De 10 bästa programvarorna för byggkostnadsberäkning 2025

Felaktiga byggkostnadsberäkningar kostar 3 % av projektets vinst och minskar samtidigt framtida projektvinstfrekvensen med 30 %.

Gamla metoder för kostnadsberäkning kan vara felaktiga på grund av opålitliga data, mänskliga fel och bristande ansvarstagande.

Programvara för byggkostnadsberäkning eliminerar gissningar. Den är utvecklad med modern teknik och hjälper till att beräkna exakta kostnader, effektivisera processer och minska kostsamma budgetfel.

Kalkylprogram för byggbranschen använder maskininlärning, visualiseringselement och realtidsdata för att hjälpa dig att beräkna exakta kostnader för dina byggprojekt.

Det finns dock ingen universallösning som passar alla.

I den här artikeln tittar vi på de bästa verktygen för byggkostnadsberäkning och går igenom deras viktigaste funktioner, begränsningar, priser och produktrecensioner. ?

Vad ska du leta efter i programvara för byggkostnadsberäkning?

Tänk på dessa faktorer när du väljer ett program för kostnadsberäkning för byggprojekt:

Prisvärd: Leta efter programvara som passar din budget. Eftersom det är en betydande investering bör du bestämma hur mycket du vill investera i programvaran och välja ett prisvärt verktyg.

Noggrannhet och effektivitet: Välj ett program som är tillförlitligt och erbjuder mycket noggranna byggkostnads- och projektberäkningar, inklusive arbetskraft, material och andra utgifter.

Användarvänligt gränssnitt: Se till att programvaran för byggkostnadsberäkning är lätt att navigera och förstå. Ett lättanvänt verktyg minskar utbildningstiden och eliminerar behovet av extern teknisk support.

Integration: Leta efter beräkningsprogramvara som integreras sömlöst med dina befintliga appar och system, inklusive projektledningsverktyg och bokföringsprogram.

Skalbarhet: Välj ett verktyg som kan skalas upp i takt med din verksamhet och effektivt hantera mer omfattande projekt och en växande kundkrets.

Även om flera ERP-program för byggkostnadsberäkning kan vara fördelaktiga, kan det vara svårt att hitta rätt program.

Här är en lista över de bästa programvarorna för byggkostnadsberäkning som snabbar upp processen. ?

De 10 bästa programvarorna för byggkostnadsberäkning att använda 2024

Här är funktionerna, användarrecensioner, begränsningar och priser för de bästa programvarorna för kostnadsberäkning som finns tillgängliga.

1. Contractor Foreman

Contractor Foreman är en fullfjädrad programvara för bygghantering. Den erbjuder verktyg och över 35 funktioner som hjälper dig att hantera anbud, kostnadsberäkningar och personal – allt under ett och samma tak.

Detta är ett prisvärt och användarvänligt program för att skapa byggkostnadsberäkningar. Programvaran för byggkostnadsberäkning är känd för att användas av entreprenörer i över 75 länder.

Använd beräkningsprogramvaran på webben eller med iOS- och Android-apparna – utan begränsningar för enheter.

Contractor Foremans bästa funktioner

Få fullständig insyn i projektets framsteg via Kanban och listvyer.

Anpassa försättsblad genom att lägga till referenser, detaljer och anpassade data.

Använd färdiga kostnadsberäkningsmallar för att skapa offerter snabbt och effektivt.

Få tillgång till en kostnadsdatabas i realtid med de senaste material- och arbetskraftspriserna.

Få aviseringar i realtid när beräkningar levereras, öppnas och klickas på.

Integrera med populära verktyg som Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier och många fler.

Begränsningar för entreprenörsförmän

Begränsade möjligheter att organisera beräkningar och projekt

Mobilappens funktioner är inte lika intuitiva som webbplatsen.

Saknar revisionsregister för beräkningar

Priser för entreprenörsförmän

Gratis: 30 dagar

Grundläggande: 79 $/månad

Standard: 125 $/månad

Plus: 166 $/månad

Pro: 249 $/månad

Obegränsad: 49 $/månad

Betyg och recensioner från entreprenörsförmän

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 630 recensioner)

2. Buildertrend

Buildertrend använder felfria, agila beräkningstekniker för noggranna kostnadsberäkningar via fördefinierade beräkningar och formler. Det är bäst för att skapa planer för bostadsbyggande och beräkna byggkostnader, vilket gör det till ett populärt val bland husbyggare, specialentreprenörer och renoverare.

Buildertrend ger noggranna jobbkostnader med kostnadsuppföljning i realtid. Automatiserade offerter eliminerar dubbla inmatningar, vilket hjälper dig att snabbt och enkelt skapa detaljerade offerter för dina kunder.

Buildertrends bästa funktioner

Välj bland färdiga beräkningsmallar för att påskynda anbudsprocessen.

Mät och kvantifiera material med lättanvända avräkningsfunktioner.

Lagra material- och arbetskostnader i en personlig kostnadsdatabas

Skapa professionella anbud

Använd detaljerade kostnadsfördelningar, kostnadsövervakning i realtid och möjligheten att justera resurser effektivt.

Begränsningar för Buildertrend

Användargränssnittet är inte imponerande, funktionerna och resurserna är svåra att navigera i.

Inga alternativ för automatisk sparning och redigering i Word och Excel raderar ibland all data.

Buildertrend-priser

Gratis: Obegränsat

Grundläggande: 19 $/månad

Tillväxt: 39 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

3. Stack

Stack är ett molnbaserat program för projektledning inom byggbranschen. Från kostnadsberäkningar till avslutning erbjuder verktyget alla bygglösningar du behöver för att effektivisera kostnadsberäkningsprocessen.

Dessutom förenklar Stack kostnadsberäkningen för komplexa projekt med hjälp av intuitiva verktyg för mätning, beräkning och offerter. Det erbjuder också praktiska automatiseringsverktyg för att automatisera repetitiva uppgifter som att uppdatera databaser, räkna och göra beräkningar åt dig.

Jämfört med andra oflexibla verktyg för byggkostnadsberäkning erbjuder Stack många anpassningsalternativ så att du kan konfigurera programvaran efter ditt företags behov.

Ytterligare poäng till Stacks centraliserade projekthubb för hantering, spårning och kommunikation med alla interna och externa intressenter.

Bästa funktionerna

Få exakta mätningar med specialverktyg för att mäta area, linjär längd, båge, lutning, antal och volym.

Skapa förslag som speglar varumärket med logotyp, villkor, omfattning och andra detaljer.

Använd fördefinierade eller anpassade bibliotek för att enkelt skapa fakturor för artiklar, material och monteringar.

Skapa rapporter med anpassningsbara datapunkter som plan, kostnadstyp eller andra etiketter.

Få tillgång till ett omfattande mallbibliotek för byggbranschen så att du snabbt kan komma igång.

Begränsningar för stackar

Objekt och sammansättningar kan inte flyttas till en ny plats efter att de har skapats.

Programvaran kan bli långsam när du arbetar med stora datamängder.

Stackprissättning

Startpris: 2 999 $/år

Grow: 1 899 $/år

Bygg: Anpassad prissättning

Stack-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

4. Tydliga kostnadsberäkningar

Clear Estimates är ett lättanvänt program för byggkostnadsberäkning. Det har över 130 färdiga mallar för vanliga utrymmen som kök, badrum, garage och mycket mer.

Du kan anpassa mallarna genom att lägga till eller ta bort specifika delar. Clear Estimates tillhandahåller tusentals förinstallerade block med regionalt korrekta material- och arbetskostnader.

Dra dem helt enkelt till din mall för att skapa kostnadsberäkningar som är specifika för din kunds plats. Du får prisdata för över 400 olika områden i USA, som uppdateras kvartalsvis.

Clear Estimates bästa funktioner

Få snabb och pålitlig support under byggkostnadsberäkningen.

Få tillgång till över 160 beräkningsmallar kategoriserade efter olika områden.

Tillgång till en databas med över 10 000 prisposter (uppdateras kvartalsvis)

Spara tid på att sammanställa innehåll med professionella mallar för offerter.

Begränsningar för Clear Estimates

Riktar sig främst till den amerikanska marknaden.

Det är svårt att lägga till moms på en kostnadsberäkning.

Tydliga priser för kostnadsberäkningar

Gratis: 30 dagar

Standard: 79 $/månad

Pro: 119 $/månad

Franchise: 249 $/månad

Clear Estimates-betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

5. Procore

Procore erbjuder ett omfattande verktygsset för att effektivisera arbetsflödena före byggstart, såsom hantering av ritningar, kostnadsberäkningar, anbud och budgetar.

Precis som Stack erbjuder Procore rätt beräkningsverktyg och anpassningsalternativ för att utföra mängdberäkningar, kostnadsberäkningar och professionella offerter.

Procore har hjälpt till i över 1 000 000 projekt i 150 länder för ledande företag som Honeywell, Brookfield Properties och många fler.

Procore bästa funktioner

En centraliserad instrumentpanel för att hantera alla dina aktiviteter före byggstart.

Samarbeta med projektets intressenter med hjälp av 2D- och 3D-modeller i realtid.

Integrera med över 500 appar för att arbeta på det sätt du vill.

Skapa symboligenkänningar som är redo för uppskattning med AI Auto Count på några sekunder.

Ett mobilanpassat gränssnitt med dedikerade iOS- och Android-appar.

Automatisk kostnadsberäkning för material och arbetskraft

Procore-begränsningar

Programvaran har en brant inlärningskurva.

Priserna är olämpliga för privata entreprenörer eller små till medelstora byggföretag.

Procore-priser

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 600 recensioner)

6. Buildsoft

Med Buildsofts plattform Cubit Estimating kan du integrera kostnadsberäkningar och uppskattningar i en enda smidig process.

Den flexibla centraliserade plattformen låter dig skapa kostnadsberäkningar snabbt och exakt. Du hittar intelligenta verktyg som 3D- eller BIM-modellinspektioner, jobbanalys, dynamiska prislistor och mycket mer för att förenkla kostnadsberäkningen.

Du kan också spara prisuppgifter som mallistor och kontrollera jobbpriserna för att säkerställa noggrannhet och lönsamhet. Skapa malljobb med vanliga yrken och artiklar för att effektivisera framtida kostnadsberäkningar.

Buildsofts bästa funktioner

En enda vy för att hantera alla dina byggkostnadsberäkningar och projekt

Korskontrollera beräkningar med hjälp av interaktiva 3D- eller BIM-modeller.

Skapa nya beräkningar med hjälp av prislistmallar

Aktivera synkronisering i realtid mellan mallprislistor, jobb och befintliga kostnadsberäkningar.

Använd arbetsflödet för jobbrevisioner för att hantera ändringar i jobb, kostnadsberäkningar eller projekt på ett effektivt sätt.

Buildsofts begränsningar

Saknar adekvata inlärningsresurser för nya användare

Användarna har svårt att ändra kostnader och priser.

Buildsoft-priser

Standard: 180 $/månad

Professional: 240 $/månad

Företag: 270 $/månad

Buildsoft-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. PlanSwift

PlanSwift, ett molnbaserat program för byggkostnadsberäkning, gör din kostnadsberäkningsprocess snabb, bekväm och papperslös. Det kan enkelt anpassas efter dina specifika affärsbehov.

PlanSwift kan användas i praktiskt taget alla branscher med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och funktioner som kan aktiveras med ett enda klick. Oavsett om det gäller kommersiella eller bostadsfastigheter erbjuder plattformen specialanpassade verktyg för att generera exakta kostnadsberäkningar.

PlanSwifts bästa funktioner

Använd areal- och linjära verktyg för att beräkna kvadratmeter eller ytor, enkla mätningar med pek-och-klicka-funktion.

Funktioner Single Click Takeoff för att mäta oregelbundna eller böjda ytor

Få tillgång till dynamiska kostnadsprognoser som uppdateras i takt med förändringar i arbets- eller materialkostnader.

Släpp fördefinierade anpassade sammansättningar på din start för automatisk räkning, beräkningar och uppskattningar.

PlanSwifts begränsningar

Ingen inbyggd molnsynkronisering eller fildelning

Ibland långsam och laggig med lång renderingstid

PlanSwift-priser

Gratis: 14 dagar

Professional: 1749 $/år

PlanSwift-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 350 recensioner)

8. HeavyBid

HeavyBid har förtroendet hos över 50 000 kostnadsberäknare och är ett av de snabbaste och mest exakta programmen för kostnadsberäkning inom anläggningsbranschen. Med programmet kan du importera artiklar från DOT-webbplatser för att minska tiden som läggs på kostnadsberäkning.

HeavyBid använder externa beräkningsprogram och matar in data för att skapa projektberäkningar.

HeavyBid gör det också enkelt att dubbelkolla beräkningar med checklistor och granskningsverktyg som granskar varje kostnad och pris i detalj. Detta förklarar varför det är förstahandsvalet för 44 av de 50 största ENR-entreprenörerna inom tungt anläggningsarbete.

HeavyBids bästa funktioner

Anslut till över 30 redovisningssystem, inklusive Vista, Quickbooks, Sage 300, etc.

Aktivera automatisk synkronisering för att undvika dubbelinmatning i beräkningsflödet.

Skapa anpassningsbara offerter

Stöder import och export av data från Primavera eller Microsoft Project.

Gör det möjligt för flera beräknare att samarbeta i realtid på projekt.

Begränsningar för HeavyBid

Dyrt att köpa och underhålla

Begränsade rapporteringsfunktioner

Priser för HeavyBid

Anpassad prissättning

HeavyBid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

9. Estimator360

Estimator360 är ett robust program för byggkostnadsberäkning och hantering med inbyggda byggberäkningar och regelsatser som underlättar kostnadsberäkningen.

Med Estimator360 kan du också skapa detaljerade materiallistor, inklusive arbetskraft, material och andra väsentliga byggkostnader. Dessa listor kan delas med leverantörer och underleverantörer samtidigt som en enda källa till information bibehålls.

Estimator360:s bästa funktioner

Erbjuder obegränsade sammansättningar med avancerade byggberäkningar och regelsatser.

Anpassa och skala sammansättningar med hjälp av egenutvecklad teknik som Build Options och Intelligent Ratios.

Har automatiserade arbetsflöden för att konvertera beräkningar till offerter med ett klick.

Välj mellan över 70 projektmallar eller skapa egna mallar.

En mobilplattform med dedikerade appar för iOS- och Android-användare.

Begränsningar för Estimator360

Svårt att integrera med programvara från tredje part

Applikationen har ibland tekniska problem och måste installeras om.

Priser för Estimator360

Ett enkelt paket: 369 $/månad

Betyg och recensioner för Estimator360

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Sage Estimating

Sage Estimating hjälper dig att vinna fler anbud med precision och minskar starttiden genom att hämta 2D- och 3D-detaljer med ett enda klick. Du kan överföra denna information till programvaran snabbt och exakt.

Den är integrerad med Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction och Real Estate för att förenkla export av budgetar, inköpsorder och underleverantörskontrakt. Användningen av programvaran Sage Estimating löser också problemet med dataduplicering.

Sage Estimating bästa funktioner

Förenkla beräkningsprocessen med verktyg för 2D- och 3D-beräkningar.

Maximera hastigheten och effektiviteten med automatisk överföring av beräkningsdata.

Förenkla samarbetet med smidiga integrationer med andra applikationer.

Begränsningar i Sage Estimating

Det är inte särskilt användarvänligt och har en inlärningskurva.

Misslyckas med att skapa specifikationsdrivna startsystem

Priser för Sage Estimating

Gratis: 30 dagar

Betyg och recensioner av Sage Estimating

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,1/5 (över 70 recensioner)

Dessa byggverktyg kan hjälpa dig att ta fram exakta kostnadsberäkningar för byggprojekt, och ClickUp kan vara din hjälpreda för att hantera dessa projekt på ett smidigt sätt.

ClickUps projektledningsverktyg för byggbranschen hjälper kalkylerare, entreprenörer och småföretagare att hantera och samarbeta i byggprojekt, spåra beroenden, hantera offerter och mycket mer.

Planera och genomför dina byggprojekt enkelt med hjälp av ClickUps verktyg för byggprojektledning.

Välj mellan över 10 vyer och ClickUps mallar för byggledning för att hantera projekt snabbt.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för byggledning hjälper dig att hantera alla dina byggprojekt på ett och samma ställe med fördefinierade vyer, anpassade statusar, anpassade fält, dokument och mycket mer.

ClickUp erbjuder också obegränsat antal användare och uppgifter, helt gratis. Vill du ha koll på allt? Integrera spårning i realtid i din verksamhet så att du aldrig missar en uppdatering.

ClickUps bästa funktioner

Beräkna kostnader: Beräkna uppskattningar för order, kvantiteter, material och arbetskostnader med hjälp av beräkningar och anpassade formler.

Hantera projekt: Använd ClickUps projektledningsverktyg för företag, med funktioner som automatisering och resurshantering.

Tidsberäkning: Beräkna hur lång tid varje uppgift kommer att ta med hjälp av tidsberäkningar.

Prioritering av uppgifter: Använd uppgiftsberoenden för att prioritera och slutföra uppgifter i ordning.

Samarbete i realtid: Skapa kunskapsbaser och samarbeta med team i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Det finns (för närvarande) ingen tabellvy i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsad plan: 7 $/månad

Affärsplan: 12 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Använd ClickUp för att göra bättre byggkostnadsberäkningar

Kalkylprogram för byggbranschen är avgörande för att vinna fler projekt, minimera kalkyltiden och göra kalkylerna mer exakta.

Undvik att förlora affärer på grund av långsamma, felbenägna manuella beräkningar – rätt programvara ger dig snabbhet och precision.

Med ClickUp vid din sida blir hanteringen av byggprojekt smidigare än någonsin.

Registrera dig för ClickUp idag för att dra nytta av dess mallar för byggledning, obegränsad användning och smidigt samarbete.