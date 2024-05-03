10 kostnadsfria mallar för tidsrapporter för tidsregistrering

Vi känner alla till problemet. Timmarna smälter samman i ett svart hål av projekt, och fakturerbar tid blir ett gissningsspel. Men vi har lösningen. Säg adjö till manuell tidrapportering och öka din effektivitet med vår samling av 10 gratis mallar för tidrapportering för byråer!

Oavsett om du leder en kreativ byrå eller en HR-avdelning, finns dessa mallar till för att göra ditt liv enklare.

Använd dem för att övervaka timmar, hantera närvaro och öka produktiviteten utan ansträngning. Låt inte tiden rinna iväg – utforska och ladda ner våra kostnadsfria mallar för tidrapporter redan idag och ta kontroll över din schemaläggning. ?️

Vad är mallar för tidsrapporter för byråer?

Mallar för tidrapporter för byråer är standardiserade dokument som är utformade för att spåra de timmar som anställda inom en byrå har arbetat. Dessa mallar innehåller vanligtvis fält där anställda kan ange start- och sluttider för varje arbetsdag, tillsammans med de raster de tar.

Mallarna för tidrapporter för byråer kan också innehålla fält för projekt- eller kundnamn, uppgiftsbeskrivningar och totalt antal arbetade timmar. De används för att övervaka medarbetarnas produktivitet, fördela resurser effektivt och säkerställa korrekt lönehantering.

Vad kännetecknar en bra mall för tidrapporter för byråer?

En bra mall för tidsrapporter för byråer låter dig spåra anställdas arbetstimmar och uppgifter på ett effektivt och korrekt sätt.

Det borde vara:

Användarvänligt: Det ska göra det enkelt för anställda att ange sina arbetstimmar och relevant information.

Anpassningsbar: Den ska göra det möjligt för dig att anpassa den efter olika projekt- eller kundbehov.

Lätt att förstå: Tydlig organisation och layout är viktigt för att informationen ska vara lätt att läsa.

Bra mallar för tidrapporter bör också kunna integreras med befintliga system för lönehantering och projektledning, vilket förenklar administrativa uppgifter.

10 mallar för tidrapporter för byråer att använda

Låt oss titta på de 10 bästa gratis mallarna för tidrapporter:

1. ClickUp-mall för tidrapportering för konsulter

Ladda ner denna mall Övervaka fakturerbara timmar noggrant med ClickUp-mallen för tidrapportering för konsulter.

ClickUp Consultant Time Tracking Template hjälper din organisation att effektivt övervaka konsulternas arbetstid och tillhörande löner. Konsulter kan använda den för att övervaka fakturerbara timmar, spåra uppgiftsframsteg och samarbeta med flera kunder i realtid.

Denna mall för tidrapportering erbjuder flera fördelar, bland annat en tydlig översikt över tidsfördelningen för projektet, förenklade faktureringsprocesser, noggrann spårning för att hålla projektets tidsplaner och budgetar samt förbättrat samarbete mellan konsulter och interna team.

Denna mall för tidrapportering för konsulter hjälper också till att:

Underlätta omfattande tidsspårning och hantering

Övervaka uppgiftsförloppet med ClickUp Custom Statuses , medan ClickUp Custom Fields lagrar viktig information såsom arbetsinsats, timpriser och förfallodatum för betalningar.

Se till att informationen är organiserad och tillgänglig på det sätt du vill med ClickUp Custom Views , inklusive de för skulder, betalningsstatus och en aktivitetsstavla.

Det är enkelt att använda mallen för tidrapportering för konsulter. Konsulter kan enkelt mata in tidrapportdata som arbetade timmar och utgifter med hjälp av tabellvyn i ClickUp. Automatiska påminnelser uppmanar till regelbunden rapportering, vilket säkerställer punktlighet och noggrannhet.

Rapportgenerering ger värdefull information om fakturering och hjälper konsulter att identifiera områden som kan förbättras. Slutligen blir det enkelt att skapa och skicka fakturor, med möjlighet att verifiera alla detaljer innan de skickas.

Och vad händer om du vill spåra anställdas arbetstid bättre? Använd ett av de många ClickUp-tidsspårningskorten som tidrapporter för anställda:

Tidskort : Visar den totala tiden som loggats för uppgifter inom ett angivet datumintervall. Du kan filtrera efter användare och etiketter för en mer detaljerad vy.

Tidrapporteringskort : Erbjuder mer omfattande rapporteringsfunktioner. Du kan se fakturerbar respektive icke-fakturerbar tid, inkludera tidsuppskattningar och filtrera data efter olika kriterier.

Tidsberäkningskort : Spårar den totala beräknade tiden som tilldelats uppgifter inom en tidsram och analyserar om projekten ligger i tid.

Tidrapportkort : Visar en detaljerad uppdelning av den registrerade tiden, i likhet med ett traditionellt tidrapportformat. Det går att visa tiden per dag, vecka eller anpassat intervall.

Fakturerbar rapport: Fokus på fakturerbara timmar, användbart för fakturering och projektkostnadsanalys.

Spåra enkelt tid, ange uppskattningar och lägg till anteckningar med ClickUp Project Time Tracking.

Så här kan de vara till nytta för dig:

Skapa personliga instrumentpaneler som visar tidsposter, filtrerade och grupperade efter olika egenskaper.

Få en vecko- eller månadsöversikt över tiden som läggs på olika projekt och uppgifter av både timanställda och månadsanställda.

Skillnad mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för korrekt fakturering och lönehantering.

2. ClickUp Services tidrapportmall

Ladda ner denna mall Spåra kundprojekt smidigt med ClickUp Services Timesheet Template.

Med ClickUp Services Timesheet Template kan byråer enkelt spåra anställdas arbetstimmar varje vecka.

Det gör att du kan:

Samla tjänstetimmar och fakturerbar tid på ett och samma ställe.

Mät resursanvändningen i flera projekt och fördela resurserna effektivt.

Övervaka tidrapportens status och spåra detaljer såsom total lön och timpriser. Mallen erbjuder olika vyer för enkel organisering och tillgänglighet av information, inklusive månatliga uppdelningar och sammanfattningar för anställda.

ClickUp-integrationer med viktiga appar som Stripe och PayPal håller allt sammankopplat.

Med hjälp av denna mall för tidrapporter för anställda kan du säkerställa ansvarsfull tidsanvändning, utvärdera utbildningens effektivitet och övervaka arbetsbelastningen på ett effektivt sätt. Skapa helt enkelt ett kalkylblad, ange dina data, beräkna det totala antalet timmar, granska det och använd det sedan för att fakturera kunderna korrekt.

För att komma igång, lägg till mallen i ditt ClickUp-arbetsutrymme och bjud in relevanta medlemmar.

3. ClickUp-mall för tidrapportering för advokater

Ladda ner denna mall Säkerställ korrekt fakturering för juridiska tjänster med ClickUps mall för tidrapportering för advokater.

Som advokat är det avgörande att hålla koll på fakturerbara timmar, uppgifter och deadlines. Och det är precis vad ClickUps mall för tidrapportering för advokater är till för.

Denna mall gör det enkelt att hålla reda på alla detaljer i din juridiska verksamhet, inklusive att organisera uppgifter för varje ärende i separata listor, se hur mycket tid som har lagts på varje uppgift eller ärende och ställa in förfallodatum och påminnelser för att säkerställa att deadlines hålls.

I denna mall för tidrapportering kan du:

Använd anpassade statusar för att spåra uppgiftsförloppet

Lagra viktig kundinformation med hjälp av anpassade fält och visualisera data med olika anpassade vyer.

Använd tidsregistreringsfunktioner, taggar, beroendevarningar och e-postmeddelanden för att förbättra kunduppföljningen och projektledningen.

För att få ut mesta möjliga av ClickUps mall för tidrapportering för advokater, skapa en detaljerad profil med dina kontaktuppgifter och verksamhetsområde, fastställ uppgifter för varje projekt eller ärende och tilldela dem till respektive teammedlemmar.

4. ClickUp-mall för personlig tidshantering

Ladda ner denna mall Ta kontroll över dina dagliga uppgifter med ClickUps mall för personlig tidshantering.

Att planera och hantera ditt schema effektivt är nyckeln till att uppnå dina mål – stora som små. Med ClickUps mall för personlig tidshantering kan du förenkla dina dagliga rutiner och ta itu med dina uppgifter med självförtroende.

Oavsett om du är nybörjare inom tidshantering eller en erfaren proffs inom produktivitet, passar denna mall alla nivåer av expertis. Med bara några få klick kan du ställa in ditt personliga tidshanteringssystem och komma igång.

Fördelarna med denna mall är bland annat:

Förbättrad uppgiftsorganisation och prioritering

Noggrann spårning av dina tidsloggar

Enkel övervakning av deadlines

För att använda denna mall effektivt, sätt upp ett mål genom att definiera vad du vill uppnå. Identifiera de aktiviteter som krävs för att uppnå målet och lista dem alla.

Tilldela tidsgränser genom att fördela tidsintervall för varje uppgift för att prioritera dem effektivt. Planera uppgifter med hjälp av din kalender för att skapa ett realistiskt och uppnåeligt tempo för att nå dina mål.

Spåra framstegen för att säkerställa att du ligger i linje med målen. Slutligen, granska och justera ditt tidshanteringsark regelbundet för att uppdatera det efter behov.

5. ClickUp-mall för tidsfördelning

Ladda ner denna mall Fördela tiden på ett klokt sätt med ClickUps mall för tidsfördelning.

Glöm att spendera timmar på att skapa ett tidsfördelningssystem från grunden. ClickUps mall för tidsfördelning är skräddarsydd för att hjälpa dig (och ditt team) att hålla ordning. Mallen är utformad med nybörjare i åtanke och har ett användarvänligt gränssnitt.

Med anpassningsbara statusalternativ som "Slutförd", "Pågående" och "Att göra" kan du snabbt se vilka uppgifter som är på rätt spår och vilka som kan behöva extra uppmärksamhet. Denna enkla, tydliga och transparenta visuella representation säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

Denna mall tar också itu med en av de största utmaningarna inom projektledning: att se till att alla i ditt team är samordnade och arbetar mot samma mål.

Du kan använda dem för att enkelt tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätta deadlines för att säkerställa att alla arbetar med rätt saker vid rätt tidpunkt. Detta hjälper till att förhindra dubbelarbete och håller dina projekt på rätt spår.

6. ClickUp-mall för tidshanteringsschema

Ladda ner denna mall Håll dig till ditt schema utan ansträngning med ClickUps mall för tidshantering.

Om du vill kontrollera din tid och öka din produktivitet är ClickUps mall för tidshanteringsschema lösningen för dig. Denna användarvänliga mall är utformad för att hjälpa dig att organisera ditt schema effektivt, oavsett om du är nybörjare eller erfaren planerare.

Med hjälp av sådana veckotidsrapporter kan du enkelt planera dina uppgifter, sätta upp uppnåeliga mål och prioritera dina aktiviteter för att säkerställa att du utnyttjar din tid på bästa sätt.

Tänk dig att ha en tydlig plan för din dag eller vecka, med alla dina uppgifter framför dig. Med ClickUps schemaläggningsmallar kan du göra just det. Du kan visualisera ditt schema, spåra dina framsteg och göra justeringar efter behov för att hålla dig på rätt spår mot dina mål.

De är flexibla och anpassningsbara efter dina unika behov och preferenser, oavsett om du leder ett team eller arbetar ensam. Med funktioner som anpassningsbara statusar, fält och vyer har du allt du behöver för att hålla ordning och fokus.

7. ClickUp-mall för tidsbox

Ladda ner denna mall Öka produktiviteten med ClickUp Time Box-mallen

ClickUp Time Box Template är ett utmärkt verktyg för både nybörjare och erfarna medarbetare som vill hantera uppgifter och bestämma vad som är viktigt. Det hjälper dig att planera ditt schema så att du kan arbeta effektivt.

Med denna mall för dagliga tidrapporter kan du sätta tydliga deadlines, dela upp stora projekt i mindre uppgifter och använda dina resurser på ett klokt sätt.

Med den här mallen blir du mer organiserad, får mer gjort och kan lättare uppskatta hur lång tid uppgifterna kommer att ta. Dessutom får du bättre kontroll över din tid och vad du har att arbeta med.

Här är en enkel sexstegsprocess för att få ut det mesta av det: ställ in en timer, välj dina uppgifter, fokusera på dem, ta pauser, upprepa och håll koll på hur många timmar du arbetar. Sammantaget gör Time Box-mallen teamarbetet mer hanterbart och håller alla på rätt spår genom att ge en tydlig plan för tidshantering.

8. ClickUp-mall för tidsanalys

Ladda ner denna mall Analysera och optimera din tidsanvändning med ClickUp-mallen för tidsanalys.

Oavsett din expertis inom tidsanalys finns ClickUp-mallen för tidsanalys här för att hjälpa dig. Nybörjarnivån erbjuder en enkel metod för att spåra och utvärdera tidsanvändningen.

Allteftersom du blir mer erfaren kan du utforska mellanliggande och avancerade funktioner för att bättre förstå mallen och optimera dina processer. Oavsett vilken fas du befinner dig i ger den här mallen dig de verktyg du behöver för att lyckas.

Här är några av fördelarna:

Identifiera ledig tid och dess orsaker så att du kan vidta proaktiva åtgärder för att öka effektiviteten.

Få insikt i hur tiden används och var förbättringar kan göras med lättförståeliga visualiseringar.

Spåra uppgiftsförloppet utan ansträngning och se till att inget faller mellan stolarna.

Registrera viktig information såsom ledig tid och totala arbetskraftskostnader, vilket ger dig en omfattande översikt över tidsanvändningen.

Få tillgång till den information du behöver, när du behöver den – med ClickUp Custom Views.

9. Mall för tidsrapporter för byråer i Google Sheets från Resource Guru

via Resource Guru

Resource Gurus mall för tidsrapporter för byråer i Google Sheets är ett omfattande verktyg som förenklar tidsregistrering, projektövervakning och resursfördelning för byråer.

Den användarvänliga designen gör det enkelt för byråer att registrera fakturerbara timmar, övervaka teammedlemmarnas produktivitet och hantera projektets tidsplaner på ett smidigt sätt.

Mallens layout är helt anpassningsbar. Användare kan lägga till eller ta bort kolumner, justera layouter och anpassa mallen efter sina projektkrav.

Denna anpassningsförmåga säkerställer att tidrapporten korrekt återspeglar byråns arbetsflöde och preferenser, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg för olika projekt och team.

En exceptionell funktion i denna mall är dess automatiseringsmöjligheter. Mallen beräknar automatiskt det totala antalet arbetade timmar genom att mata in start- och sluttider för uppgifter och ta hänsyn till raster och övertid.

Denna automatisering eliminerar behovet av manuella beräkningar, vilket sparar betydligt med tid och minskar risken för fel. Byråer kan lita på exakta tidrapporteringsdata för att fatta välgrundade beslut och hantera sina projekt på ett effektivt sätt.

10. Google Sheets-mall för byråns veckotidsrapporter från Time Doctor

via Time Doctor

Med mallen för veckovis tidrapport för byråer i Google Sheets från Time Doctor kan byråer effektivt övervaka teamets tid med varje uppdragstagares dagliga in- och utstämplingar. Den anpassningsbara layouten gör det möjligt att registrera tidsdata på ett sätt som passar din byrås behov.

Det ger en tydlig veckovis översikt över tiden som spenderats på ett projekt och möjliggör transparent spårning av arbetade och fakturerade timmar.

Projektuppföljning kan göras genom kategoriserade tidsposter, vilket underlättar effektiv resursfördelning och prioritering. Automatiska beräkningar säkerställer korrekta totala arbetstimmar, minimerar fel och sparar tid. Eftersom det är ett molnbaserat dokument kan du komma åt det från vilken enhet som helst och enkelt dela det med kunder och entreprenörer för fullständig insyn.

Dessa kan även användas som Excel-mallar för tidrapportering för att förenkla tidsplaneringen, öka byråns produktivitet och underlätta välgrundade beslut för byråer som hanterar flera projekt.

Välj rätt lösningar för tidrapportering för din byrå

Oavsett om du prioriterar enkelhet, detaljer eller anpassning finns det en mall i denna lista som passar ditt arbetsflöde. För dig som söker en heltäckande lösning som kombinerar kraftfulla tidsregistreringsfunktioner med smidig projektledning kan ClickUp vara det perfekta valet.

Med ClickUps funktion för tidrapportering kan byråer förenkla sina tidsplaneringsprocesser på flera sätt:

Spåra tid på flera enheter , vilket gör det enkelt att registrera tid från en stationär dator, mobil eller webbläsare med hjälp av , vilket gör det enkelt att registrera tid från en stationär dator, mobil eller webbläsare med hjälp av ClickUps Chrome-tillägg.

Starta och avsluta tidrapporteringen från valfri enhet och växla smidigt mellan uppgifter med den globala timern. Manuell tidrapportering är också tillgänglig för retroaktiva inmatningar eller inmatningar efter datumintervall.

Organisera tidsposter med anteckningar och etiketter, och sortera eller filtrera för bättre överskådlighet.

Synkronisera med populära tidsregistreringsappar som Toggl och Harvest för en enhetlig tidsregistreringsupplevelse inom ClickUp.

Dessutom kan du lita på ClickUps tidrapporteringskort och mallar för att smidigt integrera tidrapportering i bredare projektledningsarbetsflöden, vilket förbättrar samarbetet, ansvarstagandet och produktiviteten över hela linjen.

Registrera dig gratis på ClickUp nu!