenat och vad som behöver uppmärksammas härnäst.

Jiras bästa funktioner

Automatisera uppgifter med kodfria regler för att tilldela arbete, uppdatera status och skicka aviseringar

Samarbeta direkt med hjälp av kommentarer och @-taggar kopplade till varje uppgift

Hantera användarbehörigheter för att styra vem som kan visa eller redigera projektdetaljer

Jiras begränsningar

Verktyg för roadmapping är enkla och saknar den djupgående analys som krävs för effektiv strategisk planering (Länk)

Priser för Jira

Gratis för alltid

Standard: 8 $/månad per användare

Premium: 14 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira

G2 : 4,3/5 (över 6 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En recension på TrustRadius säger:

Det är en livräddare för mig att använda JIRA eftersom det låter mig planera vilket projekt som helst och följa upp det med den samarbetsfunktion som programmet erbjuder. Dessutom är det otroligt användbart när det gäller epics, serviceförfrågningar och incidenter. Därför skulle jag säga att min erfarenhet av att använda JIRA överlag har varit exceptionell

Ta full kontroll över dina byggprojekt med ClickUp

Projektledning inom byggbranschen är inte enkelt. Deadlines glider. Budgetar överskrids. Team tappar fokus på vad som ska hända härnäst. Men här är sanningen. Inget av detta behöver vara din verklighet.

ClickUp förändrar ditt sätt att arbeta genom att fungera som din projekts centrala knutpunkt. Uppföljning av uppgifter och anpassningsbara statusar som håller koll på varje detalj. Gantt-diagram som belyser risker innan de blir katastrofer. Samarbete i realtid som gör att kontoret och fältet arbetar som en enhet. Och en mobilapp som låter ditt team uppdatera framstegen utan att missa ett ögonblick.

Om du vill sluta reagera och börja styra dina projekt ger ClickUp dig möjligheten att göra just det. Är du redo att ta kontrollen och bygga smartare? Prova ClickUp gratis idag och upptäck hur smidigt projektledning för byggprojekt kan vara.